10 ingyenes gondolattérkép-sablon

Projektmenedzsment vagy egyszerű brainstorming során gondolatai és új ötletei összezavarodhatnak, mint a fonal, miután a macska végzett vele. A gondolattérkép olyan, mint egy kötőtű – segít összefonni az ötleteket egy gyönyörű pulóverré, vagyis tervvé! 🧶

A gondolattérkép-sablonok segítségével vizualizálhatja és rendszerezheti a fogalmakat és információkat, mivel készen használható keretrendszert biztosítanak. A diákoktól a projektmenedzserekig bárki profitálhat egy ilyen eszközből a tervezés, a döntéshozatal és a problémamegoldás során.

Ebben a cikkben 10 kedvenc gondolattérkép-sablonunkat mutatjuk be. Használja ki azok számos előnyét, és nézze meg, hogyan alakul tanulási, tanítási vagy projekttervezési folyamata!

⏰ 60 másodperces összefoglaló Elárasztják a szétszórt ötletek vagy a kusza projekttervek? A gondolattérkép-sablonok segítségével gyorsan tisztázhatja és strukturálhatja gondolatait. Ez a blog 10 ingyenes gondolattérkép-sablont tartalmaz projektmenedzserek, kreatív szakemberek, oktatók és mindenki számára, akinek szüksége van az ötletek vizuális szervezésére. Akár egy projekt munkafolyamatát térképezi fel, akár egy történetet ötletel, akár hibákat és felhasználói folyamatokat vázol fel, itt megtalálja a megfelelő sablont. A legjobb választások: ClickUp egyszerű gondolattérkép-sablonja – egyszerű vizuális feladat tervezéshez – egyszerű vizuális feladat tervezéshez

ClickUp Whiteboard sablonok – rugalmas, színes brainstorminghoz – rugalmas, színes brainstorminghoz

GDoc és Word sablonok – minimalista, könnyen szerkeszthető térképekhez ismerős eszközökkel 📌 Miért kiemelkedő a ClickUp? A ClickUp dinamikus gondolattérkép-sablonokat kínál, amelyek integrálva vannak a feladatkezeléssel, a valós idejű együttműködéssel és az automatizálással, így ötletei nem csak ötletek maradnak, hanem cselekvéssé válnak. Kezdjen okosabban térképezni a ClickUp segítségével – az Ön mindenre kiterjedő munkaalkalmazásával. 🚀

Mi az a gondolattérkép-sablon?

A gondolattérkép-sablon egy előre elkészített digitális gondolattérkép, amely keretet biztosít a brainstorming-ülések megkezdéséhez. Ezeknek a digitális térképeknek számos előnyük van a papír-ceruzával készítettekkel szemben.

⭐ Kiemelt sablon Ötletei mindenfelé szórványosan jelennek meg? A ClickUp ingyenes gondolattérkép-sablonja segít Önnek a gyors és áttekinthető szervezésben és tervezésben. Próbálja ki most! Ingyenes sablon letöltése A ClickUp egyszerű gondolattérkép-sablonja segít vizuálisan rendszerezni az ötleteket, egyszerűsíteni a tervezést és strukturálni a brainstorming üléseket.

Több teret és szabadságot biztosítanak a hibák és módosítások elkövetésére. Emellett további funkciókat is kínálnak, például média, linkek és egyéb elemek hozzáadását.

A gondolattérképek hasonlóak a fogalomtérképekhez, amelyek kiválóan alkalmasak több fő fogalom közötti összetett kapcsolatok vázlatos ábrázolására. Egy másik hasonló eszköz a folyamatábra, amely egy folyamat vagy rendszer lépésről lépésre történő ábrázolását jelenti.

Jobb ötletelés a ClickUp Whiteboards segítségével Rajzoljon kapcsolatokat és kapcsolja össze az objektumokat, hogy ötleteiből útiterveket vagy munkafolyamatokat hozzon létre csapatával együtt a ClickUp Whiteboards alkalmazásban.

10 ingyenes gondolattérkép-sablon

Legyen szó személyes használatról, iskolai oktatásról vagy projekttervezésről, a gondolattérkép-sablon segít életre kelteni a fogalmakat! 🌱

Kiválasztottunk 10 kedvencünket, hogy elindulhasson. Ezek a ClickUp, a Word és a Google Docs programokban működnek, és a legjobb az egészben, hogy többségük ingyenes. Vessen egy pillantást a legjobb listánkra, és válassza ki a gondolkodási stílusához leginkább illő sablont.

1. ClickUp egyszerű gondolattérkép-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp egyszerű gondolattérkép-sablon

A ClickUp Simple Mind Map Template sablonja hű marad a nevéhez – ez a legegyszerűbb gondolattérkép-készítő eszközünk az ötletek és feladatok vizualizálásához.

Ebben a gondolattérkép-sablonban a fő koncepciót gyökérnek, az alaptémákat pedig csomópontoknak nevezzük. Kapcsolataikat összekötők jelzik, amelyeket színekkel jelölhet, hogy további információkat adjon hozzá.

A sablon kétféle módban érhető el:

Feladat mód: A csomópontok interaktívak és feladatokat jelölnek. Kattintson rájuk a Feladat ablak megnyitásához, és további részletek megjelenítéséhez vagy hozzáadásához, például a feladatokhoz rendelt személyek, ellenőrzőlisták és mellékletek. Hozzászólásokat is hozzáadhat, és nyomon követheti az időt. Üres mód: A csomópontok statikusak és nem tartalmaznak további információkat. Ez a mód inkább a vizualizációra, mint a projekttervezésre szolgál.

Ez a gondolattérkép-sablon a lehető leg intuitívabb – minden opció egy kattintással elérhető. Húzza és ejtse a csomópontokat, hogy áthelyezze őket, és kattintson duplán rájuk a szöveg szerkesztéséhez. Nagyítson és kicsinyítsen, és navigáljon a sablonban a rétegek kibontásával és összecsukásával – jegyzetek készítéséhez, ötletek generálásához és valós idejű együttműködéshez a csapatával.

2. ClickUp üres gondolattérkép-tábla sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp üres gondolattérkép-tábla sablon

Ha színesebb és interaktívabb megoldást preferál, próbálja ki a ClickUp Blank Mind Map Whiteboard Template sablont, és kezdje egy üres vászonnal. Ez egy gondolattérkép a ClickUp Whiteboard alkalmazásban, amely nagyobb rugalmasságot és szabadságot biztosít kreativitásának kifejezéséhez. 🌈

A Whiteboards gondolattérkép-tervezőjével nemcsak több gondolattérképet hozhat létre, hanem más elemekkel is díszítheti azokat, például:

Szöveg

Képek

Videók

Öntapadós jegyzetek

Dokumentumok

Weboldalkártyák

A sablon vizuális elemei további információkat nyújtanak anélkül, hogy túlzsúfolnák a térképet. Nyugodtan rajzoljon, adjon hozzá más alakzatokat, és módosítsa a színsémát – tegyen meg mindent, hogy kifejezze a gondolatait!

Az előző sablonhoz hasonlóan itt is áthelyezheti a csomópontokat a kívánt helyre. A csomópont melletti pluszjelre kattintva alcsomópontot adhat hozzá. Összekötőket (nyilakat) adhat hozzá a csomópontok közötti kapcsolatok jelzésére, függetlenül azok rétegétől vagy pozíciójától.

Alapértelmezés szerint hozzon létre online gondolattérképet üres módban, így a csomópontok nem kapcsolódnak feladatokhoz. Szükség esetén külön feladatok hozhatók létre, és elhelyezhetők a térkép körül.

3. ClickUp projekt gondolattérkép-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp projekt gondolattérkép-sablon

Bonyolult projektek esetén hasznos lehet azokat alkatrészekre bontani, hogy világosabb képet kapjunk a feladatokról és megértsük azok függőségi viszonyait. A ClickUp projekttervezési sablon erre a célra tökéletes eszköz.

Ez az ingyenes gondolattérkép több nézettel rendelkezik. Az első a Bevezető útmutató, egy dokumentum, amely elmagyarázza a különböző elemeket és azok használatát.

A következő az Ötletek listája nézet. Ez az összes adatának otthona. A mezőkben összefoglalhatja az egyes feladatokkal kapcsolatos legfontosabb információkat, például az állapotot, a felelőst, a csapatot és a megjegyzéseket. Ezután csoportosíthatja, szűrheti és rendezheti a feladatokat, hogy prioritásokat állítson fel.

Végül, a sablon tartalmaz egy Mind Map nézetet feladat módban. A csomópontok és összekötők különböző színekkel jelennek meg, jelezve állapotukat. A kategóriákat és színeket a projekt munkafolyamatához igazíthatja. Kattintson a csomópont szöveg melletti két nyílra az összes feladat részleteinek kezeléséhez.

Ne feledje, hogy bármely más projekthez is könnyedén létrehozhat gondolattérképet. Hozzon létre egy feladat hierarchiát a Lista nézetben, majd adjon hozzá egy új gondolattérkép nézetet, és voilá – a térkép másodpercek alatt varázslatos módon megjelenik. ✨

4. ClickUp ügynökségkezelési gondolattérkép-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp ügynökségkezelési gondolattérkép-sablon

Egy ügynökség vezetése olyan, mint egy zenekar karmesterkedése. Készség, pontosság, kreativitás és ritmusérzék szükséges ahhoz, hogy a teljesítmény harmonikus és dinamikus legyen.

A ClickUp ügynökségmenedzsment gondolattérkép-sablonja segít összefogni az összes ötletet, feladatot és stratégiát, hogy produktivitás szimfóniát alkosson. 🎶

Míg a korábbi gondolattérkép-sablonok még a legkevésbé tapasztalt felhasználók számára is könnyen használhatók, ez a sablon fejlettebb és egy kis gyakorlást igényel. Szerencsére a sablonhoz egy átfogó útmutató is tartozik, amely segít elsajátítani az összes funkcióját.

Az egész teret elfoglalja, és számos mappából áll, amelyek mindegyike több listát és nézetet tartalmaz. A mappák az ügynökség menedzsmentjének legfontosabb aspektusait fedik le:

CRM : potenciális ügyfelek, ügyletek, fiókok és kapcsolatok listája

A munka hatálya : Az egyes ügyfelek számára elvégzendő munkát ismertető dokumentumok

Számlázás és számlák : Számlák és számlák nyomon követése lista

Értékesítés utáni elkötelezettség : beérkező lezárt ügyletek, projektek és erőforrás-kezelés

Kis és nagy ügyfélprojektek : Projektmenedzsment és dokumentumok online értekezletekhez

Ügyfél-visszajelzések: Visszajelzési űrlap és eredmények

A sablon nyolc előre elkészített automatizálási funkcióval rendelkezik, amelyekkel egyszerűsítheti munkafolyamatát. Ezeket szerkesztheti és egyedi automatizált műveleteket hozhat létre.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezlet-jegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. Egy egységes döntésrögzítési rendszer nélkül a szükséges kulcsfontosságú információk elvészhetnek a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével a megjegyzéseket, csevegéseket, e-maileket és táblás megbeszéléseket azonnal könnyen megvalósítható feladatokká alakíthatja, így biztosítva, hogy semmi ne vesszen el.

5. ClickUp felhasználói folyamatok gondolattérkép-sablon

Ez a felhasználói leképezési sablon lehetővé teszi komplex ötletek, például felhasználói áramlások, vázlatok és műszaki diagramok vizuális ábrázolását.

A lehető legjobb felhasználói élmény megteremtéséhez gondosan meg kell tervezni azt. A ClickUp User Flow Template segítségével feltérképezheti a folyamatot , hogy megértse, hogyan néz ki az a felhasználó számára. Így a kreatív szakemberek észrevehetik a logikai ellentmondásokat és hiányosságokat, és kijavíthatják azokat, mielőtt az alkalmazás vagy a weboldal élesben megjelenne.

Ez a feladat unalmasnak tűnhet, de ez a gondolattérkép-sablon nem az. Szórakoztató formákat, színeket és grafikákat használ a különböző lépések és elemek ábrázolásához, így a folyamat sokkal dinamikusabbá válik, és jobban kiemeli a fő gondolatot.

Ebben a sablonban a különböző alakzatok terminálokat, tevékenységeket és döntési pontokat jelölnek. Hozzáadhat összekötő elemeket, hogy jelölje az áramlás irányát, és csatolhat képernyőképeket, hogy megmutassa, hogyan néz ki az egyes lépések a felhasználó szemszögéből. Más Whiteboard sablonokhoz hasonlóan további elemeket is beilleszthet, különböző stílusokkal és nézetekkel dolgozhat, hogy még több értéket teremtsen.

6. ClickUp hibák és problémák nyomon követése gondolattérkép-sablon

Töltse le ezt a sablont Hibák és problémák nyomon követése gondolattérkép-sablon

Ahhoz, hogy termékeik jól működjenek és jól fogyjanak, a fejlesztőknek folyamatosan dolgozniuk kell azok tökéletesítésén. Mivel ez rengeteg információt jelent, szükségük van egy módszerre, amellyel szervezhetik és vizualizálhatják azokat. Erre szolgál a ClickUp Bug & Issue Tracking Template!

Ez egy hatékony kommunikációs eszköz, amely összeköti a mérnöki, támogató és termékfejlesztő csapatokat, valamint az ügyfeleket és más érdekelt feleket. Segít csökkenteni a hétköznapi és felesleges megbeszélések számát, miközben biztosítja, hogy mindenki a megfelelő lépéseket kövesse a problémák és hibák nyomon követése érdekében.

Ez a mappa szintű sablon több listát és nézetet tartalmaz:

Sablon útmutató

Hibák fő listája

Jelentett hibák

Korlátozások és megoldások

Csapatdokumentumok (folyamatok és GYIK)

A fő mappában megtalálja a Hibabejelentő űrlapot is. Ossza meg a felhasználókkal, hogy visszajelzéseket gyűjtsön. A kitöltés után a ClickUp automatikusan feladattá alakítja, hogy időt takarítson meg. Automatizálásokat is hozzáadhat, és integrálhatja kedvenc fejlesztői eszközeivel, például a GitHubbal, a GitLabbal és a BitBuckettel.

Készítsen gondolattérképet bármelyik listából, hogy vizualizálja az előtt álló munkát, vagy vázolja fel a hibabejelentési és -megoldási folyamatokat. Ehhez lépjen a választási listájára, és adjon hozzá egy új Gondolattérkép nézetet. Válassza ki a feladatstruktúrát, hogy a meglévő hierarchiát használja, és a térkép interaktív maradjon.

7. Projektminőség-elméleti térkép sablon Wordben a Template.net webhelyről

Használja a Template.net Microsoft Word Project Quality Mind Map Template sablonját, hogy kidolgozzon egy szilárd minőségbiztosítási tervet és biztosítsa az ügyfelek elégedettségét.

Termék- vagy szolgáltatóként az Ön feladata, hogy biztosítsa, hogy ügyfelei megkapják a pénzükért való értéket. Ezáltal visszatérnek Önhöz, hosszú távú lojalitást alakítanak ki, és erősítik a márkáját. 💪

A leghatékonyabb módszer erre egy szilárd projektminőség-biztosítási terv. Használja a Template.net Word-ben található Projektminőség-elméleti térkép készítés sablonját a terv kidolgozásához és szerkezetének vizualizálásához.

A sablon három fő ágból áll:

Minőségirányítás: Proaktív megközelítés, amely tartalmazza a problémák megelőzésére és a minőség előmozdítására vonatkozó utasításokat a kezdetektől fogva. Minőségirányítási terv: Felvázolja a minőség biztosításához szükséges stratégiákat és erőforrásokat. Minőség-ellenőrzés: Reaktív megközelítés, amely a termékek, szolgáltatások és folyamatok figyelemmel kísérésére és ellenőrzésére, valamint a problémák felismerésére és kezelésére utal.

Ahhoz, hogy letöltse ezt a sablont vagy más gondolattérkép-példákat, előfizetnie kell a Template.net egyik fizetős csomagjára.

Próbálja ki a ClickUp Brain-t! Van konkrét felhasználási ötlete? Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy készítsen vázlatot a gondolattérképéhez.

8. Rövid történet gondolattérkép-sablon Wordben a Template.net oldalról

A Template.net által készített Microsoft Word Short Story Mind Map Template (Microsoft Word rövid történet gondolattérkép-sablon) megbízható segédeszköz minden történetmesélő számára.

Bár méretükben kevésbé grandiózusak, mint a regények, a novellák is hatalmas munkát igényelnek. Végül is egy egész kreativitási univerzumot kell egy kis konstellációba sűríteni. 🌌

Szerencsére számos hasznos eszköz áll rendelkezésre, amelyek segítenek az információk rendszerezésében és egy vonzó történet megalkotásában. Az egyik ilyen eszköz a Template.net által készített Short Story Mind Maps Template in Word (Rövid történet gondolattérkép-sablon Wordben).

A diagram öt részre ágazik, amelyek mindegyike a történetmesélés egy-egy alapvető aspektusát képviseli:

Beállítás

Cselekmény

Konfliktus

Karakterek

Téma

További ágakat is hozzáadhat, hogy konkrét ötleteket térképezzen fel. Ez az intuitív Word gondolattérkép lehetővé teszi, hogy vizuálisan összekapcsolja és kibővítse történetének elemeit, biztosítva ezzel a marketing vagy bármely más célra szolgáló koherens és lenyűgöző narratívát.

Irányítsa gondolkodási folyamatát a GDoc által készített Google Docs üres gondolattérkép-sablon segítségével.

Ha a tervezés nehezen megy, próbálja ki a GDoc által készített üres gondolattérkép-sablont a Google Docs-ban. Ez egy szilárd, többcélú keretrendszert biztosít ötleteinek és terveinek strukturálásához és rendezéséhez. 🛠️

A listán szereplő gondolattérkép-példák közül ez a legegyszerűbb. Kövesse a letöltési utasításokat, és indítsa el a sablont a Google Docs-ban. Töltse ki mezőről mezőre, jelölje be a feladatok melletti jelölőnégyzeteket, ahogy elvégzi őket, és nézze meg, hogyan valósulnak meg az ötletei, ahogy egyre többet rögzít a dokumentumban.

A sablon több mint 12 al-téma csomóponttal rengeteg teret biztosít az ötletek kidolgozásához, de bármikor bővítheti. Minimalista kialakítása letisztult, és nem vonja el a figyelmet a fontos kérdésekről.

10. Projektmenedzsment gondolattérkép-sablon a Google Docs-ban, készítette: GDoc

Használja a GDoc által készített Google Docs projektmenedzsment gondolattérkép-sablont, hogy bármilyen projektet könnyedén kezelhessen.

A kezdetek gyakran a projektmenedzsment legnehezebb részét jelentik. Még ha kivételes ötlete is van, annak szavakba öntése és a megvalósítható célok meghatározása néha végtelen maratoni futásnak tűnhet. 😮‍💨

Ehhez nyújt segítséget a Google Docs GDoc projektmenedzsment gondolattérkép-sablonja. Ez a legalkalmasabb eszköz bármely projekt következő lépéseinek stratégiai megtervezéséhez és minden fontos szempontjának nyomon követéséhez.

Ez a sablon előre kitöltött, így szilárd alapot biztosít a tervezés megkezdéséhez, és lehetővé teszi a márka logójának beillesztését, hogy személyre szabhassa. A sablon a következő projektlépéseket tartalmazza:

Projektintegráció Ütemezéskezelés Költségkezelés Kockázatkezelés Beszerzési menedzsment

A sablont bármikor módosíthatja, hogy jobban illeszkedjen az aktuális projekthez vagy a kívánt munkafolyamathoz.

Bónusz: gondolattérkép-példák diákoknak!

Mi teszi jóvá egy gondolattérkép-sablont?

Egy hatékony gondolattérképnek követnie kell és lehetővé kell tennie gondolkodási folyamatának vizualizálását. Ehhez egy jó gondolattérkép-sablonnak a következőket kell teljesítenie:

Tiszta elrendezés : logikus hierarchia, amely nagyobb áttekinthetőséget biztosít, és meghatározza a fő témákat, al témákat és azok közötti kapcsolatokat.

Legyen jól megtervezett : az alakzatok, színek és egyéb vizuális elemek vonzóbbá és esztétikusabbá teszik a dokumentumot.

Testreszabhatóság : A sablonnak különböző felhasználási célokra és célokra alkalmazkodónak kell lennie.

Könnyítse meg a kommunikációt: A : A valós idejű együttműködési funkciók, például a jegyzetek és megjegyzések, segítenek a csapatban történő ötletelésben.

Válassza ki a projektjéhez legmegfelelőbb gondolattérkép-sablonokat

Nem tudja, melyik sablont válassza? Olvassa el a legfontosabb előnyeik rövid összefoglalóját:

Sablon Előnyök ClickUp egyszerű gondolattérkép-sablon Lehetővé teszi interaktív vagy statikus gondolattérképek létrehozását bármilyen célra. ClickUp üres gondolattérkép-tábla sablon Ösztönzi a kreativitást rugalmas és színes szervezési keretrendszer biztosításával. ClickUp projekttervezési sablon Segít vizualizálni és lebontani a komplex projekteket a könnyebb tervezés és végrehajtás érdekében. ClickUp ügynökségkezelési gondolattérkép-sablon Minden szükséges eszközt biztosít a hatékony ügynökségirányításhoz. ClickUp felhasználói folyamatábra-sablon Képzeletbeli képet ad arról, hogy a felhasználók hogyan tapasztalják meg termékét, hogy segítsen Önnek a folyamat javításában. ClickUp hiba- és probléma-nyomkövető sablon Hatékony kommunikáció révén elősegíti a hibák hatékony nyomon követését és megoldását. Microsoft Word projektminőségi gondolattérkép-sablon a Template.net webhelyről Három lépésben lehetővé teszi a projekt minőségbiztosításának átfogó tervezését. Microsoft Word rövid történet gondolattérkép-sablon a Template.net webhelyről Rendezze gondolatai, hogy lenyűgöző novellákat írjon! Google Docs üres gondolattérkép-sablon a GDoc-tól Rengeteg helyet biztosít ötleteinek és feladataik tárolásához és rendszerezéséhez. Google Docs projektmenedzsment gondolattérkép-sablon a GDoc-tól Egyszerűsíti a projektmenedzsmentet és javaslatokat ad a tervezéshez.

A cél vagy a projekt terjedelmétől függetlenül a gondolattérképek a komplex fogalmakat és folyamatokat világosabbá és kezelhetőbbé teszik. Kezdje el még ma használni ezeket a sablonokat, és tervezze meg az utat a sikerekhez! 🦸

Érdekelheti még a 10 legjobb AI eszköz a gondolattérképek és brainstormingok készítéséhez című cikkünk is.