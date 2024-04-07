Linear és Asana: melyik eszköz a legjobb 2025-ben?

A termék- vagy szoftverfejlesztési területen dolgozó projektmenedzser élete kihívásokkal teli lehet. Több projekt, határidő, feladat és csapattag egyidejű kezelése néha túlterhelő lehet, különösen, ha még nem találta meg a megfelelő PM eszközt.

De ezt már tudja. Végül is valószínűleg azért olvassa ezt a cikket, mert a Linear és az Asana között próbál dönteni. Mindkettő remek együttműködési eszköz, de ha meg akarja könnyíteni az életét, akkor választania kell az egyik közül. És sajnos nem használhatja a Magic 8 Ball-t, hogy másodpercek alatt meghozza a döntést! 🎱 👀

Ezért elvégeztünk néhány kutatást, hogy segítsünk Önnek. Ez az útmutató mindkét eszközt megvizsgálja, hogy kiderüljön, melyik a jobb: a Linear vagy az Asana.

Mi az a Linear?

A Linear.app minden szoftvercsapat számára elengedhetetlen eszköz. Ez egy egyszerű, felhasználóbarát felülettel rendelkező hibajelentő eszköz.

A projektmenedzserek a Lineart agilis projektmenedzsment eszközként vagy IT-szolgáltatási megoldásként használják. Mivel integrálható a fejlesztők kedvenceivel, mint a Jira és a GitHub, kiválóan alkalmas nagy és kis csapatok összefogására a hibák kijavítása érdekében.

via Linear

A Linear funkciói

A Linear fantasztikus együttműködési funkciókkal rendelkezik a feladatok kezeléséhez, gyors betöltési idővel, az agilis módszertanokra helyezett hangsúllyal és kiváló tudásbázisú projektmenedzsment funkciókkal. Ráadásul kompatibilis a legtöbb olyan eszközzel, amelyet a csapattagok használni szeretnének.

Vizsgáljuk meg közelebbről ezeket a pontokat, hogy többet tudjunk meg róluk.

1. Együttműködés

A Linear tudja, hogy az együttműködés erőteljes eszköz a termelékenység javításában, mint erőforrás-kezelő eszköz. A Project Updates minden csapattagot tájékoztat a projekt aktuális állásáról, a Discussions Center mindenki számára lehetővé teszi a kapcsolattartást, a Triage beérkező levelek mappa pedig a problémák kezelésére és a jegyek kiosztására szolgál. 🙌

A Linear szinkronizálható olyan elengedhetetlen kommunikációs eszközökkel is, mint a Slack és a GitHub.

2. Sebesség és teljesítmény

A sebesség az egyik legfőbb oka annak, hogy a Linear lelkes rajongói imádják ezt az eszközt, és erre jó okuk van! A Linear figyelmet fordít a sebességre és az indítási teljesítményre, olyan dolgokra koncentrálva, mint az adatbetöltés optimalizálása, a csomagméret javítása és az alkalmazás kevésbé használt részeinek késleltetett betöltése.

via Linear

3. Agilis módszertanok

A Linear az agilis projektmenedzsmenthez készült. Az alkalmazás azonban a Sprints nevét „Cycles”-ra változtatta, és úgy alakította át, hogy az akkor is hasznos legyen, ha a csapata nem alkalmaz agilis módszereket.

A Cycles használatát választhatja, és testreszabhatja azok időtartamát, miközben megtervezi, hogy a csapata milyen feladatokkal fog foglalkozni a jövőben. A Linear pedig méri az egyes célok elérésének előrehaladását, hogy Ön mindig a terv szerint haladjon.

4. Projekttervezés

A Linear hatékony, mégis egyszerű. Sablonjaival és eszközeivel megtervezheti munkáját, apróbb feladatokra bontja, és magabiztosan kezelheti a problémákat.

A Projektek nézetben jelölhet mérföldköveket, szakaszokra oszthatja a projektet, nyomon követheti az egyes elemeket, és végigkövetheti a folyamatot az elejétől a végéig. A Haladási grafikonok segítségével gyorsan áttekintheti a projekt terjedelmét, sebességét és az időbeli haladását, valós idejű előrejelzésekkel kiegészítve.

5. Eszközkompatibilitás

A Linear asztali és mobil alkalmazásként használható macOS, Android és Windows eszközökön. A legtöbb böngészőn működik, de a fejlesztők a Chrome vagy a Safari használatát javasolják.

via Linear

Linear árak

Ingyenes

Alapcsomag: 8 USD/hó felhasználónként

Plusz: 14 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Mi az Asana?

Az Asana egy felhőalapú projektmenedzsment eszköz, amely számos funkcióval rendelkezik, amelyek megkönnyítik a mozgó alkatrészek kezelését anélkül, hogy bármi is elkerülné a figyelmét.

A projektmenedzserek és a csapatok az Asana segítségével áttekinthetőbbé teszik a nagy projekteket azáltal, hogy azokat kezelhető feladatokra bontják. Ez lehetővé teszi mindenki számára, hogy nyomon kövesse a határidőket, megossza a fájlokat és egy hullámhosszon maradjon. Emellett integrálható a legjobb szoftverfejlesztő eszközökkel, így összefoghatja csapatát és adatait. 📚

via Asana

Az Asana funkciói

Az Asana sok előnnyel rendelkezik, többek között az agilis és scrum módszertanokra helyezett hangsúlyt, kiváló sebességet, zökkenőmentes projekttervezést és egyszerűsített kommunikációt kínál. Emellett szinte minden olyan eszközzel kompatibilis, amelyet a csapat tagjai igényelhetnek.

Vessünk egy közelebbi pillantást mindkettőre, hogy többet tudjunk meg róluk.

1. Együttműködés

A csapatok jobban működnek, ha kommunikálnak egymással. Az Asana eszközei világos, nyílt párbeszédet tesznek lehetővé minden csapattag között, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak. Mivel pedig olyan alapvető eszközökkel integrálható, mint a Slack, a Jira és a GitHub, a fejlesztői csapatok másik kedvence is.

A kollaboránsok, követők, említések, üzenetek, feladatkommentek és feladatreakciók csak néhány példa arra, hogy az Asana hogyan támogatja a csapatok közötti kommunikációt.

2. Sebesség és teljesítmény

Az Asana tudja, hogy az ideje értékes – minden másodperc számít! Kiemelten fontosnak tartja a gyors betöltési időt, a feladatok és projektek közötti váltást, valamint a valós idejű kommunikációt. Az Asana keretrendszerének sebesség és reagálóképesség szempontjából történő optimalizálása csökkenti az időpazarlást, így csapata gyorsabban érheti el a célját.

via Asana

3. Agilis módszertanok

Az Asana kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyek agilis módszerekkel, például sprinttel, scrummal és Kanban táblákkal dolgoznak. Ez megkülönbözteti a fejlesztőcsapatok számára elérhető számos más feladatkezelő szoftvertől.

Az Asana különböző nézetekkel és funkciókkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a projektek optimalizálását portfóliókkal, funkciókkal, történetekkel, feladatokkal és alfeladatokkal. Számos sablon található sprinttervezéshez, ütemtervekhez és egyebekhez is.

4. Projekttervezés

Az Asana alapvetően egy projekttervező eszköz. Használja projektjeinek tervezéséhez, kezeléséhez, frissítéséhez és nyomon követéséhez, valamint a csapatával való folyamatos kommunikációhoz.

A projektjéhez szükséges összes munkát egyetlen irányítópulton tekintheti meg, amelyen mindenki egy pillanat alatt láthatja, hogy hol tart a projekt. Az egyszerű kommunikáció, az időtakarékos sablonok és az egyéni értesítések még tovább javítják a szolgáltatást, így az Asana az egyik legjobb választás a projekttervezéshez.

Bónuszként az Asana szuper aranyos „ünneplő” animációkkal is rendelkezik, amelyekben narválok és egyszarvúak jelennek meg, amikor a feladatokat befejezettnek jelölöd, ami mini dopaminlöketet jelent a csapatodnak a munkanap során!

5. Eszközkompatibilitás

Az Asana asztali és mobil alkalmazásként is használható Android, Windows és Apple eszközökön. Chrome, Safari, Firefox és Microsoft Edge böngészőkkel is kompatibilis.

via Asana

Az Asana árai

Alap: 0 USD

Prémium: 10,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Linear és Asana: funkciók összehasonlítása

Van oka annak, hogy olyan nehéz összehasonlítani a Lineart és az Asanát – mindkettő kiváló eszköz! De Ön azért jött ide, hogy megtudja, ki a győztes, ezért összehasonlítottuk a funkciókat, hogy választ adhassunk Önnek.

1. Együttműködés

Győztes: Asana

Ez szinte döntetlen lett. Végül is mind a Linear, mind az Asana nagy hangsúlyt fektet a kommunikációra, és integrációt kínál a fejlesztői csapatok számára elengedhetetlen eszközökkel. És egyik alkalmazás sem rendelkezik a Slackhez hasonló valós idejű kommunikációs funkcióval ezek nélkül az integrációk nélkül.

Az Asana nyerte el a trófeát, mert több funkcióval rendelkezik, és a távoli csapatok néha a Slack alternatívájaként használják szinkron és aszinkron üzenetküldésre egyaránt. 🏆

2. Sebesség és teljesítmény

Győztes: Linear

Az Asana és a Linear összehasonlítása ismét megnehezíti a győztes kiválasztását! Mindkét platform a sebességre és a teljesítményre összpontosít, rendszeres frissítésekkel optimalizálva a betöltési időket.

A Linear nyeri a versenyt, mert rendkívül nagy hangsúlyt fektet a sebességre, ami részben magyarázza, hogy a platform az egyszerűséget és az egyértelmű funkcionalitást helyezi előtérbe.

via Linear

3. Agilis kompatibilitás

Győztes: Asana

Mind a Linear, mind az Asana agilis módszertanokra épül. Az Asana azonban egyértelműen nyertesnek bizonyult, mivel több agilis sablonnal rendelkezik és kevésbé tér el az agilis módszertantól.

Az Asana sablonokat találhat sprintokhoz, scrumokhoz, Gantt-diagramokhoz és Kanban táblákhoz. Mivel semmi sem kapott új nevet vagy újratervezést, az agilis csapatoknak nem kell új kifejezéseket megtanulniuk a használatukhoz.

4. Projekttervezés

Győztes: Döntetlen

A Linear és az Asana fantasztikus projekttervezési és -menedzsment eszközök, all-in-one irányítópulttal. Megpróbáltunk egyértelmű győztest találni, de ezúttal túl szoros volt az eredmény!

Egyrészt a Linear olyan funkciókkal rendelkezik, mint a haladási grafikonok és előrejelzések, amelyek komplex projektek esetében felbecsülhetetlen értékűek lehetnek. Másrészt az Asana munkaterületének megtanulása általában kevésbé bonyolult, köszönhetően az olyan egyszerű dolgoknak, mint a határidők, feladatok, alfeladatok és megbízottak.

Mindkettő számos egyéb funkcióval is rendelkezik, például időkövetéssel, backlog-kezeléssel, munkafolyamat-struktúrákkal és időtakarékos munkafolyamat-automatizálási funkciókkal. A győztes valószínűleg a csapatától függ.

via Asana

5. Kompatibilitás

Győztes: Asana

A Linear és az Asana kompatibilitása hasonló. Mindkettő Android, Windows és Apple asztali és mobil alkalmazásokat kínál. Az Asana azonban előnyt élvez a Chrome, Safari, Firefox és Microsoft Edge böngészők folyamatos támogatásával, míg a Linear csak a Chrome és a Safari böngészőket ajánlja, más böngészők támogatása kérdéses.

6. Árak

Győztes: Linear

Az Asana és a Linear ingyenes csomagokat kínál, és lehetőség van éves vagy havi számlázásra. Az Asana több árcsomagot kínál projektmenedzsment eszközeihez, ami további testreszabási lehetőségeket jelent a vállalkozások számára. A Linear azonban a legköltséghatékonyabb megoldás, ezért ebben a kategóriában ez nyerte el az első helyet.

Linear és Asana a Redditen

A Redditre látogattunk el, hogy megnézzük a valódi projektmenedzserek véleményét. Meglepő módon nem találtunk sok információt, de néhány felhasználó összehasonlította az Asana és a Linear szoftvereket. A vélemények többnyire egyenlőek voltak, de kissé az Asana felé hajlottak a SaaS célokra, ami az OP (az eredeti poszt írója, a nem avatottak számára) kérdése volt.

Az egyik felhasználó így fogalmazott: „A Linear remek eszköz a mérnökök és az agilis fejlesztők számára, akiknek nincs szükségük arra, hogy ki tudjanak nagyítani és megnézni, hogyan illeszkednek az egyes jegyek a nagyobb projektekbe. Emellett úgy gondolom, hogy az Asana TÚL rugalmas, és nehéz elkezdeni használni, de remek sablonokkal rendelkezik.”

Hogy még többet tudjunk felmutatni, olyan fórumokat kerestünk, ahol a feladatkezelő eszközökről, az Asana alternatíváiról és a Linear alternatíváiról beszélgetnek.

„Az Asana a kedvencem, a furcsa majomagyam annyira elégedett, amikor befejezek egy feladatot, és a narvál felvillan a képernyőn” – jegyezte meg egy felhasználó, amikor kedvenc feladatkezelő eszközeiről beszélt.

Az Asana alternatíváit bemutató fórumon egy Reddit-felhasználó azt javasolta a kérdés feltevőjének, hogy „nézze meg az Ora és a Linear alkalmazásokat”.

Ugyanezen a fórumon egy másik felhasználó így írt: „Nézd meg a ClickUp-ot. Van egy ingyenes csomagjuk, ami talán megfelel az igényeidnek. … Nekem is ugyanaz volt a problémám, és végül ezt választottam.”

Ismerje meg a ClickUp-ot: a Linear és az Asana legjobb alternatíváját

Miután láttuk a ClickUp támogatottságát a Redditen, hogyan is hagyhatnánk ki ezt a cikket?

Nem csak a Reddit felhasználók tartják a ClickUp-ot a legjobbnak. A ClickUp a G2 2023 legjobb projektmenedzsment szoftverek listájának élén is szerepel. 🙌

Nem meglepő, de egyetértünk abban, hogy a ClickUp fantasztikus alternatíva a Linear és az Asana közötti vitában.

1. Több mint 15 testreszabható nézet

A ClickUp több mint 15 testreszabható nézetével a feladatok, projektek és munkafolyamatok vizualizálása az Ön számára legmegfelelőbb módon történik.

A ClickUp több mint 15 nézetével testreszabhatja az elrendezést. A feladatok és adatok legjobban a lista nézet, a táblázat nézet, a Gantt nézet, a naptár nézet és számos egyéb opció között váltogatva tekinthetők meg.

Ráadásul olyan funkcióknak köszönhetően, mint a Docs és a Whiteboards, könnyedén együttműködhet a csapattal dokumentációk és wikik létrehozásában, vagy folyamatok vizualizálásában, ötletek kidolgozásában és szabadkézi vázlatok készítésében.

Az Embed funkcióval elkerülheti az alkalmazások közötti váltást, mivel a médiát, URL-eket és egyéb tartalmakat közvetlenül a Doc vagy a Whiteboard szerkesztőbe adhatja hozzá.

2. Hatékony feladatkezelés

Feladatok hozzárendelése, megjegyzések küldése és képernyőfelvételek megosztása a ClickUp feladatokban

A ClickUp robusztus feladatkezelési funkciói megkönnyítik a csapatok együttműködését, hogy a feladatok időben elkészüljenek.

A projekttervezés a ClickUp egyik fő hangsúlya, és a ClickUp feladatok hatékony automatizálási funkciói, sprint pontjai és egyéni mezői segítségével ez gyerekjáték. A nagy projekteket alfeladatokra bonthatja, és a munkáját függőségekkel, állapotokkal, prioritásokkal, ellenőrzőlistákkal, címkékkel és egyebekkel szervezheti.

Ráadásul a beépített csevegő, említések és reakciók funkcióknak köszönhetően nem kell elhagynia a ClickUp alkalmazást, hogy valós időben kommunikáljon a projektekről és a teendőkről.

3. All-in-one termékmenedzsment megoldás szoftvercsapatok számára

A ClickUp AI használata projektleírás készítéséhez

A szoftvercsapatok a ClickUp-ot all-in-one termékmenedzsment megoldás ként használhatják, és ezzel egyszerűsíthetik a fejlesztési életciklust.

Kezdésként a ClickUp testreszabható sablonjaival gyorsan elindíthatja projektjét. Emellett szoftverfejlesztési sablonokat, termékmenedzsment sablonokat, termékstratégiai sablonokat és szinte minden mást is megtalál, amire csak szüksége lehet – még hibák és problémák nyomon követését is.

Készen áll arra, hogy időt takarítson meg a manuális folyamatokon? Hozzon létre és automatizáljon egy agilis munkafolyamatot, hogy a fontos dolgokra koncentrálhasson. A ClickUp AI segítségével új termékötleteket generálhat, fejlesztési ütemterveket készíthet, projektismertetőket írhat és dokumentációt készíthet.

Több mint 1000 integrációval, olyan eszközökkel, mint a Loom, Zoom, Figma, Slack, Webhooks, HubSpot, GitHub és GitLab, mind a Linear, mind az Asana előtt vezet.

Csapata szinte bármilyen eszközt használhat, anélkül, hogy kompatibilitási problémák miatt aggódnia kellene. A ClickUp egy felhőalapú platform, amely asztali és mobil alkalmazásokkal rendelkezik Android, Windows, Mac, iPhone, iPad és Linux eszközökhöz. Igen, Linux-felhasználók, rólatok is gondoskodunk. Jelenleg azonban csak a Chrome böngészőhöz nyújtunk támogatást.

A titánok harca

Az Asana és a Linear összehasonlításában az Asana több kategóriában nyert, mint a Linear, de szoros eredmény született.

A Linear és az Asana egyaránt népszerű a szoftver- és termékfejlesztő csapatok körében, így nehéz döntés! A megfelelő eszköz végső soron a csapat egyedi igényeitől függ, legyen az egyszerűség, együttműködés vagy sebesség.

Ha olyan eszközt keres, amely mindent megcsinál, időt takarít meg Önnek és csapatának, regisztráljon most a ClickUp-ra, anélkül, hogy egy fillért is költenie kellene! 🤑