5 kiváló MindMeister alternatíva és versenytárs 2025-re (előnyök, hátrányok, árak)

Nézze, mi megértjük.

Lehet, hogy rengeteg zseniális ötlet kavarog a fejedben, és a MindMeister remek hely arra, hogy megjelenítsd és megszilárdítsd őket.

De ez tulajdonképpen minden, amire a MindMeister alkalmas.

Ha olyan térképező szoftvert keresel, amely kicsit többet tud, mint csak gondolattérképek készítése, akkor egy MindMeister alternatíva biztosan az, amire szükséged van.

De több száz gondolattérkép-szoftver közül hogyan tudhatja, melyik olyan zseniális, mint az Ön ötletei?

Ebben a cikkben bemutatjuk, miért van szükséged a MindMeister alternatívájára, és áttekintünk öt fantasztikus MindMeister alternatívát, azok legfontosabb jellemzőivel, előnyeivel, hátrányaival, áraival és a felhasználók értékeléseivel együtt.

Térképezzük fel ezeket az alternatívákat!

Mi az a MindMeister?

A MindMeister segítségével

A MindMeister egy webalapú gondolattérkép-készítő szoftver.

Használhatja brainstorminghoz, projekttervezéshez és egyéb kreatív feladatokhoz.

Miután elkészítette a gondolattérképet, megoszthatja másokkal, sőt akár online is közzéteheti, hogy az egész világ láthassa. 📸

Íme néhány további lehetőség, amit ezzel a gondolattérkép-szoftverrel megtehetsz:

Kollaboratív gondolattérkép-készítés

Térkép témák testreszabása

Prezentációk készítése prezentációs módban

Nyomtassa ki térképeit

3 ok, amiért szüksége van egy MindMeister alternatívára

Bár a fenti funkciók remekül hangzanak, a MindMeisternek van néhány korlátozása:

1. Feladatkezelési funkciók hiánya

A MindMeister megfelelő eszköz egyszerű jegyzeteléshez és ötleteléshez. A térképalkalmazás azonban a feladatkezelés terén meglehetősen korlátozott.

Természetesen a csapata használhatja a MindMeistert egy projektötlet kidolgozásához és megvitatásához, de mi történik, ha cselekednie kell az ötlet alapján?

A MindMeister egyszerűen nem rendelkezik semmi projektkövetési funkcióval, amely segítene a terv végrehajtásában.

Sóhajtás 😔

Bárcsak lenne egy olyan feladatkezelő eszköz, amely mind a gondolattérkép-készítési, mind a projektkezelési funkciókkal rendelkezik …

2. Korlátozott ingyenes csomag

A MindMeister ingyenes csomagja nem teszi lehetővé a felhasználók számára, hogy exportálják gondolattérképeiket, vagy akár fájlokat és képeket csatoljanak hozzájuk.

Ráadásul csak három gondolattérképet kapsz ingyen!

Megpróbálja kiszámolni, hogy ez hogyan fog működni a csapatában?

Ne aggódjon! Mi már elvégeztük a számításokat.

Számításaink szerint a MindMeister ingyenes csomagja túl korlátozott bármely kreatív csapat számára.

3. Korlátozott integrációk

Van még valami, amit meg lehet számolni az ujjainkon: a MindMeister integrációi.

A MindMeister szoftver csak kilenc eszközzel integrálható, köztük a Dropbox, az Evernote és a Google Docs.

Tehát, ha a csapata még nem használja ezt a kilenc integrációt, akkor nehéz dolga lesz, ha rengeteg különböző alkalmazás között kell váltogatnia, csak hogy elvégezze a feladatokat.

Az 5 legjobb MindMeister alternatíva

Egyértelmű, hogy a MindMeister nem felel meg az elvárásoknak.

De ne aggódj!

Íme az öt legjobb, jelenleg elérhető MindMeister alternatíva:

1. ClickUp

A ClickUp a világ vezető projektmenedzsment és gondolattérkép-készítő szoftvere.

A fejlett feladatkezelési funkcióktól a legjobb ötletek kiaknázásáig a ClickUp a legjobb alternatíva a MindMeisterhez.

A ClickUp legfontosabb jellemzői

Íme néhány módszer, amellyel a ClickUp ösztönözheti Önt és csapatát a kreativitásra: 💡

1. Mind Maps

A gondolattérképek segítenek a projektek tervezésében, az ötletek kidolgozásában, sőt a meglévő feladatok szervezésében is.

A ClickUp Mind Maps két kiváló móddal is rendelkezik:

A. Feladat mód

Tervezd meg a meglévő projektek munkafolyamatát úgy, hogy gyorsan létrehozhatsz, szerkeszthetsz és törölhetsz feladatokat (és alfeladatokat) anélkül, hogy elhagynád a Térkép nézetet.

A feladat mód kiválóan alkalmas arra, hogy megtekintse, hogyan kapcsolódnak egymáshoz az összes projektjei.

A Feladat módban a következőket teheted:

Különböző színű összekötőkkel jelölheti a mappákat listákat vagy feladatokat . Amint eléri a feladat és alfeladat szintet, a szín jelzi az adott feladat állapotát.

Szűrők alkalmazásával csak a szükséges ágakat jelenítheti meg

Fogd meg az ág gyémántját, hogy egy feladatot egyik listáról a másikra helyezz át 💎

A feladatmód intuitív drag and drop funkciójával néhány kattintással megtervezheti meglévő projektjeinek munkafolyamatát!

B. Üres mód

Inspirálva érzed magad?

A Blank móddal teljesen új, a meglévő feladatstruktúrától független gondolattérképet hozhat létre. 📝

A csatlakozók színeit teljes mértékben testreszabhatja, és később feladatokká alakíthatja őket.

A Blank módban a következőket teheted:

Használja a re-layout opciót az összes csomópont automatikus elrendezéséhez.

A csomópont eszköztár vagy a billentyűzet segítségével törölhet vagy létrehozhat csomópontokat.

A csomópontokat és azokhoz kapcsolódó ágakat egyszerűen áthúzhatja bármely másik csomópontra.

De ez még nem minden.

Függetlenül attól, hogy az Üres módot vagy a Feladat módot választja, a Mind Map nézetben más érdekes dolgokat is megtehet, például:

Feladatok átnevezése

Válasszon ki több feladatot a könnyű szervezés érdekében

Multitask Toolbar segítségével feladatok alfeladatokká alakíthatók, feladatok adhatók hozzá, valamint határidők és prioritások állíthatók be.

Nagyíts és kicsinyíts, függetlenül attól, hogy milyen nagy a gondolattérképed 🔎

Nem szeretne egyedül brainstormingot tartani?

Ne aggódj!

A nyilvános megosztás lehetővé teszi , hogy mind mapjeit megossza csapattagjaival és ügyfeleivel a valós idejű együttműködés érdekében.

A ClickUp minden feladatához külön helyet biztosít a megjegyzéseknek. Így a csapatok gyorsan küldhetnek feladatokkal kapcsolatos üzeneteket anélkül, hogy azon kellene töprengeniük, hová küldték az üzenetet, vagy hogy el fog-e veszni.

Ha a megjegyzésed intézkedést igényel, akkor megjegyzéseket is hozzárendelhetsz a csapattagokhoz. A feladat elvégzése után a csapattársad megoldhatja a megjegyzést.

3. Jegyzetfüzet

A Notepad tökéletes hely arra, hogy leírja az eszébe jutó őrült ötleteket, még akkor is, ha hajnali 4-kor ébren fekszik az ágyában!

Senki más nem láthatja a jegyzetfüzetét, ezért nyugodtan írjon le bármit.

Ezeket a gondolatokat aztán megvalósítható feladatokká alakíthatja , amelyeket készenlétben megoszthat a csapatával.

4. Docs

Dokumentumok, wikik és tudásbázisok létrehozása bárhol a ClickUp-ban.

A dokumentumok oldalszáma korlátlan, és megoszthatja őket az Ön által kiválasztott személyekkel.

Még a csapat tagjaira is hivatkozhatsz, és feladatokat hozhatsz létre a dokumentumból.

Használja a Doc Relationships funkciót a dokumentumok egymás közötti vagy feladatokkal való összekapcsolásához.

Így több helyen is hozzáférhetsz a dokumentumaidhoz, anélkül, hogy minden alkalommal duplikálnod kellene őket!

5. Gantt-diagramok és idővonal nézet

A gondolattérképek segítenek zseniális tervek kidolgozásában.

De mi az a zseniális terv, amelynek nincs ütemterve?

Tudod jól!

Ezért a Gantt nézet segítségével megtervezheti az idejét, kezelheti a munkaterhelését, és láthatja, mely feladatok függnek egymástól.

Hogyan?

Egyszerűen húzzon vonalakat a beállítandó feladatok között, és így láthatóvá válnak a feladatok közötti függőségek.

A haladási sávra mutatva láthatja, hogy mennyire közel áll egy mappa vagy lista befejezéséhez.

Az Idővonal nézet hasonló a Gantt-hoz, azzal a különbséggel, hogy több feladatot is egymás után elhelyezhet.

Az Idővonal nézet lineárisan jeleníti meg a projekt feladatait, így könnyedén vizualizálhatja a projekt ütemtervét.

A további tervezéshez idővonalakat is csoportosíthat, és azokat bárkivel megoszthatja!

Még mindig nem teljesen világos a Gantt-diagramok és az idővonalak közötti különbség? Itt találsz további információkat a Gantt-diagram és az idővonalak összehasonlításáról.

A ClickUp előnyei

ClickUp hátrányai

Nem lehet exportálni a műszerfalakat

Nézd meg itt a ClickUp útitervét, hogy megtudd, hogyan javítjuk ki ezeket a kisebb hátrányokat, és szerezd meg a legjobb ClickUp alternatívák listáját.

Ismerje meg továbbá az összes izgalmas funkciót, amelyet ez a MindMeister ingyenes alternatívája kínál Önnek!

ClickUp árak

A ClickUp hatékony ingyenes csomagot kínál korlátlan számú felhasználó számára. A fizetős verziók ára havi 7 dollártól kezdődik felhasználónként.

ClickUp ügyfélértékelések

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Microsoft Visio

A Microsoft Visio segítségével

A Microsoft Visio egy diagramkészítő eszköz, amellyel szervezeti ábrákat, gondolattérképeket és akár alaprajzokat is készíthet.

A Microsoft Visio legolcsóbb fizetős csomagja azonban nagyon korlátozott.

Nincsenek megjegyzések, kész sablonok, sőt, azonnali frissítések sem!

Így fog reagálni, amikor egy hónapos projektfrissítésekre bukkan, amelyekről nem is tudott:

A Microsoft Visio legfontosabb jellemzői

Csatlakoztasd az alkalmazást az adatforrásaidhoz, hogy áttekintést kapj a vállalkozásod teljesítményéről.

Excel-táblázatok átalakítása diagramokká

Kész brainstorming sablonok

Testreszabható formák, színek és összekötők

A Microsoft Visio előnyei

Együttműködés diagramokon a Microsoft Teams segítségével

Ossza meg, szerkessze és tekintse meg folyamatábráját bármilyen böngészőből vagy eszközről, beleértve az iPhone-t és az iPad-et is.

Szimbólumok, sablonok és formák könyvtárához való hozzáférés ⬛🔺🟠

A csapat tagjai Visio licenc nélkül is megtekinthetik, kommentálhatják és megoszthatják a hatékony Visio diagramokat a Teams alkalmazásban.

A Microsoft Visio hátrányai

Nincs asztali verzió a gondolattérképekhez Mac iOS és Linux felhasználók számára.

A legolcsóbb fizetős csomag csak böngészőben használható. Ahhoz, hogy asztali számítógépen is használhassa, frissítenie kell a csomagot.

Nem olyan intuitív, mint más térképező szoftverek

A Microsoft Visio árai

Ez a gondolattérkép-készítő eszköz nem kínál ingyenes csomagot, a fizetős csomagok ára havi 5 dollár/felhasználó-tól kezdődik.

Microsoft Visio vásárlói értékelések

G2: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1700 értékelés)

3. MindManager

Via MindManager

A MindManager egy térképező eszköz, amely 360 fokos rálátást biztosít a szervezetére, hogy csökkentse a zavart, javítsa a csapat kommunikációját és növelje a termelékenységet.

De ezzel a gondolattérkép-eszközzel drága kiegészítőket kell vásárolnia, ha olyan funkciókat szeretne, mint a közös szerkesztés, a közzététel, a megosztás és a Microsoft Teams integráció.

Úgy tűnik, több száz dollárt kell elköltenie ahhoz, hogy egy millió dolláros ötletet találjon ki!

A MindManager legfontosabb jellemzői

Beépített üzleti és oktatási gondolattérkép-sablonok

Drag and drop funkció

Képek, linkek és jegyzetek rögzítése a MindManager Snap segítségével

Valós idejű együttműködés diagramokon

A MindManager előnyei

Vidd magaddal a gondolattérképeidet a mobilalkalmazás segítségével

Készíts szervezeti ábrát , folyamatábrát, gondolattérképet vagy koncepciótérképet!

Hozzáférés Gantt-diagramokhoz, költségvetési funkciókhoz és ütemtervekhez

Ez az együttműködési eszköz Mac iOS és Windows felhasználók számára elérhető.

A MindManager hátrányai

Meredek tanulási görbe

Korlátozott kép- és ikonválaszték

Nincs ingyenes csomag

MindManager árak

Ennek a térképező szoftvernek az árai egyszeri fizetéssel/felhasználónként 327,00 dollártól kezdődnek. Az integrációk ára 99–118 dollár/év.

MindManager ügyfélértékelések

G2: 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)

4. XMind

Via XMind

Az XMind egy gondolattérkép-készítő eszköz, amely arra ösztönzi Önt, hogy hagyja ötleteit szabadon szárnyalni. 🌲

Ennek a gondolattérkép-szoftvernek az egyik hátránya, hogy legalább hat hónapra kell regisztrálnod.

Ne aggódj, a ClickUp tárt karokkal vár téged. 🌹

Az XMind legfontosabb jellemzői

Az Outliner mód a gondolattérképét listás dokumentummá alakítja át.

Egyenletfunkció, amely lehetővé teszi matematikai és kémiai egyenletek hozzáadását

Mind mapping sablonok, mint például a buborékos térkép és a kérdés-brainstorming

Válassz témákat, és testreszabhatod az alakzatokat, vonalakat és színeket.

Az XMind előnyei

Zen mód, amely segít koncentrálni egy gondolattérképre

Válassz a különböző struktúrák közül, mint például a halcsontdiagram, a mátrix, az idővonal és a szervezeti ábra.

Exportálja gondolattérképeit PNG, PDF vagy markdown fájlként.

Importálás más gondolattérkép-készítő eszközökből, például a MindManager, MindNode és FreeMind programokból

XMind hátrányai

Nincs ingyenes csomag elérhető

Projektmenedzsment funkciók hiánya

Nem lehet feladatokat létrehozni a gondolattérképekből

XMind árak

Ennek a térképező eszköznek az árai 39,99 dollártól kezdődnek hat hónapra (öt rendszerre korlátozva).

XMind ügyfélértékelések

G2: 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (70+ értékelés)

Nézd meg ezeket az Xmind alternatívákat!

5. Google Drawings

A Google Drawings segítségével

A Google Drawings egy ingyenes MindMeister alternatíva, amely lehetővé teszi személyes alkotások, például mémek, vázlatok vagy GIF-ek létrehozását.

A Google Drawings legfontosabb jellemzői

Sablonok különböző diagramokhoz, például idővonal, ciklus és hierarchia

Nyilak, vonalak, szövegdobozok, különböző formák és ingyenes képek könyvtára

Valós időben kommentálhatja és szerkesztheti a rajzokat csapattársaival együtt.

Készítsen folyamatábrákat , diagramokat, koncepciótérképeket és akár mémeket is!

A Google Drawing előnyei

Korlátlan számú gondolattérkép létrehozása

Kompatibilis a Google Docs és a Google Sheets programokkal, valamint más programokkal is.

Ossza meg online gondolattérképét sablonként, hogy mások is használhassák!

A gondolattérkép automatikusan elmentésre és tárolásra kerül a Google Drive-ban.

A Google Drawing hátrányai

Nincs mobilalkalmazás

Ez a térképező eszköz webalapú, ezért offline módban nem használható.

Nem olyan intuitív, mint más gondolattérkép-szoftverek

A Google Drawing árai

A szoftver használatához Google-fiókra van szükség.

Google Drawing ügyfélértékelések

G2: N/A

Capterra: N/A

A gondolattérkép utolsó ága

A MindMeister segítségével ötleteket rögzíthetsz és fejleszthetsz, de ez azt jelenti, hogy jó kreatív projektmenedzsment eszköz is?

Sajnos a MindMeister nem biztosít a csapatok számára mind gondolattérkép-készítési, mind projektmenedzsment funkciókat.

Szerencsére van néhány gondolattérkép-szoftver, amely könnyedén helyettesítheti a MindMeistert.

Bár néhány jó alternatívát is bemutattunk a MindMeisterhez, a ClickUp az egyetlen megálló a térképen.

A ClickUp nemcsak gyönyörű gondolattérképekkel rendelkezik, hanem rengeteg más csapatmunkát és feladatkezelést segítő funkcióval is, mint például a Collaboration Detection, a Task Priorities és a Recurring Tasks.

Szerezd be még ma ingyen a ClickUp-ot , és próbáld ki ezt a hatékony gondolattérkép-készítő eszközt!