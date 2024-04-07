Draw.io kontra Lucidchart: melyik diagramkészítő eszköz a jobb?

Akár egy könyv vázlatát készíted, munkafolyamatokat építesz, vagy ötleteket gyűjtesz egy ügyfélútvonalhoz, mindezt diagramok segítségével valósíthatod meg.

A diagramok elengedhetetlen eszközök az információk vizuális bemutatásához, és elősegítik az ötletek egyértelmű kommunikációját a csapatok, osztályok, sőt egész vállalatok között!

Mindannyian másképp dolgozzuk fel az információkat, és a digitális táblák, diagramkészítő eszközök és folyamatábrák térnyerésével egyre több vezető érti meg, hogy a technológiai eszköztárba be kell vezetniük a vizuális elemeket előtérbe helyező szoftvereket, hogy minden tagjuk a legproduktívabb munkastílusát tudja megvalósítani.

A kategória két legnépszerűbb eszköze? A Draw.io és a Lucidchart.

De csak azért, mert ez a két szoftver a leggyakrabban használt, még nem jelenti azt, hogy a piacon vagy a csapatod számára a legjobbak – és te a megfelelő helyre jöttél, hogy megoldd ezt a problémát!

Kövessen minket, és megtudhat mindent, amit tudnia kell a Draw.io és a Lucidchart programokról, részletes leírásokkal a legfontosabb funkciókról, felhasználási esetekről és árakról. Ezenkívül hozzáférhet egy másik testreszabható és dinamikus diagramkészítő szoftverhez, amely pótolja a Draw.io és a Lucidchart programok hiányosságait.

Mi az a Draw.io?

A Draw.io egy hatékony diagramkészítő szoftver, amely segíti a csapatok együttműködését diagramok segítségével. Könnyen használható funkcióival a felhasználók gyorsan professzionális megjelenésű vizuális elemeket hozhatnak létre projektjeik és kommunikációjuk támogatására.

A Draw.io intuitív felületet biztosít többelemű, kiváló minőségű diagramok tervezéséhez és létrehozásához, például alakzatok, nyilak, táblázatok, szövegdobozok és képek használatával. Ezenkívül a szoftver számos beépített sablont tartalmaz, amelyek megkönnyítik a diagramok készítését.

A Draw.io megkönnyíti a csapatok számára a komplex diagramok közös kidolgozását, mivel több ember is együttműködhet online, valós időben. Ezzel a funkcióval a felhasználók könnyedén hozzáadhatnak objektumokat a diagramhoz, szerkeszthetik annak tartalmát, vagy megjegyzéseket és kommenteket fűzhetnek hozzá.

Minden változás azonnal megjelenik a diagram megosztott verziójában, így mindenki pontosan tudja, mi történik. 👥

Mi az a Lucidchart?

A Lucidchart egy online diagramkészítő és vizualizációs eszköz, amely megkönnyíti a csapatok számára ötleteik vizuális ábrázolásának létrehozását és megosztását. A Lucidchart segítségével a csapatok perceken belül professzionális megjelenésű adatsorokat és kumulatív áramlási diagramokat hozhatnak létre – művészi tehetség vagy programozási ismeretek nélkül.

A folyamatábráktól és hálózati diagramoktól a szervezeti ábrákig és projekttervekig a Lucidchart lehetővé teszi a csapatok számára, hogy komplex információkat könnyen érthető módon vizualizáljanak. A valós idejű együttműködési funkcióknak köszönhetően a csapat tagjai együtt dolgozhatnak ugyanazon a dokumentumon, így egyértelmű és célirányos, racionalizált munkafolyamatot hozva létre.

A Lucidchart olyan népszerű szoftverekkel is integrálható, mint a Jira, a Confluence és a Google Apps, ami még könnyebbé teszi a használatát. A Lucidchart segítségével a csapatok gyorsabban haladhatnak előre és jobb döntéseket hozhatnak. ✨

via Lucidchart

Készen áll egy kis technikai beszélgetésre? Vessünk egy pillantást a Draw.io és a Lucidchart funkcióinak összehasonlítására. Mi különbözteti meg őket egymástól? Mindkét eszköz kiválóan alkalmas gyönyörű diagramok tervezésére. Szerkesztőeszközeik azonban bizonyos feladatokhoz jobban megfelelnek.

Nézze meg ezeket a kontextusdiagram-sablonokat!

Draw.io kontra Lucidchart: funkciók összehasonlítása

A Draw.io vagy a Lucidchart diagramkészítő eszközök használata olyan, mint egy új nyelv megtanulása. Mindkét eszköz hasonló funkciókat és előnyöket kínál, de mindkettőnek megvan a maga egyedi felépítése. Ezen diagramkészítő eszközök megtanulása olyan, mint bármely más nyelv elsajátítása: gyakorlást és türelmet igényel, de az eredmény megéri a fáradozást!

Sablonok

A Draw.io egy rendkívül hatékony eszköz folyamatábrák, diagramok és más típusú vizuális tartalmak létrehozásához. Az interfész megtanulása azonban kihívást jelenthet, mivel rengeteg funkciót és menüt kell felfedezni. 🎒

Ezen felül, ha bonyolult diagrammal dolgozik, és gyorsan kell objektumokat beillesztenie vagy elemeket áthelyeznie, akkor hasznos, ha ismeri az elemeket vagy alakzatokat, így nem kell végiglapoznia az egész menüt. 🖱

Mindezek a szükséges lépések miatt a Draw.io túl bonyolultnak tűnhet azoknak az első használóknak, akik nem rendelkeznek technikai háttérrel.

Fedezzen fel további gondolattérkép-példákat!

A Lucidchart abban különbözik a Draw.io-tól, hogy modern, intuitív felülettel rendelkezik, amelyet bárki könnyen megtanulhat és használhat brainstorminghoz vagy tervezéshez. Akár tervező, marketinges vagy csak most kezdő diák vagy a vizuális együttműködési eszközök terén, a Lucidchart segítségével a sablonok testreszabása könnyebb, mint a Draw.io-nál.

A Lucidchart sablon galériája több száz sablont rendez kategóriák szerint. Néhány kategória: Ötletek, Szórakozás, Tervek és Értékesítési hatékonyság növelése. A sablonok gyűjteménye lehetővé teszi, hogy bárki gyorsan elkezdhesse a diagram készítését anélkül, hogy a színpaletták vagy betűtípusok kiválasztásával kellene foglalkoznia.

via Lucidchart

Győztes: Lucidchart! 🏅

A Lucidchart személyes és munkahelyi diagramokhoz egyaránt széles sablonválasztékot kínál.

Bónusz: Microsoft Visio kontra Lucidchart!

Fájlimport és -export funkciók

A Draw.io megkönnyíti a különböző fájlformátumokkal való munkát. Importálási és exportálási funkciói lehetővé teszik, hogy az Ön által létrehozott rajzokat, diagramokat és folyamatábrákat kényelmesen átmásolja egyik fájlformátumból a másikba. Ha diagramot kell nyomtatnia, akkor választhat, hogy egy vagy több oldalra szeretné-e illeszteni.

A Draw.io által támogatott fájlformátumok:

Importálási formátumok Exportálási formátumok . xml (Draw. io) VSDX (Microsoft Visio) . gliffy (Gliffy) JPEG . json (Lucidchart) SVG . vsdx (Microsoft Visio) PDF . png (XML-lel) PNG . jpeg HTML . svg XML . csv URL

A Lucidchart a következő fájlformátumokat támogatja:

Importálási formátumok Exportálási formátumok Microsoft Visio (.vdx, .vsdx és .vsd) Microsoft Visio 2010 (VDX) vagy VSDX OmniGraffle (. graffle,. graffle. zip) Alakzatadatok CSV-formátumban Gliffy (. gxml,. gliffy) JPEG Draw. io (. xml) SVG PDF PNG

Győztes: A játékosok választása! ♠️

A használt alkalmazásoktól függően a Draw.io vagy a Lucidchart számos formátumot kínál az adatok egyik programból a másikba történő átviteléhez.

A Draw.io szerkesztőeszközei intuitív módon lehetővé teszik részletes diagramok, folyamatábrák és alaprajzok készítését. A kiterjedt elemek könyvtárával testreszabhatja az alakzatokat, csoportosíthatja az elemeket, szöveget adhat hozzá és még sok mást. Ezenkívül színekkel és stílusokkal is ellátja a diagramjait, hogy azok még világosabbak és vizuálisan még hatásosabbak legyenek. 🤩

A Draw.io szerkesztőeszközeinek sokoldalúsága ideálisvá teszi a műszaki és építészeti diagramok készítéséhez. Az egyszerű vázlatoktól a bonyolult illusztrációkig mindig megtalálja a diagramjához tökéletesen illő alakzatot vagy vonalat!

A Lucidchart felülete és drag-and-drop funkciója egyszerűvé teszi a diagramok létrehozását, és lehetővé teszi az alakzatok méretének egyszerű megváltoztatását és manipulálását. A csapatok valós időben is együttműködhetnek ugyanazon a dokumentumon, és a diagram munkaváltozatát is láthatják a munka előrehaladtával! 🌱

A Lucidchart beépített objektumok, például nyilak, vonalak és diagramok könyvtárával rendelkezik, amelyeket a csapatok gyorsan felhasználhatnak ötleteik illusztrálására. Így mindenki láthatja a szervezet erősségeit és gyengeségeit, és megfelelő intézkedéseket hozhat.

Végül, a Lucidchart részletes elemzéseket nyújt a felhasználóknak a diagramjaikról, így a csapatok könnyedén nyomon követhetik az időbeli változásokat. Ez segít nekik a trendek felismerésében, mielőtt azok eszkalálódnának, és a problémák észlelését is könnyebbé teszi, mint valaha. A Lucidchart szerkesztőeszközeivel a csapatok vizualizálhatják folyamataikat, és gyorsabban hozhatnak adat alapú döntéseket.

via Lucidchart

Győztes: Lucidchart! 🛠

A Draw.io menüjének és funkcióinak megértése meredek tanulási görbét igényel.

Végül is a Draw.io és a Lucidchart átfogó diagramkészítő eszközök, amelyek értékes szolgáltatásokat nyújtanak a felhasználóknak. A Draw.io kiváló választás azok számára, akik technikai, üzleti orientált megoldásra vágynak, míg a Lucidchart ideális azok számára, akik további funkciókra, például élő együttműködésre és egyszerű felületre vágynak. Mindkét alkalmazás segítségével látványos diagramok hozhatók létre!

Draw.io kontra Lucidchart: árak és biztonság

A Draw.io és a Lucidchart árazási terveinek és biztonsági funkcióinak felfedezése olyan lehet, mint egy kincskeresés. Mindkét termék átfogó eszközöket kínál, amelyek az Ön igényeihez és költségvetéséhez igazodnak, és egyes opciók extra védelmi rétegeket és nyugalmat biztosítanak. Nézzük meg közelebbről! 🔎

Árazási tervek

Bár a Draw.io és a Lucidchart is kínál ingyenes csomagokat, amelyek alkalmi használatra kiválóan alkalmasak, a fizetős csomagra való áttéréssel több, a mindennapi használatra szabott funkció válik elérhetővé.

A Draw.io árai

További árakkal és funkciókkal kapcsolatos részletekért látogass el az Atlassian Marketplace webhelyre. Árak példák:

Ingyenes verzió Legfeljebb 10 felhasználó

Legfeljebb 10 felhasználó

Felhőalapú csomag 15 USD/hó 20 felhasználó esetén 450 USD/hó 2000 felhasználó esetén

15 USD/hó 20 felhasználó számára

450 USD/hó 2000 felhasználó számára

Adatközponti csomag 6000 USD/hó 500 felhasználó esetén 10 000 USD/hó 2000 felhasználó esetén

6000 USD/hó 500 felhasználó számára

10 000 USD/hó 2000 felhasználó számára

Szervercsomag Az árakról érdeklődjön a Draw.io-nál.

Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Draw.io-val.

Legfeljebb 10 felhasználó

15 USD/hó 20 felhasználó számára

450 USD/hó 2000 felhasználó számára

6000 USD/hó 500 felhasználó számára

10 000 USD/hó 2000 felhasználó számára

Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Draw.io-val.

A Lucidchart árai

Ingyenes verzió 3 szerkeszthető Lucidchart-dokumentum 60 alakzat Lucidchart-dokumentumonként 100 sablon

3 szerkeszthető Lucidchart-dokumentum

60 alakzat Lucidchart-dokumentumonként

100 sablon

Egyéni csomag (7,95 USD) Korlátlan számú szerkeszthető dokumentum Korlátlan számú objektum dokumentumonként 1 GB tárhely és még sok más

Korlátlanul szerkeszthető dokumentumok

Korlátlan számú objektum dokumentumonként

1 GB tárhely és még több

Csapatcsomag (9,00 USD/felhasználó) Jelszóval védett közzététel Megjegyzések Verziókezeléssel ellátott módosítási előzmények és még sok más

Jelszóval védett közzététel

Megjegyzések

Revíziós előzmények verziószámokkal és még sok más

Vállalati csomag (az árakról érdeklődjön a Lucidchartnál) Csapatmappák Testreszabható dokumentumállapot SAML-hitelesítés és még sok más

Csapatmappák

Testreszabható dokumentumállapot

SAML hitelesítés és még sok más

3 szerkeszthető Lucidchart-dokumentum

60 alakzat Lucidchart-dokumentumonként

100 sablon

Korlátlanul szerkeszthető dokumentumok

Korlátlan számú objektum dokumentumonként

1 GB tárhely és még több

Jelszóval védett közzététel

Megjegyzések

Revíziós előzmények verziószámokkal és még sok más

Csapatmappák

Testreszabható dokumentumállapot

SAML hitelesítés és még sok más

via Lucidchart

Olyan adatbázis-megoldást keres, amely mindent kínál? Ne keressen tovább, a ClickUp a megoldás! Ez a tökéletes termelékenységi platform, amely rugalmasságot, testreszabhatóságot és biztonságot kínál – pontosan azt, amire szüksége van a csapata hatékonyságának növeléséhez. ⚡️

Ismerje meg a ClickUp-ot – a legjobb diagramkészítő eszközt

A Draw.io és a Lucidchart diagramok egyaránt segíthetnek csapatának a vizuális gyakorlatok beépítésében a mindennapi projektmenedzsment folyamatokba, de az ötletek megvalósításához továbbra is más eszközökre is szükség lesz.

Hacsak nem a ClickUp-ot használja. 🙂

Tervezze és szervezze meg projektjeit, ötleteit vagy meglévő feladatait a ClickUp alkalmazásban, hogy a lehető legátfogóbb vizuális áttekintést kapjon.

A ClickUp egy hatékony, all-in-one termelékenységi eszköz, amely több száz rugalmas, együttműködésen alapuló és intuitív funkcióval rendelkezik, amelyek segítségével egyetlen központi platformról brainstormingolhat, fejlesztheti és megvalósíthatja projektjeit. Ráadásul ez az egyetlen eszköz, amely olyan funkciók segítségével, mint a ClickUp Mind Maps és a beépített digitális táblaszámítógép-szoftver, közvetlenül konvertálhatja és összekapcsolhatja az ötleteket a munkafolyamatával.

A ClickUp gazdag funkciókészlete között több mint 15 egyedi projektnézetet talál, amelyekkel minden szögből megtekintheti a munkaterhelését, beleértve a lista, naptár, Gantt és Kanban-szerű táblázatos nézeteket.

A ClickUp azonnali és élő észlelési funkciója megkönnyíti a csapatok közötti együttműködést – és nem csak a dokumentumszerkesztőjére, a ClickUp Docs-ra gondolunk! Láthatja, amikor a tagok egy feladatot gépelnek, egyéni feladatállapotokat frissítenek, megjegyzéseket fűznek hozzá, és még sok mást.

És ez még nem is a fele!

A ClickUp diagramkészítő funkciói értékesebbé teszik a brainstorming üléseket, és a ClickUp Whiteboards, Mind Maps és Gantt Chart nézetek segítségével még egyértelműbbé teszik a következő lépéseket – megmutatjuk Önnek.

Kollaboratív digitális táblák

Rajzoljon kapcsolatokat és kapcsolja össze az objektumokat, hogy a ClickUp Whiteboards segítségével csapata segítségével útiterveket vagy munkafolyamatokat hozzon létre ötleteiből.

Képzelje el, hogy új ötleteket rögzíthet, azok fejlesztését megtervezheti és a munkafolyamatokat feltérképezheti, mindezt ugyanazon a végtelen vásznon – ez a Whiteboards. 🙌🏼

A ClickUp táblái úgy lettek kialakítva, hogy segítsék csapatát a koncepciók gyorsabb megvalósításában, olyan eszközökkel, amelyekkel vázlatokat készíthet, jegyzeteket fűzhet hozzá, releváns médiákat kapcsolhat össze, és együttműködő élő szerkesztéssel összekapcsolhatja az ötleteket a csapattal.

Egy pillantással láthatja, ki nézi a tábláját, ki ad hozzá új információkat, és az összes releváns feladat aktuális állapotát – ez is része annak, ami a fehér tábla projektmenedzsmentet olyan hatékonnyá teszi.

A ClickUp Whiteboards azonban azért olyan egyedülálló és értékes, mert képes a táblán lévő bármely alakzatot közvetlenül végrehajtható feladattá alakítani. Így a találkozó után is mindig a végső célra koncentrálhat, miközben a következő lépéseket követi nyomon.

Alakzatokat feladatokká alakíthat a ClickUp Whiteboardon, hogy azonnal elkezdhesse megvalósítani a folyamatábráját.

Ráadásul a ClickUp rengeteg ingyenes táblasablont kínál diagramok, folyamatábrák és egyebek készítéséhez! Ezek a tiszta vászonra helyezhetők, hogy a lehető leghatékonyabban indítsák el a folyamatokat.

A Whiteboard nézet beállításakor több sablon közül választhat.

Ó, és említettük már, hogy az első három Whiteboard teljesen ingyenes a ClickUp-ban? Ez aztán a pénztárcabarát megoldás!

Intuitív gondolattérképek

A ClickUp gondolattérképei megoldást kínálnak minden agymenés, ötletelési ülés és projekt logikus és hatékony vizuális vázlatba rendezésére.

Bontsa le a komplex gondolatokat egyértelmű, lépésről lépésre haladó folyamatokra, vagy dolgozzon ki különböző forgatókönyveket, hogy ugyanazt a végcélt érje el a ClickUp feladatokká alakítható csomópontokkal!

Kössön össze feladatokat közvetlenül a gondolattérképével, vagy hozza létre őket a helyszínen a Feladat mód segítségével, vagy készítsen szabad formájú diagramot a Semleges mód segítségével.

Fejlessze ötleteit a csapattal együtt, rajzolva azokat egy szabad formájú gondolattérképre a ClickUp Blank Mode funkciójával.

A Whiteboardshoz hasonlóan itt is bármikor láthatja, ki nézi és ki járul hozzá a gondolattérképéhez, és egy egyszerű link segítségével megoszthatja a diagramját.

Nézze meg a gondolattérkép-készítő szoftvereket!

Gyönyörű Gantt-diagramok

Tervezze meg projektjeit, kezelje a függőségeket és rangsorolja a feladatokat a ClickUp Gantt-nézetével.

Ráadásul a ClickUp dinamikus Gantt-nézete tökéletes Gantt-diagram-forrás a feladatok ütemezéséhez, a függőségek kezeléséhez és a csapatnak a legfontosabb prioritásokra való összpontosításához egy rugalmas idővonal segítségével.

A Gantt nézet megkönnyíti és vizuálisabbá teszi az időgazdálkodást az állítható idővonalakkal, amelyek segítenek betartani a határidőket és elkerülni a szűk keresztmetszeteket a folyamat minden lépésében. Hozzon létre függőségeket egyszerűen két feladat közötti kapcsolat megrajzolásával, szerezzen átfogó képet a projekt teljes állapotáról a haladás százalékos arányának segítségével, és még sok minden mást, mindezt egyetlen nézetből.

Mutassa meg a feladatok és a mérföldkő feladatok közötti kapcsolatokat a ClickUp Gantt nézetében.

Még a kritikus útvonalat is automatikusan kiszámíthatja, hogy láthatóvá tegye a legfontosabb mérföldköveket, és színkódolt opciókkal rendezheti a teendőket, hogy bármikor pontosan tudja, mi történik a feladataival.

További elemek, például a megbízottak, a határidők és egyebek megjelenítése a Gantt nézet oldalsávjában

Vidd diagramjaidat egy szinttel feljebb a ClickUp segítségével

Ráadásul a ClickUp több mint 1000 más munkaeszközzel integrálható, és minden felhasználási esetre kiterjedő hatalmas sablonkönyvtárral rendelkezik! Számtalan előre elkészített sablon található benne fehér táblákhoz, gondolattérképekhez és Gantt-diagramokhoz, hogy munkája a lehető leghatékonyabban folyhasson!

Készen áll arra, hogy megismerje, milyen hatékonyak lehetnek a munkafolyamat-diagramok? Ha ma regisztrál a ClickUp-ra, a Free Forever Plan csomaggal teljesen ingyenesen hozzáférhet ezekhez a fejlett funkciókhoz.