A 10 legjobb jogi dokumentumkezelő szoftver ügyvédek számára 2025-ben

A 10 legjobb jogi dokumentumkezelő szoftver ügyvédek számára 2025-ben

2025. január 27.

Az ügyvédi irodák ugyan papír alapú folyamatok alapján működhetnek, de ki mondta, hogy az ügyvédi csapatának úgy kell dolgoznia, mintha 1986-ban lennénk? A jogi ügyek gyorsan bonyolulttá válhatnak, ezért soha nem volt még ennyire fontos a modern megoldások, például a jogi dokumentumkezelő szoftverek alkalmazása.

A megfelelő szoftverrel egyszerűsítheti a műveleteket, javíthatja az ügyfélkapcsolatokat és csökkentheti a kockázatokat. Ezek az eszközök forradalmasítják a jogi szakemberek projektkezelési módszereit, így az ügyek, az alkalmazottak és az adatok egyetlen helyen történő szervezése gyerekjáték lesz. ✨

Ha ügyvédi irodájának ideje változtatni, olvassa el ezt az útmutatót a jogi dokumentumkezelő szoftverekről. Megmutatjuk, mire kell figyelni a jogi projektmenedzsment szoftvereknél, és bemutatjuk a jogi ágazat 10 legjobb szoftvermegoldását.

Mi az a jogi dokumentumkezelő szoftver?

A jogi dokumentumkezelő szoftver, más néven jogi dokumentumkezelő szoftver, egy speciális eszköz, amelyet jogi cégeknél digitális dokumentumok tárolására, kezelésére és nyomon követésére terveztek. Ez a szoftver egyszerűsíti a kritikus jogi fájlok létrehozásának, szervezésének és visszakeresésének folyamatát, biztosítva, hogy a fontos dokumentumok biztonságban legyenek, ugyanakkor hozzáférhetők is.

Ez a szoftver gyakran tartalmazza az alábbi funkciókat:

  • Keresési funkció
  • Együttműködési eszközök
  • Verziókezelés
  • Megfelelőségi nyomon követés

Melyek a legfontosabb funkciók, amelyekre figyelni kell a jogi dokumentumkezelő szoftvereknél?

Minden ügyvédi iroda más, de vannak néhány alapvető funkciók, amelyekre figyelnie kell a jogi dokumentumkezelő szoftvereknél. Javasoljuk, hogy olyan szoftvert keressen, amely a következőket kínálja:

  • Dokumentumkezelés és tárolás: Az ügyvédi irodák rengeteg dokumentumot kezelnek. Keressen olyan PM szoftvert, amely felhőalapú dokumentumtárolással rendelkezik, így bármikor és bárhonnan hozzáférhet a fájlokhoz 📁
  • Felhasználóbarát felület: Minél intuitívabb a szoftver, annál gyorsabban térül meg a befektetés.
  • Testreszabható sablonok és irányítópultok: Keressen olyan megoldásokat, amelyek sablonjaival egységesítheti a jogi folyamatokat. A testreszabható irányítópultok szintén elengedhetetlenek, mert áttekintést nyújtanak a projekt előrehaladásáról, a mérföldkövekről és a függőségekről.
  • Munkafolyamat-automatizálás: Szabaduljon meg a manuális folyamatoktól azáltal, hogy automatizálja feladatait, teendőlistáit és egyebeket trigger-alapú automatizálásokkal.
  • Valós idejű együttműködési eszközök: Keressen jogi projektmenedzsment szoftvert a felhőben. Így csapata valós időben hozzáférhet munkájához és együttműködhet a jogi dokumentumokon, függetlenül attól, hogy hol tartózkodik.
  • Időkövetés: Minden számlázható óra elszámolása. Egy megbízható jogi PM-megoldás időkövetési és számlázási eszközökkel rendelkezik, amelyek támogatják cége jövedelmezőségét 💰
  • Ügyfélfelvétel funkciók: Az ügyfélkapcsolatok minden sikeres gyakorlat alapját képezik. Keressen olyan megoldást, amely ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) funkciókkal rendelkezik, hogy kezelni tudja a teljesítéseket, racionalizálja az ügyfélkommunikációt és egyszerűsítse az ügyfélfelvételt.

A 10 legjobb jogi dokumentumkezelő szoftver 203-ban

Könnyű sikereket szeretne elérni a cégével? Váltson az iparágában a legjobb jogi projektmenedzsment szoftverre. Íme a 10 kedvenc szoftverünk azoknak a jogi irodáknak, amelyek fejleszteni szeretnének. 🙌

1. ClickUp

Jogi projektmenedzsment szoftver: feladatok csoportosítása a ClickUp táblázatos nézetében
Csoportosítsa a Kanban táblán lévő feladatokat állapot, egyéni mezők, prioritás és egyéb szempontok szerint a ClickUp táblanézetében.

A ClickUp Docs forradalmi megközelítést kínál a jogi dokumentumok kezeléséhez. A ClickUp biztosítja, hogy a jogi dokumentációs folyamat mindig zökkenőmentes és hatékony legyen. Robusztus keresési funkciója segítségével gyorsan és egyszerűen megtalálhatja a fájlokat, növelve ezzel jogi irodája termelékenységét.

Ha jogi dokumentumait a ClickUp Docs-ba helyezi át, élvezheti a modern jogi dokumentumkezelő szoftverek által kínált biztonsági, hozzáférhetőségi és együttműködési előnyöket, racionalizálhatja működését és kiváló szolgáltatást nyújthat ügyfeleinek.

A jogi csapatok a ClickUp segítségével egy helyen kezelik az ügyeket, az alkalmazottak ügyterhelését és a teljesítményadatokat. Tekintse úgy, mint a PM szoftverek svájci zsebkését, amely ügyfélszámlázási, időkövetési, ügyjegyzet-dokumentációs funkciókkal, sőt, potenciális ügyfelek megszerzésére és ügyfélkezelésre szolgáló CRM-mel is rendelkezik. 🧑‍💼

A ClickUp egy robusztus sablonkönyvtárat is tartalmaz, amely tele van jogi sablonokkal. Nézze meg a Jogi ügyfélkezelési sablont, hogy Gantt-diagramon vagy ellenőrzőlistán követhesse nyomon az ügyfelek előrehaladását, és gyors áttekintést kapjon minden ügyfélről és ügyről. A ClickUp Jogi ügyek nyomon követése és számlázás sablon elengedhetetlen az összes ügyféladat, ügytevékenység és számlázható óra egyszerű, kódolás nélküli adatbázisban történő szervezéséhez. 📚

Jogi projektmenedzsment szoftver: feladatok összefoglalása a ClickUp AI segítségével
Használja a ClickUp AI-t, hogy egy gombnyomással automatikusan generáljon feladatfrissítéseket, összefoglalókat és egyebeket.

Ha nincs ideje kitölteni ezeket a sablonokat, erre is van egy eszköz. A ClickUp AI egyetlen kattintással e-maileket, projektismertetőket, ütemterveket és még sok mást ír. Ez az AI írási eszköz pillanatok alatt ellenőrzi a nyelvtanát, összefoglalja a szerződéseket és formázza a tartalmat.

A ClickUp legjobb funkciói

  • A ClickUp több mint 1000 integrációja segítségével könnyedén összekapcsolhatja összes digitális eszközét egy helyen.
  • Használja a Proofing eszközt, hogy javaslatokat és megjegyzéseket fűzzön a szerződésekhez.
  • Megosztás és engedélyek a jogi dokumentumok védelme érdekében
  • Gondolkodjon el nyerő érvekkel a csapattagokkal a ClickUp Whiteboards segítségével.
  • A ClickUp Tasks segítségével feladatok hozzárendelése, függőségek létrehozása és a csapat munkaterhelésének figyelemmel kísérése

A ClickUp korlátai

  • A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el.
  • A ClickUp számos funkcióval rendelkezik, ezért a kezdőknek időbe telhet, mire teljes mértékben ki tudják aknázni a platform lehetőségeit.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 3800 értékelés)

2. ProProfs Project

Jogi projektmenedzsment szoftver: ProProfs Project Gantt-diagram nézet
A ProProfs Project segítségével

A ProProfs egy szoftvercsomag, amely megoldásokat kínál feladatkezeléshez, ütemezéshez, erőforrás-tervezéshez és egyebekhez. A ProProfs Project nem egy speciális jogi projektmenedzsment szoftver, de felhasználhatja jogi irodája vezetéséhez.

Igen, ez inkább egy alapvető PM-megoldás. De ha alapvető eszközre van szüksége a feladatok kiosztásához, az együttműködéshez és a munkafolyamatok vizualizálásához, a ProProfs egyszerre egyszerű és megfizethető.

A ProProfs Project legjobb funkciói

  • Számlák és jelentések készítése
  • Kövesse nyomon csapata számlázható óráit
  • Vizualizálja munkafolyamatát Gantt-diagramokkal
  • Váltson Kanban táblára, hogy az összes projektet áttekintő módon láthassa.

ProProfs Projektkorlátozások

  • Az eszköz nem tartalmaz olyan funkciókat, mint a CRM vagy a csapatcsevegés.
  • Nincs sok vélemény, amelyre hivatkozhatna.

ProProfs Project árak

  • 39,97 USD/hó korlátlan felhasználói számmal, éves számlázással

ProProfs Project értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (30+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (75+ értékelés)

3. Asana

Jogi projektmenedzsment szoftver: projektek listája az Asanában
Via Asana

Az Asana egy népszerű, rengeteg funkcióval rendelkező munkafolyamat-kezelő megoldás. Jogi dokumentumkezelő szoftverként az Asana kezeli ügyfélportfólióját és intelligens jelentéseket generál. Akár egyedi szabályokat és függőségeket is létrehozhat, hogy minden alkalmazottat, projektet és feladatot könnyebben kezelhessen. 🧘

Az Asana legjobb funkciói

  • Az Asana Intelligence AI a korábbi teljesítmények alapján intelligens célokat tűz ki.
  • Készítsen egyedi munkafolyamatokat és automatizálásokat csapatának
  • Vizualizálja a projekteket idővonal vagy táblázat nézetben
  • Hozzon létre egy közös csapatnaptárt az egyszerűbb ütemezés érdekében

Az Asana korlátai

  • Az Asana eleinte nehezen kezelhető lehet.
  • Egyes felhasználók szerint nehéz feladat hierarchiákat és függőségeket létrehozni.

Az Asana árai

  • Alapszintű: Ingyenes
  • Prémium: 10,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Üzleti: 24,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Asana értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (9500+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 12 200 értékelés)

4. MerusCase

Jogi projektmenedzsment szoftver: jogi dokumentumok listája a MerusCase-ben
Via MerusCase

A MerusCase egy jogi projektmenedzsment szoftver elfoglalt ügyvédi irodák számára. A jogi szféra sajátosságaihoz igazodva a MerusCase egyszerűsíti a dokumentumkezelést, a számlázást és az együttműködést. Emellett banki szintű biztonsággal büszkélkedhet, ami tökéletes az érzékeny jogi fájlok védelméhez. 🗄️

A MerusCase legjobb funkciói

  • Több ezer dokumentumot egyszerre szkennelhet be, és könnyedén rendszerezheti őket.
  • Találja meg a dokumentumokat rövidebb idő alatt a prediktív kereséssel
  • Dokumentumkezelő rendszer az ügyfél dokumentumok kezeléséhez
  • Használja az időkövetést az ügyfelek elektronikus számlázásának egyszerűsítéséhez

A MerusCase korlátai

  • A MerusCase-ről nem sok felhasználói vélemény található.
  • Egyes felhasználók szeretnék, ha a MerusCase offline funkciókkal is rendelkezne.

MerusCase árak

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

MerusCase értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (5 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (80+ értékelés)

5. Monday.com

Feladatok listája a Monday.com oldalon
Forrás: Monday.com

A Monday.com három megoldásból álló egyetlen csomag: munkamenedzsment, értékesítési CRM és fejlesztés. Ügyvédként valószínűleg a munkamenedzsment és az értékesítési CRM lesz szüksége.

A munkamenedzsment olyan alapvető projektmenedzsment funkciókat tartalmaz, mint a projekt-, feladat- és erőforrás-menedzsment, valamint a célok nyomon követése. Az értékesítési CRM egyszerűsíti az ügyfélkezelést a potenciális ügyfelek kezelésére, az értékesítési folyamat vizualizálására és a teljesítmény nyomon követésére szolgáló eszközökkel. 📈

Monday.com legjobb funkciói

  • Készítsen vizuális táblát minden projekthez
  • Válasszon a Kanban, naptár, idővonal vagy Gantt-diagram nézetek közül.
  • Kövesse nyomon az ütemterveket, a költségvetéseket és a célokat egyedi irányítópultokkal
  • A Monday.com integrálható az Adobe Creative Clouddal, a Slackkel és más programokkal.

Monday.com korlátai

  • Több felhasználó is problémákat jelentett a szoftver funkcióinak használatával kapcsolatban.
  • Más felhasználók szeretnék, ha a platform több sablont tartalmazna.

Monday.com árak

  • Ingyenes
  • Alap: 8 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Alapcsomag: 10 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Előny: 16 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Monday.com értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 8600 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

6. Redbooth

Feladatok listája a Redbooth-ban
Via Redbooth

A Redbooth egy jogi praxis menedzsment szoftver, amelyet kis és nagy ügyvédi irodák számára egyaránt terveztek. Integrálja a belső és külső kommunikációt egy helyre, egyesítve a videokonferenciát, a feladatkezelést és az egyéni munkafolyamatokat egyetlen platformon.

A Redbooth legjobb funkciói

  • Válasszon egy Redbooth sablont a projekt létrehozásának felgyorsításához
  • HD videohívások kezdeményezése a PM platform elhagyása nélkül
  • Ábrázolja csapata feladatait Gantt-diagramon vagy Kanban-táblán
  • Jelölje meg a sürgős, azonnali figyelmet igénylő feladatokat 🚨

A Redbooth korlátai

  • A Redbooth nem rendelkezik sok sablonnal.
  • Egyes felhasználók szeretnék, ha a platform több testreszabási lehetőséget kínálna.

Redbooth árak

  • Pro: 9 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Redbooth értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (100+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

7. Clio

Képernyőkép a Clio Matters oldaláról
Via Clio

Több mint 150 000 jogi szakember használja ezt a jogi dokumentumkezelő szoftvert. A Clio egyetlen platformon egyesíti a számlázást, az ügyfelek felvételét, a dokumentumkezelést és a naptárakat.

Funkciói semmiképpen sem elhanyagolhatóak, de biztonsági protokolljai igazán lenyűgözőek. A Clio 24/7/365 biztonsági csapattal és folyamatos sebezhetőség-figyeléssel rendelkezik.

A Clio legjobb funkciói

  • A Clio az iparágban vezető biztonsági megoldásokkal rendelkezik.
  • Több mint 250 alkalmazással integrálható
  • Gyorsan írjon alá szerződéseket e-aláírásokkal
  • Készítsen saját sablonokat, amelyeket újra és újra felhasználhat!

A Clio korlátai

  • Egyes felhasználók negatív tapasztalatokról számolnak be az ügyfélszolgálattal kapcsolatban.
  • Más felhasználók szeretnék, ha a Clio több testreszabási lehetőséget kínálna.

A Clio árai

  • EasyStart: 39 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Essentials: 69 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Haladó: 99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Teljes: 129 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Clio értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (570+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (1500+ értékelés)

8. Trello

Példa egy Kanban táblára a Trello-ban
A Trello segítségével

A Trello digitális Kanban táblaként indult, ma azonban olyan hatékony funkciókkal rendelkezik, amelyek a legjobb jogi projektmenedzsment eszközzé teszik. Automatizálási eszköze, a Butler, kódolás nélküli automatizálást kínál, amely jelentősen egyszerűsíti csapata munkafolyamatait. A Trello emellett egy robusztus sablonkönyvtárat is kínál, amelyből meríthet a projekt létrehozásának felgyorsításához. ⏩

A Trello legjobb funkciói

  • Válasszon több száz Power-Up közül, hogy bővítse Trello-fiókja funkcióit.
  • Válasszon a Timeline, Calendar, Dashboard, Table és Map nézetek közül.
  • Hozzon létre egyedi munkaterület táblákat minden egyes ügyhöz
  • Integrálja a Trellót a Google Drive-val, a Zapierrel, az Evernote-tal és más alkalmazásokkal

A Trello korlátai

  • A Trello nem tartalmaz számlázási vagy időkövetési eszközöket.
  • Egyes felhasználók nem kedvelik a Trello korlátozott feladat-hierarchiáit és jelentési funkcióit.

Trello árak

  • Ingyenes
  • Alapcsomag: 5 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Prémium: 10 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Trello értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 13 400 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 22 900 értékelés)

9. HighQ

A HighQ igazgatósági nézet
Via HighQ

A HighQ a Thomson Reuters által ügyvédi irodák irányítására kifejlesztett termék. Tartalmaz együttműködési, termelékenységi és feladatkövetési funkciókat, valamint dokumentum- és adatkezelési funkciókat. A HighQ ügyfeleinek 75%-a Fortune 500-as vállalat, így leginkább nagyvállalatok számára alkalmas. 👔

A HighQ legjobb funkciói

  • Használjon előre megtervezett sablonokat a dokumentumok létrehozásának automatizálásához.
  • Készítsen trigger-alapú munkafolyamatokat
  • Testreszabható mezők és metaadatok
  • Kezelje csapatát megosztott naptárak, tevékenységi streamek és feladatkövetés segítségével.

A HighQ korlátai

  • Nincs sok referencia értékelés
  • Több felhasználó szerint a platform kissé drága.

HighQ árak

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

HighQ értékelések és vélemények

  • G2: 3,9/5 (4 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (38 értékelés)

10. Evernote

Evernote projektkövető sablonja
Az Evernote-on keresztül

Az Evernote ugyan jegyzetelő alkalmazásként ismert, de sok kisvállalat jogi projektmenedzsment szoftverként használja ezt az eszközt. Szkennelje be és tárolja a dokumentumokat az Evernote-ban, majd a fejlett keresési funkcióval gyorsan megtalálhatja őket. Az alkalmazás még a csapata naptárait, feladatait és fájljait is egy helyen összekapcsolja. 📅

Az Evernote legjobb funkciói

  • Használja a Web Clipper alkalmazást, hogy elmentse a weboldalakról gyűjtött információkat.
  • Közös jegyzeteket hozhat létre, hogy csapata mindig ugyanazon az oldalon álljon.
  • Valós időben együttműködhet a jegyzeteken
  • Az Evernote egy könnyű CRM-et támogat, amely egy adatbázisban összekapcsolja a kapcsolattartási információkat, e-maileket és fájlokat.

Az Evernote korlátai

  • Az Evernote nem rendelkezik időkövetési vagy számlázási funkciókkal.
  • Ez inkább egy jegyzet- és dokumentumkezelő platform, mint egy projektmenedzsment megoldás.

Evernote árak

  • Ingyenes
  • Személyes: 10,83 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Professzionális: 14,17 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Evernote értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 8100 értékelés)

Egyszerűsítse jogi dokumentumait a ClickUp segítségével

A joggyakorlás nem gyenge idegzetűeknek való – de a projektmenedzsment sem. Miért szórná szét projektjeit és napi jogi feladatait különböző platformokra, amikor összevonhatja őket?

A ClickUp használatával nem kell több eszköz között váltogatnia. A legjobb projektmenedzsment szoftvert használhatja, és testreszabhatja az összes jogi munkájához, így mindig elérheti a célját. 🎯

De tudjuk, hogy látni kell, hogy elhiggyük. Hozzon létre most egy ClickUp munkaterületet – hitelkártya nélkül.

