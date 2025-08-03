A 13 legjobb Coda alternatíva az intelligens dokumentumok létrehozásához 2025-ben

Ha már használta a Codát, akkor már ismeri az előnyeit: egy irányítópult, egy adatbázis és egy dokumentum egyben. És őszintén szólva? Egy ideig működik...

Ahogy vállalkozása növekszik, a csapatok bővülnek és az igények egyre összetettebbé válnak, a Coda nehezen tud megfelelni az Ön igényeinek. Ezért állítottuk össze ezt a cikket a legjobb Coda alternatívákról.

Kipróbáltunk több adatbázis-kezelő és termelékenységi platformot, és mindent stressztesztnek vetettünk alá, a ClickUp-tól az Obsidian-ig és az Airtable-ig.

Ezek azok a legjobb eszközök, amelyeket könyvjelzőként tárolunk konkrét feladatkövetési vagy dokumentációs felhasználási esetekhez. Akár csapat wiki-ket ír, komplex munkafolyamatokat kezel, vagy csak egy gyors és emberközpontú, all-in-one munkaterületre van szüksége, itt biztosan megtalálja a megfelelőt.

Miért érdemes a Coda alternatíváit választani?

A Coda egy hatékony eszköz, de nem minden csapatnak vagy munkafolyamatnak a megfelelő.

Itt lehetnek hiányosságai 👇

Teljesítménycsökkenés komplex beállítások esetén: Ahogy dokumentumai mérete és logikája növekszik – gondoljon több adatbázisra, beágyazott elemekre és automatizálásokra –, a Coda lassulni kezd, különösen a növekvő, intenzív műveleteket végző csapatok esetében.

A feladatkezelési funkciók nem elég részletesek: Könnyű tervezéshez jól működik, de ha részletes feladatkezelésre vagy fejlett projektkövetésre (pl. időbecslések, függőségek vagy burndown diagramok) van szüksége, akkor könnyen kinőheti.

Nincs natív asztali alkalmazás: A ClickUp-hoz hasonló, önálló asztali hozzáférést biztosító eszközökkel ellentétben itt csak böngészőben lehet dolgozni.

Az automatizálás korlátai gyorsan elérhetők: Ismétlődő munkafolyamatok skálázásakor a beépített automatizálási korlátok frusztrálóak lehetnek. A nagy volumenű csapatoknak valószínűleg nagyobb teljesítményre lesz szükségük.

A valós idejű együttműködés lehetne jobb: Bár valós időben tudnak együtt dolgozni, az élmény nem olyan gördülékeny és zökkenőmentes, mint más valós idejű dokumentum-együttműködési platformok esetében.

A Coda alternatívái egy pillantásra

Vessünk egy pillantást a Coda legjobb alternatíváira:

Eszköz A legjobb Kiemelkedő funkciók Árak* ClickUp Mesterséges intelligenciával támogatott dokumentáció és csapatmunka minden méretű csapat számára Dokumentumok élő szerkesztéssel, feladatkapcsolással, AI-összefoglalásokkal, ClickUp Brain, táblázatos nézet, AI Notetaker, Connected Search, ClickUp Chat Örökre ingyenes csomag; Testreszabás vállalatok számára Notion Testreszabható, moduláris dokumentáció közepes és nagy méretű csapatok számára Szinkronizált blokkok, beágyazások, naptárak, Kanban, megosztás jogosultságokkal, AI-támogatás Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 USD/felhasználó/hónaptól kezdődik. Confluence Tudásmenedzsment nagy technikai és termékcsapatokban Tartalmi makrók, Jira integrációk, beágyazott oldalak, osztályszintű dokumentumszervezés Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 5,16 USD/felhasználó/hónaptól kezdődik. Quip Valós idejű dokumentum-együttműködés közepes és nagy méretű értékesítési, ügyfélszolgálati és operatív csapatok között Beépített csevegéssel, @mentions-szel történő feladatkiosztással és Salesforce-integrációval rendelkező táblázatkezelő-dokumentum hibridek Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára 10 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Obsidian Összekapcsolt, helyi elsődleges jegyzetelés egyének számára Az ötletek grafikus ábrázolása, helyileg mentett jegyzetek, visszautalások, nem lineáris szerkesztés Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 5 USD/hó-tól kezdődik. Dropbox Paper Jegyzetelés csapatokban és egyének számára, akik már használják a Dropboxot Valós idejű szerkesztés, prezentációs mód, feladatlisták, Figma vagy YouTube-hoz hasonló eszközökből való beágyazás Ingyenes a Dropboxszal; fizetős csomagok 11,99 USD/hó áron (Dropbox) Basecamp Egyszerűsített csapatkommunikáció és projektdokumentáció kis csapatok számára Üzenőfalak, Campfire csevegés, Hill Charts, központi dokumentum-/fájlszekció Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 15 USD/felhasználó/hónaptól kezdődik. Slite Aszinkron dokumentáció és könnyű belső wikik kis- és közepes méretű csapatok számára Ellenőrzött dokumentumok, dokumentumelemzések, Ask AI, Canvas diagramok, használat nyomon követése Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Nuclino Felhőalapú belső csapat-wikik és gyors tudásmegosztás minden méretű csapat számára A kapcsolt dokumentumok grafikus nézet, valós idejű szerkesztés, beágyazott gyűjtemények, weboldalként való közzététel Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 8 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Microsoft OneNote Multimédiás jegyzetelés különböző eszközökön nagy csapatok számára a Microsoft ökoszisztémában Végtelen vászon, vázlatkészítés, OCR-keresés, gazdag médiafelvétel, stylus-támogatás Ingyenes a fizetős Microsoft 365 csomagokkal Airtable Összekapcsolt, adatbázis-szerű dokumentációs munkafolyamatok közepes méretű csapatok és ügynökségek számára Interfésztervező, egyedi táblázatok, összekapcsolt rekordok, Airtable Automations, valós idejű frissítések Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 24 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Evernote Szervezett személyes dokumentáció és gyors jegyzetek visszakeresése egyéni felhasználók számára AI jegyzetösszefoglalók, webkivágó, képeken belüli keresés, naptárszinkronizálás Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 14,99 dollártól kezdődik havonta. Trello Vizuális dokumentáció rugalmas kártyákkal szabadúszók és kis csapatok számára Egyedi kártyaborítók, emoji reakciók, kártyaelválasztók, Butler automatizálás, PowerUps Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 6 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik.

A legjobb Coda alternatívák

Íme a Coda legfőbb alternatívái, amelyek komoly versenyt jelentenek a Coda számára, mindegyik a saját elképzelésével az intelligens dokumentumokról, a rugalmas munkafolyamatokról és az együttműködési lehetőségekről ⬇️

1. ClickUp (a legjobb dokumentumok, projektmunkafolyamatok és feladatmegoldáshoz)

A ClickUp az Ön mindent magában foglaló megoldása a közös munkához. Az AI-alapú platform ötvözi a jegyzetelést, a dokumentációt, a feladatkezelést és a valós idejű csapatmunkát (a végtelen kontextusváltás nélkül).

A ClickUp Docs segítségével alakítsa statikus jegyzeteket élő, együttműködésen alapuló dokumentumokká, ahol az ötletek valós időben válnak cselekvéssé.

Az egyik legérdekesebb funkciója a dokumentációhoz használható ClickUp Docs. Részletes és gazdagon formázott dokumentumokat hozhat létre, élőben szerkesztheti azokat csapattársaival, megjelölheti munkatársait, feladatokkal egész mondatokat egészíthet ki, sőt, AI segítségével összefoglalhatja a rendezetlen vázlatokat is.

Imádni fogja, hogy a ClickUp dokumentumai milyen zökkenőmentesen kapcsolódnak minden máshoz (megfelel az „all-in-one megoldás” ígéretének, más néven a munka mindenre kiterjedő alkalmazásának). Összekapcsolhatja őket feladatokkal, hozzáadhat egyedi widgeteket, és akár frissítheti a projekt állapotát anélkül, hogy elhagyná az oldalt.

Egyébként tudta, hogy a ClickUp-ban teljes listákat és táblázatokat ágyazhat be egy dokumentumba?

Készítsen villámgyors táblázatokat és dinamikus vizuális adatbázisokat a ClickUp Table View segítségével.

Ugyanez az összekapcsolt élmény áttevődik a ClickUp Table View-ra is. Ez egy mini adatbázisnak felel meg, amely feladatok nyomon követésére, tartalomnaptárakra, ügyfélnyilvántartásokra és egyebekre használható.

Cserélje le a rendezetlen táblázatokat szépen rendezett és szűrt táblázatokra, amelyekben az oszlopokat drag-and-drop módszerrel áthelyezheti, adjon hozzá minden szükséges kontextust az egyéni mezők segítségével, és tartsa az összes információt egy helyen a feladatok és dokumentumok összekapcsolásával.

De ahol a ClickUp igazán kiemelkedik, az a ClickUp Brain. A ClickUp-ba integrált AI-asszisztens (beleértve a Docs-ot is) és az általa működtetett autonóm AI-ügynökök együttesen órákat spórolhatnak meg a munkahétből. Íme, hogyan.

Gyorsabban hozhat létre tartalmakat a semmiből, legyen szó útmutatóról, kiadási megjegyzésről vagy ajánlatról, csupán néhány parancs segítségével.

Automatikusan összefoglalja a hosszú dokumentumokat, feladatleírásokat és kommentárszálakat, hogy másodpercek alatt megkapja a legfontosabb információkat.

Hozzon létre feladatokat és alfeladatokat dokumentumokból vagy csevegőüzenetekből, javítva ezzel a csapat kommunikációját és együttműködését.

Kontextusfüggő válaszokat kaphat kérdéseire közvetlenül egy feladat, egy dokumentum vagy akár egy megjegyzésszálon belül.

A ClickUp mesterséges intelligenciájával gyorsan létrehozhat és formázhat dokumentumokat, szerkeszthető táblázatokat adhat hozzá a dokumentumokhoz, képeket és linkeket illeszthet be, szerkesztheti a hozzáférési jogosultságokat és még sok minden mást.

Nincs többé órákat kell töltenie a wikik, SOP-dokumentumok és irányelv-frissítések kézi létrehozásával és frissítésével.

⚡️Bónusz: Álmodott már valaha olyan billentyűzet nélküli élményről, ahol csak hangparancsokkal hozhat létre dokumentumokat, jegyzeteket, táblázatokat és egyebeket? A ClickUp Talk to Text szolgáltatással állunk rendelkezésére, amely a ClickUp Brain MAX része, egy asztali AI-kiegészítő, amely a világ legteljesebb munkahelyi AI-megoldása. A felhasználók a ChatGPT, Gemini és Claude külső AI-modellek legújabb verzióit is használhatják közvetlenül a csatlakoztatott ClickUp munkaterületükről. Tegye hangját termelékenységi eszközzé a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával.

Sok információval rendelkezik a munkaterületeken és a csatlakoztatott alkalmazásokban? A ClickUp Knowledge Management indexeli a munkaterületén található összes információt – feladatokat, dokumentumokat, sőt olyan integrációkat is, mint a Slack vagy a Google Drive.

Tegyen fel egy kérdést, és a ClickUp Brain olyan válaszokat jelenít meg , amelyek megtalálásához egyébként tíz fülre és három megbeszélésre lenne szükség.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők csupán 12%-a használja a termelékenységi csomagokba beépített AI funkciókat. Ez az alacsony elfogadottság arra utal, hogy a jelenlegi implementációk nem rendelkeznek azzal a zökkenőmentes, kontextusba ágyazott integrációval, amely arra késztetné a felhasználókat, hogy áttérjenek a kedvelt önálló beszélgetési platformjaikról. Például képes-e az AI automatizált munkafolyamatot végrehajtani a felhasználó által megadott egyszerű szöveges utasítás alapján? A ClickUp Brain képes rá! Az AI szorosan integrálva van a ClickUp minden aspektusába, beleértve, de nem kizárólagosan a csevegési szálak összefoglalását, szövegek megírását vagy finomítását, információk lekérését a munkaterületről, képek generálását és még sok mást! Csatlakozzon a ClickUp ügyfeleinek 40%-ához, akik 3 vagy több alkalmazást cseréltek le a mi mindent magában foglaló munkaalkalmazásunkra!

A ClickUp legjobb funkciói

Dinamikus jegyzetelés : Szerezzen személyes teret, ahol gyorsan leírhatja ötleteit, teendőit vagy a megbeszélések előkészítését, mielőtt azokat feladatokká alakítaná : Szerezzen személyes teret, ahol gyorsan leírhatja ötleteit, teendőit vagy a megbeszélések előkészítését, mielőtt azokat feladatokká alakítaná a ClickUp Notepad alkalmazásban.

Feladatkezelés : Kapcsolja össze : Kapcsolja össze a ClickUp feladatait a dokumentumaival, rendelje hozzá őket bárhonnan, és kezelje őket hatékonyan állapotfrissítések, prioritások és egyéni mezők segítségével.

AI-alapú értekezletjegyzetek : Engedje meg : Engedje meg a ClickUp AI Notetaker alkalmazásnak , hogy automatikusan csatlakozzon a Zoom, Google Meet vagy Teams hívásaihoz, és részletes értekezletjegyzeteket készítsen. Az alkalmazás összefoglalásokat készít az egyes napirendi pontokhoz, és azokat közvetlenül a ClickUp alkalmazásba szinkronizálja.

Valós idejű kommunikáció : A ClickUp Chat segítségével a csapat megbeszélései és csevegései a munkaterülethez kapcsolódnak. Ez tökéletes megoldás a projektfrissítések vagy dokumentációk mellett a kontextus élőben tartásához.

Időt takarító automatizálás és sablonok: Dolgozzon stresszmentesen több mint 1000 sablon és több mint száz előre elkészített automatizálás segítségével, hogy gyorsan elindíthassa a munkát.

A ClickUp korlátai

A funkciók száma eleinte nyomasztó lehet, különösen kisebb csapatok számára.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Az volt a feladatom, hogy olyan szoftvert találjak, amelyben a részlegünk tárolhatja a munkaterveit. A részlegen belül több osztály működik, és szükségünk volt valamire, amellyel a biztosunknak áttekintést adhatunk az évre tervezett projektekről. A ClickUp fantasztikus volt! Vizuális volt, rengeteg részletet lehetett beletenni, és olyan sok funkcióval és szerkesztési lehetőséggel rendelkezett, hogy az adatok teljes skálájához használható volt. A rendszer felhasználóbarát, és mivel nagyon intuitív, a személyzetnek csak minimális képzést kellett tartanom.

Az volt a feladatom, hogy olyan szoftvert találjak, amelyben a részlegünk tárolhatja a munkaterveit. A részlegen belül több osztály működik, és szükségünk volt valamire, amellyel a biztosunknak áttekintést adhatunk az évre tervezett projektekről. A ClickUp fantasztikus volt! Vizuális volt, rengeteg részletet lehetett beletenni, és olyan sok funkcióval és szerkesztési lehetőséggel rendelkezett, hogy az adatok teljes skálájához használható volt. A rendszer felhasználóbarát, és mivel nagyon intuitív, a személyzetnek csak minimális képzést kellett tartanom.

2. Notion (A legjobb testreszabható, moduláris dokumentumokhoz, amelyek wiki-ként is használhatók)

via Notion

A Notion-t gyakran a modern munkaterület moduláris építőelemeként írják le. Számos feladatra használható – az ügyfelek bevonására vonatkozó SOP-k dokumentálásától a belső csapat wiki-k és projekt ütemtervek kezeléséig a beágyazott adatbázisok segítségével.

Az egyik kiemelkedő funkció a Notion szinkronizált blokkjai. Azoknál a csapatoknál, amelyek rengeteg egymással összekapcsolt oldalt kezelnek, például vállalati irányelveket vagy marketingkampányokat, a tartalomblokkok oldalak közötti szinkronizálási lehetősége biztosítja, hogy mindenki a legfrissebb információkkal dolgozzon. Ez jelentősen csökkenti a verziók közötti zavart, különösen aszinkron csapatkörnyezetekben.

A Notion legjobb funkciói

Hozzon létre táblázatokat, Kanban táblákat, ütemterveket és naptárakat szűrőkkel, kapcsolatokkal és összesítésekkel.

Ossza meg az oldalakat megjegyzésekkel, valós idejű szerkesztéssel, verziótörténettel és részletes jogosultságokkal.

Mentse el cikkeket, tweeteket és könyvjelzőket a böngészőbővítmény segítségével, vagy ágyazzon be külső eszközöket, mint például a Figma, a Miro, a Loom vagy a Google Maps, közvetlenül a dokumentumokba.

Használja ki az AI előnyeit a jegyzetek összefoglalásához, tartalomtervezetek készítéséhez, szövegek fordításához és adatbázis-bejegyzések automatizálásához.

A hivatalos és a közösség által létrehozott sablonok kiterjedt könyvtárával gyorsan beállíthat új munkafolyamatokat.

A Notion korlátai

Lassulhat, ha nagy adatbázisokkal vagy beágyazott és összekapcsolt blokkokkal teli komplex oldalakkal dolgozik.

Nincs meg a Coda-ra jellemző fejlett, táblázatkezelő-szerű képletkezelési és diagramkészítési funkció.

Notion árak

Örökre ingyenes

Plusz: 12 USD/tag/hónap

Üzleti: 24 USD/tag/hónap

Vállalati: Egyedi árak

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2500+)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Notion segítségével hihetetlenül egyszerűen szervezheti az információkat, együttműködhet csapattársaival és egyedi munkafolyamatokat hozhat létre kódírás nélkül. Imádom a rugalmasságát, minden nap használom, a termékleírásoktól és a találkozói jegyzetektől kezdve a projektkövetésig és a csapat irányítópultjáig.

A Notion segítségével hihetetlenül egyszerűen szervezheti az információkat, együttműködhet csapattársaival és egyedi munkafolyamatokat hozhat létre kód írása nélkül. Imádom a rugalmasságát, minden nap használom, a termékleírásoktól és a találkozói jegyzetektől kezdve a projektkövetésig és a csapat irányítópultjáig.

3. Confluence (A legjobb technikai és termékcsapatok közötti tudásmenedzsmenthez)

via Confluence

A Confluence-t széles körben használják a gyorsan növekvő termékfejlesztő szervezeteknél, ahol a dokumentáció elengedhetetlen a csapatok közötti egyértelműséghez.

Az Atlassian ökoszisztémával való mély integrációja miatt erős alternatívája a Coda-nak. A már Jira-ban működő csapatok, különösen a mérnöki vagy IT-csapatok számára a Confluence természetes kiegészítője a tervezésnek, a termékleírásoknak, a retrospektíváknak és a belső tudásmegosztásnak.

A Coda rugalmas modelljével ellentétben a Confluence strukturált dokumentációt támogat, amely technikai csapatok számára készült. Például a termékmenedzserek olyan PRD-ket készíthetnek, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a Jira epikákhoz, míg a mérnöki csapatok a szerszámot használhatják a csapat naptáraival szinkronizált bevezető kézikönyvek létrehozásához.

A Confluence legjobb funkciói

Használjon tartalmi makrókat, például oldalfákat, tartalomjegyzékeket, állapotcímkéket és egyebeket, hogy interaktivitást adjon az oldalakhoz.

Élő Jira jegyek, backlogok és ütemtervek közvetlenül beágyazhatók a Confluence oldalakba a zökkenőmentes termékegyüttműködés érdekében.

Rendezze a dokumentumokat csapat, osztály vagy funkció szerint, beágyazott oldalakkal és egyértelmű navigációval.

Szabályozza az információkhoz való hozzáférést részletes, vállalati szintű jogosultságokkal a munkaterület, az oldal és a felhasználó szintjén.

A Confluence korlátai

Nagy mennyiségű oldal és terület kezelése esetén zavarosnak tűnhet, ami megnehezíti a régebbi vagy archivált tartalmak megtalálását.

Korlátozottabb oldalelrendezést és tartalomkészítési élményt kínál, ami korlátozza a kreatív és nagymértékben testreszabott dokumentumtervezést.

A Confluence árai

Ingyenes: Legfeljebb 10 felhasználó

Standard: 5,16 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 9,73 USD felhasználónként/hónap

Vállalati: Egyedi árak

Confluence értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 2500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3500 értékelés)

Mit mondanak a Confluence-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A csapatunk számára létrehozott tudásbázis remek módja annak, hogy mindannyian ugyanazon az oldalon álljunk a termékeinkkel, kézikönyveinkkel és egyéb fontos információkkal kapcsolatban. A tudásbázis felhasználóbarát és könnyen használható a mindennapi tevékenységek során. Ráadásul zökkenőmentesen integrálható a már megkedvelt eszközökkel, mint például a Loom, a Drive és a Jira!

A csapatunk számára létrehozott tudásbázis remek módja annak, hogy mindannyian ugyanazon az oldalon álljunk a termékeinkkel, kézikönyveinkkel és egyéb fontos információkkal kapcsolatban. A tudásbázis felhasználóbarát és könnyen használható a mindennapi tevékenységek során. Ráadásul zökkenőmentesen integrálható a már megkedvelt eszközökkel, mint például a Loom, a Drive és a Jira!

4. Quip (A legjobb valós idejű dokumentum-együttműködéshez az értékesítési, ügyfélszolgálati és operatív csapatok között)

via Quip

A Quip egy együttműködésen alapuló termelékenységi platform, amely a Salesforce tulajdonában van, és amely dokumentumokat, táblázatokat és csevegést egyesít egyetlen, mobilra optimalizált felületen.

A Quip alapvetően dokumentumok és táblázatok közötti hibridként működik. Lehetővé teszi a csapatok számára táblázatok beágyazását, képletek futtatását, feladatok kiosztását és megbeszélések tartását. A Salesforce-központú szervezetek számára a Coda egyik legjobb alternatívájaként a Quip segít egyszerűsíteni a csapatok összehangolását és minimalizálja a több eszköz közötti váltás szükségességét.

Kiemelkedő funkciója a natív Salesforce integráció. Összekapcsolhatja az élő CRM mezőket, nyomon követheti a fiókfrissítéseket, vagy létrehozhat olyan együttműködési útmutatókat, amelyek valós idejű adatokat gyűjtenek.

A Quip legjobb funkciói

Beépített csevegő minden oldalon a zökkenőmentes beszélgetéshez, külső eszközök nélkül.

Készítsen táblázatokat a dokumentumokban, funkciókkal és diagramokkal kiegészítve, ideálisak könnyű tervezéshez vagy előrejelzéshez.

Egyszerűsítse a feladatkiosztást az @mentions segítségével, hogy kezelni tudja a dokumentumokon belüli nyomon követéseket és felelősségeket.

Kezelje a projektfeladatokat alapvető ellenőrzőlisták, Kanban táblák és a dokumentumokba beágyazott naptárak segítségével.

A Quip korlátai

A megosztási beállítások túlságosan engedékenyek lehetnek – alapértelmezés szerint bárki, aki hozzáfér a dokumentumhoz, szerkesztheti azt, ami nem feltétlenül felel meg azoknak a csapatoknak, amelyek szigorúbb tartalomellenőrzésre szorulnak.

A Salesforce ökoszisztémán kívül nagyon kevés értelmes integrációt kínál, ami korlátozza hasznosságát központi munkaközpontként.

Quip árak

Starter: 10 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Plusz: 25 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Haladó: 100 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Quip értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Quipről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Quip valós idejű szerkesztéssel, csevegésintegrációval és tiszta felülettel egyszerűsíti a dokumentumok közös szerkesztését – tökéletes megoldás a termelékenységet és a szervezettséget kereső csapatok számára.

A Quip valós idejű szerkesztéssel, csevegésintegrációval és tiszta felülettel egyszerűsíti a dokumentumok közös szerkesztését – tökéletes megoldás a termelékenységet és a szervezettséget kereső csapatok számára.

5. Obsidian (a legjobb összekapcsolt, elsősorban helyi jegyzeteléshez)

via Obsidian

Az Obsidian egy tudásbázis és jegyzetelő alkalmazás, amely segít a hosszú távú kutatások szervezésében, az ötletek összekapcsolásában és a második agy rendszerek felépítésében.

Mivel a lineáris jegyzetelést backlinkek, belső linkek és vizuális grafikonok segítségével összekapcsolt ötletek hálózatává alakítja, tudásbázisát élő rendszerként fogja látni.

Kiválóan alkalmas olyan feladatokra, mint a kutatási szintézis, a világépítés és a hosszú formátumú írás, ahol elengedhetetlen a különböző ötletek összekapcsolása. A projektek formalizálása vagy szállítása előtt gondolkodási rétegként működik.

Ez a Coda alternatívája mindent helyileg tárol, biztosítva ezzel a magánélet védelmét és a teljes adat tulajdonjogot.

Az Obsidian legjobb funkciói

Mentse a jegyzeteket egyszerű szövegként a készülékére, szerezzen offline hozzáférést, és legyen teljes tulajdonosa az adatoknak.

Összekapcsolja az ötleteket a jegyzetek között, és hozza elő a kapcsolódó tartalmakat címkék használata nélkül.

Nyisson meg egyszerre több jegyzetet, és dolgozzon velük egymás mellett a nem lineáris gondolkodás érdekében.

Vizualizálja a jegyzetek közötti kapcsolatokat egy interaktív grafikon segítségével, amely feltérképezi tudásbázisát.

Az Obsidian korlátai

Nem valós idejű együttműködésre lett kialakítva, ami korlátozza használatát olyan csapatok számára, amelyeknek közös szerkesztésre vagy engedélyalapú hozzáférésre van szükségük.

Nem tartalmaz beépített adatbázist vagy fejlett táblázati funkciókat; táblázata egyszerű Markdown formátumú, képletek és nézetek nélkül.

A jegyzetek eszközök közötti szinkronizálásához vagy bárhol történő közzétételéhez fizetős csomagokra lesz szükséged.

Obsidian árak

Ingyenes

Szinkronizálás: 5 USD/felhasználó/hónap

Közzététel: 10 USD/webhely/hónap

Obsidian értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak az Obsidianról a valós felhasználók?

Nézze meg ezt a Capterra-értékelést:

Az Obsidian egy nagyon rugalmas és felhasználóközpontú termék. Gyors és növeli a termelékenységemet, amikor különböző dokumentumokkal dolgozom. Egyszerűen testreszabható a saját igényeimhez, és minden parancs és opció könnyen elérhető.

Az Obsidian egy nagyon rugalmas és felhasználóközpontú termék. Gyors és növeli a termelékenységemet, amikor különböző dokumentumokkal dolgozom. Egyszerűen testreszabható a saját igényeimhez, és minden parancs és opció könnyen elérhető.

6. Dropbox Paper (A legjobb jegyzetelésre olyan csapatok számára, amelyek már használják a Dropboxot)

a Dropbox Paper segítségével

A Dropbox Paper minimalista felülete hatékonnyá teszi a gyors dokumentálás és a kreatív ötletelés számára. Megszünteti a vizuális zavaró tényezőket, és lehetővé teszi, hogy teljes mértékben a tartalomra koncentráljon, anélkül, hogy bonyolult tanulási folyamaton kellene átesnie.

Beágyazhat képeket, videókat, Figma fájlokat, hangklipeket és akár élő kódrészleteket is – nincs szükség nehézkes bővítményekre vagy bonyolult fájlmegosztási beállításokra.

Bár nem kínál relációs adatbázisokat vagy a fejlettebb eszközök rugalmas nézetét, a Dropbox Paper mégis az egyik legjobb Coda alternatíva azoknak a csapatoknak, akik a sebességet, az egyszerűséget és a zökkenőmentes csapatmunkát tartják szem előtt.

A Dropbox Paper legjobb funkciói

Bármilyen dokumentumot tiszta, professzionális megjelenésű prezentációvá alakíthat

Beágyazhat és megtekinthet fájlokat, beleértve a videókat és hangfájlokat is, közvetlenül a Dropbox-fiókjából.

Valós idejű együttműködés élő kurzorokkal és beépített megjegyzésekkel, ideális csapatok visszacsatolási ciklusaihoz.

Csökkentse az ismétlődő feladatokat, és kövesse nyomon a felelősségi köröket a dokumentumokba beépített feladatlisták és határidők segítségével.

A Dropbox Paper korlátai

A mappák szervezése lapos listákra korlátozódik, beágyazás és színkódolás nélkül, és a lassú felhasználói felület véletlen dokumentumok létrehozásához vezethet.

Szinte semmilyen lehetőséget nem kínál a dokumentumok elrendezésének, sablonjainak vagy funkcióinak testreszabására.

Korlátozott hatókörének és a hatékony harmadik féltől származó integrációk hiányának köszönhetően nem működhet központi munkaközpontként.

A Dropbox Paper árai

Plusz: 11,99 USD/hó

Professzionális: 19,99 USD/hó

Standard: 18 USD/felhasználó/hónap

Haladó: 30 USD/felhasználó/hónap

📌 Megjegyzés: A Dropbox Paper minden Dropbox-csomagban benne van – a Paper önmagában nem külön megvásárolható.

Dropbox Paper értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 4500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Dropbox Paperről a valós felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Ez egy remek eszköz ad hoc, informális, közös online dokumentumokhoz, különösen azokhoz, amelyek gyakran változnak.

Ez egy remek eszköz ad hoc, informális, közös online dokumentumokhoz, különösen azokhoz, amelyek gyakran változnak.

7. Basecamp (A legjobb megoldás a csapatkommunikáció és a projektdokumentumok egyszerűsítéséhez egy helyen)

via Basecamp

A Basecamp azon az elképzelésen alapul, hogy minden projekthez ugyanazokra az eszközökre van szükség, mint például feladatok, üzenetek, fájlok, teendőlisták és határidők, amelyek egy helyen vannak csoportosítva.

Nem kell a csevegési előzményeket átkutatnia, hogy megtalálja a legutóbbi döntést, vagy azon töprengenie, hogy hol van elmentve a projektleírás. Az üzenetek szálakba vannak rendezve, a feladatlisták mindenki számára láthatók, és dokumentumokat vagy jegyzeteket közvetlenül a projektterületre tölthet fel.

Emellett központi adattárral is rendelkezik, ahol dokumentumokat, fájlokat, képeket és egyéb projekthez kapcsolódó erőforrásokat lehet megosztani. Az ügyfeleknek és külső érdekelt feleknek korlátozott, ellenőrzött hozzáférést biztosíthat visszajelzések és jóváhagyások céljából.

A Basecamp legjobb funkciói

Szervezze meg az összes projektkommunikációt, feladatot, fájlt és ütemtervet egyetlen, egységes munkaterületen.

Hozzon létre különálló területeket, például üzenőfalakat fontos bejelentésekhez és tábortűzöket gyors csevegésekhez, így a beszélgetések rendezettek maradnak.

Csatoljon fájlokat a szövegszerkesztőből (legfeljebb 10 GB) vagy adjon hozzá önálló fájlokat (legfeljebb 5 GB).

Kövesse nyomon az előrehaladást a Hill Charts segítségével, egy vizuális előrehaladás-követő eszközzel, amely segít a csapatoknak megmutatni, hogy egy feladat koncepcionálisan már megoldódott, még akkor is, ha még nem készült el teljesen.

A Basecamp korlátai

Értesítési problémák merülhetnek fel, mivel a megjelölt felhasználók néha nem veszik észre a figyelmeztetéseket, és a mobil eszközökön a ping üzenetek közötti navigálás nehézkes és nem intuitív lehet.

Nincs testreszabható adatbázis, táblázatkezelő vagy fejlett dokumentumkészítési funkció.

Rigid struktúrát kényszerít, amelyet nem lehet a csapat konkrét munkafolyamataikhoz igazítani.

A Basecamp árai

Örökre ingyenes

Plusz: 15 USD/felhasználó/hónap

Pro Unlimited: 299 USD/hó (éves számlázás)

Basecamp értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 14 500 értékelés)

Mit mondanak a Basecamp-ről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Lehetővé teszi a csapatok és osztályok számára, hogy könnyen kommunikáljanak és kihasználják a fontos eszközöket, például a kreatív anyagokat, mint olyan adattárat, amelyhez közösen hozzáférhetnek, amelyet közösen módosíthatnak és nyomon követhetnek. Lehetővé teszi a tagok számára, hogy visszajelzéseket és szerkesztéseket adjanak.

Lehetővé teszi a csapatok és osztályok számára, hogy könnyen kommunikáljanak és kihasználják a fontos eszközöket, például a kreatív anyagokat, mint olyan adattárat, amelyhez közösen hozzáférhetnek, amelyet közösen módosíthatnak és nyomon követhetnek. Lehetővé teszi a tagok számára, hogy visszajelzéseket és szerkesztéseket adjanak.

8. Slite (A legjobb aszinkron dokumentációhoz és könnyű belső wikikhez)

via Slite

A Slite egy tudásmenedzsment platform, amely együttműködési dokumentumokat integrált beszélgetési funkciókkal kombinál.

Készítsen hitelesített dokumentumokat, adjon hozzá videókat, képeket és gazdag formázást, majd szerkessze vagy frissítse őket a csapatával együtt. A beépített AI asszisztens javíthatja írási stílusát, és másodpercek alatt összefoglalhatja vagy lefordíthatja dokumentumait.

A végtelen rugalmasságra törekvő eszközökkel ellentétben a Slite a struktúrát helyezi előtérbe. Minden jegyzet egy csatornában található, és ezek a csatornák témák vagy csapatok szerint vannak csoportosítva. Kérhet véleményeket egy dokumentumról, válaszokat kaphat beágyazott szálakon keresztül, és továbbhaladhat anélkül, hogy értekezletet kellene összehívnia.

Emellett verziókezelést és javaslatokat is kezel. A frissítések áttekintésekor pontosan láthatja, mi változott és ki javasolta azt. Ez hasznos, ha ismétlődő dokumentumokon dolgozik, például termékleírásokon, irányelvtervezeteken vagy belső útmutatókon.

A Slite legjobb funkciói

Rendezze a tudást csatornákba és beágyazott dokumentumokba, és hozzon létre egy áttekinthető, könnyen navigálható, vállalat-szintű wikit.

Jelölj ki lektorokat és állíts be ellenőrzési dátumokat, hogy a fontos dokumentumok ne váljanak elavulttá.

Beszélje meg a munkát közvetlenül az egyes dokumentumokban egy erre a célra kialakított, szálakba rendezett beszélgetési felületen.

Tegyen fel természetes nyelvű kérdéseket (pl. „Milyen döntések születtek az utolsó sprintben?”), hogy összefoglaló válaszokat kapjon a tudásbázisából.

Tekintse meg a dokumentumok időbeli használatát, kövesse nyomon a munkaterület használatát, és exportálja a csapat tevékenységének adatait CSV formátumban auditok vagy felülvizsgálatok céljára.

A Slite korlátai

Rigidabb dokumentumszerkezetet kínál, korlátozott lehetőségekkel a layout testreszabásához.

A hosszabb dokumentumok szerkesztése során továbbra is előfordulhatnak késések, annak ellenére, hogy a teljesítményproblémák megoldása érdekében folyamatos fejlesztések zajlanak.

Csak alapvető feladatkezelési funkciókat kínál alapvető ellenőrzőlisták formájában.

Slite árak

Standard: 10 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 15 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árak

Slite értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 260 értékelés)

Capterra: 4,7 (40+ értékelés)

Mit mondanak a Slite-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

A tartalom írása és formázása hihetetlenül egyszerű, még új felhasználók számára is. Soha nem fog elmerülni a funkciók tengerében – ehelyett a Slite használata során könnyedén felfedezheti az új eszközöket és munkamódszereket.

A tartalom írása és formázása hihetetlenül egyszerű, még új felhasználók számára is. Soha nem fog elmerülni a funkciók tengerében – ehelyett a Slite használata során könnyedén felfedezheti az új eszközöket és munkamódszereket.

9. Nuclino (A legjobb felhőalapú belső csapat-wikikhez és gyors tudásmegosztáshoz)

via Nuclino

A Nuclino egy felhőalapú, együttműködésen alapuló munkaterület és tudáskezelő eszköz, amely lehetővé teszi dokumentumok létrehozását, szerkesztését, összekapcsolását és szervezését valós időben, egy egységes központban, ahol a tudás, a dokumentumok, a projektkövetés és a brainstorming is helyet kap.

Ez az eszköz drag-and-drop felülettel rendelkezik, így átrendezheti az elemeket, egymásba ágyazhatja a gyűjteményeket, és a listás, táblás, táblázatos vagy grafikus nézetek között válthat, attól függően, hogy hogyan szeretne dolgozni.

Írja be az „@” jelet, hogy azonnal összekapcsoljon két oldalt, és belső dokumentumai inkább weboldalnak vagy belső wikinek tűnjenek.

A Nuclino legjobb funkciói

Készítsen dokumentumokat hatékonyan a teljes Markdown-támogatással és a slash parancsokkal.

Használja a /canvas parancsot szabad formájú diagramok, brainstorming folyamatok vagy gondolattérképek létrehozásához közvetlenül bármely dokumentumban.

Gyors és érzékeny keresőfunkcióval azonnal megtalálhat bármilyen információt.

Tegye közzé a munkaterületet weboldalként, egyedi domainnévvel és szerkeszthető fejlécvel.

A teljes munkaterületet összekapcsolt oldalak hálózataként jelenítheti meg, lebegő animációkkal és színes jelzésekkel.

A Nuclino korlátai

Korlátozott formázási, elrendezési és testreszabási lehetőségeket kínál a dokumentumokon belül.

A gyűjtemények automatikusan kitöltött indexoldalakat generálnak, amelyek nem testreszabhatók, ami korlátozza azok használatát szerkeszthető céloldalakként vagy csoportosított tartalmak vizuális központjaként.

Nem tartalmazza a nagyvállalatok számára szükséges részletes jogosultságokat, felhasználói szerepköröket vagy fejlett biztonsági ellenőrzéseket.

Nuclino árak

Örökre ingyenes

Starter: 8 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 12 USD/felhasználó/hónap

Nuclino értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Nuclino-ról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Több vállalkozást és írásbeli projektet szeretnék elindítani, mind együttműködésben, mind egyénileg. A Nuclino lehetővé tette számomra, hogy zökkenőmentesen és ügyesen osszam meg és szervezzem az adataimat. Bár csak egy átlagos ember vagyok, a Nuclino használatával produktívabbnak és profibbnak érzem magam. Úgy gondolom, hogy ez egy jó platform mindenki számára, aki hatást szeretne gyakorolni a világra.

Több vállalkozást és írásbeli projektet szeretnék elindítani, mind együttműködésben, mind egyénileg. A Nuclino lehetővé tette számomra, hogy zökkenőmentesen és ügyesen osszam meg és szervezzem az adataimat. Bár csak egy átlagos ember vagyok, a Nuclino használatával produktívabbnak és profibbnak érzem magam. Úgy gondolom, hogy ez egy jó platform mindenki számára, aki hatást szeretne gyakorolni a világra.

10. Microsoft OneNote (A legjobb multimédiás jegyzeteléshez különböző eszközökön)

a Microsoft OneNote segítségével

A Microsoft OneNote-ja szabad formájú jegyzeteléshez lett tervezve, amely nem feltételezi előre a struktúrát. Megnyit egy jegyzetfüzetet, kiválaszt egy részt, és beletesz mindent, amire szüksége van: szöveget, hangjegyzeteket, PDF-eket, táblaképeket vagy kézzel írt jegyzeteket.

Minden oldal végtelen vászonként viselkedik. Helyezzen el tartalmat bárhol, tegyen megjegyzéseket a képernyőképekre, sőt, írjon egyenleteket vagy rajzoljon. A Copilot AI asszisztens csökkenti az ötletek kidolgozásának, listák készítésének és az információk rendszerezésének idejét és erőfeszítését.

A szinkronizálás platformok között zökkenőmentes. Akár a Windows asztali alkalmazást, a OneDrive-on keresztül elérhető webes verziót, akár az iOS vagy Android mobilalkalmazásokat használja, jegyzetei szinkronizáltak és hozzáférhetők maradnak.

A Microsoft OneNote legjobb funkciói

Rendezze az információkat a megszokott hierarchikus struktúrában: jegyzetfüzetek, szakaszok és oldalak.

Keressen szöveget a beillesztett képekben és kézzel írt jegyzetekben a robusztus optikai karakterfelismerő (OCR) segítségével.

Hangjegyzeteket közvetlenül az alkalmazásban rögzíthet, a lejátszás pedig szinkronban van a jegyzetekkel, így könnyen áttekintheti a megbeszéléseket.

Használjon érintőceruzát vagy az ujját vázlatok készítéséhez, dokumentumok megjegyzéséhez vagy matematikai és kémiai képletek kézzel történő leírásához.

Kivághat cikkeket, képernyőképeket vagy teljes weboldalakat, és elhelyezheti őket egy jegyzetfüzetben, megőrizve a forrásinformációkat.

A Microsoft OneNote korlátai

Az eszközök közötti szinkronizálás késhet, különösen offline szerkesztés vagy gyakori váltás esetén, ami időnként megzavarhatja a munkafolyamatot.

Struktúratlan jellege miatt rendezetlenné válhat

A Microsoft OneNote árai

Örökre ingyenes (alapértelmezés szerint minden Microsoft 365-csomagban elérhető)

Microsoft 365 Personal: 9,99 USD/hó

Microsoft 365 Family: 12,99 USD/hó

Microsoft 365 Business Basic: 6,00 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Microsoft 365 Business Premium: 22,00 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Microsoft OneNote értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1800 értékelés)

Mit mondanak a Microsoft OneNote-ról a valós felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

A OneNote kiválóan alkalmas a jegyzetek áttekinthető, rugalmas struktúrában történő szervezésére. Tetszik, hogy tabokkal és szakaszokkal utánozza a fizikai jegyzetfüzetet, így könnyen kezelhetők a különböző témák vagy projektek.

A OneNote kiválóan alkalmas a jegyzetek áttekinthető, rugalmas struktúrában történő szervezésére. Tetszik, hogy tabokkal és szakaszokkal utánozza a fizikai jegyzetfüzetet, így könnyen kezelhetők a különböző témák vagy projektek.

11. Airtable (A legjobb összekapcsolt adatbázis-típusú dokumentációs munkafolyamatokhoz)

az Airtable-en keresztül

Airtable egy hatékony, kódolás nélküli eszköz egyedi alkalmazások, például CRM-ek, tartalomtervezők, projektkövetők és egyebek létrehozásához. Hasznos dokumentációs és belső tudásrendszerekhez, ahol fontos a valós idejű adatszinkronizálás, a tulajdonjog és a mezőszintű szervezés.

Minden adatbázis több táblázatot is tartalmazhat, amelyek gazdag mezőtípusokat támogatnak, például szöveget, legördülő menüket, összekapcsolt rekordokat, mellékleteket, együttműködő címkéket és még sok mást. Összekapcsolhatja a kapcsolódó dokumentumokat a táblázatok között, szűrt nézeteket hozhat létre, és a rekordokat tudásbázis-bejegyzésekké alakíthatja.

Szükség esetén bővítse a funkcionalitást kiterjesztésekkel vagy szkriptekkel, és szabályozza a hozzáférést megosztási és engedélyezési beállításokkal.

Az Airtable legjobb funkciói

Hozzon létre hatékony és rugalmas relációs adatbázisokat egy felhasználóbarát, táblázatkezelőhöz hasonló felületen.

Kössön össze rekordokat a táblázatok között, hogy elkerülje az ismétlődéseket, és naprakészen tartsa az összekapcsolt dokumentációt.

Váltson a Rács, Galéria, Kanban, Naptár és Gantt nézetek között, hogy a csapatok a munkamódszerüknek megfelelően böngészhessék a rekordokat.

Elemezzen dokumentumokat, hozzon létre képeket, és találjon gyors válaszokat kérdéseire az AI Agents segítségével.

Tervezzen egyedi, interaktív irányítópultokat és alkalmazásokat a végfelhasználók számára

Használja az Airtable Automations szolgáltatást, hogy frissítéseket, emlékeztetőket vagy Slack üzeneteket indítson el, amikor új dokumentumok kerülnek hozzáadásra vagy módosításra.

Airtable korlátai

Nincs robusztus hosszú dokumentumok létrehozására vagy szövegszerkesztésre szolgáló funkciója, ezért nem alkalmas wiki vagy tudásbázis létrehozására.

A rekordkorlátok nagy adathalmazok esetén korlátozóak lehetnek, és nincs e-mailes riasztási rendszer, amikor az automatizálás futási korlátai elérik a maximumot.

Airtable árak

Örökre ingyenes

Csapat: 24 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 54 USD/felhasználó/hónap

Vállalati méret: Egyedi árak

AI kiegészítő: 6 USD/felhasználó/hónap áron

Airtable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Mit mondanak az Airtable-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az Airtable felületét nagyon felhasználóbarátnak találtam. Hatékony struktúrával rendelkezik, amely különböző formátumú adatokat képes befogadni és megosztani. Tetszik, hogy egy táblából különböző felületeket lehet létrehozni. Nagyra értékelem, hogy az emberek kitölthetik az űrlapokat, amelyek az adatokat betöltik a táblázatokba, anélkül, hogy minden egyes űrlapot kitöltő személynek licenccel kellene rendelkeznie. Az Airtable-ben nagyon könnyű megváltoztatni az adattípusokat, a címkéket és szinte mindent, de azt is nagyra értékelem, hogy figyelmeztetést kapok, ha más, kapcsolódó adatbázisban lévő adatokra készülök hatást gyakorolni.

Az Airtable felületét nagyon felhasználóbarátnak találtam. Hatékony struktúrával rendelkezik, amely különböző formátumú adatokat képes befogadni és megosztani. Tetszik, hogy egy táblából különböző felületeket lehet létrehozni. Nagyra értékelem, hogy az emberek kitölthetik az űrlapokat, amelyek az adatokat betöltik a táblázatokba, anélkül, hogy minden egyes űrlapot kitöltő személynek licenccel kellene rendelkeznie. Az Airtable-ben nagyon könnyű megváltoztatni az adattípusokat, a címkéket és szinte mindent, de azt is nagyra értékelem, hogy figyelmeztetést kapok, ha más, kapcsolódó adatbázisban lévő adatokra készülök hatást gyakorolni.

12. Evernote (A legjobb strukturált személyes dokumentációhoz és gyors jegyzetek visszakereséséhez)

az Evernote-on keresztül

Az Evernote egy népszerű eszköz strukturált, személyes dokumentáció készítéséhez. A felhasználók webcikkeket kivághatnak, kézzel írt jegyzeteket beolvashatnak, e-maileket továbbíthatnak jegyzetfüzetekbe, majd mindent címkézhetnek és rendszerezhetnek a könnyű visszakereshetőség érdekében.

Minden jegyzetfüzet egy tárolóként funkcionál, amelyben jegyzetek, ellenőrzőlisták, mellékletek, beágyazott dokumentumok és naptári eseményekre mutató linkek is elhelyezhetők. Megbízható szinkronizálást biztosít asztali és mobil eszközök között, beépített OCR-támogatással pedig még a beolvasott nyugták és kézzel írt jegyzetek is kereshetővé válnak.

A beépített mesterséges intelligencia összefoglalja, szerkeszti és leírja a jegyzeteket, valamint gyorsan megtalálja a megfelelő információkat.

Az Evernote legjobb funkciói

Írja le, foglalja össze és rendszerezze a találkozók jegyzetét hangbevitellel vagy felvételekkel az AI jegyzetelő segítségével.

Keressen tartalmat képekben, PDF-fájlokban és kézzel írt jegyzetekben az optikai karakterfelismerés segítségével.

Cikkeket, teljes weboldalakat vagy PDF-fájlokat menthet forrásmegjelöléssel egy adott jegyzetfüzetbe, hogy később vissza tudjon rájuk térni.

Szkennelje be fizikai dokumentumokat, táblákat és névjegykártyákat közvetlenül az alkalmazásba egy mobil eszköz kamerájával.

Jegyzeteljen képekre és PDF-fájlokra szöveggel, nyilakkal és kiemelésekkel anélkül, hogy elhagyná az alkalmazást.

Az Evernote korlátai

Egyes műveletek, például a jegyzetek csatolása vagy exportálása, nehézkesnek tűnnek, és az alkalmazásból nem lehet közvetlenül integrálni az e-mailes jegyzeteket.

A Bending Spoons által történő felvásárlása óta jelentős áremelkedések és súlyos korlátozások tapasztalhatók az ingyenes csomagban.

Evernote árak

Örökre ingyenes

Személyes: 14,99 USD/hó

Professional: 17,99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

Evernote értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

Mit mondanak az Evernote-ról a valós felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Az Evernote egy praktikus alkalmazás jegyzetek készítéséhez. Tetszik a jegyzetfüzetek szervezési rendszere és a címkék használata. Ezzel gyorsan és könnyen megtalálhatók az információk.

Az Evernote egy praktikus alkalmazás jegyzetek készítéséhez. Tetszik a jegyzetfüzetek szervezési rendszere és a címkék használata. Ezzel gyorsan és könnyen megtalálhatók az információk.

13. Trello (A legjobb vizuális dokumentációhoz rugalmas kártyákkal)

via Trello

Az Atlassian Trello szoftvere gyakran társul a Kanban-stílusú projektmenedzsmenttel. Ha azonban közelebbről megnézzük, ez egy olyan eszköz is, amellyel folyamatokat dokumentálhatunk, megbeszélések jegyzetét rögzíthetjük, vagy csapat tudásbázisokat hozhatunk létre vizuális formátumban.

Ebben a munkaterületben az egyedi kártyahuzatok, az emoji reakciók és a konfetti animációk emberibbé teszik a dokumentációt.

A tartalmakat hatékonyabban szervezheti elválasztók, címkék és billentyűparancsok segítségével, valamint beállíthatja a munkafolyamatának megfelelő „Kész” állapotokat. Azoknak a csapatoknak, amelyeknek nincs szükségük beágyazott adatbázisokra vagy strukturált táblázatokra, a Trello pontosan annyi struktúrát biztosít, amennyi a megosztott tudás kezeléséhez szükséges.

A Trello legjobb funkciói

Szín- vagy képalapú borítók segítségével egy pillanat alatt megkülönböztetheti a dokumentumokat, jegyzeteket vagy erőforráskártyákat.

Egyszerű sortöréseket hozhat létre egy listában a „—” (kártyaelválasztók) segítségével, hogy csoportosítsa a kapcsolódó kártyákat vagy a dokumentációt.

Címkék, határidő jelölések vagy archivált listák segítségével jelölje meg a dokumentáció frissítéseit vagy a befejezett tudásbejegyzéseket.

Automatizálja az ismétlődő műveleteket, például a kártyák mozgatását vagy a ellenőrzőlisták hozzáadását a beépített Butler automatizálási motorral .

Bővítse a táblák funkcionalitását Power-Ups hozzáadásával integrációkhoz és olyan funkciókhoz, mint a naptárak és az egyéni mezők.

A Trello korlátai

Nincs robusztus, hosszú dokumentumok létrehozására szolgáló funkciója, ezért nem alkalmas tudásbázis vagy wiki létrehozására.

Ha a táblák túl sok kártyával, melléklettel vagy folyamatban lévő automatizálással vannak tele, a teljesítmény lelassulhat, különösen az adatigényes munkafolyamatok során.

Korlátozott natív jelentéskészítési és elemzési funkciókat kínál.

Trello árak

Örökre ingyenes (munkaterületenként legfeljebb 10 együttműködő)

Standard: 6 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 12,50 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 17,50 USD/felhasználó/hónap

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

Mit mondanak a Trello-ról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Évek óta használom a Trellót személyes teendőlista-szervezőként és több felhasználós projektmenedzsment eszközként. Az alternatívák vonzereje ellenére eddig kitartottam mellette, mert a Trello egyszerű és nagyon könnyen használható.

Évek óta használom a Trellót személyes teendőlista-szervezőként és több felhasználós projektmenedzsment eszközként. Az alternatívák vonzereje ellenére eddig kitartottam mellette, mert a Trello egyszerű és nagyon könnyen használható.

