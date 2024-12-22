A 10 legjobb gondolattérkép-készítő szoftver Mac-hez 2025-ben (ingyenes és fizetős)

Megértjük: a hatalmas digitális világ néha labirintusnak tűnhet. De amikor stratégiáidat kell kidolgoznod vagy a következő nagy projektet kell megtervezned, nem kellene összeférhetetlen eszközökkel vagy nehézkes felületekkel küszködnöd.
Képzelj el egy olyan termelékenységi eszközt, amely kreatív zsenialitásod kiterjesztésének tűnik. Olyat, amely tükrözi a Mac-felhasználók által kedvelt intuitív kialakítást és felhasználóbarát jelleget. Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy nem egy, hanem 10 gondolattérkép-készítő szoftvert találtunk Mac-hez? Akár egyedül gondolkodó író vagy, aki egy regény vázlatát szeretné megrajzolni, akár egy dinamikus csapat tagja, amely komplex projekteket szervez, nekünk van valami a számodra.
És a hab a tortán? Ingyenes és fizetős gondolattérkép-készítő szoftverek is vannak, így minden pénztárcának megfelelő megoldást találhat. Akkor vágjunk is bele, és nézzük meg a 2025-ös év legjobb gondolattérkép-készítő szoftvereit!
Mit kell keresni a Mac-hez készült gondolattérkép-szoftverekben?
Nem csak a csillogó funkciókról van szó. Nézzük meg, mi teszi igazán a legjobbá a gondolattérkép-készítő szoftvereket.
- Intuitív felület: A szoftvernek intuitívnak kell lennie, és nem lehet bonyolult a gondolattérképek elkészítésének megkezdése.
- Mac kompatibilitás: Ne csak a kompatibilitást keresse, hanem a legjobb gondolattérkép-készítő szoftvert, amely illeszkedik a Mac elegáns esztétikájához és egyszerű funkcionalitásához.
- Együttműködési lehetőségek: Keressen olyan gondolattérkép-alkalmazást, amely valós időben lehetővé teszi az összes csapattag hozzájárulását, szerkesztését és megjegyzéseit.
- Sokoldalúság: Akár vizuális térképek és listák között vált, akár más alkalmazásokkal integrálja, az eszköznek az Ön igényeihez kell igazodnia.
- Költséghatékonyság: A választott szoftvernek értéket kell nyújtania, és minden olyan funkcióval kell rendelkeznie, amely a munka kompromisszumok nélküli elvégzéséhez szükséges.
A 10 legjobb gondolattérkép-készítő szoftver 2025-ben
Rendben, lefektettük az alapokat. Tudja, mire kell figyelnie egy csúcsminőségű gondolattérkép-szoftverben, és készen áll a korlátlan gondolattérképek létrehozására.
Az egyedül gondolkodóktól a nyüzsgő csapatokig, a kreatív lázadóktól a stratégiai zsenikig – íme a Mac-hez szabott legjobb gondolattérkép-készítő eszközök válogatott listája. Kezdődjön a felfedezés!
1. ClickUp
A ClickUp egy termelékenységi platform, amely webes, mobil és asztali alkalmazásokkal rendelkezik, és amelynek célja a munka egyetlen központi csomópontba történő racionalizálása.
A ClickUp Mind Maps nem csupán egy hatékony projektmenedzsment eszköz, hanem a gondolkodók, tervezők és innovátorok menedéke is. Az egyszerű drag-and-drop funkcióval a gondolattérkép készítése olyan, mintha egy üres vászonra festenél. Zökkenőmentesen hozhatsz létre feladatokat, alfeladatokat és függőségeket, így a központi ötletet megvalósítható elemekké alakíthatod.
De talán a Mac-felhasználók számára a legnagyobb előny a ClickUp elkötelezettsége a zökkenőmentes felhasználói élmény iránt!
A ClickUp legjobb funkciói
- Készítsen gondolattérképeket a gondolattérkép-sablonokkal, amelyek segítenek maximalizálni a brainstorming folyamatot (nézze meg a ClickUp Blank Mind Map Whiteboardot, hogy elindulhasson).
- Az alkalmazáson belüli csevegőablak segítségével kommunikálhat a csapatával, és megbeszéléseket folytathat a feladatokon belül.
- Testreszabható feladatok és alfeladatok automatizálással
- ClickUp Brain a megjegyzések összefoglalásához, tartalomtervezetek készítéséhez és teendők generálásához
- Megosztható képernyőfelvételek, amelyek közvetlenül feladattá alakíthatók
- Több mint 1000 integráció más munkaeszközökkel, beleértve a Zoomot, a Slacket, a Google Workspace-t, a Microsoft Office-t és még sok mást.
A ClickUp korlátai
- A sok funkció miatt a tanulási görbe meredek lehet.
- Még nem minden nézet elérhető a mobilalkalmazásban.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
2. Visio
Lépjen be a Visio világába, a Microsoft 365 diagramok és vektorgrafikák terén kiemelkedő teljesítményű szoftverébe. A Visio gondolattérkép-készítő szoftvere különösen előnyös az IT- és üzleti szektorban dolgozó szakemberek számára, mivel bonyolult részletek kidolgozását és fejlett modellezést tesz lehetővé.
Azok a Mac-felhasználók, akik olyan eszközt keresnek, amely részletes diagramokat és gondolattérképeket ötvöz, a Visio átfogó funkciói között megtalálják a tökéletes megoldást. Merüljön el, és valósítsa meg elképzeléseit!
A Visio legjobb funkciói
- Különböző diagramkészítési igényekhez széles körű szimbólumokat kínál különböző kategóriákban.
- Felhasználóbarát, számos intuitív funkcióval
- Bőséges online források állnak rendelkezésre segítségnyújtás és tanulás céljából.
A Visio korlátai
- A nagy léptékű projekteknél a formázás nehézkessé válik, ami megnehezíti azok teljes áttekintését.
- Kevesebb integrációt kínál, mint a Visio alternatívái és más gondolattérkép-eszközök.
Visio árak
- Visio Plan 1: 5 USD/felhasználó havonta
- Visio Plan 2: 15 USD/felhasználó havonta
- Egyszeri vásárlás standard: 309,99 USD
- Egyszeri vásárlás Professional: 579,99 USD
Visio értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (450 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)
3. MindManager
Üdvözöljük a MindManagerben, egy online gondolattérkép-készítő szoftverben, ahol gondolatainak strukturálása művészi formává válik. Különösen a stratégák és a tervezők kedvelik ezt a gondolattérkép-készítő eszközt, amely világossá teszi a komplex ötleteket.
Akár tanácsadóként térképezi fel ügyfeleinek útját, akár diákként bonyolult fogalmakat bont le, a MindManager for Mac dinamikus teret kínál a gondolkodáshoz, tervezéshez és alkotáshoz.
A MindManager legjobb funkciói
- Rugalmasan kezdheted el a semmiből, vagy kihasználhatod a több mint 25 gondolattérkép-sablont.
- Gantt-diagram funkció a projekt ütemtervének vizualizálásához
- A MAP 3 kiegészítő révén továbbfejlesztett funkcionalitás, például algebrai számítások
- Közös szerkesztés és valós idejű együttműködés
- Sokoldalúság különböző szervezeti ábrákkal, folyamatábrákkal és koncepciótérképekkel
A MindManager korlátai
- Más gondolattérkép-szoftverekkel ellentétben nem kínál ingyenes verziót.
- Bár Gantt-diagram funkciók is rendelkezésre állnak, ezek némileg korlátozottak.
- Korlátozott kép- és ikonválaszték
MindManager árak
- Essentials: 99 USD/év
- Professzionális: 169 USD/év
- Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal
MindManager értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (180+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)
4. Miro
Ismerje meg a Miro-t, a virtuális táblát, amely elősegíti a közös ötletelést. A csapatok – különösen azok, akik távoli munkát végeznek – imádni fogják a Miro gondolattérkép-készítő szoftverének korlátlan vásznát.
A tervezők, fejlesztők és moderátorok a Miro interaktív és vonzó gondolattérkép-funkcióit forradalmian újnak fogják találni a workshopok, ülések és sprinttervezés során.
A Miro legjobb funkciói
- A fejlett biztonsági funkciók garantálják az adatok biztonságát.
- Gazdagító, együttműködésen alapuló élményt nyújt
- Az Infinite Whiteboard elősegíti a kiterjedt brainstormingot.
- Zökkenőmentes integráció olyan népszerű eszközökkel, mint a Jira, az Asana és a Slack.
A Miro korlátai
- Bizonyos eszközök szerkesztési lehetőségei korlátozottak más Miro alternatívákhoz képest.
- A felhasználók szerint néha nehéz módosítani a tábla elrendezését.
- Korlátozott prezentációs mód funkciók
Miro árak
- Ingyenes csomag
- Csapatcsomag: 8 USD/hó felhasználónként
- Üzleti terv: 16 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Az egyedi árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.
Miro értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (4900+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)
5. Creately
Merüljön el a Creately világában, ahol az adatok vizualizálása és az együttműködés találkozik. A Creately igazi áldás azoknak a szakembereknek, akik felhasználóbarát gondolattérkép-készítő szoftvert keresnek.
A rengeteg sablon és tervezési lehetőségnek köszönhetően a Mac-felhasználók gyorsan átjuthatnak az ötlet megszületésétől a gyönyörűen vizualizált gondolattérképig. Ez egy menedék azok számára, akik szeretik az egyszerűséget és a mélységet.
A Creately legjobb funkciói
- Felhasználóbarát gondolattérkép-készítő szoftver kiváló együttműködési eszközökkel
- A változások azonnali láthatósága ösztönzi az azonnali visszajelzéseket.
- Gazdag funkciókészlet még az ingyenes verzióban is
- Fájlok, jegyzetek és egyéb adatok vizuális elemekhez való kapcsolásának lehetősége
A Creately korlátai
- A felhasználók által egyes funkciók esetében észlelt alkalmi késleltetés
- Szövegformázási hibákkal találkozik
- A felhasználók szerint a gondolattérképeken a tökéletes elrendezés kihívást jelenthet.
Creately árak
- Ingyenes
- Starter: 5 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 89 USD/hó (korlátlan számú felhasználó)
- Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal
Creately értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (825+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (160+ értékelés)
6. Lucidspark
Fedezze fel a Lucidsparkot, egy digitális táblát, amely új lendületet ad brainstorming üléseinek. A startupok és a kreatív csapatok különösen élvezni fogják az ötletek zökkenőmentes áramlását ebben a gondolattérkép-készítő szoftverben.
A Mac-felhasználók valós időben közösen vázolhatnak, rajzolhatnak és térképezhetnek ötleteket, így ez a szoftver ideális választás olyan munkamenetekhez, amelyek csapatmunkát és spontán kreativitást igényelnek.
A LucidSpark legjobb funkciói
- Egyedi Breakout Boards a diverzifikált gondolkodáshoz
- Beépített időzítő időkorlátos munkamenetekhez
- A Focus funkcióval összpontosíthatja a figyelmet
- Csoportosítsd az ötleteket a jobb áttekinthetőség érdekében
A LucidSpark korlátai
- A felhasználók szerint egyes sablonok használata kihívást jelenthet.
- Korlátozott funkciók a mobilalkalmazásban
LucidSpark árak
- Ingyenes
- Egyéni: 7,95 USD/hó/felhasználó áron
- Csapat: 9 USD/hó/felhasználó áron
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
LucidSpark értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 2200 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (350+ értékelés)
7. Ayoa
Bemutatjuk az Ayoa-t, ahol a termelékenység találkozik a kreativitással. Az Ayoa ideális szabadúszók és innovátorok számára, élénk és színes megközelítést kínál a gondolattérképek készítéséhez Mac-en.
Ha szereti a színekkel tarkított gondolatait, az Ayoa élénk felülete remek vászon lesz kreatív zsenialitásának.
Az Ayoa legjobb funkciói
- Kollaboratív táblák közös ötleteléshez csapattagokkal vagy kollégákkal
- Valós idejű együttműködés és csevegési funkciók
- Többféle nézet a feladatokhoz, hogy minden felhasználó igényeinek megfeleljenek
Ayoa korlátai
- A felület egyes felhasználók számára zavarosnak tűnhet.
- A felhasználók szerint a gondolattérképek lassúak lehetnek, és néha hirtelen leállnak.
Ayoa árak
- Mind Map: 10 dollártól/felhasználó, havonta
- Feladat: 10 dollártól felhasználónként/hónapban
- Ultimate: 13 dollártól felhasználónként/hónapban
Ayoa értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)
8. Whimsical
Fedezze fel a Whimsical varázsát, egy eszközt, amely valóban méltó a nevéhez. A tervezők és a vizuális gondolkodók különösen értékelni fogják a tiszta, intuitív felületét.
Azoknak a Mac-felhasználóknak, akik wireframe-eket, folyamatábrákat és gondolattérképeket szeretnének kombinálni, a Whimsical kellemes és hatékony felhasználói élményt ígér.
A Whimsical legjobb funkciói
- Rengeteg előre elkészített ikon a diagramok vizuális megjelenésének javításához
- Lehetővé teszi a terméktervek egyszerű vázlatának elkészítését.
- All-in-one platform brainstorminghoz, folyamatábrákhoz és vázlatokhoz
- A testreszabható sablonok felgyorsítják a létrehozási folyamatokat.
Szeszélyes korlátozások
- Ez a gondolattérkép-készítő szoftver nem rendelkezik projektmenedzsment funkciókkal.
- Nincs lehetőség egyéni színek létrehozására
Szeszélyes árazás
- Starter: Ingyenes
- Pro: 12 USD/hó szerkesztőnként
- Szervezés: 20 USD/hó szerkesztőnként
Szeszélyes értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 170 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (50 értékelés)
Bónusz: Nézze meg a Miro és a Whimsical összehasonlítását .
9. Cacoo
Lépjen be a Cacoo világába, ahol a diagramok készítése egyszerre művészet és tudomány. A termékfejlesztéssel és rendszertervezéssel foglalkozó csapatok számára a Cacoo gondolattérkép-készítő funkciói különösen hasznosak.
A valós idejű együttműködés és a diagramkészítő eszközök segítségével a Mac-felhasználók könnyedén közösen hozhatnak létre, iterálhatnak és vizualizálhatnak komplex rendszereket.
A Cacoo legjobb funkciói
- Támogatja a több felhasználós élő szerkesztést ugyanazon diagramon belül.
- Integrált videó és csevegés a csapatok közötti jobb együttműködés érdekében
- Több mint 100 sablon és forma a legkülönbözőbb igényekhez
- Dinamikus diagramok funkció az automatikus vizuális diagramok létrehozásához
- Ingyenes gondolattérkép-szoftver funkciók
A Cacoo korlátai
- Nincs beépített feladatkezelő funkció
- A külső szervezetekkel való együttműködéshez fizetős csomag szükséges.
Cacoo árak
- Ingyenes
- Pro: 6 USD/hó egy felhasználó számára
- Csapat: 6 USD/felhasználó havonta, maximum 1000 felhasználóig
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Cacoo értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)
10. XMind
Végül, de nem utolsósorban, fedezze fel az XMind-ot, a gondolattérkép-készítés világának veteránját. Az akadémikusok, kutatók és gondolkodók kedvence, az XMind olyan eszközöket kínál, amelyek mélyreható elemzésekhez és kiterjedt gondolkodási folyamatokhoz alkalmasak.
A Mac-felhasználók értékelni fogják az ötletek szervezésének strukturált megközelítését, ami kiváló választássá teszi őket mélyreható projektek és tanulmányokhoz.
Az XMind legjobb funkciói
- Többféle strukturálási lehetőség a gondolattérképekhez
- Gyors és reagáló felhasználói felület
- A Zen mód zavaró tényezőktől mentes gondolattérkép-készítést tesz lehetővé.
- Több ágú színezés a csomópontok megkülönböztetéséhez
Az XMind korlátai
- A felhasználók szerint a nagy méretű gondolattérképek betöltése késleltetést okozhat.
- Más XMind alternatívákkal ellentétben nincs ingyenes verzió.
- A projektmenedzsment eszközök hiánya miatt nem optimális agilis vagy scrum csapatok számára.
XMind árak
- 5,99 USD/hó
- 59,99 USD/év
XMind értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (45+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)
Nézze meg ezeket az Xmind alternatívákat!
Miért kiemelkedő a ClickUp a Mac-felhasználók számára elérhető gondolattérkép-készítő szoftverek közül?
Egy olyan korszakban, amikor az együttműködés a legfontosabb, a ClickUp kiemelkedik a legjobb gondolattérkép-szoftverként az egyéni és a csapat termelékenységét illetően.
Akár vizuális gondolkodó, akár listák rajongója, a ClickUp több mint 15 testreszabható nézettel segíti munkájának kezelését. Kezdje egy gondolattérképpel az ötletek brainstormingjával, majd készítsen projektlistákat és dokumentumokat, hogy elképzeléseit valóra válthassa!