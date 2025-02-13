15 ingyenes Evernote-sablon jegyzeteléshez 2025-ben

Ha szereti a termelékenységet növelni, akkor tudja, milyen értékesek lehetnek a jegyzetelési alkalmazások. A következő projektjéhez kapcsolódó ötletek feljegyzésétől a projekt céljainak megtervezésén át az összes fontos információt tartalmazó tudásbázis létrehozásáig ezek az eszközök betekintést nyújtanak a következő lépéshez. De ezeknek az adatközpontoknak a felépítése és kezelése is sok időt vehet igénybe.

Itt jönnek jól a sablonok. Az előre megtervezett elrendezések megkönnyítik a releváns információk beillesztését, hogy elkészíthesse a teljesítmény növeléséhez szükséges dokumentumokat és jegyzeteket. Akár Evernote-sablonokat, akár Evernote-alternatívák sablonjait keresi, mi segítünk.

Itt áttekintjük, mi is az Evernote-sablon, kiemelünk öt legnépszerűbbet, és megosztunk 10 alternatív Evernote-sablont, amelyeket még ma kipróbálhatsz. 🛠️

Mi az az Evernote-sablon?

Az Evernote egy a sok jegyzetelési alkalmazás közül. Ezek az eszközök arra szolgálnak, hogy megkönnyítsék a munkádat, és strukturálják a gondolataidat vagy a munkádat.

Az Evernote sablonok strukturált vagy formázott listák és jegyzetoldalak, amelyek segítenek időt megtakarítani. Vannak ingyenes és fizetős sablonok is. Ha fizetős Evernote-fiókkal rendelkezik, új jegyzetet vagy sablont hozhat létre az üzleti vagy személyes igényeinek megfelelően.

Számos harmadik fél webhelye – köztük a ClickUp – is készít Evernote-sablonokat, amelyeket az Evernote-tal vagy más teendőlista-alkalmazással lehet használni. Ezek a sablonok szintén a folyamatok egyszerűsítését és az ötletek könnyebb lejegyzését, valamint a redundáns feladatok elvégzését szolgálják. ✅

Mi teszi jóvá az Evernote-sablont?

Nem minden jegyzetelésre szolgáló AI-eszköz egyforma. Néhányuk jobb, mint mások, különösen, ha üzleti célokra, és nem személyes használatra van szüksége jegyzetelési eszközre. ✍️

A legjobb Evernote-sablonokban a következőket érdemes keresni:

Világos és rendezett szerkezet: A jegyzetelés része a rendezettség és olyan elrendezés létrehozása, amely megkönnyíti a legfontosabb információk áttekintését. Keressen Evernote-sablonokat, vagy hozzon létre egy új jegyzetet, amely pontok, fejléc, szakaszok és egyéb szerkezeti elemekkel rendelkezik.

Könnyű navigáció: Az egyik ok, amiért az emberek jegyzetelési alkalmazásokat használnak, az, hogy így nyomon követhetik a fontos információkat. Keressen olyan alkalmazást, amely intuitív navigációt kínál, hogy mindig tudja, hol található minden.

Testreszabás: Az Evernote sablonok testreszabhatók, hogy a tartalmat értelmes szegmensekre bontsák, vagy olyanra, ahol kiválaszthatja a számára megfelelő nyelvet.

Együttműködés: A termelékenységi sablonok akkor működnek a legjobban, ha csapatával együtt használja őket. Ha Evernote eredeti sablont szeretne használni a találkozók jegyzetének nyomon követéséhez, napirendek készítéséhez és projektek nyomon követéséhez, keressen olyan sablont, amely zökkenőmentes együttműködést biztosít.

5 Evernote-sablon

Készen állsz arra, hogy megtaláld az Evernote sablont, amely racionalizálja a munkafolyamataidat vagy rendszerezi az életedet?

Összeállítottunk egy listát öt lehetőségről az Evernote sablon galériájából, függetlenül attól, hogy közös bevásárlólistákat szeretne készíteni, betekintést nyerni a megbeszélésekbe, vagy módszereket találni a brainstorming folyamatának fellendítésére. 🤔

1. Evernote értekezlet-jegyzet sablon

via Evernote

Az Evernote Meeting Notes Template (Találkozó jegyzet sablon) négy strukturált szakaszt tartalmaz a találkozó részletei, a követendő lépések, a döntések és a lezárás számára. Könnyű új jegyzetet hozzáadni, és a sablonra kattintva kitölteni azt a találkozó kezdete előtt, így mindenki számára elérhetőek lesznek a releváns projektinformációk, hogy tudják, miről lesz szó.

A megbeszélés során jegyezze fel az egyes csapattagok által említett tanulságokat és döntéseket. Feltétlenül adjon hozzá részleteket a megbeszélésről és minden releváns információt, például a következő lépésekhez szükséges erőforrásokat és azokat a csapattagokat, akiknek fel kell oldaniuk a függőségeket.

A megbeszélés után rendeljen követési feladatokat a releváns csapattagokhoz. Adja meg a célkitűzések határidejét, prioritását és minden további információt, amelyet a csapattagoknak tudniuk kell a munka terjedelméről.

2. Evernote értekezlet napirend sablon

via Evernote

A munkavállalók gyakran úgy érzik, hogy a megbeszélések időpazarlás, ahol semmi sem történik – de ez általában a rossz tervezés vagy a megbeszélés napirendjének hiánya miatt van. Az Evernote megbeszélés napirend sablonját úgy tervezték, hogy a megbeszélés előtt kitölthető és megosztható legyen. Így a csapat tagjai megfelelően felkészülhetnek, és készen állnak a megbeszélésre, ahelyett, hogy a megbeszélés alatt mindenkit fel kellene hozni a napirenddel.

3. Evernote értekezlet-tervező sablon

via Evernote

A sikeres megbeszélés másik eleme az, hogy megtervezi, mit szeretne kihozni a beszélgetésből. Evernote-fiókjával használja az Evernote megbeszélés-tervezési sablonját a megbeszélés előtt, hogy megteremtse a siker alapjait, és további tippeket kapjon arról, mit érdemes belevenni. Töltse ki a Felkészülés, Napirend és Prezentáció szakaszokat azzal, amit el szeretne érni. A megbeszélés után jegyezze le a jegyzeteket a Követés szakaszban, hogy szükség szerint gyorsan hozzárendelje a teendőket.

4. Evernote heti tervező sablon

via Evernote

A naptár sablon segítségével napi, heti vagy havi szinten tervezheti meg feladatait, hogy könnyebben elérje személyes és projektcéljait. Az Evernote heti tervező sablon segítségével feloszthatja a hetet kezelhető feladatokra és egy mini teendőlistára. Így könnyebben megtalálja, amit keres, és összehangolhatja a menetrendjét.

Egyszerűen állítson be heti célokat, és a vizuális jegyzetben gyorsan áttekintheti, mit szeretne elérni, így időt takaríthat meg az oldal áttekintésével.

5. Evernote projektkövető sablon

via Evernote

Ha csapatot vezet, az Evernote projektkövető sablonja segítségével áttekintheti, ki miért felelős és milyen eredményeket ér el. A sablont projektekre bontva és az egyes projektekhez intézkedési pontokat felsorolva időt takaríthat meg.

Töltse ki a prioritás, a kezdési dátum, a határidő és a felelős oszlopokat, hogy gyors áttekintést kapjon a projektről és betekintést nyerjen a célok nyomon követésébe, vagy szerkessze a projektet, ha korlátozások merülnek fel.

10 alternatív Evernote-sablon

Bár az Evernote kiváló jegyzetelési eszköz, nem ez az egyetlen alkalmazás a piacon. Íme 10 legjobb Evernote-alternatíva, amelyekkel új szintre emelheti teljesítményét. Találhat projektmenedzsment-sablonokat a közösségi média naptárának kezeléséhez, jobb jegyzetek készítéséhez és a mérföldkövek nyomon követéséhez. 👀

1. ClickUp értekezlet-jegyzet stílusú sablon

Rögzítse a legfontosabb tanulságokat és kövesse nyomon a fontos megbeszéléseket a ClickUp Meeting Note Style Template sablonjával.

A ClickUp Meeting Note Style Template egy egyszerű módszer a csapatértekezleteken felmerülő fontos információk és fejlemények nyomon követésére. Az egyoldalas sablon tartalmazza az értekezlet adatait, a felvétel linkjét, a legfontosabb tanulságokat és a teendőket. Egyszerűen szerkeszd vagy add meg a hozzáférést a csapatodnak, hogy közösen dolgozhassatok a dokumentumon.

Töltse ki a találkozó részleteit, és ossza meg a sablont a csapat tagjaival a találkozó előtt. Használja ötletek feljegyzésére vagy a megbeszélt témák összefoglalására. Végül töltse ki a teendők részt, ahol a megbeszélés alapján automatikusan hozzárendelhet ClickUp feladatokat a releváns csapat tagokhoz.

2. ClickUp projektjegyzet-sablon

A ClickUp projektjegyzet-sablonja ideális módszer a folyamatban lévő projektekkel kapcsolatos további információk megosztására. Ezek között szerepelhetnek a pénzügyi támogatás változásai, az erőforrások változásai és a partnerségek. A projektjegyzetek célja, hogy a belső csapat tagjai és a külső érdekelt felek folyamatosan tájékozottak legyenek a fontos fejleményekről.

A sablon tartalmaz egy részt a projekt rövid áttekintéséhez, valamint egy összefoglaló részt az új információk és fejlemények kiemeléséhez. Ha külső partnerekkel vagy érdekelt felekkel osztja meg a sablont, egészítse ki márkajelzéssel és stíluselemekkel.

3. ClickUp osztályjegyzet-sablon

Készíts informatív előadási jegyzeteket a hatékonyabb tanulás érdekében a ClickUp osztályjegyzet-sablonjával.

A ClickUp nem csak üzleti célokra alkalmas. Kiváló jegyzetelési és együttműködési eszköz diákok számára is. A ClickUp osztályjegyzet-sablon segítségével rendszerezheti jegyzetét, hogy hatékonyabbá tegye a tanulást.

Rendeljen kategóriákat a jegyzetekhez az egyes kurzusokhoz vagy jegyzetelési stílusokhoz, például a Cornell-jegyzetekhez. Adjon hozzá alfeladatokat, hogy rendszeresen áttekintse a jegyzeteket.

Az egyéni sablonok segítségével könnyedén készíthetsz új jegyzeteket és előhívhatod a régieket referencia céljából. Megoszthatod a jegyzeteket osztálytársaiddal is, ha csapatmunkában kell dolgoznotok egy projekten. Az együttműködési funkciók megkönnyítik a produktív csoportos tanulást is. Ha tisztázásra van szükséged, felvehetsz a jegyzetekbe fontos információkat és kérdéseket, amelyeket feltehetsz a tanárnak. ✨

4. ClickUp kiadási megjegyzések sablon

Indítson termékeket, ossza meg a frissítéseket és kövesse nyomon a változásokat a ClickUp Release Notes Template sablonjával.

Fejlesztőként tudja, hogy az új termékek piacra dobása egyszerre lehet izgalmas és stresszes is. Annyi részletet kell figyelni, és nehéz az összes dokumentációt egy helyen tartani.

Használja a kiadási megjegyzéseket, hogy csökkentsd a szorongást azáltal, hogy könnyedén nyomon követed a változásokat és egy helyen osztod meg a frissítéseket az érdekelt felekkel. A ClickUp kiadási megjegyzés sablonja egyedi mezőket, állapotokat és nézeteket tartalmaz, amelyekkel munkafolyamatokat hozhatsz létre, nyomon követheted a fejlesztéseket és közzétehetsz megjegyzéseket a termékkel kapcsolatban.

5. ClickUp értekezlet-jegyzőkönyv sablon

Készítsen gyors, részletes és hatékony jegyzőkönyveket a ClickUp Meeting Minutes Template sablonjával.

Ha a megbeszélések nem csak e-mailben zajlanak, a ClickUp Meeting Minutes Template sablon a legjobb választás a megbeszélések nyomon követéséhez és a fontos információk rögzítéséhez. A sablon tartalmazza a résztvevők, a releváns linkek, a teendők és a napirendi pontok szakaszait.

Használja újra a munkalapot a heti értekezletekhez, és töltse ki előre az ismétlődő információkat, vagy használja a sablont egyedi, egyszeri értekezletek megszervezéséhez. Ossza meg az értekezlet jegyzőkönyv sablonját az összes résztvevővel a megbeszélés után. Így nyomon követhetik a teendőket és hivatkozhatnak a jövőbeli értekezletekhez.

6. ClickUp 1-on-1s sablon

Határozz meg egyértelmű szerepeket és elvárásokat az egyéni megbeszéléseken ezzel a ClickUp sablonnal.

Menedzserként tudja, mennyire fontos a csapat tagjaival való kommunikáció. Az egyéni megbeszélések elengedhetetlenek a visszajelzések megszerzéséhez, az elvárások kifejezéséhez, valamint a változások és fejlesztések megbeszéléséhez.

A ClickUp 1-on-1s sablonjával az összes találkozó történetét egy helyen tárolhatja. Ez megkönnyíti az időbeli előrehaladás nyomon követését és a találkozók minden egyes csapattaghoz való igazítását. Hozzon létre egyéni szakaszokat a kívánt szerepek és teendők kiemeléséhez, valamint a jegyzetek és a jövőbeli munkához fontos tanulságok azonosításához. 📝

7. ClickUp Meeting Tracker sablon

Használja a ClickUp Meeting Tracker sablont a találkozók napirendjének megírásához, a moderátorok kijelöléséhez és a sikeres körbejárásos találkozók lebonyolításához.

A ClickUp Meeting Tracker sablonja egy helyen tartja nyomon az összes találkozóját, így csökken annak az esélye, hogy lemarad egy fontos eseményről vagy elfelejti a legfontosabb információkat. Testreszabhatja a nyomkövetőt a ClickUp Table nézetben, és hozzárendelhet a megbeszélésekből származó teendőket. Ne felejtse el áttekinteni és frissíteni a találkozó-nyomkövetőt, hogy mindig naprakész legyen.

8. ClickUp napi napló sablon

Használja a ClickUp napi napló sablonját, hogy hozzáadjon egy teendőlistát, és minden tevékenységét kézben tartsa.

Napi tervezőt keres, hogy nyomon követhesse a projekt tevékenységeket vagy a személyes teendőlistákat? Használja a ClickUp napi napló sablont a napi feladatok rögzítéséhez, a határidők kijelöléséhez és a tevékenységek fontossági sorrendjének megállapításához. Szokássá tegye a napi napló frissítését, hogy tükrözze az előrehaladást és nyomon követhesse a fejlesztendő területeket. Ha ezt a dokumentumot a csapat munkamenetének részeként használja, ossza meg a napi naplót, hogy mindenki tudjon arról, min dolgozik, és hogy ez hogyan befolyásolhatja a saját ütemtervét.

9. ClickUp napi jegyzet sablon

Rendezze gondolatai és tárolja ötleteit egy praktikus helyen a ClickUp Daily Notes List nézetével.

A ClickUp napi jegyzet sablonja megkönnyíti a napi gondolatok lejegyzését és a tevékenységei alapján feladatok létrehozását. Akár a személyes életében szeretné kezelni a feladatokat, beleértve a bevásárlást, akár más célokra, például kreatív írásra, ezzel a digitális tervezővel elvégezheti a munkát.

Használja a Lista nézetet, hogy áttekintést kapjon a napi teendőlistáján szereplő összes feladatról és tételről. Ossza fel a feladatokat egyéni kategóriákba, és rendeljen prioritást azokhoz, amelyeket hamarabb el kell végezni. Adjon hozzá határidőket, és frissítse a feladatokat megjegyzésekkel és észrevételekkel, ahogy halad velük.

A Napi jegyzetek nézet előnye, hogy mind a munkában, mind a magánéletben használhatja. Használja kreatív írási eszközként, hogy lebontsa a karakterprofilokat egy könyvhöz, amin éppen dolgozik. Alternatívaként használhatja ezeket a sablonokat a családjával, hogy minden tevékenységet és teendőt egy praktikus helyen tárolhasson. 🌻

10. ClickUp ülésjegyzőkönyv (MoM) sablon

A ClickUp Meeting Minutes Template sablon segítségével emlékezhet a városháza legfontosabb döntéseire.

Ha sok megbeszélést tart vagy mélyreható csapatmegbeszéléseken vesz részt, nehéz nyomon követni az összes releváns információt, amelyet megosztanak. A ClickUp ülésjegyzőkönyv-sablonjával (MoM) minden megbeszélésről, döntésről és tanulságról feljegyzést készíthet.

A találkozó jegyzetelésének felelősségét bízza egy csapattagra. Miután elkészült a végleges jegyzet, kérje meg az összes résztvevőt, hogy ellenőrizzék annak teljességét. Adjon hozzá minden további észrevételt, amely a felülvizsgálat során felmerült, majd ossza meg a találkozó végleges jegyzetét az összes érintett csapattaggal.

Vidd a termelékenységedet a következő szintre a ClickUp segítségével

Az Evernote sablonok remek módszerek a szervezettség fenntartására, de nem az egyetlen lehetőségek. Ha még mindig nem talál sablonokat és dokumentumokat, amelyeket projektmenedzsment eszközzel együtt használhat, talán itt az ideje, hogy kipróbálja a ClickUp-ot!

Galériánkban több mint 1000 sablon található, amelyekkel növelheti termelékenységét, nyomon követheti projektjeinek céljait és hatékonyabbá teheti értekezleteit. Mindegyik sablon több nézetet is tartalmaz, így átfogó képet kaphat, vagy belemélyedhet a részletekbe.

Az egyéni mezők segítségével testreszabhatja a sablonokat, hogy azok minden területen segítsék a produktivitását. 💪