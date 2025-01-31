A 2025-ben figyelemmel kísérendő 13 legfontosabb szoftverfejlesztési trend

2024-ben a szoftverekből származó bevétel várhatóan meghaladja a világjárvány előtti szintet, és közel 700 milliárd dollárt ér el. A szoftverfejlesztők száma világszerte szintén növekedni fog, és az év végére eléri a 28,7 milliót.

Ez nem meglepő, hiszen a szoftverek képezik az alapját minden technológiai fejlődésnek, amely ma digitális életünket mozgatja.

Ráadásul a mindenhol szigorodó költségvetések és az egyre magasabbá váló ügyfélelvárások miatt a vállalkozások nyomás alatt állnak, hogy céljaikat hatékonyabban érjék el, és ehhez elengedhetetlen a jó szoftver.

Ez a blogbejegyzés a 2024-es év legfontosabb szoftverfejlesztési trendjeit mutatja be. De kezdjük azzal, hogy áttekintjük, hol tart ma az iparág.

A szoftverfejlesztési iparág jelenlegi helyzete

A technológiai szektort 2023-ban néhány kiemelkedő szoftveripari trend uralta, amelyek hatalmas változásokat hoztak ebben a területen.

Például a generatív mesterséges intelligencia bekerült a mainstreambe, és a világszerte nagy visszhangot kiváltó kibertámadások éles fókuszba állították a kiberbiztonságot és az adatvédelmet. Emellett a blokklánc-iparág is jelentős változásokon ment keresztül, és a SaaS-vállalatok tovább szaporodtak.

A gazdasági visszaesés ellenére világszerte számos vállalkozás felismerte a digitális átalakulás fontosságát, és jelentősen megnövelte szoftver- és technológiai költségvetését.

Fejlett szoftvermegoldásokat keresnek és hoznak létre, és ez a trend 2024-ben csak tovább fog erősödni.

A szoftverfejlesztés világa is átalakuláson megy keresztül a generatív AI kódolási megoldások bevezetésével, a felhasználóközpontú fejlesztés előtérbe kerülésével és a low-code/no-code platformok növekedésével. Az agilis elvek ma relevánsabbak, mint valaha.

Ma már a fejlesztési folyamat minden szakaszában, a kódgenerálástól és a hibajavítástól a szoftverbevezetésig, AI-alapú eszközöket és kódolás nélküli platformokat használunk.

13 szoftverfejlesztési trend

Íme véleményünk a szoftverek legfontosabb trendjeiről, amelyek meghatározzák, hogyan fejlesztjük, telepítjük és használjuk a technológiát ebben az évben.

1. A szoftverfejlesztés terén növekvő biztonsági aggályok

A szoftverfejlesztés úgy fejlődött, hogy a rugalmasságot, a sebességet és az ügyfelek igényeire való reagálóképességet helyezte előtérbe, a hagyományos, merev fejlesztési ciklusoktól az agilis módszerek felé mozdulva el.

Ráadásul az AI integrálása a fejlesztési folyamatba átalakítja a fejlesztők kódolási, tesztelési és alkalmazásbevezetési módszereit. A gépi tanulás (ML) algoritmusai automatizálják a rutin feladatokat, javítják a kód minőségét és előre jelzik a lehetséges problémákat.

A szoftverek egyre szervesebb részét képezik a különböző szektorok napi működésének, ezért a kiberfenyegetések is egyre növekvő problémát jelentenek. Ezért a biztonság elengedhetetlen beruházás ebben a kontextusban, mivel a szoftverrendszereket meg kell védeni a jogosulatlan hozzáféréstől és az adatlopástól.

Ezt az állítást kutatások is alátámasztják. A COVID-19 világjárvány óta naponta közel 4200 kibertámadásról érkezik bejelentés.

A Verizon szerint 2023-ban az összes biztonsági incidens 24%-a ransomware-támadás volt, amely Windows-alapú végrehajtható fájlokat vagy szoftverek dinamikus link könyvtárait érintette. Egy másik kiberbiztonsági tanulmány szerint a vállalkozások 48%-a jelentette, hogy az előző évhez képest nőtt a kibertámadások száma.

A kiberbiztosítás az elmúlt években bebizonyította értékét a folyamatosan változó fenyegetésekkel szemben, és 2023-ban az Egyesült Államokban a díjak 50%-kal emelkedtek. Ez a piac a 2023-as 10,3 milliárd dollárról 2028-ra 17,6 milliárd dollárra nőhet.

Ahhoz, hogy jogosultak legyenek a kiberbiztosításra vagy kedvezőbb díjakat kapjanak, a vállalkozásoknak igazolniuk kell, hogy betartják a kiberbiztonság terén az iparág legjobb gyakorlatait.

Ide tartoznak a biztonságos kódolási gyakorlatok, a rendszeres biztonsági ellenőrzések, a titkosítás, valamint az ISO 27001 vagy a NIST keretrendszerhez hasonló szabványok betartása.

A kiberbűnözés növekedése stratégiai váltást is előidézett a szoftvereszközök konszolidációja irányába. A vállalkozások ma már kevesebb, de biztonságosabb eszközt részesítenek előnyben működésük irányításához, hogy csökkentsék a többféle megoldás által jelentett támadási felületet.

Az olyan megoldásokkal példázható all-in-one platformok, mint a ClickUp, integrált funkciókat kínálnak, amelyek egyszerűsítik a műveleteket és növelik a biztonságot azáltal, hogy minimalizálják a több rendszer kezelésének bonyolultságát és sebezhetőségét.

2. A mesterséges intelligencia (AI) átalakítja a szoftverfejlesztést

Az AI már nem csak egy divatos kifejezés, hanem életünk szerves része, különösen a modern szoftverfejlesztés területén. Az AI technológia új teljesítmény- és üzleti hatékonysági szabványokat határozott meg különböző iparágakban, az automatizált kódfelülvizsgálattól a prediktív algoritmusokig.

Például:

A gyógyszeripari kutatásban az AI felgyorsítja a gyógyszerkifejlesztési folyamatot azáltal, hogy előre jelzi a vegyületek hatékonyságát, ami gyorsabb fejlesztési ciklusokhoz vezet.

Az AI előre jelzi a gyártási igény kielégítéséhez szükséges készletszinteket, optimalizálja a készleteket és csökkenti a hulladékot.

Az oktatás területén az AI automatizálhatja bizonyos feladatok értékelését, így az oktatóknak több idejük marad a tanításra.

Generatív mesterséges intelligencia, egy növekvő piac

A 2022 végének legjelentősebb áttörései között volt a ChatGPT formájában megjelenő generatív mesterséges intelligencia, amely megismertetett minket a mesterséges intelligencia által vezérelt kép-, szöveg- és kódgenerálással. A generatív mesterséges intelligencia használata továbbra is az egyik legfontosabb szoftverfejlesztési trend lesz, mivel a ChatGPT és más platformok a jövőben egyre kifinomultabb verziókat fognak piacra dobni.

Egyre több vállalkozás vezet be mesterséges intelligenciát

Tudta, hogy az AI-vel kapcsolatos szabadalmak száma 2000 óta évente 34%-kal növekszik? Ez arra utal, hogy a kutató- és elemzőintézeteken kívül az iparágak is világszerte valamilyen formában bevezetik az AI-t üzleti struktúráikba.

Emellett az etikus mesterséges intelligencia iránti növekvő érdeklődés célja annak biztosítása, hogy a mesterséges intelligencia rendszerek etikus módon viselkedjenek a digitális világban.

Üdvözöljük a következő generációs szoftveralkalmazásokat az AI segítségével

A fejlesztők számára készült AI-eszközök, mint például a GitHub Copilot és az OpenAI, egyre kifinomultabbá válnak. Fejlett funkciókkal és optimalizálásokkal, például generatív ellentétes hálózatokkal (GAN), AutoML-lel és kvantálással segítik a fejlesztőcsapatokat a funkcionálisan fejlett alkalmazások létrehozásában.

Az AI-alapú projektmenedzsment kerül a középpontba

A projektmenedzsment szoftverek egyszerűsítik a munkafolyamatokat, javítják a döntéshozatalt és optimalizálják a projekt eredményeit.

A ClickUp projektmenedzsment megoldása szoftverfejlesztő csapatok számára egy all-in-one munkaplatformmal egyszerűsíti a fejlesztési életciklust. Egy helyen egyesíti a funkciók közötti csapatmunkát, az eszközöket és a tudást, biztosítva a valós idejű haladás nyomon követését és a sprint backlog menedzsmentet.

Szervezze meg komplex mérnöki projekteket a ClickUp segítségével

Ezenkívül a ClickUp Brain mesterséges intelligenciával működő eszközeivel gyorsíthatja az alkalmazásfejlesztést és a dokumentációt, hogy termékötleteket, ütemterveket és feladatokat generáljon a csapat számára a platformon belül. Emellett automatizált frissítéseket és standupokat hozhat létre, beszélgetéseket átírhat, hosszú követelménydokumentumokat összefoglalhat, és még sok minden mást!

A ClickUp Docs segítségével bemutathatja termékigényeit, miközben a beágyazott Lista nézetet használja.

Az AI felhasználási eseteinek növekedésével és az AI-alapú szolgáltatások és eszközök iránti keresletnek való megfelelés iránti nyomás növekedésével az egyik növekvő szoftverfejlesztési trend az lesz, hogy a vállalkozások 2024 végéig az automatizálási kezdeményezések legalább 30%-ában a kód nélküli projektmenedzsment és AI fejlesztési eszközök felé fordulnak.

3. A szerver nélküli számítástechnika és a mikroszolgáltatások megerősítik a felhőalapú számítástechnika dominanciáját

A felhőalapú számítástechnika az interneten keresztül igény szerint elérhető IT-erőforrásokat jelenti.

Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szükség szerint használják a megosztott tároló-, szerver-, adatbázis-, elemzési stb. erőforrásokat anélkül, hogy közvetlenül kezelniük kellene az alapul szolgáló infrastruktúrát.

Az elmúlt évek egyik legjelentősebb szoftverfejlesztési trendje a felhőalapú megoldások exponenciális terjedése volt, amelyben az Amazon Web Services élen járt. 32%-os piaci részesedésével nagy teljesítményű, skálázható, rugalmas és megfizethető számítástechnikai szolgáltatásokat kínál a közszférának, a kkv-knak, a startupoknak és a nagyvállalatoknak.

A felhőalapú számítástechnika hatása a szoftverfejlesztésre óriási.

A felhőtechnológiák segítségével minden méretű vállalkozás kísérletezhet, átállhat és bővíthetővé válhat, ami korábban csak a hatalmas költségvetéssel rendelkező nagyvállalatok számára volt lehetséges.

A felhőalapú számítástechnika előnyei a következők:

A felhőalapú számítástechnika megszüntette a hálózati berendezések, fizikai szerverek és tárolási megoldások általában felmerülő költségeit. A pay-as-you-go modellel csak azért fizet, amit használ.

A felhőalapú erőforrások rugalmassága azt is jelenti, hogy különböző konfigurációkat, architektúrákat és technológiákat (AI és ML) kipróbálhat anélkül, hogy befektetései elvesznek.

Az alkalmazásokat a keresletnek megfelelően gyorsan fel vagy le lehet skálázni anélkül, hogy fizikai hardverbe kellene befektetni. Ez a rugalmasság segít a változó munkaterhelés hatékony kezelésében.

A felhőalapú számítástechnika növekedése az idei év egyik legfontosabb szoftverfejlesztési trendje; a globális felhőalapú számítástechnikai piac 2028-ra meghaladja az 1266,4 milliárd dollárt. Az AI potenciáljára építve a felhőalapú számítástechnikára való támaszkodás 2024-ben is folytatódik, számos fontos fejleménnyel:

Három fejlesztés, amelyre érdemes figyelni:

a. Szerver nélküli számítástechnika

A szerver nélküli számítástechnika használat alapú háttérszolgáltatásokat nyújt, így a fejlesztőknek nem kell a szerverek és más infrastruktúrák kezelésével foglalkozniuk.

Ez hasznos a költséghatékony, agilis, felhőalapú alkalmazások skálázható fejlesztéséhez és telepítéséhez. Az összes vezető felhőszolgáltatási platform – AWS, Google, Microsoft Azure és IBM – szerver nélküli platformokat kínál. Az elkövetkező években az egyik legfontosabb szoftverfejlesztési trend a szerver nélküli számítástechnika elterjedése lesz.

A szerver nélküli számítástechnika terjedésével azonban a biztonsági rések száma is növekszik. Az IT-ipar ezért elkezdte használni a legújabb technológiákat és független szolgáltatásokat a sebezhetőségi teszteléshez.

Az olyan fejlett eszközök, mint a PureSec, az Aqua és a Snyk egyre inkább elterjednek a szerver nélküli alkalmazások sebezhetőségei és biztonsági rései elleni védelem érdekében.

b. Mikroszolgáltatások

A mikroszolgáltatások architektúrája a felhőalapú számítástechnika alapvető koncepciója. Hangsúlyt fektet az alkalmazások fejlesztésére, mint kis, autonóm szolgáltatások gyűjteményére, amelyek mindegyike saját folyamatot futtat és könnyű mechanizmusokkal, gyakran HTTP-erőforrás API-val kommunikál.

Ez a tervezési elv tökéletesen illeszkedik a felhőalapú környezetek skálázhatóságára, rugalmasságára és hatékonyságára vonatkozó követelményekhez.

Mikroszolgáltatások felhőalapú architektúrája: Egyre növekvő trend a szoftverfejlesztésben – Juniper.net

Kihasználják a felhő képességeit, hogy a rendszerkomponenseket dinamikusan osszák szét a különböző szerverek és régiók között, ezáltal javítva a rendszer rugalmasságát, hibatűrését és globális elérhetőségét.

Ez az architektúra stílus elősegíti a gyors, fokozatos fejlesztést és bevezetést, és lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy a felhőalapú fizetéses modellt válasszák, optimalizálva ezzel a működési költségeket és hatékonyan kezelve az erőforrásokat.

c. A hibrid és a többfelhős megoldások fejlődése

Már rég elmúltak azok az idők, amikor egyetlen méretű felhőalapú megoldások voltak. A vállalkozások ma már kiválaszthatják a konkrét feladatokhoz legmegfelelőbb felhőalapú erőforrásokat, csökkentve ezzel a redundanciát, növelve a rugalmasságot és mérsékelve a beszállítói függőséget – mindezt a hibrid és többfelhős környezetekben egyre népszerűbb szoftverfejlesztési trendeknek köszönhetően.

Míg a hibrid felhőmodell magán- és nyilvános felhőszolgáltatások keverékét tartalmazza, a többfelhős modell két vagy több nyilvános felhőszolgáltatást foglal magában. Ezek lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy IT-infrastruktúrájukat aktuális igényeikhez és céljaikhoz igazítsák.

Hibrid és többfelhős környezetek a Xorlogics segítségével

Kutatások szerint 2024-ben a hibrid és többfelhős interoperabilitás és hordozhatóság elérheti a 45%-ot, ami javítja a költséghatékonyságot, csökkenti a kockázatokat és 75%-kal növeli a rugalmasságot.

4. A low-code és no-code platformok térnyerése demokratizálja a szoftverkészítést

A hagyományos vízesésmodellekről az iteratív agilis szoftverfejlesztési módszertanra való áttérés paradigmaváltást jelentett az iparágban. A folyamat azonban még mindig visszaesésekkel és késedelmekkel járhat olyan problémák miatt, mint a képzett fejlesztők hiánya.

Hogy ezt a hiányosságot pótoljuk, és a szoftverfejlesztést agilisabbá, rugalmasabbá és jövőbiztosabbá tegyük, innovációk és új szoftverfejlesztési trendek jelentek meg.

A low-code és no-code platformokról beszélünk, amelyek különböző szoftverfejlesztő eszközök, amelyek célja az alkalmazások létrehozásának egyszerűsítése.

A low-code platformok, az egyik legizgalmasabb szoftverfejlesztési trend, minimális kódolást igényelnek az innovatív szoftveralkalmazások létrehozásához. Lehetővé teszik a grafikus felhasználói felületek és konfigurációk használatát a hagyományos, kézzel kódolt számítógépes programozás helyett.

A nem technikai felhasználók mostantól kódírás nélkül, alacsony kódszintű fejlesztéssel hozhatnak létre alkalmazásokat, drag-and-drop komponensek és modellvezérelt logika segítségével, egy vizuális felületen keresztül. 2024-ben az alacsony kódszintű és kódmentes platformok együttes előnyei tovább fogják forradalmasítani a szoftverfejlesztést:

A speciális kódolási ismeretek iránti igény minimalizálásával megtakaríthatja a tapasztalt fejlesztők felvételével járó költségeket.

A vállalkozások gyorsan alkalmazkodhatnak a piaci változásokhoz vagy a belső igényekhez azáltal, hogy gyorsan frissítik az alkalmazásokat vagy újakat hoznak létre a felmerülő igények kielégítésére.

Ezek a platformok beépített megfelelőségi és biztonsági funkciókkal rendelkeznek, amelyek biztosítják, hogy az alkalmazások megfeleljenek az iparági szabványoknak és előírásoknak.

Az alapul szolgáló felhőinfrastruktúrának és a moduláris tervezési elveknek köszönhetően az ezekkel a technológiákkal létrehozott szoftverek könnyen méretezhetők, így alkalmazkodnak a növekvő felhasználói bázishoz.

A robotikus folyamatok automatizálásának (RPA) integrálása alacsony kódszintű és kódmentes platformokba

Az RPA automatizálja az ismétlődő és unalmas feladatokat, és ez a piac 2030-ra várhatóan eléri a 30,85 milliárd dollárt, 2024 és 2030 között 38,2%-os CAGR-ral növekedve.

Az RPA integrálása alacsony kódszükségletű/kódmentes platformokba elősegítheti a gyors digitalizálást a gyorsan változó iparágakban.

5. A DevSecOps a biztonságot új normaként integrálja a fejlesztési életciklusba

A fejlesztés, a biztonság és a műveletek rövidítése, a DevSecOps egy olyan kultúra, automatizálás és platformtervezés megközelítés, amely a szoftverfejlesztési életciklus minden szakaszában integrálja a biztonságot.

2024-ben a kiberfenyegetések egyre növekvő összetettségének és kifinomultságának köszönhetően prioritást kell adnia a DevSecOps-nak.

A hagyományos DevOps-folyamatok nagyrészt átvették az agilis filozófiát, hangsúlyozva a folyamatos integrációt és bevezetést a csapatok közötti jobb együttműködés érdekében.

Dolgozzon együtt másokkal a helyszínen kívüli találkozók ötletein a ClickUp Docs segítségével, amely valós idejű szerkesztést tesz lehetővé.

A szoftverfejlesztési ciklus végén zajló tesztelési fázis azonban nem mindig fedezte a szükséges biztonsági gyakorlatokat, így a végtermék adat szivárgásnak, engedélyezési problémáknak, nem biztonságos bővítményeknek és egyéb súlyos sebezhetőségeknek volt kitéve.

A DevSecOps enyhíti ezt a problémát, és felkészít arra, hogy a kód biztonsági problémáit valós időben kijavítsa. Az eredmény egy alapértelmezés szerint biztonságos termék és teljes nyomonkövethetőség annak felépítését illetően.

Ráadásul a generatív mesterséges intelligencia megjelenésével a DevSecOps csapatok könnyedén lépést tudnak tartani a felhőalapú alkalmazások egyre gyorsuló bevezetésével, és így megvédhetik a digitális eszközöket egy egyre inkább összekapcsolt világban.

6. A progresszív webalkalmazások (PWA-k) és a mikroszolgáltatások forradalmasítják a web skálázhatóságát

A 2015-ben bevezetett PWA-k ma is fontosak, és újradefiniálják a webalkalmazások fejlesztésének és bevezetésének szabványait.

A PWA-k bármely szabványoknak megfelelő böngészőt használó platformon működnek, és HTML, CSS és JavaScript segítségével készült, a weben keresztül elérhető alkalmazások. Gondoljon rájuk úgy, mint a weboldalak és a platformspecifikus alkalmazások keresztezésére.

A PWA-k olyan funkciókkal, mint az offline elérhetőség, a push értesítések és a készülék hardveréhez való hozzáférés, alkalmazásszerű élményt nyújtanak a felhasználóknak. Emellett integrálhatók a natív készülékfunkciók, például a fizetési módok, a kamerák és a biometrikus adatok.

A PWA-k iparág-specifikus célokat szolgálnak

Az évek során a PWA-k az e-kereskedelmi és vállalati alkalmazások headless front-end fejlesztésének első számú választásává váltak.

Ezt a tendenciát elsősorban ezeknek az alkalmazásoknak a rugalmassága és felhasználói élménye ösztönzi, ami vonzó lehetőséget kínál azoknak a vállalkozásoknak, amelyek online jelenlétüket szeretnék erősíteni. Segítenek a vállalatoknak csökkenteni a szerver terhelését és a fejlesztési költségeket, míg a felhasználók kedvelik őket, mert könnyebbek a natív alkalmazásoknál és jobb felhasználói élményt nyújtanak.

Másrészt a blokklánc-technológia decentralizált és hamisításbiztos jellege robusztus biztonsági réteget biztosít a PWA-k számára, megkönnyítve az intelligens szerződések és a megváltoztathatatlan nyilvántartások létrehozását, valamint biztosítva az identitásellenőrzést.

Arra is számítani lehet, hogy a blokklánc-technológiák egyre inkább felhasználóközpontúvá válnak, és a PWA felgyorsíthatja fejlődésüket.

A PWA-fejlesztésben a mikroszolgáltatások egyre nagyobb teret nyernek

Ahogy a szoftveripar egyre modulárisabb, szolgáltatásorientált architektúrák felé halad, a PWA-fejlesztőknek is át kell venniük a mikroszolgáltatások megközelítését az alkalmazások fejlesztése, telepítése és tesztelése során, hogy közvetlenül kihasználhassák a felhő rugalmasságát és elosztott jellegét.

Mivel az alkalmazás minden szolgáltatása függetlenül működik, a PWA-hoz új frissítések vagy funkciók hozzáadása egyszerűbb. Az egyik mikroszolgáltatásban végzett változtatások nem hatnak közvetlenül a többire, így gyorsan kielégíthetik a modern felhasználók változó igényeit.

7. Az internetes tárgyak (IoT) és az edge computing összeolvadása újragondolja az intelligens életet

Az IoT olyan fizikai tárgyak vagy „dolgok” hálózatát jelenti, amelyekbe érzékelők, szoftverek és más új technológiák vannak beépítve, és amelyek az interneten keresztül kapcsolódnak más eszközökhöz és rendszerekhez, és cserélnek velük adatokat.

Az IoT az elmúlt évtizedben a puszta akadémiai vitáktól a különböző iparágakban való gyakorlati alkalmazásokig jutott el – az egészségügytől és a mezőgazdaságtól a gyártásig és az oktatásig. A Mordor Intelligence szerint az IoT technológia piaci értéke 2026-ra 1,39 billió dollárra fog emelkedni.

Az intelligens otthoni technológia árucikké válása

2024-ben az IoT otthoni automatizálásnak köszönhetően az otthonok rendkívül intelligenssé, hatékonyabbá és a lakók igényeire jobban reagálóvá válnak.

Az év végére világszerte több mint 207 milliárd csatlakoztatott eszköz lesz, amelyek nagy része háztartási készülék lesz.

Íme néhány ok, amiért a szoftverfejlesztőknek érdemes odafigyelniük az IoT fejlesztésre:

a. A fenntartható IoT körforgásos lesz

A háztartási automatizálás területén egyre növekszik a környezetbarát és energiahatékony megoldások iránti igény. Megépítheti az IoT-eszközöket, amelyek megújuló energiaforrásokat használnak, és ezzel potenciálisan új piacokat és ügyfélköröket nyithat meg.

b. Az edge computing fejlődése

Az edge computing technológiák az IoT-adatokat a gyűjtés helyszínén dolgozzák fel és elemzik, ahelyett, hogy a feldolgozáshoz a felhőbe küldenének. Ez minimálisra csökkenti a késleltetéseket és javítja a reagálóképességet.

Ahogy az otthoni IoT-eszközök száma növekszik, egyre nagyobb szerepet kap a valós idejű feldolgozás és a késleltetés csökkentése.

Fontolóra kell vennie az edge computing beépítését az IoT architektúrába, különösen az olyan alkalmazások esetében, amelyek azonnali visszajelzést igényelnek, mint például a vészjelzések vagy a biztonsági rendszerek.

c. A biztonságra és a magánélet védelmére fordított figyelem növekedése

Ahogy az otthoni automatizálás egyre elterjedtebbé válik, helyezze előtérbe a robusztus biztonsági intézkedések bevezetését, beleértve a végpontok közötti titkosítást és a rendszeres szoftverfrissítéseket, hogy megvédje a felhasználókat a kiberfenyegetésektől. Gondoskodjon arról, hogy az IoT-eszközök megfeleljenek az adatvédelmi törvényeknek, például az európai GDPR-nek.

8. A kiterjesztett valóság (AR) és a virtuális valóság (VR) tágítja a felhasználói élmény határait

Míg az AR a valós világot digitális tartalommal borítja be, hogy új valóságérzékelést teremtsen, a VR egy teljesen magával ragadó virtuális környezetet hoz létre, amely felváltja a valós világot.

A két technológia növekvő népszerűsége új szoftverfejlesztési készségek elsajátítását igényli, hogy kifinomult grafikák és haptikus visszajelzések segítségével mélyen magával ragadó élményeket lehessen teremteni.

AR/VR fejlesztés az együttműködés javítása érdekében a termékéletciklus-kezelésben

A digitális gyártás elsődleges céljai egyértelműek: a minőség javítása, a működőképesség optimalizálása és a szállítási idők minimalizálása. 2024-ben az AR/VR technológiák kulcsfontosságú szerepet fognak játszani ezeknek a céloknak az elérésében.

Például az AR segíthet a futószalag munkásoknak azáltal, hogy digitális munkavégzési utasításokat vetít a fizikai alkatrészekre. Ez lehetővé teszi számukra, hogy vizualizálják a lehetséges módosításokat és fejlesztéseket, megkönnyítve ezzel a gyorsabb döntéshozatalt.

A VR lehetővé teszi a földrajzilag szétszórt csapatok számára, hogy egy közös virtuális térben sétáljanak, beszélgessenek és dolgozzanak, elősegítve az azonnali, valós idejű visszajelzéseket. Ezt a koncepciót immersziónak nevezik, azaz annak az érzésnek, hogy fizikailag jelen vagyunk egy nem fizikai világban.

Az AR/VR technológiák egyre több ágazatban találnak alkalmazást

Bár vannak kihívások, például a hardverköltségek és a széles körű elterjedés szükségessége, az AR/VR technológiák potenciális előnyei különböző szektorokban tagadhatatlanok. Például:

A sebészek az AR-t használják a műtétek során a valós idejű adatvizualizációhoz, a kritikus információkat, például a CT-felvételeket közvetlenül a beteg testére vetítve, ezzel növelve a pontosságot és javítva az eredményeket. A VR-szimulációk lehetővé teszik az orvostanhallgatók és a szakemberek számára, hogy kockázatmentes környezetben gyakorolják a komplex sebészeti beavatkozásokat.

Az oktatásban a virtuális valóság segítségével a diákok történelmi helyszínekre utazhatnak, komplex tudományos jelenségeket szimulálhatnak, és virtuális laboratóriumokban gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek, ami dinamikusabbá és hozzáférhetőbbé teszi a tanulást.

A VR-játékok teljesen magával ragadó élményt nyújtanak, mivel a játékosokat közvetlenül a játék környezetébe helyezik. Ezzel szemben az AR-játékok a digitális elemeket ötvözik a valós világgal, ahogyan az a népszerű játékokban is látható, amelyek a környéken tett sétákat interaktív kalandokká alakítják.

Az idegenforgalomban a VR lehetővé teszi az emberek számára, hogy kényelmesen, otthonról látogassanak el távoli helyekre, és 360 fokos túrákon vegyenek részt nevezetességek, múzeumok és természeti csodák között. Az AR-alkalmazások valós idejű információkkal és fordításokkal gazdagítják az okostelefonok és táblagépek felhasználói élményét, így javítva az utazási élményt.

9. Az 5G technológia felgyorsítja a szoftverinnováció ütemét

Az 5G az ötödik generációs mobilhálózat. Úgy tervezték, hogy szinte mindent összekapcsoljon, az eszközöktől a gépeken át a mindennapi tárgyakig. Az 5G hálózatok 2024-ben egyre nagyobb teret nyernek, így sokkal gyorsabb internetünk lesz, amely sokkal megbízhatóbb és alacsonyabb késleltetéssel működik.

Ez mélyreható hatással van a szoftverfejlesztésre, különösen a eddigieknél sokkal összetettebb és több funkcióval rendelkező alkalmazások létrehozására.

A 5G hatása az IoT fejlesztésére

Az 5G lehetővé teszi, hogy több eszköz csatlakozzon egyszerre és valós időben kommunikáljon, így komplex IoT-alkalmazások telepíthetők olyan területeken, mint az intelligens városok, az ipari automatizálás és az egészségügyi monitorozás.

Ezenkívül a technológia négyzetkilométerenként számos kapcsolatot képes támogatni, és biztosítja az IoT-eszközök számának növekedését.

Az edge computing arculatának megváltoztatása

Az 5G alacsony késleltetése ideálisvá teszi az edge computing alkalmazásokhoz is. Mivel az adatfeldolgozás a központi hubnál közelebb történik az adatforráshoz, a valós idejű adatelemzés valós időben történhet, ami sokkal gyorsabb döntéshozatalt tesz lehetővé nagyobb adatmennyiségek esetén.

Az 5G technológia javítja az IoT rendszerek műszaki képességeit és gazdagítja az ökoszisztémát azáltal, hogy hangsúlyt fektet a felhasználói élményre.

10. A blokklánc hatása messze túlmutat a kriptovalutákon

A blokklánc-technológia egy decentralizált, elosztott főkönyv, amely globálisan több ezer szerveren tárolja az adatokat, és lehetővé teszi a felhasználók hálózatának, hogy valós időben ellenőrizze és frissítse az adatokat.

A technológia megnehezíti, hogy egyetlen felhasználó is átvegye az irányítást a hálózat felett. A blokklánc növeli a felhasználók bizalmát és csökkenti a működés összköltségét.

A technológiát övező felhajtás nagy része a kriptovalutákra összpontosult. Ugyanakkor a technológia a szoftverfejlesztésre is pozitív hatással van. A Deloitte egyik kutatási cikke szerint a blokklánc 55% -a szervezetek számára az öt legfontosabb stratégiai prioritás közé tartozik.

Ennek jó oka van.

A blokklánc-orientált szoftverek (BOS) rendszerei robusztusak és biztonságosak. Az ezekben a rendszerekben található adatok több ezer számítógépes rendszerben vannak lemásolva és tárolva, ami növeli az adatok biztonságát. Emellett tranzakciók rögzítése és nyilvános kulcsú kriptográfia is biztosít további biztonsági réteget az adatok számára.

Elfogadásra kerülés különböző iparágakban

2024-ben a blokklánc továbbra is elősegíti a szállítási lánc átláthatóságát azáltal, hogy megváltoztathatatlan tranzakciós nyilvántartást kínál. Ez lehetővé teszi a termékek gyártásának, szállításának és átvételének nyomon követését a szállítási láncban, csökkentve ezzel a kockázatokat és javítva az általános működési hatékonyságot.

A blokklánc védi és biztosítja az egészségügyi és genomikai adatokat, javítva a betegségek és járványok nyomon követését. A technológia emellett biztonságos és hamisíthatatlan módot kínál a digitális identitások kezelésére. Hasznos olyan helyzetekben, ahol identitásellenőrzésre van szükség, például az e-kormányzati szolgáltatásoknál.

Ezenkívül a blokklánc valós idejű pénzügyi tranzakciókat tesz lehetővé és felgyorsítja a fizetési folyamatokat az iparágakban.

11. Új nyelvek jelennek meg a programozás jövőjének úttörőiként

Bár a fejlesztők továbbra is tanulják az általános célú programozási nyelveket, mint a Java, a C, a Ruby és a Dart, idén néhány új nyelv is megjelenik a színen. A Swift, a Rust és a Go az új belépők a szoftverfejlesztők életében. Ezeket a technológiai óriások, az Apple, a Mozilla és a Google támogatják és fejlesztik.

Az ezekkel a nyelvekkel készített alkalmazások könnyebben telepíthetők és karbantarthatók, gyors teljesítményt nyújtanak és biztosítják az eszközök közötti optimalizálást. Emellett könnyebben megtanulhatók és elsajátíthatók.

A TypeScript ragyogóan teljesít

Egy másik programozási nyelv, a TypeScript is egyre nagyobb figyelmet kap a fejlesztők körében.

A Typescript egy Javascript-változat, amely kiegészítő szintaxissal rendelkezik, és lehetővé teszi a statikus típusok alkalmazását, a fejlett interfészek használatát, valamint olyan eszközök előnyeinek kihasználását, mint a típusellenőrzés és az automatikus kiegészítés, így a TypeScript ideális a háttérwebfejlesztéshez.

A TypeScript hullámra való felkapaszkodás másik oka a kódminőség javulása. Statikus típusellenőrzési funkciójával lehetővé teszi a hibák korai felismerését, így a kódbázis olvashatóbbá és karbantarthatóbbá válik. Ez a programozási nyelv ezért tökéletes választás nagyszabású, rengeteg kódsorral rendelkező projektekhez.

A Python továbbra is dominál

A Python 2024-ben is népszerű programozási nyelv marad, egyszerűségének, sokoldalúságának és erős könyvtári támogatásának köszönhetően. A Stack Overflow felmérése szerint ez a fejlesztők számára a legvonzóbb nyelv, amelyet meg akarnak tanulni. A Python széles körben használatos a mesterséges intelligencia, az adatelemzés és a tudományos számítások területén.

Kiterjedt könyvtárkészlete, amely könnyen integrálható a kódba, hatalmas webes és asztali alkalmazásfejlesztési lehetőségeket kínál.

A Python stratégiai fontosságát a modern szoftverfejlesztésben nem lehet alábecsülni. Továbbra is rugalmasabb, ellenállóbb és felhasználóközpontúbb digitális megoldásokat tesz lehetővé.

12. A kiszervezés stratégiai eszközzé válik a szoftverfejlesztők számára

Számos vállalati szoftvercég bevételei 2024-ben várhatóan 10 milliárd dollárral növekednek.

Az 1990-es évek óta az outsourcing népszerű stratégia a szoftveriparban. Világszerte vállalatok vesznek igénybe szakértőket olyan országokból, mint India és a Fülöp-szigetek, hogy azok a szoftverfejlesztési folyamat bizonyos aspektusait kezeljék.

Ez egy kiváló módszer a globális tehetségekkel való kapcsolatfelvételre, és költséghatékonyabb, mint a házon belüli fejlesztők felvétele.

A kiszervezés emellett rugalmasságot biztosít a vállalkozásoknak, hogy belsőleg több „alapvető” projekten dolgozhassanak, és váratlan keresleti és kínálati változások esetén gyorsabban tudjanak reagálni. Ez még 2024-ben is fenntartható és pragmatikus megoldásnak számít.

Az indiai székhelyű Tata Consultancy Services (TCS) egyike azoknak a vállalatoknak, amelyek elsősorban kiszervezett megbízások vállalásával tették magukat világszerte ismertté.

A vállalat olyan szakembereket alkalmaz, akik mélyreható ismeretekkel rendelkeznek a technológia és az üzleti tanácsadás területén. Globális szolgáltatási modellje révén ügyfeleinek éjjel-nappal rendelkezésre áll, például teljes körű szoftverfejlesztési és termékportfólió-kezelési szolgáltatásokkal.

A TCS stratégiai partnerségeket kötött olyan vezető felhőszolgáltatókkal, mint az AWS, a Microsoft Azure és a Google Cloud Platform, hogy kielégítse a felhőmigráció és -kezelés iránti növekvő igényt.

13. Az UI/UX tervezés hangsúlyozása javítja a szoftverélményt

A felhasználói felület (UI) az alkalmazás grafikus felületét jelenti, amellyel a felhasználók interakcióba lépnek, például a gombok, a szöveg, a képernyő elrendezése, valamint az átmenetek és a letöltések módja.

A felhasználói élmény (UX) egy tágabb fogalom, amely a felhasználó és a vállalat, valamint annak termékei közötti interakciók teljes spektrumát lefedi.

A jó UI/UX szilárd első benyomást kelt az ügyfélben és interaktív élményt nyújt. Közvetlenül befolyásolja a konverziós arányokat és annak valószínűségét, hogy az ügyfél gyakran használja-e a terméket/alkalmazást.

Ráadásul, ha előre befektet az UI/UX-be, hatékonyabb terméket hozhat létre, és rendelkezésére állnak azok a folyamatok és bevált gyakorlatok, amelyekkel később további változtatásokat integrálhat.

A 2024-es év legfontosabb UI UX tervezési trendjei a következők:

a. Mikrointerakciók

Mivel a részletek iránti figyelem egyre fontosabbá válik a zsúfolt piacon a termékek megkülönböztetésében, a mikrointerakciók finoman javíthatják a használhatóságot. A haladási sávok, ünnepi gifek, hotspotok, egérmutatóval elérhető effektek stb. mind javíthatják a felhasználói élményt és növelhetik az elkötelezettséget.

Elengedhetetlen, hogy új és innovatív módszereket keressünk ezek digitális felületekbe való beépítésére, hogy a mindennapi interakciók intuitívabbá és élvezetesebbé váljanak.

A szoftverfejlesztés terén manapság egyre népszerűbb trendek közé tartozik a mikrointerakciók használata ( UX Design Institute ).

b. Hangvezérlésű felhasználói felület (VUI)

A VUI vagy beszédfelismerés az a technológia, amely a népszerű hangalapú asszisztensek, például az Amazon Alexa és az Apple Siri működését biztosítja. A VUI-k várhatóan jelentősen terjedni fognak, amit a természetes nyelvfeldolgozás (NLP) és a mesterséges intelligencia fejlesztései ösztönöznek.

Ahogy ezek a technológiák egyre kifinomultabbá válnak, a VUI-k még pontosabb, kontextusérzékeny válaszokat tudnak adni, ami megbízhatóbbá és felhasználóbarátabbá teszi őket.

c. 3D-tervezés és minimalizmus

A hardver teljesítményének javulásával egyre összetettebb vizuális effektek valósíthatók meg a teljesítmény romlása nélkül. Így a 3D-s elemek egyre elterjedtebbek a webes és mobil alkalmazások felületein, a funkcionalitást előtérbe helyező minimalista esztétikát követve.

A szoftverfejlesztés jövője izgalmas

A modern technológia megállíthatatlan erő. A fent említett kiemelkedő szoftverfejlesztési trendek csak néhány a sok fontos trend közül, amelyek mind többféle módon hatnak egymásra és keresztezik egymást, hogy előmozdítsák az innovációt, a hatékonyságot és a kiválóságot.

A mai szoftverfejlesztőként a legújabb szoftverfejlesztési trendek ismerete felkészít arra, hogy gyorsan alkalmazkodjon az iparágban bekövetkező változásokhoz. Próbáljon ki új eszközöket és technológiákat, és fejlessze tudását és készségeit.

Javasoljuk továbbá olyan innovatív projektmenedzsment szoftverek használatát, mint a ClickUp, amelyek időt és energiát takarítanak meg Önnek. Ráadásul a ClickUp Brain mesterséges intelligenciával működő eszközei megkönnyítik a mindennapi munkáját.

Automatizálja a dokumentáció írását AI segítségével, kövesse nyomon az előrehaladást diagramok és sprintek segítségével, és gyorsan oldja meg a kódolási hibákat a ClickUp segítségével.

A megfelelő eszközzel biztosíthatja, hogy minden feladata és dokumentációja egy helyen maradjon, a felhasználói hozzáféréseket és szerepköröket pedig szigorúan ellenőrizze.

Ez nemcsak csökkenti a kontextusváltást, hanem az adatvédelmi incidensek és az eszközök elvesztésének kockázatát is, és biztonságos, együttműködésen alapuló munkakörnyezetet biztosít Önnek és csapatának.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp szolgáltatásra, és egyszerűsítse még ma szoftverfejlesztési folyamatait.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Melyek a feltörekvő szoftverfejlesztési trendek?

A legújabb szoftverfejlesztési trendek között szerepelnek az AI, az AR/VR technológiák, a felhőalapú számítástechnika, a low-code/no-code automatizálás, a Blockchain, az IoT, a DevSecOps és az 5G.

2. Mi a legújabb technológiai trend a szoftverek területén?

A technológiai szoftverfejlesztés egyik kiemelkedő trendje, a 2024 első negyedévéig tartó fejlődés alapján, a mesterséges intelligencia (AI), különösen a generatív AI. A Gen-AI idén is forradalmasítani fogja a különböző szektorokat azáltal, hogy lehetővé teszi a magasan személyre szabott tartalom létrehozását, automatizálja az alkalmazások tervezési és fejlesztési folyamatait, valamint fokozza a kreativitást és az innovációt.

3. Mi a trend a szoftverfejlesztés terén 2025-ben?

A legjelentősebb szoftverfejlesztési trend a felhőalapú és az edge computing, amelynek értéke 2025-re várhatóan eléri a 860 milliárd dollárt. Ráadásul a felhőtechnológia könnyen integrálható más technológiákkal, például az AI-vel és az ML-lel, ami sokoldalúvá és elengedhetetlenül fontossá teszi.