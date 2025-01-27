A 10 legjobb jogi dokumentumkezelő szoftver ügyvédek számára 2025-ben

Az ügyvédi irodák ugyan papír alapú folyamatok alapján működhetnek, de ki mondta, hogy az ügyvédi csapatának úgy kell dolgoznia, mintha 1986-ban lennénk? A jogi ügyek gyorsan bonyolulttá válhatnak, ezért soha nem volt még ennyire fontos a modern megoldások, például a jogi dokumentumkezelő szoftverek alkalmazása.

A megfelelő szoftverrel egyszerűsítheti a műveleteket, javíthatja az ügyfélkapcsolatokat és csökkentheti a kockázatokat. Ezek az eszközök forradalmasítják a jogi szakemberek projektkezelési módszereit, így az ügyek, az alkalmazottak és az adatok egyetlen helyen történő szervezése gyerekjáték lesz. ✨

Ha ügyvédi irodájának ideje változtatni, olvassa el ezt az útmutatót a jogi dokumentumkezelő szoftverekről. Megmutatjuk, mire kell figyelni a jogi projektmenedzsment szoftvereknél, és bemutatjuk a jogi ágazat 10 legjobb szoftvermegoldását.

Mi az a jogi dokumentumkezelő szoftver?

A jogi dokumentumkezelő szoftver, más néven jogi dokumentumkezelő szoftver, egy speciális eszköz, amelyet jogi cégeknél digitális dokumentumok tárolására, kezelésére és nyomon követésére terveztek. Ez a szoftver egyszerűsíti a kritikus jogi fájlok létrehozásának, szervezésének és visszakeresésének folyamatát, biztosítva, hogy a fontos dokumentumok biztonságban legyenek, ugyanakkor hozzáférhetők is.

Ez a szoftver gyakran tartalmazza az alábbi funkciókat:

Keresési funkció

Együttműködési eszközök

Verziókezelés

Megfelelőségi nyomon követés

Melyek a legfontosabb funkciók, amelyekre figyelni kell a jogi dokumentumkezelő szoftvereknél?

Minden ügyvédi iroda más, de vannak néhány alapvető funkciók, amelyekre figyelnie kell a jogi dokumentumkezelő szoftvereknél. Javasoljuk, hogy olyan szoftvert keressen, amely a következőket kínálja:

Dokumentumkezelés és tárolás: Az ügyvédi irodák rengeteg dokumentumot kezelnek. Keressen olyan PM szoftvert, amely felhőalapú dokumentumtárolással rendelkezik, így bármikor és bárhonnan hozzáférhet a fájlokhoz 📁

Felhasználóbarát felület: Minél intuitívabb a szoftver, annál gyorsabban térül meg a befektetés.

Testreszabható sablonok és irányítópultok : Keressen olyan megoldásokat, amelyek sablonjaival egységesítheti a jogi folyamatokat. A testreszabható irányítópultok szintén elengedhetetlenek, mert áttekintést nyújtanak a projekt előrehaladásáról, a mérföldkövekről és a függőségekről.

Munkafolyamat-automatizálás : Szabaduljon meg a manuális folyamatoktól azáltal, hogy automatizálja feladatait, teendőlistáit és egyebeket trigger-alapú automatizálásokkal.

Valós idejű együttműködési eszközök: Keressen Keressen jogi projektmenedzsment szoftvert a felhőben. Így csapata valós időben hozzáférhet munkájához és együttműködhet a jogi dokumentumokon, függetlenül attól, hogy hol tartózkodik.

Időkövetés: Minden számlázható óra elszámolása. Egy megbízható jogi PM-megoldás Minden számlázható óra elszámolása. Egy megbízható jogi PM-megoldás időkövetési és számlázási eszközökkel rendelkezik, amelyek támogatják cége jövedelmezőségét 💰

Ügyfélfelvétel funkciók: Az ügyfélkapcsolatok minden sikeres gyakorlat alapját képezik. Keressen olyan megoldást, amely ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) funkciókkal rendelkezik, hogy kezelni tudja a teljesítéseket, racionalizálja az ügyfélkommunikációt és egyszerűsítse az ügyfélfelvételt.

A 10 legjobb jogi dokumentumkezelő szoftver 203-ban

Könnyű sikereket szeretne elérni a cégével? Váltson az iparágában a legjobb jogi projektmenedzsment szoftverre. Íme a 10 kedvenc szoftverünk azoknak a jogi irodáknak, amelyek fejleszteni szeretnének. 🙌

Csoportosítsa a Kanban táblán lévő feladatokat állapot, egyéni mezők, prioritás és egyéb szempontok szerint a ClickUp táblanézetében.

A ClickUp Docs forradalmi megközelítést kínál a jogi dokumentumok kezeléséhez. A ClickUp biztosítja, hogy a jogi dokumentációs folyamat mindig zökkenőmentes és hatékony legyen. Robusztus keresési funkciója segítségével gyorsan és egyszerűen megtalálhatja a fájlokat, növelve ezzel jogi irodája termelékenységét.

Ha jogi dokumentumait a ClickUp Docs-ba helyezi át, élvezheti a modern jogi dokumentumkezelő szoftverek által kínált biztonsági, hozzáférhetőségi és együttműködési előnyöket, racionalizálhatja működését és kiváló szolgáltatást nyújthat ügyfeleinek.

A jogi csapatok a ClickUp segítségével egy helyen kezelik az ügyeket, az alkalmazottak ügyterhelését és a teljesítményadatokat. Tekintse úgy, mint a PM szoftverek svájci zsebkését, amely ügyfélszámlázási, időkövetési, ügyjegyzet-dokumentációs funkciókkal, sőt, potenciális ügyfelek megszerzésére és ügyfélkezelésre szolgáló CRM-mel is rendelkezik. 🧑‍💼

A ClickUp egy robusztus sablonkönyvtárat is tartalmaz, amely tele van jogi sablonokkal. Nézze meg a Jogi ügyfélkezelési sablont, hogy Gantt-diagramon vagy ellenőrzőlistán követhesse nyomon az ügyfelek előrehaladását, és gyors áttekintést kapjon minden ügyfélről és ügyről. A ClickUp Jogi ügyek nyomon követése és számlázás sablon elengedhetetlen az összes ügyféladat, ügytevékenység és számlázható óra egyszerű, kódolás nélküli adatbázisban történő szervezéséhez. 📚

Használja a ClickUp AI-t, hogy egy gombnyomással automatikusan generáljon feladatfrissítéseket, összefoglalókat és egyebeket.

Ha nincs ideje kitölteni ezeket a sablonokat, erre is van egy eszköz. A ClickUp AI egyetlen kattintással e-maileket, projektismertetőket, ütemterveket és még sok mást ír. Ez az AI írási eszköz pillanatok alatt ellenőrzi a nyelvtanát, összefoglalja a szerződéseket és formázza a tartalmat.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp több mint 1000 integrációja segítségével könnyedén összekapcsolhatja összes digitális eszközét egy helyen.

Használja a Proofing eszközt, hogy javaslatokat és megjegyzéseket fűzzön a szerződésekhez.

Megosztás és engedélyek a jogi dokumentumok védelme érdekében

Gondolkodjon el nyerő érvekkel a csapattagokkal a ClickUp Whiteboards segítségével.

A ClickUp Tasks segítségével feladatok hozzárendelése, függőségek létrehozása és a csapat munkaterhelésének figyelemmel kísérése

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el.

A ClickUp számos funkcióval rendelkezik, ezért a kezdőknek időbe telhet, mire teljes mértékben ki tudják aknázni a platform lehetőségeit.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3800 értékelés)

2. ProProfs Project

A ProProfs Project segítségével

A ProProfs egy szoftvercsomag, amely megoldásokat kínál feladatkezeléshez, ütemezéshez, erőforrás-tervezéshez és egyebekhez. A ProProfs Project nem egy speciális jogi projektmenedzsment szoftver, de felhasználhatja jogi irodája vezetéséhez.

Igen, ez inkább egy alapvető PM-megoldás. De ha alapvető eszközre van szüksége a feladatok kiosztásához, az együttműködéshez és a munkafolyamatok vizualizálásához, a ProProfs egyszerre egyszerű és megfizethető.

A ProProfs Project legjobb funkciói

Számlák és jelentések készítése

Kövesse nyomon csapata számlázható óráit

Vizualizálja munkafolyamatát Gantt-diagramokkal

Váltson Kanban táblára, hogy az összes projektet áttekintő módon láthassa.

ProProfs Projektkorlátozások

Az eszköz nem tartalmaz olyan funkciókat, mint a CRM vagy a csapatcsevegés.

Nincs sok vélemény, amelyre hivatkozhatna.

ProProfs Project árak

39,97 USD/hó korlátlan felhasználói számmal, éves számlázással

ProProfs Project értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (75+ értékelés)

3. Asana

Via Asana

Az Asana egy népszerű, rengeteg funkcióval rendelkező munkafolyamat-kezelő megoldás. Jogi dokumentumkezelő szoftverként az Asana kezeli ügyfélportfólióját és intelligens jelentéseket generál. Akár egyedi szabályokat és függőségeket is létrehozhat, hogy minden alkalmazottat, projektet és feladatot könnyebben kezelhessen. 🧘

Az Asana legjobb funkciói

Az Asana Intelligence AI a korábbi teljesítmények alapján intelligens célokat tűz ki.

Készítsen egyedi munkafolyamatokat és automatizálásokat csapatának

Vizualizálja a projekteket idővonal vagy táblázat nézetben

Hozzon létre egy közös csapatnaptárt az egyszerűbb ütemezés érdekében

Az Asana korlátai

Az Asana eleinte nehezen kezelhető lehet.

Egyes felhasználók szerint nehéz feladat hierarchiákat és függőségeket létrehozni.

Az Asana árai

Alapszintű: Ingyenes

Prémium: 10,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 24,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 200 értékelés)

4. MerusCase

Via MerusCase

A MerusCase egy jogi projektmenedzsment szoftver elfoglalt ügyvédi irodák számára. A jogi szféra sajátosságaihoz igazodva a MerusCase egyszerűsíti a dokumentumkezelést, a számlázást és az együttműködést. Emellett banki szintű biztonsággal büszkélkedhet, ami tökéletes az érzékeny jogi fájlok védelméhez. 🗄️

A MerusCase legjobb funkciói

Több ezer dokumentumot egyszerre szkennelhet be, és könnyedén rendszerezheti őket.

Találja meg a dokumentumokat rövidebb idő alatt a prediktív kereséssel

Dokumentumkezelő rendszer az ügyfél dokumentumok kezeléséhez

Használja az időkövetést az ügyfelek elektronikus számlázásának egyszerűsítéséhez

A MerusCase korlátai

A MerusCase-ről nem sok felhasználói vélemény található.

Egyes felhasználók szeretnék, ha a MerusCase offline funkciókkal is rendelkezne.

MerusCase árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

MerusCase értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (5 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (80+ értékelés)

5. Monday.com

A Monday.com három megoldásból álló egyetlen csomag: munkamenedzsment, értékesítési CRM és fejlesztés. Ügyvédként valószínűleg a munkamenedzsment és az értékesítési CRM lesz szüksége.

A munkamenedzsment olyan alapvető projektmenedzsment funkciókat tartalmaz, mint a projekt-, feladat- és erőforrás-menedzsment, valamint a célok nyomon követése. Az értékesítési CRM egyszerűsíti az ügyfélkezelést a potenciális ügyfelek kezelésére, az értékesítési folyamat vizualizálására és a teljesítmény nyomon követésére szolgáló eszközökkel. 📈

Monday.com legjobb funkciói

Készítsen vizuális táblát minden projekthez

Válasszon a Kanban, naptár, idővonal vagy Gantt-diagram nézetek közül.

Kövesse nyomon az ütemterveket, a költségvetéseket és a célokat egyedi irányítópultokkal

A Monday.com integrálható az Adobe Creative Clouddal, a Slackkel és más programokkal.

Monday.com korlátai

Több felhasználó is problémákat jelentett a szoftver funkcióinak használatával kapcsolatban.

Más felhasználók szeretnék, ha a platform több sablont tartalmazna.

Monday.com árak

Ingyenes

Alap: 8 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Alapcsomag: 10 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Előny: 16 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

6. Redbooth

Via Redbooth

A Redbooth egy jogi praxis menedzsment szoftver, amelyet kis és nagy ügyvédi irodák számára egyaránt terveztek. Integrálja a belső és külső kommunikációt egy helyre, egyesítve a videokonferenciát, a feladatkezelést és az egyéni munkafolyamatokat egyetlen platformon.

A Redbooth legjobb funkciói

Válasszon egy Redbooth sablont a projekt létrehozásának felgyorsításához

HD videohívások kezdeményezése a PM platform elhagyása nélkül

Ábrázolja csapata feladatait Gantt-diagramon vagy Kanban-táblán

Jelölje meg a sürgős, azonnali figyelmet igénylő feladatokat 🚨

A Redbooth korlátai

A Redbooth nem rendelkezik sok sablonnal.

Egyes felhasználók szeretnék, ha a platform több testreszabási lehetőséget kínálna.

Redbooth árak

Pro: 9 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Redbooth értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

7. Clio

Via Clio

Több mint 150 000 jogi szakember használja ezt a jogi dokumentumkezelő szoftvert. A Clio egyetlen platformon egyesíti a számlázást, az ügyfelek felvételét, a dokumentumkezelést és a naptárakat.

Funkciói semmiképpen sem elhanyagolhatóak, de biztonsági protokolljai igazán lenyűgözőek. A Clio 24/7/365 biztonsági csapattal és folyamatos sebezhetőség-figyeléssel rendelkezik.

A Clio legjobb funkciói

A Clio az iparágban vezető biztonsági megoldásokkal rendelkezik.

Több mint 250 alkalmazással integrálható

Gyorsan írjon alá szerződéseket e-aláírásokkal

Készítsen saját sablonokat, amelyeket újra és újra felhasználhat!

A Clio korlátai

Egyes felhasználók negatív tapasztalatokról számolnak be az ügyfélszolgálattal kapcsolatban.

Más felhasználók szeretnék, ha a Clio több testreszabási lehetőséget kínálna.

A Clio árai

EasyStart: 39 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Essentials: 69 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Haladó: 99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Teljes: 129 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Clio értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (570+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1500+ értékelés)

8. Trello

A Trello segítségével

A Trello digitális Kanban táblaként indult, ma azonban olyan hatékony funkciókkal rendelkezik, amelyek a legjobb jogi projektmenedzsment eszközzé teszik. Automatizálási eszköze, a Butler, kódolás nélküli automatizálást kínál, amely jelentősen egyszerűsíti csapata munkafolyamatait. A Trello emellett egy robusztus sablonkönyvtárat is kínál, amelyből meríthet a projekt létrehozásának felgyorsításához. ⏩

A Trello legjobb funkciói

Válasszon több száz Power-Up közül, hogy bővítse Trello-fiókja funkcióit.

Válasszon a Timeline, Calendar, Dashboard, Table és Map nézetek közül.

Hozzon létre egyedi munkaterület táblákat minden egyes ügyhöz

Integrálja a Trellót a Google Drive-val, a Zapierrel, az Evernote-tal és más alkalmazásokkal

A Trello korlátai

A Trello nem tartalmaz számlázási vagy időkövetési eszközöket.

Egyes felhasználók nem kedvelik a Trello korlátozott feladat-hierarchiáit és jelentési funkcióit.

Trello árak

Ingyenes

Alapcsomag: 5 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Prémium: 10 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 22 900 értékelés)

9. HighQ

Via HighQ

A HighQ a Thomson Reuters által ügyvédi irodák irányítására kifejlesztett termék. Tartalmaz együttműködési, termelékenységi és feladatkövetési funkciókat, valamint dokumentum- és adatkezelési funkciókat. A HighQ ügyfeleinek 75%-a Fortune 500-as vállalat, így leginkább nagyvállalatok számára alkalmas. 👔

A HighQ legjobb funkciói

Használjon előre megtervezett sablonokat a dokumentumok létrehozásának automatizálásához.

Készítsen trigger-alapú munkafolyamatokat

Testreszabható mezők és metaadatok

Kezelje csapatát megosztott naptárak, tevékenységi streamek és feladatkövetés segítségével.

A HighQ korlátai

Nincs sok referencia értékelés

Több felhasználó szerint a platform kissé drága.

HighQ árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

HighQ értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (4 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (38 értékelés)

10. Evernote

Az Evernote ugyan jegyzetelő alkalmazásként ismert, de sok kisvállalat jogi projektmenedzsment szoftverként használja ezt az eszközt. Szkennelje be és tárolja a dokumentumokat az Evernote-ban, majd a fejlett keresési funkcióval gyorsan megtalálhatja őket. Az alkalmazás még a csapata naptárait, feladatait és fájljait is egy helyen összekapcsolja. 📅

Az Evernote legjobb funkciói

Használja a Web Clipper alkalmazást, hogy elmentse a weboldalakról gyűjtött információkat.

Közös jegyzeteket hozhat létre, hogy csapata mindig ugyanazon az oldalon álljon.

Valós időben együttműködhet a jegyzeteken

Az Evernote egy könnyű CRM-et támogat, amely egy adatbázisban összekapcsolja a kapcsolattartási információkat, e-maileket és fájlokat.

Az Evernote korlátai

Az Evernote nem rendelkezik időkövetési vagy számlázási funkciókkal.

Ez inkább egy jegyzet- és dokumentumkezelő platform, mint egy projektmenedzsment megoldás.

Evernote árak

Ingyenes

Személyes: 10,83 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Professzionális: 14,17 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Evernote értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8100 értékelés)

Egyszerűsítse jogi dokumentumait a ClickUp segítségével

A joggyakorlás nem gyenge idegzetűeknek való – de a projektmenedzsment sem. Miért szórná szét projektjeit és napi jogi feladatait különböző platformokra, amikor összevonhatja őket?

A ClickUp használatával nem kell több eszköz között váltogatnia. A legjobb projektmenedzsment szoftvert használhatja, és testreszabhatja az összes jogi munkájához, így mindig elérheti a célját. 🎯

De tudjuk, hogy látni kell, hogy elhiggyük. Hozzon létre most egy ClickUp munkaterületet – hitelkártya nélkül.