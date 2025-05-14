A 10 legjobb vázlatkészítő alkalmazás és eszköz a feladatok kezeléséhez 2025-ben

Túlterheltnek érzi magát a sok feladat, a közeledő határidők, a rendezetlen gondolatok és a szétszórt jegyzetek miatt? Lehet, hogy szüksége van egy vázlatkészítő alkalmazásra. Ezek rendet teremtenek a gondolatai, jegyzetek és feladatok között, így az élete produktívabbá és stresszmentessé válik.

De mi is pontosan az a vázlatkészítő alkalmazás? Egyszerűen fogalmazva: egy olyan eszköz, amely strukturálja és egyszerűsíti a jegyzetelési és feladat-tervezési munkafolyamatokat azáltal, hogy segít lebontani a komplex gondolatokat, hosszú kutatási jegyzeteket és nagy feladatokat kis, kezelhető részekre. ✨

Manapság rengeteg outliner alkalmazás elérhető, ezért a megfelelő megtalálása unalmas és időigényes feladat lehet. De ne aggódj! Összegyűjtöttük a 10 legjobb outliner alkalmazást, amelyek különböző igényeket és felhasználási eseteket fednek le. Tehát akár elfoglalt szakember, vállalkozó, író, kutató vagy szabadúszó vagy, biztosan találsz magadnak megfelelő eszközt.

Mit kell keresni egy vázlatkészítő alkalmazásban?

A szükségleteinek megfelelő vázlatkészítő alkalmazás kiválasztásához alaposan át kell tekintenie annak funkcióit. Vegye figyelembe a következő kulcsfontosságú tényezőket:

Felhasználóbarát felület: Az outliner alkalmazásnak könnyen kezelhetőnek kell lennie, hogy gondolatai, jegyzetei és tervei egyszerűen rendszerezhetők legyenek. Ha az alkalmazás bonyolultnak tűnik, keressen átfogó dokumentációt és gyors ügyfélszolgálatot, amely segítséget nyújt Önnek.

Útközben is használható: Válasszon egy olyan vázlatkészítő alkalmazást, amely bárhol elérhető, és bármikor készen áll arra, hogy rögzítse gondolatait. Győződjön meg arról, hogy webes, asztali és mobil eszközökön is működik, és szükség esetén Chrome-bővítményt is kínál.

Integráció más alkalmazásokkal: Az outliner alkalmazásnak összekapcsolódnia kell a mindennap használt más alkalmazásokkal, például az e-mailekkel, a naptárral, a felhőalapú tárolóval vagy a projektmenedzsment eszközökkel. Ez biztosítja a Az outliner alkalmazásnak összekapcsolódnia kell a mindennap használt más alkalmazásokkal, például az e-mailekkel, a naptárral, a felhőalapú tárolóval vagy a projektmenedzsment eszközökkel. Ez biztosítja a munkafolyamatok zökkenőmentes és hatékony kezelését

Csapatbarát: Ha egy csapat tagja vagy, válassz egy olyan alkalmazást, amely Ha egy csapat tagja vagy, válassz egy olyan alkalmazást, amely valós idejű együttműködési funkciókkal rendelkezik, hogy mindenki naprakész legyen. Ha pedig a csapatod bővül, győződj meg arról, hogy az alkalmazás könnyen méretezhető, hogy alkalmazkodni tudjon a növekedéshez.

Testreszabási lehetőségek: Az outliner alkalmazásnak testreszabhatónak kell lennie az Ön igényeinek megfelelően, olyan funkciókkal, mint a formázási stílusok és színek, többféle nézet és egyéni megjelenítési beállítások (pl. témák, sötét mód stb.).

Alapos kutatás és tesztelés után kiválasztottuk a piacon elérhető 10 legjobb vázlatkészítő alkalmazást, és kiemeltük azok egyedi jellemzőit, korlátait és a felhasználók értékeléseit. Vessünk rá egy pillantást!

Rajzolj kapcsolatokat és kapcsold össze az objektumokat, hogy a ClickUp Whiteboards alkalmazásban a csapatoddal együtt útiterveket vagy munkafolyamatokat hozzatok létre az ötleteitekből.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely olyan funkciókkal rendelkezik, amelyekkel a jegyzetek és feladatok vázlatos megtervezése egyszerű és szórakoztató! Használja a ClickUp Tasks, Mind Maps, Whiteboards vagy Docs alkalmazásokat kreativitásának kibontakoztatására.

A ClickUp Hierarchy egy rugalmas és testreszabható szervezési keretrendszer, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hatékonyan kezeljék projektjeiket, feladataikat és csapataikat.

A ClickUp Mind Maps bonyolult ötleteket apróbb részekre bont, hogy azokat az Ön számára logikus sorrendben rendezhesse el. Ha már vannak projektjei a ClickUp-ban, vagy szeretne egyet a semmiből megtervezni, a Mind Maps vizuális áttekintést nyújt a jobb tervezés és szervezés érdekében.

A ClickUp Whiteboards még rugalmasabb, lehetővé téve ötleteinek szabad áramlását olyan funkciók segítségével, mint a post-it cetlik, a toll eszköz és a kiemelők. Töltsön fel képeket, ágyazzon be linkeket, és vonjon be más ClickUp feladatokat, dokumentumokat és gondolattérképeket egy robusztusabb terv érdekében. Ráadásul ezeknek az elemeknek a mozgatása gyerekjáték, így ideális komplex gondolatok feldolgozásához, ötletek kidolgozásához és projekttervek készítéséhez.

Ha már használtad a Notion alkalmazást, akkor a ClickUp Docs-ot még jobban fogod szeretni. Készíts végtelen számú oldalt és aloldalt egy dokumentumban, készíts jegyzeteket és vázlatokat a dokumentumaidhoz pontok, táblázatok, ellenőrzőlisták és egyéb eszközök segítségével. Ha pedig vizuális típus vagy, akkor személyre szabott lehetőségek állnak rendelkezésedre a szöveg stílusának és a különböző szakaszok színkódolásának kialakításához. ?

A legjobb rész? Mindegyik alkalmazás valós idejű együttműködési eszközökkel rendelkezik a csapatmunkához. Néhány kattintással bármelyik elemet a gondolattérképéből, a táblájáról vagy a dokumentumából feladattá alakíthat, hozzárendelheti a csapattagokhoz, és határidőket állíthat be.

Ha nem tudja, hol kezdje, ne aggódjon. A ClickUp több mint 1000 sablonból álló könyvtára mindent tartalmaz, amire szüksége van a napi tervezéshez, a projektfejlesztés és a projekt ütemterv kezeléséhez, valamint a projektállapot-jelentésekkel történő előrehaladás nyomon követéséhez.

A ClickUp legjobb funkciói

A platform elérhető a weben, valamint minden asztali és mobil eszközön, sötét móddal és offline működéssel.

A billentyűparancsok és a Slash Command menü megkönnyíti a munkaterületen való navigálást, a tartalom feltöltését és a megfelelő szövegformátumok alkalmazását.

Kiterjedt projektmenedzsment funkciók állnak rendelkezésre, egyedi mezőkkel és állapotokkal, többféle nézettel (pl. lista, Kanban, naptár, Gantt stb.), emlékeztetővel és automatizálással a feladatok tervezéséhez és az előrehaladás nyomon követéséhez.

Több mint 100 alkalmazással integrálható, többek között a Gmail, a Google Naptár, a Google Drive, az OneDrive és a Dropbox alkalmazásokkal

A ClickUp Docs exportálási lehetőségei között szerepel a PDF, HTML, Markdown és nyomtatás.

A ClickUp AI a munkaterület egészén elérhető, és segít összefoglalni a jegyzeteket, ötleteket gyűjteni, javítani az írásos tartalmakat, és akár szövegblokkokból feladatokat generálni ?

Az átfogó tudásbázis, videó oktatóanyagok, webináriumok és blogbejegyzések segítenek az indulásban és a funkciók maximális kihasználásában.

A ClickUp korlátai

Annyi funkcióval rendelkezik, hogy egyes új felhasználók túl bonyolultnak találják a ClickUp alkalmazást.

A mobilalkalmazásban (még!) nem minden nézet elérhető.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. OmniOutliner

via OmniOutliner

Az OmniOutliner egy vázlatkészítő eszköz, amelynek segítségével információkat szervezhet és egyszerű projekteket tervezhet pontok formájában. Készítsen többszintű vázlatokat, amelyekkel könnyebben láthatók a különböző elemek közötti kapcsolatok. Jegyzeteket, képeket, hangfájlokat, videókat és PDF-fájlokat csatolhat a vázlat bármely eleméhez.

Akár diák, író vagy kis csapatot irányít, az OmniOutliner egy praktikus projektmenedzsment alkalmazás, amely segít ötleteit és feladatait jól strukturáltan és könnyen kezelhető formában tartani.

Az OmniOutliner legjobb funkciói

Használja a zavaró tényezőktől mentes módot az eszköztárak és oldalsávok elrejtéséhez, hogy vázlatokat készíthessen.

Szűrd az outlinereket, hogy csak az adott kulcsszót tartalmazó sorok jelenjenek meg.

Állíts be egyéni billentyűparancsokat a munkaterületen való navigáláshoz és a különböző funkciók eléréséhez.

Kövesse nyomon a vázlatában szereplő sorok, szavak és karakterek számát a dokumentum alján található információs sáv segítségével.

Vázlatát több formátumba is exportálhatja, többek között egyszerű szöveg, HTML, RTF, Microsoft Word, Excel és PowerPoint formátumba.

Több mint 10 nyelvet támogat, köztük az angolt, franciát, spanyolt, hollandot és olaszt.

Az OmniOutliner korlátai

Nincs webalkalmazás

Csak Mac és iOS eszközökön érhető el.

Nincs ingyenes csomag (csak 14 napos próba)

Drága fizetős csomagok

OmniOutliner árak

Essentials (Mac) : 19,99 $ (egyszeri fizetés)

Pro (Mac): 99,99 $ (egyszeri fizetés)

Essentials (iPhone és iPad): 19,99 $ (egyszeri fizetés)

Pro (iPhone és iPad): 49,99 $ (egyszeri fizetés)

Pro előfizetés (Mac, iPhone és iPad): 4,99 USD/hó

OmniOutliner értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

3. Scrivener

via Scrivener

A Scrivener egy átfogó írási eszköz hosszú formátumú tartalmak vázlatának és megírásának segítésére. Lehetővé teszi, hogy írását kisebb részekre bontsa, és azokat írás közben átrendezze.

Össze kell hasonlítania munkája különböző részeit, hogy biztosítsa az egységességet? A natív szerkesztővel akár négy dokumentumot is egymás mellett megtekinthet.

Ráadásul könnyedén összeállítja a kapcsolódó dokumentumokat gyűjteményekbe, hogy könnyen hozzáférhetőek legyenek. Ezek a funkciók teszik a Scrivenert ideális eszközzé írók, regényírók, kutatók, újságírók és forgatókönyvírók számára.

A Scrivener legjobb funkciói

Egyszeri fizetéssel minden funkciót feloldhatsz ?

Használja az outliner eszközt, hogy strukturált áttekintést kapjon a kéziratról, ellenőrizze a szavak számát és egyéb metaadatokat, valamint szükség szerint átszervezze a szakaszokat.

Állíts be írási célokat az egész dokumentumra vagy bizonyos szakaszokra, és író közben figyelemmel kísérd a szavak és karakterek számát.

Válts teljes képernyős módra, hogy kizárj minden zavaró tényezőt, és az írásra koncentrálhass.

Hozzon létre egyedi sablonokat egyedi ikonokkal az új projektrészeken való munkához.

A kész munkát exportálhatja Microsoft Word, PDF, Final Draft, EPUB vagy Kindle formátumba.

A Scrivener korlátai

Csak Windows, macOS és iOS rendszereken érhető el.

Nincs webalkalmazás

Megtanulása nehéz

Nincs ingyenes csomag (csak 30 napos próba)

A Scrivener árai

Scrivener for Windows: 59,99 dollár

Scrivener for Mac: 59,99 dollár

Scrivener iOS-hez: 23,99 dollár

Megjegyzés: Minden platformhoz külön licencet kell vásárolnia.

Scrivener értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (81 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (188 értékelés)

4. Dynalist

via Dynalist

A Dynalist egy intuitív jegyzetelő eszköz, amely pontokból álló listák segítségével rendszerezi gondolatait és feladatait. Készítsen végtelen számú beágyazott listát, csukja be és bontsa ki a listákat, hogy egyszerre egy adott ötletre koncentrálhasson, és használjon címkéket és színkódokat a rendszerezéshez.

Ezenkívül a kereső és szűrő eszközök segítségével a konkrét információk megtalálása is gyerekjáték. Ha Ön „pontokba szedett gondolkodó” típus, aki jegyzeteket szeretne kezelni, ötleteket gyűjteni és egyszerű teendőlistákat vezetni, akkor a Dynalist az Ön számára ideális alkalmazás.

A Dynalist legjobb funkciói

Nagylelkű ingyenes csomag, amely korlátlan számú elemet és dokumentumot lehetővé tesz

Elérhető a weben, asztali számítógépen (Mac, Windows, Linux) és mobil eszközökön (Android és iOS).

Gyorsan alakítsd át a felsoroláspontjaidat ellenőrzőlistákká vagy számozott listákká!

Adj hozzá megjegyzéseket az egyes pontokhoz a további kontextus érdekében.

Hozzon létre egyéni billentyűparancsokat a navigációhoz, a szövegformázáshoz és a keresési műveletekhez.

Szinkronizáld a Dynalistban szereplő dátumokat a Google Naptárral egy natív integráció segítségével ?

Támogatja a rugalmas megosztási jogosultságokat és a csapatoddal való közös szerkesztést.

A Dynalist korlátai

A feltöltések mérete legfeljebb 50 MB lehet.

Nincs beépített helyesírás- és nyelvtani ellenőrző funkció

Az exportálási lehetőségek más vázlatkészítő eszközökhöz képest korlátozottak: csak OPML, sima és formázott szöveg formátumok állnak rendelkezésre.

Dynalist árak

Ingyenes csomag

Pro: 9,99 USD/hó

Dynalist értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (4 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (34 értékelés)

5. Taskade

via Taskade

A Taskade egy termelékenységi eszköz, amely jegyzetelést, feladatkezelést és csapatkommunikációt ötvöz egy könnyen használható felületen, így ideális azoknak az egyéneknek és kis csapatoknak, akik szeretnék racionalizálni munkafolyamataikat.

A Taskade segítségével rugalmasan megtekintheted a jegyzeteket és feladatokat listák, táblák (Kanban), gondolattérképek és szervezeti ábrák formájában, így az információkat a számodra legkényelmesebb formában jelenítheted meg.

A Taskade legjobb funkciói

Intuitív felület és gyors ügyfélszolgálat

A Taskade webalkalmazáson és a főbb platformokon, többek között Windows, MacOS, Linux, iOS és Android rendszereken érhető el.

Hozzon létre több munkaterületet a különböző csapatok számára, és ezeken belül al-munkaterületeket az egyes projektekhez.

Készítsen feladatlistát, ossza ki a feladatokat a csapatának, állítson be határidőket, és kövesse nyomon az előrehaladást.

Dolgozz együtt csapatoddal megjegyzések, csevegés és videohívások segítségével.

Használja a Taksade több mint 500 sablonját különböző felhasználási esetekhez, beleértve a bullet journalokat, az eseménytervezést, a csapatértékelési ellenőrzőlistát és a SWOT-elemzést.

A Taskade korlátai

Nem tudsz offline dolgozni

Kevés integráció

Az ingyenes csomag korlátozza az integrációkhoz való hozzáférést.

Taskade árak

Ingyenes csomag

Starter: 8 USD/hó (maximum 3 felhasználó)

Plusz: 16 USD/hó (maximum 5 felhasználó)

Pro: 19 USD/hó (maximum 10 felhasználó)

Üzleti: 49 USD/hó (maximum 25 felhasználó)

Ultimate: 99 USD/hó (maximum 50 felhasználó)

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Taskade értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (28 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (46 értékelés)

6. MindNode

via MindNode

A MindNode egy gondolattérkép-készítő eszköz, amely segítségével vizuálisan rögzítheti és rendszerezheti ötleteit. Tökéletes brainstorminghoz, jegyzeteléshez és egyszerű projektek tervezéséhez – kezdje egy központi ötlettel, majd ágazzon el a kapcsolódó ötletek felé.

A színes és pezsgő gondolattérképek intuitívvá és élvezetessé teszik a folyamatot. Bár ez kiválóan alkalmas személyes használatra, szakmai és üzleti környezetben nem feltétlenül a legmegfelelőbb megoldás.

A MindNode legjobb funkciói

Minden Apple-eszközön elérhető, beleértve a Mac-et, iPhone-t, iPad-et és még az Apple Watch-ot is.

Képeket és linkeket adhat hozzá a gondolattérkép ágaihoz.

A fókusz mód segítségével egyszerre egy adott ágon dolgozhatsz.

A gondolattérkép csomópontjait alakítsd feladatokká

Szinkronizáld az Apple Reminders alkalmazással , hogy mindig tisztában legyél a feladatok határidejével, és befejezés után kipipálhasd őket ✔️

Exportáld a gondolattérképeket egyszerű szöveg, DOCX, PDF, kép, Markdown és RTF fájlokba.

A MindNode korlátai

Nem támogatja a Windows és Android eszközöket.

A legfontosabb funkciók a ingyenes csomagban vannak zárolva.

Korlátozott témaopciók

MindNode árak

Ingyenes csomag

Plusz: 2,49 USD/hó

MindNode értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (32 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (15 értékelés)

7. Workflowy

via Workflowy

A Workflowy egy minimalista vázlatkészítő szoftver, amely pontokból álló listák segítségével egyetlen végtelen térben tárolja a jegyzeteket, teendőket, ötleteket és egyebeket. Bármely pontra ráközelíthet, és úgy kezelheti, mintha egy külön dokumentum lenne, így a munkaterülete rendezett és áttekinthető marad.

Ez kiválóan alkalmas azok számára, akik az egyszerű és egyértelmű szervezést preferálják. Azonban egyszerűsége nem feltétlenül felel meg mindenkinek – ha inkább külön mappákat szeretne használni, vagy fejlett csapatfunkciókra van szüksége, érdemes más, hatékonyabb eszközöket is megvizsgálnia.

A Workflowy legjobb funkciói

Webes felületen, asztali (Windows, MacOS és Linux) és mobil (Android és iOS) eszközökön egyaránt működik.

Használja a navigációs nyomokat és a billentyűparancsokat a felületen való navigáláshoz.

Csökkentse a felsoroláspontok számát, hogy az oldal bizonyos szakaszaira koncentrálhasson.

Használj hashtageket a pontok (vagyis oldalak) megjelöléséhez, hogy könnyebben rendszerezhesd és kereshetővé tehessd őket.

Válts a pontok listájának nézetéről Kanban táblára az egyszerű feladatok kezeléséhez.

Több példányt is frissíthetsz egy oldalról, ha az egyik példányt szerkeszted.

A Workflowy korlátai

Kevés integráció

Korlátozott formázási lehetőségek

Az ingyenes csomag havi 250 pontra korlátozódik.

Workflowy árak

Ingyenes csomag

Pro: 4,99 USD/hó

Workflowy értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (22 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (10 értékelés)

8. xTiles

via xTiles

Az xTiles egy csempealapú vázlatkészítő eszköz feladatok és jegyzetek kezeléséhez. A szokásos lista vagy hierarchia helyett egy testreszabható rácsot kapsz, amely méretváltoztatható és mozgatható csempékkel van kitöltve. Minden csempe jegyzeteket, képeket és feladatokat tartalmaz, így könnyen rendszerezheted az információkat.

Ráadásul a színekkel való jelölés megkönnyíti a szervezést és a navigációt. Kiválóan alkalmas diákok, szabadúszók és kreatív csapatok számára, akik egyszerű és esztétikus módszert keresnek gondolatok szervezésére, erőforrások kezelésére és projektek tervezésére.

Az xTiles legjobb funkciói

Minimális tanulási görbe kezdőknek

Webes felületen, valamint Windows, Android, MacOS és iOS eszközökön is elérhető.

A drag-and-drop felületnek köszönhetően a lapok szervezése gyerekjáték.

Integrálható az Unsplash-sel, amely hatalmas képadatbázist biztosít a munkához.

A perjel parancsmenü segítségével könnyedén végrehajthat olyan műveleteket, mint feladat hozzáadása, fájl feltöltése vagy táblázat létrehozása.

Számos sablon áll rendelkezésre olyan kategóriákban, mint a termelékenység, a brainstorming, a heti tervezés és az önfejlesztés.

Az xTiles korlátai

Nem tudsz megbirkózni a komplex projektekkel?

Az ingyenes csomag 1000 blokkra korlátozódik (azaz szöveg, képek, videók, linkek stb.).

Az exportálási lehetőségek Markdown, PDF és PNG formátumokra korlátozódnak.

xTiles árak

Ingyenes csomag

Personal Pro: 10 USD/hó

Csapat: 10 USD/hó/tag

xTiles értékelések és vélemények

G2: 5,0/5 (10 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (11 értékelés)

9. Checkvist

via Checkvist

A Checkvist egy feladatkezelő szoftver, amely minimalista felületet és billentyűzet-alapú navigációt helyez előtérbe. Minden funkcióját a billentyűzet és az egér közötti váltás nélkül hajthatja végre, így rendkívül egyszerűen jegyzetelhet, ötleteket és terveket rögzíthet. Tökéletes azoknak a billentyűzetrajongóknak, akik egyszerű jegyzetelési és feladatkezelő eszközt keresnek, hogy javítsák szervezettségüket és termelékenységüket.

A Checkvist legjobb funkciói

A ingyenes csomagban korlátlan számú listát kapsz, és könnyedén frissítheted a megfizethető fizetős csomagokra.

Lehetővé teszi feladatok hozzáadását e-mailben

Osztd ki a feladatokat a csapattagoknak, állítsd be a prioritásokat és a határidőket, és kövesd nyomon a projekt ütemtervét

A robusztus keresőfunkció és szűrők segítségével keress kulcsfontosságú információkat és részleteket.

Integrálható a Dropbox, a Google Naptár, a Jira és a Zapier alkalmazásokkal.

Reagáló és segítőkész ügyfélszolgálati csapattal rendelkezik.

A Checkvist korlátai

Nincs asztali alkalmazás

A mobilalkalmazásból hiányoznak a legfontosabb funkciók

Nincs emlékeztető a ütemezett feladatokhoz

Checkvist árak

Ingyenes csomag

Pro: 3,90 USD/hó/fő

Pro csapat: 6,90 USD/hó/fő

Checkvist értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (3 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (53 értékelés)

10. Roam Research

via Roam Research

A Roam Research (hasonló a Workflowy-hoz) egy jegyzetelő alkalmazás, amely nem hagyományos munkaterületekre és mappákra támaszkodik. A legtöbb felhasználó a PARA (Projects, Area, Resources, and Archives – projektek, területek, erőforrások és archívumok) módszerrel szervezi a munkafolyamatokat.

A Roam kiemelkedő jellemzője a kétirányú linkelés, amely összeköti a pontokat (más néven „blokkokat”). Ez egyszerűen azt jelenti, hogy amikor létrehoz egy linket az A blokkból a B blokkba, a Roam automatikusan létrehoz egy másik linket a B blokkból az A blokkba.

Ez egy összekapcsolt ötletekből álló hálót hoz létre, amely megkönnyíti a navigációt. Ez a tökéletes eszköz komplex kutatásokhoz tudósok, mérnökök és technológiai szakemberek számára, mivel segít a memóriában való megőrzésben, ösztönzi a kritikus gondolkodást és elősegíti a mélyebb megértést.

A Roam Research legjobb funkciói

A Roam webes böngészőn, Android, Windows, iOS, MacOS és Linux rendszereken érhető el.

Csökkentse a felsoroláspontok számát, hogy a jegyzetek különböző szakaszaira koncentrálhasson.

Címkézd meg a jegyzeteket a jobb szervezés és kereshetőség érdekében.

A grafikus áttekintés funkcióval megtekintheti a jegyzetek térképét és azok közötti kapcsolatokat.

Naplózd le napi gondolataidat és ötleteidet napi jegyzetek segítségével

Roam Research korlátai

Nincs ingyenes csomag

Nincs natív integráció

Korlátozott formázási és együttműködési funkciók

Roam Research árak

Pro: 15 USD/hó

Believer: 500 dollár/5 év

Roam Research értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: 4,3/5 (16 értékelés)

Válaszd ki a legjobb vázlatkészítő alkalmazást, hogy a káoszt átláthatósággá alakítsd!

Íme, a 10 legjobb vázlatkészítő alkalmazás, amelyek segítenek rendszerezni ötleteit, jegyzeteit és feladatait, hogy növelhesse személyes és csapatának termelékenységét. Ha még mindig bizonytalan, próbálja ki őket, hogy megtudja, melyik működik a legjobban az Ön számára. Ha pedig rugalmas, kiterjedt projektmenedzsment funkciókkal rendelkező felhőalapú vázlatkészítőt keres, akkor mindenképpen érdemes megnéznie a ClickUp alkalmazást. Regisztráljon a ClickUp örökre ingyenes csomagjára, és kezdje el használni! ?