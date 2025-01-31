ClickUp blog

A 9 legjobb GTD alkalmazás és szoftver a teendők elintézéséhez

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
2025. január 31.

Post-it cetlikkel teli emlékeztetőket használ? Folyamatosan bővíti a végtelen teendőlistáját? Az összes feladatot nyomon követni ijesztő feladat lehet, de lehetséges, hogy produktivitási gépezzé váljon. Ehhez a Getting Things Done (GTD) módszer lehet a kulcs.

David Allen, egy amerikai termelékenységi tanácsadó fejlesztette ki a GTD módszert az időgazdálkodás és a termelékenység területén. A GTD módszer középpontjában Allen azon meggyőződése áll, hogy minél több információ van a fejedben, annál nehezebb eldönteni, hogy mit tegyél legközelebb.

A GTD módszer egy olyan rendszert kínál, amellyel megszabadulhatsz a fejben lévő teendőlistától, rendszerezheted a feladataidat, prioritásokat állíthatsz a projektek között, és jobban tudsz koncentrálni. Mostantól te is a termelékenység szupersztárja lehetsz.

A GTD módszert alkalmazó alkalmazások és szoftverek segíthetnek Allen rendszerének hatékony megvalósításában. Ebben a cikkben áttekintjük a legjobb GTD alkalmazásokat, azok legjobb funkcióit, lehetséges hátrányait, árait és értékeléseit.

Mi az a GTD szoftver?

A GTD szoftver a GTD módszer digitális kiegészítője. A rendszer alapvető célja, hogy felszámolja a mentális zavarokat, növelje a koncentrációt, és segítse Önt a feladatok és projektek hatékonyabb elvégzésében. Ez a szoftver célja, hogy egyszerűsítse az Ön munkáját azáltal, hogy segít a feladatok rögzítésében, szervezésében és végrehajtásában.

Bár a GTD szoftvereknek számos változata létezik, általában mindegyik tartalmaz egy feladatkezelő rendszert. Ez a rendszer segíthet prioritásokkal és határidőkkel ellátott teendőlisták készítésében.

Számos GTD-alkalmazás integrálható más technológiai eszközökkel, például a Google Naptárral, e-mail alkalmazásokkal és csevegőprogramokkal, hogy egyszerűbbé tegye a feladatok létrehozását és kezelését.

📮ClickUp Insight: Úgy gondolja, hogy a teendőlistája működik? Gondolkodjon újra. Felmérésünk szerint a szakemberek 76%-a saját prioritási rendszert használ a feladatkezeléshez. A legújabb kutatások azonban megerősítik, hogy a munkavállalók 65%-a hajlamos a hatékony prioritás meghatározása nélkül a könnyű feladatokra koncentrálni a nagy értékű feladatok helyett. A ClickUp feladatprioritásai megváltoztatják a komplex projektek vizualizálásának és kezelésének módját, könnyen kiemelve a kritikus feladatokat. A ClickUp AI-alapú munkafolyamataival és egyedi prioritási jelöléseivel mindig tudni fogod, mit kell először elintézned.

Mit kell keresni egy Getting Things Done alkalmazásban?

A tökéletes GTD-alkalmazás kiválasztása jelentősen befolyásolhatja hatékonyságát és szervezettségét. Íme, mire kell figyelnie, amikor termelékenységi megoldást keres:

  • Intuitív felületek, amelyek könnyen kezelhetők és gyors módszereket kínálnak a feladatok hozzáadásához és kiosztásához.
  • Feladatkezelés, amely egyszerűvé teszi a feladatok létrehozását, prioritásainak meghatározását, kezelését és szükség szerinti kiosztását.
  • Integrációs lehetőségek, amelyek lehetővé teszik más alkalmazásokkal való összekapcsolást, például a Google Naptárral, e-mail alkalmazásokkal és csevegőszolgáltatásokkal.
  • Együttműködési eszközök, amelyek lehetővé teszik a feladatok megosztását és delegálását másoknak, valamint a csapat teendőlistáján való közös munkát.

Szánj időt a GTD-alkalmazások lehetőségeinek átgondolására, hogy megtaláld a munkafolyamatodhoz leginkább illő alkalmazást.

A 9 legjobb GTD alkalmazás

Keressük meg a legjobb GTD alkalmazásokat, amelyek felszabadítják a termelékenységi potenciálját!

1. ClickUp

ClickUp nézetek
Nézd meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy egy helyen szervezd meg az összes munkádat!

A ClickUp segítségével a Getting Things Done módszer erejét könnyebben kihasználhatja, mint valaha. A projektmenedzsment platform integrált feladatkezelő rendszerével kiemelkedik, így a GTD keretrendszer beépítettnek tűnik. A ClickUp platform gyorsan skálázható, így a személyes teendőlista kezelésétől a komplex projektek felügyeletéig minden könnyedén elvégezhető.

Számos testreszabási és integrációs lehetőség áll rendelkezésre, és a szoftver minimális erőfeszítéssel integrálható a meglévő munkafolyamatába, rengeteg lehetőséget kínálva a rendszer igényeinek megfelelő finomítására és tökéletesítésére.

Ha szeretnéd kipróbálni a ClickUp hatékony projektmenedzsment platformját a teendők elvégzéséhez, nézd meg a ClickUp Getting Things Done sablont. A sablon összhangban van a GTD elveivel, és lehetőséget nyújt a feladatok rögzítésére, a prioritások meghatározására és a feladatok optimális hatékonysággal történő végrehajtására.

A ClickUp emellett örökre ingyenes csomagot is kínál, így soha többé nem kell robusztus feladatkezelési funkciók nélkül dolgoznia.

A ClickUp legjobb funkciói

  • A többféle nézet lehetővé teszi, hogy a ClickUp feladatait az Önnek legmegfelelőbb módon tekintse meg, beleértve a táblákat, listákat, naptár nézetet, idővonal nézetet és még sok mást.
  • Több mint 1000 alkalmazással integrálható, így teljes mértékben összekapcsolhatja a munkafolyamatával.
  • Az egyszerű együttműködési lehetőségek lehetővé teszik, hogy mindenki egy központi platformon dolgozzon együtt a feladatokon és projektekben.
  • A személyre szabott emlékeztetők akkor és ott jelzik a feladatokat, amikor és ahol szükséged van rájuk, így soha nem maradsz le semmiről.
  • A beépített mesterséges intelligencia (AI) funkciók segítségével feladatlistákat vagy végrehajtható tételeket hozhat létre a találkozók összefoglalásaiból.

A ClickUp korlátai

  • Egyes nézetek (még!) nem érhetők el mobil eszközökön.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. OmniFocus

GTD alkalmazások és szoftverek: Omnifocus
Via Omnifocus

Az OmniFocus egy GTD szoftver, amely a GTD elvekhez való ragaszkodásának köszönhetően széles körű felhasználói bázissal rendelkezik. A szoftver egy feladatkezelő rendszert kínál Mac és iOS rendszerekhez, amely lehetővé teszi a teendők rögzítését, szervezését és prioritásainak meghatározását egy intuitív felhasználói felületen.

Az OmniFocus szinkronizálja az összes Apple-eszközét, így feladatait bárhol és bármilyen módon is dolgozik, mindig elérheti. A GTD szoftver kiváló testreszabási lehetőségeket kínál, hogy a munkaterületet az Ön igényeihez igazítsa, és méretezhető, hogy az egyének és a csapatok igényeit is kielégítse.

A hűséges Mac- és iOS-felhasználók számára ez az átfogó GTD szoftvermegoldás növelheti a termelékenységet és segíthet a koncentráció fenntartásában.

Az OmniFocus legjobb funkciói

  • Kiváló feladatkezelő rendszer testreszabható nézetekkel
  • A feladatokhoz információk csatolásának lehetősége segít az adatok egy központi helyen történő tárolásában.
  • Siri-vel integrálva, így útközben is kéz nélkül kezelheted a feladataidat.

Az OmniFocus korlátai

  • Mac-re készült, így a Windows és Android felhasználók háttérbe szorulhatnak.

OmniFocus árak

  • Előfizetés Mac, iPhone, iPad és webes verzióra: 9,99 USD/hó, automatikus megújítás
  • OmniFocus a weben: 4,99 USD/hó
  • Csak Mac-re érvényes standard licenc: 49,99 dollár egyszeri fizetés
  • Csak Mac-re érvényes pro licenc: 99,99 dollár egyszeri fizetés
  • iPhone vagy iPad standard licenc: 49,99 dollár egyszeri fizetés
  • iPhone vagy iPad pro licenc: 74,99 dollár egyszeri fizetés

OmniFocus értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (55+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (74+ értékelés)

3. Toodledo

GTD alkalmazások és szoftverek: Toodledo
Via Toodledo

A Toodledo egy népszerű GTD szoftver, amely sokoldalúan segít optimalizálni a termelékenységét. Egy tiszta és intuitív felületen rögzítheti, rendszerezheti és kezelheti feladatait.

A GTD alkalmazás megkönnyíti a feladatok bevitelét, és lehetővé teszi, hogy gyorsan rangsorold az egyes bejegyzéseket. A platform rugalmassága a feladatok attribútumaiban is megmutatkozik, ahol beállíthatod a határidőket és emlékeztetőket, hozzáadhatod a megjegyzéseket, és együttműködhetsz a csapattagokkal. Ez megkönnyíti a munkafolyamat igényeidhez való igazítását.

A Toodledo jó integrációs lehetőségeket kínál, és összekapcsolhatja kedvenc alkalmazásaival, hogy kibővítse funkcionalitását. Ez egy megbízható termelékenységi megoldás, amely a GTD módszert alkalmazza.

A Toodledo legjobb funkciói

  • A testreszabható feladatattribútumok kiválóan alkalmasak a munkafolyamat személyes preferenciákhoz való igazítására.
  • Az együttműködési funkciók megkönnyítik a feladatok létrehozását és megosztását a csapat tagjaival.
  • Jó integrációs lehetőségekkel rendelkezik, így több platformon is egységes GTD-élményt teremthetsz.

A Toodledo korlátai

  • Egyes felhasználóknak a felület kevésbé tetszőleges lehet, mint a piacon elérhető más GTD-alkalmazásoké.

A Toodledo árai

  • Ingyenes
  • Alapcsomag: 3,99 USD/hó
  • Plusz: 5,99 $/hó
  • Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Toodledo értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (49+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)

4. SimpleTask

GTD alkalmazások és szoftverek: SimpleTask
Via SimpleTask

A SimpleTask eltávolítja a zavaró tényezőket, és olyan teendőlista-kezelőt kínál, amely pontosan a GTD módszerhez szükséges funkciókkal rendelkezik. Az egyszerű felhasználói felületen gyorsan hozzáadhat feladatok, majd címkézheti, prioritásba sorolhatja és csoportokba rendezheti őket.

A GTD alkalmazással Apple Naptár és Google Naptár emlékeztetőket hozhatsz létre, vagy emlékeztetőket állíthatsz be magában az alkalmazásban. A megosztási funkcióval megoszthatod a befejezett feladatlistádat a csapatoddal, és gratulálhatsz magadnak a produktív napodhoz.

Ez az opció azoknak a felhasználóknak megfelelő, akik minimalista kialakítású, könnyű feladatkezelő alkalmazást keresnek.

A SimpleTask legjobb funkciói

  • Zavarmentes felület a feladatok maximális hatékonyságú kezeléséhez
  • A praktikus címkézési és szűrési lehetőségek megkönnyítik a feladatok szervezését és a prioritási lista következő lépéseinek áttekintését.
  • Szinkronizálja a feladatlistádat különböző platformokon, így bárhová is mész, minden feladatod naprakész marad.

A SimpleTask korlátai

  • Egyes felhasználók csalódást okozhat, hogy az ingyenes GTD alkalmazás nem rendelkezik minden funkcióval.

A SimpleTask árai

  • Ingyenes GTD eszköz

SimpleTask értékelések és vélemények

  • G2: n/a
  • Capterra: n/a

5. Evernote

Evernote
Forrás: Evernote

Az Evernote jegyzetelő és szervező alkalmazásként is működik. A GTD rajongói is használhatják GTD módszertanuk kezelésére, mivel ez egy robusztus platform az információk rögzítésére és kezelésére. Funkciói között szerepel a jegyzetek létrehozása, webes kivágások és dokumentumok tárolása.

Ráadásul az alkalmazás szinkronizálható az összes eszközöddel, így mindig kéznél vannak a szükséges információk. Használd digitális adattárként, hogy tehermentesítsd az elméd, rögzítsd a feladatokat és kipipálhasd az összes munkádat.

Az Evernote legjobb funkciói

  • Kiválóan alkalmas információk hozzáadására a feladatokhoz, mivel az Evernote lehetővé teszi szöveg, multimédia és egyéb tartalmak hozzáadását.
  • Szinkronizálja az adatait az összes eszközén, így bárhol is legyen, minden információ kéznél van.
  • Az alkalmazás sokoldalú felhasználási lehetőségei azt jelentik, hogy nem csupán GTD-platformként szolgálhat.

Az Evernote korlátai

  • A sok funkció miatt azok a felhasználók, akik egy jobban irányított GTD-élményt keresnek, könnyen túlterhelteknek érezhetik magukat.

Evernote árak

  • Professzionális: 17,99 USD/hó vagy 169,99 USD/év
  • Csapatok: 24,99 USD/hó/felhasználó

Evernote értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 1900 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

6. Nirvana a GTD-hez

GTD alkalmazások és szoftverek: Nirvana
Via Nirvana for GTD

A GTD rajongók számára egy másik feladatkezelő szoftver lehetőség a Nirvana for GTD.

A GTD alkalmazás segítségével gyorsan rögzítheti több feladatot is, miközben a mai napra tervezett teendőkre koncentrálhat. A feladatokat szűrheti az idő, a jelenlegi tartózkodási helye, sőt, még a rendelkezésre álló mentális energiája alapján is.

A letisztult felület nagyon felhasználóbarát is. Ez egy remek GTD-alkalmazás, amely zen-szerűbb hozzáállást kölcsönöz a feladataidnak.

A Nirvana for GTD legjobb funkciói

  • A GTD módszerre épülő alkalmazás segítségével könnyedén rögzítheti, tisztázhatja, rendszerezheti és elvégezheti feladatait anélkül, hogy túlterhelve érezné magát.
  • A minimalista dizájn vonzó, anélkül, hogy úgy érezné, hogy hiányoznak belőle funkciók, így segít koncentrálni a következő feladatra.
  • A testreszabható kontextusok és címkék lehetővé teszik, hogy személyre szabott kritériumok alapján szűrje a több feladatot, így a megfelelő időben a megfelelő feladatokat tudja előhívni.

Nirvana a GTD korlátai miatt

  • Bár a GTD szoftver kiváló alapvető GTD-módszertani funkciókat kínál, a fejlettebb funkciók hiánya miatt a haladó felhasználóknak nem biztos, hogy elegendő lesz.

Nirvana for GTD árak

  • Ingyenes
  • Pro: 3 USD/hó, éves számlázással, vagy 5 USD/hó, havi számlázással

Nirvana for GTD értékelések és vélemények

  • Google Play: 4,5/5 (1000+ értékelés)

7. Remember the Milk

GTD alkalmazások és szoftverek: Remember the Milk
Forrás: Remember the Milk

A Remember the Milk egy GTD alkalmazás, amely pontosan ezt ígéri: emlékeztetni a tejre. Ez a funkciókban gazdag feladatkezelő alkalmazás ideális a mindennapi élethez, és elég hatékony ahhoz, hogy segítsen megszervezni mindent a háztartási teendőlistától a komplex munkahelyi projektekig.

Kezelje feladatait, állítson be emlékeztetőket és rangsorolja tevékenységeit egy egyszerű kattintással. A széles körű funkcionalitás és a gyönyörű felhasználói felület népszerű választássá teszi a GTD-módszer rajongói számára.

A Remember the Milk legjobb funkciói

  • A feladatokat a határidő, a prioritás vagy a címkék alapján rangsorold, így szükség esetén könnyen hozzáférhetsz a releváns feladatokhoz.
  • Integrálja más alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal a hatékonyság maximalizálása érdekében.
  • Állíts be helyalapú emlékeztetőket, hogy a rendszer a pillanatnyi tartózkodási helyed alapján küldjön neked feladatokat, így soha többé nem felejted el megvenni a tejet a boltban.

A Remember the Milk korlátai

  • Az alkalmazás tanulási görbéje meredekebb lehet azoknak a felhasználóknak, akik egy egyszerűbb feladatkezelő rendszert keresnek.

A Remember the Milk árai

  • Ingyenes
  • Pro: 39,99 $/év

Remember the Milk értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (16+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (56+ értékelés)

8. Todoist

GTD alkalmazások és szoftverek: Todoist
Via Todoist

A Todoist egy teendőlista-alkalmazás, amely gyönyörűen megtervezett feladatkezelő alkalmazásával ígéretet tesz arra, hogy rendet teremt otthonában és a munkahelyén. Gyorsan rangsorolhatja a feladatokat, és áttekintheti mindazt, amit egy nap alatt el kell végeznie, beleértve az otthoni, a munkahelyi és a személyes feladatokat is.

Az egyszerű megosztási funkciók leegyszerűsítik a feladatok másoknak való elküldését és delegálását, így többet tudsz elvégezni. Személyre szabott feladatnézetével és különböző integrációs lehetőségeivel ez egy olyan GTD-módszeres alkalmazás, amelyet zökkenőmentesen beépíthetsz a munkafolyamatodba.

A Todoist legjobb funkciói

  • Kezdje el begépelni a feladatait, és az integrált mesterséges intelligencia kitölti a többit.
  • Az automatikus feladat-szűrés megmutatja a nap legfontosabb feladatait, így a legfontosabb dolgokat intézheti el először.
  • A GTD szoftver munkaterületei lehetővé teszik, hogy elkülönítsd a munkahelyi, otthoni és személyes feladatokat.

A Todoist korlátai

  • A legjobb funkciók közül sok nem elérhető az alkalmazás ingyenes verziójában, ezért előfordulhat, hogy frissítened kell az alkalmazást, hogy hozzáférhess ezekhez.

Todoist árak

  • Kezdő csomag: Ingyenes
  • Pro: 4 USD/hó, éves számlázás
  • Üzleti: 6 USD/hó/tag, éves számlázással

Todoist értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (750+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 2200 értékelés)

9. Everdo

GTD alkalmazások és szoftverek: Everdo
Via Everdo

Ez a több platformon futó GTD szoftver a magánélet védelmére összpontosít. Az alkalmazás végpontok közötti titkosítással tárolja az adataidat a készüléken. Mivel az adatok a készüléken maradnak, azok offline állapotban is mindig elérhetők, így internetkapcsolat nélkül is dolgozhatsz.

A GTD alkalmazás stílusában sem marad el, elegáns felhasználói felületével könnyen navigálható. Intuitív felülete megkönnyíti az új felhasználók számára a feladatok kezelését a kezdetektől fogva.

Az Everdo legjobb funkciói

  • Szűrd a feladataidat idő és energia alapján, hogy a rendelkezésre állásodnak megfelelő, személyre szabott teendőlistát kapj.
  • Feladatkezelés, amely kifejezetten a GTD módszertant alkalmazza
  • Az offline funkcióknak köszönhetően internetkapcsolat nélkül is dolgozhatsz.

Az Everdo korlátai

  • A minimalista felület vizuálisan nem feltétlenül vonzó azoknak a felhasználóknak, akik az alapvető funkciókon túlmutató szolgáltatásokat keresnek.

Everdo árak

  • Ingyenes
  • Pro: 79,99 dollár

Everdo értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 160 értékelés)

Több feladatot végezhetsz el a ClickUp segítségével

Amikor elindul a termelékenységi utazásán, ne feledje, hogy a GTD módszertan több, mint egy egyszerű rendszer. Ez egy átalakító módszer a feladatok megközelítésére és a projektek létrehozására. Fogalmazza meg ötleteit, állítsa be a prioritásokat, és folyamatosan ellenőrizze az előrehaladását, hogy a választott GTD alkalmazás teljes potenciálját kihasználhassa.

Akár minimalista feladatkezelőt, akár funkciókban gazdag projekt szervezőt, akár a csapat termelékenységét elősegítő együttműködési platformot választ, az ideális GTD alkalmazásnak intuitívnak, hatékonynak és hasznosnak kell lennie.

Fedezze fel a GTD-módszer művészetét a ClickUp segítségével. A ClickUp egy átfogó projektmenedzsment eszköz, amely zökkenőmentesen integrálja a GTD-módszert mind egyének, mind csapatok számára.

Használja a robusztus feladatkezelő funkciót a feladatok, projektek és eredmények tervezéséhez, szervezéséhez és kiosztásához. Próbálja ki – iratkozzon fel az örökre ingyenes csomagra, és perceken belül élvezheti a jobb szervezést és termelékenységet.

A ClickUp segít könnyedén elérni céljaidat és elvégezni feladataidat. Regisztrálj még ma!

