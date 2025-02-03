A 10 legjobb FigJam alternatíva és versenytárs 2025-ben

Valaha is vágyott már egy végtelen vászonra, egy virtuális játszótérre, ahol Ön és csapata úgy tudnak együttműködni, mint egy jól bejáratott gépezet? Lépjen be a kollaboratív táblák világába, ahol a korlátlan fantázia szabadjára engedhető. ?

Lehet, hogy ismeri a FigJam-et (amely ebben a területen a legnépszerűbb), de ez csak a jéghegy csúcsa, ha online táblákról van szó. Számtalan fantasztikus eszköz áll rendelkezésre, amelyek segítenek Önnek és csapatának a kreativitás és az együttműködés fokozásában.

Összeállítottunk egy listát a 10 legjobb FigJam alternatíváról, így akár most próbálja ki először a digitális táblát, akár csak bővíteni szeretné digitális eszköztárát, itt mindent egy helyen megtalál, ami a csapatának tökéletes platformjához szükséges.

Mi az a FigJam?

A FigJam egy online táblás eszköz, amelyet a Figma fejlesztett ki, egy olyan vállalat, amely együttműködésen alapuló tervezőszoftvereiről ismert. Gondoljon rá úgy, mint egy digitális munkaterületre vagy tervezőeszközre, ahol a csapat tagjai valós időben vizuális együttműködésben vesznek részt.

Ez a valós idejű együttműködés segít mindenkinek egy hullámhosszon lenni a vállalati célokkal kapcsolatban, ami különösen hasznos a távoli csapatok számára.

Brainstorming, tervezés és iteráció a kreatív eszközeiden a Figma segítségével

Ráadásul a táblaszerszám rendkívül sokoldalú. A szervezetek mindenre felhasználhatják, a gondolattérképek és folyamatábrák készítésétől a stratégiai tervezésig, a folyamatok ábrázolásáig és a prezentációkig. Elég menő, nem?

Ez nem csak kiváló alternatíva a fizikai anyagok költségeinek csökkentésére, hanem a szervezetek különböző szintű jogosultságokat és biztonsági beállításokat is választhatnak, így védve az érzékeny információkat. Ez a tökéletes irodai táblázat, kivéve, hogy egy turbófeltöltésű, határtalan digitális vászon, ahol bármit létrehozhat. ?

Húzza át a jegyzeteket egyik helyről a másikra, rajzoljon, és adjon hozzá hasznos részleteket az ötletekhez, mindezt kényelmesen a laptopjáról. Mivel az ötletek automatikusan mentésre kerülnek, soha nem kell attól tartania, hogy elveszíti azt a remek ötletet, ami hajnalban jutott eszébe.

A lényeg, hogy szabadon engedje szabadjára csapata kreativitását, miközben biztosítja a struktúrát, amellyel ezeket a nagyszerű ötleteket megvalósítható stratégiává alakíthatja. Ez pedig elengedhetetlen a távmunka és a digitális átalakulás korában.

Mit kell keresni egy FigJam alternatívában?

Ha FigJam alternatívákat keres, néhány dolgot érdemes szem előtt tartania, miközben más eszközöket próbál ki:

Valós idejű együttműködés : Keressen olyan eszközöket, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy egyszerre dolgozzanak ugyanazon a táblán. Az olyan funkciók, mint a szinkron szerkesztés és az élő kurzorok, segítik a munkafolyamatot.

Jegyzetelési eszközök: A post-it cetlik, a különféle formák, tollak és egyéb szövegszerkesztő eszközök javítják a brainstorming üléseket. A több lehetőség pedig gazdagabb vizualizációt jelent.

A ClickUp 3.0 segítségével könnyedén együttműködhetsz a csapattagokkal, és megjegyzésekkel, lektorálással és kommentekkel visszajelzéseket adhatsz a fájlokra.

Sablonok : A beépített A beépített táblasablonok könyvtára időt takarít meg és felgyorsítja a folyamatokat. Figyeljen az egyéni sablonok funkcióira, hogy szükség esetén testreszabhassa a formázást.

Platformkompatibilitás: Keresse meg azokat a FigJam alternatívákat, amelyek jól integrálhatók a csapata által már használt eszközökkel (például Slack, Jira vagy Google Docs és Sheets), hogy a felhasználói élmény zökkenőmentes legyen.

Felhasználói felület és funkcionalitás : Ha egyszerűen használható együttműködési eszközt választ, akkor több csapattagja is elkezdheti az együttműködést anélkül, hogy a meredek tanulási görbe lassítaná őket ?

Skálázhatóság: Ügyeljen arra, hogy olyan szoftvert válasszon, amely alkalmazkodik a szervezet növekedéséhez. Egy megbízható FigJam alternatíva képes lesz kezelni nagy csapatokat vagy összetettebb és részletesebb projekteket.

Hozzáférhetőség: Elengedhetetlen, hogy ugyanazt az eszközt különböző eszközökön és böngészőkön (iOS, Mac, iPad, Windows, mobilalkalmazások stb.) is használni lehessen, a funkciók korlátozása nélkül.

Biztonság: Szüksége van a szervezetének végpontok közötti titkosításra? Nézze meg azokat az eszközöket, amelyek védelmet nyújtanak a tárolt és az átvitt adatok számára.

A megfelelő digitális táblaszerszám megtalálása – legyen szó diagramok készítéséről, prototípusok létrehozásáról vagy egyszerű ötletelési ülésekről – gyerekjáték, ha tudja, mi fontos Önnek és csapatának.

A 10 legjobb FigJam alternatíva

Itt az ideje, hogy felfedjük a legjobb találatainkat. Titokban bejártuk a kollaboratív táblák világát, kipróbáltuk a lehetőségeket, és kiválasztottunk 10 kiváló alternatívát a FigJam-hez. Akár fejlettebb funkciókra, különböző kollaborációs lehetőségekre, akár költségkímélő választásokra vágyik, mi mindenre gondoltunk.

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást feladatok kiosztásához, a megbízottak megjelöléséhez és minden máshoz, ami a következő együttműködés elindításához szükséges.

A ClickUp Whiteboard funkciója egy fantasztikus, sokoldalú eszköz a csapatok együttműködéséhez. Ez a virtuális táblázat brainstorming üléseket és projektmenedzsmentet is kezel. Ráadásul a rengeteg sablonnal – a márkairányelv-sablonoktól a grafikai tervezési sablonokig – a ClickUp minden szükséges eszközzel ellátja a csapatát.

Az olyan funkciók, mint a ClickUp Docs, Comments és Chat nézet, segítik csapatát a lehető legfolyékonyabban és leghatékonyabban dolgozni. Készítsen dokumentumokat bármilyen típusú munkához, vagy ossza meg a projekt linkjeit a Chat nézetben. A Comments funkció ideális kérdések feltevéséhez és megválaszolásához, visszajelzések adásához és a gyors eredmények nyomon követéséhez. ?

A ClickUp segítségével csapata valós időben együttműködhet, könnyebben és gyorsabban léphet át a koncepciótól a cselekvésig, valamint testreszabható nézetekkel és integrációkkal egyszerűsítheti a munkafolyamatokat. Minden projektrészlet összehangolt és megvalósítható.

A ClickUp legjobb funkciói

A felhasználók szerint a felület jól megtervezett, egyszerű és könnyen használható.

Feladatok, listák, állapotok létrehozása és automatizálás beállítása gyerekjáték ?

Szinte végtelenül sokféle műszerfal és elrendezés közül választhat.

A beépített naptár és emlékeztetők elősegítik a csapatmunkát.

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő eszközei ötleteket generálnak, javítják a brainstorming üléseket, és támogatják csapata kreatív folyamatát és munkamenetét.

A ClickUp korlátai

A sok funkció miatt egyes felhasználóknak egy kis tanulási folyamaton kell átesniük.

Egyes funkciók, például a ClickUp AI, csak fizetős csomaggal érhetők el.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (3800+ értékelés)

2. Lucid

via Lucid

A digitális együttműködési alternatívák területén komoly versenytársnak számító Lucid két vizualizációs eszközt kínál: a Lucidsparkot és a Lucidchartot. Ha strukturált diagramokra és folyamatábrákra van szüksége, a Lucidchart segít a komplex adatok vizualizálásában.

A Lucidspark pedig digitális táblaként funkcionál, digitális táblaképességekkel, ami kiválóan alkalmas egy valóban együttműködésen alapuló vizuális munkaterület létrehozásához.

Ha ezeket az eszközöket együtt használja, szervezete rendelkezni fog azokkal az erőforrásokkal, amelyekkel hatékonyan brainstormingozhat, tervezhet és végrehajthatja a feladatokat a különböző helyszíneken dolgozó csapatok között.

A Lucid legjobb funkciói

A sablonok egyszerűsítik a folyamatábra készítését

A projekteket hasonló szoftverplatformokra exportálhatja.

A gyorsbillentyűk segítségével könnyedén válthat az eszközök között.

Alakzatokkal, színekkel és képekkel vizuális érdekességet adhat hozzá.

A Lucid integrációkat kínál olyan alkalmazásokkal, mint a Jira, a Zoom, a Slack és a Confluence.

A Lucid korlátai

Két különböző termék előfizetésére van szükséged azokhoz a funkciókhoz, amelyek más FigJam alternatívákban kombinálva vannak.

Néhányan azt jelentik, hogy első használatkor zavarban vannak.

Lucid árak

A Lucidchart és a Lucidspark külön-külön is elérhető, de ha csomagban vásárolja meg őket, a következő csomagok közül választhat:

Ingyenes

Egyéni csomag: 11,93 USD

Csapatcsomag: 13,50 USD felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Lucid értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra a Lucidspark számára: 4,7/5 (több mint 350 értékelés)

Capterra for Lucidchart: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

3. Miro

via Miro

Ha készen áll arra, hogy a valós idejű együttműködést új szintre emelje, nézze meg a Miro-t. Merüljön el a gazdag sablonkönyvtárban, és élvezze a csapat által használt eszközökkel, például a Slackkel és a Google Drive-val való zökkenőmentes integrációt.

Gazdag funkciókkal rendelkező környezete miatt ez a legjobb választás azoknak a szervezeteknek, amelyek széles körű együttműködési platformot kínáló alternatívákat keresnek a Figjam helyett.

A Miro legjobb funkciói

Az online táblaszerszám ugyanolyan jól működik ötleteléshez, vázlatok készítéséhez és munkafolyamatok tervezéséhez, és mindenki valós időben együttműködhet benne

A sablonok időt takarítanak meg és inspirálnak, függetlenül attól, hogy Kanban táblára, SWOT-elemzésre vagy valami köztes megoldásra van szüksége az ötletek brainstormingjához.

Az alkalmazás zökkenőmentesen integrálható más eszközökkel, például a Jira, a Google Drive és a Microsoft 365 alkalmazásokkal.

A prezentációs mód olyan opciókat kínál, mint a Lightbox effektus, így kiemelheti azt, amire koncentrál, és zökkenőmentesen átadhatja a szót egy másik előadónak.

A digitális együttműködési táblákhoz könnyedén hozzáférhet asztali számítógépéről, táblagépéről vagy okostelefonjáról.

A Miro korlátai

Egyes felhasználók késleltetést jelentenek, amikor több csapattag egyszerre dolgozik egy táblán.

A rengeteg testreszabási és személyre szabási lehetőség miatt egyes felhasználóknak tanulási görbe lehet.

Miro árak

Ingyenes

Starter: 8 USD/hó/tag áron

Üzleti: 16 USD/hó/tag áron kezdődik

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 5100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)

4. Jamboard

via Jamboard

A Google Jamboard egy digitális táblázat, ahol a felhasználók megoszthatják ötleteiket és kommunikálhatnak egymással. A Google Workspace része, így ha a szervezeted már teljesen beágyazódott a Google ökoszisztémájába, ez egy természetes választás.

Ez az eszköz ideális gyors ötletelési üléshez, és kiváló választás azoknak a csapatoknak, akik egyszerűen szeretnének együttműködni virtuális jegyzetlapokkal egy közös digitális felületen. ?

A Jamboard legjobb funkciói

A csapat tagjai bármilyen eszközről könnyedén összeállhatnak és csatlakozhatnak egy ötletelési üléshez.

A Jamboard fizikai táblaként is kapható, amely integrálható a digitális verzióval.

A felhasználók szerint kiválóan alkalmas jegyzetek készítésére és az információk könnyen érthető módon történő bemutatására.

Az ingyenes árazás miatt ez egy költséghatékony eszköz kisvállalkozások számára.

A Jamboard online táblája egyszerű felhasználói élményt nyújt.

A Jamboard korlátai

Nincsenek benne azok a fejlett funkciók, amelyeket más FigJam alternatívák kínálnak.

Egyes felhasználók a korlátozott testreszabási lehetőségeket a vizuális együttműködés korlátozásának tartják.

A Jamboard árai

Ingyenes

Jamboard értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (100 értékelés)

5. Mural

via Mural

A Mural kiválóan alkalmas komplex projektekhez, amelyek dinamikus tervezést igényelnek. Számos integrációval, testreszabott sablonokkal és aszinkron funkciókkal rendelkezik, így sokoldalú választás virtuális csapatok számára. A Mural egy komplett platform azoknak a szervezeteknek, amelyeknek nem csak egy online rajztáblára van szükségük.

A Mural legjobb funkciói

Kiterjedt sablonkönyvtár áll rendelkezésre, amelyből válogathat, és a sablonokat szükség szerint szerkesztheti is.

Az integrációk olyan eszközökkel vannak ellátva, mint a Notion, Slack, Trello, Unsplash, Zapier és még sok más.

Az aszinkron együttműködés optimális a távoli csapatok számára

A vizuális lehetőségek, például a matricák és ikonok segítenek a csapat tagjainak az ötleteik kifejezésében.

Ez egy felhasználóbarát lehetőség az újoncok számára.

A Mural korlátai

A magas előfizetési díj kevésbé ideális egyének vagy kis csapatok számára.

Egyes felhasználók késleltetést jelentenek, amikor több tag is egyszerre használja a táblát.

A Mural árai

Ingyenes

Team+: 9,99 USD/hó/tag

Üzleti: 17,99 USD/hó/tag

Vállalati: Árakért hívjon minket!

Mural értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

6. Rajzolás

via Draw

Egyszerű és sokoldalú digitális munkaterületet és alternatívát keres a FigJam helyett? A Draw kiválóan alkalmas gyors brainstorming-ülésekhez vagy diagramok készítéséhez a drag-and-drop funkcióval. Kiválóan egyszerűsíti a felhasználói élményt.

A Draw legjobb funkciói

A rétegek, igazító vonalak, rácshoz igazítás és vonalzók olyan fejlett funkciók, amelyek lehetővé teszik a elrendezés és a tervezés pontos ellenőrzését.

A kezdőbarát felületet a csapat tagjai könnyedén használhatják.

Többféle diagramexportálási lehetőség áll rendelkezésre.

Az alkalmazás számos sablon közül választhat, így időt takaríthat meg.

Különböző témákat és plugin-támogatást kínál, például Atlas, Dark, Sketch és még sok más.

Rajzolási korlátozások

Egyes felhasználók szerint az offline mód funkcionalitása korlátozottabb, mint az online verzióé.

Az összes funkció elsajátítása időbe telhet.

Draw árak

Ingyenes: Legfeljebb 10 felhasználó számára

Felhő: 11 dollár/hó áron

Adatközpont: 6000 USD/évtől

Értékelések és vélemények rajzolása

G2: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (700+ értékelés)

7. Visio

via Visio

Merüljön el a diagramok bonyolult világában a Visio segítségével. Számos eszközzel rendelkezik részletes folyamatábrák, diagramok és szervezeti ábrák készítéséhez.

Ha szervezeted átfogó vizualizációt és egyértelmű tervezést keres, érdemes megnézni a Visio hálózati diagramjait, vizuális együttműködési funkcióit és online tábláját elosztott csapatok számára. ?

A Visio legjobb funkciói

A sablonok és űrlapok széles választékával a csapat tagjai szinte bármit létrehozhatnak, a folyamatok ábrázolásától a szervezeti ábrákig.

Zökkenőmentes összeköttetést biztosít más irodai alkalmazásokkal, például a Worddel, az Excel-lel és a PowerPointtal.

A távoli csapatok számára készült együttműködési eszközök biztosítják, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Testreszabhatja alkotását a legapróbb részletekig, beleértve az alakzatokat, színeket és mintákat.

A Visio automatizálást tesz lehetővé, és külső forrásokból származó információk alapján diagramokat tud generálni.

A Visio korlátai

A felhasználói felület új felhasználók számára kissé bonyolultnak tűnhet.

A desktop alkalmazás csak Windows rendszeren fut.

Visio árak

Visio Plan 1 : 5 USD/hó felhasználónként

Visio Plan 2: 15 USD/hó felhasználónként

Vízió értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

8. Conceptboard

via Conceptboard

A Conceptboard átalakítja a csapatok brainstorming, tervezés és projektfelülvizsgálat módszereit. Kiváló együttműködési funkcióival pedig gyerekjáték mindenki számára ugyanazon az oldalon tartani a dolgokat. A Conceptboardhoz hasonló FigJam-alternatíva lehet a kulcs egy összetartóbb és dinamikusabb csapatmunkához.

A Conceptboard legjobb funkciói

A vendégek csatlakozhatnak és együttműködhetnek, még akkor is, ha nincs fiókjuk.

A nagy felbontás nagyításkor azt jelenti, hogy könnyen láthatja az összes részletet, amikor szüksége van rá.

Hatékony együttműködési funkciókat tartalmaz, mint például csevegés, megjegyzések, moderálási mód, sőt, alkalmazáson belüli videokonferenciák is.

Az alkalmazás hatékonyan működik, függetlenül attól, hogy néhány vagy több felhasználója van-e a táblán.

A felhasználók értékelik a táblák „végtelen” jellegét, amely korlátok nélkül lehetővé teszi számukra az alkotást.

A Conceptboard korlátai

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a tartalom importálása nem egyértelmű, és további lépéseket igényel.

A rajzeszközök, színek és formák korlátozott választéka megnehezítheti a több együttműködő és elosztott csapatok közötti megkülönböztetést.

A Conceptboard árai

Ingyenes

Prémium: 6 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 9,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Conceptboard értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)

9. Creately

via Creately

A Creately egy vizuális platform, ahol a szervezetek az ötletelés és az elképzelések kidolgozásától a tervezésig és a stratégia kidolgozásáig juthatnak el. Vagy átállhat a kutatás és elemzésről a workshopok és értekezletek lebonyolítására. Bármelyiket is választja, a Creately a valós idejű csapatmunkát zökkenőmentes élménnyé alakítja.

A Creately legjobb funkciói

A Creately számos sablon közül választhat, például OKR célkitűzés, SWOT-elemzés, projektmenedzsment , szervezeti felépítés és még sok más.

Az exportálási lehetőségek és a megosztási funkciók kényelmesen lehetővé teszik a vizuális elemek másokkal való megosztását vagy dokumentumokba és prezentációkba való integrálását.

Az alkalmazás intuitív és felhasználóbarát, virtuális táblájával.

Az átfogó megjegyzés- és visszajelzés-struktúrának köszönhetően több felhasználó is egyszerre dolgozhat a táblán, és kiváló kommunikációt tud fenntartani.

Válasszon a sablonok könyvtárából, vagy módosítsa a sablont a szervezet igényeinek megfelelően.

A Creately korlátai

A webalapú szoftverek működéséhez internetkapcsolat szükséges.

A felhasználók kompatibilitási problémákról számoltak be egyes webes eszközökkel vagy böngészőkkel kapcsolatban, amelyek késleltetést vagy egyéb teljesítményproblémákat okoztak.

Creately árak

Személyes: 5 USD/hó

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 89 USD/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Creately értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 150 értékelés)

10. Freehand

via Freehand

Ha csapata olyan táblaszámítógép-szoftvert keres, amelyet azonnali használatra terveztek, érdemes megnéznie a Freehand programot. Az online platform segítségével vizualizálhatja a koncepciókat és valós időben együttműködhet másokkal.

Minimális beállítással csapata pillanatok alatt belevetheti magát a vázlatkészítésbe és az ötletelésbe. ?

A Freehand legjobb funkciói

A felhasználók úgy érzik, hogy ez a táblaszerszám inkább a kreatív munkára van szabva, és könnyebben használható, mint más digitális táblaszerszámok.

Kiválóan alkalmas termék- és tartalomtervezők közötti együttműködésre.

A sablonok könyvtára időt takarít meg

Sok felhasználó úgy érzi, hogy nincs szükség hosszú tanulási folyamatra.

Az olyan funkciók, mint a kommentelés, lehetővé teszik a csapat tagjai közötti gördülékeny kommunikációt.

Freehand korlátai

Nincs néhány testreszabási lehetőség

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy egyes internetböngészőkben rendszeresen összeomlik a program.

Freehand árak

Ingyenes

Freehand Pro: 4 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért hívjon minket!

Szabadkézi értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (3+ értékelés)

Találja meg a csapatának legmegfelelőbb FigJam alternatívákat

A folyamatosan változó digitális környezetben a csapatod számára legjobb táblaszerszám megtalálása jelentősen megváltoztathatja a helyzetet. A csapatok közötti együttműködési platform áthidalja a képzelet és a megvalósítás közötti szakadékot, és életre kelti az ötleteket. Ösztönzik az elkötelezettséget és a világosságot (még távoli munkavégzés esetén is). ✨

Bár a FigJam szilárd alapot kínál, számos FigJam alternatíva létezik. Mindegyik olyan funkciókat kínál, amelyek tökéletesen megfelelhetnek Önnek és szervezetének.

Ha tehát egy hatékony termelékenységi platformra van szüksége, amely eljuttatja Önt és csapatát bárhová, akkor fontolja meg a ClickUp használatát. Itt minden táblázatos feladatok, feladatkezelés és projekttervezés zökkenőmentesen integrálható. Engedje szabadjára a lehetőségek végtelen tárházát, és regisztráljon a ClickUp-ra – örökre ingyenes.