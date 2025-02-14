Érje el céljait: 10 munkaterhelés-kezelő eszköz a termelékenység növeléséhez

A kiégés az amerikai alkalmazottak 44%-át érinti, ami miatt háromszor nagyobb eséllyel váltanak állást.

A jól kezelt munkaterhelés segít fenntartani a csúcsteljesítményt, magas szinten tartani a csapatszellemet és megtartani a legtehetségesebb munkatársakat.

A megfelelő munkaterhelés-kezelő eszközökkel ez sokkal könnyebb. Segítenek betartani a határidőket anélkül, hogy szem elől tévesztené a csapata potenciálját. Sőt, némelyikük még a felvételi és erőforrás-elosztási döntésekben is segítséget nyújt, növeli a morált és minimalizálja a munkahelyi stresszt.

A tökéletes munkaterhelés-kezelő szoftver megtalálása azonban időbe telik. Ezért összeállítottunk egy listát a 10 legjobb lehetőségről, amelyek segítenek kezelni az alkalmazottak munkaterhelését, beleértve a legfontosabb funkciókat és a felhasználói véleményeket.

⏰ 60 másodperces összefoglaló A munkaterhelés-kezelő eszközök segítenek a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában, elosztásában és nyomon követésében, így növelve a termelékenységet. Íme a 10 legjobb eszköz, amelyet érdemes megfontolni ClickUp: A legjobb átfogó munkaterhelés-megjelenítéshez és feladatok automatizálásához A legjobb átfogó munkaterhelés-megjelenítéshez és feladatok automatizálásához

Monday.com: A legjobb testreszabható munkaterhelés-követéshez és csapatmunkához

Asana: A legjobb prioritások meghatározásához és a haladás nyomon követéséhez

Wrike: A legjobb a fejlett erőforrás-kezeléshez

Trello: A legjobb egyszerű, Kanban-stílusú szervezéshez

ProofHub: A legalkalmasabb a jóváhagyások és a koordináció egyszerűsítésére

Teamwork.com: A legjobb ügyfélközpontú feladatok és munkaterhelés kezeléséhez

nTask: A legjobb költségvetés-központú erőforrás-kezeléshez

Hive: A legjobb dinamikus erőforrás-elosztáshoz

Float: A legjobb erőforrás-elosztáshoz és munkaterhelés-előrejelzéshez

A hatékony munkaterhelés-kezelő eszközök azonosítják, figyelemmel kísérik és szervezik az Ön és csapata feladatait. Növelik a termelékenységet, javítják a munkavállalók elégedettségét és biztosítják az egyes feladatokért való felelősségvállalást.

Kritikus szerepük miatt a megfelelő eszköznek rendelkeznie kell néhány kulcsfontosságú funkcióval. Íme, mire kell figyelni:

Feladatok prioritásainak meghatározása : Adjon elsőbbséget azoknak az eszközöknek, amelyek megkönnyítik a feladatok kezelését, és segítenek abban, hogy először a nagy hatással bíró munkákra koncentráljon. Győződjön meg arról, hogy az eszköz rugalmasságot biztosít a prioritások szükség szerinti módosításához.

Erőforrás-kezelés : Válasszon olyan megoldásokat, amelyek betekintést nyújtanak a csapat munkaterhelésébe, és hatékonyan : Válasszon olyan megoldásokat, amelyek betekintést nyújtanak a csapat munkaterhelésébe, és hatékonyan osztják el az erőforrásokat . Keressen olyan funkciókat, mint az integrált feladatkezelés és az erőforrás-nyomon követés, hogy valós időben megelőzhesse a túlterhelést.

Együttműködési funkciók : Válasszon olyan eszközöket, amelyek zökkenőmentes kommunikációt, élő szerkesztést és fájlmegosztást kínálnak a jobb csapatkoordináció és hatékonyság érdekében. Előnyben részesítse azokat, amelyek emlékeztető és értesítési opciókkal is rendelkeznek.

Elemzés és jelentések : Keressen olyan megoldásokat, amelyek robusztus elemzési funkciókkal rendelkeznek, hogy nyomon követhesse az előrehaladást és adat alapú döntéseket hozhasson. Válasszon olyan eszközöket, amelyek testreszabható jelentéseket és betekintést nyújtanak a projekt legfontosabb mutatóiba vagy céljaiba.

Integrációs képességek: Válasszon olyan eszközöket, amelyek zökkenőmentesen működnek együtt a meglévő szoftvereivel, így biztosítva a munkafolyamatok zavartalan működését. Válasszon olyan eszközöket, amelyek könnyen összekapcsolhatók, importálhatók vagy azonnal áttelepíthetők a projektmenedzsment szoftveréhez, kommunikációs rendszereihez és más kritikus platformjaihoz.

Íme a 10 legjobb munkaterhelés-kezelési megoldás, amelyek funkcióikkal, hatékonyságukkal és a felhasználói elégedettségükkel tűnnek ki.

1. ClickUp (A legjobb átfogó munkaterhelés-megjelenítéshez és feladatok automatizálásához)

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás. A megoldás elsősorban a csapat termelékenységének és hatékonyságának javítására lett kifejlesztve. Tehát a célok kitűzésétől az automatizálásig és minden másig, ez az eszköz mindenre kiterjed, amire szüksége lehet.

A ClickUp Workload View segítségével azonnal áttekintheti csapata napi kapacitását és frissítheti a feladatokat, hogy újraeloszthassa az erőforrásokat.

A ClickUp több mint 30 projektkezelési funkciója és több mint 1000 integrációja közül a Workload View kiemelkedik a kapacitástervezés terén. Ez a funkció egyszerű, azonnali áttekintést nyújt a csapat feladatairól, rendelkezésre állásáról és akár a munkaterhelés állapotáról is.

Ráadásul a munkaterhelés kezelése ezen az intuitív felületen nagyon egyszerű. Csak annyit kell tennie, hogy átmásolja a feladatokat a túlterhelt alkalmazottaktól azokhoz, akiknek több kapacitásuk van. Így a csapat tagjai értesítést kapnak a módosított feladatlistájukról.

Ha szeretné megérteni a projekt előrehaladását a jelenlegi munkaterhelés alapján, a ClickUp számos testreszabható irányítópultot is kínál, amelyek natívan integrálódnak a Munkaterhelés nézetbe.

💡 Profi tipp: A feladatok újraelosztása előtt konzultáljon a csapat tagjaival. Egy gyors egyeztetés, különösen rövid távú változások esetén, segít elkerülni a párhuzamos munkavégzést és a félreértéseket.

A ClickUp emellett hatékonyabbá teszi a csapat feladatainak létrehozását és elvégzését.

A ClickUp Tasks segítségével bárhonnan létrehozhat, kioszthat és nyomon követhet projekttevékenységeket és feladatokat a platformon.

Ahhoz, hogy a csapat munkaterhelését kézben tarthassa, a feladatok létrehozásának egyszerűnek és átfogónak kell lennie. A ClickUp Tasks pontosan ezt kínálja. A ClickUpban egyetlen kattintással létrehozhat vagy kioszthat feladatokat a csapat bármely tagjának.

Lehetővé teszi továbbá több alfeladat, melléklet, megjegyzés és függőség hozzáadását. Ezenkívül minden feladathoz egyértelmű prioritási szint és becsült időtartam rendelhető. Időkövetési funkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi az egyes feladatokra fordított idő mérését és felülvizsgálatát.

Az automatikus feladatfrissítésekhez vagy -módosításokhoz kihasználhatja a ClickUp fejlett automatizálási funkcióját, és így jelentősen csökkentheti a manuális munkát.

A csapat tagjai számára a munkaterhelés prioritásainak meghatározása egyszerű. Csak megkérdezik a ClickUp Brain-t, a ClickUp beépített asszisztensét, hogy „Melyek a mai prioritásaim?”, és az azonnal megjeleníti a részleteket! Nincs több találgatás.

A ClickUp Brain segítségével megtudhatja, mely termékek készletei fogynak, és mit kell újrarendelni.

A ClickUp Employee Workload Template egy azonnal használható megoldás, amellyel azonnal elkezdheti nyomon követni és támogatni csapata kapacitásait. Külön nézetet tartalmaz, amelyen minden csapattag napi munkaterhelése látható.

A ClickUp alkalmazott munkaterhelés-sablonjával áttekintheti, kezelheti és optimalizálhatja csapata munkaterhelését.

Ez a sablon a feladatokat időbecslés, prioritás és osztályok közötti erőfeszítés szerint is nyomon követi, segítve a vezetőknek a munkaterhelés kiegyensúlyozását és a határidők hatékony betartását.

A ClickUp erőforrás-elosztási sablonjával hatékonyan oszthatja el az erőforrásokat az egyes projektek között, így biztosítva a zökkenőmentes végrehajtást.

Ha csapatának optimalizálnia kell az erőforrások felhasználását a projektekben, a ClickUp erőforrás-elosztási sablon kiváló választás.

Ez a sablon a projekteket egyéni mezők – feladatok, ügyfelek, költségvetés stb. – szerint rendezi, az áttekinthetőség érdekében ügyfél vagy projekt szerint csoportosítva. Emellett figyelemmel kíséri a csapat munkaterhelését, hogy elkerülje a kiégést.

Röviden: előre meghatározott feladatok alapján gyors és hatékony munkaterhelés-tervezést biztosít.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az összes funkció elsajátítása meredek tanulási görbével járhat.

Egyes eszközök még nem érhetők el a mobilalkalmazásban.

ClickUp árak

Örökre ingyenes: Ingyenes

Korlátlan: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, tagonként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4200 értékelés)

Íme, mit mond Deanna Connolly, a Foundry Commercial brókercég munkatársa a ClickUp-ról:

A ClickUp segítségével GYORSAN átadhatjuk egymásnak a projekteket, KÖNNYEDEN ellenőrizhetjük a projektek állapotát, és felettesünk bármikor betekintést nyerhet a munkaterhelésünkbe anélkül, hogy megzavarna minket. A ClickUp használatával biztosan legalább egy napot spóroltunk meg hetente, ha nem többet. Az e-mailek száma JELENTŐSEN csökkent.

A ClickUp segítségével GYORSAN átadhatjuk egymásnak a projekteket, KÖNNYEDEN ellenőrizhetjük a projektek állapotát, és felettesünk bármikor betekintést nyerhet a munkaterhelésünkbe anélkül, hogy megzavarna minket. A ClickUp használatával biztosan legalább egy napot spóroltunk meg hetente, ha nem többet. Az e-mailek száma JELENTŐSEN csökkent.

➡️ További információ: Áttekintettük a legjobb menedzsereszközöket

2. Monday. com (A legjobb testreszabható munkaterhelés-követéshez és csapatmunkához)

A Monday.com egy veterán a csapatkezelés területén. Testreszabható táblákat, felhasználóbarát felületet és élénk vizualizációkat kínál. Ráadásul a Monday.com mindenféle projekthez könnyedén alkalmazkodik.

A Workload View (Munkaterhelés nézet) megmutatja a csapat kapacitását, biztosítva a feladatok egyenletes elosztását. Ráadásul a valós idejű frissítések, az időkövetés és az együttműködési funkciók segítenek optimalizálni az erőforrásokat és a projekteket a terv szerint haladni anélkül, hogy bárkit is túlterhelnének.

Monday.com legjobb funkciói

Testreszabhatja a táblákat a csapat igényeinek megfelelő rugalmas nézetekkel.

Könnyedén együttműködhet a megosztott terek és a valós idejű visszajelzési funkciók segítségével.

Szűrje és rendezze a feladatokat a testreszabható widgetekkel

Monday.com korlátai

Hiányoznak belőle a mélyreható erőforrás-kezeléshez szükséges néhány fejlett jelentéskészítési funkciók.

Az árak magasak lehetnek a fejlett funkciókra szoruló nagyobb csapatok számára.

Monday.com árak

Ingyenes: Legfeljebb 2 felhasználói hely

Alap: 12 USD/hó/felhasználó

Alapcsomag: 14 USD/hó/felhasználó

Pro: 24 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 12 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5000 értékelés)

💡 Bónusz tipp: Ha csapata több mint 40 felhasználóból áll, nézze meg a Monday.com Enterprise opcióját, mivel ennél több felhasználó esetén egyedi árak érvényesek.

Nézzük meg, miért kedvelik a G2 felhasználói a Monday.com oldalt:

Őszintén szólva, mi egy teljesen távoli munkavégzésre épülő vállalat vagyunk, és ennek a platformnak köszönhetően a kommunikáció legtöbbször zökkenőmentes. Bármely vállalatnál nagyon könnyű elkezdeni használni, függetlenül attól, hogy távoli vagy irodai munkavégzésről van szó.

Őszintén szólva, mi egy teljesen távoli munkavégzésre épülő vállalat vagyunk, és ennek a platformnak köszönhetően a kommunikáció legtöbbször zökkenőmentes. Bármely vállalatnál nagyon könnyű elkezdeni használni, függetlenül attól, hogy távoli vagy irodai munkavégzésről van szó.

🔍 Tudta? A szakértelemmel rendelkező alkalmazottak gyakran nagy munkaterheléssel küzdenek. Megfelelő támogatás nélkül kiéghetnek, és Ön elveszítheti ezeket a kulcsfontosságú munkatársakat kimerültség vagy fluktuáció miatt. A Visier Survey felmérése szerint a munkavállalók 89%-a érezte már a kiégés tüneteit, és 70%-uk azt állítja, hogy emiatt fontolóra vette a munkahelye elhagyását.

3. Asana (a legjobb prioritások meghatározásához és a haladás nyomon követéséhez)

via Asana

Az Asana tökéletes azok számára, akik prioritásközpontú munkaterheléssel szeretnék elősegíteni a csapat fejlődését. Kifinomult munkafolyamat-automatizálása kiemelkedő szerepet játszik a csapat munkaterhelésének egyszerűsítésében.

A Workload funkció olyan, mint egy személyi asszisztens a csapat számára: kiegyensúlyozza a munkaterhelést és gondoskodik arról, hogy senki ne fulladjon el a feladatokban. A feladatok függőségeinek, határidőinek és a valós idejű együttműködésnek köszönhetően az Asana mindent a helyes úton tart, így a feladatok időben elvégzésre kerülnek, és az erőforrások teljes sebességgel működnek!

Az Asana legjobb funkciói

A rugalmas projektütemények és a prioritások beállításának lehetőségei segítségével egyértelműen rangsorolhatja a feladatokat.

Kövesse nyomon a projekt előrehaladását vizuálisan mérföldkődiagramokkal és feladatfüggőségekkel.

A címkézett megjegyzésekből származó feladatokra összpontosítson egy külön üzenetablak segítségével.

Az Asana korlátai

A versenytárs eszközökhöz képest hiányoznak a fejlett erőforrás-kezelési funkciók.

Az automatizálás a feladatfolyamatra korlátozódik, és nem terjed ki az allokációra.

Az Asana árai

Ingyenes (legfeljebb 10 csapattag)

Starter: 10,99 USD/hó felhasználónként (legfeljebb 500 csapattag)

Haladó: 24,99 USD/hó felhasználónként (legfeljebb 500 csapattag)

Vállalati: Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 200 értékelés)

📮 ClickUp Insight: Úgy gondolja, hogy a teendőlistája hatékony? Gondolkodjon újra! Felmérésünk szerint a szakemberek 76%-a saját prioritási rendszert használ a feladatok kezeléséhez. A legújabb kutatások azonban megerősítik, hogy a munkavállalók 65%-a hajlamos a könnyű sikerekre koncentrálni a nagy értékű feladatok helyett, hatékony prioritásmeghatározás nélkül. A ClickUp feladatprioritásai megváltoztatják a komplex projektek vizualizálásának és kezelésének módját, könnyen kiemelve a kritikus feladatokat. Az AI-alapú munkafolyamatok és az egyéni prioritási jelölések segítségével mindig tudni fogja, mit kell először megoldania.

4. Wrike (A legjobb a fejlett erőforrás-kezeléshez)

via Wrike

A Wrike, az egyik legnépszerűbb munkaterhelés-kezelő eszköz, az erőforrásokról készített részletes jelentéseiről ismert, amelyek egészen a számlázható és a csapat munkájának egyértelmű elkülönítéséig terjednek.

Erőforrás-kezelési funkciója lehetővé teszi a csapatok számára, hogy lássák, ki áll rendelkezésre, nyomon kövessék a feladatok előrehaladását, és hatékonyan egyensúlyozzák a munkaterhelést. Ráadásul a Wrike sablonjai és intuitív vizualizációi könnyen érthetővé teszik a munkaterheléssel kapcsolatos információkat.

Az időkövetés és a jelentések segítségével a Wrike lehetővé teszi, hogy könnyedén nyomon kövesse a feladatokat.

A Wrike legjobb funkciói

Kövesse nyomon az erőforrásokat és a számlázható tételeket részletes vizualizációk segítségével.

Osztja el a feladatokat csoportalapú feladatokkal és minden csapattag kapacitási táblázataival.

Jelezze előre a jövőbeli erőforrásigényeket, és magabiztosan tervezze meg a projekteket a jövőbeli munkakörök kapacitására vonatkozó betekintéssel.

A Wrike korlátai

A fejlett funkciók kihasználásához jelentős képzésre lehet szükség.

A korlátozott mobil funkcionalitás korlátozhatja a mozgás közbeni döntéshozatalt.

Wrike árak

Ingyenes

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (3700+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2700 értékelés)

Egy G2 felhasználó véleménye a Wrike-ról:

Csapatunk ezt használja a kommunikációra és a megrendelt projektek nyomon követésére, míg más csapatok a részlegünkön a munkaterhelésük tervezésére használják. Emellett remek keresőfunkcióval is rendelkezik a projektek megtalálásához.

Csapatunk ezt használja a kommunikációra és a megrendelt projektek nyomon követésére, míg más csapatok a részlegünkön a munkaterhelésük tervezésére használják. Emellett remek keresőfunkcióval is rendelkezik a projektek megtalálásához.

5. Trello (a legjobb egyszerű, Kanban-stílusú szervezéshez)

via Trello

Ha a Kanban táblája az, ahol minden történik, akkor a Trello a megoldás. Merész, kártya alapú felülete a csekklistákat és a határidőket kezelhető feladatokká alakítja.

A felelősségi körök szerint történő szervezéssel könnyen áttekinthető, ki mit csinál, ami segít a munkaterhelés kiegyensúlyozottságának és a projektek ütemezettségének fenntartásában!

Ráadásul a Power-Ups (integrációk) segítségével a csapatok testreszabhatják munkafolyamataikat, kezelhetik erőforrásaikat és hatékonyan nyomon követhetik az előrehaladást, így a munkaterhelés kiegyensúlyozott marad, és a projektek a terv szerint haladnak.

A Trello legjobb funkciói

A Kanban táblák és testreszabható listák segítségével vizuálisan szervezheti a feladatokat.

Kövesse nyomon a feladatok előrehaladását valós időben az intuitív drag-and-drop funkcióval.

Hatékonyan együttműködhet a csapat tagjainak megjelölésével, ami megkönnyíti a feladatok kezelését.

A Trello korlátai

Nincs munkaterhelés-kezelési funkciója, például időkövetés komplex munkafolyamatok vagy nagy csapatok esetében.

Az alternatívákhoz képest csak minimális testreszabási lehetőségeket kínál.

Trello árak

Ingyenes

Alapcsomag: 5 USD/hó felhasználónként

Prémium: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként (legfeljebb 50 felhasználó esetén)

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

6. ProofHub (A legalkalmasabb a jóváhagyások és a koordináció egyszerűsítésére)

via ProofHub

A ProofHub egy webalapú eszköz, amely az egyszerűségre törekszik anélkül, hogy a alapvető funkciókat elhanyagolná. Részletes időkövetéssel és munkaterhelési összefoglalásokkal segíti a csapatvezetőket a gyors jóváhagyásokban és a feladatkiosztás frissítésében.

A ProofHub különböző feladatlista-nézetekkel is rendelkezik, amelyek egyszerűsítik az egyes projekttevékenységek végrehajtását. Ez egy olyan all-in-one eszköz, amely biztosítja, hogy a feladatok egyértelműek legyenek, a munkaterhelés kiegyensúlyozott legyen, és a projektek zökkenőmentesen fussanak!

A ProofHub legjobb funkciói

Használja a beépített üzenetküldő funkciót, hogy kapcsolatba lépjen a csapattagokkal és az ügyfelekkel.

A csapatnaptár funkcióval áttekintheti a közelgő eseményeket és a fontos mérföldköveket, mielőtt feladatokat osztana ki.

Vegyen fel korlátlan számú felhasználót az átalánydíjas csomagokkal!

A ProofHub korlátai

Nincs ingyenes csomagja, ami kisvállalkozások vagy szabadúszók számára szempont lehet.

Nincs testreszabási és jelentés-exportálási lehetőség

A ProofHub árai

Alapvető: 50 USD/hó

Ultimate: 99 USD/hó

ProofHub értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (120 értékelés)

Ez a G2 felhasználó a ProofHubot részesíti előnyben a távoli munkák zökkenőmentes szervezéséhez és kezeléséhez:

Egy helyen megtalálható minden, amire szükségem van a távoli csapatom munkájának kezeléséhez: projektek, dokumentumok, csapatkommunikáció és eszközök.

Egy helyen megtalálható minden, amire szükségem van a távoli csapatom munkájának kezeléséhez: projektek, dokumentumok, csapatkommunikáció és eszközök.

7. Teamwork.com (A legjobb ügyfélközpontú feladatok és munkaterhelés kezeléséhez)

Egy másik klasszikus ezen a listán a kliensközpontú feladatkezelő szoftver, a Teamwork.com. A praktikus időkövetés és számlázási integrációk mellett a források felhasználásának ábrázolására tervezett irányítópultokkal is rendelkezik.

A Teamwork.com a csapat hozzáférési naplóit is nyomon követi, hogy a vezetők megértsék csapataik munkáját és az esetleges túlórák okozta stresszt. Ugyanakkor felülete a modern dizájnokhoz képest elavultnak tűnhet.

A Teamwork.com legjobb funkciói

Frissítse a tervezett szabadságokat vagy betegszabadságokat, hogy elkerülje a munkaterhelés rossz kezelését a nem elérhető idő funkció segítségével.

A ütemezési funkcióval előre felkészülhet a közelgő tervezett projektekre vagy ügyfelekre.

Használja ki a dedikált funkciókat a projektek teljes körű tervezéséhez és végrehajtásához.

Teamwork.com korlátai

A magasabb szintű csomagokban fejlett jelentéskészítési funkciók, például egyéni és ütemezett jelentések állnak rendelkezésre.

Nagyon alapvető vizualizációs lehetőségeket kínál, különösen táblázatok és grafikonok formájában.

Teamwork.com árak

Szállítás: 13,99 USD/hó felhasználónként

Grow: 25,99 USD/hó felhasználónként

Ár: 69,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Teamwork.com értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (900 értékelés)

Ez a felhasználó a Teamwork.com-ot részesíti előnyben üzleti és projektmenedzsment célokra:

A csapatmunkában leginkább azt élvezem, amikor van egy konkrét tervünk a céljaink elérésére. Ez ösztönzi a csapat tagjait, hogy egy közös cél érdekében működjenek együtt, és egyfajta rendet és kiszámíthatóságot teremt a folyamatban.

A csapatmunkában leginkább azt élvezem, amikor van egy konkrét tervünk a céljaink elérésére. Ez ösztönzi a csapat tagjait, hogy egy közös cél érdekében működjenek együtt, és egyfajta rendet és kiszámíthatóságot teremt a folyamatban.

8. nTask (A legjobb költséghatékony erőforrás-kezeléshez)

via nTask

Startup vagy kis csapat vagy, és gyors költségvetés-tervezést és feladatkezelést keresel egy helyen? Próbáld ki az nTask-ot. Minden létrehozott nTask projektkártya meghatározza a felelősséget a végrehajtásért, az általános költségvetést és akár az óradíjat is.

Ráadásul az együttműködési eszközök, a valós idejű frissítések és a testreszabható munkafolyamatok segítségével az nTask szinkronban tartja a csapatokat és a feladatokat, így Ön a munkára koncentrálhat, nem pedig a káoszra!

Az nTask legjobb funkciói

Ellenőrizze az adatokhoz való hozzáférést rugalmas vendég- és feladat szintű jogosultságokkal

Integrálja az nTask munkaidő-nyilvántartásokat a számlázási folyamatába automatizált napi vagy heti munkaidő-áttekintésekkel.

Projektmegjelenítési és nyomonkövetési funkciókkal rendelkezik, mint például Gantt-diagramok, Kanban-táblák és a projekt állapotának áttekintése.

nTask korlátai

Az üzleti igényeinek megfelelő elrendezés kialakítása unalmas ügyfélszolgálati hívásokkal jár.

Az nTask mobilalkalmazás hajlamos a hibákra.

nTask árak

Prémium: 4 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

nTask értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

9. Hive (A legjobb dinamikus erőforrás-elosztáshoz)

via Hive

A Hive testreszabható munkafolyamatokkal, feladatprioritizálással és projektnézetekkel segíti a csapatokat a szervezettség fenntartásában.

Az eszköz csevegés, fájlmegosztás és időkövetés révén teszi lehetővé az együttműködést. Ezenkívül automatizálja az ismétlődő feladatokat, integrálható harmadik féltől származó eszközökkel, és valós idejű betekintést nyújt a folyamatok optimalizálása és a termelékenység növelése érdekében.

A Hive számos sablont és kiterjedt integrációs lehetőségeket is kínál, hogy minimalizálja az unalmas váltást.

A Hive legjobb funkciói

Összekapcsolja és vizualizálja a komplex munkafolyamatokat a Hive automatikus ütemezésével és kapcsolati paramétereivel.

A központi irányítópulton keresztül felülvizsgálhatja, kioszthatja és megoszthatja a csapat tagjainak az erőforrás-terveket a közelgő projektekhez.

Állítsa be és frissítse a rendelkezésre állást, sőt, a kapacitáskihasználás megjelenítését is az erőforrás-beállításokkal.

A Hive korlátai

Nincs telefonos ügyfélszolgálat, és az egyéni válaszadási idők változóak.

A feladatlapok csak szöveget tartalmaznak, fájlok és más médiatípusok csatolására nincs lehetőség.

Hive árak

Ingyenes

Starter: 7 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Hive értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Íme, mit mond egy G2-felhasználó a Hive-ról:

Imádom a rugalmasságát és intuitív jellegét, ÉS a letisztult, modern kialakítását. Nagyra értékelem a Hive-ot, mert minden projektet a projektcsapat igényeihez tudok igazítani.

Imádom a rugalmasságát és intuitív jellegét, ÉS a letisztult, modern kialakítását. Nagyra értékelem a Hive-ot, mert minden projektet a projektcsapat igényeihez tudok igazítani.

10. Float (A legjobb erőforrás-elosztáshoz és munkaterhelés-előrejelzéshez)

via Float

A legjobb munkaterhelés-kezelő eszközök listáját a Float zárja. Segít a csapatoknak a források kezelésében, a rendelkezésre állás nyomon követésében és a projektek ütemterv szerinti megvalósításában.

A feladatok kiosztásának azonnali frissítéseivel és testreszabható munkafolyamatokkal az eszköz lehetővé teszi a vezetők számára, hogy mindig kézben tartsák a kapacitástervezést. Ráadásul az együttműködési eszközök és az időkövetés segítségével mindenki szinkronban maradhat.

A Float az allokációra is specializálódott, és olyan funkciókat kínál, mint a kapacitás- és költségvetés-tervezés, szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlés, munkaidő-nyilvántartás és költségkövetés.

A Float legjobb funkciói

Biztosítsa a szabályoknak való megfelelést és a feladatnapló pontosságát rugalmas jogosultságokkal, beleértve a biztonságos bejelentkezést és a domain-bejelentkezéseket.

Vizualizálja és ütemezze az erőforrások idővonalát egy élénk, színkódolt felhasználói felületen.

A gazdag szerkesztőeszközök és a beépített szabadságkezelés segítségével könnyedén frissítheti a csapat rendelkezésre állását.

Float korlátozások

Az integrációk főként néhány külső feladatkezelő eszközre és naptárra korlátozódnak.

A költség-idő statisztikákat tartalmazó jelentések túlságosan bonyolultak és nehezen értelmezhetők lehetnek.

Float árazás

Starter: 7,50 USD/hó/fő

Pro: 12,50 USD/hó/fő

Vállalati: Egyedi árazás

Float értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1600 értékelés)

✨ Külön említésre méltó

Jira: Lehetővé teszi a feladatok kiosztását, a prioritások beállítását, az előrehaladás nyomon követését és a munkaterhelés vizualizálását.

Smartsheet: Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy valós időben lássák a csapat kapacitását és kiegyensúlyozzák a munkaterhelést a projektek között.

MeisterTask: megakadályozza a túlterhelést azáltal, hogy valós időben jeleníti meg a kapacitást és az előrehaladást.

Határozza újra a munkaterhelés-optimalizálást a ClickUp segítségével

Ez a 10 hatékony munkaterhelés-kezelő eszköz olyan, mint a termelékenység Avengers-csapata – mindegyiknek megvan a maga szuperereje.

Segítenek a szervezettségben, a terv betartásában és a kiégés elkerülésében, biztosítva, hogy a feladatok el legyenek végezve, a határidők betartva legyenek, és a projektek ne kerüljenek kisiklásba. Akár a haladást követi nyomon, akár valós időben együttműködik, akár a munkaterhelést egyensúlyozza, ezek az eszközök megbízható segítőtársai lesznek.

Azonban nincs olyan megoldás, amely minden esetben megfelelő lenne. Ha a feladat automatizálásával, mesterséges intelligenciával támogatott elemzésekkel és központosított munkaterülettel szeretné hatékonyabbá tenni a munkaterhelés-kezelést, akkor a ClickUp a legjobb választás.

Testreszabható nézetekkel, feladatok automatizálásával és rengeteg integrációval ez a szoftver kiemelkedik a többfeladatos eszközök közül, és nem csak a munkaterhelés kezelésében segít, hanem annak leküzdésében is.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és alakítsa át csapatának munkaterhelésének optimalizálását!