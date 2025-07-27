A 11 legjobb AI-ügynök a kódoláshoz 2025-ben

Ma már harmadszor próbálja kijavítani azt a rejtélyes hibaüzenetet? Mindannyian jártunk már ebben a helyzetben – többszöri frusztráló kísérletek, a gyötrő gyanú, hogy valami nyilvánvaló hibát nem vesz észre, és rengeteg időveszteség.

De megéri-e a mentális fáradtság?

A kódolásnak nem kell rejtélynek tűnnie. Az AI kódoló ügynökök potenciális megoldásokat kínálhatnak, pontosan meghatározzák a hiba valószínű forrását, és akár kódmódosításokat is javasolhatnak a hiba kijavításához. Segíthetnek megérteni, hogy miért fordul elő a hiba, és nem csak a felszínes javításra korlátozódnak.

Ez a lista a kódoláshoz és a magasabb minőségű kód írásához legalkalmasabb 11 mesterséges intelligencia ügynököt mutatja be. Reméljük, hogy a blog segít kiválasztani a szoftverfejlesztő csapatok számára legalkalmasabb mesterséges intelligenciát, és ezzel időt takarít meg!

A legjobb AI-ügynökök a kódoláshoz egy pillantásra

Az alábbi táblázat összefoglalja a kódoláshoz legalkalmasabb 11 mesterséges intelligencia ügynököt:

Mik azok az AI-ügynökök?

Az AI-ügynökök autonóm vagy félig autonóm szoftverprogramok, amelyek feladatok elvégzésére, döntések meghozatalára és a környezettel való interakcióra képesek anélkül, hogy folyamatos emberi beavatkozásra lenne szükség. Dinamikusan gondolkodnak és komplex, céljaival kapcsolatos feladatok elvégzésére képesek.

Különböző típusú AI-ügynökök léteznek, amelyek intelligenciája, autonómiája és alkalmazkodóképessége eltérő:

Reaktív AI-ügynökök : Valós időben reagálnak a bevitelekre, de nincs memóriájuk (pl. a gyakran ismételt kérdésekre válaszoló csevegőrobotok).

Korlátozott memóriájú AI-ügynökök : tanulnak a korábbi interakciókból a teljesítmény javítása érdekében (pl. önvezető autók)

Autonóm AI-ügynökök : Önállóan működnek, minimális emberi felügyelet mellett optimalizálják a munkafolyamatokat (pl. AI-alapú kódolási asszisztensek).

Többügynökös rendszerek (MAS): Dolgozzon együtt több ügynökkel komplex problémák megoldásában (pl. kereskedési botok a pénzügyekben).

Mit kell keresnie a kódoláshoz használt AI-ügynökökben?

Szüksége van AI kódolási eszközökre, mert azok jobb és megbízhatóbb szoftverfejlesztési folyamatot biztosítanak. Automatizálják az ismétlődő feladatokat, hogy növeljék a fejlesztők termelékenységét, és javítják a kód minőségét azáltal, hogy rámutatnak a biztonsági résekre.

És ez csak a jéghegy csúcsa.

Ahhoz, hogy kihasználhassa ezeknek a nagy nyelvi modelleknek az előnyeit, győződjön meg arról, hogy azok megfelelnek az alábbi kritériumoknak:

Keressen széles körű kompatibilitást vagy speciális ügynököket, amelyek az Ön konkrét technológiai környezethez vannak igazítva – az AI-asszisztenseknek támogatniuk kell az Ön által használt nyelveket és keretrendszereket.

Válasszon olyan ügynököket, amelyek képesek kódrészleteket, teljes funkciókat vagy akár nagyobb modulokat generálni az Ön specifikációi alapján, függetlenül attól, hogy azok természetes nyelven vagy strukturáltabb utasításokban vannak megfogalmazva.

Mérje fel a nagy nyelvi modell képességeit, mint például a hibák azonosítása és kijavítása, a hibaüzenetek elemzése, a lehetséges megoldások javaslása és a potenciális problémák előrejelzése, mielőtt azok felmerülnének.

Győződjön meg arról, hogy AI-asszisztense integrálható a meglévő integrált fejlesztői környezetével (IDE), verziókezelő rendszerével és egyéb fejlesztői eszközeivel.

Tanulmányozza az eszközt, hogy megbizonyosodjon arról, rendelkezik-e megbízható tanulási mechanizmussal, amely idővel megérti a kódolási stílusát és preferenciáit.

A legjobb AI-ügynökök a kódoláshoz

Készen áll arra, hogy megtalálja a legjobb szoftverfejlesztő eszközt következő projektjéhez? Itt van egy lista 11 autonóm ügynökről, amelyek kódot írnak, felhasználói visszajelzéseket elemeznek és fejlett algoritmusokkal dolgoznak.

Ezek segíthetnek a gyakori fejlesztési feladatok megoldásában vagy komplex munkafolyamatok kezelésében. Fedezze fel a listát, válassza ki a megfelelő eszközt, és kövesse a szoftverfejlesztési trendeket!

1. ClickUp (a legjobb kódrészletek generálásához és szoftverprojekt-menedzsmenthez)

Végezzen el többet a ClickUp AI-ügynökeivel!

A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, kiváló választás lehet kódolók és szoftverfejlesztők számára. Ez egy fejlesztőbarát munkaterület, amely integrálható a meglévő eszközeivel a teljes szoftverprojekt-menedzsment érdekében.

Például a ClickUp Software Team Project Management segítségével a mérnöki csapatok automatizált sprint folyamatokat állíthatnak be, amelyek valós időben frissítik a backlog állapotát. Emellett rugalmas és agilis munkafolyamatokat is létrehozhatnak, például Kanban, Scrum stb. a sprintok kezeléséhez.

ClickUp egyedi autopilóta ügynökök

A ClickUp Custom Agents segítségével automatizálhatja a rutin feladatokat – a feladatfrissítésektől a kódfelülvizsgálatokig –, így egyszerűsítheti a szoftver szállítását.

Gyorsítsa fel a szoftver szállítását a ClickUp egyedi ügynökeivel, automatizálva a kódfelülvizsgálatokat és a hibák nyomon követését.

Így használhatja és testreszabhatja őket:

Feladatok automatikus hozzárendelése és frissítése a munkaterhelés vagy olyan kiváltó események alapján, mint az egyesített pull requestek.

Készítsen standup összefoglalókat és sprint jelentéseket a csapatok és az érdekelt felek számára.

Válaszoljon a gyakran ismételt kérdésekre , és keresse meg a releváns dokumentumokat a belső tudásbázisból.

Kövesse nyomon a kódfelülvizsgálatokat, értesítse a felülvizsgálókat, és küldjön emlékeztetőket.

Alapvetően a csapata a fejlesztésre koncentrálhat, míg a ClickUp elvégzi a rutinmunkát!

Itt található egy rövid videó bemutató arról, hogyan lehet a Clickup-on egyedi ügynököt létrehozni a semmiből!

ClickUp Brain

Használja a ClickUp Brain alkalmazást kódíráshoz, hibakereséshez és javításhoz, manuális beavatkozás nélkül.

A csapatok stratégiailag is felhasználhatják a ClickUp Brain mesterséges intelligenciával működő asszisztensét, hogy kódolással kapcsolatos kérdéseket tegyenek fel ahelyett, hogy manuálisan keresnének megoldásokat, és a projekt történetén és dokumentációján alapuló, kontextusérzékeny válaszokat kapjanak.

A Brain kérésre kódrészleteket is generálhat, komplex algoritmusokat magyarázhat és refaktorálási javításokat javasolhat, így felbecsülhetetlen segítséget nyújt a szoftverfejlesztő csapatoknak.

✨ Bónusz: Növelje kódolási feladatok hatékonyságát a ClickUp Brain MAX segítségével. Azonnali keresés a ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint és az ÖSSZES csatlakoztatott alkalmazásában + az interneten termékdokumentáció, specifikációk, standup összefoglalók és még sok más után.

Használja a Talk to Text funkciót, hogy hanggal kérdezzen, diktáljon és végezzen el feladatokat – kéz nélkül, bárhol.

Több tucat egymástól független AI-eszközt, mint például a ChatGPT, Claude és Gemini , egyetlen, kontextusfüggő, vállalati szintű megoldással váltja fel, amely bármilyen kódolási feladatot támogat. A ClickUp Brain MAX egy szuperhatékony asztali AI-társ, amely valóban megérti Önt, mert ismeri a munkáját. Szabaduljon meg a sokféle AI-eszköztől, használja a hangját a munkavégzéshez, dokumentációk készítéséhez, feladatok kiosztásához a csapattagoknak és még sok máshoz. Ötleteket rögzíthet, utasításokat megoszthat és a feladatokat négyszer gyorsabban elvégezheti a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával.

ClickUp szoftverfejlesztési sablon

A ClickUp alkalmazásban kóddokumentációs sablonokat és egyéb egyszerű megoldásokat is találhat.

Például a Scrum vagy a Kanban módszertanok használatával a ClickUp szoftverfejlesztési sablon segíthet a fejlesztőknek a terméktervek, a funkciók szállítása és a hibák nyomon követése munkafolyamatainak szervezésében.

Különböző csapatok, például a termékfejlesztés, a tervezés, a mérnöki és a minőségbiztosítási csapatok egyetlen felületen együttműködhetnek a zökkenőmentes sprintciklusok és a hatékony problémamegoldás érdekében.

A ClickUp legjobb funkciói

Szinkronizálja a commitokat, ágakat és pull requesteket közvetlenül a ClickUp feladatokon belül a GitHub és GitLab mély ClickUp integrációinak segítségével.

Hozzon létre strukturált műszaki dokumentációt, API-referenciákat és kódolási irányelveket a ClickUp Docs beépített formázási funkcióival, sablonjaival és valós idejű együttműködési lehetőségeivel.

Gyűjtsön információkat a fejlesztők termelékenységéről, a befejezett feladatokról, az időkövetésről és a sprint sebességéről a ClickUp Dashboards segítségével, hogy adat alapú döntéseket hozhasson.

Használja a szintaxiskiemelést a kód megbeszélése vagy áttekintése során a világosság biztosítása érdekében, javítva az olvashatóságot és az együttműködést a ClickUp Code Block Formatting segítségével.

Készítsen kódrészleteket, magyarázatokat komplex algoritmusokhoz és javaslatokat a refaktorálás javításához a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp korlátai

A kezdőknek a kiterjedt funkciók miatt túlterhelteknek érezhetik magukat.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp-ot használjuk a szoftverfejlesztési projektjeink nyomon követésére a vállalaton belül; több projekt és csapat kezelése megkönnyíti a munkámat, ez az egyik legjobb eszköz, amit eddig használtam a scrum és a modern agilis projektek kezeléséhez.

A ClickUp-ot használjuk a szoftverfejlesztési projektjeink nyomon követésére a vállalaton belül; több projekt és csapat kezelése megkönnyíti a munkámat, ez az egyik legjobb eszköz, amit eddig használtam a scrum és a modern agilis projektek kezeléséhez.

2. Auto-GPT (leginkább Python-ismeretekkel rendelkező felhasználóknak ajánlott)

az AutoGPT segítségével

Használja a ChatGPT-t kódíráshoz? Ha igen, akkor itt az ideje abbahagyni és átállni az AutoGPT-re. Ez megkísérli a GPT-4 és GPT-3. 5-turbo funkciót úgy, hogy nem igényel folyamatos emberi beavatkozást.

Például, ha megad egy célt, az autonóm AI azt kezelhető részekre bontja. Ez a funkció ideális azoknak a felhasználóknak, akik rendelkeznek fejlesztői szoftveres tapasztalattal és Python nyelv ismeretével.

Az Auto-GPT legjobb funkciói

Használjon bővítményeket, és férjen hozzá az internethez és más alkalmazásokhoz az információk feldolgozásához.

Fájlok létrehozása, szerkesztése és kezelése kódok, dokumentumok és egyéb adatok kezeléséhez

Csökkentse az ismétlődő feladatokat kódrészletek, funkciók vagy akár teljes modulok generálásával természetes nyelvi leírások alapján.

Az Auto-GPT korlátai

Az AutoGPT letöltése és telepítése ingyenes, de a használatához API-kódokat kell vásárolnia.

A felhőben AI-ügynökök létrehozásához és telepítéséhez várólistára kell kerülnie.

Auto-GPT árak

Ingyenes

Auto-GPT értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

3. GitHub Copilot (A legjobb valós idejű kódbefejezéshez és javaslatokhoz)

a GitHub Copilot segítségével

A GitHub Copilot könnyen integrálható a fejlesztők munkafolyamataiba. Az AI-alapú kódolási asszisztens valós időben javasol teljes sorokat vagy kódblokkokat, növelve ezzel a termelékenységet. A kódolók így a szintaxis vagy a sablonkódok helyett más problémákra koncentrálhatnak.

Akár webalkalmazásokat fejlesztenek a fejlesztők, akár hibakeresést végeznek, akár új programozási nyelvet tanulnak, a Copilot intelligens, kontextusérzékeny ajánlásokat tud nyújtani.

A GitHub Copilot legjobb funkciói

Intelligens kódjavításokkal és optimalizálásokkal gyorsabban azonosíthatja és megoldhatja a hibákat.

Ismerje meg a kódrészletek jelentését és a kódolási szabványok legjobb gyakorlatait.

Dolgozzon olyan népszerű IDE-kben, mint a Visual Studio Code, a Neovim és a JetBrains, biztosítva a zökkenőmentes munkafolyamat-integrációt.

Lépjen be a GitHub fejlesztői közösségek fórumaira, vitáira és nyílt forráskódú együttműködéseire.

A GitHub Copilot korlátai

Folyamatos figyelemmel kísérést igényel, mert hamis válaszokat generálhat.

A Visual Studio-ban nem lehet egy teljes kódbázist elemezni.

Az ügyfélszolgálat nem mindig reagál és megbízhatatlan lehet.

GitHub Copilot árak

Örökre ingyenes

Csapat: 4 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 21 USD/hó felhasználónként

GitHub Copilot értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a GitHub Copilotról a valódi felhasználók?

A G2 értékelés szerint

Segít a gyakran ismétlődő problémák megoldásában, például xml dokumentumok hozzáadásában, egységtesztekben és más, gyakran ismétlődő feladatokban.

Segít a gyakran ismétlődő problémák megoldásában, például xml dokumentumok hozzáadásában, egységtesztekben és más, gyakran ismétlődő feladatokban.

4. Codeium (a legjobb többszerkesztős integrációkhoz)

via Codeium

Magyarázza el szándékát egyszerű nyelven, és nézze meg, ahogy a Codeium funkcionális kódrészletekké alakítja azt. Ez hasznos a gyors prototípus-készítéshez, és csökkenti a sablonkódok elkészítésére fordított időt. Több mint 70 programozási nyelvet támogat, és több mint 40 legjobb kódszerkesztővel integrálható.

A Codeium legjobb funkciói

Használja a vállalkozások számára kínált önálló tárhely opciókat, amelyek biztosítják a kód biztonságát és a belső szabályzatoknak való megfelelést.

Az interaktív AI-csevegés segítségével azonosítsa és javítsa ki a hibákat, így a hibakeresés intuitívabbá válik.

Tesztesetek generálása, a kód megbízhatóságának javítása minimális manuális erőfeszítéssel

A Codeium korlátai

A válaszok néha hibásak lehetnek vagy hibákat tartalmazhatnak.

Az interfész nem reagálhat

Codeium árak

Örökre ingyenes

Pro: 15 USD/hó felhasználónként

Pro Ultimate: 60 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 35 USD/hó felhasználónként (legfeljebb 200 tag)

Teams Ultimate: 90 USD/hó felhasználónként (legfeljebb 200 tag)

Vállalati SaaS: Egyedi árazás

Codeium értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Tabnine (A legjobb adatmegtartás nélküli kódgeneráláshoz)

via Tabnine

A Tabine teljes körű SLDC támogatást nyújt, amely magában foglalja a tervezést, kódolást, tesztelést, felülvizsgálatot és a kód karbantartását. A nulla adatmegőrzési politika biztosítja, hogy kódja biztonságban és bizalmasan maradjon; azonban az eszköz rövid távú memórián működik.

A Tabnine legjobb funkciói

Megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést a helyszíni, VPC és biztonságos SaaS telepítési lehetőségekkel.

Tartsa be a kódolási szabványokat és érvényesítse a bevált gyakorlatokat az AI-alapú betekintéssel.

Készítsen dokumentációt a kód mellé a jobb karbantarthatóság érdekében.

Győződjön meg arról, hogy az AI által generált kód nem tartalmaz engedély nélküli vagy kockázatos külső forrásokat.

A Tabnine korlátai

Nagy adatállományok esetén teljesítmény- és memóriaproblémákat okozhat.

Esetenként előfordulhat, hogy a eszközt manuálisan kell elindítania.

Tabnine árak

Alap: Örökre ingyenes

Fejlesztő: 9 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 39 USD/hó felhasználónként

Tabnine értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Tabnine-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A program által használt programozási nyelv alapján kódjavaslatokat ad. Fejlesztőként sok nyelvet használok, és néha összezavarodom a szintaxisban, de ez a program sokat segít nekem.

A program által használt programozási nyelv alapján kódjavaslatokat ad. Fejlesztőként sok nyelvet használok, és néha összezavarodom a szintaxisban, de ez a program sokat segít nekem.

6. Cursor AI (A legjobb AI-alapú kódszerkesztés és beszélgetési segítség integrálásához)

via Cursor AI

A Cursor AI előre jelzi a szerkesztéseket, megérti a felhasználó kódbázisát, és lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy természetes nyelvi parancsokkal módosítsák a kódot. Emellett adatvédelmi funkciókat is kínál, biztosítva az érzékeny kódok biztonságát.

A tanulási görbe minimalizálása érdekében az eszköz támogatja a bővítményeket, témákat és billentyűkombinációkat.

A Cursor AI legjobb funkciói

Hozzáférhet meglévő VS Code kiterjesztéseihez, témáihoz és gyorsbillentyűihez.

Ismételje meg a kódolást izolált környezetben, anélkül, hogy ez hatással lenne a fő projektre.

Módosítson teljes funkciókat egyszerű angol parancsokkal a kézi szerkesztés helyett.

A Cursor AI korlátai

A komplex és nagy kódbázisok pontatlan válaszokat eredményezhetnek.

Nagy csapatban dolgozva elkerülheti a többi csapattag által végzett valós idejű szerkesztéseket, miközben javaslatokat generál.

Cursor AI árak

Örökre ingyenes

Pro: 20 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 40 USD/hó felhasználónként

Cursor AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. DeepCode AI (a legjobb a sebezhetőségek automatikus kijavításához)

via DeepCode AI

A Snyk Code platformba beépített DeepCode AI egy biztonságközpontú, AI-alapú kódelemző eszköz. Hibrid AI-megközelítést alkalmaz – kombinálva a szimbolikus AI-t, a generatív AI-t és a gépi tanulást –, hogy nagy pontosságú biztonsági vizsgálatot biztosítson és kódját biztonságban tartsa.

Ügyféladatok helyett nyílt forráskódú, ellenőrzött javításokat használ a képzéshez.

A DeepCode AI legjobb funkciói

Összpontosítson a statikus alkalmazásbiztonsági tesztelésre (SAST) és a sebezhetőségek valós idejű automatikus kijavítására.

Valós idejű biztonsági információkat nyújt az IDE-n belül, lehetővé téve az azonnali, egy kattintással végrehajtható javításokat.

Alkalmazzon AI által generált biztonsági javításokat közvetlenül az IDE-ben.

Dolgozzon a Snyk IDE-bővítményével, amely valós idejű sebezhetőség-felismerést biztosít.

A DeepCode AI korlátai

Nem segít a kód átalakításában vagy a logika fejlesztésében.

A DeepCode AI teljes kihasználása a Snyk Code-dal való integrációt igényel, ami korlátozza az önálló használatot.

DeepCode AI árak

Örökre ingyenes

Csapat: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

DeepCode AI értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Amazon CodeWhisperer (A legjobb a biztonsági szkennelés közvetlen integrálásához a kódba)

az Amazon CodeWhisperer segítségével

Az Amazon Q Developer részévé vált Amazon CodeWhisperer egy generatív, AI-alapú kódolási asszisztens, amelynek célja a szoftverfejlesztés felgyorsítása és a felhőalapú műveletek optimalizálása. Szorosan integrálva van az AWS-szel, így kompatibilis a felhőalapú fejlesztéssel.

Kódokat generál és átalakít, valós idejű biztonsági szkennelést, infrastruktúra-tanácsadást és AI-vezérelt munkaterhelés-átalakítást (pl. .NET alkalmazások Windowsról Linuxra történő áttelepítése) biztosít.

Az Amazon CodeWhisperer legjobb funkciói

Kódolási mintáid és megjegyzéseid alapján többsoros kódkiegészítéseket biztosít.

Dolgozzon a Slack, a Microsoft Teams és a GitLab alkalmazásokban, hogy megkönnyítse a csapatalapú fejlesztést és hibakeresést.

Vigye át a munkaterheléseket, frissítse a JavaScriptet és optimalizálja a régi kódokat.

Az Amazon CodeWhisperer korlátai

Nem nyújt többnyelvű támogatást.

Néha hibás eredményeket generál.

Amazon CodeWhisperer árak

Amazon Q Developer Free Tier: Ingyenes csomag

Amazon Q Developer Pro Tier: 19 USD/hó felhasználónként

Amazon CodeWhisperer értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Amazon CodeWhispererről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Tetszik, ahogy elmagyarázza a kódot, amit biztosít. Tetszik, ahogy elmagyarázza a megoldás minden lépését, és hogy a megoldásai milyen tiszták.

Tetszik, ahogy elmagyarázza a kódot, amit biztosít. Tetszik, ahogy elmagyarázza a megoldás minden lépését, és hogy a megoldásai milyen tiszták.

9. Replit AI (A legjobb alkalmazások fejlesztéséhez manuális kódolás nélkül)

via Replit AI

A Replit AI egy alacsony kódszükségletű/kódmentes platform, amely gyors alkalmazáskészítést, iterációt és telepítést tesz lehetővé. Ezzel az eszközzel nem kell tudnia, hogyan kell dokumentációt írni a kódhoz. Természetes nyelvű parancsokból építi fel a teljes alkalmazásokat/webhelyeket.

A felhasználók leírhatják az ötletüket, és a Replit AI automatikusan elkészíti, hibajavítja és telepíti az alkalmazást. Az eszköz támogatja azokat a nem programozókat és fejlesztőket is, akik gyorsítani szeretnék a prototípusok elkészítését.

A Replit AI legjobb funkciói

Kombinálja a kódolást, a hibakeresést, a tesztelést és a tárhelyszolgáltatást egyetlen integrált platformon.

Töltsön fel egy alkalmazás képernyőképeit, és a Replit AI újraalkotja annak funkcióit.

Hozzáférés valós idejű csapatmunkához a projektek szerkesztése, hibakeresése és fejlesztése érdekében.

A Replit AI korlátai

A projektet nem lehet megtekinteni, mivel nincs kilépési lehetőség egy külső böngészőbe.

A Python opciók nem feltétlenül mindenki számára elérhetőek.

Replit AI árak

Kezdő: Ingyenes

Replit Core: 25 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 40 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Replit AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. AskCodi (A legjobb AI-támogatás a teljes szoftverfejlesztési életciklusban)

via AskCodi

A Codi Apps nevű speciális fejlesztői eszközkészlettel az AskCodi egyszerűsíti a kódolási feladatokat, mint például a kód generálása és átalakítása, a hibák felismerése és a nyelvek fordítása. Minden alkalmazás egy adott feladat megoldására lett tervezve, így gyorsabbá és hatékonyabbá téve a munkafolyamatot.

Az AskCodi legjobb funkciói

Írjon bonyolult SQL és NoSQL lekérdezéseket, optimalizálja az adatkezelési és -lekérdezési feladatokat a Query Writer segítségével.

A Dockerfile Writer segítségével hozza létre a projektje speciális követelményeinek megfelelő Dockerfile fájlokat a konténeresítés folyamatának kezeléséhez.

Használja a Code Refactor eszközt a meglévő kódbázisok átalakításához, hogy javítsa az olvashatóságot, a karbantarthatóságot és a teljesítményt.

Hozzon létre reguláris kifejezéseket a fejlett szövegfeldolgozási és érvényesítési feladatokhoz a Regex Generator segítségével.

Automatizálja a CI/CD-csatornák létrehozását és konfigurálását a CI/CD Pipeline Writer segítségével.

Az AskCodi korlátai

A széles körű eszközök és funkciók meredek tanulási görbét jelenthetnek azoknak a fejlesztőknek, akik nem ismerik az AI-támogatott kódolási platformokat.

Az AI leállhat, ha a bemenet vagy kimenet túl hosszú.

AskCodi árak

Prémium: 14,99 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 34,99 USD/hó felhasználónként

AskCodi értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (70+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az AskCodi-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Könnyű vele dolgozni, és a felhasználói felület is könnyen érthető.

Könnyű vele dolgozni, és a felhasználói felület is könnyen érthető.

11. Blackbox AI (a legjobb vizuális elemekből történő kódkivonáshoz)

via Blackbox AI

A Blackbox AI képes kódot kivonni videókból, kódot elemezni képekből, és azonnali hozzáférést biztosít több mint 100 millió nyílt forráskódú adattárhoz, így alkalmas különböző projektekben dolgozó fejlesztők számára.

Ahelyett, hogy egyetlen AI-rendszerre lennének korlátozva, a felhasználók válthatnak a GPT-4, Claude és más modellek között, hogy összehasonlítsák az eredményeket, finomítsák a kódjavaslatokat és elhárítsák a problémákat.

A Blackbox AI funkciói

Rögzítse és konvertálja a videó oktatóanyagok képernyőjén megjelenő kódrészleteket szerkeszthető kóddá.

Olvassa be a kódról készült képernyőképeket vagy fényképeket, és alakítsa őket használható szöveggé.

Találjon releváns kódrészleteket egy hatalmas nyílt forráskódú adatbázisból másodpercek alatt.

A Blackbox AI korlátai

Az AI eszköz néha homályos információkat generálhat.

A felhasználók bevonásának folyamata összetett

Blackbox AI árak

Ingyenes csomag: Egyedi árazás

Blackbox AI értékelések és minősítések

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Személyre szabhatja saját AI-ügynökét a kódoláshoz a ClickUp segítségével

A kódgenerálás és a hibajavítás automatizálásától az adatfeldolgozásig és a haladás nyomon követéséig az AI-alapú eszközök csökkentik a kézi munkát, és így a fejlesztők más feladatokra koncentrálhatnak. Ezért az AI használata a szoftverfejlesztésben a jövőre való felkészültség és a méretezhetőség kulcsa.

Integrálható a fejlesztők munkaterületébe, támogatja a valós idejű együttműködést, intelligens betekintést nyújt, és automatizálja az ismétlődő feladatokat, miközben megőrzi a biztonságot és a rugalmasságot.

A ClickUp AI-alapú funkcióival, amelyek kódrészletek generálására, GitHub/GitLab integrációkra a verziókezeléshez, kódblokkok formázására az olvashatóság javítása érdekében, valamint a projekt előrehaladásának nyomon követésére szolgálnak, tökéletesen illeszkedik ehhez a vízióhoz.

