10 folyamatábra-sablon ClickUp, Excel és Word 2025 programokhoz

A folyamatábra rendkívül hasznos eszköz a projektek kezelésében. 💡

Ez segít Önnek a komplex feladatok és folyamatok könnyen érthető vizuális ábrázolásában. A folyamatábra segítségével könnyebben azonosíthatja a fejlesztésre szoruló területeket, valamint a potenciális szűk keresztmetszeteket egy adott projektben.

A folyamatábrák létrehozásához számos eszköz használható, például a ClickUp, az Excel vagy akár a Word. 💻

A jó hír?

Soha nem kell a nulláról kezdenie, ha vizuálisan vonzó, megosztható és szerkeszthető folyamatábrát szeretne létrehozni. Ebben a cikkben 10 folyamatábra-sablont mutatunk be, amelyek segítségével elindíthatja folyamatainak ábrázolását.

Mi az a folyamatábra-sablon?

A folyamatábra-sablon egy diagram, amely vizuálisan ábrázolja a folyamatot és részletezi a feladat egyes lépéseit. Célja, hogy segítse a projektmenedzsereket – bármilyen beosztásban is legyenek – a projekt munkafolyamatainak fejlesztési területeinek és potenciális szűk keresztmetszeteinek azonosításában.

Mi jellemzi egy jó folyamatábra-sablont?

Egy megbízható folyamatábra-sablon minden, amit elvárhat tőle: egy világos, tömör és vizuálisan áttekinthető módszer a csapatok munkafolyamatainak megtekintésére. Könnyen olvashatónak és érthetőnek kell lennie, és tartalmaznia kell minden szükséges információt a projekt kezdetétől a befejezéséig.

A kiváló sablonok folyamatábrázoló szimbólumokat, nyilakat és négyzeteket használnak a különböző lépések végpontok közötti ábrázolásához. A folyamatábrákat az adott felhasználási esethez kell optimalizálni.

Például, mint vezető, valószínűleg egy úszósávos folyamatábrát szeretne használni, hogy láthatóvá tegye, ki a csapatában felelős a folyamat egyes lépéseiért. 🏊

Másrészt egy folyamatábra-folyamatábra létrehozása – folyamatábrázolási szimbólumokkal kiegészítve – segítene minden lépés vizualizálásában egy adott problémát megoldó folyamatban.

Hogyan készítsünk folyamatábrát?

A folyamatábra elkészítése a projekt hatókörének meghatározásával kezdődik. Ez magában foglalja a projekt céljainak és főbb célkitűzéseinek, a fontos érdekelt feleknek és a elvégzendő feladatoknak a pontos meghatározását. 📝

A következő lépés az, hogy minden feladatot kisebb lépésekre bontunk, és elemezzük, mely lépések kapcsolódnak egymáshoz és hogyan. Ezután egy folyamatábra-készítő eszközzel elkészítjük az ábrát.

A ClickUp beépített eszközökkel rendelkezik, amelyek alakzatokat, címkéket és nyilakat biztosítanak a feladatfolyamatok vizualizálásához és a feladatok közötti kapcsolatok illusztrálásához. Színeket és címkéket is hozzáadhat az üzleti folyamatábra-sablonjához.

Hogyan lehet ezt megtenni?

Példa egy üres csomópontra és feladatcsomópontra a ClickUp Mind Maps View-ban

A ClickUp Mind Maps segítségével a folyamatábra létrehozása egyszerű és intuitív. Először válassza a + Nézet lehetőséget a ClickUp munkaterület tetején, majd kattintson az ikonra egy új gondolattérkép létrehozásához.

Ezt követően két lehetőség közül választhat: Feladat mód vagy Üres mód.

Feladat mód

A feladat mód használatával a Mind Map-ben megjelennek az összes feladata.

Ez a mód a gondolattérkép összes feladatát megjeleníti. Ez megkönnyíti a munkaterület átrendezését, mert lehetővé teszi az ágak húzását a csomópontok beállításához.

Emellett feladatok létrehozására, szerkesztésére és törlésére is lehetőség van. Az üzleti folyamatok ábrázolása tekintetében a feladat mód segít azonosítani a szűk keresztmetszeteket, a legfontosabb lépéseket és az összes feladatot, amelyekben a részlegén dolgozó több csapattag is részt vesz.

Üres mód

Fejlessze ötleteit a csapattal együtt, rajzolja le őket egy szabad formájú gondolattérképen a ClickUp Blank Mode funkciójával.

Ha inkább az Üres móddal szeretne dolgozni, akkor elválasztott csomópontokkal rendelkező gondolattérképeket hozhat létre. Az Üres módban tetszőleges számú csomópontot hozhat létre, majd azokat könnyedén átalakíthatja feladatokká egy ön által választott listában.

Ezután kezdje a fő móddal, kattintson a + Feladat gombra, hogy megkezdje a gondolattérkép felépítését. Adjon nevet minden feladathoz, majd nyomja meg az Enter billentyűt a létrehozásához.

Ahogy ágakat és csomópontokat ad hozzá, színekkel jelölheti az egyes lépéseket. Ha elkészült, könnyen elmentheti és megoszthatja a folyamatábrát a csapat többi tagjával.

10 folyamatábra-sablon a következő projekt vázlatához

Nézze, mi imádjuk a részletes folyamatábrákat. És imádjuk azokat a sablonokat is, amelyek segítenek nyomon követni a teljes folyamatot. Rengeteg lehetőség közül választhat, amikor a következő projekt folyamatábráját tervezi.

Ezért gyűjtöttük össze a 10 legjobb folyamatábra-sablont, amelyek mindegyike különböző felhasználási eseteket tartalmaz.

1. ClickUp folyamatábra-tábla sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp folyamatábra-tábla sablon

A ClickUp folyamatábra-tábla sablon kiváló forrás projektmenedzserek és kreatív szakemberek számára egyaránt. A folyamatábra-sablon segít nekik világosan vizualizálni a feladatok áramlását az egyes folyamatok szakaszaiban. Így feltárhatja az egyes szakaszok legfontosabb tevékenységeit, és prioritást adhat azoknak a feladatoknak, amelyek előreviszik a munkát.

Ez egy kezdőbarát sablon. A ClickUp Whiteboards segítségével tetszés szerint kiegészítheti vagy szerkesztheti a folyamatábrát. Ahelyett, hogy eszközök között váltogatna a megosztható folyamatábra létrehozásához, ezzel a sablonnal létrehozhat egy folyamatábrát, elmentheti, és könnyedén megoszthatja a csapattal.

A sablon színes, vizuálisan rendezett oszlopformátumot tartalmaz, és optimalizálva van a projekt folyamatának nyomon követésére. Emellett címkékkel is rendelkezik a folyamat minden szakaszához, beleértve a célokat, tevékenységeket és teendőket.

Két állapot, egy egyéni mező és három nézet típus áll rendelkezésre, így rengeteg rugalmasságot biztosít.

2. ClickUp folyamatábra-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp folyamatábra-sablon

A folyamatábra az üzleti folyamatok leegyszerűsített vizuális ábrázolása. Ezt általában bizonyos alakzatok, címkék és összekötő vonalak jelzik a folyamatábrákban az elejétől a végéig.

Ez a ClickUp folyamatábra-sablon kiválóan alkalmas egy feladat vagy folyamat logikai sorrendjének megértéséhez. Segít a nagy projekteket kisebb, könnyebben kezelhető elemekre bontani. Miután elkészült, ez a folyamatábra-sablon megkönnyíti a projekt elejétől a végéig történő vizualizálását, átrendezését és optimalizálását.

Ez a sablon különösen hasznos komplex munkafolyamat-diagramok vizualizálásához, és színekkel, alakzatokkal, címkékkel és vonalakkal bármilyen projekt igényeihez igazítható.

Két állapot és két nézet típus segítségével nem kell a folyamatábrát a nulláról kezdenie.

3. ClickUp PDCA folyamatábra-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp PDCA folyamatábra-sablon

Tervezés, végrehajtás, ellenőrzés és intézkedés. Ez a PDCA folyamatábra-sablon négy fázisa. Ezzel a projektek könnyebben végrehajthatók lesznek, ami jelentősen megkönnyíti az üzleti folyamatokat.

A részletes folyamatábra a négy fázis köré épül, így a bennük szereplő feladatok könnyebben kezelhetővé válnak. Miután lebontotta és kategorizálta a feladatait, sokkal könnyebb megmondani, melyek a legfontosabbak.

A PDCA folyamatábra kiváló módszer a folyamatábrázolás színvonalának emelésére, mert más nézőpontból mutatja be az egész projektet. Ha csapatot vezet, és könnyen érthető vizuális segédeszközre van szüksége, használjon PDCA folyamatábrát.

Egy projekt menedzselése során rengeteg feladatot kell egyszerre kezelni – ez nem meglepő. Azonban érdemes szem előtt tartani, hogy a folyamatábrázolás a projektet apró, kezelhető részekre bontja. Ki ne szeretné az egyszerűséget?

4. ClickUp folyamatábra-feladat sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp folyamatábra-feladat sablon

A folyamatábrázolással egységesítheti azokat az ismétlődő feladatokat, amelyek együttesen biztosítják vállalkozása működését. Ez a ClickUp folyamatábrázolási feladat sablon ideális azok számára, akik szeretnék lebontani és nyomon követni az egyes folyamatokban szereplő egyedi feladatokat. Testreszabható oszlopokat tartalmaz, például Idő, Erőforrás és Költség.

Így pontosan mérheti az egyes feladatokhoz kapcsolódó időt, költségeket és erőforrásokat. Ezenkívül minden feladat hozzárendelhető egy adott csapattaghoz, ami megkönnyíti a komplex projektek nyomon követését és kezelését.

A folyamatábrázolás egyik nagy előnye, hogy nemcsak a feladatok és a projekt szakaszai válnak világossá, hanem az is, hogy ki miért felelős. A ClickUp folyamatábrázolási sablon használata növeli a projektfeladatok átláthatóságát.

A legtöbb esetben ezeknek a feladatoknak a nyomon követése fejfájást okoz, ha nem osztja meg a csapatot. Ezért adjon csapatának (és magának) több betekintést a folyamatábrába, hogy segítsen meghatározni a jelenlegi folyamatot.

5. ClickUp egyszerű folyamatábra feladat sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp egyszerű folyamatábra feladat sablon

Képzelje el, hogy rendelkezik egy világos térképpel, amely egy adott folyamat egyes szakaszaiban végzett tevékenységek áramlását mutatja. Ezért a ClickUp egyszerű folyamatábra segítségével könnyedén létrehozhat folyamatábrát.

A projektmenedzserek folyamatábra-sablont használnak, hogy a projekt komplex feladatait egyszerű, könnyen követhető lépésekre bontsák. Ez segít azonosítani a jelenlegi folyamatban azokat a területeket, ahol a munkafolyamatok racionalizálhatók.

Például a magas szintű folyamatábra segíthet a feladatok számának csökkentésében, hogy a projekt költségvetése ne lépje túl a keretet, és logisztikai fejlesztési területeket találjon.

A ClickUp többi sablonjához hasonlóan itt is feladatok rendelhetők a csapat tagjaihoz, nyomon követhető a haladás és mérhető a siker anélkül, hogy a folyamatábrázolási technikákkal a nulláról kellene kezdeni.

6. ClickUp Swimlane folyamatábra-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp Swimlane folyamatábra-sablon

Mint korábban már említettük, a swimlane folyamatábrák kiváló eszközök a projektmenedzsmenthez. A ClickUp Swimlane folyamatábra sablon pedig elengedhetetlen, ha meg akarja jelölni, ki felelős az egyes feladatokért a munkafolyamaton belül.

Ez a sablon segít mindenkinek a saját sávjában maradni, így a folyamatábra a saját sávjukba tartozó alfeladatokat és eseményeket mutatja. Egy ilyen üzleti folyamatábra-sablon használata kiválóan alkalmas komplex folyamatok egyszerűsítésére.

Aggódik, hogy túl sok felelősséget ruház egy csapat tagjára, és nem osztja el egyenletesebben az erőforrásokat? A swimlane folyamatábra segít vizuálisan újraelosztani a felelősségeket, ahogy Önnek megfelelőnek tűnik.

Ez egy remek sablon azok számára, akik úszósávos folyamatot szeretnének elindítani, és két állapotmal és nézet típusokkal rendelkezik.

7. ClickUp egyszerű gondolattérkép-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp egyszerű gondolattérkép-sablon

Új projektet indít? Ne felejtsen el brainstormingot tartani! Használja a ClickUp Simple Mind Map Template sablont, hogy könnyedén lejegyezze a jegyzeteket és az első pillanatban felmerülő ötleteket. Brainstormingozzon ezekről az ötletekről közösen, hogy a projektek ne vákuumban valósuljanak meg.

Két állapot és három nézet típus mellett ez a gondolattérkép-sablon megkönnyíti a csomópontok létrehozását, az ötletek összekapcsolását és a munkafolyamat-kezelési folyamat átrendezését, amíg meg nem találja a megfelelő megoldást.

8. Excel folyamatábra alapvető folyamatábra-sablonhoz

A Microsofton keresztül

Ha minden más kudarcot vall, mindig ott van az Excel. Nincs határa annak, hogy mire lehet használni, beleértve a folyamatábrák létrehozását, amelyek segítenek kivágni az ismétlődő feladatokat, vagy új feladatokat létrehozni egy jól feltérképezett referenciaponttal.

Ez az Excel folyamatábra-sablon lehetővé teszi, hogy ne kelljen újra és újra elmagyarázni egy folyamatot, így valóban időt takaríthat meg. ⌛

Intuitív felületével és a táblázatok egyszerű létrehozásának és formázásának lehetőségével az Excel sablonja lehetővé teszi, hogy néhány kattintással gyorsan és hatékonyan ábrázolja a folyamatokat. A sablon különböző alakzatokat, vonalakat és nyilakat kínál a folyamatok áramlásának jelölésére.

Bár rengeteg Excel-alternatíva létezik, néhány sablon jó kiindulási pont lehet.

9. Slide Team PowerPoint üzleti fejlesztési folyamatábra sablon

A Slide Team segítségével

Tudta, hogy rengeteg folyamatábra-sablon létezik PowerPoint-prezentációk készítéséhez is? A PowerPoint folyamatábra-sablon néhány egyszerű módosítással leegyszerűsíti a hatékony és vizuálisan vonzó prezentációk készítését az üzleti folyamatok fejlesztéséről.

Intuitív ikonok, alakzatok és nyilak segítségével szemlélteti a folyamatelemzés egyes lépéseit, mint például a meghatározás, mérés, elemzés, fejlesztés és ellenőrzés. Ez könnyen érthető vizuális ábrázolást biztosít.

A listán szereplő magas szintű folyamatábrák között előre definiált képek és egyedi elemek könyvtára található, amelyekkel a diák még professzionálisabbá tehetők.

10. TemplateLab úszósávos folyamatábra sablon

A TemplateLab segítségével

A TemplateLab egy kiváló Swimlane folyamatábra-sablont kínál, amely Microsoft Word vagy PowerPoint programokban használható.

Ezzel azonosíthatja a fejlesztésre szoruló területeket, például a pazarlás kiküszöbölését, a hatékonyság növelését és a költségek csökkentését. Ez a swimlane sablon kiválóan alkalmas a teljesítménymutatók vizualizálására és nyomon követésére, az ügyfél-elégedettség biztosítására és az általános folyamatok teljesítményének javítására.

Miután megtalálta a folyamat bonyolultabb lépéseit, a folyamatábra segít azok egyszerűsítésében vagy akár megszüntetésében, hogy tisztább rendszert kapjon.

Bónusz: AI folyamatábrázolás!

A sablonok csak a folyamatábrázolás jéghegyének csúcsa

A folyamatábrák praktikus vizuális segítséget nyújtanak azoknak a csapatoknak, amelyek szervezettek szeretnének maradni, miközben hatékonyan dolgoznak és folyamatokat hoznak létre. A folyamatábra-sablonok azonban csak a jéghegy csúcsa azoknak az eszközöknek, amelyek segítenek bármely projekt kezdetétől a végéig történő racionalizálásában.

A ClickUp automatizálási funkcióival, testreszabható munkaterületeivel, hozzárendelhető feladataival, időkövetési funkcióival és egyéb munkafolyamat-diagram funkcióival sokkal zökkenőmentesebbé teheti a komplex folyamatok vagy a csapaton belüli különböző projektek kezelését.

Ha további példákat szeretne látni, látogasson el a ClickUp Template Centerbe, ahol több száz lehetőség közül választhat, amelyek segítségével könnyebben és intuitívabban kezdheti el projektjeit. A lehetőségek korlátlanok!