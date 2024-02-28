A fejlesztői termelékenység mérése: tippek a szoftverfejlesztő csapatok számára

Michael naponta 100 sor kódot ír, míg Dwight 70-et. Ha megkérdeznék, hogy ki a produktívabb, valószínűleg Michaelt választanád – elvégre ő naponta 30 sorral többet ír, ami havonta több mint 600 sor! Van azonban egy bökkenő: Michael kódja gyakran hibás és jelentős átdolgozást igényel, míg Dwight mindig tökéletesen tiszta kódot szállít. 🧑‍💻

Ez azt mutatja, hogy a fejlesztői termelékenység mérése nem olyan egyszerű, mint annak ellenőrzése, hogy ki írt több sor kódot. A teljesítmény csak egy szempont, amelyet figyelembe kell venni a szoftverfejlesztő csapat termelékenységének értékelésekor. Mivel a termelékenység mérése elengedhetetlen a munkaterhelés tervezéséhez és a reális célok kitűzéséhez, tudnia kell, mely tényezőkre kell figyelnie.

Ebben a cikkben eláruljuk Önnek a fejlesztői termelékenység mérésének és javításának titkait , hogy megérthesse, hol tart a csapata, és hogyan tudja a megfelelő irányba terelni.

Mi a fejlesztői termelékenység?

A fejlesztői termelékenység a szoftverfejlesztő csapat azon képességének mérőszáma, hogy minőségi kódot állítson elő és releváns feladatokat hajtson végre egy adott időkereten belül.

Bár úgy tűnhet, a fejlesztői termelékenység nem csak a szoftverfejlesztők egyéni teljesítményét jelenti – a kifejezés általában az egész csapat hatékonyságára, együttműködésére és szervezettségére utal.

A csapatorientált értékek mellett a kódminőség, az időgazdálkodás, az erőforrás-elosztás és egyéb tényezők gondos értékelése is elengedhetetlen a szoftverfejlesztők termelékenységének reális méréséhez.

Miért érdemes mérni a fejlesztői termelékenységet?

A fejlesztői csapat termelékenységének ismerete elengedhetetlen a célok eléréséhez és a jövőbeli tervek meghozatalához. Íme néhány konkrét ok, amiért érdemes mérni a fejlesztői termelékenységet. 👇

A megfelelő erőforrás-elosztás

Ha megérti a szoftverfejlesztők termelékenységét, könnyen azonosíthatja azokat a területeket, amelyek további vagy kevesebb erőforrást igényelnek, és ez hatékonyabbá teszi a munkafolyamatokat.

A fejlesztői termelékenység alapján előfordulhat, hogy több embert kell felvennie a projekt befejezéséhez, módosítania kell a projekt ütemtervét, vagy több pénzt kell befektetnie olyan eszközökbe, amelyek segítenek csapatának a feladatok elvégzésében.

Maximalizálja a csapat potenciálját

Egyes szoftverfejlesztők fantasztikus adatbázis-ismeretekkel rendelkeznek, mások minden tesztelési eljárást ismernek, míg mások szuperképességekkel rendelkeznek a hibakeresés terén – az Ön feladata, hogy kiderítse erősségeiket, hogy megalapozott döntéseket hozhasson a feladatok kiosztásáról, és kiaknázhassa a csapat teljes potenciálját.

Ugyanez vonatkozik a gyengeségekre is. Ha tudod, hogy egy csapattag nehezen boldogul egy adott feladattal vagy projekttel, képzést és támogatást kínálhatsz neki, hogy segíts neki leküzdeni a problémákat és fejleszteni a készségeit.

Egyszerűen fogalmazva: a termelékenység mérése lehetővé teszi, hogy megismerje csapatát és kiváló vezetőként tündököljön.

Célok kitűzése

Ügyfele arra kéri, hogy egy hónap alatt fejezze be egy jövedelmező projektet, és Ön azt válaszolja: természetesen, semmi gond. Hamar rájön, hogy ez lehetetlen, hacsak csapattagjai nem osztják meg magukat és nem dolgoznak 24 órában a határidőig.

A probléma itt az, hogy nem mérte a fejlesztők termelékenységét. Ha ismeri csapata átlagos termelékenységét, akkor reális célokat és határidőket állíthat fel és olyan ütemtervet készíthet, amely összhangban áll a képességeivel.

Az ügyfél-elégedettség mellett ez a reális célkitűzés elengedhetetlen a csapat jóllétéhez. Ha a munkaterhelés optimális, a munkatársak koncentráltak maradhatnak, kreativitásukat kibontakoztathatják, és megfelelő egyensúlyt teremthetnek a munka és a magánélet között. Ha szoros határidőket, számtalan megbeszélést és őrült ütemtervet ró a csapatra, a munkával való elégedettségük zuhanásba kezd, és kiégnek.

A haladás nyomon követése

A szoftverfejlesztők termelékenységének időbeli mérésével és figyelemmel kísérésével részletes betekintést nyerhet a trendekbe és mintákba. Ezek az adatok bemutatják a szervezet általános állapotát, és jelzik azokat a területeket, ahol javításra lehet szükség.

A szoftverfejlesztés termelékenységének mérése az érdekelt felek elégedettségének fenntartása szempontjából is fontos. A projekt előrehaladását bemutató adatok bemutatása tanúskodik a menedzser teljesítményéről és a csapat közös erőfeszítéseiről.

Hogyan mérhető a fejlesztői termelékenység?

A szoftverfejlesztők termelékenységének mérése gyakran a teljesítmény mérésének tekinthető. Azonban az, hogy egy fejlesztő mennyi munkát tud elvégezni egy adott idő alatt, nem az egyetlen termelékenységi mutató, amelyre figyelni kell – a pontos eredményekhez több tényező kombinációjára van szükség.

Annak érdekében, hogy ne ragadjon le a rossz fejlesztői termelékenységi mutatóknál, és ne essen áldozatul az elemzési bénulásnak, használhatja a két legnépszerűbb keretrendszert: a DORA-t és a SPACE-t.

DORA keretrendszer

A DevOps Research and Assessment (DORA) keretrendszer nevét a létrehozó Google-csapatról kapta. Négy mutató alapján méri a csapat teljesítményét, és négyfokozatú skálán osztályozza a tagokat az alacsony teljesítményűektől az elitig. A keretrendszer elsődleges célja a szűk keresztmetszetek azonosítása és a folyamatos fejlesztés elősegítése.

A DORA keretrendszer négy fejlesztői termelékenységi mutatóra összpontosít:

Telepítési gyakoriság: Megmutatja, hogy a csapata milyen gyakran telepít kódot vagy ad ki végfelhasználóknak. A változások átfutási ideje: A kódváltoztatási kérelem beérkezése és a változás termelésbe való bevezetése közötti időt méri. Ez a mutató segít a reális ütemtervek tervezésében és elkészítésében. Változási hibaarány: Azoknak a változásoknak a százalékos arányát mutatja, amelyek termelési hibákat okoznak, például leállást, negatív hatást a felhasználókra vagy hibákat. A szolgáltatás helyreállításának ideje: Megmutatja, mennyi időbe telik a szolgáltatás helyreállítása vagy a termelés meghibásodása utáni helyreállítás.

SPACE keretrendszer

A DORA mutatók pontosan meghatározzák a fejlesztők kollektív és egyéni termelékenységét, de egy ilyen keretrendszernek van egy jelentős hibája: nem veszi figyelembe a jólétet. A SPACE keretrendszer egyfajta válasz a DORA mutatókra, amely többdimenziós megközelítést kínál a termelékenységhez. A SPACE öt kulcsfontosságú termelékenységi mutató rövidítése:

Elégedettség és jóllét: Mutatja, hogy a szoftverfejlesztők mennyire elégedettek a munkájukkal, és hogy ajánlanák-e másoknak a csapatukat. Azt is megmutatja, hogy munkájuk milyen hatással van az életükre. Ez a mutató azon a feltételezésen alapul, hogy : Mutatja, hogy a szoftverfejlesztők mennyire elégedettek a munkájukkal, és hogy ajánlanák-e másoknak a csapatukat. Azt is megmutatja, hogy munkájuk milyen hatással van az életükre. Ez a mutató azon a feltételezésen alapul, hogy a termelékenység és az elégedettség összefüggenek egymással Teljesítmény: A fejlesztő eredményeit méri (a kód minőségét és annak hatását). Tevékenység: Egy adott időszak alatt elvégzett munkák mérése. Ezt a mutatót soha nem szabad önmagában használni – tekints rá úgy, mint egy puzzle-darabra, amely a termelékenység szélesebb képébe illeszkedik 🧩 Kommunikáció és együttműködés: Megmutatja a csapat dinamikáját, az információáramlást és a : Megmutatja a csapat dinamikáját, az információáramlást és a problémamegoldó képességeket. Ábrázolhatja az új alkalmazottak beilleszkedési idejét, az átláthatóságot és a prioritások tudatosítását is – mindezek egy egészséges, jól működő csapat jelei. Hatékonyság és folyamatosság: Méri a szoftverfejlesztő csapat tagjainak képességét arra, hogy megszakítás nélkül vagy minimális megszakításokkal végezzék el a feladatokat.

Egyéb szoftverfejlesztői termelékenységi mutatók

Nincs olyan törvény, amely kötelezi Önt a DORA vagy a SPACE keretrendszer használatára. Használhat más termelékenységi mutatókat, vagy kombinálhatja a két keretrendszer egyes elemeit – a választás az Öné. Bármelyiket is választja, győződjön meg arról, hogy a mutatók relevánsak és pontosak. Íme néhány kritérium a fejlesztői termelékenység méréséhez:

Történetpontok a tervezés pontosságához

Ez a mutató azt mutatja, mennyire vagy jártas a szoftverfejlesztési folyamat tervezésében, és segít annak fejlesztésében. Összehasonlítja az iterációban tervezett story pointok teljes számát a befejezett story pointokkal. A tervezés pontossága lehetővé teszi, hogy megértsd a csapatod képességeit, és pontos előrejelzéseket tegyél arról, hogy mennyi munkát tudsz majd elvégezni a jövőben.

Ciklusidő a csapat termelékenységének méréséhez

Ez a mutató a karcsú gyártásból származik, és azt az időt jelenti, amely egy fejlesztő első kódrészlet-elküldésétől a telepítésig (termelési kiadásig) telik el. Egyszerűen fogalmazva, a ciklusidő azt mutatja, hogy egy fejlesztőnek mennyi időbe telik a munka elvégzése a kezdéstől számítva, és fontos mutatója a fejlesztő sebességének.

A ciklusidőt a lehető legrövidebbre szeretné csökkenteni a minőség romlása nélkül.

Kódforgalom az eredmények méréséhez

A kódváltás szorosan összefügg a fejlesztők tevékenységével – azt mutatja, hogy a kód hány százaléka igényel változtatásokat.

Egy fejlesztő több ezer sor kódot írhat, de ez a magas teljesítmény értéktelen, ha a kódja hibaaránya túl magas. Ez magas technikai adóssághoz vezet, ami minden technológiai iparban működő vállalat számára költséges.

A fejlesztői termelékenységet gátló gyakori akadályok és azok leküzdésének módjai

A fejlesztők magas termelékenységének elérése és fenntartása érdekében meg kell értenie azokat a tipikus kihívásokat , amelyekkel a fejlesztők szembesülnek, és amelyek alááshatják kemény munkájukat és koncentrációjukat. Menedzserként feladata ezeknek a kihívásoknak a mérséklése és olyan fejlesztési környezet létrehozása, amelyben csapata eredményesen dolgozhat. 🌼

Íme a termelékenységet gátló leggyakoribb akadályok, valamint azok leküzdésére szolgáló legjobb eszközök és gyakorlatok:

Helyezze előtérbe a kommunikációt és az együttműködést

Megfelelő kommunikáció és együttműködés nélkül a szoftverfejlesztő csapatod biztosan belesüllyed a félreértések, a hatástalan munkafolyamatok és a késések fekete lyukába. Ez különösen igaz a hibrid vagy távoli csapatokra, amelyeknek nincs az a kiváltságuk, hogy ugyanazt a fizikai teret osszák meg munkatársaikkal.

Ennek a kihívásnak a leküzdésére egy lehetőség az, hogy a csapatának minőségi együttműködési eszközöket biztosít, amelyek segítségével valós időben tudnak együtt dolgozni és nyomon követni a legújabb változásokat.

A rendszeres megbeszélések szintén elengedhetetlenek – ezeken mindenki naprakész információkat kap, és kiváló alkalmat nyújtanak a termelékenységet akadályozó aktuális problémák megvitatására.

Érdemes megjegyezni, hogy a legjobb együttműködési platform használata és számtalan megbeszélés tartása nem biztosítja a csapat sikerét, ha a csapat dinamikája nem megfelelő. Ösztönözze munkatársait, hogy mondják el véleményüket és osszák meg gondolataikat – végső soron ők vannak a frontvonalban, és nekik is joguk van beleszólni az őket érintő döntésekbe.

A kontextusváltás megelőzése

Ha fejlesztői folyamatosan több feladatot és projektet kell egyszerre végezzenek, és tucatnyi alkalmazás között kell ugrálniuk a munkájuk elvégzéséhez, akkor előbb-utóbb ki fognak égni.

A kontextusváltás a termelékenység nem túl csendes gyilkosa és hatalmas stresszforrás.

Segíthet fejlesztőinek minimalizálni a kontextusváltást azáltal, hogy hasonló feladatokat csoportosít, prioritásokat állít fel és olyan ütemterveket készít, amelyek nem őrjítenek meg őket.

Tanácsolja a fejlesztőknek, hogy szánjanak időt arra, hogy megválaszolják munkatársaik kérdéseit vagy részt vegyenek a megbeszéléseken. Így folyamatos megszakítások nélkül tudnak a munkájukra koncentrálni.

Kerülje el az eszközök és alkalmazások közötti váltást egy all-in-one projektmenedzsment platformmal , amely a haladás nyomon követését , a feladatok szervezését , az együttműködést, a kommunikációt és a csapatának egyéb igényeit is lefedi.

Hatékony tervezés

A rossz erőforrás-elosztás, a meghatározatlan projektcélok és a nem egyértelmű szerepkörök mind hozzájárulnak a kaotikus, nem produktív környezet kialakulásához. Ha azt szeretné, hogy fejlesztői kiváló munkát végezzenek, gondos feladat- és projekttervezési készségekkel kell felkészítenie őket a sikerre.

Határozza meg egyértelműen a feladat vagy projekt minden elemét, ossza ki a szerepeket és feladatokat, állítsa be a prioritásokat, és kövesse nyomon az előrehaladást. Ismétlem, a legjobb módszer erre az, ha egy hatékony szoftverfejlesztő eszköz segítségét veszi igénybe, amely több nézetet, egyéni mezőket és sablonokat kínál, amelyekkel a tervezés és az ütemezés gyerekjáték lesz. Szerencsére bemutatunk Önnek egy platformot, amely mindezt és még többet is kínál!

Használja a ClickUp alkalmazást a fejlesztői termelékenység mérésére és javítására

A magasra értékelt projekt- és feladatkezelő platformként a ClickUp mindent megad, amire szükség van a fejlesztői termelékenység méréséhez, nyomon követéséhez és javításához. Számos funkciója segít leküzdeni a gyakori akadályokat, és együttműködésbarát, átlátható munkakörnyezetet teremteni.

Fedezze fel a ClickUp legjobb eszközeit és funkcióit, és nézze meg, miért kiváló választás ezek a szoftverfejlesztési termelékenység növeléséhez:

ClickUp nézetek

A ClickUp több mint 15 projektnézetet kínál, amelyek segítségével különböző perspektívákból közelítheti meg munkáját, és korai szakaszban azonosíthatja a problémákat.

Használja a Lista nézetet a feladatok hozzárendeléséhez, szervezéséhez és prioritásainak meghatározásához. Használja ki a ClickUp egyéni mezőinek előnyeit ebben a nézetben, hogy minden feladatról részletes információkat nyújtson. Adjon meg kezdési és befejezési dátumokat a projektekhez, töltsön fel fájlokat, értékelje a feladatokat, és hozzon létre feladatkapcsolatokat a munkafolyamatok hatékonyságának fenntartása érdekében. Használja a Haladás egyéni mezőt az alfeladatok, ellenőrzőlisták vagy hozzárendelt megjegyzések befejezésének nyomon követéséhez. 💯

Nyissa meg az Action Toolbar eszköztárat a ClickUp 3. 0 List view nézetben, hogy gyorsan válthasson a nézetek, a dokumentumok és egyéb elemek között.

Egy másik nézet, amely tetszeni fog Önnek, a ClickUp Workload view. Ismerje meg csapata kapacitását, készítsen reális ütemterveket, és ossza el megfelelően az erőforrásokat, hogy fejlesztői ne legyenek túlterheltek.

Ezzel a nézettel könnyen meghatározható, hogy a szoftverfejlesztő csapatnak szüksége van-e új tagokra, és hogy készen áll-e egy újabb projektre. Ahogy idővel egyre több adatot ad hozzá a Munkafolyamat nézethez, kristálytiszta képet kap a csapat termelékenységéről. 🖼️

Tekintse át a csapat munkaterhelését, hogy jobban tudjon feladatokat delegálni vagy átosztani, és gyorsan megérthesse, ki nem éri el a kapacitását, és ki túllépi azt.

Távolítsa el a kommunikációs akadályokat a ClickUp Chat nézettel. Ez a nézet új szintre emeli az együttműködést – valós idejű üzenetek, címkézés, @említések és megjegyzések segítségével tájékoztathatja szoftverfejlesztő csapatának tagjait a legfrissebb változásokról, és mindenki számára biztosíthatja az egységes információáramlást. Mivel a nézet a ClickUp-on belül található, búcsút inthet a figyelmet elterelő kontextusváltásoknak. 👋

Vonja be a csapattagokat a megbeszélésekbe, és működjön együtt a ClickUp Chat segítségével egy helyen, így elkerülheti a szoftverek közötti váltogatást.

ClickUp műszerfalak

Hozza létre saját irányítóközpontját, és gondoskodjon arról, hogy egyetlen információ se vesszen el a ClickUp Dashboards segítségével.

Ez a funkció ideális a fejlesztési sprintek nyomon követéséhez – használja a sztoripontok és a munkaterhelés figyelemmel kísérésére, a problémák azonosítására és a csapat termelékenységének részletes megismerésére.

A műszerfalak segítenek vizualizálni az erőforrásokat, hogy kiküszöbölje a pazarlást és biztosítsa, hogy a munkafolyamatok svájci óramű pontossággal működjenek. ⌚

A ClickUp Dashboards előnye a testreszabhatóságában rejlik – több mint 50 kártya közül választhat, és személyre szabhatja a diagramokat, hogy egy adott területre nagyítson, és mérje a fejlesztői termelékenységet.

Készítsen részletes irányítópultokat, és könnyedén adjon hozzá kártyákat a sprint pontok előrehaladásának, az állapotok szerinti feladatoknak és a nézetek szerinti hibáknak a megtekintéséhez.

ClickUp sablonok

A ClickUp segítségével teljes munkafolyamatokat és projekteket hozhat létre a semmiből. De azok számára is kínál kényelmes megoldást, akiknek nincs idejük mindent a nulláról kezdeni: a ClickUp sablonokat.

A ClickUp könyvtára több mint 1000 sablont kínál különböző célokra, a marketing tervektől a projektmenedzsmentig és az emberi erőforrásokig.

Ha nyomon szeretné követni és mérni a fejlesztők termelékenységét, ajánljuk a ClickUp Developers KPI Tracking Template sablont. Használja azt a nyomon követni kívánt KPI-k testreszabásához, valamint a csapat és az egyéni teljesítmény figyelemmel kíséréséhez, hogy minden a tervek szerint haladjon. A sablon gazdag betekintése segít felfedezni a hatékonysági hiányosságokat és maximalizálni az erőforrásokat a minőség biztosítása és a célok elérése érdekében. 🎯

Testreszabhatja a nyomon követni kívánt KPI-ket, és figyelemmel kísérheti a fejlesztői termelékenységet a ClickUp Developers KPI Tracking Template segítségével.

Egy másik érdemes sablon a ClickUp szoftverfejlesztési sablon. Ez a multifunkcionális sablon lehetővé teszi terméktervek, feladatvégrehajtási listák és hátralékok készítését. Használja különböző forgatókönyvek tesztelésére, hibák nyomon követésére és jelentésére, valamint a sprintek egyszerű kezelésére.

Használja a ClickUp szoftverfejlesztési sablont a sprintek nyomon követéséhez és kezeléséhez, valamint termékútvonalak és backlogok készítéséhez.

ClickUp Whiteboards

A ClickUp tudja, hogy az együttműködés a kulcsa a funkcionális munkakörnyezetnek és a magas termelékenységnek, és az egyik legjobb módja ennek ösztönzésére a ClickUp Whiteboards.

A táblák digitális vásznak, amelyek segítségével Ön és csapata néhány kattintással ötleteket gyűjthet, stratégiákat kidolgozhat, kommunikálhat és ötleteit megvalósíthatja. Írhat, rajzolhat, képeket és linkeket csatolhat, kapcsolatokat rajzolhat az objektumok között, és jegyzeteket adhat hozzá, hogy közölje gondolatait.

A drag-and-drop kialakításnak köszönhetően a ClickUp Whiteboards könnyen használható, és mivel minden változás valós időben történik, 100%-ig biztos lehet benne, hogy semmiről sem marad le.

A táblák minimalizálhatják a kontextusváltást – hozzon létre feladatokat közvetlenül a tábláról, és biztosítson több kontextust a Dokumentumokhoz és fájlokhoz való hivatkozásokkal, így munkáját egy helyen tarthatja. ✅

Vizuálisan együttműködhet a csapat tagjaival a ClickUp Whiteboards alkalmazásban, hogy ötleteket gyűjtsön és azokat megvalósítható feladatokká alakítsa.

ClickUp automatizálások

A szoftverfejlesztő csapata időt pazarol-e olyan ismétlődő feladatokra, amelyek kimerítik az energiájukat, csökkentik a termelékenységüket és lyukakat ütnek a költségvetésébe?

A ClickUp Automations segítségével búcsút inthet az erőforrások pazarlásának, és lehetővé teheti csapatának, hogy a legnagyobb értéket képviselő feladatokra koncentráljon.

A ClickUp több mint 100 előre elkészített automatizálási funkciót kínál különböző célokra, többek között az állapotok megváltoztatására, feladatok kiosztására, csapattagok kijelölésére és megjegyzések közzétételére.

Saját automatizálási folyamatokat is létrehozhat a következő testreszabási lehetőségek segítségével:

Triggerek : Az automatizálást elindító események

Feltételek : Az automatizálás megvalósításához teljesítendő kritériumok

Műveletek: Az automatizálás elindításakor végrehajtott események

Ha egy másik alkalmazáshoz kapcsolódó automatizálást szeretne használni, akkor örömmel fogja hallani, hogy a ClickUp integrációs automatizálásokat kínál. A platform támogatja az olyan alkalmazások automatizálását, mint a Calendly, a GitHub, a HubSpot és a Twilio.

Gyorsan megtekintheti és kezelheti az aktív és inaktív automatizálásokat a Spaces-en a felhasználói frissítések és leírások segítségével.

Növelje a fejlesztői termelékenységet a ClickUp segítségével

A fejlesztői termelékenység mérése és javítása többdimenziós megközelítést igényel, mivel különböző mutatókat kell elemezni és el kell távolítani a munkafolyamatokat akadályozó tényezőket.

A ClickUp segítségével különböző szempontokból figyelheti fejlesztői teljesítményét, és vizuális ábrázolást kaphat a kollektív és egyéni fejlesztői termelékenységről. A platform emellett olyan eszközökkel is ellátja, amelyekkel eltávolíthatja az akadályokat, és stressz- és zavaró tényezőktől mentes környezetet teremthet, ahol a fejlesztők megmutathatják képességeiket. 💪

Regisztráljon a ClickUp-ra, és kezdje el még ma nyomon követni a fejlesztők termelékenységét!