Whimsical és Miro: melyik táblaszoftver a legjobb? 2025

A közös munkamenetek elengedhetetlenek minden olyan vállalkozás számára, amely kreatív koncepciókkal vagy tervezői gondolkodással foglalkozik. Akár egy projekt ötleteit vitatja meg, új terméket tervez, vagy ügyfélút térképet készít, a legjobb eredményeket mindig csapatmunkával érheti el. 🤝

Természetesen azt is dokumentálnia kell, hogy teljes mértékben kihasználhassa az előnyeit.

Az irodai táblák kiválóan alkalmasak erre a célra, ha az összes csapattag a helyszínen van. De ha elosztott csapattal dolgozik, akkor fel kell javítania a teljesítményét. A virtuális táblák tökéletes megoldást kínálnak – és ha ezek segítségével a munkafolyamatot is racionalizálhatja, az jelentős előnyt jelent.

Itt jön fel a Whimsical és a Miro közötti kérdés. Ezek a fehér tábla tervező eszközök különböző funkciókat és előnyöket kínálnak a közös munkát támogatva, de melyik a jobb? 🛠️

Ebben a cikkben összehasonlítjuk a Whimsical és a Miro alkalmazásokat, hogy segítsünk eldönteni, melyik opció a legjobb a csapatod számára!

Mi az a Whimsical?

A Whimsical ideális szabadúszók, tervezőcsapatok, szoftverfejlesztők és termékmenedzserek számára, akik folyamatábrákat és vázlatokat szeretnének készíteni, majd azokat másokkal megosztani, hogy visszajelzést kapjanak.

Elsősorban kisebb csapatok közötti, többnyire aszinkron virtuális együttműködéshez készült eszköz. A felhasználói felület egyszerű és minimalista, így még a kezdők is könnyen használhatják. Ez azonban egy tisztán webalapú eszköz, így mobil eszközökön nem használható alkalmazásként. 🖥️

A Whimsical jellemzői

A Whimsical funkciói jól működnek, ha kis csapatban dolgozik, és igényei meglehetősen egyszerűek.

A Whimsical hihetetlenül egyszerűvé és gyorssá teszi a lo-fi vázlatok készítését, és bármilyen képernyőméretre tervezhet. Rengeteg konfigurálható elem áll rendelkezésre, beleértve a szövegbeviteli mezőket, gombokat, jelölőnégyzeteket, címkéket, értékelő csillagokat és kész, kattintható meghívókat, mint például a „Tekintse meg munkáinkat” és a „Vegye fel velünk a kapcsolatot”, amelyek csak arra várnak, hogy felhasználja őket.

A gyors kereső eszköz és a billentyűparancsok segítségével gyorsan megtalálhatja és használhatja a kívánt funkciókat. Emellett könnyen együttműködhet csapattársaival a vázlatok elkészítésében valós időben.

2. Hasznos alakzatok és ikonok

A Whimsical minden olyan alakzatot tartalmaz, amelyet egy tervezőeszközben általában megtalál, plusz egy praktikus zárójel alakzatot. A összekötő nyilak saját címkével rendelkeznek, amelyek automatikusan igazodnak egymáshoz, így nem kell végtelenül babrálnia, hogy minden pontosan illeszkedjen.

Emellett tartalmaz egy kategorizált és kereshető ikonkészletet is, amelyet igényeid szerint testreszabhatsz, címkézhetsz, és önmagában vagy más elemekben használhatsz. Van még egy diagramkészítő alkalmazás is, amely segít koncentrálni.

3. Adjon hozzá szerkesztőket ingyen

Ha nem szükséges, hogy sok szerkesztő férjen hozzá a munkaterületéhez, akkor a Whimsical kiváló ár-érték arányt kínál. Továbbra is ingyenesen meghívhat vendégeket, akik megtekinthetik, kommentálhatják, sőt szerkeszthetik is azokat a fájlokat, amelyekhez hozzáférést biztosít nekik. 💰

Whimsical árak

Starter: Ingyenes

Előny: 10 dollár szerkesztőnként havonta

Szervezet: 20 dollár szerkesztőnként havonta

Mi az a Miro?

A Miro nagyobb távoli csapatok számára készült, amelyeknek széles körű, valós idejű együttműködésre van szükségük, mind a csapaton belül, mind a külső érdekelt felekkel.

Kiváló felhasználói élményéről ismert, emellett széles körű sablonokat és integrációkat kínál olyan eszközökkel, mint az Asana, a Slack és a Jira. Webalapú platformokon, valamint Android és iPhone alkalmazásokon is működik.

A Miro funkciói

A Miro funkciói sokkal kiterjedtebbek és skálázhatóbbak, mint a Whimsicalé. A Miro megkönnyíti a csapatok időben és térben való együttműködését.

1. Videohívás-integrációk

A Miro lehetővé teszi, hogy a platformot elhagyása nélkül különböző módokon kommunikáljon csapattársaival. Míg a Miro és a Whimsical is rendelkezik csevegési funkcióval, a Miro emellett natív videohívási eszközzel is rendelkezik.

Adjon hozzá integrációkat olyan konferenciahívási platformokkal, mint a Microsoft Teams, a Zoom és a Google Meet, és csapata könnyedén kapcsolatban maradhat, miközben Ön a táblákon dolgozik, függetlenül attól, hogy hol vannak. 🙋‍♀️

2. Széles sablonválaszték

A Miro segít időt megtakarítani és javítani dokumentumai megjelenítését a sablonok széles választékával. Míg a Whimsical jelenleg néhány sablont kínál, a Miro több mint 200 natív sablont biztosít. Ha ezek nem elégségesek az Ön számára, egyszerűen látogasson el a közösség által működtetett Miroverse oldalra, ahol további sablonokat találhat.

3. Fejlett prezentáció és moderálás

A Miro segítségével könnyedén közvetlenül a tábláról prezentálhat, így Ön irányíthatja a folyamatot, és munkatársai csak azt láthatják, amire Ön, mint moderátor, összpontosít. Beállíthatja, hogy a közönség milyen területet lásson, amikor először csatlakozik a találkozóhoz.

Ezután mutassa meg nekik az áttekintést, vagy nagyítson rá a táblán bármelyik részre. A prezentáció során minimalizálhatja a vászon azon részeit is, amelyekkel nem dolgozik. Az anonim szavazási funkció segít a csapatának abban, hogy közösen döntsenek a további lépésekről.

Miro árak

Ingyenes: Ingyenes, korlátlan számú csapattag számára

Starter: 8 dollár/tag/hónap

Üzleti: 16 dollár/tag/hónap

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Whimsical és Miro: funkciók összehasonlítása

Megállapítottuk, hogy a Whimsical kiválóan alkalmas vázlatok készítésére, remek együttműködési eszközökkel rendelkezik, és kis csapatok számára költséghatékony. A Miro jobban skálázható, jobb a kommunikációhoz és prezentációkhoz, és széles körű sablonokat kínál.

Mi a helyzet a Whimsical és a Miro összehasonlítható funkcióival? Nézzük meg néhány közös funkciót, hogy megtudjuk, mit tudnak Önnek nyújtani.

Whimsical vs. Miro táblák

A Whimsical táblák kisebb tervezési munkafolyamatok ábrázolására alkalmasak.

A Whimsical végtelen vásznat kínál, valamint lehetőséget formák, szövegek vagy jegyzetek rajzolására és hozzáadására. Emellett jól megtervezett vázlatkönyvtárral és folyamatábra-eszközzel is rendelkezik. Az eszközkészlet megkönnyíti a prototípusok és a felhasználói folyamatok létrehozását, és gyorsan elkészítheti az első maketteket, amelyeket megoszthat a csapatával, hogy visszajelzést kapjon.

Ezzel szemben a Miro táblák nagyobb csapatok számára készültek, akiknek valós időben vagy aszinkron módon kell együtt dolgozniuk nagy munkafolyamatokon.

A Miro szintén rendelkezik végtelen vászonnal, rajzeszközökkel és öntapadós jegyzetekkel. Bónuszként a rácsos háttér megkönnyíti az elemek igazítását és elhelyezését. A Miro navigációs rendszere segít könnyedén eligazodni egy nagy táblán. A kereső módban a teljes kép látható, majd szükség szerint nagyíthat vagy kicsinyíthet.

Győztes: Miro, mert több funkcióval rendelkezik, és szükség esetén könnyedén dolgozhatsz vele nagyon nagy táblákon is 🏆

Whimsical vs. Miro dokumentumok és AI

Dokumentumok nélkül nem lehet vállalkozást működtetni. Az egyetlen különbség az, hogy manapság ezek a dokumentumok többnyire online elérhetők, ami megkíméli a fákat és mindenki számára hozzáférhetőbbé teszi az információkat.

A Whimsical beépített dokumentumkezelő funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy az összes dokumentumot ugyanazon a munkaterületen tárolja, mint a vázlatokat, folyamatábrákat és gondolattérképeket. Írhat a semmiből, táblázatokat hozhat létre, drag-and-drop funkcióval mozgathatja az elemeket, majd a gyorsmenü segítségével formázhatja őket. Az automatikus visszautalások összekapcsolják a dokumentumot a Whimsical más területeivel, beleértve a táblákat is.

Mivel az AI eszközök jelenleg olyan népszerűek, egyetlen szoftver sem engedheti meg magának, hogy nélkülözze őket. A Whimsical új AI szöveg-ábra eszközével egyetlen gombnyomással létrehozhat felhasználói folyamatokat. Egyszerűen írja be, mire van szüksége az ábrához vagy a gondolattérképhez, és az eszköz automatikusan megadja a gondolkodás irányításához szükséges keretrendszert.

Ha pedig ChatGPT Plus-t használ, most már elérhető a Whimsical Diagrams plug-in, így a Whimsical-t a GPT-4-ben is használhatja.

A Miro dokumentumai többnyire sablonok alapján készülnek, de a Miro-t külső dokumentációs szoftverekkel vagy jegyzetalkalmazásokkal is összekapcsolhatja, például a Google Drive-val, az OneDrive-val, a Notion-nal vagy a Dropbox-szal.

A Miro AI funkciója is viszonylag új, és nemrégiben vált elérhetővé béta verzióban. Ez lehetővé teszi, hogy egyszerű ötletekből automatikusan generáljon gondolattérképeket, jegyzeteket, képeket vagy felhasználói történeteket. Összefoglalhatja az összes jegyzetét, vagy szöveget kóddá alakíthat. Jelenleg még több AI funkció fejlesztése folyik. 🤖

Győztes: Miro, mert szélesebb körű AI funkciókkal rendelkezik 🏆

Whimsical vs. Miro gondolattérképek

A gondolattérkép-szoftverek segítenek kiaknázni kreativitását, rendszerezni ötleteit és megérteni, hogyan illeszkednek egymáshoz.

A Whimsical és a Miro gondolattérképek hasonló módon működnek. Különböző színek, formák és vonaltípusok, valamint az elemek húzásával és elhelyezésével vizuálisan rendezheti az információkat. Mindkettő AI-t is kínál a folyamat felgyorsításához és a valós idejű együttműködéshez.

A Whimsical egyszerű gondolattérképekhez lehet a legjobb, míg a Miro talán kissé jobban testreszabható, és lehetővé teszi, hogy gondolattérképeit prezentációs diákká alakítsa.

Győztes: Miro, egy hajszálnyival 🏆

Whimsical és Miro a Redditen

Hogy visszajelzéseket kapjunk a felhasználóktól, megnéztük, mit írnak a Reddit felhasználói a Miro-ról és a Whimsical-ról. 🤔

Egyes felhasználók a Whimsical rajongói. Például ez a felhasználó így nyilatkozott:

„Az elmúlt másfél évben a Whimsical volt a kedvenc eszközöm. Ez messze az egyik legjobb eszköz, amit építészeti diagramok készítéséhez használtam. A fő ok az, hogy a végeredmény alapértelmezés szerint gyönyörű. Az interfészük tökéletes. Én egy mérnök vagyok, akinek gyenge a grafikai tervezési készsége, de az eredmény alapján az emberek azt gondolják, hogy sok időt fektettem a vizualizációk tervezésének finomításába, a megfelelő színek kiválasztásába, a dobozok igazításába stb., pedig nem így volt. Az eszköz segített nekem. Nagy győzelem! :)”

Vannak azonban panaszok a Whimsical ingyenes csomagjának korlátaival kapcsolatban, mint például ez:

„A Whimsical.com használata kellemes élmény volt számomra, de csalódott voltam a ingyenes csomag korlátai miatt, amely csak 500 elemet engedélyez.”

Egy másik felhasználó így nyilatkozott a Miro-ról:

„Imádom a Miro-t a folyamatok/térképek tervezéséhez, szerintem kiválóan alkalmas választásalapú játékokhoz vagy bármilyen, nagyon összetett, egymással összekapcsolt rendszerhez. Ugyanakkor nem hiszem, hogy a tervezési dokumentumok szempontjából olyan hasznos lenne.”

Vannak olyanok is, akik úgy érzik, hogy egyik sem nyújtja számukra a szükséges teljes megoldást. Ez a felhasználó úgy érzi, hogy ezek nem felelnek meg az ő igényeinek:

„Én is használtam már olyan táblákat, mint a Miro vagy a Whimsical, de úgy találtam, hogy nem felelnek meg annak a minimalista és egyszerűsített igényemnek, hogy a vázlatok valóban összekapcsolódjanak, ahogyan annak lennie kell.”

És még egy felhasználó talált közös megoldást:

„Mi a ClickUp és a Miro programokat használjuk. Ez a kombináció nagyon jól működik számunkra.”

Ezzel eljutottunk alternatív megoldásunkhoz: a ClickUp-hoz. ✨

Ismerje meg a ClickUp-ot: a Whimsical és a Miro legjobb alternatíváját

Rajzolj kapcsolatokat és kapcsold össze az objektumokat, hogy a ClickUp Whiteboards segítségével csapatoddal együtt útvonalterveket vagy munkafolyamatokat hozz létre ötleteidből.

A ClickUp egy projektmenedzsment eszköz, amely az üzleti folyamatok teljes egészében támogatja Önt. Ez az egyik legjobb csapatmunkát támogató szoftver, amelynek célja a termelékenység és a kreativitás növelése, miközben a munkafolyamatot is egyedülálló módon racionalizálja. 🙌

A ClickUp több ezer sablonjával órákat takaríthat meg a munkában. Nincs többé dokumentumok nulláról való létrehozása. És mivel mindegyik gyönyörűen formázott, könnyebben olvasható és sokkal hatékonyabb.

A ClickUp szinte minden eleme testreszabható, így az Ön igényeinek megfelelően alakíthatja.

A ClickUp webalkalmazásként, valamint Windows, Android, Linux vagy iOS rendszerekre is elérhető, így asztali számítógépen, laptopon vagy más eszközökön, például iPhone-on vagy iPad-en is használhatja.

A valós idejű együttműködésre összpontosító ClickUp könnyedén felveszi a versenyt a Whimsical és a Miro programokkal, és sok esetben jobb is náluk.

Vessünk egy pillantást ugyanazokra a három funkcióra, amelyeket az előbb a Whimsical és a Miro összehasonlításában vizsgáltunk, és nézzük meg, hogyan teljesít a ClickUp.

Táblák

A Collaboration Detection funkció lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egyszerre dolgozzanak és szerkesszenek a ClickUp Whiteboards-ban.

A ClickUp Whiteboard, mint az egyik legjobb táblaszoftver, kiváló ötletelési felületet kínál, de ennél sokkal többet is. Az ötleteket felveszi és feladatokká alakítja.

A ClickUp együttműködési táblájának használatával saját elrendezést hozhat létre, vagy időt és energiát takaríthat meg, ha a ClickUp táblasablonjai közül választ. A folyamatábrák, gondolattérképek, mátrixok, szervezeti ábrák vagy munkatervek sablonjai mellett számos más lehetőség közül biztosan talál olyanokat, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek.

Használja a ClickUp valós idejű együttműködési funkcióját, hogy ötleteket gyűjtsön és brainstormingot tartson a csapatával. Rajzoljon, adjon hozzá objektumokat vagy szöveget, vagy készítsen projektterveket vagy folyamatábrákat, és kapcsolja össze ezeket a releváns forrásokkal, például médiafájlokkal vagy más dokumentumokkal. Szerencsére a ClickUp Whiteboards-nak soha nem fogy el a helye.

Ezután húzza át a táblára az elemeket, amíg tökéletesen el nem rendeződnek, és összekapcsolja őket annyi színnel, amennyivel csak szeretné. Ragasszon fel jegyzeteket, hogy rögzíthesse véletlenszerű gondolatait. A csapat bármely tagja valós időben szerkesztheti, mintha veled lenne a szobában.

Ha (egyelőre) elkészült, egy gombnyomással közvetlenül a tábláról hozhat létre ClickUp feladatokat. Ezeket a feladatokat a ClickUp-on belül rendelheti hozzá és kezelheti, így minden egy helyen van – egyszerűen és hatékonyan. ✅

Dokumentumok és mesterséges intelligencia

A ClickUp Docs élő dokumentumait közvetlenül a Whiteboardsba ágyazhatja, így a tábláról el sem kell hagynia, hogy hozzáférjen a fontos projektdokumentumokhoz, kutatásokhoz és kontextushoz.

A ClickUp Docs tiszta és szép, és lehetővé teszi, hogy ötleteit szövegesen és vizuálisan is közölje. Táblázatokat, könyvjelzőket ágyazhat be, és mindezt egyetlen gombnyomással vagy /Slash parancsokkal formázhatja. A csapat tagjai valós időben együtt szerkeszthetik a dokumentumokat, és megjegyzésekkel jelölhetik meg másokat, így létrehozva a lehető legjobb közös dokumentumot. A jogosultságkezelési funkciók és a megosztható linkek segítségével Ön szabályozhatja, hogy ki láthatja ezeket a dokumentumokat.

A legjobb az egészben, hogy a ClickUp Docs dokumentumok kategorizálhatók és közvetlenül összekapcsolhatók a munkafolyamatokkal, így csapata mindig egy helyen megtalálhatja az összes szükséges információt. A dokumentumokból közvetlenül rendelhet hozzá feladatokat, és szöveget alakíthat át feladatokká. Ezután widgetek segítségével frissítheti a projekt státuszát és a munkafolyamatokat, így mindig nyomon követheti a jelenlegi helyzetet.

A ClickUp mesterséges intelligenciával rendelkező asszisztense segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni. Kérje meg, hogy segítsen ötleteket gyűjteni vagy néhány kulcsszó alapján egy egész dokumentumot megírni. Ezután szerkessze és formázza a tartalmat, hogy tömörebb és vonzóbb legyen. 📝

Az AI-asszisztensed a Docs-ból kiválaszthatja a teendőket és a legfontosabb információkat, és másodpercek alatt összefoglalhatja a hosszú tartalmakat, így órákat spórolva meg neked a kézi munkával.

Gondolattérképek

A ClickUp gondolattérképein belül könnyedén átrendezheti a csomópontokat hierarchikus struktúrájuk alapján.

A ClickUp Mind Maps segít technicolorban vizualizálni következő nagyszerű ötletét. Ötleteljen, szervezze meg projektjeit, vagy térképezze fel a munkafolyamatokat, és nézze meg, hogyan illeszkednek egymáshoz. Írja le ötleteit, majd a drag-and-drop csomópontok segítségével mozgassa a gondolattérkép szakaszait.

A ClickUp minden eleméhez hasonlóan, itt is számos gondolattérkép-sablon áll rendelkezésre, amelyekkel elindulhat. És mivel a ClickUp-ban minden összekapcsolódik, a gondolattérképből közvetlenül létrehozhat és kezelhet feladatokat.

Kössd össze gondolattérképedet a munkaterületeden található konkrét dokumentumokkal, megjegyzésekkel vagy feladatokkal, és oszd meg őket a csapatoddal. Ez a kreativitás és az együttműködés legjobb formája. 🪄

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 dollár felhasználónként havonta

Üzleti: 12 dollár felhasználónként havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: 7 dollár havonta munkatér-tagként

A fehér tábla eszközök segítenek kreatívnak lenni, összegyűjteni a gondolataidat, majd mindezt értelmes módon rendszerezni.

Mindkét táblaszerszám más-más célokra alkalmas leginkább. Whimsical és Miro összehasonlításunkból egyértelműen kiderül, hogy a Whimsical kiválóan alkalmas kis csapatok számára, akik tervezési munkára koncentrálnak. Gyönyörű, egyszerű és költséghatékony. A Miro viszont a méretre van tervezve. Nagyobb csapatok számára alkalmas, akiknek valós időben kell együttműködniük, és több funkciót kínál.

Vagy közvetlenül a ClickUp-hoz fordulhat, ahol mindkét világ legjobbjait megtalálja, ráadásul a ClickUp projektmenedzsment eszközeihez is kapcsolódhat. A ClickUp all-in-one megoldása gyönyörű és hatékony táblákkal és dokumentumokkal kapcsolatos megoldásokat kínál, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz. Ez azt jelenti, hogy mindent egy munkaterületről kezelhet, ami segít racionalizálni a munkafolyamatot, és minden szempontból gyorsabban és hatékonyabban dolgozni. 🤩

