A 9 legjobb GTD alkalmazás és szoftver a teendők elintézéséhez

Post-it cetlikkel teli emlékeztetőket használ? Folyamatosan bővíti a végtelen teendőlistáját? Az összes feladatot nyomon követni ijesztő feladat lehet, de lehetséges, hogy produktivitási gépezzé váljon. Ehhez a Getting Things Done (GTD) módszer lehet a kulcs.

David Allen, egy amerikai termelékenységi tanácsadó fejlesztette ki a GTD módszert az időgazdálkodás és a termelékenység területén. A GTD módszer középpontjában Allen azon meggyőződése áll, hogy minél több információ van a fejedben, annál nehezebb eldönteni, hogy mit tegyél legközelebb.

A GTD módszer egy olyan rendszert kínál, amellyel megszabadulhatsz a fejben lévő teendőlistától, rendszerezheted a feladataidat, prioritásokat állíthatsz a projektek között, és jobban tudsz koncentrálni. Mostantól te is a termelékenység szupersztárja lehetsz.

A GTD módszert alkalmazó alkalmazások és szoftverek segíthetnek Allen rendszerének hatékony megvalósításában. Ebben a cikkben áttekintjük a legjobb GTD alkalmazásokat, azok legjobb funkcióit, lehetséges hátrányait, árait és értékeléseit.

Mi az a GTD szoftver?

A GTD szoftver a GTD módszer digitális kiegészítője. A rendszer alapvető célja, hogy felszámolja a mentális zavarokat, növelje a koncentrációt, és segítse Önt a feladatok és projektek hatékonyabb elvégzésében. Ez a szoftver célja, hogy egyszerűsítse az Ön munkáját azáltal, hogy segít a feladatok rögzítésében, szervezésében és végrehajtásában.

Bár a GTD szoftvereknek számos változata létezik, általában mindegyik tartalmaz egy feladatkezelő rendszert. Ez a rendszer segíthet prioritásokkal és határidőkkel ellátott teendőlisták készítésében.

Számos GTD-alkalmazás integrálható más technológiai eszközökkel, például a Google Naptárral, e-mail alkalmazásokkal és csevegőprogramokkal, hogy egyszerűbbé tegye a feladatok létrehozását és kezelését.

📮ClickUp Insight: Úgy gondolja, hogy a teendőlistája működik? Gondolkodjon újra. Felmérésünk szerint a szakemberek 76%-a saját prioritási rendszert használ a feladatkezeléshez. A legújabb kutatások azonban megerősítik, hogy a munkavállalók 65%-a hajlamos a hatékony prioritás meghatározása nélkül a könnyű feladatokra koncentrálni a nagy értékű feladatok helyett. A ClickUp feladatprioritásai megváltoztatják a komplex projektek vizualizálásának és kezelésének módját, könnyen kiemelve a kritikus feladatokat. A ClickUp AI-alapú munkafolyamataival és egyedi prioritási jelöléseivel mindig tudni fogod, mit kell először elintézned.

Mit kell keresni egy Getting Things Done alkalmazásban?

A tökéletes GTD-alkalmazás kiválasztása jelentősen befolyásolhatja hatékonyságát és szervezettségét. Íme, mire kell figyelnie, amikor termelékenységi megoldást keres:

Intuitív felületek, amelyek könnyen kezelhetők és gyors módszereket kínálnak a feladatok hozzáadásához és kiosztásához.

Feladatkezelés, amely egyszerűvé teszi a feladatok létrehozását, prioritásainak meghatározását, kezelését és szükség szerinti kiosztását.

Integrációs lehetőségek, amelyek lehetővé teszik más alkalmazásokkal való összekapcsolást, például a Google Naptárral, e-mail alkalmazásokkal és csevegőszolgáltatásokkal.

Együttműködési eszközök, amelyek lehetővé teszik a feladatok megosztását és delegálását másoknak, valamint a csapat teendőlistáján való közös munkát.

Szánj időt a GTD-alkalmazások lehetőségeinek átgondolására, hogy megtaláld a munkafolyamatodhoz leginkább illő alkalmazást.

A 9 legjobb GTD alkalmazás

Keressük meg a legjobb GTD alkalmazásokat, amelyek felszabadítják a termelékenységi potenciálját!

Nézd meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy egy helyen szervezd meg az összes munkádat!

A ClickUp segítségével a Getting Things Done módszer erejét könnyebben kihasználhatja, mint valaha. A projektmenedzsment platform integrált feladatkezelő rendszerével kiemelkedik, így a GTD keretrendszer beépítettnek tűnik. A ClickUp platform gyorsan skálázható, így a személyes teendőlista kezelésétől a komplex projektek felügyeletéig minden könnyedén elvégezhető.

Számos testreszabási és integrációs lehetőség áll rendelkezésre, és a szoftver minimális erőfeszítéssel integrálható a meglévő munkafolyamatába, rengeteg lehetőséget kínálva a rendszer igényeinek megfelelő finomítására és tökéletesítésére.

Ha szeretnéd kipróbálni a ClickUp hatékony projektmenedzsment platformját a teendők elvégzéséhez, nézd meg a ClickUp Getting Things Done sablont. A sablon összhangban van a GTD elveivel, és lehetőséget nyújt a feladatok rögzítésére, a prioritások meghatározására és a feladatok optimális hatékonysággal történő végrehajtására.

A ClickUp emellett örökre ingyenes csomagot is kínál, így soha többé nem kell robusztus feladatkezelési funkciók nélkül dolgoznia.

A ClickUp legjobb funkciói

A többféle nézet lehetővé teszi, hogy a ClickUp feladatait az Önnek legmegfelelőbb módon tekintse meg, beleértve a táblákat, listákat, naptár nézetet, idővonal nézetet és még sok mást.

Több mint 1000 alkalmazással integrálható, így teljes mértékben összekapcsolhatja a munkafolyamatával.

Az egyszerű együttműködési lehetőségek lehetővé teszik, hogy mindenki egy központi platformon dolgozzon együtt a feladatokon és projektekben.

A személyre szabott emlékeztetők akkor és ott jelzik a feladatokat, amikor és ahol szükséged van rájuk, így soha nem maradsz le semmiről.

A beépített mesterséges intelligencia (AI) funkciók segítségével feladatlistákat vagy végrehajtható tételeket hozhat létre a találkozók összefoglalásaiból.

A ClickUp korlátai

Egyes nézetek (még!) nem érhetők el mobil eszközökön.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. OmniFocus

Via Omnifocus

Az OmniFocus egy GTD szoftver, amely a GTD elvekhez való ragaszkodásának köszönhetően széles körű felhasználói bázissal rendelkezik. A szoftver egy feladatkezelő rendszert kínál Mac és iOS rendszerekhez, amely lehetővé teszi a teendők rögzítését, szervezését és prioritásainak meghatározását egy intuitív felhasználói felületen.

Az OmniFocus szinkronizálja az összes Apple-eszközét, így feladatait bárhol és bármilyen módon is dolgozik, mindig elérheti. A GTD szoftver kiváló testreszabási lehetőségeket kínál, hogy a munkaterületet az Ön igényeihez igazítsa, és méretezhető, hogy az egyének és a csapatok igényeit is kielégítse.

A hűséges Mac- és iOS-felhasználók számára ez az átfogó GTD szoftvermegoldás növelheti a termelékenységet és segíthet a koncentráció fenntartásában.

Az OmniFocus legjobb funkciói

Kiváló feladatkezelő rendszer testreszabható nézetekkel

A feladatokhoz információk csatolásának lehetősége segít az adatok egy központi helyen történő tárolásában.

Siri-vel integrálva, így útközben is kéz nélkül kezelheted a feladataidat.

Az OmniFocus korlátai

Mac-re készült, így a Windows és Android felhasználók háttérbe szorulhatnak.

OmniFocus árak

Előfizetés Mac, iPhone, iPad és webes verzióra: 9,99 USD/hó, automatikus megújítás

OmniFocus a weben: 4,99 USD/hó

Csak Mac-re érvényes standard licenc: 49,99 dollár egyszeri fizetés

Csak Mac-re érvényes pro licenc: 99,99 dollár egyszeri fizetés

iPhone vagy iPad standard licenc: 49,99 dollár egyszeri fizetés

iPhone vagy iPad pro licenc: 74,99 dollár egyszeri fizetés

OmniFocus értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (55+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (74+ értékelés)

Nézd meg ezeket az OmniFocus alternatívákat!

3. Toodledo

Via Toodledo

A Toodledo egy népszerű GTD szoftver, amely sokoldalúan segít optimalizálni a termelékenységét. Egy tiszta és intuitív felületen rögzítheti, rendszerezheti és kezelheti feladatait.

A GTD alkalmazás megkönnyíti a feladatok bevitelét, és lehetővé teszi, hogy gyorsan rangsorold az egyes bejegyzéseket. A platform rugalmassága a feladatok attribútumaiban is megmutatkozik, ahol beállíthatod a határidőket és emlékeztetőket, hozzáadhatod a megjegyzéseket, és együttműködhetsz a csapattagokkal. Ez megkönnyíti a munkafolyamat igényeidhez való igazítását.

A Toodledo jó integrációs lehetőségeket kínál, és összekapcsolhatja kedvenc alkalmazásaival, hogy kibővítse funkcionalitását. Ez egy megbízható termelékenységi megoldás, amely a GTD módszert alkalmazza.

A Toodledo legjobb funkciói

A testreszabható feladatattribútumok kiválóan alkalmasak a munkafolyamat személyes preferenciákhoz való igazítására.

Az együttműködési funkciók megkönnyítik a feladatok létrehozását és megosztását a csapat tagjaival.

Jó integrációs lehetőségekkel rendelkezik, így több platformon is egységes GTD-élményt teremthetsz.

A Toodledo korlátai

Egyes felhasználóknak a felület kevésbé tetszőleges lehet, mint a piacon elérhető más GTD-alkalmazásoké.

A Toodledo árai

Ingyenes

Alapcsomag: 3,99 USD/hó

Plusz: 5,99 $/hó

Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Toodledo értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (49+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)

4. SimpleTask

Via SimpleTask

A SimpleTask eltávolítja a zavaró tényezőket, és olyan teendőlista-kezelőt kínál, amely pontosan a GTD módszerhez szükséges funkciókkal rendelkezik. Az egyszerű felhasználói felületen gyorsan hozzáadhat feladatok, majd címkézheti, prioritásba sorolhatja és csoportokba rendezheti őket.

A GTD alkalmazással Apple Naptár és Google Naptár emlékeztetőket hozhatsz létre, vagy emlékeztetőket állíthatsz be magában az alkalmazásban. A megosztási funkcióval megoszthatod a befejezett feladatlistádat a csapatoddal, és gratulálhatsz magadnak a produktív napodhoz.

Ez az opció azoknak a felhasználóknak megfelelő, akik minimalista kialakítású, könnyű feladatkezelő alkalmazást keresnek.

A SimpleTask legjobb funkciói

Zavarmentes felület a feladatok maximális hatékonyságú kezeléséhez

A praktikus címkézési és szűrési lehetőségek megkönnyítik a feladatok szervezését és a prioritási lista következő lépéseinek áttekintését.

Szinkronizálja a feladatlistádat különböző platformokon, így bárhová is mész, minden feladatod naprakész marad.

A SimpleTask korlátai

Egyes felhasználók csalódást okozhat, hogy az ingyenes GTD alkalmazás nem rendelkezik minden funkcióval.

A SimpleTask árai

Ingyenes GTD eszköz

SimpleTask értékelések és vélemények

G2: n/a

Capterra: n/a

5. Evernote

Az Evernote jegyzetelő és szervező alkalmazásként is működik. A GTD rajongói is használhatják GTD módszertanuk kezelésére, mivel ez egy robusztus platform az információk rögzítésére és kezelésére. Funkciói között szerepel a jegyzetek létrehozása, webes kivágások és dokumentumok tárolása.

Ráadásul az alkalmazás szinkronizálható az összes eszközöddel, így mindig kéznél vannak a szükséges információk. Használd digitális adattárként, hogy tehermentesítsd az elméd, rögzítsd a feladatokat és kipipálhasd az összes munkádat.

Az Evernote legjobb funkciói

Kiválóan alkalmas információk hozzáadására a feladatokhoz, mivel az Evernote lehetővé teszi szöveg, multimédia és egyéb tartalmak hozzáadását.

Szinkronizálja az adatait az összes eszközén, így bárhol is legyen, minden információ kéznél van.

Az alkalmazás sokoldalú felhasználási lehetőségei azt jelentik, hogy nem csupán GTD-platformként szolgálhat.

Az Evernote korlátai

A sok funkció miatt azok a felhasználók, akik egy jobban irányított GTD-élményt keresnek, könnyen túlterhelteknek érezhetik magukat.

Evernote árak

Professzionális: 17,99 USD/hó vagy 169,99 USD/év

Csapatok: 24,99 USD/hó/felhasználó

Evernote értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

6. Nirvana a GTD-hez

Via Nirvana for GTD

A GTD rajongók számára egy másik feladatkezelő szoftver lehetőség a Nirvana for GTD.

A GTD alkalmazás segítségével gyorsan rögzítheti több feladatot is, miközben a mai napra tervezett teendőkre koncentrálhat. A feladatokat szűrheti az idő, a jelenlegi tartózkodási helye, sőt, még a rendelkezésre álló mentális energiája alapján is.

A letisztult felület nagyon felhasználóbarát is. Ez egy remek GTD-alkalmazás, amely zen-szerűbb hozzáállást kölcsönöz a feladataidnak.

A Nirvana for GTD legjobb funkciói

A GTD módszerre épülő alkalmazás segítségével könnyedén rögzítheti, tisztázhatja, rendszerezheti és elvégezheti feladatait anélkül, hogy túlterhelve érezné magát.

A minimalista dizájn vonzó, anélkül, hogy úgy érezné, hogy hiányoznak belőle funkciók, így segít koncentrálni a következő feladatra.

A testreszabható kontextusok és címkék lehetővé teszik, hogy személyre szabott kritériumok alapján szűrje a több feladatot, így a megfelelő időben a megfelelő feladatokat tudja előhívni.

Nirvana a GTD korlátai miatt

Bár a GTD szoftver kiváló alapvető GTD-módszertani funkciókat kínál, a fejlettebb funkciók hiánya miatt a haladó felhasználóknak nem biztos, hogy elegendő lesz.

Nirvana for GTD árak

Ingyenes

Pro: 3 USD/hó, éves számlázással, vagy 5 USD/hó, havi számlázással

Nirvana for GTD értékelések és vélemények

Google Play: 4,5/5 (1000+ értékelés)

7. Remember the Milk

A Remember the Milk egy GTD alkalmazás, amely pontosan ezt ígéri: emlékeztetni a tejre. Ez a funkciókban gazdag feladatkezelő alkalmazás ideális a mindennapi élethez, és elég hatékony ahhoz, hogy segítsen megszervezni mindent a háztartási teendőlistától a komplex munkahelyi projektekig.

Kezelje feladatait, állítson be emlékeztetőket és rangsorolja tevékenységeit egy egyszerű kattintással. A széles körű funkcionalitás és a gyönyörű felhasználói felület népszerű választássá teszi a GTD-módszer rajongói számára.

A Remember the Milk legjobb funkciói

A feladatokat a határidő, a prioritás vagy a címkék alapján rangsorold, így szükség esetén könnyen hozzáférhetsz a releváns feladatokhoz.

Integrálja más alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal a hatékonyság maximalizálása érdekében.

Állíts be helyalapú emlékeztetőket, hogy a rendszer a pillanatnyi tartózkodási helyed alapján küldjön neked feladatokat, így soha többé nem felejted el megvenni a tejet a boltban.

A Remember the Milk korlátai

Az alkalmazás tanulási görbéje meredekebb lehet azoknak a felhasználóknak, akik egy egyszerűbb feladatkezelő rendszert keresnek.

A Remember the Milk árai

Ingyenes

Pro: 39,99 $/év

Remember the Milk értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (16+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (56+ értékelés)

8. Todoist

Via Todoist

A Todoist egy teendőlista-alkalmazás, amely gyönyörűen megtervezett feladatkezelő alkalmazásával ígéretet tesz arra, hogy rendet teremt otthonában és a munkahelyén. Gyorsan rangsorolhatja a feladatokat, és áttekintheti mindazt, amit egy nap alatt el kell végeznie, beleértve az otthoni, a munkahelyi és a személyes feladatokat is.

Az egyszerű megosztási funkciók leegyszerűsítik a feladatok másoknak való elküldését és delegálását, így többet tudsz elvégezni. Személyre szabott feladatnézetével és különböző integrációs lehetőségeivel ez egy olyan GTD-módszeres alkalmazás, amelyet zökkenőmentesen beépíthetsz a munkafolyamatodba.

A Todoist legjobb funkciói

Kezdje el begépelni a feladatait, és az integrált mesterséges intelligencia kitölti a többit.

Az automatikus feladat-szűrés megmutatja a nap legfontosabb feladatait, így a legfontosabb dolgokat intézheti el először.

A GTD szoftver munkaterületei lehetővé teszik, hogy elkülönítsd a munkahelyi, otthoni és személyes feladatokat.

A Todoist korlátai

A legjobb funkciók közül sok nem elérhető az alkalmazás ingyenes verziójában, ezért előfordulhat, hogy frissítened kell az alkalmazást, hogy hozzáférhess ezekhez.

Todoist árak

Kezdő csomag : Ingyenes

Pro: 4 USD/hó, éves számlázás

Üzleti: 6 USD/hó/tag, éves számlázással

Todoist értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (750+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2200 értékelés)

9. Everdo

Via Everdo

Ez a több platformon futó GTD szoftver a magánélet védelmére összpontosít. Az alkalmazás végpontok közötti titkosítással tárolja az adataidat a készüléken. Mivel az adatok a készüléken maradnak, azok offline állapotban is mindig elérhetők, így internetkapcsolat nélkül is dolgozhatsz.

A GTD alkalmazás stílusában sem marad el, elegáns felhasználói felületével könnyen navigálható. Intuitív felülete megkönnyíti az új felhasználók számára a feladatok kezelését a kezdetektől fogva.

Az Everdo legjobb funkciói

Szűrd a feladataidat idő és energia alapján, hogy a rendelkezésre állásodnak megfelelő, személyre szabott teendőlistát kapj.

Feladatkezelés, amely kifejezetten a GTD módszertant alkalmazza

Az offline funkcióknak köszönhetően internetkapcsolat nélkül is dolgozhatsz.

Az Everdo korlátai

A minimalista felület vizuálisan nem feltétlenül vonzó azoknak a felhasználóknak, akik az alapvető funkciókon túlmutató szolgáltatásokat keresnek.

Everdo árak

Ingyenes

Pro: 79,99 dollár

Everdo értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 160 értékelés)

Több feladatot végezhetsz el a ClickUp segítségével

Amikor elindul a termelékenységi utazásán, ne feledje, hogy a GTD módszertan több, mint egy egyszerű rendszer. Ez egy átalakító módszer a feladatok megközelítésére és a projektek létrehozására. Fogalmazza meg ötleteit, állítsa be a prioritásokat, és folyamatosan ellenőrizze az előrehaladását, hogy a választott GTD alkalmazás teljes potenciálját kihasználhassa.

Akár minimalista feladatkezelőt, akár funkciókban gazdag projekt szervezőt, akár a csapat termelékenységét elősegítő együttműködési platformot választ, az ideális GTD alkalmazásnak intuitívnak, hatékonynak és hasznosnak kell lennie.

Fedezze fel a GTD-módszer művészetét a ClickUp segítségével. A ClickUp egy átfogó projektmenedzsment eszköz, amely zökkenőmentesen integrálja a GTD-módszert mind egyének, mind csapatok számára.

Használja a robusztus feladatkezelő funkciót a feladatok, projektek és eredmények tervezéséhez, szervezéséhez és kiosztásához. Próbálja ki – iratkozzon fel az örökre ingyenes csomagra, és perceken belül élvezheti a jobb szervezést és termelékenységet.

A ClickUp segít könnyedén elérni céljaidat és elvégezni feladataidat. Regisztrálj még ma!