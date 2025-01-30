Okosabb HR-megoldások: a 10 legjobb Deel-alternatíva 2025-ben

A globális tehetségek felvétele olyan, mint egy komplex labirintusban való eligazodás a vállalkozások számára. Különböző országok eltérő munkaügyi törvényeivel kell megbirkózni, a különböző jövedelmi szinteken az adóügyi előírásokat be kell tartani, és gondoskodni kell arról, hogy az alkalmazottak a helyi pénznemben kapják meg fizetésüket. Ez egy figyelmet igénylő, változó tényezőkből álló forgószél. 🌪️
Itt lép be a képbe a Deel, mint globális Employer of Record (EOR), amely segít a vállalatoknak egyszerűsíteni nemzetközi csapatuk felállítását. A Deelnek azonban vannak hátrányai is, például a fizetések késedelme és a rendszerhibák, ami arra készteti a felhasználókat, hogy alternatívákat keressenek.
Ebben a cikkben bemutatjuk a 10 legjobb Deel alternatívát, kiemelve azok legjobb tulajdonságait, korlátait és költségeit, hogy segítsünk megtalálni az ideális helyettesítőt. Kezdjük is! 🔨
Mi az a Deel?
A Deel olyan eszközöket kínál a vállalkozásoknak, amelyekkel világszerte felvehetik és kifizethetik alkalmazottaikat . Segít a vállalatoknak a távoli munkavállalók, alvállalkozók és szabadúszók kezelésében, különösen akkor, ha olyan országokból vesznek fel alkalmazottakat, ahol nincs jogi jelenlétük. 👩⚖️
Hivatalos munkáltatóként (EOR) a Deel zökkenőmentes beilleszkedést biztosít, és segít fenntartani a jó kapcsolatot a munkáltatók és a munkavállalók között. Több mint 150 országban könnyedén felvehet munkavállalókat.
A Deel gondoskodik a globális megfelelésről, a bérszámfejtésről és a HR-feladatokról, így Ön a vállalkozása bővítésére koncentrálhat. Ráadásul minden egy felhasználóbarát irányítópulton keresztül elérhető.
Vállalkozások, független vállalkozók vagy alkalmazottak számára a Deel a következő területeken nyújt segítséget:
- A nemzetközi felvételi törvények betartása, beleértve az adóbevallási űrlapokat és a lokalizált szerződéseket
- Fizetési ütemtervek és munkaidő-nyilvántartások kezelése
- Különböző fizetési módok kezelése több mint 100 pénznemben
- A berendezések alkalmazottaknak történő, előírásoknak megfelelő biztosítása
- Számlák automatikus létrehozása
- Pénzeszközök átutalása helyi banki átutalások, PayPal, Payoneer, SWIFT, Wise stb. segítségével.
Mit kell keresnie a Deel alternatíváiban?
Ha olyan platformot keres a piacon, mint a Deel, vagy fontolgatja a jelenlegi HR-szoftver cseréjét, akkor ezeket a kulcsfontosságú tényezőket érdemes szem előtt tartania:
- Felhasználói felület: Válasszon egy egyszerű, felhasználóbarát kialakítású platformot. Ez lehetővé teszi az alkalmazottak számára a hatékony használatot, növelve ezzel termelékenységüket.
- Jellemzők és funkciók: Keressen olyan alternatívát, amely megfelel a szervezet igényeinek, például bérszámfejtés, vállalkozói menedzsment, adminisztratív feladatok és bevándorlási szolgáltatások.
- Ügyfélszolgálat: A gyors ügyfélszolgálat elengedhetetlen, különösen egy EOR vagy vállalkozói menedzsment platform esetében. Az ügyfélszolgálati csapatnak proaktívnak és gyorsnak kell lennie a HR-funkciókhoz kapcsolódó problémák megoldásában.
- Költségek és árak: Győződjön meg arról, hogy a költségek illeszkednek a költségvetéséhez. Érdemes megismerni a fizetési struktúrát – a legtöbb platform előfizetéses modell alapján működik, az árak 29 dollártól 500 dollárig terjednek.
- Skálázhatóság és globális elérhetőség: Gondolja át, hogy a platform skálázhatósága összhangban van-e növekedési terveivel. Ha globális terjeszkedésre törekszik, győződjön meg arról, hogy az alternatíva több országban is működik, és különböző pénznemeket és nyelveket támogat.
A 10 legjobb Deel alternatíva a globális HR racionalizálásához
Bonyolultnak találja a Deel felületét, vagy az árai nem felelnek meg a költségvetésének? Összegyűjtöttük a legjobb Deel alternatívákat, amelyek nemcsak hasonló funkciókat kínálnak, hanem egyedi előnyökkel is rendelkeznek.
Készen áll a felfedezésre? Nézzük meg erősségeiket, gyengeségeiket és áraikat! 🧐
1. Távoli
A Remote egy olyan felvételi platform, amely egyszerűsíti a nemzetközi felvételt, a vállalkozók kezelését és a bérszámfejtést. Kiválóan alkalmas közepes és nagyvállalatok számára, amelyek világszerte távoli alkalmazottakat foglalkoztatnak. 🌎
Mi különbözteti meg a Remote-ot? Nos, több országra kiterjedő bérszámfejtési rendszere felveszi a versenyt a Deel képességeivel, de szélesebb körű, mintegy 180 országot fed le!
A platform még inkább kiemelkedik azzal, hogy konzultációkat kínál házon belüli HR- és jogi szakértőivel – ez forradalmi változást jelent azoknak a vállalatoknak, amelyeknek útmutatásra van szükségük a különböző országokban végzett távmunka bonyolultságainak kezeléséhez.
A Remote vállalkozói terve egy másik kiemelkedő szolgáltatás, amely több mint 150 országban elérhető. Ez egyszerűsíti az új munkavállalók beilleszkedését, megkönnyíti a kifizetések jóváhagyását és kezeli az ismétlődő számlákat, így csökkentve az ismétlődő feladatokat. Ezenkívül a rendszer lokalizált szerződéseket generál, amelyeket jogi szempontból is ellenőriznek, hogy biztosítsák a helyi adó- és munkajogi előírásoknak való megfelelést, ezzel könnyítve a vállalkozások számára a megfelelés terheit.
A távoli munkavégzés legjobb tulajdonságai
- Bérszámfejtés
- Országspecifikus előnyök
- Globális megfelelés
- Egyedi alkalmazotti jelentések
- Távoli IP-védelem
Távoli korlátozások
- A munkaidő-nyilvántartások benyújtása felhasználóbarátabbá tehető
- A számlák kifizetésének rögzített határideje egyes felhasználók számára túl rövid lehet.
Távoli árazás
- HRIS: Ingyenes
- Alvállalkozók kezelése: 29 USD/hó alvállalkozónként
- Hivatalos munkáltató: 599 USD/hó-tól
- Globális bérszámfejtés: 50 USD/hó alkalmazottanként
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Távoli értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (900+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (40+ értékelés)
2. Blue Marble Payroll
A Blue Marble Payroll egy globális bérszámfejtési megoldás , amely több mint 145 országban működik, és számos szolgáltatást kínál, többek között könyvelést, HR-t, adózást és pénzügyeket. 💰
A WebGlobe felhőalapú platformja lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy ellenőrzésük alatt tartsák nemzetközi bérszámfejtésüket. Valós idejű hozzáférést biztosít a világszerte tárolt bérszámfejtési adatokhoz, személyre szabott havi jelentéseket és eszközöket kínál a helyi adó- és munkaügyi törvények betartásának biztosításához. A szoftver minimálisra csökkenti a bírságok és szankciók kockázatát azáltal, hogy dedikált erőforrások és csúcstechnológia segítségével biztosítja a bérszámfejtés szabályszerűségét.
A Blue Marble számos országban összevont jelentést készít a bérköltségekről. Hozzáférhet egy megbízható globális tanácsadói hálózathoz, amely segítséget nyújt olyan feladatokban, mint a cégbejegyzés, a tehetségek toborzása, az alkalmazottak teljesítményének értékelése és a globális humánerőforrás-információs rendszer (HRIS) folyamatai.
A Blue Marble Payroll legjobb funkciói
- Garantált globális bérszámfejtési megfelelés
- Szolgáltatások kincstári gazdálkodáshoz és pénznemátváltáshoz
- Globális bérszámfejtési jelentések összesítése
- Naptár multinacionális bérszámfejtéshez
- Felhőalapú platform
A Blue Marble Payroll korlátai
- A külföldi bérszámfejtések közötti navigáció nem teljesen egyszerűsített.
- Egyes országokban a beállítás hosszabb időt vehet igénybe.
Blue Marble Payroll árak
- Kapcsolatfelvétel esetén elérhető
Blue Marble Payroll értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (15+ értékelés)
3. Rippling
A Rippling egy all-in-one platform, amely HR, IT és pénzügyeket fed le, több országra kiterjedő globális bérszámfejtési és alkalmazotti felvételi szolgáltatásokkal. Kiválóan kezeli ügyfelei számára a szabályozási előírásokat, adókat és szerződéseket. 📝
Míg a Rippling több mint 50 országban kezeli a bérszámfejtést (szemben a Deel több mint 100 országával), előnye a juttatások kezelésében rejlik. Kiválóan centralizálja az összes juttatást – egészségbiztosítás, 401(k) tervek és egyebek – egy egységes rendszerben.
A felhasználók több mint 4000 csomaghoz férhetnek hozzá a legjobb szolgáltatóktól, így könnyen összehasonlíthatják az ajánlatokat, árajánlatokat kérhetnek és feliratkozhatnak. További segítségért a felhasználók integrálhatják kedvenc brókerüket.
A Rippling legjobb funkciói
- Automatizált, szerepkörökön alapuló és rugalmas jogosultságok
- Kiegyensúlyozott EOR-szolgáltatások
- Ajánlások nyomon követése
- Alkalmazotti kiadások
- Készletellenőrzés
Rippling korlátai
- A szoftver keresési funkciója nem annyira fejlett.
- Az ügyfélszolgálat javításra szorul, ellentétben a listán szereplő többi Deel alternatívával.
Rippling árazás
- Kapcsolatfelvétel esetén elérhető
Rippling értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (több mint 2000 értékelés)
4. BambooHR
A BambooHR egyszerűsíti az összes HR-feladatot egyetlen felhasználóbarát platformon. Lefed minden területet, a bérszámfejtéstől az időgazdálkodáson, a juttatásokon, a felvételi folyamatokon, az új munkavállalók beillesztésén, a teljesítményértékelésen és a jelentéseken át.
Kiváló tehetségeket kell találnia, felvennie és zökkenőmentesen beilleszteni? A BambooHR megbízható pályázók nyomon követési rendszerével és proaktív beillesztési eszközeivel támogatja Önt. Ez biztosítja a jelöltek kiváló élményét és az új alkalmazottak jobb indulását.
Átfogó adatkezelő eszközként azonnali jelentéseket, automatizált munkafolyamatokat és részletes elemzéseket kínál. Ez az Ön első számú forrása az információk hatékony kezeléséhez és a folyamatok zökkenőmentes lebonyolításához.
A BambooHR olyan eszközökkel is ellátja Önt, amelyekkel visszajelzéseket gyűjthet, növelheti az alkalmazottak elégedettségét és elősegítheti a csapat tagjainak szakmai fejlődését. 🌱
A BambooHR legjobb funkciói
- Adatjelentés a munkavállalói életciklus során
- Egyszerű beilleszkedés az alkalmazottak kezeléséhez
- Több mint 125 integráció, például Slack és Checkr
- Jelentkezők nyomon követése a HR-menedzsment egyszerűbbé tétele érdekében
- Mobilalkalmazás
A BambooHR korlátai
- A bejelentéseknél több testreszabási lehetőségre lenne szükség.
- Egyes felhasználók nehezen kezelhetőnek találják a mobilalkalmazást.
BambooHR árak
- Kérésre elérhető
BambooHR értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (1500+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)
5. Gusto
Bár a Gusto nem működik EOR-ként, mint a Deel, mégis kiemelkedik a magasan értékelt és felhasználóbarát HR-szoftverek közül. Használja a csapatának minden aspektusának kezelésére – felvétel, fizetés és menedzsment – egy egységes platformon. Számos automatizált eszközzel rendelkezik, amelyek egyszerűsítik a bérszámfejtést, így végső soron időt, erőfeszítést és potenciális kockázatokat takarítanak meg a szervezeteknek. ⚠️
A Gusto zökkenőmentesen szinkronizálja és kiszámítja csapata munkaidejét, szabadságait és ünnepnapjait, és ezeket közvetlenül beépíti a bérszámfejtésbe. Ezenkívül riasztások küldésével és különböző szoftvermegoldások integrálásával segíti a szabályoknak való megfelelést.
A bérszámfejtésen túl a szoftver minden méretű vállalat számára alkalmas HR-funkciókat kínál. Ezek közé tartozik a natív időkövetés, a juttatások kezelése, valamint a tehetségek és a teljesítmény menedzsmentje. Emellett további előnyökkel is rendelkezik, például rejtett adókedvezmények azonosításával, ami pénzügyi előnyt jelent a vállalkozások számára.
A Gusto legjobb funkciói
- Alkalmazotti önkiszolgáló opciók
- Riasztási rendszer a szabályoknak való megfelelés érdekében
- Egészségbiztosítás kezelése
- Időkövetés belső vagy távoli csapatok számára
- Bérszámfejtési folyamatok, szabadságjelentések és megfelelőségi menedzsment generálása részmunkaidős vagy teljes munkaidős alkalmazottak számára.
- Bérszámfejtési adók és számviteli szoftver pénzügyi menedzsment igényeihez
A Gusto korlátai
- Egyes felhasználók nehézségeket tapasztalnak az alkalmazásba való bejelentkezéskor.
- A korábbi bérszámfejtési folyamatok és információk bevitelének bonyolult lehet.
Gusto árak
- Egyszerű: 40 USD/hó plusz 6 USD/hó felhasználónként
- Plusz: 80 USD/hó plusz 12 USD/hó felhasználónként
- Prémium: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Gusto értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (1500+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3500+ értékelés)
6. Workday Human Capital Management
A Workday Human Capital Management (HCM) automatizálja a javadalmazást, a bérszámfejtést, az ütemtervezést, az időnyilvántartást és a juttatásokat, valamint intelligens készségadatokat gyűjt. A szoftver integrálja a Workday Skills Cloud szolgáltatást, amely gépi tanulást alkalmaz a tehetségek és a megfelelő lehetőségek összehangolásához. Ez lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy szélesebb körben ösztönözzék a munkaerő rugalmasságát. 🏇
A szoftver nem csak az adatok kezeléséről szól, hanem a boldog munkaerő megteremtéséről is. Megkönnyíti az alkalmazottak visszajelzéseinek meghallgatását és olyan élmények kialakítását, amelyekkel azonosulni tudnak. A platformon belüli kiterjesztett elemzések kiemelik a kiterjedt adatkészletekből nyert betekintéseket, bemutatva a trendeket és az azok mögött álló erőket.
A javadalmazási és juttatási eszközök rugalmasak, így különböző típusú munkavállalóknak megfelelő terveket hozhat létre.
A Workday HCM legjobb funkciói
- Egyszerűsített automatizálás
- Stratégiai munkaerő-tervezés belső és távoli csapatok számára
- Bérszámfejtés
- Trendelemzés
A Workday HCM korlátai
- A jelentéseknek előnyös lenne, ha a HR-menedzsment funkciók testreszabási lehetőségekkel rendelkeznének.
- A nagy adatállományok betöltése más Deel alternatívákhoz képest több időt vehet igénybe.
Workday HCM árak
- Kapcsolatfelvétel esetén elérhető
Workday HCM értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)
7. Wise
A Wise, korábban TransferWise néven ismert, egy online platform, amelyet határokon átnyúló pénzkezelésre terveztek. Olyan számlaként működik, amelyre nemzetközi átutalásokat lehet küldeni és különböző pénznemekben lehet befizetéseket fogadni. 💲
Ha külföldre utal pénzt, a tranzakciót úgy indítja el, hogy a helyi pénznemben befizeti a pénzt a Wise helyi számlájára. Ezután a címzett országában található megfelelő Wise-számla elküldi a pénzt a helyi pénznemben.
A platform különböző üzleti számla opciókat kínál egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok számára. Ezenkívül a Wise üzleti számlái zökkenőmentesen integrálhatók az Xero online könyvelési szoftverrel azok számára, akik adminisztratív feladataikat szeretnék racionalizálni.
A Wise legjobb funkciói
- Bérszámfejtésre fókuszáló megoldás
- Számos pénznemet támogat
- Egyszerű nemzetközi átutalások
- Nincsenek rejtett díjak
- Gyors pénzátutalás
Wise korlátozások
- A felületen nehéz lehet a navigáció.
- A pénzátutalás nem mindig történik időben
Ésszerű árazás
- Ingyenes
Bölcs értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (60+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)
8. Omnipresent
Az Omnipresent digitális platformja egyszerűsíti a szabályozási előírások betartását, a bérszámfejtést és a kötelező juttatásokat több mint 160 országban működő távoli csapatok számára! 🌐
A platform egyszerűsíti a távoli munkavállalók világszerte történő felvételét, és hozzáférést biztosít számukra a helyi juttatásokhoz, például az egészségügyi ellátáshoz és a társadalombiztosítási hozzájárulásokhoz, miközben globális csapatban dolgoznak. Szolgáltatásai kiterjednek az új munkavállalók beillesztésére, távozására, HR-támogatásra és a globális csapatok bérszámfejtésére.
Kínálatuk középpontjában az OmniPlatform áll, egy HR-megoldás, amelyet nemzetközi tehetségek felvételére és kezelésére terveztek. Ez egy globális alkalmazotti menedzsment szoftver, amely összegyűjti a szükséges információkat, tárolja a fontos dokumentumokat, jóváhagyja a kiadásokat és kezeli a szabadságokat.
Mindenütt jelen lévő legjobb funkciók
- HR-támogatás
- Szabályozási megfelelés
- Bérszámfejtés
- Egyszerű beilleszkedés és kilépés
- Globális felvételi navigátor
Mindenütt jelen lévő korlátozások
- Nincs lehetőség a tervezett kifizetések (pl. bónuszok) megtekintésére a standard fizetésen kívül.
- Egyes országokban a kommunikáció lassabb lehet.
Mindenütt jelen lévő árazás
- Prémium: 499 USD/hó/alkalmazott áron
- Méret: 399 USD/hó/alkalmazott áron kezdődően
- Személyre szabott megoldás: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Mindenütt jelen lévő értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 150 értékelés)
- Trustpilot: 4,7/5 (10+ értékelés)
9. Justworks
A Justworks könnyíti a vezetők és a HR-csapat munkaterhelését. A platform bérszámfejtési szolgáltatásokat és automatizálási funkciókat kínál, amelyek kiterjednek a munkavállalói juttatásokra, fizetésekre, szabadságokra és a kapcsolódó szempontokra. A Justworks gyors és pontos kifizetéseket biztosít minden típusú munkavállaló számára, beleértve a teljes munkaidős, részmunkaidős alkalmazottakat, ügyfeleket, eladókat és beszállítókat. 🚚
A vállalat szabályzatának és a szabványoknak megfelelően kidolgozhatja az alkalmazottakra vonatkozó szabályzatot a szabadságok, a szabadnapok, a vakációk és az ünnepnapok tekintetében. Ezen felül az alkalmazottak személyre szabott irányítópultot kapnak, ahol hozzáférhetnek profiljukhoz és teljesítménymutatóikhoz, megtekinthetik fizetési adataikat, szabadságot kérhetnek és beiratkozhatnak a vállalati programokba.
A Justworks legjobb funkciói
- Gyors beilleszkedés
- Automatizálás
- Minden alkalmazott számára elérhető irányítópultok
- Zökkenőmentes jelentéskészítés
- HR-támogatás
A Justworks korlátai
- A bérszámfejtéshez kapcsolódó jelentéskészítési funkciót még finomítani lehetne.
- További integrációk és partnerek hozzáadása előnyös lenne.
Justworks árak
- Alap: 59 USD/hó alkalmazottanként
- Plusz: 99 USD/hó alkalmazottanként
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Justworks értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)
10. Papaya Global
A Papaya Global átfogó elemzési eszközöket kínál, amelyek adat alapú betekintést nyújtanak a vállalatoknak a bérszámfejtés és a HR-tevékenységek terén a tájékozott döntéshozatalhoz.
A platform AI-vezérelt automatizálási eszközöket integrál, hogy biztosítsa a pontosságot és csökkentse a kockázatokat a bérszámfejtési és megfelelési eljárásokban. Egyetlen felhasználóbarát megoldáson belül a szervezetek zökkenőmentesen végrehajthatják a bérszámfejtési feladatokat, feldolgozhatják a kifizetéseket, jelentéseket készíthetnek, valamint felügyelhetik az új munkavállalók beillesztését és felvételét. 💼
A Papaya Global hangsúlyt fektet az egyes munkavállalók országához igazított megfelelőségi szolgáltatásokra. Globálisan elhelyezkedő szakértői csapata valós idejű útmutatást és jogi segítséget nyújt.
A Papaya Global legjobb funkciói
- Riasztások a megfelelőségről
- Testreszabható felhasználói jogosultságok, munkafolyamatok és jóváhagyási láncok
- Automatizált kifizetések helyi pénznemben
- Megkönnyíti a harmadik felek adófizetéseit
- Bérszámfejtési támogatás több mint 160 országban
A Papaya Global korlátai
- A weboldal navigációja és optimalizálása javításra szorul.
- A számlázási dokumentáció részletesebb lehetne.
Papaya Global árak
- Teljes körű bérszámfejtés: 12 USD/hó/alkalmazott áron
- Bérszámfejtési platform licenc: 3 USD/hó/alkalmazott áron
- Adat- és elemzési platform licenc: 150 USD/hó helyszínenként
- Payments-as-a-Service: 3 USD/hó/alkalmazott áron
- Hivatalos munkáltató: 650 USD/hó/alkalmazott áron kezdődik
- Alvállalkozók kezelése: 2 USD/hó/alkalmazott áron kezdődik
- Globális szakértői szolgáltatások: 190 USD/hó/alkalmazott áron
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Papaya Global értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (20+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)
Egyéb HR-eszközök
Bár a Deel és alternatívái általában több országban történő bérszámfejtés és megfelelés terén nyújtanak segítséget, előfordulhat, hogy nem támogatnak minden HR-funkciót.
Szüksége van olyan projektmenedzsment platformokra, mint a ClickUp, amelyek teljes körű támogatást nyújtanak olyan területeken, mint a HR-erőforrás-tervezés, a dokumentumkezelés, az alkalmazottak beillesztése és a teljesítmény nyomon követése. Fedezze fel, hogyan egyszerűsíti ez a platform a HR-tevékenységeket, hogy megkönnyítse a munkát! ✌
ClickUp
A ClickUp HR Teams segítségével könnyedén racionalizálhatja HR KPI-jeit és műveleteit, forradalmasítva a toborzás, az új munkavállalók beillesztése és a munkavállalók fejlődésének elősegítése terén alkalmazott módszereit. Merüljön el a zökkenőmentes élményben, miközben személyre szabott és alkalmazkodó nézetek segítségével nyomon követi és javítja a munkavállalók teljesítményét és elkötelezettségét. 📖
Testreszabhatja a nézeteket a Custom Fields (Egyéni mezők ) segítségével, amelyek lehetővé teszik az alkalmazottak adatainak és dokumentumainak nyomon követését. Hozzon létre egyéni státuszokkal rendelkező munkafolyamatokat, hogy áttekinthető képet kapjon az egyes szakaszokról – felvétel, beilleszkedés és fejlesztés. A feladatok függőségének beállításával biztosíthatja az összes szakasz strukturált sorrendjét.
Használja a feladat-automatizálást , hogy csökkentse a manuális munkát és időt takarítson meg az előre megtervezett sablonokkal, amelyekkel egyszerűsítheti a HR-folyamatokat, például az alkalmazottak beillesztését és a tehetségek fejlesztését.
Növelje a pontosságot és egyszerűsítse fizetési folyamatait a ClickUp Payroll Report Template segítségével. Ez az eszköz egyszerűsíti a fontos munkavállalói adatok, például a név, az azonosító szám, a beosztás, az elérhetőségek, a szabadságnapok és az adólevonások gyűjtését és tárolását. ✅
Testreszabhatja ezt az ingyenes HR-sablont, hogy az megfeleljen az Ön által preferált fizetési periódusnak – heti, kétheti, havi vagy éves. Használja a beépített időkövetési funkciót a munkaidő alatti feladatok időtartamának rögzítéséhez. Ezek az adatok zökkenőmentesen integrálódnak a bérszámfejtési jelentésébe, gyorsítva a fizetési folyamatot.
A központosított bérszámfejtési adatbázishoz használja a ClickUp bérszámfejtési összefoglaló jelentés sablonját. Ez a dokumentum sablon segítségével könnyedén nyomon követheti az év eleje óta teljesített kifizetéseket, figyelemmel kísérheti a rendelkezésre álló szabadságnapokat, és megjegyzéseket fűzhet konkrét helyzetekhez vagy korábbi kifizetésekkel kapcsolatos problémákhoz. 💸
A ClickUp segítségével interjúkat, megbeszéléseket és egyéni találkozókat is tervezhet egy rugalmas naptár segítségével, amely szinkronizálva van a Google, az Outlook és a Zoom alkalmazásokkal. Ezenkívül a feladatkommentek, a megemlítések és a csevegőablak segítségével javíthatja a vezetőség, a menedzsment és a csapatok közötti kommunikációt.
A ClickUp legjobb funkciói
- Több mint 1000 előre elkészített sablon
- Ismétlődő feladatok automatizálása
- Professzionális célkitűzés a ClickUp Goals segítségével
- AI-alapú asszisztens a HR-folyamatok egyszerűsítéséhez
- Több mint 15 testreszabható ClickUp nézet, például lista, Kanban tábla, Gantt-diagram stb.
- Több mint 1000 eszközzel integrálható
- ClickUp Dashboards az alkalmazottak teljesítményének nyomon követéséhez
- Egyszerű feladatkövetés
- Részletes csapatelemzések és jelentések
A ClickUp korlátai
- A mobilalkalmazás nem rendelkezik az asztali verzió összes funkciójával.
- A funkciók széles választéka eleinte nyomasztónak tűnhet.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)
Találja meg az ideális Deel alternatívát, és turbózza fel HR-csapatait a ClickUp segítségével
A Deel-hez hasonló megoldást találni nehéznek tűnhet, de a 10 legjobb Deel-alternatíva listánk felel meg a feladatnak. Miután kiválasztotta a számára legmegfelelőbb opciót, miért ne próbálná ki a ClickUp-ot? Ez az all-in-one megoldás egyszerűsíti a HR-tevékenységeket és a feladatkezelést, és könnyebbé teszi a toborzást, az új munkavállalók beillesztését és a munkavállalói elkötelezettséget, mint valaha! 💖