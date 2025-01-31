A 9 legjobb GTD alkalmazás és szoftver a teendők elintézéséhez

Post-it cetlikkel teli emlékeztetőket használ? Folyamatosan bővíti a végtelen teendőlistáját? Az összes feladatot nyomon követni ijesztő feladat lehet, de lehetséges, hogy produktivitási gépezzé váljon. Ehhez a Getting Things Done (GTD) módszer lehet a kulcs.
David Allen, egy amerikai termelékenységi tanácsadó fejlesztette ki a GTD módszert az időgazdálkodás és a termelékenység területén. A GTD módszer középpontjában Allen azon meggyőződése áll, hogy minél több információ van a fejedben, annál nehezebb eldönteni, hogy mit tegyél legközelebb.
A GTD módszer egy olyan rendszert kínál, amellyel megszabadulhatsz a fejben lévő teendőlistától, rendszerezheted a feladataidat, prioritásokat állíthatsz a projektek között, és jobban tudsz koncentrálni. Mostantól te is a termelékenység szupersztárja lehetsz.
A GTD módszert alkalmazó alkalmazások és szoftverek segíthetnek Allen rendszerének hatékony megvalósításában. Ebben a cikkben áttekintjük a legjobb GTD alkalmazásokat, azok legjobb funkcióit, lehetséges hátrányait, árait és értékeléseit.
Mi az a GTD szoftver?
A GTD szoftver a GTD módszer digitális kiegészítője. A rendszer alapvető célja, hogy felszámolja a mentális zavarokat, növelje a koncentrációt, és segítse Önt a feladatok és projektek hatékonyabb elvégzésében. Ez a szoftver célja, hogy egyszerűsítse az Ön munkáját azáltal, hogy segít a feladatok rögzítésében, szervezésében és végrehajtásában.
Bár a GTD szoftvereknek számos változata létezik, általában mindegyik tartalmaz egy feladatkezelő rendszert. Ez a rendszer segíthet prioritásokkal és határidőkkel ellátott teendőlisták készítésében.
Számos GTD-alkalmazás integrálható más technológiai eszközökkel, például a Google Naptárral, e-mail alkalmazásokkal és csevegőprogramokkal, hogy egyszerűbbé tegye a feladatok létrehozását és kezelését.
📮ClickUp Insight: Úgy gondolja, hogy a teendőlistája működik? Gondolkodjon újra. Felmérésünk szerint a szakemberek 76%-a saját prioritási rendszert használ a feladatkezeléshez. A legújabb kutatások azonban megerősítik, hogy a munkavállalók 65%-a hajlamos a hatékony prioritás meghatározása nélkül a könnyű feladatokra koncentrálni a nagy értékű feladatok helyett. A ClickUp feladatprioritásai megváltoztatják a komplex projektek vizualizálásának és kezelésének módját, könnyen kiemelve a kritikus feladatokat. A ClickUp AI-alapú munkafolyamataival és egyedi prioritási jelöléseivel mindig tudni fogod, mit kell először elintézned.
Mit kell keresni egy Getting Things Done alkalmazásban?
A tökéletes GTD-alkalmazás kiválasztása jelentősen befolyásolhatja hatékonyságát és szervezettségét. Íme, mire kell figyelnie, amikor termelékenységi megoldást keres:
- Intuitív felületek, amelyek könnyen kezelhetők és gyors módszereket kínálnak a feladatok hozzáadásához és kiosztásához.
- Feladatkezelés, amely egyszerűvé teszi a feladatok létrehozását, prioritásainak meghatározását, kezelését és szükség szerinti kiosztását.
- Integrációs lehetőségek, amelyek lehetővé teszik más alkalmazásokkal való összekapcsolást, például a Google Naptárral, e-mail alkalmazásokkal és csevegőszolgáltatásokkal.
- Együttműködési eszközök, amelyek lehetővé teszik a feladatok megosztását és delegálását másoknak, valamint a csapat teendőlistáján való közös munkát.
Szánj időt a GTD-alkalmazások lehetőségeinek átgondolására, hogy megtaláld a munkafolyamatodhoz leginkább illő alkalmazást.
A 9 legjobb GTD alkalmazás
Keressük meg a legjobb GTD alkalmazásokat, amelyek felszabadítják a termelékenységi potenciálját!
1. ClickUp
A ClickUp segítségével a Getting Things Done módszer erejét könnyebben kihasználhatja, mint valaha. A projektmenedzsment platform integrált feladatkezelő rendszerével kiemelkedik, így a GTD keretrendszer beépítettnek tűnik. A ClickUp platform gyorsan skálázható, így a személyes teendőlista kezelésétől a komplex projektek felügyeletéig minden könnyedén elvégezhető.
Számos testreszabási és integrációs lehetőség áll rendelkezésre, és a szoftver minimális erőfeszítéssel integrálható a meglévő munkafolyamatába, rengeteg lehetőséget kínálva a rendszer igényeinek megfelelő finomítására és tökéletesítésére.
Ha szeretnéd kipróbálni a ClickUp hatékony projektmenedzsment platformját a teendők elvégzéséhez, nézd meg a ClickUp Getting Things Done sablont. A sablon összhangban van a GTD elveivel, és lehetőséget nyújt a feladatok rögzítésére, a prioritások meghatározására és a feladatok optimális hatékonysággal történő végrehajtására.
A ClickUp emellett örökre ingyenes csomagot is kínál, így soha többé nem kell robusztus feladatkezelési funkciók nélkül dolgoznia.
A ClickUp legjobb funkciói
- A többféle nézet lehetővé teszi, hogy a ClickUp feladatait az Önnek legmegfelelőbb módon tekintse meg, beleértve a táblákat, listákat, naptár nézetet, idővonal nézetet és még sok mást.
- Több mint 1000 alkalmazással integrálható, így teljes mértékben összekapcsolhatja a munkafolyamatával.
- Az egyszerű együttműködési lehetőségek lehetővé teszik, hogy mindenki egy központi platformon dolgozzon együtt a feladatokon és projektekben.
- A személyre szabott emlékeztetők akkor és ott jelzik a feladatokat, amikor és ahol szükséged van rájuk, így soha nem maradsz le semmiről.
- A beépített mesterséges intelligencia (AI) funkciók segítségével feladatlistákat vagy végrehajtható tételeket hozhat létre a találkozók összefoglalásaiból.
A ClickUp korlátai
- Egyes nézetek (még!) nem érhetők el mobil eszközökön.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
2. OmniFocus
Az OmniFocus egy GTD szoftver, amely a GTD elvekhez való ragaszkodásának köszönhetően széles körű felhasználói bázissal rendelkezik. A szoftver egy feladatkezelő rendszert kínál Mac és iOS rendszerekhez, amely lehetővé teszi a teendők rögzítését, szervezését és prioritásainak meghatározását egy intuitív felhasználói felületen.
Az OmniFocus szinkronizálja az összes Apple-eszközét, így feladatait bárhol és bármilyen módon is dolgozik, mindig elérheti. A GTD szoftver kiváló testreszabási lehetőségeket kínál, hogy a munkaterületet az Ön igényeihez igazítsa, és méretezhető, hogy az egyének és a csapatok igényeit is kielégítse.
A hűséges Mac- és iOS-felhasználók számára ez az átfogó GTD szoftvermegoldás növelheti a termelékenységet és segíthet a koncentráció fenntartásában.
Az OmniFocus legjobb funkciói
- Kiváló feladatkezelő rendszer testreszabható nézetekkel
- A feladatokhoz információk csatolásának lehetősége segít az adatok egy központi helyen történő tárolásában.
- Siri-vel integrálva, így útközben is kéz nélkül kezelheted a feladataidat.
Az OmniFocus korlátai
- Mac-re készült, így a Windows és Android felhasználók háttérbe szorulhatnak.
OmniFocus árak
- Előfizetés Mac, iPhone, iPad és webes verzióra: 9,99 USD/hó, automatikus megújítás
- OmniFocus a weben: 4,99 USD/hó
- Csak Mac-re érvényes standard licenc: 49,99 dollár egyszeri fizetés
- Csak Mac-re érvényes pro licenc: 99,99 dollár egyszeri fizetés
- iPhone vagy iPad standard licenc: 49,99 dollár egyszeri fizetés
- iPhone vagy iPad pro licenc: 74,99 dollár egyszeri fizetés
OmniFocus értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (55+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (74+ értékelés)
Nézd meg ezeket az OmniFocus alternatívákat!
3. Toodledo
A Toodledo egy népszerű GTD szoftver, amely sokoldalúan segít optimalizálni a termelékenységét. Egy tiszta és intuitív felületen rögzítheti, rendszerezheti és kezelheti feladatait.
A GTD alkalmazás megkönnyíti a feladatok bevitelét, és lehetővé teszi, hogy gyorsan rangsorold az egyes bejegyzéseket. A platform rugalmassága a feladatok attribútumaiban is megmutatkozik, ahol beállíthatod a határidőket és emlékeztetőket, hozzáadhatod a megjegyzéseket, és együttműködhetsz a csapattagokkal. Ez megkönnyíti a munkafolyamat igényeidhez való igazítását.
A Toodledo jó integrációs lehetőségeket kínál, és összekapcsolhatja kedvenc alkalmazásaival, hogy kibővítse funkcionalitását. Ez egy megbízható termelékenységi megoldás, amely a GTD módszert alkalmazza.
A Toodledo legjobb funkciói
- A testreszabható feladatattribútumok kiválóan alkalmasak a munkafolyamat személyes preferenciákhoz való igazítására.
- Az együttműködési funkciók megkönnyítik a feladatok létrehozását és megosztását a csapat tagjaival.
- Jó integrációs lehetőségekkel rendelkezik, így több platformon is egységes GTD-élményt teremthetsz.
A Toodledo korlátai
- Egyes felhasználóknak a felület kevésbé tetszőleges lehet, mint a piacon elérhető más GTD-alkalmazásoké.
A Toodledo árai
- Ingyenes
- Alapcsomag: 3,99 USD/hó
- Plusz: 5,99 $/hó
- Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Toodledo értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (49+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)
4. SimpleTask
A SimpleTask eltávolítja a zavaró tényezőket, és olyan teendőlista-kezelőt kínál, amely pontosan a GTD módszerhez szükséges funkciókkal rendelkezik. Az egyszerű felhasználói felületen gyorsan hozzáadhat feladatok, majd címkézheti, prioritásba sorolhatja és csoportokba rendezheti őket.
A GTD alkalmazással Apple Naptár és Google Naptár emlékeztetőket hozhatsz létre, vagy emlékeztetőket állíthatsz be magában az alkalmazásban. A megosztási funkcióval megoszthatod a befejezett feladatlistádat a csapatoddal, és gratulálhatsz magadnak a produktív napodhoz.
Ez az opció azoknak a felhasználóknak megfelelő, akik minimalista kialakítású, könnyű feladatkezelő alkalmazást keresnek.
A SimpleTask legjobb funkciói
- Zavarmentes felület a feladatok maximális hatékonyságú kezeléséhez
- A praktikus címkézési és szűrési lehetőségek megkönnyítik a feladatok szervezését és a prioritási lista következő lépéseinek áttekintését.
- Szinkronizálja a feladatlistádat különböző platformokon, így bárhová is mész, minden feladatod naprakész marad.
A SimpleTask korlátai
- Egyes felhasználók csalódást okozhat, hogy az ingyenes GTD alkalmazás nem rendelkezik minden funkcióval.
A SimpleTask árai
- Ingyenes GTD eszköz
SimpleTask értékelések és vélemények
- G2: n/a
- Capterra: n/a
5. Evernote
Az Evernote jegyzetelő és szervező alkalmazásként is működik. A GTD rajongói is használhatják GTD módszertanuk kezelésére, mivel ez egy robusztus platform az információk rögzítésére és kezelésére. Funkciói között szerepel a jegyzetek létrehozása, webes kivágások és dokumentumok tárolása.
Ráadásul az alkalmazás szinkronizálható az összes eszközöddel, így mindig kéznél vannak a szükséges információk. Használd digitális adattárként, hogy tehermentesítsd az elméd, rögzítsd a feladatokat és kipipálhasd az összes munkádat.
Az Evernote legjobb funkciói
- Kiválóan alkalmas információk hozzáadására a feladatokhoz, mivel az Evernote lehetővé teszi szöveg, multimédia és egyéb tartalmak hozzáadását.
- Szinkronizálja az adatait az összes eszközén, így bárhol is legyen, minden információ kéznél van.
- Az alkalmazás sokoldalú felhasználási lehetőségei azt jelentik, hogy nem csupán GTD-platformként szolgálhat.
Az Evernote korlátai
- A sok funkció miatt azok a felhasználók, akik egy jobban irányított GTD-élményt keresnek, könnyen túlterhelteknek érezhetik magukat.
Evernote árak
- Professzionális: 17,99 USD/hó vagy 169,99 USD/év
- Csapatok: 24,99 USD/hó/felhasználó
Evernote értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 1900 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)
6. Nirvana a GTD-hez
A GTD rajongók számára egy másik feladatkezelő szoftver lehetőség a Nirvana for GTD.
A GTD alkalmazás segítségével gyorsan rögzítheti több feladatot is, miközben a mai napra tervezett teendőkre koncentrálhat. A feladatokat szűrheti az idő, a jelenlegi tartózkodási helye, sőt, még a rendelkezésre álló mentális energiája alapján is.
A letisztult felület nagyon felhasználóbarát is. Ez egy remek GTD-alkalmazás, amely zen-szerűbb hozzáállást kölcsönöz a feladataidnak.
A Nirvana for GTD legjobb funkciói
- A GTD módszerre épülő alkalmazás segítségével könnyedén rögzítheti, tisztázhatja, rendszerezheti és elvégezheti feladatait anélkül, hogy túlterhelve érezné magát.
- A minimalista dizájn vonzó, anélkül, hogy úgy érezné, hogy hiányoznak belőle funkciók, így segít koncentrálni a következő feladatra.
- A testreszabható kontextusok és címkék lehetővé teszik, hogy személyre szabott kritériumok alapján szűrje a több feladatot, így a megfelelő időben a megfelelő feladatokat tudja előhívni.
Nirvana a GTD korlátai miatt
- Bár a GTD szoftver kiváló alapvető GTD-módszertani funkciókat kínál, a fejlettebb funkciók hiánya miatt a haladó felhasználóknak nem biztos, hogy elegendő lesz.
Nirvana for GTD árak
- Ingyenes
- Pro: 3 USD/hó, éves számlázással, vagy 5 USD/hó, havi számlázással
Nirvana for GTD értékelések és vélemények
- Google Play: 4,5/5 (1000+ értékelés)
7. Remember the Milk
A Remember the Milk egy GTD alkalmazás, amely pontosan ezt ígéri: emlékeztetni a tejre. Ez a funkciókban gazdag feladatkezelő alkalmazás ideális a mindennapi élethez, és elég hatékony ahhoz, hogy segítsen megszervezni mindent a háztartási teendőlistától a komplex munkahelyi projektekig.
Kezelje feladatait, állítson be emlékeztetőket és rangsorolja tevékenységeit egy egyszerű kattintással. A széles körű funkcionalitás és a gyönyörű felhasználói felület népszerű választássá teszi a GTD-módszer rajongói számára.
A Remember the Milk legjobb funkciói
- A feladatokat a határidő, a prioritás vagy a címkék alapján rangsorold, így szükség esetén könnyen hozzáférhetsz a releváns feladatokhoz.
- Integrálja más alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal a hatékonyság maximalizálása érdekében.
- Állíts be helyalapú emlékeztetőket, hogy a rendszer a pillanatnyi tartózkodási helyed alapján küldjön neked feladatokat, így soha többé nem felejted el megvenni a tejet a boltban.
A Remember the Milk korlátai
- Az alkalmazás tanulási görbéje meredekebb lehet azoknak a felhasználóknak, akik egy egyszerűbb feladatkezelő rendszert keresnek.
A Remember the Milk árai
- Ingyenes
- Pro: 39,99 $/év
Remember the Milk értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (16+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (56+ értékelés)
8. Todoist
A Todoist egy teendőlista-alkalmazás, amely gyönyörűen megtervezett feladatkezelő alkalmazásával ígéretet tesz arra, hogy rendet teremt otthonában és a munkahelyén. Gyorsan rangsorolhatja a feladatokat, és áttekintheti mindazt, amit egy nap alatt el kell végeznie, beleértve az otthoni, a munkahelyi és a személyes feladatokat is.
Az egyszerű megosztási funkciók leegyszerűsítik a feladatok másoknak való elküldését és delegálását, így többet tudsz elvégezni. Személyre szabott feladatnézetével és különböző integrációs lehetőségeivel ez egy olyan GTD-módszeres alkalmazás, amelyet zökkenőmentesen beépíthetsz a munkafolyamatodba.
A Todoist legjobb funkciói
- Kezdje el begépelni a feladatait, és az integrált mesterséges intelligencia kitölti a többit.
- Az automatikus feladat-szűrés megmutatja a nap legfontosabb feladatait, így a legfontosabb dolgokat intézheti el először.
- A GTD szoftver munkaterületei lehetővé teszik, hogy elkülönítsd a munkahelyi, otthoni és személyes feladatokat.
A Todoist korlátai
- A legjobb funkciók közül sok nem elérhető az alkalmazás ingyenes verziójában, ezért előfordulhat, hogy frissítened kell az alkalmazást, hogy hozzáférhess ezekhez.
Todoist árak
- Kezdő csomag: Ingyenes
- Pro: 4 USD/hó, éves számlázás
- Üzleti: 6 USD/hó/tag, éves számlázással
Todoist értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (750+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 2200 értékelés)
9. Everdo
Ez a több platformon futó GTD szoftver a magánélet védelmére összpontosít. Az alkalmazás végpontok közötti titkosítással tárolja az adataidat a készüléken. Mivel az adatok a készüléken maradnak, azok offline állapotban is mindig elérhetők, így internetkapcsolat nélkül is dolgozhatsz.
A GTD alkalmazás stílusában sem marad el, elegáns felhasználói felületével könnyen navigálható. Intuitív felülete megkönnyíti az új felhasználók számára a feladatok kezelését a kezdetektől fogva.
Az Everdo legjobb funkciói
- Szűrd a feladataidat idő és energia alapján, hogy a rendelkezésre állásodnak megfelelő, személyre szabott teendőlistát kapj.
- Feladatkezelés, amely kifejezetten a GTD módszertant alkalmazza
- Az offline funkcióknak köszönhetően internetkapcsolat nélkül is dolgozhatsz.
Az Everdo korlátai
- A minimalista felület vizuálisan nem feltétlenül vonzó azoknak a felhasználóknak, akik az alapvető funkciókon túlmutató szolgáltatásokat keresnek.
Everdo árak
- Ingyenes
- Pro: 79,99 dollár
Everdo értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 160 értékelés)
Több feladatot végezhetsz el a ClickUp segítségével
Amikor elindul a termelékenységi utazásán, ne feledje, hogy a GTD módszertan több, mint egy egyszerű rendszer. Ez egy átalakító módszer a feladatok megközelítésére és a projektek létrehozására. Fogalmazza meg ötleteit, állítsa be a prioritásokat, és folyamatosan ellenőrizze az előrehaladását, hogy a választott GTD alkalmazás teljes potenciálját kihasználhassa.
Akár minimalista feladatkezelőt, akár funkciókban gazdag projekt szervezőt, akár a csapat termelékenységét elősegítő együttműködési platformot választ, az ideális GTD alkalmazásnak intuitívnak, hatékonynak és hasznosnak kell lennie.
Fedezze fel a GTD-módszer művészetét a ClickUp segítségével. A ClickUp egy átfogó projektmenedzsment eszköz, amely zökkenőmentesen integrálja a GTD-módszert mind egyének, mind csapatok számára.
Használja a robusztus feladatkezelő funkciót a feladatok, projektek és eredmények tervezéséhez, szervezéséhez és kiosztásához. Próbálja ki – iratkozzon fel az örökre ingyenes csomagra, és perceken belül élvezheti a jobb szervezést és termelékenységet.
A ClickUp segít könnyedén elérni céljaidat és elvégezni feladataidat. Regisztrálj még ma!