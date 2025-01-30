A 10 legjobb erőforrás-kezelő szoftver és eszköz 2025-ben

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az erőforrás-kezelő szoftver?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Az erőforrás-kezelő szoftvert arra használják, hogy optimalizálják, felügyeljék és összehasonlítsák a projekt rendelkezésre álló erőforrásainak felhasználását – legyen szó személyzetről, eszközökről, költségvetésről vagy időről. Ez a típusú platform biztosítja a projektmenedzserek számára azokat az információkat, amelyek szükségesek az erőforrások helyes azonosításához, felhasználásához és a lehető leghatékonyabb elosztásához, hogy elkerülhetőek legyenek a szűk keresztmetszetek és a határidők elmulasztása. " } } ] }

Ha projektmenedzser vagy, akkor tudod, hogy a megfelelő erőforrás-kezelési megoldás nélkül az eszköztárad nem teljes.

A projektek nyomon követése – beleértve az összes költséget, az erőforrások kiegyenlítését és a kapacitástervezést – segít abban, hogy kevesebb idő alatt több munkát végezz el.

A feladatok időben elvégzésre kerülnek. ⏰

A projektek a költségvetés keretein belül valósulnak meg. 💸

Mindenki ünnepel, ha eléri a célvonalat. 🏆

De ez csak a megfelelő erőforrás-kezelő eszközökkel lehetséges. Ez az egyik legjobb módszer az erőforrás-elosztási folyamat racionalizálására és a csapat valódi potenciáljának kiaknázására!

Ha ide kerültél, akkor valószínűleg a csapatod igényeinek leginkább megfelelő erőforrás-kezelő eszközt keresed, és ebben segít ez az útmutató. Az alábbiakban bemutatjuk a legjobb erőforrás-kezelő eszközöket, kiemeljük azok jellemzőit, és megnézzük, mit írnak róluk a harmadik felek által üzemeltetett értékelő oldalak.

Mi az erőforrás-kezelő szoftver?

Az erőforrás-kezelő szoftverekkel optimalizálhatja, felügyelheti és összehasonlíthatja a projekt rendelkezésre álló erőforrásainak felhasználását, legyen szó személyzetről, eszközökről, költségvetésről vagy időről. Ez a típusú platform biztosítja a projektmenedzserek számára a szükséges információkat az erőforrások helyes azonosításához, felhasználásához és a lehető leghatékonyabb elosztásához, hogy elkerüljék a szűk keresztmetszeteket és a határidők elmulasztását.

Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a lehető legrövidebb idő alatt a legjobb projekt eredményeket érjék el. Más szavakkal, az erőforrás-kezelő eszközök célja a hatékonyság maximalizálása és a csapat termelékenységének javítása a kezdetektől a végéig.

A 10 legjobb erőforrás-kezelő szoftver

Melyek a legjobb eszközök a rendelkezésre álló erőforrások kezeléséhez? Szerencsére rengeteg kiváló lehetőség közül választhat, amelyeket érdemes megismernie.

Tehát dőljön hátra és lazítson, mert mi a legjobb erőforrás-kezelő szoftvereket kínáljuk, amelyeket szinte bármilyen projekthez felhasználhat.

A ClickUp idővonal nézetében madártávlatból láthatja erőforrásait és feladatait.

Ha a legjobb, nagymértékben testreszabható erőforrás-kezelő szoftvert keresed, akkor ne keress tovább, mint a ClickUp. A sokoldalúságának köszönhetően tökéletes kiegészítője minden projektmenedzser eszköztárának.

Akár erőforrásokat kezel, akár egy projekt kezdeti szakaszát dolgozza ki, akár az egész csapatot egyazon oldalon szeretné tartani a kijelölt dokumentumokkal és feladatokkal, a ClickUp elég rugalmas ahhoz, hogy mindezt megtehesse. 📝

Például a szerepkörökön alapuló nézetekkel a ClickUp lehetővé teszi az erőforrás-tervezési feladatok és projektek testreszabását azáltal, hogy a feladatokat a megfelelő csapattagoknak rendeli hozzá. A jelentési és elemzési eszközökkel pedig könnyedén nyomon követheti az előrehaladást, átrendezheti az erőforrásokat, és kézben tarthatja az általános felhasználást.

Van olyan eredeti erőforrás-tervezés, amely nem működik megfelelően? Ne hagyjon ki semmit a rengeteg testreszabható, szabályalapú automatizálással és a testreszabható irányítópultok létrehozásának lehetőségével, amelyek diagramokkal és naptárnézetekkel egészítik ki az erőforrás-ütemezés idővonalát. 📈

Funkciók

Előnyök

Csapatmunkára tervezve: Ossza meg dokumentumait és használja Ossza meg dokumentumait és használja a ClickUp Whiteboardot csapatával valós időben, hogy kidolgozzák ötleteiket vagy növeljék projektmenedzsmentjük hatékonyságát.

Könnyű használat: A ClickUp intuitív felülettel rendelkezik, amely könnyen használható és navigálható a listán szereplő többi erőforrás-kezelő szoftverhez képest.

Magas fokú testreszabhatóság: A ClickUp hatékony testreszabási lehetőségeket kínál, amelyek segítségével a projektmenedzserek egyedi élményt teremthetnek, és az eszközt az egyes projektek igényeihez és erőforrás-tervezési folyamataikhoz igazíthatják.

Hátrányok

Nincsenek kifinomult költségvetési eszközök: A ClickUp költségvetési eszközei nem annyira részletesek, mint egyes pénzügyi erőforrás-tervezési eszközök.

Korlátozott natív időkövetés: Egyes ügyfelek szerint a ClickUp manuális natív időkövetése nehezen követhető.

Árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 dollár havonta felhasználónként

Üzleti : 12 dollár havonta felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 5400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Használja a ClickUp erőforrás-elosztási sablonját, hogy nyomon követhesse a szervezet anyagainak, munkaerejének és egyéb erőforrásainak felhasználását minden projektben.

GYORSABBAN KÖVETHETI NYOMON AZ ERŐFORRÁSOKAT EGY ELŐRE KÉSZÍTETT SABLON SEGÍTSÉGÉVELSzeretne még több segítséget kapni az erőforrások ClickUp segítségével történő ellenőrzéséhez? Használja fantasztikus erőforrás-elosztási sablonunkat, hogy megismerje, hogyan tudja a legjobban nyomon követni, kezelni és megtekinteni a ClickUp-on rendelkezésre álló erőforrásait!

2. Monday. com

Via Monday

A Monday.com egy megbízható erőforrás-kezelési megoldás, amelynek célja, hogy segítse a projektmenedzsereket a munka gyors kezelésében, valamint erőforrás-ütemező funkciókkal is rendelkezik, hogy áttekinthető legyen a teljes kép.

Az intuitív drag-and-drop eszközökkel a projektmenedzserek könnyedén hozzárendelhetik a feladatokat, rangsorolhatják az ütemterveket és nyomon követhetik az általuk kezelt több projektben hozzárendelt erőforrásokat.

Ez az erőforrás-kezelő eszköz kevésbé rugalmas, mint a listán szereplő néhány másik legjobb erőforrás-kezelő szoftver, de szinte minden fontos projektmenedzsment funkciót kínál, amit elvárhatunk.

Hasonlítsa össze a Monday.com-ot a ClickUp-pal!

Legjobb funkciók

Drag and drop felület: A feladatok és erőforrások egyszerű drag and drop funkcióval hatékonyabbá tehetik a projektmenedzsmentet.

Rendkívül vizuális irányítópultok: A Monday nem fél színes projektmenedzsment nézeteket létrehozni a feladatok nyomon követéséhez, az erőforrások elosztásához és a projektekkel kapcsolatos betekintéshez.

Időkövetés: A beépített időmérők és mérőeszközök segítségével figyelemmel kísérheti A beépített időmérők és mérőeszközök segítségével figyelemmel kísérheti az idő- és erőforrás-felhasználást a hatékony erőforrás-tervezés érdekében.

Több projektnézet: Az idővonal, a kanban, a naptárnézetek és mások megkönnyítik a Az idővonal, a kanban, a naptárnézetek és mások megkönnyítik a kontextusváltást és a projekt előrehaladásának nyomon követését az erőforrások ütemezéséhez.

Előnyök

Integrációk: A Monday megfelelően biztosítja a harmadik féltől származó integrációkat a további eszközökkel való problémamentes munkafolyamat érdekében.

Beépített e-mail értesítések: A csapatok a projektmenedzsment eszközön belüli automatikus e-mail értesítésekkel mindig naprakészek maradnak.

Hátrányok

A csapattagok előrehaladásának nyomon követése: Egyes csapattagok nem szeretik, hogy láthatjuk az egyes csapattagok előrehaladását a nekik kiosztott feladatokban – ami remek a menedzser erőforrás-kihasználási céljai szempontjából, de nem ideális a csapattagok általános erőforrás-kezelése szempontjából.

Nem annyira testreszabható, mint más alternatívák: Bár a Monday teljes keretrendszert biztosít mindenféle projekt kezeléséhez, egyes felhasználók szeretnék, ha ez egy kicsit rugalmasabb projektkezelő eszköz lenne.

Árak

Egyéni : Örökre ingyenes

Alap : 8 dollár/hónap/felhasználó

Standard : 10 dollár/hónap/felhasználó

Pro : 16 dollár/hónap/felhasználó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4. 6/5 (3000+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Monday.com alternatívákat!

3. Mosaic

Ha a Mosaic erőforrás-kezelő eszközt összefoglalnánk, akkor az intuitív és átfogó szavak jutnának eszünkbe. Ez az erőforrás-tervező eszköz lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy erőforrásaikat kezeljék, elemzésekhez férjenek hozzá és adat alapú döntéseket hozzanak.

A Mosaic számos eszközt kínál az erőforrások ütemezéséhez, lehetővé téve a projektcsapatok számára a feladatok kiosztását, a rendelkezésre állás nyomon követését és az erőforrások rendelkezésre állásának kezelését. A Mosaic többféle funkciót – köztük mesterséges intelligencia képességeket – használ, hogy biztosítsa a csapat összehangoltságát és központosítását a projekttervezés során.

A legjobb az egészben, hogy ez az erőforrás-kezelő eszköz azon az elgondoláson alapul, hogy mindenki munkaterhelése látható, így a csapat tagjai elkötelezettek maradnak és a határidőket betartva teljesítik a mérföldköveket. ⌛

Legjobb funkciók

Projekt együttműködés: Az erőforrás-kezelő eszköz lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben együttműködjenek a projektekben, ami zökkenőmentes és gördülékeny kommunikációt biztosít a jobb erőforrás-tervezés érdekében.

Erőforrás- és projektelemzés: A Mosaic elemzéseket nyújt, amelyek segítségével a felhasználók betekintést nyerhetnek a teljesítménybe, az erőforrások kihasználtságába és a projekt előrehaladásába.

Értesítések: A platform e-mailben és SMS-ben küld értesítéseket, hogy a felhasználók naprakészek legyenek a projekt információival kapcsolatban.

Előnyök

Kiváló ügyfélszolgálat: A Mosaic ügyfélszolgálata gyorsan válaszol minden kérdésre, amely a feladatkezeléssel, erőforrás-kezeléssel vagy projektmenedzsmenttel kapcsolatos.

Segít csökkenteni a vezetői feladatokat: Automatizálási funkciói mellett a Mosaic segít a csapatoknak automatizálni az ismétlődő feladatokat, csökkentve ezzel a manuális projektmenedzsment feladatokra fordított időt.

Kerülje el a kiégést: Vizualizálja csapata kapacitását, hogy soha ne terhelje túl egyetlen tagját sem, és a tájékozott erőforrás-elosztással kerülje el a kiégést.

Hátrányok

Platformhibák: Néhány felhasználó arról számolt be, hogy a feladatok eltűntek, miután véglegesítették őket.

Inkonzisztens exportálási funkció: Néha a dokumentum formátuma megváltozik és rendezetlen lesz a CSV-fájlok exportálásakor.

Árak

Csapatcsomag : 9,99 USD/felhasználó/hónap

Üzleti terv : 14,99 USD/felhasználó/hónap

Vállalati terv: Vegye fel a kapcsolatot a csapattal

Értékelések és vélemények

G2 : 4. 8/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)

4. Runn

Via Runn

A Runn.io egy hatékony erőforrás-kezelő szoftver, amely átfogó funkciókkal segíti a felhasználókat a projektek hatékony tervezésében, kezelésében és nyomon követésében. Segítségével a felhasználók maximalizálhatják az erőforrások kihasználtságát, javíthatják a döntéshozatalt és felgyorsíthatják a projektek végrehajtását a jobb erőforrás-tervezésnek köszönhetően. 🏎️

Interaktív felülete és előre elkészített jelentései lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy gyorsan és egyszerűen betekintést nyerjenek a projektmenedzsment előrehaladásába. Ez az erőforrás-tervező eszköz szilárd elemzési képességekkel rendelkezik, és segít a felhasználóknak a trendek azonosításában és a fejlesztésre szoruló területek meghatározásában.

Ezenkívül a Runn számos népszerű projektmenedzsment eszközzel integrálható, így biztosítva a csapatok közötti zökkenőmentes együttműködést és a legjobb erőforrás-kezelési élményt.

Legjobb funkciók

Automatizált irányítópultok: Az adatok vizualizálása Az adatok vizualizálása a jobb projektkövetés és erőforrás-kezelés érdekében

Önkiszolgáló jelentéskészítési funkciók: A csapat tagjai pillanatok alatt egyedi projektmenedzsment jelentéseket készíthetnek.

Maximalizálásra tervezve: maximalizálja az erőforrás-elosztást a felhasználási trendek és a szűk keresztmetszetek azonosításával.

Előnyök

Előrejelző eszközök: Tervezze meg előre a jövőbeli projekteket az előrejelző eszközök segítségével, amelyekkel projektforgatókönyveket készíthet és költségvetéseket becsülhet meg.

A legjobb szolgáltató csapatok számára: Az IT, az építészet, a tanácsadói és az ügynökségi csapatok azok a típusú csapatok, amelyek a legtöbbet hozhatják ki a Runnból az erőforrás-kezelési igényeik kielégítésére.

Hátrányok

Nincs mobilalkalmazás: A Run nem teszi lehetővé a csapatok számára, hogy útközben könnyedén kezeljék az erőforrásokat.

Nincs beépített együttműködési eszköz

Költséges: A projekttervező eszköz kisebb csapatok számára drága lehet, attól függően, hogy milyen konkrét funkciókat keresnek.

További funkciók Lehet, hogy túl bonyolult és túl sok funkcióval rendelkezik Lehet, hogy túl bonyolult és túl sok funkcióval rendelkezik az alapvető erőforrás-kezelési igényekhez képest.

Árak

Ingyenes : 0 dollár személyenként, maximum öt főig

Pro: 10 dollár/fő/hónap

Értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (25 értékelés)

5. Hive

Via Hive

Ha a túlfoglalás állandó probléma az erőforrások projektek közötti elosztása során, a Hive olyan eszközöket kínál, amelyek megakadályozzák ezt. Ráadásul egyedi szerepköröket is kapsz, így nemcsak az erőforrások elosztását tudod ellenőrizni, hanem azt is, hogy ki dönti el, ki fogja irányítani a munkaterhelés-kezelési funkciókat.

Az erőforrás-kezelő és projekttervező felhasználói felület egyszerű, de hatékony módszert kínál az erőforrások elosztásának vizualizálására a projekt fázisai, a csapat szerepei és a mérföldkövek szerint. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan felmérjék az elosztásokat, az erőforrások ütemezését, az általános kapacitást és az előrehaladást.

Hasonlóan más erőforrás-kezelő eszközökhöz, a Hive is minden elvárt funkcióval rendelkezik, a szabadságkezeléstől az automatikus értesítésekig, amelyekkel hatékonyabbá tehető a projekttervezés. Ha projektmenedzserként nagy hangsúlyt fektetsz az egyszerűségre és a átláthatóságra, akkor érdemes megfontolnod a Hive használatát az erőforrás-kezelés és -tervezéshez.

Legjobb funkciók

Időkövetés: Kövesse nyomon az időt manuálisan, adjon hozzá időt, és rögzítse a megbeszéléseket az időkövetési folyamat részeként, hogy az erőforrás-tervezés valós időben történjen.

Együttműködés és üzenetküldés: Üzenetküldés és együttműködés a csapattagokkal közvetlenül a műszerfalon, anélkül, hogy az erőforrás-kezelő eszközből ki kellene lépni.

Hive for Zoom: A Hive integrálódik a Zoom-mal, így jegyzeteket készíthet menet közben, és nyomon követheti a feladatokat a jobb feladatkezelési képességek érdekében.

Előnyök

A Hive fórum: Könnyedén adhat visszajelzést a Hive fórumon található funkciókról, és hasznos tippeket kaphat az erőforrás-kezeléshez.

Testreszabható munkafolyamatok: A Hive nagyon rugalmas, mivel lehetővé teszi olyan munkafolyamatok létrehozását, amelyek illeszkednek a meglévő erőforrás-kezelési folyamatokhoz.

Kétfunkciós eszköz: A projektmenedzserek a Hive-ot mind az általános projektmenedzsmenthez, mind az erőforrás-elosztáshoz használják.

Hátrányok

Hibás üzenetküldő eszköz: Egyes felhasználók hibás üzenetküldő felületről számolnak be, ahol nehéz megtalálni a régebbi üzeneteket.

Alapvető mobilalkalmazás: Az erőforrás-kezeléshez használt egyéb mobilalkalmazásokhoz képest a Hive alkalmazása meglehetősen alapvető funkciókat kínál a projektmenedzsment céljaira.

Hiányzó kulcsfontosságú natív integrációk: A Hive nem teszi könnyűvé az integrációt más projektmenedzsment eszközökkel és CRM-ekkel a munkafolyamatában, mint például a HubSpot.

Árak

Solo : Örökre ingyenes

Csapatok : 12 dollár felhasználónként havonta

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot a csapattal

Értékelések és vélemények

G2 : 4. 6/5 (400+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

6. Erőforrás-kezelés a Smartsheet segítségével

Via Smartsheet

A Smartsheet erőforrás-kezelő szoftvert olyan funkciók különböztetik meg, mint a projekt-előrejelző eszközök. Az erőforrás-tervező eszközökkel nemcsak a jelenlegi erőforrás-igényeket tudja megtervezni, hanem előrejelzi azt is, hogy mennyi erőforrásra lesz szüksége a jövőbeli projektekhez.

A Smartsheet erőforrás-kezelő szoftvere átfogó áttekintést nyújt a projekt minden erőforrásáról, beleértve azok rendelkezésre állását és terhelését, így zökkenőmentesen kezelheti az összes projektet, anélkül, hogy lemaradna.

Az automatikus értesítések és frissítések segítségével ez az erőforrás-kezelő szoftver mindig naprakész információkkal lát el, így Ön mindig koordináltan és a terv szerint haladhat.

Legjobb funkciók

Teljes átláthatóság a munkaterhelésről: Lehetővé teszi az érdekelt felek számára, hogy betekintést nyerjenek a munkaterhelés-kezelésbe és olyan projektmenedzsment funkciókat használjanak, mint a haladási jelentések.

Automatikus értesítések és frissítések: Az erőforrás-tervezési vezetők folyamatosan tájékozottak maradnak a projektben bekövetkező változásokról, így az erőforrások ütemezését azonnal módosíthatják.

Előrejelzési és elemzési eszközök: Segítik a projektmenedzsereket az erőforrás-tervezésben, hogy előrehaladjanak és optimalizálják az erőforrások kihasználását.

A rendelkezésre álló erőforrások vizuális ábrázolása: Az erőforrás-kezelő szoftverek segítségével gyorsan felmérhető az erőforrások rendelkezésre állása és kezelhető a kapacitás.

Előnyök

Alkalmazkodó sablonok és táblázatok: Ne kezdje el a nulláról a Smartsheet sablonjaival, amelyek elég rugalmasak ahhoz, hogy a projekt igényeihez igazítsa őket.

Fejlett szűrés: A fejlett szűrési lehetőségek segítségével soha nem veszít el feladatokat vagy jegyzeteket, így optimális erőforrás-kezelést biztosít.

Hátrányok

Nincs asztali alkalmazás: A Smartsheet erőforrás-kezelőjéhez nem lehet asztali alkalmazást letölteni.

Hasonlóan működik, mint az Excel: Ha olyan erőforrás-kezelő eszközt keresel, amely többet tud, mint az Excel táblázatok sorai és oszlopai, akkor érdemes megnézned az alternatívákat.

Árak

Pro : 7 dollár felhasználónként havonta

Üzleti : 25 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot a csapattal

Értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4. 2/5 (60+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Smartsheet alternatívákat!

7. Hub Planner

Via Hub Planner

Ha összeállítunk egy ütemezőt, rengeteg munkaidő-nyilvántartást és jelentéskészítő funkciót, akkor megkapjuk a Hub Planner programot. Az erőforrás-kezelő szoftverek közül ez a legegyszerűbb és legcélszerűbb a jobb projektmenedzsment képességekhez.

Bár nem lehet olyan részletesen testreszabni, mint például a ClickUp eszközt, mégis megbízható funkciókat kínál kisebb csapatok számára a projektmenedzsment, az erőforrás-ütemezés és az erőforrás-tervezés területén.

A legjobb funkciói valószínűleg a dinamikus költségvetési eszközök. Az eszköz intuitív költségvetési varázslót kínál, amely segít minden projektre egyedi költségvetést készíteni, és nyomon követi a tényleges és a tervezett kiadásokat. 💰💰💰

A Hub Planner egy interaktív költségelemző műszerfalat is tartalmaz, amely vizuális áttekintést nyújt a költségvetés felhasználásáról és a költségekről. Az automatizált költségvetés-készítés és nyomonkövetési riasztásoknak köszönhetően a vezetők értesítést kapnak, ha egy projekt túllépi vagy alulmúlja a költségvetést, ami ezt a szoftvert kiváló pénzügyi erőforrás-tervezési eszközzé teszi.

Legjobb funkciók

Drag-and-drop ütemező: A hozzáférhető drag-and-drop ütemezővel könnyen létrehozhat A hozzáférhető drag-and-drop ütemezővel könnyen létrehozhat projektütemterveket.

Könnyen megtanulható és kezelhető: A Hub Planner nem igényel olyan hosszú tanulási folyamatot, mint más erőforrás-kezelő szoftverek, így könnyen bevezethető és integrálható a csapat munkamenetébe.

Dinamikus számlázási díjak: Bonyolult számlázási folyamatokkal kell megbirkózni? A Hub Planner segítségével nyomon követheti a belső és külső számlázási díjakat, így pontosan tudja, mennyi profitot termel az egyes projektek.

Előnyök

Könnyű navigáció: A Hub Planner felhasználói inkább a könnyű használat, mint a funkciók miatt kedvelik ezt az erőforrás-kezelő szoftvert.

A projekt óráinak automatikus kitöltése: Időt takaríthat meg azzal, hogy a Hub Planner automatikusan kitölti az órákat, és gyorsabb erőforrás-tervező eszközként működik.

Hátrányok

Funkciók kifinomultsága: A Hub Planner-t használó csapatok akkor működnek a legjobban, ha egyszerűbb munkafolyamatokhoz alapvető projekt- vagy erőforrás-tervező eszközre van szükségük.

Az erőforrások felhasználását letölthető jelentésekkel követi nyomon: Szeretné látni, hogy mennyire hatékony az erőforrás-elosztás? Ehhez le kell töltenie egy jelentést.

Árak

Plus & Play : 7 dollár/erőforrás/hónap

Prémium : 18 dollár/erőforrás/hónap

Üzleti vezető: Vegye fel a kapcsolatot a csapattal

Értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (17+ értékelés)

Capterra: 4. 2/5 (100+ értékelés)

8. nTask

via nTask

Az nTask segítségével együttműködhet, tervezhet és elemezhet minden projektjét a csapatával. Hasonlóan más projektmenedzsment és erőforrás-kezelő szoftverekhez, az nTask is biztosítja az alapvető funkciókat a mérföldkövek meghatározása, a költségvetés, az erőforrás-kezelés és a drag-and-drop kanban táblás tervező terén, amely minden projekt átláthatóságát növeli. 🔎

Mi teszi tehát a nTask-ot kiemelkedővé?

A nTask esetében a részletekben rejlik a titok. Például saját sablonokat hozhat létre a jövőbeli projektekhez. Beépített időkövetési megoldást is kínál, amely a projekt minden lépésénél megjeleníti a befejezésig felmerülő költségeket.

Legjobb funkciók

Egyéni állapotok: Az nTask elég rugalmas ahhoz, hogy a csapatok egyéni állapotokat hozzanak létre a projektekhez, további árnyalatokkal.

Projektek összekapcsolása: Több, egymással összekapcsolt projekt is folyik egyszerre? Az nTask lehetővé teszi a csapatok számára, hogy összekapcsolják a kapcsolódó projekteket, így nem történnek hibák, amikor a határidőket és a mérföldköveket a terv szerint teljesítik.

Testreszabható határidők: Nem ritka, hogy egy projekt nem készül el a várt határidőre, ezért az nTask olyan kicsi, de hatékony funkciókkal rendelkezik, mint a tervezett és a tényleges határidők beállítása – ideális az erőforrások ütemezéséhez.

Előnyök

Csapatok létrehozása: az nTask lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy csapatokat hozzanak létre a projektek és az erőforrások ütemezésének szervezése érdekében.

Megfizethető: Az nTask megfizethető, ezért kiválóan alkalmas kis és növekvő csapatok számára, amelyeknek nincs szükségük erőforrás-kezelő szoftverre a projekt befejezéséhez.

Hátrányok

Lassú betöltés: A munkafolyamat beállításaitól függően az nTask betöltése lassú lehet a listán szereplő egyéb erőforrás-kezelő szoftverekhez képest.

Korlátozott integrációk: A nagy technológiai háttérrel való munka problémát jelenthet, ha az nTask nem integrálható az Ön feladatkezelő eszközeivel.

Megtanulása nehéz: A felhasználók szerint a platform megtanulása kissé nehezebb, mivel nem olyan intuitív, mint más erőforrás-kezelő szoftverek.

Árak

Prémium : 3 dollár havonta, éves számlázással

Üzleti : 8 dollár havonta, éves számlázással

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot a csapattal

Értékelések és vélemények

G2: 4. 5/5 (17+ értékelés)

Capterra: 4. 2/5 (100+ értékelés)

9. Celoxis

Via Celoxis

A Ce loxis az agilis erőforrás-kezelő eszközök és a munkafolyamat-automatizálási funkciók keveréke. Hatékony jelentéskészítési és üzleti elemzési funkciókat kínál, amelyek segítségével a projektmenedzserek teljes képet kaphatnak projektjeikről.

A Celoxis testreszabható vizualizációkat is kínál, hogy a projektmenedzserek gyorsabban értelmezhessék projektadataikat. Emellett külső eszközökkel is felszereli csapatát, hogy ügyfélportál funkciókkal kezelhesse az ügyfeleket. 💡

Ne feledje, hogy a Celoxisnak még van mit tenni a termékének különböző projektigényekhez való alkalmazkodását segítő további funkciók fejlesztése terén. 🧠

Legjobb funkciók

Testreszabható portfólió-dashboardok: Legyen naprakész a portfóliókban található valós idejű projektinformációkkal.

Testreszabható vizualizációk: Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy jobban megértsék projektadataikat.

Automatizálás: Rengeteg testreszabható automatizálási lehetőséget kínál

Előnyök

Automatizált erőforrás- és projektjelentések ütemezése: Az erőforrás-kezelő szoftver segítségével a beérkező levelek mappájába kaphat egy projektjelentést, amely tartalmazza a projekt előrehaladásának részleteit. Az erőforrás-kezelő szoftver segítségével a beérkező levelek mappájába kaphat egy projektjelentést, amely tartalmazza a projekt előrehaladásának részleteit.

Kiválóan alkalmas kisebb csapatok számára: Nem kell jártasnak lennie a kifinomult erőforrás-kezelő szoftverekben, hogy elkezdhesse használni a Celoxist és a lehető legtöbbet hozhassa ki belőle.

Hátrányok

Korlátozott használatú csomagok: Más erőforrás-kezelő szoftverekkel ellentétben a Celoxis nem kínál túl sok csomagot, amelyek közül választhat, ami nem feltétlenül előnyös, ha korlátozott a költségvetése.

A felhasználói élmény javításra szorul: attól függően, hogy mit csinálsz a Celoxis irányítópultjával, a navigáció nem mindig zökkenőmentes.

Árak

Felhő : 22,50 dollár, éves számlázás

Helyi telepítés: Vegye fel a kapcsolatot a csapattal

Értékelések és vélemények

G2 : 4. 3/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4. 4/5 (200+ értékelés)

10. Forecast

Forrás: Forecast

Ügyfelekkel dolgozik? A Forecast számos erőforrás-kezelési és projektkezelési eszközzel rendelkezik, amelyekkel biztosíthatja az ügyfelek elégedettségét. A háttérben fenntartva az erőforrások láthatóságát, folyamatosan tájékoztathatja az érdekelt feleket. 🔎

Ami az erőforrás-kezelő szoftvereket illeti, a Forecast minden igényt kielégít, ami a projekttervezés szempontjából nagyszerű. A munkaidő-nyilvántartások, a jelentések és a rendkívül vizuális irányítópult biztosítják, hogy az erőforrások optimális tervezése érdekében a sávszélességet optimálisan ossza el az összes folyamatban lévő projekt között. Ha szolgáltató vállalkozásként működik, a Forecast egy megfontolásra érdemes, megbízható választás lehet.

Legjobb funkciók

Számlázási funkciók Könnyen létrehozhat és elküldhet ügyfélszámlákat a platformon belülről.

All-in-one eszköz ügynökségek számára: Az ügynökségek egy központi helyről kezelik ügyfeleiket, projektjeiket és erőforrásaikat.

Előnyök

Következetes termékfrissítések: A Forecasts csapata következetesen biztosítja a termékfrissítéseket.

Mindenki rendelkezésre állását megmutatja a projektekhez: A csapatok egy hullámhosszon vannak, mivel a projekttervezés rendelkezésre állása láthatóvá válik, ahogyan az változik.

Hátrányok

Nem a legjobb mobil eszközökön: A Forecast irányítópultja nem mobil eszközökre lett tervezve.

Nem automatizálja a sok ismétlődő feladatot: Sok feladatot, amelyet a Forecast automatizálhatna Sok feladatot, amelyet a Forecast automatizálhatna a folyamatok racionalizálása érdekében, manuálisan kell megismételni.

Ügynökség típusú csapatok számára készült: A Forecast kiválóan alkalmas szolgáltató jellegű vállalkozások, például ügynökségek számára, ezért funkciói más A Forecast kiválóan alkalmas szolgáltató jellegű vállalkozások, például ügynökségek számára, ezért funkciói más üzleti modellekben nem feltétlenül teljes mértékben kihasználhatók.

Árak

Lite : 29 dollár/hónap/felhasználó

Pro : Vegye fel a kapcsolatot a csapattal

Plusz: Vegye fel a kapcsolatot a csapattal

Értékelések és vélemények

G2 : 4. 2/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

Kezdje el az erőforrás-tervezést erőforrás-kezelő szoftverrel

Figyeljen – a legjobb erőforrás-kezelő szoftver nem mindig olyan egyértelmű, mint amilyennek látszik. Olyan megoldásra van szüksége, amely többet tud, mint egyszerű projekttervezés vagy a rendelkezésre álló erőforrások feltérképezése.

Az erőforrás- és projekttervező szoftverek, mint például a ClickUp, minden szükséges eszközt biztosítanak ahhoz, hogy a lehető leghatékonyabban figyelemmel kísérje, nyomon kövesse, ütemezze, szervezze és újrasorrendbe állítsa erőforrásait.

Használja a ClickUp Workload View funkcióját, hogy lássa, ki áll előrébb vagy lemaradva, és egyszerűen drag-and-drop módszerrel áthelyezhesse a feladatokat az erőforrások újraelosztása érdekében.

A munkaterhelés-kezelési funkciók segítségével a csapatvezetők közvetlen betekintést nyerhetnek abba, hogy ki mit kezel, így elkerülhető, hogy egyes csapattagok túlterheltek legyenek, míg mások túl kevés munkát kapnak. Rendeljen feladatokat, megjegyzéseket vagy felhasználókat a projektekhez, és drag-and-drop módszerrel helyezze át a munkájukat a valóban hatékony erőforrás-kezelés és projekttervezés érdekében.

Vegye át az irányítást még ma, és szerezze be ingyen a ClickUp-ot!