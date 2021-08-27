Hogyan érheted el gyorsan üzleti céljaidat

Gemma Hart távoli munkát végez, amennyi kávézóban csak tud. Azóta, hogy évekkel ezelőtt diplomát szerzett, Gemma számos HR-pozícióban szerzett tapasztalatot, de most a személyes márkájának fejlesztésére és a termelékenység és a szakmai fejlődés terén vezető szakértőkkel való kapcsolatépítésre koncentrál. Kövesse őt a Twitteren: @GemmaHartTweets .

Ahhoz, hogy vállalkozása növekedjen, célokra van szüksége.

Talán még 5 embert szeretne felvenni az év végéig, vagy el szeretné érni a következő pénzügyi mérföldkövet. Bármi is legyen az Ön törekvése, a célok kitűzése remek módszer arra, hogy elérje, amit szeretne.

Egy vállalkozás fejlesztése sok munkát igényel. Lehet, hogy úgy érzi, mintha egyszerre kellene mindent egyensúlyban tartania. Tudja, hogy vállalkozásának növekednie kell, de nem tudja, hogyan valósítsa meg ezt, nemhogy időt találjon rá! Megértjük. Az üzleti célok kitűzése egy dolog, de azok elérése már egy másik.

Szerencsére üzleti céljainak elérése több mint lehetséges – csak a megfelelő eszközökre van szüksége!

Ebben a cikkben megosztjuk Önnel, hogyan érheti el gyorsan üzleti céljait.

Válasszon egy kiváló célkövető szoftvert

Ahhoz, hogy vállalkozása növekedjen és gyorsan elérje céljait, alkalmazottainak is részt kell venniük a folyamatban. Tudniuk kell, hogy milyen feladatokért felelősek, és hogyan tudják elősegíteni a sikert.

A Staples 300 kisvállalkozást vizsgált meg, és megállapította, hogy 80% nem követi nyomon üzleti céljait, míg 77% nem éri el elképzeléseit. A folyamatban lévő projektekkel kapcsolatos egyértelmű célok, elvárások és frissítések meghatározása remek módszer arra, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon. Itt jön jól a célkövető szoftver!

A ClickUp Célok funkciójában szereplő célok típusai

A ClickUp az egyik legjobb célkövető alkalmazás a piacon. Lehetővé teszi, hogy minden üzleti célját, projektjét és csapatát egy helyen kezelje. A csevegési funkcióktól és a teendőlistáktól a virtuális csapatkezelésig és a haladás nyomon követéséig minden megtalálható benne, így nincs gyorsabb módja üzleti céljainak elérésére.

A ClickUp segítségével nem kell platformok között váltogatnia, több naptárat megnyitnia vagy számos alkalmazásba bejelentkeznie. A ClickUp egy olyan alkalmazás, amely minden szervezési igényét kielégíti. Tervezzen és hozzon létre egyedi nézeteket, feladatokat, naptárakat, dokumentumokat, táblázatokat, ütemterveket, célokat és még sok mást, hogy biztosan elérje céljait!

Dolgozzon egyedül vagy csapatban egy áttekinthető irányítópulton. A naptárak és emlékeztetők szinkronizálhatók az alkalmazáson belül, így mindenki naprakész és a feladatokkal is lépést tart. Ez a tökéletes módszer a kommunikációra, a szervezésre és a vállalati célok elérésére.

Ráadásul más, meglévő alkalmazásokból is importálhat munkákat, így minden szükséges információ egy helyen lesz elérhető. A ClickUp a tökéletes célkitűző alkalmazás. Időt takarít meg, felhasználóbarát és minden eddiginél produktívabb.

Állítson be SMART célokat

A célok kitűzése az egyik legfontosabb dolog, amit tehet, amikor vállalkozást indít.

A célok kitűzése segít abban, hogy konkrét célok felé haladjon, például a nyereség növelése, a márka tekintélyének építése, a munkavállalói megtartás javítása és a hosszú távú üzleti fejlődés fenntartása. Célok kitűzése nélkül előfordulhat, hogy vállalkozása irányt és fókuszt veszít. Javasoljuk SMART célok kitűzését:

Konkrét: fontos, hogy konkrét legyen! A homályos célok senkinek sem hasznosak, és biztosan nem segítenek az üzleti növekedés hatékony előmozdításában. Tehát, amikor üzleti célokat tűz ki, ügyeljen arra, hogy azok a lehető legkonkrétabbak legyenek.

Mérhető: képesnek kell lennie mérni céljait. Ezt a pontot nem lehet elég hangsúlyozni. Például: hetente 50 értékesítési e-mailt küldeni vagy 2-3 tartalmat előállítani. Ezek mind mérhető célok, amelyek nyomon követhetők és javíthatók.

Elérhető: néha a célok kitűzése demotiváló lehet. Ez ellentmondásosnak tűnhet, de igaz. Ennek oka, hogy sokan elérhetetlen célokat tűznek ki maguk elé. Ha gyorsan szeretné bővíteni vállalkozását, győződjön meg arról, hogy céljai elérhetőek. Bár nagyszerű dolog nagy célokat kitűzni és hatalmas vízióval rendelkezni a vállalkozásáról, ahhoz, hogy eljusson oda, rövid távú, könnyebben elérhető célokra van szüksége. Ez segít abban is, hogy gyors sikereket érjen el, amelyek mindenki motivációját és lendületét fenntartják.

Fontos: győződjön meg arról, hogy céljai összhangban vannak az általános üzleti tervével, és hogy azok jelenleg elérni érdemes célok.

Időalapú: gyakran előfordul, hogy megbeszéléseket tartanak, célokat tűznek ki, majd semmi sem történik. Ha azt szeretné, hogy vállalkozása gyorsan növekedjen, akkor munkához kell látnia. Az egyik legjobb módszer a motiváció fenntartására és az üzleti célok elérésére az, ha azokat időalapúvá teszi. Ez segít abban, hogy hatékonyabban tartsa be a határidőket, és gyorsabban elérje azokat a célokat, mint egyébként tette volna.

Bontsa le céljait

Most, hogy már van egy vázlatod a SMART célokhoz, itt az ideje, hogy a céljaidat kezelhető lépésekre bontsd. Ez időt és egy kis plusz erőfeszítést igényel, de hidd el nekünk, hogy hosszú távon megéri.

Az üzleti célok lebontásának jó módja egy részletes cselekvési terv és/vagy egy összefoglaló sablon elkészítése, amely tartalmazza az összes üzleti célt és azok eléréséhez szükséges egyes lépéseket. Ezt a szakaszt szeretjük úgy tekinteni, mint a kis lépések felvázolását. Néha az üzleti növekedéshez csak annyi kell, hogy minden nap egy kis előrelépést tegyünk. Még a kis, napi eredmények is nagy változást hozhatnak.

Mérhető célok kitűzése a ClickUp alkalmazásban

A ClickUp segítségével a céljainak elérését a számára legmegfelelőbb módon jelenítheti meg.

Kövesse nyomon az előrehaladást úgy, hogy a célokat mappákba csoportosítja, és a haladást százalékos jelölőkkel vizuálisan követi nyomon. Vagy hozzon létre numerikus célokat, például „Írj 5 blogbejegyzést ezen a héten”, és a ClickUp a célokat numerikus célokká rendezi, hogy könnyebben nyomon követhesse és szervezhesse őket.

És hogy a dolgok nagyon egyszerűek maradjanak, használhatja az Igaz/Hamis célkövetést, ahol a felhasználók az Igaz/Hamis gombra kattintva jelezhetik a többieknek, hogy a helyszínért már fizettek-e, vagy elkészültek-e a szórólapok.

A vizuális szervezés a legjobb formájában!

Ha egyszerű módszert keres az összes feladatának szinkronizálására és üzleti céljainak hatékony elérésére, akkor nincs jobb alkalmazás a ClickUpnál.

A csapatmunka az álom munka, ahogy a mondás tartja. De a ClickUp segítségével olyan egyszerű a feladatok szinkronizálása és az együttműködés, hogy a csapatmunka valóban álomszerű!

Tartsa be céljait

A hatékony célkitűzés elkötelezettséget és odaadást igényel. Nem elég csak célokat kitűzni, és aztán nem tenni semmit azok elérése érdekében. Javasoljuk, hogy minél több embert vonjon be a csapatából.

Így konkrét feladatokat oszthat ki konkrét személyeknek, és elkötelezheti magát a cél csapatként való elérésére.

Keresse meg a felelősségvállalást és a támogatást

A növekvő vállalkozáshoz alkalmazottakat kell felvenni, ügyfeleket kell szerezni, a készleteket kell kezelni és számos egyéb feladatot kell ellátni.

Sok ember számára vannak olyan időszakok, amikor ez az egész nagyon nyomasztónak tűnhet. Ezért rendkívül hasznos lehet a felelősségvállalás és a támogatás keresése.

„Mindannyian millió kifogást találhatunk arra, hogy ne tegyük meg, amit megfogadtunk, ezért […] egy felelősségteljes partner segít a pályán maradni és előrevinni az üzletet” – mondja Galindo, vállalkozó. Ha van mentorod, barátod vagy családtagod, aki támogat, az segíthet motiváltnak és koncentráltnak maradni.

Munkaterhelés-nézet a ClickUp alkalmazásban

Amint a fenti irányítópulton látható, a ClickUp kiváló lehetőséget kínál a célkövetés vizualizálására és a munkavállalók előrehaladásának nyomon követésére. Nagyvállalatokban nehéz lehet lépést tartani a különböző csapatokkal, nemhogy az egyes munkavállalókkal.

Elérik a heti céljaikat? Megteszik a tőlük telhetőt? Van valami, amiben segítségre szorulnak?

A ClickUp segítségével a vállalkozás tulajdonosai és vezetői láthatják alkalmazottaik előrehaladását. Ez nemcsak a célok gyors elérésében segít, hanem javítja a felelősségvállalást is, és lehetővé teszi a vezetők számára, hogy a feladatok elosztását és a szükséges segítségnyújtást. Akár teljesen távoli, akár irodai alapú a csapata, a ClickUp irányítópultja tökéletes hely arra, hogy összetartsa a csapatot, és biztosítsa, hogy mindenki ugyanazon cél felé törekedjen.

Rendszeresen értékelje újra céljait és célkitűzéseit

Gyakran, amikor az első üzleti céljait elérte, csábító lehet hátradőlni és pihenni. De ez a legjobb alkalom arra, hogy újraértékelje, mit ért el, megnézze, mi működött jól és mi nem, és frissítse céljait a folyamatos fejlődés biztosítása érdekében.

Ha rendszeresen kihívások elé állítja és javítja üzleti céljait, vállalkozása versenyképes marad, rugalmasan alkalmazkodik a fogyasztói igényekhez, és továbbra is a siker útján halad.

A ClickUp heti eredménykártyái (fent látható) egyszerű módszert kínálnak a célok elérésének nyomon követésére. Minden eredménykártya százalékos formában jeleníti meg az adatokat, így gyorsan és egyszerűen látható, hogy egy adott cél elérésében milyen előrelépés történt az adott héten. Ez egy világos, tömör és kielégítő módszer a csapat előrehaladásának mérésére!

Több kapcsolódó cél elérésének nyomon követése a ClickUp mappáiba csoportosításával

Több kapcsolódó cél elérésének nyomon követése a ClickUp mappáiba csoportosításával

Napi célok kitűzése

Ha vállalkozást vezet, könnyen belefeledkezhet a mindennapi teendőkbe, és túlélési módba kapcsolhat, hogy mindent elvégezzen. Ez nem mindig a leghatékonyabb munkamódszer, és azt is jelentheti, hogy céljai háttérbe szorulnak.

A napi célok kitűzése remek módszer arra, hogy koncentrált, produktív és motivált maradjon, és elvégezze a feladatokat. A napi célok kitűzése segít a csapatoknak prioritást rendelni a elvégzendő feladatokhoz. Nincs helye a halogatásnak vagy a bonyolult feladatok hét végére való halasztásának. A napi célok kitűzésével a nagy vállalati célok apró, elérhető napi célokra bonthatóak. Ha elkötelezi magát ezeknek az apró céloknak, gyorsabban éri el a nagyobb céljait!

A ClickUp segítségével létrehozhat műszerfal mappákat a sprint ciklusok, a heti alkalmazotti teljesítményértékelések és számos csapatcél nyomon követéséhez. A napi célok nyomon követhetők a feladatok célhoz való kapcsolásával. A ClickUp ezután automatikusan nyomon követi az előrehaladást, ahogy az egyes feladatok befejeződnek. Ez egy remek módszer a napi célok kitűzésére és nyomon követésére, az előrehaladás figyelemmel kísérésére, valamint a motiváció és a nap folyamán a pályán maradásra.

Záró gondolatok

Egy sikeres, folyamatosan növekvő vállalkozás vezetése kemény munkát és türelmet igényel. Sajnos nem lehetséges, hogy minden célját egy éjszaka alatt elérje. Azonban elérhető célok kitűzésével gyorsabban megvalósíthatja álmait, és hosszú távú növekedést és sikert érhet el. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és emelje termelékenységét egy új szintre!