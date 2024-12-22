A 10 legjobb gondolattérkép-készítő szoftver Mac-hez 2025-ben (ingyenes és fizetős)

Megértjük: a hatalmas digitális világ néha labirintusnak tűnhet. De amikor stratégiáidat kell kidolgoznod vagy a következő nagy projektet kell megtervezned, nem kellene összeférhetetlen eszközökkel vagy nehézkes felületekkel küszködnöd.

Képzelj el egy olyan termelékenységi eszközt, amely kreatív zsenialitásod kiterjesztésének tűnik. Olyat, amely tükrözi a Mac-felhasználók által kedvelt intuitív kialakítást és felhasználóbarát jelleget. Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy nem egy, hanem 10 gondolattérkép-készítő szoftvert találtunk Mac-hez? Akár egyedül gondolkodó író vagy, aki egy regény vázlatát szeretné megrajzolni, akár egy dinamikus csapat tagja, amely komplex projekteket szervez, nekünk van valami a számodra.

És a hab a tortán? Ingyenes és fizetős gondolattérkép-készítő szoftverek is vannak, így minden pénztárcának megfelelő megoldást találhat. Akkor vágjunk is bele, és nézzük meg a 2025-ös év legjobb gondolattérkép-készítő szoftvereit!

Mit kell keresni a Mac-hez készült gondolattérkép-szoftverekben?

Nem csak a csillogó funkciókról van szó. Nézzük meg, mi teszi igazán a legjobbá a gondolattérkép-készítő szoftvereket.

Intuitív felület: A szoftvernek intuitívnak kell lennie, és nem lehet bonyolult a gondolattérképek elkészítésének megkezdése.

Mac kompatibilitás: Ne csak a kompatibilitást keresse, hanem a legjobb Ne csak a kompatibilitást keresse, hanem a legjobb gondolattérkép-készítő szoftvert, amely illeszkedik a Mac elegáns esztétikájához és egyszerű funkcionalitásához.

Együttműködési lehetőségek: Keressen olyan gondolattérkép-alkalmazást, amely valós időben lehetővé teszi az összes csapattag hozzájárulását, szerkesztését és megjegyzéseit. Keressen olyan gondolattérkép-alkalmazást, amely valós időben lehetővé teszi az összes csapattag hozzájárulását, szerkesztését és megjegyzéseit.

Sokoldalúság: Akár vizuális térképek és listák között vált, akár más alkalmazásokkal integrálja, az eszköznek az Ön igényeihez kell igazodnia.

Költséghatékonyság: A választott szoftvernek értéket kell nyújtania, és minden olyan funkcióval kell rendelkeznie, amely a munka kompromisszumok nélküli elvégzéséhez szükséges.

A 10 legjobb gondolattérkép-készítő szoftver 2025-ben

Rendben, lefektettük az alapokat. Tudja, mire kell figyelnie egy csúcsminőségű gondolattérkép-szoftverben, és készen áll a korlátlan gondolattérképek létrehozására.

Az egyedül gondolkodóktól a nyüzsgő csapatokig, a kreatív lázadóktól a stratégiai zsenikig – íme a Mac-hez szabott legjobb gondolattérkép-készítő eszközök válogatott listája. Kezdődjön a felfedezés!

Kezdés Készítsen közös gondolattérképeket és folyamatábrákat a ClickUp Mind Maps segítségével!

A ClickUp egy termelékenységi platform, amely webes, mobil és asztali alkalmazásokkal rendelkezik, és amelynek célja a munka egyetlen központi csomópontba történő racionalizálása.

A ClickUp Mind Maps nem csupán egy hatékony projektmenedzsment eszköz, hanem a gondolkodók, tervezők és innovátorok menedéke is. Az egyszerű drag-and-drop funkcióval a gondolattérkép készítése olyan, mintha egy üres vászonra festenél. Zökkenőmentesen hozhatsz létre feladatokat, alfeladatokat és függőségeket, így a központi ötletet megvalósítható elemekké alakíthatod.

De talán a Mac-felhasználók számára a legnagyobb előny a ClickUp elkötelezettsége a zökkenőmentes felhasználói élmény iránt!

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A sok funkció miatt a tanulási görbe meredek lehet.

Még nem minden nézet elérhető a mobilalkalmazásban.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Visio

via Visio

Lépjen be a Visio világába, a Microsoft 365 diagramok és vektorgrafikák terén kiemelkedő teljesítményű szoftverébe. A Visio gondolattérkép-készítő szoftvere különösen előnyös az IT- és üzleti szektorban dolgozó szakemberek számára, mivel bonyolult részletek kidolgozását és fejlett modellezést tesz lehetővé.

Azok a Mac-felhasználók, akik olyan eszközt keresnek, amely részletes diagramokat és gondolattérképeket ötvöz, a Visio átfogó funkciói között megtalálják a tökéletes megoldást. Merüljön el, és valósítsa meg elképzeléseit!

A Visio legjobb funkciói

Különböző diagramkészítési igényekhez széles körű szimbólumokat kínál különböző kategóriákban.

Felhasználóbarát, számos intuitív funkcióval

Bőséges online források állnak rendelkezésre segítségnyújtás és tanulás céljából.

A Visio korlátai

A nagy léptékű projekteknél a formázás nehézkessé válik, ami megnehezíti azok teljes áttekintését.

Kevesebb integrációt kínál, mint a Visio alternatívái és más gondolattérkép-eszközök.

Visio árak

Visio Plan 1: 5 USD/felhasználó havonta

Visio Plan 2: 15 USD/felhasználó havonta

Egyszeri vásárlás standard: 309,99 USD

Egyszeri vásárlás Professional: 579,99 USD

Visio értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (450 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

3. MindManager

via MindManager

Üdvözöljük a MindManagerben, egy online gondolattérkép-készítő szoftverben, ahol gondolatainak strukturálása művészi formává válik. Különösen a stratégák és a tervezők kedvelik ezt a gondolattérkép-készítő eszközt, amely világossá teszi a komplex ötleteket.

Akár tanácsadóként térképezi fel ügyfeleinek útját, akár diákként bonyolult fogalmakat bont le, a MindManager for Mac dinamikus teret kínál a gondolkodáshoz, tervezéshez és alkotáshoz.

A MindManager legjobb funkciói

A MindManager korlátai

Más gondolattérkép-szoftverekkel ellentétben nem kínál ingyenes verziót.

Bár Gantt-diagram funkciók is rendelkezésre állnak, ezek némileg korlátozottak.

Korlátozott kép- és ikonválaszték

MindManager árak

Essentials: 99 USD/év

Professzionális: 169 USD/év

Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

MindManager értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (180+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

4. Miro

via Miro

Ismerje meg a Miro-t, a virtuális táblát, amely elősegíti a közös ötletelést. A csapatok – különösen azok, akik távoli munkát végeznek – imádni fogják a Miro gondolattérkép-készítő szoftverének korlátlan vásznát.

A tervezők, fejlesztők és moderátorok a Miro interaktív és vonzó gondolattérkép-funkcióit forradalmian újnak fogják találni a workshopok, ülések és sprinttervezés során.

A Miro legjobb funkciói

A fejlett biztonsági funkciók garantálják az adatok biztonságát.

Gazdagító, együttműködésen alapuló élményt nyújt

Az Infinite Whiteboard elősegíti a kiterjedt brainstormingot.

Zökkenőmentes integráció olyan népszerű eszközökkel, mint a Jira, az Asana és a Slack.

A Miro korlátai

Bizonyos eszközök szerkesztési lehetőségei korlátozottak más Miro alternatívákhoz képest.

A felhasználók szerint néha nehéz módosítani a tábla elrendezését.

Korlátozott prezentációs mód funkciók

Miro árak

Ingyenes csomag

Csapatcsomag: 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti terv: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az egyedi árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (4900+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

5. Creately

via Creately

Merüljön el a Creately világában, ahol az adatok vizualizálása és az együttműködés találkozik. A Creately igazi áldás azoknak a szakembereknek, akik felhasználóbarát gondolattérkép-készítő szoftvert keresnek.

A rengeteg sablon és tervezési lehetőségnek köszönhetően a Mac-felhasználók gyorsan átjuthatnak az ötlet megszületésétől a gyönyörűen vizualizált gondolattérképig. Ez egy menedék azok számára, akik szeretik az egyszerűséget és a mélységet.

A Creately legjobb funkciói

Felhasználóbarát gondolattérkép-készítő szoftver kiváló együttműködési eszközökkel

A változások azonnali láthatósága ösztönzi az azonnali visszajelzéseket.

Gazdag funkciókészlet még az ingyenes verzióban is

Fájlok, jegyzetek és egyéb adatok vizuális elemekhez való kapcsolásának lehetősége

A Creately korlátai

A felhasználók által egyes funkciók esetében észlelt alkalmi késleltetés

Szövegformázási hibákkal találkozik

A felhasználók szerint a gondolattérképeken a tökéletes elrendezés kihívást jelenthet.

Creately árak

Ingyenes

Starter: 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 89 USD/hó (korlátlan számú felhasználó)

Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Creately értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (825+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (160+ értékelés)

6. Lucidspark

via Lucidspark

Fedezze fel a Lucidsparkot, egy digitális táblát, amely új lendületet ad brainstorming üléseinek. A startupok és a kreatív csapatok különösen élvezni fogják az ötletek zökkenőmentes áramlását ebben a gondolattérkép-készítő szoftverben.

A Mac-felhasználók valós időben közösen vázolhatnak, rajzolhatnak és térképezhetnek ötleteket, így ez a szoftver ideális választás olyan munkamenetekhez, amelyek csapatmunkát és spontán kreativitást igényelnek.

A LucidSpark legjobb funkciói

Egyedi Breakout Boards a diverzifikált gondolkodáshoz

Beépített időzítő időkorlátos munkamenetekhez

A Focus funkcióval összpontosíthatja a figyelmet

Csoportosítsd az ötleteket a jobb áttekinthetőség érdekében

A LucidSpark korlátai

A felhasználók szerint egyes sablonok használata kihívást jelenthet.

Korlátozott funkciók a mobilalkalmazásban

LucidSpark árak

Ingyenes

Egyéni: 7,95 USD/hó/felhasználó áron

Csapat: 9 USD/hó/felhasználó áron

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

LucidSpark értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (350+ értékelés)

7. Ayoa

via Ayoa

Bemutatjuk az Ayoa-t, ahol a termelékenység találkozik a kreativitással. Az Ayoa ideális szabadúszók és innovátorok számára, élénk és színes megközelítést kínál a gondolattérképek készítéséhez Mac-en.

Ha szereti a színekkel tarkított gondolatait, az Ayoa élénk felülete remek vászon lesz kreatív zsenialitásának.

Az Ayoa legjobb funkciói

Kollaboratív táblák közös ötleteléshez csapattagokkal vagy kollégákkal

Valós idejű együttműködés és csevegési funkciók

Többféle nézet a feladatokhoz, hogy minden felhasználó igényeinek megfeleljenek

Ayoa korlátai

A felület egyes felhasználók számára zavarosnak tűnhet.

A felhasználók szerint a gondolattérképek lassúak lehetnek, és néha hirtelen leállnak.

Ayoa árak

Mind Map: 10 dollártól/felhasználó, havonta

Feladat: 10 dollártól felhasználónként/hónapban

Ultimate: 13 dollártól felhasználónként/hónapban

Ayoa értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

8. Whimsical

via Whimsical

Fedezze fel a Whimsical varázsát, egy eszközt, amely valóban méltó a nevéhez. A tervezők és a vizuális gondolkodók különösen értékelni fogják a tiszta, intuitív felületét.

Azoknak a Mac-felhasználóknak, akik wireframe-eket, folyamatábrákat és gondolattérképeket szeretnének kombinálni, a Whimsical kellemes és hatékony felhasználói élményt ígér.

A Whimsical legjobb funkciói

Rengeteg előre elkészített ikon a diagramok vizuális megjelenésének javításához

Lehetővé teszi a terméktervek egyszerű vázlatának elkészítését.

All-in-one platform brainstorminghoz, folyamatábrákhoz és vázlatokhoz

A testreszabható sablonok felgyorsítják a létrehozási folyamatokat.

Szeszélyes korlátozások

Ez a gondolattérkép-készítő szoftver nem rendelkezik projektmenedzsment funkciókkal.

Nincs lehetőség egyéni színek létrehozására

Szeszélyes árazás

Starter: Ingyenes

Pro: 12 USD/hó szerkesztőnként

Szervezés: 20 USD/hó szerkesztőnként

Szeszélyes értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 170 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50 értékelés)

Bónusz: Nézze meg a Miro és a Whimsical összehasonlítását .

9. Cacoo

via Cacoo

Lépjen be a Cacoo világába, ahol a diagramok készítése egyszerre művészet és tudomány. A termékfejlesztéssel és rendszertervezéssel foglalkozó csapatok számára a Cacoo gondolattérkép-készítő funkciói különösen hasznosak.

A valós idejű együttműködés és a diagramkészítő eszközök segítségével a Mac-felhasználók könnyedén közösen hozhatnak létre, iterálhatnak és vizualizálhatnak komplex rendszereket.

A Cacoo legjobb funkciói

Támogatja a több felhasználós élő szerkesztést ugyanazon diagramon belül.

Integrált videó és csevegés a csapatok közötti jobb együttműködés érdekében

Több mint 100 sablon és forma a legkülönbözőbb igényekhez

Dinamikus diagramok funkció az automatikus vizuális diagramok létrehozásához

Ingyenes gondolattérkép-szoftver funkciók

A Cacoo korlátai

Nincs beépített feladatkezelő funkció

A külső szervezetekkel való együttműködéshez fizetős csomag szükséges.

Cacoo árak

Ingyenes

Pro: 6 USD/hó egy felhasználó számára

Csapat: 6 USD/felhasználó havonta, maximum 1000 felhasználóig

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Cacoo értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

10. XMind

via XMind

Végül, de nem utolsósorban, fedezze fel az XMind-ot, a gondolattérkép-készítés világának veteránját. Az akadémikusok, kutatók és gondolkodók kedvence, az XMind olyan eszközöket kínál, amelyek mélyreható elemzésekhez és kiterjedt gondolkodási folyamatokhoz alkalmasak.

A Mac-felhasználók értékelni fogják az ötletek szervezésének strukturált megközelítését, ami kiváló választássá teszi őket mélyreható projektek és tanulmányokhoz.

Az XMind legjobb funkciói

Többféle strukturálási lehetőség a gondolattérképekhez

Gyors és reagáló felhasználói felület

A Zen mód zavaró tényezőktől mentes gondolattérkép-készítést tesz lehetővé.

Több ágú színezés a csomópontok megkülönböztetéséhez

Az XMind korlátai

XMind árak

5,99 USD/hó

59,99 USD/év

XMind értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (45+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

Nézze meg ezeket az Xmind alternatívákat!

Miért kiemelkedő a ClickUp a Mac-felhasználók számára elérhető gondolattérkép-készítő szoftverek közül?

Egy olyan korszakban, amikor az együttműködés a legfontosabb, a ClickUp kiemelkedik a legjobb gondolattérkép-szoftverként az egyéni és a csapat termelékenységét illetően.

Akár vizuális gondolkodó, akár listák rajongója, a ClickUp több mint 15 testreszabható nézettel segíti munkájának kezelését. Kezdje egy gondolattérképpel az ötletek brainstormingjával, majd készítsen projektlistákat és dokumentumokat, hogy elképzeléseit valóra válthassa!