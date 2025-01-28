A 10 legjobb Whimsical alternatíva és versenytárs 2025-ben

A Whimsical az egyik legjobb vizuális együttműködési eszköz, amely lehetővé teszi a személyesen és távolról dolgozó csapatok számára, hogy valós időben együttműködjenek a táblák és a vizuális brainstorming terén.
Népszerűsége nem véletlen, de ez nem jelenti azt, hogy tökéletes. Lehet, hogy Ön egy másik vizuális munkaterület-eszközt keres, akár saját igényeinek, akár elosztott csapatainak. Lehet, hogy a korlátozott testreszabási lehetőségek, a mélyreható projektmenedzsment funkciók hiánya, a bonyolultabb adatvizualizációval kapcsolatos késések vagy a nehézkes együttműködési funkciók miatt.
Ez az eszköz nem mindenki számára megfelelő, de ez a cikk segíthet megtalálni a legjobb Whimsical alternatívákat és versenytársakat.
Mi az a Whimsical?
A Whimsical alapvetően egy diagramkészítő megoldás és gondolattérkép-szoftver, amely segít a távoli csapatoknak a feladatokon való közös munkában, például szabad brainstorming vagy strukturált weboldal-prototípusok készítésében. Drag-and-drop felületével a felhasználók gyorsan készíthetnek diagramokat és prototípusokat.
Felhőalapú megoldásként a böngészőjében dolgozhat. A Whimsical internetkapcsolatra támaszkodik, és nincs mobilalkalmazás-optimalizálása.
Azonban rendelkezik néhány olyan kulcsfontosságú funkcióval, amelyekkel minden Whimsical alternatívának meg kell felelnie:
- Valós idejű együttműködés több felhasználó számára integrált csevegési és megjegyzésfunkcióval.
- Projektek közötti kapcsolatok a gondolattérképeken belüli belső linkek révén
- Vázlatkészítési funkciók és sablonok a weboldal-prototípusok gyors létrehozásához
- Folyamatábra funkció, amely segít szervezeti ábrák vagy projektmunkafolyamatok létrehozásában.
- Kanban táblázatos nézet a projektmenedzsmenthez
- Integrált Docs funkció jegyzetek készítéséhez, projektek dokumentálásához és ötletek leírásához.
A Whimsical alternatíváinak kiválasztásakor ezek a funkciók jelentik az alapot. Más szoftvereknek is rendelkezniük kell ezekkel a funkciókkal, vagy más, jobb eszközöket kell kínálniuk a diagramok, gondolattérképek, kommunikáció, projektmenedzsment és egyéb feladatokhoz.
Mit kell keresni egy Whimsical alternatívában?
A legjobb Whimsical alternatívák keresésekor összpontosítson legalább néhány kulcsfontosságú funkcióra, többek között a következőkre:
- Vizuális felület, amely lehetővé teszi például a táblák vagy hálózati diagramok használatát.
- Valós idejű együttműködési lehetőségek több felhasználó számára a közös munkához
- Projektintegráció a projektek és feladatok tervezéséhez az összes csapattag számára
- Integráció külső együttműködési szoftverekkel, például a Google Drive-val
- Fájlok és dokumentumok megosztásának lehetősége különböző felhasználók között
- Egy drag-and-drop eszköz, amely megkönnyíti az ötletek vázlatos megrajzolását, alakzatok létrehozását és a meglévő komponensek használatát.
- Sablonok könyvtára tervezők és fejlesztők számára, hogy gyorsan megvalósíthassák ötleteiket.
- Felhőalapú megoldás, amelyhez a felhasználók bárhonnan hozzáférhetnek, hogy létrehozzák és együttműködjenek.
- Egy egyszerű, áttekinthető platform, amely megkönnyíti a vizuális együttműködést.
Egy jó Whimsical alternatíva mindegyik funkcióval rendelkeznie kell. Ha az eszköz még több funkcióval rendelkezik, az csak tovább növeli előnyeit.
A 10 legjobb Whimsical alternatíva
Mielőtt elkötelezi magát a Whimsical mellett, érdemes megnéznie más lehetőségeket is. Ezek a legjobb Whimsical alternatívák tervezők, fejlesztők és más felhasználók számára 2024-ben és azután.
1. ClickUp
A ClickUp sok mindent kínál termelékenységi platformként. Ez egy vizuális együttműködési, projektmenedzsment és diagramkészítő eszköz egyben. Van oka annak, hogy a ClickUp vezeti ezt a listát, és az a tény, hogy ez a legjobb whiteboard szoftver, amit találhat, csak egy része ennek. Az olyan funkciók, mint a gondolattérképek és a kiterjedt sablonok, tovább növelik az értékét.
Vegyük példaként a projektmenedzsment funkciókat. Egyetlen kattintással a gondolattérképeket feladatokká alakíthatja, és egy teljes munkafolyamatot építhet fel a nagyobb projekt számára. Egyetlen eszközzel bármit megszervezhet, például szervezeti ábrákat vagy szakmai diagramokat. Ha ehhez még AI-funkciókat is hozzáad, akkor egy átfogó megoldást kap, amely egyszerűsíti és racionalizálja az egész projektet.
A ClickUp legjobb funkciói
- A ClickUp Whiteboards egy vizuális munkaterület távoli csapatok számára, ahol munkafolyamatokat, diagramokat és vázlatokat hozhatnak létre.
- A ClickUp Mind Maps lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kapcsolatokat rajzoljanak a feladatok és projektek között, hogy jobban rendszerezhessék gondolataikat.
- A ClickUp Collaboration megkönnyíti a felhasználók számára az együttműködést, az ötletelést és a csapatmunkát.
- A kiterjedt integrációk, mint például a Google Drive és a Zoom, lehetővé teszik a videokonferenciák közvetlenül az eszköz feladataiból történő indítását.
A ClickUp korlátai
- A szoftver tanulása és elsajátítása bonyolult, mivel átfogóbb, mint az egyszer használatos eszközök, például a Whimsical.
- A valós idejű együttműködés nehéz lehet az ingyenes verzióban, amely leginkább személyes használatra alkalmas.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban megvásárolható, havi 5 dollár áron munkatársonként és belső vendégenként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)
2. Figma
A Figma egy prototípus-készítő eszköz és egyszerű vizuális munkaterület, amely segíti a tervezők és fejlesztők együttműködését. Több felhasználó is együtt dolgozhat gyönyörű végtermékek létrehozásán, egyszerű gondolattérképek, komplex prototípus-sablonok és egyszerűsített munkafolyamatok segítségével.
A Figma legjobb funkciói
- Felhasználóbarát élmény tiszta elrendezéssel, amely megkönnyíti a diagramok készítését és a projektekben való munkát.
- Fejlett prototípus-készítési funkciók, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára az alkalmazások folyamatainak kódolás nélküli szimulálását.
- Több mint 300 sablon, például vázlatok, ütemtervek és brainstorming sablonok.
- Integrált kiegészítő funkciók, például fotószerkesztő funkciók, amelyek egyszerűsítik a munkafolyamatot és csökkentik a szükséges eszközök számát.
A Figma korlátai
- Az enterprise csomag tartalmazza a legjobb funkciókat, amelyek egyes felhasználók számára drágák lehetnek.
- A mobil funkciók korlátozottak; a platform asztali eszközökön működik a legjobban.
Figma árak
- Örökre ingyenes
- Professzionális: 12 USD/hó szerkesztőnként
- Szervezés: 45 USD/hó szerkesztőnként
- Vállalati: 75 USD/hó szerkesztőnként
Figma értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (900+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)
3. MindManager
Ahogy a neve is sugallja, a MindManager egy speciális gondolattérkép-készítő eszköz. A szoftver segítségével a felhasználók könnyedén együttműködhetnek az adatok vizualizálásában, például idővonalak, folyamatábrák és koncepciódiagramok készítésében. Ez egy felhőalapú megoldás, amely minden operációs rendszeren elérhető, ezért különösen jól működik elosztott csapatok esetében.
A MindManager legjobb funkciói
- Egyszerű projektmenedzsment, olyan feladatok létrehozásának lehetőségével, amelyek közvetlenül integrálhatók a platformba.
- Drag-and-drop felhasználói felület, alapvető formákkal és fejlett vagy importált grafikákkal.
- Kiterjedt exportálási funkciók, beleértve a fájlok és dokumentumok szerkesztő szoftverekbe, például a Microsoft Wordba való exportálásának lehetőségét.
- Gyakori frissítések, így a hibák és a késések ritkák a platformon.
A MindManager korlátai
- A listán szereplő egyéb lehetőségekhez képest korlátozott projektmenedzsment funkciók
- Nem centralizált jegyzetelés, a jegyzetek közvetlenül a gondolattérképekhez és sablonokhoz kapcsolódnak.
MindManager árak
- Alapcsomag: 99 dollár/év
- Professzionális: 179 USD/év
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
MindManager értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (180+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)
4. Miro
A Miro legjobb esetben egy üres vászon, amely egyszerű brainstorminghoz, komplex diagramokhoz, prototípusokhoz és még sok máshoz vezethet. Adjon hozzá együttműködési eszközöket, és máris készen áll a felfedezésre és az együttműködésre. Végül is van oka annak, hogy a Miro-t vegye fontolóra, amikor következő vizuális munkaterületét keresi, és a Whimsical alternatíváit fontolgatja.
A Miro legjobb funkciói
- A sablonok széles választéka miatt a szoftver üres vászon megközelítése kevésbé ijesztő.
- Videóintegráció elosztott csapatok számára a valós idejű együttműködéshez
- Prezentációs funkciók, amelyek megkönnyítik gondolatainak és adatainak rendszerezését külső érdekelt felek számára.
- Miro Cards, egy innovatív megközelítés a projektmenedzsmenthez fehér tábla és folyamatábra felületen.
A Miro korlátai
- Korlátozott szerkesztési lehetőségek, különösen akkor, ha a szerszám alapvető funkcióin és sablonjain túlmutatunk.
- A szerszám egyszerűségéhez képest viszonylag magas a tanulási görbe.
Miro árak
- Ingyenes
- Kezdő csomag: 8 USD/hó/tag
- Üzleti: 16 USD/hó/tag
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Miro értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (5000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (1300+ értékelés)
5. MindMeister
A MindMeister egy böngészőalapú eszköz, amely segíti a csapatokat az ötletek közös vizualizálásában. Funkcionalitása erre a központi tényre összpontosít, így talán ez a leginkább összehasonlítható Whimsical alternatíva ezen a listán. Hozzon létre brainstorming tereket, tervezze meg projektjeit, ösztönözze csapatát az együttműködésre, és hozzon létre vizuális kommunikációs eszközöket.
A MindMeister legjobb funkciói
- Egyszerű média beágyazás a átfogóbb diagramok és projektek létrehozásához
- Intuitív felület az elemek húzásához és elhelyezéséhez, feladatok létrehozásához, valamint munkájának felépítéséhez és vizualizálásához.
- Biztonságos adat- és információtárolás, amely megfelel minden nemzetközi adatvédelmi előírásnak.
- A szoftver rugalmassága lehetővé teszi, hogy saját módszereivel hozzon létre projekteket és ötleteket.
A MindMeister korlátai
- Korlátozott exportálási funkciók és integrációk tárolási megoldásokkal, például a Google Drive-val.
- Az egyes változások nyomon követésének képtelensége, ami bonyolíthatja a több felhasználó közötti együttműködést.
MindMeister árak
- Alap: Ingyenes
- Személyes: 6 USD/hó felhasználónként
- Pro: 10 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 10 USD/hó felhasználónként
MindMeister értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 260 értékelés)
6. Lucidchart
A Lucidchart gyakran szerepel a vizuális együttműködési eszközök, például a SmartDraw legjobb alternatíváinak listáján. Intuitív felülete segít megalkotni és összehangolni kreatív elképzeléseit. Leginkább vizuális projektekhez, például weboldal vázlatokhoz, diagramokhoz és folyamatábrákhoz alkalmas.
A Lucidchart legjobb funkciói
- Kiváló diagramkészítő megoldás több felhasználó számára, hogy vizuális dokumentumokon és kapcsolatokon dolgozzanak együtt.
- Integráció a gyakori együttműködési eszközökkel, mint például a Google Drive, a Slack és a Microsoft Teams.
- Kiterjedt ingyenes tudásbázis, amely segít az új felhasználóknak gyorsan kifejezni ötleteiket.
- Számos sablon minden típusú adat és dokumentumhoz
A Lucidchart korlátai
- A felhőalapú jelleg valós idejű együttműködést tesz lehetővé, de nehézségeket okozhat, ha gyakran dolgozik online projektekben.
- Néhány nem intuitív, fejlett funkció és eszköz megtanulása új felhasználók számára nehézséget jelenthet.
Lucidchart árak
- Ingyenes
- Egyéni: 7,95 USD/hó
- Csapat: 9 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Lucidchart értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (4700+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (1900+ értékelés)
7. SmartDraw
Sokan a SmartDraw-t tartják a legjobb folyamatábra-szoftvernek, mivel ideális komplex projektekhez. A felület segítségével még a legbonyolultabb adatok is egyszerűen vizuális fájlokba rendezhetők, így csapata és külső felhasználói áttekintéseket készíthetnek, például szervezeti ábrákat és gyártási folyamatokat.
A SmartDraw legjobb funkciói
- Az integrált CAD funkció a legtöbb folyamatábra-szoftvernél fejlettebb projektek megvalósításában segít.
- A beépített kiterjesztések az adatokat közvetlenül az eszközbe töltik be a jobb vizualizáció érdekében.
- Az automatikus diagram-újrarendezés intuitívvá teszi az adatokat, miközben az információk egyre komplexebbé válnak.
- A több projektmenedzsment eszközzel való integráció lehetővé teszi, hogy az ötleteket valós időben megvalósítsa.
A SmartDraw korlátai
- Megtanulása és elsajátítása bonyolult, mivel számos fejlett funkcióval rendelkezik.
- Nincs ingyenes verzió
SmartDraw árak
- Egyfelhasználós: 9,95 USD/hó
- Több felhasználó: 8,25 USD/hó licencenként
SmartDraw értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 230 értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (100+ értékelés)
8. Microsoft Visio
Ha alapvető diagram- és folyamatábra-alternatívákat keres, a Visio megoldhatja ezeket az igényeket. Az Office 365 felhőalapú csomag részét képező szoftver intuitív, másodpercek alatt elsajátítható drag-and-drop felhasználói felületével segíti a diagramok létrehozását.
A Visio legjobb funkciói
- Kiterjedt integráció más Microsoft Office eszközökkel, például Word, Teams, Power BI és OneDrive.
- Felhőalapú szoftver offline funkciókkal, amely szinkronizálja az Ön által létrehozott folyamatábrákat, amikor legközelebb online lesz.
- Akadálymentesítési funkciók, beleértve a Narrator, az Accessibility Checker és a nagy kontrasztú támogatás a fogyatékkal élő felhasználók számára.
- A fejlett mérnöki diagram sablonok a kiterjedtebb prémium csomagban érhetők el.
A Visio korlátai
- Az adatok vagy vizuális objektumok, például videók és képek importálásának lehetősége korlátozott.
- Mac-felhasználók csak online férhetnek hozzá a platformhoz, mivel a desktop verzió csak Windows-ra érhető el.
Visio árak
- Visio a Microsoft 365-ben: A Microsoft 365 kereskedelmi csomagokban található.
- Visio Plan 1: 5 USD/hó licencenként
- Visio Plan 2: 15 USD/hó licencenként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Visio értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 650 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)
9. OmniGraffle
Az OmniGraffle azoknak a szakembereknek szól, akik fejlett vizualizációs lehetőségeket keresnek. Fejlett funkciókat kínál, amelyek még a legbonyolultabb műszaki rajzok elkészítésében is segítséget nyújtanak. Ezzel a szoftverrel nem lehet gyors diagramokat készíteni, ezért valószínűleg nem a legjobb választás azoknak a kezdőknek, akik Whimsical alternatívákat keresnek.
Az OmniGraffle legjobb funkciói
- A gyors prototípus-készítő felület segítségével gyorsan létrehozhat gyönyörű, megosztható sablonokat.
- Az intelligens csoportosítás, illesztés és igazítás lehetővé teszi az elemek pontos elhelyezését.
- A réteges dokumentumfunkciók lehetővé teszik az egydimenziós diagramoknál összetettebb ábrázolást.
- Kiterjedt képtár és néhány videóintegráció, hogy kontextust adjon diagramjaihoz és rajzaihoz.
Az OmniGraffle korlátai
- Csak Mac-re érhető el, a teljes funkcionalitású szoftver csak asztali eszközökön használható.
- Az együttműködési funkciók korlátozottak, ezért leginkább egyéni felhasználók számára ajánlott.
OmniGraffle árak
- Előfizetés: 12,49 USD havonta
- v7 Standard licenc: 149,99 dollár egyszeri fizetés
- v7 Pro licenc: 249,99 dollár egyszeri fizetés
OmniGraffle értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)
10. Taskade
A Taskade a Whimsical alternatívája, amely a legszélesebb körű lehetőségeket kínálja. A csomagok az ingyenes verziótól a kiterjedt vállalati opcióig terjednek, amely fejlett AI funkciókat, teljes felület-testreszabást, fejlett adatintegrációkat és magas szintű projektáttekintéseket tartalmaz.
A Taskade legjobb funkciói
- A ritka Whimsical alternatíva, amely ugyanolyan hatékony a feladatok kezelésében és a vizuális együttműködésben.
- Egy játékos felület, amely a legbonyolultabb feladatok elvégzését is szórakoztatóvá teszi.
- AI-alapú eszközök, például automatizált projektgenerálás és integrált beszélgető AI-motor.
- Minden funkció testreszabható, hogy valóban a sajátjává váljon.
A Taskade korlátai
- Korlátozott integrációk, különösen az automatizálási API-k, például a Zapier esetében.
- AI eszközök, amelyek krediteket igényelnek; ezeket az alacsonyabb fizetésű verziókban gyorsan fel lehet használni, ami korlátozza a funkcionalitást.
Taskade árak
- Ingyenes
- Starter: 4 USD/hó, maximum 3 felhasználó számára
- Plusz: 8 dollár/hó akár 5 felhasználó számára
- Pro: 19 USD/hó, maximum 10 felhasználó számára
- Üzleti: 49 USD/hó, maximum 25 felhasználó számára
- Ultimate: 99 USD/hó, maximum 50 felhasználó számára
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Taskade értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)
Kezelje projektjeit és építse meg vizuális munkaterületét a ClickUp segítségével
Ha olyan együttműködési funkciókat keres, amelyek lehetővé teszik komplex ötletek vizualizálását és azok megvalósítását, miért ne keresne olyan szoftvert, amely mindezt képes? A ClickUp okkal a legjobb Whimsical alternatíva.
Más Whimsical alternatíváktól eltérően nem csak egyetlen funkciót kap. Ehelyett egy egész eszközkészlet áll rendelkezésére, amely segít Önnek jobban dolgozni egyénileg és csapatban egyaránt.
A legjobb az egészben, hogy az örökre ingyenes csomaggal kipróbálhatja a ClickUp-ot, hogy megnézze, ez-e a legjobb megoldás az Ön igényeinek.
Készen áll a kezdésre? Hozzon létre még ma ingyenes ClickUp fiókot!