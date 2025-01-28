ClickUp blog
A 10 legjobb Whimsical alternatíva és versenytárs 2025-ben

Engineering Team
2025. január 28.

A Whimsical az egyik legjobb vizuális együttműködési eszköz, amely lehetővé teszi a személyesen és távolról dolgozó csapatok számára, hogy valós időben együttműködjenek a táblák és a vizuális brainstorming terén.

Népszerűsége nem véletlen, de ez nem jelenti azt, hogy tökéletes. Lehet, hogy Ön egy másik vizuális munkaterület-eszközt keres, akár saját igényeinek, akár elosztott csapatainak. Lehet, hogy a korlátozott testreszabási lehetőségek, a mélyreható projektmenedzsment funkciók hiánya, a bonyolultabb adatvizualizációval kapcsolatos késések vagy a nehézkes együttműködési funkciók miatt.

Ez az eszköz nem mindenki számára megfelelő, de ez a cikk segíthet megtalálni a legjobb Whimsical alternatívákat és versenytársakat.

Mi az a Whimsical?

A Whimsical alapvetően egy diagramkészítő megoldás és gondolattérkép-szoftver, amely segít a távoli csapatoknak a feladatokon való közös munkában, például szabad brainstorming vagy strukturált weboldal-prototípusok készítésében. Drag-and-drop felületével a felhasználók gyorsan készíthetnek diagramokat és prototípusokat.

Felhőalapú megoldásként a böngészőjében dolgozhat. A Whimsical internetkapcsolatra támaszkodik, és nincs mobilalkalmazás-optimalizálása.

Azonban rendelkezik néhány olyan kulcsfontosságú funkcióval, amelyekkel minden Whimsical alternatívának meg kell felelnie:

  • Valós idejű együttműködés több felhasználó számára integrált csevegési és megjegyzésfunkcióval.
  • Projektek közötti kapcsolatok a gondolattérképeken belüli belső linkek révén
  • Vázlatkészítési funkciók és sablonok a weboldal-prototípusok gyors létrehozásához
  • Folyamatábra funkció, amely segít szervezeti ábrák vagy projektmunkafolyamatok létrehozásában.
  • Kanban táblázatos nézet a projektmenedzsmenthez
  • Integrált Docs funkció jegyzetek készítéséhez, projektek dokumentálásához és ötletek leírásához.

A Whimsical alternatíváinak kiválasztásakor ezek a funkciók jelentik az alapot. Más szoftvereknek is rendelkezniük kell ezekkel a funkciókkal, vagy más, jobb eszközöket kell kínálniuk a diagramok, gondolattérképek, kommunikáció, projektmenedzsment és egyéb feladatokhoz.

Mit kell keresni egy Whimsical alternatívában?

A legjobb Whimsical alternatívák keresésekor összpontosítson legalább néhány kulcsfontosságú funkcióra, többek között a következőkre:

  • Vizuális felület, amely lehetővé teszi például a táblák vagy hálózati diagramok használatát.
  • Valós idejű együttműködési lehetőségek több felhasználó számára a közös munkához
  • Projektintegráció a projektek és feladatok tervezéséhez az összes csapattag számára
  • Integráció külső együttműködési szoftverekkel, például a Google Drive-val
  • Fájlok és dokumentumok megosztásának lehetősége különböző felhasználók között
  • Egy drag-and-drop eszköz, amely megkönnyíti az ötletek vázlatos megrajzolását, alakzatok létrehozását és a meglévő komponensek használatát.
  • Sablonok könyvtára tervezők és fejlesztők számára, hogy gyorsan megvalósíthassák ötleteiket.
  • Felhőalapú megoldás, amelyhez a felhasználók bárhonnan hozzáférhetnek, hogy létrehozzák és együttműködjenek.
  • Egy egyszerű, áttekinthető platform, amely megkönnyíti a vizuális együttműködést.

Egy jó Whimsical alternatíva mindegyik funkcióval rendelkeznie kell. Ha az eszköz még több funkcióval rendelkezik, az csak tovább növeli előnyeit.

A 10 legjobb Whimsical alternatíva

Mielőtt elkötelezi magát a Whimsical mellett, érdemes megnéznie más lehetőségeket is. Ezek a legjobb Whimsical alternatívák tervezők, fejlesztők és más felhasználók számára 2024-ben és azután.

1. ClickUp

ClickUp nézetek
Tervezze és szervezze meg projektjeit, ötleteit vagy meglévő feladatait a ClickUp alkalmazásban a végső vizuális vázlat elkészítéséhez.

A ClickUp sok mindent kínál termelékenységi platformként. Ez egy vizuális együttműködési, projektmenedzsment és diagramkészítő eszköz egyben. Van oka annak, hogy a ClickUp vezeti ezt a listát, és az a tény, hogy ez a legjobb whiteboard szoftver, amit találhat, csak egy része ennek. Az olyan funkciók, mint a gondolattérképek és a kiterjedt sablonok, tovább növelik az értékét.

Vegyük példaként a projektmenedzsment funkciókat. Egyetlen kattintással a gondolattérképeket feladatokká alakíthatja, és egy teljes munkafolyamatot építhet fel a nagyobb projekt számára. Egyetlen eszközzel bármit megszervezhet, például szervezeti ábrákat vagy szakmai diagramokat. Ha ehhez még AI-funkciókat is hozzáad, akkor egy átfogó megoldást kap, amely egyszerűsíti és racionalizálja az egész projektet.

A ClickUp legjobb funkciói

  • A ClickUp Whiteboards egy vizuális munkaterület távoli csapatok számára, ahol munkafolyamatokat, diagramokat és vázlatokat hozhatnak létre.
  • A ClickUp Mind Maps lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kapcsolatokat rajzoljanak a feladatok és projektek között, hogy jobban rendszerezhessék gondolataikat.
  • A ClickUp Collaboration megkönnyíti a felhasználók számára az együttműködést, az ötletelést és a csapatmunkát.
  • A kiterjedt integrációk, mint például a Google Drive és a Zoom, lehetővé teszik a videokonferenciák közvetlenül az eszköz feladataiból történő indítását.

A ClickUp korlátai

  • A szoftver tanulása és elsajátítása bonyolult, mivel átfogóbb, mint az egyszer használatos eszközök, például a Whimsical.
  • A valós idejű együttműködés nehéz lehet az ingyenes verzióban, amely leginkább személyes használatra alkalmas.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • A ClickUp AI minden fizetős csomagban megvásárolható, havi 5 dollár áron munkatársonként és belső vendégenként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. Figma

Felhasználó új logótervet készít a Figma programban
A Figma segítségével

A Figma egy prototípus-készítő eszköz és egyszerű vizuális munkaterület, amely segíti a tervezők és fejlesztők együttműködését. Több felhasználó is együtt dolgozhat gyönyörű végtermékek létrehozásán, egyszerű gondolattérképek, komplex prototípus-sablonok és egyszerűsített munkafolyamatok segítségével.

A Figma legjobb funkciói

  • Felhasználóbarát élmény tiszta elrendezéssel, amely megkönnyíti a diagramok készítését és a projektekben való munkát.
  • Fejlett prototípus-készítési funkciók, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára az alkalmazások folyamatainak kódolás nélküli szimulálását.
  • Több mint 300 sablon, például vázlatok, ütemtervek és brainstorming sablonok.
  • Integrált kiegészítő funkciók, például fotószerkesztő funkciók, amelyek egyszerűsítik a munkafolyamatot és csökkentik a szükséges eszközök számát.

A Figma korlátai

  • Az enterprise csomag tartalmazza a legjobb funkciókat, amelyek egyes felhasználók számára drágák lehetnek.
  • A mobil funkciók korlátozottak; a platform asztali eszközökön működik a legjobban.

Figma árak

  • Örökre ingyenes
  • Professzionális: 12 USD/hó szerkesztőnként
  • Szervezés: 45 USD/hó szerkesztőnként
  • Vállalati: 75 USD/hó szerkesztőnként

Figma értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (900+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

3. MindManager

MindManager mint Whimsical alternatíva
A MindManager segítségével

Ahogy a neve is sugallja, a MindManager egy speciális gondolattérkép-készítő eszköz. A szoftver segítségével a felhasználók könnyedén együttműködhetnek az adatok vizualizálásában, például idővonalak, folyamatábrák és koncepciódiagramok készítésében. Ez egy felhőalapú megoldás, amely minden operációs rendszeren elérhető, ezért különösen jól működik elosztott csapatok esetében.

A MindManager legjobb funkciói

  • Egyszerű projektmenedzsment, olyan feladatok létrehozásának lehetőségével, amelyek közvetlenül integrálhatók a platformba.
  • Drag-and-drop felhasználói felület, alapvető formákkal és fejlett vagy importált grafikákkal.
  • Kiterjedt exportálási funkciók, beleértve a fájlok és dokumentumok szerkesztő szoftverekbe, például a Microsoft Wordba való exportálásának lehetőségét.
  • Gyakori frissítések, így a hibák és a késések ritkák a platformon.

A MindManager korlátai

  • A listán szereplő egyéb lehetőségekhez képest korlátozott projektmenedzsment funkciók
  • Nem centralizált jegyzetelés, a jegyzetek közvetlenül a gondolattérképekhez és sablonokhoz kapcsolódnak.

MindManager árak

  • Alapcsomag: 99 dollár/év
  • Professzionális: 179 USD/év
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

MindManager értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (180+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

4. Miro

Miro, mint Whimsical alternatíva
Via Miro

A Miro legjobb esetben egy üres vászon, amely egyszerű brainstorminghoz, komplex diagramokhoz, prototípusokhoz és még sok máshoz vezethet. Adjon hozzá együttműködési eszközöket, és máris készen áll a felfedezésre és az együttműködésre. Végül is van oka annak, hogy a Miro-t vegye fontolóra, amikor következő vizuális munkaterületét keresi, és a Whimsical alternatíváit fontolgatja.

A Miro legjobb funkciói

  • A sablonok széles választéka miatt a szoftver üres vászon megközelítése kevésbé ijesztő.
  • Videóintegráció elosztott csapatok számára a valós idejű együttműködéshez
  • Prezentációs funkciók, amelyek megkönnyítik gondolatainak és adatainak rendszerezését külső érdekelt felek számára.
  • Miro Cards, egy innovatív megközelítés a projektmenedzsmenthez fehér tábla és folyamatábra felületen.

A Miro korlátai

  • Korlátozott szerkesztési lehetőségek, különösen akkor, ha a szerszám alapvető funkcióin és sablonjain túlmutatunk.
  • A szerszám egyszerűségéhez képest viszonylag magas a tanulási görbe.

Miro árak

  • Ingyenes
  • Kezdő csomag: 8 USD/hó/tag
  • Üzleti: 16 USD/hó/tag
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Miro értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (5000+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (1300+ értékelés)

5. MindMeister

Utazási gondolattérkép készítése a MindMeisterben
A MindMeister segítségével

A MindMeister egy böngészőalapú eszköz, amely segíti a csapatokat az ötletek közös vizualizálásában. Funkcionalitása erre a központi tényre összpontosít, így talán ez a leginkább összehasonlítható Whimsical alternatíva ezen a listán. Hozzon létre brainstorming tereket, tervezze meg projektjeit, ösztönözze csapatát az együttműködésre, és hozzon létre vizuális kommunikációs eszközöket.

A MindMeister legjobb funkciói

  • Egyszerű média beágyazás a átfogóbb diagramok és projektek létrehozásához
  • Intuitív felület az elemek húzásához és elhelyezéséhez, feladatok létrehozásához, valamint munkájának felépítéséhez és vizualizálásához.
  • Biztonságos adat- és információtárolás, amely megfelel minden nemzetközi adatvédelmi előírásnak.
  • A szoftver rugalmassága lehetővé teszi, hogy saját módszereivel hozzon létre projekteket és ötleteket.

A MindMeister korlátai

  • Korlátozott exportálási funkciók és integrációk tárolási megoldásokkal, például a Google Drive-val.
  • Az egyes változások nyomon követésének képtelensége, ami bonyolíthatja a több felhasználó közötti együttműködést.

MindMeister árak

  • Alap: Ingyenes
  • Személyes: 6 USD/hó felhasználónként
  • Pro: 10 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 10 USD/hó felhasználónként

MindMeister értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (30+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 260 értékelés)

6. Lucidchart

A Lucidchart mint Whimsical alternatíva
via Lucidchart

A Lucidchart gyakran szerepel a vizuális együttműködési eszközök, például a SmartDraw legjobb alternatíváinak listáján. Intuitív felülete segít megalkotni és összehangolni kreatív elképzeléseit. Leginkább vizuális projektekhez, például weboldal vázlatokhoz, diagramokhoz és folyamatábrákhoz alkalmas.

A Lucidchart legjobb funkciói

  • Kiváló diagramkészítő megoldás több felhasználó számára, hogy vizuális dokumentumokon és kapcsolatokon dolgozzanak együtt.
  • Integráció a gyakori együttműködési eszközökkel, mint például a Google Drive, a Slack és a Microsoft Teams.
  • Kiterjedt ingyenes tudásbázis, amely segít az új felhasználóknak gyorsan kifejezni ötleteiket.
  • Számos sablon minden típusú adat és dokumentumhoz

A Lucidchart korlátai

  • A felhőalapú jelleg valós idejű együttműködést tesz lehetővé, de nehézségeket okozhat, ha gyakran dolgozik online projektekben.
  • Néhány nem intuitív, fejlett funkció és eszköz megtanulása új felhasználók számára nehézséget jelenthet.

Lucidchart árak

  • Ingyenes
  • Egyéni: 7,95 USD/hó
  • Csapat: 9 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Lucidchart értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (4700+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (1900+ értékelés)

7. SmartDraw

SmartDraw mint Whimsical alternatíva
A SmartDraw segítségével

Sokan a SmartDraw-t tartják a legjobb folyamatábra-szoftvernek, mivel ideális komplex projektekhez. A felület segítségével még a legbonyolultabb adatok is egyszerűen vizuális fájlokba rendezhetők, így csapata és külső felhasználói áttekintéseket készíthetnek, például szervezeti ábrákat és gyártási folyamatokat.

A SmartDraw legjobb funkciói

  • Az integrált CAD funkció a legtöbb folyamatábra-szoftvernél fejlettebb projektek megvalósításában segít.
  • A beépített kiterjesztések az adatokat közvetlenül az eszközbe töltik be a jobb vizualizáció érdekében.
  • Az automatikus diagram-újrarendezés intuitívvá teszi az adatokat, miközben az információk egyre komplexebbé válnak.
  • A több projektmenedzsment eszközzel való integráció lehetővé teszi, hogy az ötleteket valós időben megvalósítsa.

A SmartDraw korlátai

  • Megtanulása és elsajátítása bonyolult, mivel számos fejlett funkcióval rendelkezik.
  • Nincs ingyenes verzió

SmartDraw árak

  • Egyfelhasználós: 9,95 USD/hó
  • Több felhasználó: 8,25 USD/hó licencenként

SmartDraw értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 230 értékelés)
  • Capterra: 4,1/5 (100+ értékelés)

8. Microsoft Visio

A Microsoft Visio mint Whimsical alternatíva
A Microsofton keresztül

Ha alapvető diagram- és folyamatábra-alternatívákat keres, a Visio megoldhatja ezeket az igényeket. Az Office 365 felhőalapú csomag részét képező szoftver intuitív, másodpercek alatt elsajátítható drag-and-drop felhasználói felületével segíti a diagramok létrehozását.

A Visio legjobb funkciói

  • Kiterjedt integráció más Microsoft Office eszközökkel, például Word, Teams, Power BI és OneDrive.
  • Felhőalapú szoftver offline funkciókkal, amely szinkronizálja az Ön által létrehozott folyamatábrákat, amikor legközelebb online lesz.
  • Akadálymentesítési funkciók, beleértve a Narrator, az Accessibility Checker és a nagy kontrasztú támogatás a fogyatékkal élő felhasználók számára.
  • A fejlett mérnöki diagram sablonok a kiterjedtebb prémium csomagban érhetők el.

A Visio korlátai

  • Az adatok vagy vizuális objektumok, például videók és képek importálásának lehetősége korlátozott.
  • Mac-felhasználók csak online férhetnek hozzá a platformhoz, mivel a desktop verzió csak Windows-ra érhető el.

Visio árak

  • Visio a Microsoft 365-ben: A Microsoft 365 kereskedelmi csomagokban található.
  • Visio Plan 1: 5 USD/hó licencenként
  • Visio Plan 2: 15 USD/hó licencenként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Visio értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (több mint 650 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

9. OmniGraffle

OmniGraffle műszerfal képernyőképe – Whimsical alternatívák koncepciója
Az OmniGroupon keresztül

Az OmniGraffle azoknak a szakembereknek szól, akik fejlett vizualizációs lehetőségeket keresnek. Fejlett funkciókat kínál, amelyek még a legbonyolultabb műszaki rajzok elkészítésében is segítséget nyújtanak. Ezzel a szoftverrel nem lehet gyors diagramokat készíteni, ezért valószínűleg nem a legjobb választás azoknak a kezdőknek, akik Whimsical alternatívákat keresnek.

Az OmniGraffle legjobb funkciói

  • A gyors prototípus-készítő felület segítségével gyorsan létrehozhat gyönyörű, megosztható sablonokat.
  • Az intelligens csoportosítás, illesztés és igazítás lehetővé teszi az elemek pontos elhelyezését.
  • A réteges dokumentumfunkciók lehetővé teszik az egydimenziós diagramoknál összetettebb ábrázolást.
  • Kiterjedt képtár és néhány videóintegráció, hogy kontextust adjon diagramjaihoz és rajzaihoz.

Az OmniGraffle korlátai

  • Csak Mac-re érhető el, a teljes funkcionalitású szoftver csak asztali eszközökön használható.
  • Az együttműködési funkciók korlátozottak, ezért leginkább egyéni felhasználók számára ajánlott.

OmniGraffle árak

  • Előfizetés: 12,49 USD havonta
  • v7 Standard licenc: 149,99 dollár egyszeri fizetés
  • v7 Pro licenc: 249,99 dollár egyszeri fizetés

OmniGraffle értékelések és vélemények

  • G2: 4,1/5 (100+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)

10. Taskade

Taskade mint Whimsical alternatíva
A Taskade segítségével

A Taskade a Whimsical alternatívája, amely a legszélesebb körű lehetőségeket kínálja. A csomagok az ingyenes verziótól a kiterjedt vállalati opcióig terjednek, amely fejlett AI funkciókat, teljes felület-testreszabást, fejlett adatintegrációkat és magas szintű projektáttekintéseket tartalmaz.

A Taskade legjobb funkciói

  • A ritka Whimsical alternatíva, amely ugyanolyan hatékony a feladatok kezelésében és a vizuális együttműködésben.
  • Egy játékos felület, amely a legbonyolultabb feladatok elvégzését is szórakoztatóvá teszi.
  • AI-alapú eszközök, például automatizált projektgenerálás és integrált beszélgető AI-motor.
  • Minden funkció testreszabható, hogy valóban a sajátjává váljon.

A Taskade korlátai

  • Korlátozott integrációk, különösen az automatizálási API-k, például a Zapier esetében.
  • AI eszközök, amelyek krediteket igényelnek; ezeket az alacsonyabb fizetésű verziókban gyorsan fel lehet használni, ami korlátozza a funkcionalitást.

Taskade árak

  • Ingyenes
  • Starter: 4 USD/hó, maximum 3 felhasználó számára
  • Plusz: 8 dollár/hó akár 5 felhasználó számára
  • Pro: 19 USD/hó, maximum 10 felhasználó számára
  • Üzleti: 49 USD/hó, maximum 25 felhasználó számára
  • Ultimate: 99 USD/hó, maximum 50 felhasználó számára
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Taskade értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (50+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

Kezelje projektjeit és építse meg vizuális munkaterületét a ClickUp segítségével

Ha olyan együttműködési funkciókat keres, amelyek lehetővé teszik komplex ötletek vizualizálását és azok megvalósítását, miért ne keresne olyan szoftvert, amely mindezt képes? A ClickUp okkal a legjobb Whimsical alternatíva.

Más Whimsical alternatíváktól eltérően nem csak egyetlen funkciót kap. Ehelyett egy egész eszközkészlet áll rendelkezésére, amely segít Önnek jobban dolgozni egyénileg és csapatban egyaránt.

A legjobb az egészben, hogy az örökre ingyenes csomaggal kipróbálhatja a ClickUp-ot, hogy megnézze, ez-e a legjobb megoldás az Ön igényeinek.

Készen áll a kezdésre? Hozzon létre még ma ingyenes ClickUp fiókot!

