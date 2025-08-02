A 16 legjobb incidenskezelő szoftver eszköz IT-csapatok számára

Kedden hajnali 2:13-kor elkezdtek beérkezni a riasztások – lassú betöltési idők, időtúllépési hibák, néhány dühös tweet.

Az ügyeletes mérnök felriadt, kezében a telefonnal, szemével a sötétben a naplókat és a műszerfalakat fürkészve. A nyomás ismerős volt, de a teendő is: eskalálni, koordinálni, megoldani.

Egy órával később az incidenst sikerült kezelni, de a káosz feltárta a kommunikáció hiányosságait.

Itt jön képbe az ideális incidenskezelő szoftver, amely döntő szerepet játszik. A riasztások továbbításától a kiváltó okok elemzéséig ezek az eszközök meghatározzák, milyen gyorsan áll helyre a csapata. 🎯

A legjobb incidenskezelő szoftverek áttekintése

Íme egy rövid áttekintés a legjobb incidenskezelő platformokról:

Eszköz neve Legjobb funkciók A legjobb Árak* ClickUp Testreszabható feladatnézetek, valós idejű irányítópultok, AI-frissítések, csapatmunka, felhasználói jogosultságok, automatizálás Minden méretű csapat, amelynek szüksége van egy all-in-one feladatkezelő és termelékenységi platformra az incidenskezelés koordinálásához. Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára ServiceNow Robusztus munkafolyamat-automatizálás, fejlett incidenskezelési funkciók, teljesítményelemzés, kiterjedt vállalati integrációk Komplex IT- és üzleti szolgáltatások munkafolyamatait kezelő nagyvállalatok Egyedi árak Zendesk Többcsatornás támogatás, beleértve az e-mailt, a csevegést és a telefont, mesterséges intelligencia az ügyfélkapcsolatokhoz, kiterjedt automatizálás Skalálható és többcsatornás támogatási megoldásokat kereső ügyfélkapcsolati csapatok Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára 69 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Splunk On-Call Intelligens riasztásirányítás, valós idejű incidenskezelési folyamatok, integráció megfigyelhetőségi és felügyeleti eszközökkel DevOps csapatok, amelyek kritikus ügyeleti munkafolyamatokat és valós idejű incidensriasztásokat kezelnek Egyedi árak Jira Service Management Agilis változáskezelés, incidenskövetés, fejlesztői együttműködés, integráció az Atlassian ökoszisztémával DevOps vagy Agile módszert alkalmazó IT-csapatok, amelyeknek szoros fejlesztési-szolgáltatási kapcsolatra van szükségük Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 19,04 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Freshservice Eszközfelismerés, munkafolyamat-automatizálás, szolgáltatási katalógus és intuitív felhasználói felület Közepes méretű szervezetek, amelyek ITIL-kompatibilis, modern szolgáltatási platformot keresnek Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára 19 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. PagerDuty Fejlett valós idejű riasztások, intelligens incidenskezelési munkafolyamatok és automatizált eskalációk Olyan szervezetek, amelyeknek megbízható digitális működésre és kritikus incidensek megoldására van szükségük. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 25 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Squadcast SRE-elvek incidenskezeléssel, együttműködésen alapuló reagálással és ügyeleti beosztással egy platformon Modern mérnöki csapatok, akik racionalizálják a riasztásokat és az incidensekre való reagálást Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 12 dollártól kezdődik. Opsgenie Rugalmas ügyeleti beosztás, hatékony riasztásirányítás és natív integráció az Atlassian és harmadik féltől származó eszközökkel. Csapatok, akik az Atlassian ökoszisztémákon belül magas fokú testreszabhatóságot igénylő riasztási funkciókat keresnek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 11,55 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. SolarWinds Service Desk Incidens-, eszköz- és változáskezelés jelentési irányítópultokkal és felhasználóbarát portállal IT-osztályok, amelyek skálázható szolgáltatási ügyfélszolgálati megoldásokra és erős CMDB funkciókra van szükségük Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 39 dollártól kezdődik. iTop Teljes CMDB, incidens- és változáskezelés, SLA-követés és testreszabható nyílt forráskódú mag. Csapatok, akik ingyenes, nyílt forráskódú és konfigurálható ITSM keretrendszert keresnek Egyedi árak GLPi IT-eszközök leltára, ügyfélszolgálati műveletek, bővítmények és megfelelőségi nyomon követés Azok a szervezetek, amelyek nyílt forráskódú eszköz- és szolgáltatáskezelő rendszereket részesítenek előnyben Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára 21,73 dollár/hó-tól kezdődik. BigPanda Mesterséges intelligencia az események korrelációjához, a riasztások zajszintjének csökkentéséhez és egységes incidens-dashboardok az operatív tudatossághoz. Nagy méretű infrastruktúrát és nagy mennyiségű riasztást kezelő vállalkozások Egyedi árak Ivanti Service Manager Teljes körű szolgáltatás- és eszközkezelés, önkiszolgáló incidenskezelő központok, automatizálás és mobil hozzáférés Vállalatok, amelyek rugalmas ITSM eszközökre van szükségük, munkafolyamat- és végpontintegrációval Egyedi árak TOPdesk Intuitív incidens- és változáskezelés, tudásbázis és erős önkiszolgáló portálok Oktatási intézmények és közszférai csapatok, amelyeknek hozzáférhető ITSM eszközökre van szükségük Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára 76 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. NinjaOne Távoli felügyelet, automatizált javítások, végpontok biztonsági mentése és RMM funkciók egy egyszerű felületen. MSP-k és IT-csapatok, amelyek távoli végpontokat kezelnek és proaktív IT-szolgáltatásokat nyújtanak Egyedi árak

Hogyan válasszuk ki az incidenskezelő szoftvert?

Íme néhány fontos tényező, amelyet figyelembe kell venni az incidenskezelő rendszer szoftver kiválasztásakor:

Az incidensek azonnali naplózása valós idejű jelentési eszközökkel, amelyek az incidensek bekövetkeztekor rögzítik minden részletet, a képernyőképektől az időbélyegekig.

Minden információt egy helyen követ nyomon egy központi adatbázis segítségével, amely minden lépést, frissítést és megoldást kereshető idővonalon tárol.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat , mint például a feladatkiosztás, a nyomon követés és az érdekelt felek értesítése, így csapata a megoldásokra koncentrálhat, ahelyett, hogy a feladatok után rohangálna.

Pontosan rangsorolja a feladatokat azáltal, hogy hatást alapú kategóriákat állít be, és automatikusan a megfelelő személyekhez továbbítja a jegyeket.

Valós idejű együttműködést tesz lehetővé beépített csevegővel, megosztott jegyzetekkel és kommunikációs naplókkal, amelyek mindenki számára biztosítják a koordinációt, akár a különböző részlegek között is.

Összekapcsolja ökoszisztémáját az incidenskezelő eszközök, felügyeleti rendszerek, ITSM platformok vagy bármely más, a csapata által már használt eszköz integrálásával.

Alkalmazkodik a munkafolyamatához testreszabható sablonokkal, űrlapokkal, irányítópultokkal és automatizálási szabályokkal, amelyek megfelelnek a csapata tényleges működésének.

A gyökér okokat és az ismétlődő problémákat kiemelő elemzések és trendjelentések segítségével felismeri a mintákat még azok eszkalálódása előtt, és lehetővé teszi az incidens utáni elemzést.

A legjobb incidenskezelő szoftverek támogató csapatok számára

Vessünk egy részletes pillantást a legjobb incidensjelentő szoftverekre:

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (A legjobb incidenskezeléshez és zökkenőmentes csapatkoordinációhoz)

Automatizálja a feladatdelegálást, a jóváhagyási munkafolyamatokat és a lépéslogikai feltételeket a ClickUp Automations segítségével.

A mai csapatok több projekttel, tudással és kommunikációval foglalkoznak, amelyek egymástól független eszközökön vannak szétszórva, ami lassítja őket.

A ClickUp megoldja ezt a problémát az mindenre kiterjedő munkaalkalmazással, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

Amikor incidens történik, az intelligens ClickUp Automations naplózza és osztályozza azokat, felosztja a problémát alfeladatokra, kiosztja azokat különböző tulajdonosoknak, és követi a valós idejű előrehaladást.

Ezenkívül feladatprioritásokat állítanak be, és egyéni mezőket töltenek ki leírásokkal, címkékkel és határidőkkel, hogy az összes szükséges információ egy helyen legyen. Az időkövetés és a feladatfüggőségek segítségével semmi sem marad ki.

Használja a ClickUp Chat automatikus válaszadási funkcióját, hogy gyorsabban megkapja a szükséges információkat.

A ClickUp Chat segítségével a beszélgetések közvetlenül a munka helyszínén zajlanak, így mindenki ugyanazon az oldalon marad. Indítson csevegéseket konkrét feladatokból (vagy fordítva), jelölje meg munkatársait @ említésekkel, ossza meg képernyőjét videohíváson keresztül, és alkalmazzon AI ügynököket, hogy a csapat tagjai gyorsan tájékozódhassanak a történésekről.

A ClickUp Dashboards segítségével élőben követheti nyomon a nyitott incidenseket, a megoldásig eltelő átlagos időt (MTTR), az SLA-megfelelést és a csapat munkaterhelését.

Most pedig vegye hozzá a ClickUp Dashboards-t, és hirtelen az incidensadatok hatékony vizuális elemekké alakulnak át.

Szeretné nyomon követni az eszkalált incidenseket vagy megtekinteni az elmúlt 30 nap alapvető okainak tendenciáit? Állítsa be a szűrőket, és a műszerfal elvégzi a többit.

De ami igazán emeli az incidenskezelés színvonalát, az a ClickUp Brain, a platform beépített AI motorja.

A ClickUp Brain elemezheti az adatait, feltárhatja az incidensek gyakoriságának mintáit, javasolhatja a valószínűsíthető kiváltó okokat, vagy akár kockázati összefoglalókat is készíthet a projekt tevékenységéből.

A ClickUp Brain segítségével kritikus feladatokról és a haladásról kaphat friss információkat.

Ahelyett, hogy manuálisan áttanulmányozná a jelentéseket, hagyja, hogy az AI azonosítsa a figyelmet igénylő szűk keresztmetszeteket, hatékonysági problémákat vagy ismétlődő problémákat. Tegyen fel olyan kérdéseket, mint „Melyik csapat oldotta meg a legtöbb incidenst ebben a hónapban?” vagy „Mi a tendencia a leállási riasztások terén?”, és kapjon azonnali, kontextusba ágyazott válaszokat a munkaterület élő adatai alapján.

Kritikus megbeszéléseken a ClickUp AI Notetaker automatikusan rögzíti, leírja és összefoglalja a beszélgetést, így minden részletet rögzít. Intelligensen kiválasztja a teendőket, és azonnal létrehozza a feladatokat, a felelősöket, a határidőket és a kapcsolódó incidensjegyek linkjeit.

Ez mindenki számára azonnali áttekinthetőséget és összehangoltságot biztosít, garantálva, hogy egyetlen nyomon követés sem maradjon el.

A ClickUp AI Notetaker segítségével minden találkozó után automatikusan megkapja a teendőket.

És ha nem szeretné a munkafolyamatot a nulláról felépíteni?

A ClickUp incidenskezelési terv sablon egy átfogó, színkóddal ellátott eszköz, amely strukturáltságot és áttekinthetőséget biztosít az incidenskezeléshez.

Ingyenes sablon Kezelje az IT-megszakításokat, az üzemeltetési veszélyeket és a vészhelyzeteket a ClickUp incidenskezelési terv sablonjával.

Rögzítse az incidens nevét és működési időszakát (dátum és idő) az egyéni mezők segítségével.

Adjon hozzá egy magas szintű áttekintést a Helyzetösszefoglalás szakaszban.

Határozza meg a célokat, ossza ki a felelősségi köröket, és jegyezze fel a biztonsági prioritásokat az Végrehajtási terv segítségével.

kapcsolattartási adatok, időjárás-előrejelzések, feladatlisták, térképek és jóváhagyási napló ebben az Központosítsa a kritikus részleteket, mint például aésebben az incidensjelentés-sablonban.

Ezenkívül a ClickUp IT incidensjelentés-sablon ideális a technikai zavarok gyors rögzítéséhez és megoldásához. A kritikus incidensek részleteit egyértelműen megjelölt egyéni mezők segítségével rögzíti, a strukturált alfeladatok pedig megkönnyítik a haladás nyomon követését.

A ClickUp legjobb funkciói

Hatékony feladatkezelés: Kezelje az incidenseket és az eskalációkat egy helyen Kezelje az incidenseket és az eskalációkat egy helyen a ClickUp Tasks segítségével.

Dokumentáció központosítása: A ClickUp Docs segítségével A ClickUp Docs segítségével incidensjelentéseket és reagálási útmutatókat, utólagos elemzési sablonokat vagy megfelelőségi dokumentációt hozhat létre , részletes hozzáférés-vezérléssel.

Koordináljon csapatával: Dolgozzon valós időben csapatával, hogy az incidensekkel kapcsolatos frissítéseket, a csapat koordinációját és az eskalációkat Dolgozzon valós időben csapatával, hogy az incidensekkel kapcsolatos frissítéseket, a csapat koordinációját és az eskalációkat a ClickUp Chatben tartsa nyomon.

Címkézze meg a csapat tagjait a felelősségre vonhatóság érdekében: A ClickUp Assign Comments segítségével egyértelműen rendelje hozzá a következő lépéseket, hogy a beszélgetések cselekvéssé váljanak, ami tökéletes a nyomon követéshez. A ClickUp Assign Comments segítségével egyértelműen rendelje hozzá a következő lépéseket, hogy a beszélgetések cselekvéssé váljanak, ami tökéletes a nyomon követéshez.

Külső eszközök csatlakoztatása: Integrálja Integrálja a ClickUp Integrations segítségével a meglévő rendszerekkel, például a Jira, az AWS vagy az incidensriasztó eszközökkel.

A ClickUp korlátai

A kiterjedt testreszabási lehetőségek miatt meredek a tanulási görbe.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez a G2-es értékelés összefoglalja az egészet:

Az egyik kiemelkedő újdonság az AI eszköz, a ClickUp Brain. Ez megváltoztatta a feladatok és projektek kezelésének módját azáltal, hogy automatizálta a rutinfolyamatokat és intelligens javaslatokat nyújtott, ami jelentős idő- és energiamegtakarítást jelentett számomra.

Az egyik kiemelkedő újdonság az AI eszköz, a ClickUp Brain. Ez megváltoztatta a feladatok és projektek kezelésének módját azáltal, hogy automatizálta a rutinfolyamatokat és intelligens javaslatokat nyújtott, ami jelentős idő- és energiamegtakarítást jelentett számomra.

2. ServiceNow (A legjobb nagyvállalati ITSM-környezetekhez)

via ServiceNow

Ha Ön műveleti vezető, a ServiceNow segíthet rendet teremteni a munkafolyamatokban. Megkönnyíti az incidenskezelési folyamatok szabványosítását és csökkenti a csapatok közötti frusztráló szakadékokat.

Ez az incidenskezelési megoldás manuális beavatkozás nélkül, automatikusan kategorizálja, rangsorolja és továbbítja az incidenseket azok potenciális hatása és sürgőssége alapján. Ez az intelligens feladatkiosztás, olyan funkciókkal kombinálva, mint az AI-alapú ajánlások és az önkiszolgáló portálok, jelentősen lerövidíti a megoldásig eltelő időt.

Az incidens-, változás- és eszközkezelés egyetlen felületen történő kezelésével világos, valós idejű képet kaphat arról, hol vannak a szűk keresztmetszetek, és hogyan függnek egymástól a különböző részek.

Egyedi irányítópultokat állíthat be a fontos mutatók, például a szolgáltatás teljesítménye, a csapat munkaterhelése és a leállások tendenciái nyomon követésére. Skálázhatósága segít a nagy, többfunkciós műveletek és a komplex munkafolyamatok koordinálásában.

A ServiceNow legjobb funkciói

Központosítsa az incidensek naplózását és nyomon követését több csatornáról egyetlen, egységes platformra a teljes átláthatóság érdekében.

Használja ki az AI-alapú funkciókat, mint például a Now Assist az automatizált jegykezeléshez és tartalomgeneráláshoz.

Koordinálja a terepmunkát olyan terepi szolgáltatáskezelő modulok segítségével, mint a Dispatcher Workspace , amelynek segítségével kioszthatja, nyomon követheti és optimalizálhatja a terepi feladatokat.

Adjon lehetőséget a felhasználóknak egy önkiszolgáló portál és AI-alapú csevegőrobotok segítségével, hogy önállóan oldják meg a gyakori problémákat és csökkentsék a jegyek számát.

A ServiceNow korlátai

A ServiceNow ITSM külső platformokkal való összekapcsolása technikailag igényes és erőforrás-igényes lehet.

A teljes tulajdonlási költség, beleértve a licencelést és a dedikált támogató csapat esetleges szükségességét, magas lehet, különösen kisebb szervezetek esetében.

A ServiceNow funkcióinak kezelése nehéz lehet, különösen új felhasználók vagy nem technikai háttérrel rendelkező érdekelt felek számára.

ServiceNow árak

30 napos ingyenes próba

Egyedi árak

ServiceNow értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a ServiceNow-ról a valós felhasználók?

Így írta le tapasztalatait az egyik felhasználó:

A ServiceNow IT Service Management már a platform 20 évvel ezelőtti indulása óta létezik. Folyamatosan fejlődik, hogy alkalmazkodjon az IT-szolgáltatáskezelési folyamatok új kezelési módjaihoz, mint például az incidenskezelés, a súlyos incidenskezelés, a változások, a problémák és a kérések. Számos előre elkészített, de testreszabható funkcióval rendelkezik a különböző személyek számára, az IT-szolgáltatáskezelőktől, a támogató személyzettől, az ügynököktől, az adminisztrátoroktól, a vezetőkig stb. A különböző felületek, mint például a Service Operations Workspace és a kész jelentések, nagyon értékesek a gyors beindításhoz, és már az első naptól teljes mértékben működőképesek. Könnyen telepíthető, minimális vagy egyáltalán nincs szükség testreszabásra.

A ServiceNow IT Service Management már a platform 20 évvel ezelőtti indulása óta létezik. Folyamatosan fejlődik, hogy alkalmazkodjon az IT-szolgáltatáskezelési folyamatok új kezelési módjaihoz, mint például az incidenskezelés, a súlyos incidenskezelés, a változások, a problémák és a kérések. Számos előre elkészített, de testreszabható funkcióval rendelkezik a különböző személyek számára, az IT-szolgáltatáskezelőktől, a támogató személyzettől, az ügynököktől, az adminisztrátoroktól, a vezetőkig stb. A különböző felületek, mint például a Service Operations Workspace és a kész jelentések, nagyon értékesek a gyors beindításhoz, és már az első naptól teljes mértékben működőképesek. Könnyen telepíthető, minimális vagy egyáltalán nincs szükség testreszabásra.

📖 Olvassa el még: A ServiceNow legjobb versenytársai és alternatívái a szolgáltatáskezelés területén

3. Zendesk (A legjobb ügyfélszolgálati jegyrendszer-munkafolyamatokhoz)

via Zendesk

A Zendesk gyors és szervezett jegykezelés köré épül, és a támogató csapatoknak egy világos, testreszabható munkaterületet biztosít az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez.

Az olyan funkciók, mint a Triggers és az Automations, lehetővé teszik az IT-csapatok számára, hogy fejlesztő bevonása nélkül komplex munkafolyamatokat állítsanak be – automatikusan továbbítva a jegyeket, értesítéseket küldve és a problémákat előre meghatározott szabályok alapján eskalálva.

A Zendesk mesterséges intelligenciája automatizálja a lekérdezések megoldásának folyamatát, így a csapatok hatékonyabban tudnak dolgozni. A Copilot kiegészítő gyorsítja az ügynökök válaszidejét az ajánlott következő lépésekkel és kontextusfüggő betekintéssel.

Makrókat és kereshető tudásbázist talál, amelyek segítségével gyorsan megválaszolhatja a gyakori kérdéseket. Ha pedig módosítani vagy bővíteni szeretné a Zendesk, a Zendesk Sunshine és a több mint 1200 kész alkalmazás és integráció funkcióit, akkor kódolás nélkül is testreszabhatja azokat.

A Zendesk legjobb funkciói

Központosítsa az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket az omnichannel támogatás segítségével, amely egyesíti az e-maileket, a csevegést, a közösségi médiát, a telefont és az üzenetküldő alkalmazásokat.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat AI-alapú csevegőrobotok, triggerek és munkafolyamat-automatizálások segítségével, hogy gyorsítsa a válaszadást.

Integrálja több száz alkalmazással, beleértve a Slacket és a Jirát, hogy összekapcsolt munkafolyamatot hozzon létre az incidensekkel kapcsolatos kommunikáció és együttműködés érdekében.

Elemezze a támogató csapat teljesítményét, és azonosítsa az incidensek mintáit a tiszta, könnyen érthető jelentési irányítópultok segítségével.

A Zendesk korlátai

A költségek jelentősen emelkedhetnek, ha több ügynököt vesz fel, vagy olyan funkciókra van szüksége, amelyek csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

A rendkívül összetett, vállalati szintű munkafolyamatokhoz szükséges kiterjedt testreszabások megvalósítása nagyobb kihívást jelenthet, mint a specializáltabb eszközök esetében.

Lehet, hogy kevésbé alkalmas azoknak a szervezeteknek, amelyek mélyreható eszközkezelést és konfigurációs elemek (CI) nyomon követését igénylik, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az incidensekhez.

A Zendesk árai

14 napos ingyenes próba

Ügyfélszolgálati csapat: 25 USD/hó ügynökönként

Suite Team: 69 USD/hó ügynökönként

Suite Professional: 149 USD/hó ügynökönként

Suite Enterprise: Egyedi árak

Copilot kiegészítő: 50 USD/hó ügynökönként, éves számlázással

Zendesk értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 6200 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Zendeskről a valódi felhasználók?

Az egyik értékelés így fogalmaz:

A Zendesk omnichannel képességei valóban lenyűgözőek – az e-mailek, csevegések, hívások és közösségi üzenetek kezelése egyetlen egységes ügynöki munkaterületről csökkenti a rendetlenséget és gyorsítja a válaszadási időt. Az automatizálási funkciók, mint például a triggerek és a makrók, rengeteg kézi munkát takarítanak meg. A harmadik féltől származó eszközökkel (például Jira, Slack és Shopify) való integráció zökkenőmentes, a jelentési műszerfal pedig valós idejű betekintést nyújt, amely segít nekünk adat alapú döntéseket hozni.

A Zendesk omnichannel képességei valóban lenyűgözőek – az e-mailek, csevegések, hívások és közösségi üzenetek kezelése egyetlen egységes ügynöki munkaterületről csökkenti a rendetlenséget és gyorsítja a válaszadási időt. Az automatizálási funkciók, mint például a triggerek és a makrók, rengeteg kézi munkát takarítanak meg. A harmadik féltől származó eszközökkel (például Jira, Slack és Shopify) való integráció zökkenőmentes, a jelentési műszerfal pedig valós idejű betekintést nyújt, amely segít nekünk adat alapú döntéseket hozni.

📖 Olvassa el még: A legjobb Zendesk integrációk

4. Splunk On-Call (korábban VictorOps) (A legjobb valós idejű ügyeleti riasztási integrációhoz)

via Splunk

A Splunk On-Call automatizálja a riasztásokat és minden szükséges kontextust megad, így zökkenőmentesebbé teszi a DevOps projektmenedzsmentet. A hagyományos jegyrendszerekkel ellentétben ez az incidenskövető szoftver az intelligens riasztásokra és a valós idejű incidenskezelésre összpontosít.

Csatlakozik a felügyeleti eszközeihez, és rugalmas útválasztás és ügyeleti beosztások alapján valós idejű riasztásokat küld. Ha valami probléma adódik, csapata riasztásokat kap, amelyek futási könyveket, naplókat és ütemterveket tartalmaznak, így nem kell időt pazarolni az információk keresésére.

Az incidenseket közvetlenül a telefonjáról vagy csevegőalkalmazásából nyugtázhatja, továbbíthatja vagy megoldhatja. Végül nyomon követi az incidensek tendenciáit és a csapat válaszidejét, segítve Önt a fejlesztésre szoruló területek felismerésében és a rendszerek megbízható működésének fenntartásában.

A Splunk On-Call legjobb funkciói

Több tucatnyi felügyeleti és megfigyelési eszköz riasztásait egyetlen, intelligens incidenskezelő központba összegyűjti.

Automatizálja az ügyeleti beosztást, a rotációkat és az eskalációs útvonalakat, hogy kiküszöbölje a manuális hibákat és biztosítsa a 24 órás lefedettséget.

Bővítse a Splunk képességeit több mint 1000 ellenőrzött alkalmazás és kiegészítő telepítésével a Splunk, partnerei és a közösség részéről.

Az adatok vizualizálása és figyelemmel kísérése egyedi irányítópultok, jelentések és vizualizációs eszközök segítségével

Valós időben együttműködhet a központi incidens idővonal, az integrált csevegés és a zökkenőmentes konferencia-híd létrehozása segítségével.

A Splunk On-Call korlátai

A teljes potenciál kihasználása gyakran a szélesebb Splunk ökoszisztémához kapcsolódik, ami magasabb költségeket és potenciális beszállítói függőséget eredményezhet.

A riasztások konfigurálása nehézkes és időigényes lehet.

Ez egy speciális ügyeleti és riasztási eszköz, nem pedig egy átfogó ITSM platform a teljes szolgáltatási asztal életciklusának kezelésére.

Splunk On-Call árak

14 napos ingyenes próba

Egyedi árak

Splunk On-Call értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a Splunk On-Call valós felhasználói?

Közvetlenül a G2 értékeléséből:

Ez jelentősen javította incidenskezelési folyamatunkat. A szoftver rugalmassága és konfigurálhatósága valóban dicséretre méltó. A robusztus értesítési rendszer biztosítja, hogy ügyeletes munkatársaink soha ne hagyjanak ki egyetlen kritikus riasztást sem, ami segít nekünk a problémákat a lehető leghamarabb megoldani, hogy infrastruktúránk stabil maradjon.

Ez jelentősen javította incidenskezelési folyamatunkat. A szoftver rugalmassága és konfigurálhatósága valóban dicséretre méltó. A robusztus értesítési rendszer biztosítja, hogy ügyeletes munkatársaink soha ne hagyjanak ki egyetlen kritikus riasztást sem, ami segít nekünk a problémákat a lehető leghamarabb megoldani, hogy infrastruktúránk stabil maradjon.

5. Jira Service Management (a legjobb DevOps-központú incidenskezeléshez)

via Atlassian

A Jira Service Management egyértelmű, szervezett módszert kínál az IT-csapatának a szolgáltatási kérelmek, incidensek és változások kezelésére. Az ismerős Jira platformra épülő szoftver lehetővé teszi a kérelmek nyomon követését a beérkezéstől a megoldásig, teljes átláthatósággal és SLA-figyelemmel.

A testreszabható kérelemportál egyszerűvé és egységessé teszi a problémák jelentését, míg az automatizálás gondoskodik a rutin triázs feladatokról. Mivel zökkenőmentesen integrálódik a Jira Software-rel, az IT- és mérnöki csapatok kontextusvesztés nélkül tudnak együtt dolgozni.

A beépített fontosabb incidenskezelési funkcióknak köszönhetően a JSM mindent kezel, az ügyeleti beosztástól és az intelligens riasztásoktól kezdve az érdekelt felekkel való kommunikációig.

Ha már használja az Atlassian eszközöket, ez természetes következő lépésnek tűnik a szolgáltatásnyújtás racionalizálásában.

A Jira Service Management legjobb funkciói

Automatizálja a válaszokat és a triázst olyan AI-alapú eszközökkel, mint a Virtual Service Agent , a Smart Triage és az AI Answers, amelyek azonnali tudásbázis-javaslatokat nyújtanak.

Kezelje az incidensek teljes életciklusát, az ügyeleti riasztásoktól és a valós idejű kommunikációtól az incidens utáni jelentésekig, mindezt egyetlen platformon.

Testreszabható irányítópultok és jelentések segítségével vizualizálhatja és figyelemmel kísérheti a szolgáltatás teljesítményét, beleértve az SLA nyomon követését, a trendelemzést és a munkaterhelés elosztását.

Zökkenőmentesen integrálható az Atlassian termékekkel (Jira Software, Confluence, Trello) és több mint 3000 Marketplace alkalmazással.

A Jira Service Management korlátai

A fejlett betekintéshez gyakran szükséges a Jira Query Language (JQL) ismerete vagy további jelentéskészítő alkalmazások vásárlása az Atlassian Marketplace-ről.

A platform teljesítménye néha lelassulhat nagy, vállalati méretű példányokban, amelyek kiterjedt testreszabásokkal és harmadik féltől származó alkalmazásokkal rendelkeznek.

Azok számára, akik még nem ismerik a Jira-t, a konfigurációs lehetőségek és beállítások száma elsöprő lehet.

Jira Service Management árak

Ingyenes

Standard: 19,04 USD/hó ügynökönként

Prémium: 47,82 USD/hó ügynökönként

Vállalati: Egyedi árak

Jira Service Management értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (770+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (700+ értékelés)

Mit mondanak a Jira Service Managementről a valódi felhasználók?

Egy felhasználó megosztotta ezt a visszajelzést:

A Jira-ban leginkább a rugalmasságát kedvelem. Könnyedén beállíthatja a csapatának munkafolyamatához igazított Scrum- vagy Kanban-táblákat, és akár egyszerű üzleti táblákat is létrehozhat, ha nincs szüksége a teljes komplexitásra.

A Jira-ban leginkább a rugalmasságát kedvelem. Könnyedén beállíthatja a csapatának munkafolyamatához igazított Scrum- vagy Kanban-táblákat, és akár egyszerű üzleti táblákat is létrehozhat, ha nincs szüksége a teljes komplexitásra.

📖 Olvassa el még: A legjobb Jira alternatívák és versenytársak agilis csapatok számára

6. Freshservice (A legjobb intuitív, ITIL-kompatibilis ügyfélszolgálati rendszerekhez)

via Freshservice

A Freshservice megkönnyíti a megfelelőségi vezetők számára a változáskezelés és a hozzáférési szabályok érvényesítését, valamint az auditokra való felkészültséget anélkül, hogy megzavarnák a napi IT-munkát. Jóváhagyási munkafolyamatokat, eszközkövetést és az ITIL legjobb gyakorlatainak megfelelő, használatra kész dokumentációs sablonokat kínál.

Minden változás, incidens és felhasználói művelet időbélyeggel kerül naplózásra, hogy az ellenőrzések egyszerűek legyenek. A szerepkörökön alapuló hozzáférés- és konfigurációs ellenőrzésekkel pedig biztosíthatja, hogy csak az arra jogosult felhasználók végezzenek rendszerbeli változtatásokat.

A Freshservice Freddy AI programja kezeli az ismétlődő feladatokat, mint például a jegyek kategorizálása, releváns tudásbázis-cikkek javaslása az ügynököknek, és akár a gyakori kérdések automatizált válaszokkal való elhárítása is. A kód nélküli munkafolyamat-automatizálója lehetővé teszi az IT-csapatok számára, hogy könnyedén beállítsák a továbbítás, jóváhagyás és SLA-kezelés szabályait.

A Freshservice legjobb funkciói

Automatizálja az ismétlődő IT-feladatokat a jegyek áramlásának, jóváhagyásának és eskalációjának drag-and-drop motorjával.

Konszolidálja a különböző felügyeleti eszközök riasztásait, hogy egyetlen parancsközpontból hozhassa létre és kezelhesse a jelentős incidenseket.

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy önállóan oldják meg a problémákat az önkiszolgáló portálok és a SOP-k , GYIK-ek és dokumentációk átfogó tudásbázisa segítségével.

Használja ki a Freddy AI mesterséges intelligencia támogatását az automatikus jegybesoroláshoz és a chatbot-vezérelt segítségnyújtáshoz.

Integrálja a Freshworks Marketplace széles körű üzleti alkalmazásaival, hogy összekapcsolja az IT-támogatást más csapatok munkafolyamataival.

A Freshservice korlátai

A jelentések nem elég részletesek és nem tartalmaznak testreszabási lehetőségeket a teljesítmény alapos elemzéséhez.

Egyes integrációk manuális beállítást igényelnek és nem automatizáltak.

A Freddy AI csak a drágább fizetős csomagokban található meg.

Mobilalkalmazása nem rendelkezik a desktop verzióban elérhető teljes funkciókészlettel, ami hátrány lehet a terepen dolgozó technikusok számára.

Freshservice árak

14 napos ingyenes próba

Starter: 24 USD/hó ügynökönként

Növekedés: 50 USD/hó ügynökönként

Pro: 103 USD/hó ügynökönként

Vállalati: Egyedi árak

Freshservice értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak a Freshservice-ről a valódi felhasználók?

Íme egy első kézből származó vélemény:

A Freshservice könnyű telepíthetősége nagyszerű volt. Gyorsan üzembe helyeztük, és az automatizálási funkciók is nagyon jók. Nemrégiben továbbfejlesztették az AI képességeit is, ami örömteli, és úgy tűnik, folyamatosan fejlesztik a terméket.

A Freshservice könnyű telepíthetősége nagyszerű volt. Gyorsan üzembe helyeztük, és az automatizálási funkciók is nagyon jók. Nemrégiben továbbfejlesztették az AI képességeit is, ami örömteli, és úgy tűnik, folyamatosan fejlesztik a terméket.

📖 Olvassa el még: A legjobb Freshdesk alternatívák és versenytársak

7. PagerDuty (A legjobb kritikus riasztások eskalálására és rendelkezésre állásra)

via PagerDuty

A PagerDuty segít DevOps csapatának gyorsabban reagálni az incidensekre azáltal, hogy közvetlenül csatlakozik a CI/CD folyamatokhoz és a felügyeleti eszközökhöz. Automatikusan felismeri a problémákat, és az Ön által megadott eskalációs szabályok alapján riasztásokat küld a megfelelő személyeknek.

Leállások idején az automatizált futási könyvek, a világos szolgáltatásfelelősség és a reagálási útmutatók segítenek csapatának a pályán maradni és felgyorsítják a helyreállítást. Ráadásul az integrált AI és AI ügynökök kontextust nyújtanak a szolgáltatási ügynököknek, miközben az egyszerűbb problémákat azonnal megoldják.

Ezenkívül a GitHub, Kubernetes és Jenkins eszközök beépített integrációival teljes ellenőrzést és átláthatóságot biztosíthat a fejlesztési életciklus egészében.

A PagerDuty legjobb funkciói

Koordinálja az incidenskezelést valós idejű riasztásokkal és ügyeleti menedzsmenttel, beleértve az automatizált eskalációkat és a rugalmas ütemezést.

Rutinproblémák önálló megoldása AI-ügynökökkel

Csökkentse az állásidőt az Event Intelligence segítségével, amely összefüggésbe hozza a jeleket, elnyomja a zajt és prioritásba helyezi a kezelhető incidenseket.

Mobilizálja a reagáló csapatokat bárhonnan egy mobilalkalmazás segítségével, amely lehetővé teszi az incidensek nyugtázását, osztályozását és megoldását útközben is.

Testreszabhatja a munkafolyamatokat automatizálási műveletekkel, futtatási kézikönyvekkel és bővíthető API-kkal az incidensek személyre szabott kezelése érdekében.

Elemezze a csapat teljesítményét és a működés állapotát részletes utólagos elemzések és adatalapú betekintések segítségével, hogy javítsa a rendszer rugalmasságát.

A PagerDuty korlátai

Néha nem küld értesítéseket, automatikusan megoldja az 1. szintű problémákat, ami problémák elmulasztásához és a rendszerállapot-táblára gyakorolt hatásokhoz vezet.

Funkciói rendkívül technikai jellegűek és a DevOps, SRE és IT Ops csapatok igényeire vannak szabva, ezért kevésbé alkalmasak üzleti vagy ügyfélszolgálat-orientált incidenskezelésre.

PagerDuty árak

Ingyenes: Legfeljebb 5 felhasználó számára

Professzionális: 25 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

PagerDuty értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (890+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a PagerDuty-ról a valódi felhasználók?

Olvassa el, mit mondott erről a véleményező:

Tetszik, ahogy a Pagerduty szabályokat állít fel az incidensek kezelésére, és ahogy az információkat a felhasználók rendelkezésére bocsátja. A támogatás tekintetében megnyugtató, hogy van egy ilyen eszköz, amely riasztásokat generál a szolgáltatásainkhoz. Kiválóan integrálható a legújabb telemetriai eszközökkel, és a felhasználói felülete nagyon intuitív és könnyen használható.

Tetszik, ahogy a Pagerduty szabályokat állít fel az incidensek kezelésére, és ahogy az információkat a felhasználók rendelkezésére bocsátja. A támogatás tekintetében megnyugtató, hogy van egy ilyen eszköz, amely riasztásokat generál a szolgáltatásainkhoz. Kiválóan integrálható a legújabb telemetriai eszközökkel, és a felhasználói felülete nagyon intuitív és könnyen használható.

8. Squadcast (A legjobb SRE-csapatok számára integrált megfigyelhetőségi funkcióval)

via Squa dcast

A Squadcast a riasztásokat, az együttműködést és az automatizálást egyetlen egyszerűsített munkafolyamatba integrálja, hogy IT-csapata mindig kézben tarthassa az incidenseket. Csatlakozik a felügyeleti eszközökhöz, és a készenléti beosztások és a szolgáltatások tulajdonjoga alapján valós idejű riasztásokat továbbít a megfelelő reagálóknak.

A Squadcast kiemelkedő tulajdonsága, hogy az SRE gyakorlatokra összpontosít, az SLO-k (szolgáltatási szintű célok) és az SLI-k (szolgáltatási szintű mutatók) közvetlenül beépítve vannak a folyamatba. A beépített kommunikációs eszközök segítségével mindenki szinkronban marad a leállások idején, és az állapotfrissítések segítik az egész csapatot a koordinációban.

A Reliability AI segítségével, amely csökkenti a zajt és intelligens betekintést és összefoglalásokat nyújt, az Enterprise tervezetben részt vevő csapatok megalapozott döntéseket hozhatnak és gyorsabban juthatnak megoldásokra.

Az incidens után a szoftver automatikusan részletes hibajelentéseket is generál, így könnyebb tanulni a problémákból és idővel javítani a reagálási képességet.

A Squadcast legjobb funkciói

Egységesítse az ügyeleti riasztásokat, az incidenskezelést, az állapotoldalakat és az SLO-kezelést egy platformon belül.

Határozza meg az eskalációs szabályokat, hogy az incidensek súlyosságuk, időpontjuk vagy egyéni szabályok alapján automatikusan a megfelelő reagálókhoz kerüljenek.

Csökkentse a riasztások zaját az intelligens zajcsökkentés és az események csoportosítása segítségével, így a csapatok a kezelhető incidensekre koncentrálhatnak.

Könnyítse meg a csapatok együttműködését aktív incidensek során dedikált válságstábok segítségével, amelyek központosítják a kommunikációt és a kontextust.

Kövesse nyomon a szolgáltatások állapotát és megbízhatóságát a szolgáltatási katalógusok, az SLO-k (szolgáltatási szintű célok) és a hibaköltségvetések segítségével.

A Squadcast korlátai

Bizonyos integrációkból származó riasztások esetében időnként szinkronizálási késések fordulhatnak elő.

Hivatalos, előre elkészített integrációkból álló könyvtára kisebb, mint egyes piacvezetőké, ezért bizonyos eszközökhöz egyedi webhookok szükségesek.

A felhasználók szerint a felhasználói felület kevésbé intuitív és kifinomult, mint a piacon már régóta jelen lévő versenytársaké.

Squadcast árak

14 napos ingyenes próba

Pro: 12 USD/hó felhasználónként

Prémium: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Squadcast értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Squadcastról a valódi felhasználók?

Az egyik értékelés így fogalmaz:

Ahogy a címben is szerepel, a platform funkciói nagyon jól működnek: a felület esztétikus, könnyen használható és érthető, a jegyek és problémák eskalálásának folyamatát nagyon világosan ábrázolja.

Ahogy a címben is szerepel, a platform funkciói nagyon jól működnek: a felület esztétikus, könnyen használható és érthető, a jegyek és problémák eskalálásának folyamatát nagyon világosan ábrázolja.

9. Opsgenie by Atlassian (A legjobb rugalmas ügyeleti beosztáshoz és útválasztáshoz)

via Opsgenie by Atlassian

Az Opsgenie egy helyen áttekinthető képet nyújt az incidensekkel kapcsolatos tevékenységekről, a csapat reagálási képességéről és a szolgáltatás megbízhatóságáról. Rugalmas riasztásirányítása és az Atlassian eszközökkel, például a Jira és a Statuspage szoftverekkel való szoros integrációja megkönnyíti az incidensek minden szakaszának kezelését, a felismeréstől a megoldásig és a nyomon követésig.

A platform kiválóan alkalmas komplex ügyeleti beosztások, rotációk és eskalációs útvonalak kezelésére, rugalmasságot biztosítva bármilyen méretű csapat számára.

Egyedi riasztási szabályokat állíthat be, hogy minden esetben a megfelelő csapat kapjon értesítést. Ha súlyos incidens történik, a beépített jelentési és koordinációs eszközök segítségével csapata gyorsabban és zökkenőmentesebben tud reagálni.

Az Opsgenie legjobb funkciói

Testreszabhatja az incidenskezelési munkafolyamatokat incidenskezelési IT-sablonokkal , előre meghatározott reagálócsapatokkal és testreszabott eskalációs szabályokkal.

Szűrje és duplikálja a riasztásokat egy hatalmas integrációs könyvtárból, hogy csökkentse a zajt és segítse a csapatokat a fontos dolgokra koncentrálni.

Koordinálja az incidenskezelési tevékenységeket olyan funkciók segítségével, mint az incidenskezelő központ, az érintettek tájékoztatása és a konferencia-hidak.

Automatizálja az ügyeleti beosztást és az eskalációs szabályokat, hogy garantálja a 24 órás rendelkezésre állást.

Támogassa a mobil reagálást az Opsgenie mobilalkalmazásával

Az Opsgenie korlátai

A platform nem rendelkezik Microsoft Teams opcióval az incidenskonferenciákhoz, ami korlátozza a használhatóságot azoknál a szervezeteknél, amelyek nem használják a Zoomot.

A felhasználói felület sűrű és összetett lehet, ami jelentős tanulási görbét jelent az adminisztrátorok számára a fejlett konfigurációk beállításakor.

Az Atlassian bejelentette, hogy megszünteti ezt az eszközt, ezért a felhasználóknak hamarosan át kell állniuk egy másik alternatívára.

Opsgenie árak

Ingyenes

Essentials: 11,55 USD/hó felhasználónként

Standard: 24,15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 38,50 USD/hó felhasználónként

Opsgenie értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 150 értékelés)

Mit mondanak az Opsgenie-ről a valós felhasználók?

Egy rövid idézet egy valódi felhasználótól:

Az Opsgenie-ben leginkább az tetszik, hogy automatizálja az összes incidenskezelési folyamatomat. Nem kell aggódnom, hogy a csapatom megkapta-e a riasztásokat, vagy hogy azok helyesen lettek-e kiosztva, az Opsgenie mindezt egyszerűen elintézi helyettem.

Az Opsgenie-ben leginkább az tetszik, hogy automatizálja az összes incidenskezelési folyamatomat. Nem kell aggódnom, hogy a csapatom megkapta-e a riasztásokat, vagy hogy azok helyesen lettek-e kiosztva, az Opsgenie mindezt egyszerűen elintézi helyettem.

10. SolarWinds Service Desk (A legjobb eszközigényes infrastruktúra-kezeléshez)

via SolarWinds Service Desk

A SolarWinds Service Desk segít a megfelelőségi vezetőknek tiszta, ellenőrizhető nyilvántartásokat vezetni az összes IT-szolgáltatási tevékenységről. Automatikusan naplózza minden kérést, változást és incidenst időbélyeggel, hozzáférési előzményekkel és dokumentációval, így az ellenőrzési nyomvonalak mindig rendelkezésre állnak.

A platform legfőbb erőssége az IT eszközkezeléssel való szoros integrációjában rejlik. Amikor egy incidenst jelentenek, az ügyintézők azonnal láthatják a kapcsolódó felhasználó hardverének, szoftverének és egyéb konfigurációs elemeinek teljes képét, ami kritikus kontextust biztosít a hibaelhárításhoz.

A változások jóváhagyása beépül a munkafolyamatba, és az intelligens automatizálás biztosítja, hogy a jegyek kategorizálása összhangban legyen a szolgáltatási irányelveivel. HIPAA, GDPR vagy ISO követelményeket kell nyomon követnie? Csak igazítsa a mezőket az igényekhez.

Beépített kiberbiztonsági kockázatértékelést is kap a változásokhoz, így világos képet kaphat a potenciális biztonsági hatásokról, mielőtt azok problémává válnának.

A SolarWinds Service Desk legjobb funkciói

Az integrált IT-eszközkezelés és az automatizált eszközfelismerés segítségével áttekinthetővé válnak az eszközök.

Az integrált konfigurációkezelési adatbázis (CMDB) és az automatizált eszközfelismerés segítségével vizualizálhatja az IT-infrastruktúrát és a kapcsolatokat.

A probléma kezelésével azonosítsa és kezelje a kiváltó okokat, hogy megelőzze azok jövőbeli előfordulását.

Adjon lehetőséget alkalmazottainak egy testreszabható önkiszolgáló portállal, amely tudásbázist és szolgáltatási katalógust tartalmaz.

A SolarWinds Service Desk korlátai

Az új jegyek benyújtásának feladatszervezése néha bonyolult lehet.

Hiányoznak belőle a speciális DevOps-központú eszközökben megtalálható fejlett, valós idejű ügyeleti ütemezés és riasztási funkciók.

Egyes felhasználók szerint a felhasználói felület kevésbé modern és intuitív, mint sok újabb versenytársé.

SolarWinds Service Desk árak

30 napos ingyenes próba

Essentials: 39 USD/hó technikusonként

Haladó: 79 USD/hó technikusonként

Premier: 99 USD/hó technikusonként

SolarWinds Service Desk értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (740+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (570+ értékelés)

Mit mondanak a SolarWinds Service Desk-ről a valós felhasználók?

Egy értékelő szerint:

Számos funkciót kínál, például incidenskezelő eszközöket és egy alkalmazotti támogató oldalt. Ezenkívül a felhasználói felület egyszerű és áttekinthető.

Számos funkciót kínál, például incidenskezelő eszközöket és egy alkalmazotti támogató oldalt. Ezenkívül a felhasználói felület egyszerű és áttekinthető.

11. iTop (A legjobb testreszabható nyílt forráskódú IT-műveletekhez)

via iTop

Ha csapatának teljes ellenőrzést kell gyakorolnia az IT-infrastruktúra dokumentálása és kezelése felett, az iTop webalapú IT-szolgáltatáskezelési (ITSM) platformja praktikus megoldást kínál.

Ez egy nyílt forráskódú, saját szerveren futó ITSM és CMDB (konfigurációkezelési adatbázis) megoldás, amely lehetővé teszi a jegyek kezelését, a változások nyomon követését és a konfigurációs adatok kezelését a tipikus SaaS eszközök korlátai nélkül.

A rugalmas CMDB lehetővé teszi az eszközök, alkalmazások, felhasználók és incidensek közötti kapcsolatok feltérképezését. Mivel rendkívül testreszabható, kiválóan alkalmas olyan csapatok számára, amelyek szigorú folyamatokkal vagy adatkezelési követelményekkel rendelkeznek.

Az iTop legjobb funkciói

Biztosítsa az adatok minőségét és a szabályoknak való megfelelést a beépített ellenőrzési nyomvonalak, az adatok szinkronizálása és a felhasználó által definiált ellenőrzési szabályok segítségével.

Kövesse nyomon a változásokat és tartsa be a szabályokat a életciklus-kezelési funkciók segítségével, beleértve az archiválást, az elavulást és az átállási jelzéseket.

A platformot az adatmodellektől a munkafolyamatokig széles körben testreszabhatja, mivel nyílt forráskódú.

Szerkessze a kapcsolatokat és kezelje az adatokat kontextusban a felugró szerkesztők és az előre kitöltött OQL lekérdezések segítségével.

Vizualizálja a szolgáltatások függőségeit, hogy elemezze az incidens üzleti hatását és segítse a kiváltó okok elemzését.

Az iTop korlátai

A kezdeti telepítéshez, konfiguráláshoz és folyamatos karbantartáshoz jelentős technikai szakértelemre van szükség.

Hiányoznak belőle a speciális eszközökben megtalálható kifinomult, valós idejű riasztási, ügyeleti beosztási és automatizált válaszadási funkciók.

iTop árak

Egyedi árak

iTop értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

12. GLPi (A legjobb moduláris IT-jegykezeléshez és eszközkövetéshez)

via GLPi

A GLPI kiváló választás, ha teljes ellenőrzést szeretne az IT-eszközök és szolgáltatások felett, anélkül, hogy licencelési költségekkel kellene terhelnie magát. Ez az nyílt forráskódú platform egyetlen felületen integrálja a készletnyilvántartást, a kérések és incidensek kezelését, valamint a vészhelyzeti tervek készítését.

Minden dokumentálható, a hardvertől és szoftvertől kezdve a hálózati eszközökön át a szerződésekig, majd ezeket az eszközöket közvetlenül a szervizjegyekhez kapcsolhatja, hogy felgyorsítsa a hibaelhárítást. A beépített kérelemportál és tudásbázis segítségével csökkentheti az ismétlődő kérdések számát.

Működési szempontból a GLPI klasszikus szolgáltatói ügyfélszolgálatként működik. A felhasználók vagy az automatizált rendszerek jegyet generálhatnak, amelyeket incidensek vagy kérések kategóriákba sorolhatnak. Ezeket a jegyeket ezután strukturált életcikluson keresztül kezelik, SLA-k, prioritási szabályok és automatizált műveletek támogatásával.

Bár a felület a kereskedelmi eszközökhöz képest egyszerű, moduláris kialakítása és plugin-támogatása lehetővé teszi a helyi igényekhez való igazítást.

A GLPi legjobb funkciói

Integráljon egy teljes funkcionalitású IT-eszközleltárt és CMDB-t közvetlenül a helpdeskbe az incidensek teljes kontextusának megismerése érdekében.

Központosítsa a szolgáltatási ügyfélszolgálat működését egy hatékony jegyrendszer segítségével az incidensek, kérések, problémák és változások kezeléséhez.

Tervezze és kövesse nyomon projektjeit integrált kiberbiztonsági projektkezelő eszközökkel

Automatizálja a munkafolyamatokat és értesítéseket a jegyek kiosztása, eskalációja és jóváhagyása tekintetében.

A platform szinte minden aspektusát testreszabhatja, beleértve az adatmezőket, a munkafolyamatokat és a szabályokat, hogy azok megfeleljenek a szervezet konkrét igényeinek.

A GLPi korlátai

Egyes bővítmények nem mindig támogatottak.

A kezdeti beállításhoz, konfiguráláshoz és folyamatos karbantartáshoz jelentős belső technikai ismeretekre van szükség.

Bár a jelentéskészítés, elemzés, auditálás és fájlexport funkciók rendelkezésre állnak, egyes felhasználók szerint ezek jelentős fejlesztésre szorulnak.

Az ingyenes közösségi kiadás közösségi fórumon alapuló támogatásra támaszkodik, amely nem garantálja a fizetős vállalati támogatás válaszidejét.

GLPi árak

GLPI Network Cloud: 19 €/hó (kb. 21,73 $/hó)

Helyi Basic: 100 €/hó (éves számlázás) (kb. 114,38 $/hó)

Helyi Standard: 300 €/hó (éves számlázás) (kb. 343,14 $/hó)

Helyi Advanced: 1000 €/hó (éves számlázás) (kb. 1143,79 $/hó)

GLPi értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a GLPi-ről a valós felhasználók?

Egy felhasználó megosztotta ezt a visszajelzést:

A GLPI egy rendkívüli IT-eszköz- és IT-szolgáltatás-kezelő rendszer. Az egyik legkiemelkedőbb tulajdonsága, hogy egy ingyenes, nyílt forráskódú alkalmazás, amely a szervezetünk IT-eszközeinek, például számítógépes berendezéseinek, mobil eszközeinek, szoftvereinek és hálózati szolgáltatásainak nyomon követésére és kezelésére szolgál.

A GLPI egy rendkívüli IT-eszköz- és IT-szolgáltatás-kezelő rendszer. Az egyik legkiemelkedőbb tulajdonsága, hogy egy ingyenes, nyílt forráskódú alkalmazás, amely a szervezetünk IT-eszközeinek, például számítógépes berendezéseinek, mobil eszközeinek, szoftvereinek és hálózati szolgáltatásainak nyomon követésére és kezelésére szolgál.

13. BigPanda (A legjobb AI-alapú incidenskorreláció és automatizáláshoz)

via Big Panda

A BigPanda egy AIOps és incidensintelligencia-platform, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat a modern IT-környezetek által generált hatalmas mennyiségű adat és riasztás kezelésében.

A szoftver segít koncentrálni, amikor minden irányból riasztások érkeznek. Az összes felügyeleti eszközből származó adatokat összegyűjti, és egyértelmű, kezelhető incidensek formájában jeleníti meg, így kiszűri a zavaró tényezőket, és segít meglátni, mi az, ami valóban fontos.

Gép tanulási képességei csoportosítják a kapcsolódó riasztásokat, pontosan meghatározzák a kiváltó okokat és kiszűrik a zavaró tényezőket, így csapata azonosíthatja az infrastruktúrában fellelhető mintákat és hatékonyabban oszthatja el a reagálási erőfeszítéseket.

Az incidens-trendekre, a csapat teljesítményére és a platform állapotára összpontosító dashboardokkal az IT-műveletek kezelő szoftverek biztosítják a rendszerbeli problémák felismeréséhez és a működési hatékonyság nagymértékű javításához szükséges áttekinthetőséget.

A BigPanda legjobb funkciói

Az AI-alapú eseménykorreláció segítségével automatikusan összefüggésbe hozhatja és prioritásba rendezheti a riasztásokat.

Automatizálja az incidensek észlelését, osztályozását és megoldását, és szerezzen érthető, AI-alapú betekintést.

Csökkentse a riasztások okozta fáradtságot és zajt, lehetővé téve az üzemeltetési csapatok számára, hogy figyelmüket a szolgáltatásra valóban hatással lévő problémákra összpontosítsák.

Gyorsítsa fel a kiváltó okok elemzését generatív mesterséges intelligencia segítségével, amely feltárja a hasonló korábbi incidenseket és elemzi az incidens adatait.

Az incidensek automatikus kiegészítése releváns háttérinformációkkal, például kódtelepítésekkel, infrastruktúra-változásokkal és korábbi adatokkal.

A BigPanda korlátai

Néha a riasztások a megoldás után is a műszerfalon maradnak.

Hatékonysága a szervezet monitoring és megfigyelhetőségi adatainak minőségétől és érettségétől függ.

Nincs saját beépített ügyeleti ütemező vagy eszközkezelő funkciója; kizárólag eseménykorrelációra és incidensinformációk kezelésére tervezték.

BigPanda árak

Egyedi árak

BigPanda értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (110+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a BigPanda-ról a valódi felhasználók?

Közvetlenül a G2 értékeléséből:

Nagyon tetszik, hogy a BigPanda könnyen integrálható külső szoftvereinkkel, így összevonhatjuk az adatokat és az incidensértesüléseket. Az ügyfélszolgálat nagyon gyorsan reagál kérdéseinkre és támogatási jegyeinkre.

Nagyon tetszik, hogy a BigPanda könnyen integrálható külső szoftvereinkkel, így összevonhatjuk az adatokat és az incidensértesüléseket. Az ügyfélszolgálat nagyon gyorsan reagál kérdéseinkre és támogatási jegyeinkre.

14. Ivanti Service Manager (a legjobb IT-eszközök és szolgáltatások életciklusának nyomon követéséhez)

via Ivanti Service Manager

Az Ivanti Neurons for ITSM minden változást, jóváhagyást és felhasználói műveletet automatikusan nyomon követ, így a szabályoknak való megfelelés egyszerűvé válik. Szerepkörökön alapuló jogosultságai, automatizált megfelelőségi jelentései és beépített változáskezelési protokolljai segítenek megfelelni az ITIL, SOX vagy GDPR szabványoknak.

A vizuális munkafolyamat-tervező lehetővé teszi az IT-osztályok számára, hogy részletes, kódolás nélküli/alacsony kódolási igényű munkafolyamatokat hozzanak létre az incidensek továbbításához, jóváhagyásához és megoldásához. Az ITSM és az Ivanti egyéb végpontkezelési és biztonsági termékeinek egységesítésére való képessége lehetővé teszi a támogató csapatok számára, hogy naplózzák és nyomon kövessék az incidenseket, és közvetlen intézkedéseket tegyenek.

A platform valós idejű irányítópultjai bármikor áttekintést nyújtanak az auditra való felkészültségről, így nincs szükség külön eszközre.

Az Ivanti Service Manager legjobb funkciói

Stratégiai értéket teremtsen és gyorsítsa fel a szolgáltatásnyújtást AI-alapú csevegőrobotokkal, proaktív szolgáltatáskezeléssel és irányított ITSM-mel.

Egységesítse a szolgáltatáskezelést a végpontok és a biztonság kezelésével egy integráltabb IT-műveleti élmény érdekében.

Optimalizálja az IT-eszközök teljesítményét, beleértve az eszközök felkutatását, a kiadások optimalizálását és a konfigurációkezelést.

Több mint 1000 harmadik fél rendszerével integrálható robusztus csatlakozók segítségével.

Az Ivanti Service Manager korlátai

Az adminisztráció és az elemzés kissé elavultnak tűnhet a versenytársakhoz képest.

A platform összetettsége miatt konfigurálásához és karbantartásához speciális adminisztratív erőforrások szükségesek.

A teljes tulajdonlási költség, beleértve a licencelést és a bevezetési szolgáltatásokat, jelentős lehet.

Ivanti Service Manager árak

Egyedi árak

Ivanti Service Manager értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (több mint 180 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Ivanti Service Managerről a valós felhasználók?

Így írta le tapasztalatait az egyik felhasználó:

Az Ivanti Neurons for ITSM egy jó termék. De mi azt tapasztaltuk, hogy nagyon sokoldalú és könnyen testreszabható a mi környezetünkhöz. Integrációkat építettünk ki, hogy automatizáljuk az olyan folyamatokat, mint az alkalmazottak felvétele és elbocsátása, valamint egyéb rutin feladatok. Az ügyfélszolgálati mérnökök gyorsak és segítőkészek.

Az Ivanti Neurons for ITSM egy jó termék. De mi azt tapasztaltuk, hogy nagyon sokoldalú és könnyen testreszabható a mi környezetünkhöz. Integrációkat építettünk ki, hogy automatizáljuk az olyan folyamatokat, mint az alkalmazottak felvétele és elbocsátása, valamint egyéb rutin feladatok. Az ügyfélszolgálati mérnökök gyorsak és segítőkészek.

📖 Olvassa el még: Ingyenes vészhelyzeti terv sablonok Wordben és ClickUpban

15. TOPdesk (A legjobb a közszféra és az oktatási szolgáltatók számára)

via TOPdesk

A TOPdesk egy átfogó szolgáltatáskezelő platform, amely a felhasználóbarát kialakításáról ismert.

Egyszerűsíti a támogató csapatok szolgáltatási munkáját azáltal, hogy egy helyen egyesíti a jegyrendszert, az eszközkezelést és a tudásbázis-eszközöket. Amikor egy felhasználó problémát jelent, azt azonnal összekapcsolhatja a korábbi problémákkal, sablonokkal vagy kapcsolódó berendezésekkel, hogy felgyorsítsa a javításokat és csökkentse az ismételt munkát.

A legfontosabb megkülönböztető tényező a megosztott szolgáltatáskezelési modell, amely lehetővé teszi, hogy az olyan részlegek, mint a HR és a Létesítmények, ugyanazon a platformon kezeljék saját eset típusukat és munkafolyamataikat.

Csapata könnyedén kioszthat feladatokat, megoszthat jegyzeteket és továbbíthat eseteket anélkül, hogy különböző eszközök között kellene váltogatnia. Eközben a TOPdesk nyomon követi a válaszadási időt és az elégedettségi értékeléseket, így Önnek olyan adatok állnak rendelkezésére, amelyekkel javíthatja csapata teljesítményét.

A TOPdesk legjobb funkciói

Tervezze, kövesse nyomon és hajtsa végre a változásokat zökkenőmentesen az integrált változáskezelés és a munkafolyamat-automatizálás segítségével.

Egyszerűsítse a változás- és problémakezelést az ITIL legjobb gyakorlatokat támogató dedikált modulokkal.

Egyszerűsítse az ügynökök és a végfelhasználók élményét egy tiszta, intuitív és könnyen navigálható felülettel.

Adjon lehetőséget a felhasználóknak egy egyszerű önkiszolgáló portálon keresztül az incidensek naplózására és a tudásbázis cikkeinek elérésére.

Elemezze a teljesítményt és hozzon adat alapú döntéseket a testreszabható irányítópultok, a beépített jelentéskészítő és az elemző eszközök segítségével.

A TOPdesk korlátai

Nem integrálható jól a Google Enterprise/Admin rendszerrel.

A beépített jelentéskészítő és elemző eszközök ugyan funkcionálisak, de nem biztos, hogy olyan mélységet és részletességet kínálnak, mint a több adatot kezelő platformok.

A platform nem alkalmas nagy sebességű, valós idejű incidenskezelésre, és nem rendelkezik fejlett riasztási és ügyeleti beosztási funkciókkal.

TOPdesk árak

30 napos ingyenes próba

Essential: 76 USD/hó ügynökönként

Engaged: 109 USD/hó ügynökönként

Kiváló: 155 USD/hó ügynökönként

TOPdesk értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 100 értékelés)

Mit mondanak a TOPdesk-ről a valódi felhasználók?

Egy rövid idézet egy valódi felhasználótól:

A TOPdesk ideális, könnyen használható, és a kérdéseimre is gyors válaszokat kapok. Lenyűgöző funkciókkal rendelkezik, amelyek moduláris és könnyen testreszabható felépítést tesznek lehetővé.

A TOPdesk ideális, könnyen használható, és a kérdéseimre is gyors válaszokat kapok. Lenyűgöző funkciókkal rendelkezik, amelyek moduláris és könnyen testreszabható felépítést tesznek lehetővé.

📖 Olvassa el még: Üzletmenet-folytonossági terv példák egy rugalmas szervezet számára

16. NinjaOne (A legjobb azoknak az MSP-knek, akiknek könnyű távoli felügyeletre van szükségük)

via NinjaOn e

A NinjaOne egy egységes IT-műveleti platform, amely szorosan integrálja a távoli felügyeletet és kezelést (RMM), a végpontkezelést és a helpdesk jegyrendszert.

Ezzel az IT-csapatok minden eszközt ellenőrizhetnek, függetlenül azok helyétől. Egyszerűsíti az endpoint menedzsmentet azáltal, hogy automatizálja a Windows, macOS és Linux rendszerek frissítését, és lehetővé teszi a távoli hibaelhárítást, mielőtt a kisebb problémák nagyobbá válnának.

A valós idejű riasztások, a beépített biztonsági mentési eszközök és a szoftver telepítése segítségével egyszerűsítheti a műveleteket és csökkentheti a több rendszerre való támaszkodást. Ha az infrastruktúra nagy léptékű kezelése az Ön prioritása, a NinjaOne biztosítja az Ön számára a szükséges ellenőrzést és lefedettséget.

A NinjaOne legjobb funkciói

A Remote Monitoring and Management (RMM) segítségével távolról figyelheti és kezelheti a végpontokat, így valós időben ellenőrizheti az eszközök állapotát és biztonságát.

Automatizálja a jegyek létrehozását közvetlenül a végpontok riasztásai alapján, például teljesítményfigyelmeztetések, sikertelen feladatok vagy biztonsági problémák esetén.

Automatizálja a javítások telepítését és a szoftverfrissítéseket robusztus javításkezelő eszközökkel, és csökkentse a sebezhetőségeket.

Automatikusan gazdagítsa az összes jegyet a kezelt eszközről származó részletes, kontextusfüggő adatokkal, beleértve a hardvert, a szoftvert és a teljesítménytörténetet.

Védje adatait automatizált biztonsági mentési és katasztrófa-helyreállítási opciókkal eszközök és szerverek számára.

A NinjaOne korlátai

Folyamatosan kijelentkezik, és egyes felhasználók panaszkodnak az „inaktivitási időtúllépés” miatt.

A platform a kezelt végpontokból származó incidensekre összpontosít, és nem hálózati, felhőalapú vagy alkalmazásszintű incidensek központi kezelőpontjaként lett kialakítva.

A helpdesk modul testreszabási lehetőségei korlátozottabbak, mint az önálló ügyfélszolgálati alkalmazások által kínált rugalmasság.

NinjaOne árak

Egyedi árak

NinjaOne értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2300 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 240 értékelés)

Mit mondanak a NinjaOne-ról a valódi felhasználók?

Egy értékelő szerint:

Könnyű használat, egyszerű funkciók és a várakozásoknak megfelelő platform teljesítmény. Gyakori funkciófrissítések is vannak, amelyek figyelembe veszik a közösség visszajelzéseit és beépítik azokat a termékbe.

Könnyű használat, egyszerű funkciók és a várakozásoknak megfelelő platform teljesítmény. Gyakori funkciófrissítések is vannak, amelyek figyelembe veszik a közösség visszajelzéseit és beépítik azokat a termékbe.

📖 Olvassa el még: A legjobb tudásbázis-chatbotok az ügyfélszolgálat automatizálásához

Incidensek nyomon követése és kezelése a ClickUp segítségével

Függetlenül attól, hogy mennyire kifinomult a technológiai háttér, az a fontos, hogy a csapata milyen gyorsan és hatékonyan tud reagálni, ha valami meghibásodik. A legjobb incidenskezelő szoftver átláthatóságot biztosít, automatizálja a munkafolyamatokat, csökkenti a zavaró tényezőket, és mindenki számára egyértelművé teszi a folyamatot az első riasztástól a végső megoldásig.

Ha rugalmas, intuitív platformot keres, amelyet nagy nyomású környezetekhez fejlesztettek ki, a ClickUp minden követelménynek megfelel.

A testreszabható feladatfolyamatoktól és valós idejű irányítópultoktól az AI-alapú jelentésekig és intelligens értekezletjegyzetekig ez az egyetlen megbízható forrás az IT-, DevOps- és üzemeltetési csapatok számára.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅