A 10 legjobb Whimsical alternatíva és versenytárs 2025-ben

A Whimsical az egyik legjobb vizuális együttműködési eszköz, amely lehetővé teszi a személyesen és távolról dolgozó csapatok számára, hogy valós időben együttműködjenek a táblák és a vizuális brainstorming terén.

Népszerűsége nem véletlen, de ez nem jelenti azt, hogy tökéletes. Lehet, hogy Ön egy másik vizuális munkaterület-eszközt keres, akár saját igényeinek, akár elosztott csapatainak. Lehet, hogy a korlátozott testreszabási lehetőségek, a mélyreható projektmenedzsment funkciók hiánya, a bonyolultabb adatvizualizációval kapcsolatos késések vagy a nehézkes együttműködési funkciók miatt.

Ez az eszköz nem mindenki számára megfelelő, de ez a cikk segíthet megtalálni a legjobb Whimsical alternatívákat és versenytársakat.

Mi az a Whimsical?

A Whimsical alapvetően egy diagramkészítő megoldás és gondolattérkép-szoftver, amely segít a távoli csapatoknak a feladatokon való közös munkában, például szabad brainstorming vagy strukturált weboldal-prototípusok készítésében. Drag-and-drop felületével a felhasználók gyorsan készíthetnek diagramokat és prototípusokat.

Felhőalapú megoldásként a böngészőjében dolgozhat. A Whimsical internetkapcsolatra támaszkodik, és nincs mobilalkalmazás-optimalizálása.

Azonban rendelkezik néhány olyan kulcsfontosságú funkcióval, amelyekkel minden Whimsical alternatívának meg kell felelnie:

Valós idejű együttműködés több felhasználó számára integrált csevegési és megjegyzésfunkcióval.

Projektek közötti kapcsolatok a gondolattérképeken belüli belső linkek révén

Vázlatkészítési funkciók és sablonok a weboldal-prototípusok gyors létrehozásához

Folyamatábra funkció, amely segít szervezeti ábrák vagy projektmunkafolyamatok létrehozásában.

Kanban táblázatos nézet a projektmenedzsmenthez

Integrált Docs funkció jegyzetek készítéséhez, projektek dokumentálásához és ötletek leírásához.

A Whimsical alternatíváinak kiválasztásakor ezek a funkciók jelentik az alapot. Más szoftvereknek is rendelkezniük kell ezekkel a funkciókkal, vagy más, jobb eszközöket kell kínálniuk a diagramok, gondolattérképek, kommunikáció, projektmenedzsment és egyéb feladatokhoz.

Mit kell keresni egy Whimsical alternatívában?

A legjobb Whimsical alternatívák keresésekor összpontosítson legalább néhány kulcsfontosságú funkcióra, többek között a következőkre:

Vizuális felület, amely lehetővé teszi például a táblák vagy hálózati diagramok használatát.

Valós idejű együttműködési lehetőségek több felhasználó számára a közös munkához

Projektintegráció a projektek és feladatok tervezéséhez az összes csapattag számára

Integráció külső együttműködési szoftverekkel, például a Google Drive-val

Fájlok és dokumentumok megosztásának lehetősége különböző felhasználók között

Egy drag-and-drop eszköz, amely megkönnyíti az ötletek vázlatos megrajzolását, alakzatok létrehozását és a meglévő komponensek használatát.

Sablonok könyvtára tervezők és fejlesztők számára, hogy gyorsan megvalósíthassák ötleteiket.

Felhőalapú megoldás, amelyhez a felhasználók bárhonnan hozzáférhetnek, hogy létrehozzák és együttműködjenek.

Egy egyszerű, áttekinthető platform, amely megkönnyíti a vizuális együttműködést.

Egy jó Whimsical alternatíva mindegyik funkcióval rendelkeznie kell. Ha az eszköz még több funkcióval rendelkezik, az csak tovább növeli előnyeit.

A 10 legjobb Whimsical alternatíva

Mielőtt elkötelezi magát a Whimsical mellett, érdemes megnéznie más lehetőségeket is. Ezek a legjobb Whimsical alternatívák tervezők, fejlesztők és más felhasználók számára 2024-ben és azután.

Tervezze és szervezze meg projektjeit, ötleteit vagy meglévő feladatait a ClickUp alkalmazásban a végső vizuális vázlat elkészítéséhez.

A ClickUp sok mindent kínál termelékenységi platformként. Ez egy vizuális együttműködési, projektmenedzsment és diagramkészítő eszköz egyben. Van oka annak, hogy a ClickUp vezeti ezt a listát, és az a tény, hogy ez a legjobb whiteboard szoftver, amit találhat, csak egy része ennek. Az olyan funkciók, mint a gondolattérképek és a kiterjedt sablonok, tovább növelik az értékét.

Vegyük példaként a projektmenedzsment funkciókat. Egyetlen kattintással a gondolattérképeket feladatokká alakíthatja, és egy teljes munkafolyamatot építhet fel a nagyobb projekt számára. Egyetlen eszközzel bármit megszervezhet, például szervezeti ábrákat vagy szakmai diagramokat. Ha ehhez még AI-funkciókat is hozzáad, akkor egy átfogó megoldást kap, amely egyszerűsíti és racionalizálja az egész projektet.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp Whiteboards egy vizuális munkaterület távoli csapatok számára, ahol munkafolyamatokat, diagramokat és vázlatokat hozhatnak létre.

A ClickUp Mind Maps lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kapcsolatokat rajzoljanak a feladatok és projektek között, hogy jobban rendszerezhessék gondolataikat.

A ClickUp Collaboration megkönnyíti a felhasználók számára az együttműködést, az ötletelést és a csapatmunkát.

A kiterjedt integrációk, mint például a Google Drive és a Zoom, lehetővé teszik a videokonferenciák közvetlenül az eszköz feladataiból történő indítását.

A ClickUp korlátai

A szoftver tanulása és elsajátítása bonyolult, mivel átfogóbb, mint az egyszer használatos eszközök, például a Whimsical.

A valós idejű együttműködés nehéz lehet az ingyenes verzióban, amely leginkább személyes használatra alkalmas.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban megvásárolható, havi 5 dollár áron munkatársonként és belső vendégenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. Figma

A Figma segítségével

A Figma egy prototípus-készítő eszköz és egyszerű vizuális munkaterület, amely segíti a tervezők és fejlesztők együttműködését. Több felhasználó is együtt dolgozhat gyönyörű végtermékek létrehozásán, egyszerű gondolattérképek, komplex prototípus-sablonok és egyszerűsített munkafolyamatok segítségével.

A Figma legjobb funkciói

Felhasználóbarát élmény tiszta elrendezéssel, amely megkönnyíti a diagramok készítését és a projektekben való munkát.

Fejlett prototípus-készítési funkciók, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára az alkalmazások folyamatainak kódolás nélküli szimulálását.

Több mint 300 sablon, például vázlatok, ütemtervek és brainstorming sablonok.

Integrált kiegészítő funkciók, például fotószerkesztő funkciók, amelyek egyszerűsítik a munkafolyamatot és csökkentik a szükséges eszközök számát.

A Figma korlátai

Az enterprise csomag tartalmazza a legjobb funkciókat, amelyek egyes felhasználók számára drágák lehetnek.

A mobil funkciók korlátozottak; a platform asztali eszközökön működik a legjobban.

Figma árak

Örökre ingyenes

Professzionális: 12 USD/hó szerkesztőnként

Szervezés: 45 USD/hó szerkesztőnként

Vállalati: 75 USD/hó szerkesztőnként

Figma értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

3. MindManager

A MindManager segítségével

Ahogy a neve is sugallja, a MindManager egy speciális gondolattérkép-készítő eszköz. A szoftver segítségével a felhasználók könnyedén együttműködhetnek az adatok vizualizálásában, például idővonalak, folyamatábrák és koncepciódiagramok készítésében. Ez egy felhőalapú megoldás, amely minden operációs rendszeren elérhető, ezért különösen jól működik elosztott csapatok esetében.

A MindManager legjobb funkciói

Egyszerű projektmenedzsment, olyan feladatok létrehozásának lehetőségével, amelyek közvetlenül integrálhatók a platformba.

Drag-and-drop felhasználói felület, alapvető formákkal és fejlett vagy importált grafikákkal.

Kiterjedt exportálási funkciók, beleértve a fájlok és dokumentumok szerkesztő szoftverekbe, például a Microsoft Wordba való exportálásának lehetőségét.

Gyakori frissítések, így a hibák és a késések ritkák a platformon.

A MindManager korlátai

A listán szereplő egyéb lehetőségekhez képest korlátozott projektmenedzsment funkciók

Nem centralizált jegyzetelés, a jegyzetek közvetlenül a gondolattérképekhez és sablonokhoz kapcsolódnak.

MindManager árak

Alapcsomag: 99 dollár/év

Professzionális: 179 USD/év

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

MindManager értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (180+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

4. Miro

Via Miro

A Miro legjobb esetben egy üres vászon, amely egyszerű brainstorminghoz, komplex diagramokhoz, prototípusokhoz és még sok máshoz vezethet. Adjon hozzá együttműködési eszközöket, és máris készen áll a felfedezésre és az együttműködésre. Végül is van oka annak, hogy a Miro-t vegye fontolóra, amikor következő vizuális munkaterületét keresi, és a Whimsical alternatíváit fontolgatja.

A Miro legjobb funkciói

A sablonok széles választéka miatt a szoftver üres vászon megközelítése kevésbé ijesztő.

Videóintegráció elosztott csapatok számára a valós idejű együttműködéshez

Prezentációs funkciók, amelyek megkönnyítik gondolatainak és adatainak rendszerezését külső érdekelt felek számára.

Miro Cards, egy innovatív megközelítés a projektmenedzsmenthez fehér tábla és folyamatábra felületen.

A Miro korlátai

Korlátozott szerkesztési lehetőségek, különösen akkor, ha a szerszám alapvető funkcióin és sablonjain túlmutatunk.

A szerszám egyszerűségéhez képest viszonylag magas a tanulási görbe.

Miro árak

Ingyenes

Kezdő csomag: 8 USD/hó/tag

Üzleti: 16 USD/hó/tag

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1300+ értékelés)

5. MindMeister

A MindMeister segítségével

A MindMeister egy böngészőalapú eszköz, amely segíti a csapatokat az ötletek közös vizualizálásában. Funkcionalitása erre a központi tényre összpontosít, így talán ez a leginkább összehasonlítható Whimsical alternatíva ezen a listán. Hozzon létre brainstorming tereket, tervezze meg projektjeit, ösztönözze csapatát az együttműködésre, és hozzon létre vizuális kommunikációs eszközöket.

A MindMeister legjobb funkciói

Egyszerű média beágyazás a átfogóbb diagramok és projektek létrehozásához

Intuitív felület az elemek húzásához és elhelyezéséhez, feladatok létrehozásához, valamint munkájának felépítéséhez és vizualizálásához.

Biztonságos adat- és információtárolás, amely megfelel minden nemzetközi adatvédelmi előírásnak.

A szoftver rugalmassága lehetővé teszi, hogy saját módszereivel hozzon létre projekteket és ötleteket.

A MindMeister korlátai

Korlátozott exportálási funkciók és integrációk tárolási megoldásokkal, például a Google Drive-val.

Az egyes változások nyomon követésének képtelensége, ami bonyolíthatja a több felhasználó közötti együttműködést.

MindMeister árak

Alap: Ingyenes

Személyes: 6 USD/hó felhasználónként

Pro: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 10 USD/hó felhasználónként

MindMeister értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 260 értékelés)

6. Lucidchart

via Lucidchart

A Lucidchart gyakran szerepel a vizuális együttműködési eszközök, például a SmartDraw legjobb alternatíváinak listáján. Intuitív felülete segít megalkotni és összehangolni kreatív elképzeléseit. Leginkább vizuális projektekhez, például weboldal vázlatokhoz, diagramokhoz és folyamatábrákhoz alkalmas.

A Lucidchart legjobb funkciói

Kiváló diagramkészítő megoldás több felhasználó számára, hogy vizuális dokumentumokon és kapcsolatokon dolgozzanak együtt.

Integráció a gyakori együttműködési eszközökkel, mint például a Google Drive, a Slack és a Microsoft Teams.

Kiterjedt ingyenes tudásbázis , amely segít az új felhasználóknak gyorsan kifejezni ötleteiket.

Számos sablon minden típusú adat és dokumentumhoz

A Lucidchart korlátai

A felhőalapú jelleg valós idejű együttműködést tesz lehetővé, de nehézségeket okozhat, ha gyakran dolgozik online projektekben.

Néhány nem intuitív, fejlett funkció és eszköz megtanulása új felhasználók számára nehézséget jelenthet.

Lucidchart árak

Ingyenes

Egyéni: 7,95 USD/hó

Csapat: 9 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Lucidchart értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (4700+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1900+ értékelés)

7. SmartDraw

A SmartDraw segítségével

Sokan a SmartDraw-t tartják a legjobb folyamatábra-szoftvernek, mivel ideális komplex projektekhez. A felület segítségével még a legbonyolultabb adatok is egyszerűen vizuális fájlokba rendezhetők, így csapata és külső felhasználói áttekintéseket készíthetnek, például szervezeti ábrákat és gyártási folyamatokat.

A SmartDraw legjobb funkciói

Az integrált CAD funkció a legtöbb folyamatábra-szoftvernél fejlettebb projektek megvalósításában segít.

A beépített kiterjesztések az adatokat közvetlenül az eszközbe töltik be a jobb vizualizáció érdekében.

Az automatikus diagram-újrarendezés intuitívvá teszi az adatokat, miközben az információk egyre komplexebbé válnak.

A több projektmenedzsment eszközzel való integráció lehetővé teszi, hogy az ötleteket valós időben megvalósítsa.

A SmartDraw korlátai

Megtanulása és elsajátítása bonyolult, mivel számos fejlett funkcióval rendelkezik.

Nincs ingyenes verzió

SmartDraw árak

Egyfelhasználós: 9,95 USD/hó

Több felhasználó: 8,25 USD/hó licencenként

SmartDraw értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 230 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (100+ értékelés)

8. Microsoft Visio

A Microsofton keresztül

Ha alapvető diagram- és folyamatábra-alternatívákat keres, a Visio megoldhatja ezeket az igényeket. Az Office 365 felhőalapú csomag részét képező szoftver intuitív, másodpercek alatt elsajátítható drag-and-drop felhasználói felületével segíti a diagramok létrehozását.

A Visio legjobb funkciói

Kiterjedt integráció más Microsoft Office eszközökkel, például Word, Teams, Power BI és OneDrive.

Felhőalapú szoftver offline funkciókkal, amely szinkronizálja az Ön által létrehozott folyamatábrákat, amikor legközelebb online lesz.

Akadálymentesítési funkciók, beleértve a Narrator, az Accessibility Checker és a nagy kontrasztú támogatás a fogyatékkal élő felhasználók számára.

A fejlett mérnöki diagram sablonok a kiterjedtebb prémium csomagban érhetők el.

A Visio korlátai

Az adatok vagy vizuális objektumok, például videók és képek importálásának lehetősége korlátozott.

Mac-felhasználók csak online férhetnek hozzá a platformhoz, mivel a desktop verzió csak Windows-ra érhető el.

Visio árak

Visio a Microsoft 365-ben: A Microsoft 365 kereskedelmi csomagokban található.

Visio Plan 1: 5 USD/hó licencenként

Visio Plan 2: 15 USD/hó licencenként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Visio értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 650 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

9. OmniGraffle

Az OmniGroupon keresztül

Az OmniGraffle azoknak a szakembereknek szól, akik fejlett vizualizációs lehetőségeket keresnek. Fejlett funkciókat kínál, amelyek még a legbonyolultabb műszaki rajzok elkészítésében is segítséget nyújtanak. Ezzel a szoftverrel nem lehet gyors diagramokat készíteni, ezért valószínűleg nem a legjobb választás azoknak a kezdőknek, akik Whimsical alternatívákat keresnek.

Az OmniGraffle legjobb funkciói

A gyors prototípus-készítő felület segítségével gyorsan létrehozhat gyönyörű, megosztható sablonokat.

Az intelligens csoportosítás, illesztés és igazítás lehetővé teszi az elemek pontos elhelyezését.

A réteges dokumentumfunkciók lehetővé teszik az egydimenziós diagramoknál összetettebb ábrázolást.

Kiterjedt képtár és néhány videóintegráció, hogy kontextust adjon diagramjaihoz és rajzaihoz.

Az OmniGraffle korlátai

Csak Mac-re érhető el, a teljes funkcionalitású szoftver csak asztali eszközökön használható.

Az együttműködési funkciók korlátozottak, ezért leginkább egyéni felhasználók számára ajánlott.

OmniGraffle árak

Előfizetés: 12,49 USD havonta

v7 Standard licenc: 149,99 dollár egyszeri fizetés

v7 Pro licenc: 249,99 dollár egyszeri fizetés

OmniGraffle értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)

10. Taskade

A Taskade segítségével

A Taskade a Whimsical alternatívája, amely a legszélesebb körű lehetőségeket kínálja. A csomagok az ingyenes verziótól a kiterjedt vállalati opcióig terjednek, amely fejlett AI funkciókat, teljes felület-testreszabást, fejlett adatintegrációkat és magas szintű projektáttekintéseket tartalmaz.

A Taskade legjobb funkciói

A ritka Whimsical alternatíva, amely ugyanolyan hatékony a feladatok kezelésében és a vizuális együttműködésben.

Egy játékos felület, amely a legbonyolultabb feladatok elvégzését is szórakoztatóvá teszi.

AI-alapú eszközök, például automatizált projektgenerálás és integrált beszélgető AI-motor.

Minden funkció testreszabható, hogy valóban a sajátjává váljon.

A Taskade korlátai

Korlátozott integrációk, különösen az automatizálási API-k, például a Zapier esetében.

AI eszközök, amelyek krediteket igényelnek; ezeket az alacsonyabb fizetésű verziókban gyorsan fel lehet használni, ami korlátozza a funkcionalitást.

Taskade árak

Ingyenes

Starter: 4 USD/hó, maximum 3 felhasználó számára

Plusz: 8 dollár/hó akár 5 felhasználó számára

Pro: 19 USD/hó, maximum 10 felhasználó számára

Üzleti: 49 USD/hó, maximum 25 felhasználó számára

Ultimate: 99 USD/hó, maximum 50 felhasználó számára

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Taskade értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

Kezelje projektjeit és építse meg vizuális munkaterületét a ClickUp segítségével

Ha olyan együttműködési funkciókat keres, amelyek lehetővé teszik komplex ötletek vizualizálását és azok megvalósítását, miért ne keresne olyan szoftvert, amely mindezt képes? A ClickUp okkal a legjobb Whimsical alternatíva.

Más Whimsical alternatíváktól eltérően nem csak egyetlen funkciót kap. Ehelyett egy egész eszközkészlet áll rendelkezésére, amely segít Önnek jobban dolgozni egyénileg és csapatban egyaránt.

A legjobb az egészben, hogy az örökre ingyenes csomaggal kipróbálhatja a ClickUp-ot, hogy megnézze, ez-e a legjobb megoldás az Ön igényeinek.

