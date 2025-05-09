A 10 legjobb megosztott naptáralkalmazás a 2025-ös ütemezés egyszerűsítéséhez

A család időbeosztásának összehangolása gyakran olyan, mintha egy teljes munkaidős állás lenne. Az egyik pillanatban még az iskolai értekezletre készülsz, a következőben pedig a partnered ragaszkodik ahhoz, hogy megígérted, elviszed a kutyát az állatorvoshoz.

A jó hír az, hogy egy megbízható megosztott naptáralkalmazás segítségével mindenki ugyanazon az oldalon maradhat, és elkerülhetők a kaotikus összetévesztések. Akár családi naptárra van szüksége az iskolai események és a munkahelyi kötelezettségek összehangolásához, akár egy alkalmazásra, amely több eszközön is zökkenőmentesen szinkronizálható, mi teszteltük a legjobb elérhető lehetőségeket.

Íme egy válogatás a legjobb megosztott naptáralkalmazásokból, amelyek egyszerűsítik a tervezést, így kevesebb időt kell fordítania a naptárak kezelésére, és több időt tölthet együtt az élet élvezetével.

📌 A legjobb megosztott naptáralkalmazások áttekintése Eszköz Legjobb funkciók A legjobb Árak ClickUp Külső naptárszinkronizálás, drag-and-drop feladatok, színkódolt bejegyzések, csevegés, AI ütemezés Minden csapatméret Ingyenes csomag elérhető / 30 napos ingyenes próba / Testreszabás elérhető vállalatok számára Google Naptár Google alkalmazás szinkronizálás, több naptár, természetes nyelvű bevitel, eseménymegosztás A Google alkalmazásokkal integrált felhasználók Ingyenes / fizetős csomagok / testreszabási lehetőségek vállalatok számára Cozi Színkóddal jelölt ütemezés, megosztott teendőlisták és bevásárlólisták, heti napirend e-mailek Családközpontú ütemezés Ingyenes / Prémium: előfizetéses TimeTree Több naptár, beépített csevegés, valós idejű értesítések, fájlcsatolások Naptár megosztás kommunikációval Ingyenes / Prémium: előfizetéses Microsoft Outlook Naptár Microsoft 365 integráció, naptárkeresés, több naptár támogatása, e-mail/esemény szinkronizálás Microsoft-felhasználók és üzleti-családi ütemezés Ingyenes / fizetős csomagok / testreszabási lehetőségek vállalatok számára FamilyWall Valós idejű helymeghatározás, étkezés tervezés, Google Naptár szinkronizálás, bevásárlólisták All-in-one családi szervezés Ingyenes / Prémium: előfizetéses FamCal Színkóddal jelölt események, megosztott listák, étkezés-tervező, kiadások nyomon követése Ütemezés az egész család számára Ingyenes / Prémium: előfizetéses Cupla Partneri ütemterv-szinkronizálás, megosztott feladatok és emlékeztetők, beépített csevegés, automatikus frissítések Ütemezéssel foglalkozó párok Ingyenes Asana Feladatok kiosztása, automatizálás, naptárszinkronizálás, prioritásbeállítások Projektalapú családi ütemezés Ingyenes / fizetős csomagok / testreszabási lehetőségek vállalatok számára Fantastical Több naptár szinkronizálása, eseményjavaslatok, természetes nyelvű bevitel, hívásfelismerés Apple-felhasználók speciális ütemezési igényekkel Ingyenes / fizetős csomagok / testreszabási lehetőségek vállalatok számára

Mit kell keresnie a megosztott naptáralkalmazásokban?

Nem minden megosztott naptáralkalmazás egyforma. Egyesek megkönnyítik a tervezést, míg mások több munkát jelentenek, mint amennyit érnek. Ahhoz, hogy családja gond nélkül szervezett maradjon, keresse meg ezeket a nélkülözhetetlen funkciókat:

Szinkronizálás több eszközön: Gondoskodjon arról, hogy a család minden tagja valós idejű frissítéseket kapjon, függetlenül attól, hogy milyen eszközt használ.

Testreszabható értesítések: Állítson be emlékeztetőket fontos eseményekre, utolsó pillanatban bekövetkező ütemterv-változásokra vagy ismétlődő feladatokra.

Több naptárnézet : Váltson napi, heti vagy havi nézetek között, hogy gyorsan áttekintse a közelgő eseményeket.

Színkódolt események: Rendeljen különböző színeket az egyes családtagokhoz, hogy egy pillantással elkerülje a keveredést.

Megosztott feladatlisták: Kövesse nyomon a bevásárlásokat, az iskolai projekteket és a házimunkákat a tervezett események mellett.

Eseményalapú csevegés vagy jegyzetek : Adjon hozzá részleteket, frissítéseket vagy utolsó pillanatban bekövetkezett változásokat közvetlenül az eseményekhez, hogy elkerülje a végtelen szövegeket.

Integráció más alkalmazásokkal: Szinkronizálja a Google Naptárral, az Outlookkal vagy a feladatkezelőkkel a tervezés egyszerűsítése érdekében.

Vendéghozzáférés ideiglenes eseményekhez: Lehetővé teszi a bébiszitterek, rokonok vagy barátok számára, hogy teljes hozzáférés nélkül megtekintsék az ütemterveket.

🔍 Tudta? Az emberek 70%-a digitális naptárakra támaszkodik a napi ütemezésének kezeléséhez. Azonban több családtag tevékenységének nyomon követéséhez egy egyszerű naptáralkalmazásnál többre van szükség.

A 10 legjobb megosztott naptáralkalmazás

A megfelelő megosztott naptáralkalmazás megtalálása döntő fontosságú a családja ütemtervének szervezésében. Akár egyszerű családi naptárra, akár több eszközön szinkronizálható, számos funkcióval ellátott tervezőre van szüksége, számos ingyenes naptáralkalmazás áll rendelkezésre különböző felhasználási esetekhez.

Íme a legjobb választások, amelyek segítenek a káosz nélkül a tervhez tartani magát!

1. ClickUp (A legjobb all-in-one feladat- és naptárkezeléshez)

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás beépített ütemező és együttműködési funkciókkal.

A hagyományos családi naptáralkalmazásokkal ellentétben a ClickUp integrálja a teendőlistákat, az események nyomon követését és a feladatok függőségét. Ez kiváló választássá teszi a több időbeosztást egyensúlyozó elfoglalt családok számára.

Tervezze meg és kövesse nyomon családja ütemtervét a ClickUp Calendar segítségével!

A ClickUp Calendar segít családjának egy hullámhosszon maradni . Néhány kattintással megtekintheti feladatait és tevékenységeit nap, hét vagy hónap szerint, így részletes vagy átfogó áttekintést kaphat családja ütemtervéről.

A valódi előrelépés? Valójában automatizálhatja az ütemezését. Képzelje el: a legfontosabb feladatokat prioritásként jelöli meg, és a ClickUp mesterséges intelligenciát használ, hogy javaslatot tegyen a legjobb időpontokra azok elvégzéséhez. Ezután egyetlen kattintással hozzáadhatja ezeket az időblokkokat a naptárához. És ha nem fejezi be a feladatot? A ClickUp automatikusan átütemezi az időt, így Ön továbbra is a terv szerint haladhat.

A ClickUp naptárával összes naptárát (munkahelyi, személyes, közösségi) egyetlen egységes nézetbe integrálhatja. Ezzel központi helyet hozhat létre minden kötelezettségének, csökkentve a zavart és egyszerűsítve az ütemezést.

És itt jön a legjobb: a ClickUp zökkenőmentesen integrálja feladatait és naptárát. A prioritási feladatok, a késedelmes feladatok és a hátralékok közvetlenül a naptár oldalsávján jelennek meg, és könnyedén áthúzhatja őket az ütemtervébe. Így hatékonyabban tervezheti meg munkanapját, és a legfontosabb dolgokra koncentrálhat.

A ClickUp Tasks segítségével szervezze, rangsorolja és automatizálja a feladatokat, hogy kaotikus helyzetek nélkül tartsa be a határidőket.

A ClickUp Tasks segítségével feladatokat rendelhet az egyes családtagokhoz, színekkel jelölheti a tevékenységeket, és akár ismétlődő emlékeztetőket is létrehozhat iskolai rendezvényekhez vagy családi kirándulásokhoz.

A ClickUp Tasks alkalmazással a következőket is megteheti:

Használja az egyéni mezőket a feladatok jobb kontextusához, hogy mindenki ugyanazon az oldalon legyen.

Kössön össze feladatokat rugalmas függőségekkel a zökkenőmentes menedzsment érdekében

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, például a mindennapi teendőket, így kevesebb időt kell emlékeztetőket beállítani.

Állítsa be a naptár elrendezését, szűrje a feladatokat, és ossza meg a nézeteket másokkal. Szinkronizálhatja külső naptárakkal is, például az Outlookkal és az Apple Naptárral.

A drag-and-drop ütemezés, a külső naptárszinkronizálás és az eseményalapú csevegések segítségével a ClickUp megkönnyíti a családi ütemterv megtervezését anélkül, hogy több alkalmazás között kellene váltogatnia.

📮 ClickUp Insights: A tudásmunkások 92%-a személyre szabott időgazdálkodást alkalmaz. A legtöbb munkafolyamat-kezelő eszköz azonban nem rendelkezik beépített prioritáskezelő funkcióval, ami negatívan hat a termelékenységre. A ClickUp mesterséges intelligenciával támogatott ütemezési és időkövetési funkciói egyedi időgazdálkodási stratégiát hoznak létre, amely a csapatának megfelel.

A ClickUp legjobb funkciói

Szinkronizálja zökkenőmentesen a külső naptárakat, hogy a Google Naptár és az Outlook egy egységes nézetben jelenjen meg.

Az események azonnali áthúzásával módosíthatja az ütemtervet, manuális beírás nélkül.

Színkódokkal jelölje a naptárbejegyzéseket, hogy egy pillantással nyomon követhesse minden családtag tevékenységét.

Csatoljon jegyzeteket és fájlokat az eseményekhez, hogy hozzáadjon részleteket, például iskolai űrlapokat, bevásárlólistákat vagy utazási útvonalakat.

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást , hogy családtagjaival és kollégáival együttműködve ötleteket gyűjtsön és kreatív vizuális elemekkel együtt végezze el a feladatokat.

Lehetővé teszi a valós idejű kommunikációt és az események zökkenőmentes koordinálását, így mindenki könnyedén naprakész marad a ClickUp Chat segítségével.

A ClickUp Time Tracking segítségével megtekintheti a feladatokra fordított teljes időt, és szűrheti az időt státusz, dátum és prioritás szerint.

A ClickUp korlátai

Tanulási görbe azoknak a családoknak, akiknek csak egy egyszerű családi naptáralkalmazásra van szükségük

Nincs dedikált mobil widget a közelgő események megtekintéséhez az alkalmazás megnyitása nélkül.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5,0 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5,0 (4000+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A ClickUp segítségével áttekinthetjük a projektek nagy képét és a részleteket is, ami segít a problémák gyors megoldásában és abban, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon a projektben. Az is tetszik, hogy a napi feladatok nagy részét automatizálhatom.

A ClickUp segítségével áttekinthetjük a projektek nagy képét és a részleteket is, ami segít a problémák gyors megoldásában és abban, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon a projektben. Az is tetszik, hogy a napi feladatok nagy részét automatizálhatom.

💡 Profi tipp: Ha családodnak több naptára van a munkához, az iskolához és az otthoni élethez, a ClickUp fejlett szűrőivel a csoportok ütemezését külön-külön vagy egy helyen tekintheted meg. Használd ezeket a szűrőket, hogy elkerüld a rendetlenséget, miközben továbbra is nyomon követheted minden fontos dolgot.

2. Google Naptár (a legjobb a Google alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációhoz)

via Google Naptár

A Google Naptár az egyik legszélesebb körben használt megosztott naptáralkalmazás, és erre jó oka van. Könnyedén szinkronizálható az összes Google-alkalmazással, például a Gmail, a Meet és a Drive alkalmazásokkal.

Ha családja Gmail-fiókot használ, ez a naptáralkalmazás még hatékonyabbá válik. Lehetővé teszi az e-mailekből származó események automatikus hozzáadását, videohívások ütemezését és az ütemterv megosztását.

A Google Naptár kiemelkedő tulajdonsága, hogy egyetlen felületen több naptárat is kezelhet. Külön naptárakat hozhat létre családtagjai, munkája, iskolája, sőt akár családi naplója számára is, majd válthat közöttük, vagy egyszerre tekintheti meg az összeset.

A Google Naptár legjobb funkciói

Szinkronizálja automatikusan a Google alkalmazásokat, hogy manuális beírás nélkül hozzáadhassa a Gmail, a Meet és a Google Tasks eseményeit.

Készítsen több naptárat könnyedén, hogy egy helyen különválassza a munkahelyi, iskolai és személyes ütemterveket.

Ossza meg naptárait azonnal családtagjaival, hogy mindenki tájékozott legyen a fontos eseményekről.

Használja a természetes nyelvű esemény létrehozás funkciót, és írjon be egyszerű mondatokat, például „Orvosi vizsgálat 15 órakor”, és hagyja, hogy a Google ütemezze be.

A Google Naptár korlátai

Mások ütemtervének megtekintésekor nehéz lehet megtalálni a közös időpontokat.

Nincs beépített feladatkezelő funkció azoknak a családoknak, akik szeretnék összehangolni a naptáraikat a teendőlistáikkal.

A Google Naptár árai

Ingyenes verzió

Üzleti kezdőcsomag: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti standard : 14 USD/hó felhasználónként

Business plus : 22 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Google Naptár értékelések és vélemények

G2: 4,6/5,0 (42 790+ értékelés)

Capterra: 4,8/5,0 (3470+ értékelés)

💡 Profi tipp: Néhány Google Naptár trükk elsajátításával órákat spórolhat meg a tervezés stresszén – a Gmailből való automatikus esemény hozzáadástól a munkaidő és az egyéni értesítések beállításáig. Nézze meg itt a legjobb Google Naptár trükköket.

3. Cozi (A legjobb családközpontú ütemezéshez és szervezéshez)

via Cozi Family Organizer

A Cozi egy megosztott családi naptáralkalmazás, amelyet a mozgalmas háztartások szervezésére terveztek. A általános megosztott naptáralkalmazásokkal ellentétben a Cozi egy platformon egyesíti a naptár megosztását, a teendőlistákat, a bevásárlólistákat és az étkezés tervezését.

Ez egy olyan komplex megoldás, amely mindenki tevékenységét nyomon követi, miközben automatikus értesítésekkel tájékoztatja a családtagokat. A színkódokkal ellátott ütemezésnek köszönhetően egy pillantással könnyen látható, hogy ki vesz részt az egyes eseményekben.

A Cozi gondoskodik arról, hogy mindenki emlékezzen a fontos dátumokra, legyen szó iskolai rendezvényekről, fogorvosi időpontokról vagy családi programokról.

A Cozi legjobb funkciói

Állítson be automatikus értesítéseket és napirendi e-maileket, hogy mindenki naprakész legyen a változásokról.

Ossza meg bevásárlólistáit, étkezési terveit és teendőlistáit, hogy egy helyen kezelhesse a háztartási feladatokat.

Bármely eszközről hozzáférhet a családi naptárhoz, hogy útközben is ellenőrizhesse a menetrendeket.

A Cozi korlátai

Nincs integráció más naptáralkalmazásokkal, például a Google Naptárral vagy az Outlookkal.

Egyes funkciókhoz fizetős előfizetés szükséges a fejlett eszközök használatához.

Cozi árak

Egyedi árazás

Cozi értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📌 Bónusz tipp: Használja a Cozi naptár-e-mailjeit, hogy hetente elküldje a családtagoknak a heti ütemtervet, így mindenki előre tudhatja a terveit. Ez hasznos lehet a családi összejövetelek, iskolai rendezvények és étkezések egy helyen történő nyomon követéséhez!

4. TimeTree (A legjobb naptármegosztás beépített kommunikációs funkcióval)

via TimeTree

A TimeTree egy megosztott naptáralkalmazás, amely egyszerűsíti a családok, barátok és csapatok ütemezését és koordinációját.

A szokásos családi naptáralkalmazásokkal ellentétben a TimeTree nem csak naptármegosztásra alkalmas. Beépített csevegési funkciókat, különböző csoportok számára több naptárat és az eseményekről szóló azonnali értesítéseket is tartalmaz.

A TimeTree segítségével létrehozhat egy megosztott családi naptáralkalmazást, egy munka naptárat, sőt akár egy családi naplót is. Az alkalmazás valós idejű frissítésekkel tartja mindenki naprakészen, így nincs szükség külön üzenetküldő alkalmazásokra a tervek megbeszéléséhez.

A TimeTree legjobb funkciói

Hozzon létre több naptárat különböző csoportok számára, hogy elkülöníthesse a munkahelyi, családi és személyes naptárait. Kapjon automatikus értesítéseket minden változásról, hogy senki ne maradjon le a frissítésekről.

Beszélje meg az eseményeket online naptárában a beépített csevegő és megjegyzések segítségével.

Csatoljon fájlokat és képeket az eseményekhez, hogy a fontos dokumentumok könnyen hozzáférhetők legyenek.

A TimeTree korlátai

Nem integrálható mélyen más naptáralkalmazásokkal, mint például a Google Naptár vagy az Outlook.

Egyes fejlett funkciók, például az események prioritásainak meghatározása, fizetős előfizetést igényelnek.

TimeTree árak

Ingyenes verzió

Prémium: 4,49 USD/hó felhasználónként

Éves tervezet: 44,99 USD/év felhasználónként

TimeTree értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? Egy 393 családot vizsgáló tanulmány megállapította, hogy a közös tervezési eszközök csökkentik a családi élet stresszét. A családi naptáralkalmazások megakadályozzák a kettős foglalásokat, a félreértéseket és a last minute káoszt, biztosítva a munka, az iskola és a személyes ütemtervek zökkenőmentes összehangolását.

5. Microsoft Outlook Naptár (A legjobb Microsoft-felhasználóknak és a zökkenőmentes üzleti-családi ütemezéshez)

via Microsoft Outlook Naptár

A Microsoft Outlook Calendar egy megosztott naptáralkalmazás, amely integrálódik a Microsoft ökoszisztémájába. Akár családi eseményeket, iskolai órarendeket vagy munkahelyi megbeszéléseket szervez, többféle naptárnézetet, eseménymeghívókat és valós idejű frissítéseket kínál.

A Microsoft 365-öt már használó családok számára az Outlook naptármegosztási funkciója lehetővé teszi a különböző fiókok közötti tervek összehangolását. Támogatja a Google Naptár és az Apple Naptár szinkronizálását is, így minden eszközön kezelheti az összes ütemezését.

A beépített eseményemlékeztető rendszer biztosítja, hogy senki ne felejtse el a fontos dátumokat, míg a több naptárban való keresés funkció megkönnyíti a szükséges információk megtalálását.

A Microsoft Outlook Naptár legjobb funkciói

Szinkronizálja a Google, Apple és Microsoft naptárakat, hogy az összes ütemezést egy helyen láthassa.

Hozzon létre és osszon meg több naptárat, hogy elkülöníthesse a munkát, az iskolát és a magánéletet.

Könnyedén keressen naptári elemeket, hogy gyorsan megtalálja a múltbeli és a jövőbeli eseményeket.

A Microsoft Outlook Naptár korlátai

Más naptáralkalmazásokhoz képest korlátozott ingyenes tárhely

A fejlett eszközök használatának elsajátítása időbe telhet azok számára, akik még nem ismerik a Microsoft rendszerét.

A Microsoft Outlook Naptár árai

Microsoft 365 Family: 8,99 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Personal: 6,99 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Plan: Egyedi árazás

Microsoft Outlook Naptár értékelések és vélemények

G2: 4,5/5,0 (2970+ értékelés)

Capterra: 4,5/5,0 (2120+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Microsoft Outlook Naptárról?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Az MS Outlook az egyik legnépszerűbb eszköz az e-mailek kezeléséhez és a munkakalandár szerkesztéséhez. A legjobb tulajdonsága, hogy zökkenőmentesen integrálható más értekezlet-kezelő eszközökkel, mint például a Zoom Workplace, az MS Teams stb.

Az MS Outlook az egyik legnépszerűbb eszköz az e-mailek kezeléséhez és a munkakalandár szerkesztéséhez. A legjobb tulajdonsága, hogy zökkenőmentesen integrálható más értekezlet-kezelő eszközökkel, mint például a Zoom Workplace, az MS Teams stb.

6. FamilyWall (A legjobb az all-in-one családi szervezéshez és kommunikációhoz)

via FamilyWall

A FamilyWall egy teljes családra kiterjedő szervezési platform, amely egyszerűsíti a napi ütemezést, a feladatokat és a kommunikációt. Integrálja a bevásárlólistákat, az étkezés tervezését és a valós idejű helymeghatározást, így elengedhetetlen eszközzé válik a elfoglalt családok számára.

A Google Naptár szinkronizálásával több naptárat egyesíthet egy helyen, és mindenki naprakész lehet. A megosztott teendőlisták és bevásárlólisták biztosítják, hogy semmi ne maradjon ki, míg a családi üzenetküldő alkalmazás az alkalmazások közötti váltás nélkül teszi lehetővé az azonnali kommunikációt.

A prémium felhasználók költségvetés-nyomon követést és étkezés-tervezést is igénybe vehetnek, így a háztartás vezetése még zökkenőmentesebbé válik.

A FamilyWall legjobb funkciói

Szinkronizálja az ütemterveket a Google Naptárral, hogy minden eseményt egy helyen központosítson.

Ossza meg bevásárlólistáit és teendőlistáit, hogy családként nyomon követhessék a feladatokat.

Használja a valós idejű helymeghatározást gyermekei számára, és kapjon biztonságos zóna riasztásokat

Tervezze meg a hét étkezéseit, és automatikusan készítsen bevásárlólistákat a könnyű vásárlás érdekében.

A FamilyWall korlátai

A felhasználóknak előfizetésre van szükségük a költségvetés és a fejlett étkezés-tervezéshez.

A helymeghatározás egyes eszközökön gyorsabban lemerítheti az akkumulátort.

FamilyWall árak

Ingyenes verzió

Prémium: 4,99 USD/hó felhasználónként

FamilyWall értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? Egy tanulmány szerint a férfiak jobban támaszkodnak a digitális naptárakra, mint a nők (73% szemben 67%-kal), de a nők inkább papír alapú tervezőket használnak (32,1%). Az olyan alkalmazások, mint a ClickUp, segítenek áthidalni a szakadékot, digitális szervezési eszközöket biztosítva, miközben azok számára, akik még mindig a hagyományos megközelítést részesítik előnyben, lehetővé teszik a kézi jegyzetelést.

7. FamCal (A legjobb megoldás az egész család szervezéséhez egy alkalmazásban)

via FamCal

A FamCal egy megosztott családi naptáralkalmazás, amely segít a háztartásoknak szinkronban maradni az eseményekkel, feladatokkal, jegyzetekkel és bevásárlólistákkal. Színkódolt ütemezést, családtagok szerepkörét és valós idejű frissítéseket kínál, így ideális elfoglalt családok számára, akik több feladatot is egyszerre kell ellátniuk.

A Google Naptár szinkronizálásával a felhasználók eseményeket adhatnak hozzá, emlékeztetőket állíthatnak be és feladatokat rendelhetnek hozzá bizonyos családtagokhoz.

Az alkalmazás tartalmaz egy megosztott recepttervezőt, családi utazások költségeinek nyomon követését és privát jegyzeteket. Ez biztosítja, hogy a napi ütemtervektől a nyaralási tervekig minden jól szervezett legyen.

A FamCal legjobb funkciói

Hozzon létre megosztott eseményeket színkódolt kategóriákkal, hogy nyomon követhesse minden családtag időbeosztását.

Kezelje a bevásárlólistákat és a teendőlistákat, hogy mindig kézben tartsa a bevásárlást és a háztartási feladatokat.

Használja a beépített étkezés-tervezőt a receptek szervezéséhez és az étkezések közvetlenül a naptárba történő beütemezéséhez.

Kövesse nyomon az utazási költségeket egy helyen, hogy figyelemmel kísérhesse a nyaralás alatti kiadásokat.

A FamCal korlátai

Nem szinkronizálható az Outlook vagy a Samsung Naptárral, ami korlátozza a platformok közötti integrációt.

Néhány alapvető funkció mostantól fizetős, ami frusztrálja a régóta használókat.

FamCal árak

Ingyenes verzió

Prémium: 4,99 USD/hét felhasználónként

Éves tervezet: 39,99 USD/év felhasználónként

FamCal értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

➡️ További információ: A legjobb Google Naptár kiterjesztések és bővítmények

8. Cupla (A legjobb azoknak a pároknak, akik együtt kezelik a naptáraikat)

via Cupla

A Cupla egy párok számára tervezett megosztott naptáralkalmazás, amely megkönnyíti az együttélés tervezését. Ez az általános családi naptáralkalmazás a kapcsolatbarát ütemezésre összpontosít, biztosítva, hogy a partnerek szinkronban maradjanak a fontos dátumokkal, teendőlistákkal és emlékeztetőkkal.

Hozzon létre megosztott eseményeket, szinkronizáljon más naptárakkal, például a Google Naptárral, és akár az alkalmazáson belül is cseveghet, hogy valós időben megbeszéljék a terveket.

Akár randevúkat szervez, munkarendeket koordinál, vagy egymás elérhetőségét követi nyomon, a Cupla mindent egyszerűbbé tesz.

A Cupla legjobb funkciói

Szinkronizálja az ütemterveket azonnal, hogy lássa mindkét partner rendelkezésre állását.

Kezelje együtt a teendőlistákat és az emlékeztetőket, hogy naprakész legyen a napi feladatokkal kapcsolatban.

Az alkalmazáson belül csevegve koordinálhatja a terveket anélkül, hogy üzenetküldő platformokra kellene váltania.

Kapjon automatikus értesítést az ütemterv változásairól, hogy senki ne maradjon le egy fontos eseményről.

Néhány korlátozás

Csak párkapcsolatokra korlátozott ütemezés, szélesebb körű családi vagy csapatfunkciók nélkül.

Nincs asztali verzió azok számára, akik inkább számítógépen szeretik kezelni az ütemterveket.

Cupla árak

Ingyenes letöltés

Cupla értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Asana (A legjobb projektalapú családi szervezéshez és feladatkövetéshez)

via Asana

Az Asana nem csak vállalkozásoknak szól – ez egy hatékony megosztott naptáralkalmazás azoknak a családoknak is, akiknek strukturált feladatkezelésre van szükségük. Ha a háztartása úgy működik, mint egy mini-szervezet, több naptárral, teendőlistákkal és megosztott felelősségekkel, az Asana segít mindezt összehangolni.

A hagyományos családi naptáralkalmazásokkal ellentétben az Asana lehetővé teszi események létrehozását, határidők beállítását, feladatok nyomon követését és a munkafolyamatok automatizálását. Feladatokat oszthat ki, iskolai órarendeket kezelhet, sőt a Google Naptár vagy a Microsoft Outlook integrációk segítségével mindent egy helyen szinkronizálhat.

Az Asana legjobb funkciói

Szervezze meg a családja ütemtervét projektalapú tervezéssel, hogy nyomon követhesse az iskolát, a munkát és az eseményeket.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, hogy kézi beírás nélkül kezelhesse a házimunkákat, étkezési terveket vagy számlák fizetését.

Szinkronizálja a Google Naptárral és más naptárakkal, hogy minden eseményt egy helyen összegyűjthessen.

Rendeljen feladatokhoz határidőket, prioritási szinteket és emlékeztetőket családtagjainak.

Az Asana korlátai

A tömeges automatizálás és a fejlett szabályok minimális felhasználói követelményeket támasztó vállalati tervet igényelnek.

Az éves számlázás és a visszatérítés kizárása kockázatos lehet azok számára, akik nem biztosak a hosszú távú használatban.

Asana árak

Ingyenes verzió

Starter: 10,99 USD/hó felhasználónként

Haladó: 24,99 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5,0 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5,0 (több mint 13 350 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az Asanáról?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Imádom az Asana egyszerűségét. Az évek során sok más projektmenedzsment eszközt is kipróbáltam, de egyik sem rendelkezik ilyen tiszta és intuitív felhasználói felülettel. Ha még nem ismeri az eszközt, hihetetlenül könnyű elkezdeni a használatát.

Imádom az Asana egyszerűségét. Az évek során sok más projektmenedzsment eszközt is kipróbáltam, de egyik sem rendelkezik ilyen tiszta és intuitív felhasználói felülettel. Ha még nem ismeri az eszközt, hihetetlenül könnyű elkezdeni a használatát.

via Fantastical

A Fantastical egy prémium naptáralkalmazás Mac-felhasználók számára, akiknek zökkenőmentes naptármegosztásra, eseményütemezésre és feladatkezelésre van szükségük az Apple-eszközökön. Természetes nyelvű esemény létrehozást, időzóna támogatást és automatizált értekezletütemezést kínál.

A Fantastical különlegessége, hogy szinkronizálható a Google Naptárral, az iClouddal, a Microsoft 365-tel és más naptáralkalmazásokkal, így több naptár is megtekinthető. Eseményjavaslatokat is kínál, így különböző időpontokat küldhet el, és mások kiválaszthatják a legmegfelelőbbet – ez tökéletes megoldás családi összejövetelekhez vagy iskolai találkozókhoz.

A Fantastical legjobb funkciói

Szinkronizáljon több naptárat, hogy a Google, az iCloud és az Outlook ütemezését egy helyen összegyűjtse.

Hozzon létre eseményeket természetes nyelven, például „Vacsora a nagymamánál 6 órakor” kifejezésekkel.

Javasoljon eseményidőpontokat családtagjainak, és hagyja, hogy ők szavazzanak a legjobb lehetőségre.

A Zoom, Google Meet és Teams linkek felismerésével automatikusan megtekintheti és csatlakozhat a konferenciahívásokhoz.

A Fantastical korlátai

Az ár magas, annak ellenére, hogy nem kínálnak tárolt naptárszolgáltatást.

Csak Apple-eszközökön használható, Windows- vagy Android-felhasználók számára nem nyújt teljes körű támogatást.

Fantastical árak

Személyes: 4,75 USD/hó felhasználónként

Család (legfeljebb 5 felhasználó): 7,50 USD/hó felhasználónként

Fantastikus értékelések és vélemények

G2: 4,4/5,0 (20+ értékelés)

Capterra: 4,8/5,0 (20+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Fantasticalról?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Rendkívül könnyű használni. Nehéz elmagyarázni azoknak, akiknek alapvető naptárigényeik vannak, de az én naptáram nagyon zsúfolt. Lehetővé teszi, hogy egyszerű angol nyelven adjon hozzá elemeket a naptárhoz, és a felület is remek. Sokkal jobb, mint az iCal.

Rendkívül könnyű használni. Nehéz elmagyarázni azoknak, akiknek alapvető naptárigényeik vannak, de az én naptáram nagyon zsúfolt. Lehetővé teszi, hogy egyszerű angol nyelven adjon hozzá elemeket a naptárhoz, és a felület is remek. Sokkal jobb, mint az iCal.

➡️ További információ: Hogyan egyesíthető két vagy több Google Naptár?

További megosztott naptáralkalmazások, amelyeket érdemes kipróbálni

Ha még mindig a tökéletes megosztott naptáralkalmazást keresi, íme néhány további hatékony alternatíva, amely megfelelhet az Ön igényeinek.

Teamup Calendar: Rugalmas naptár csoportok számára, amelyben a felhasználók bejelentkezés nélkül szervezhetik az ütemterveket, így ideális közösségi eseményekhez vagy önkéntes csapatokhoz.

Any. do Calendar: Ötvözi a naptártervezést a teendőlistával, így a felhasználók egy alkalmazásban zökkenőmentesen tervezhetik meg a napjukat és kezelhetik a feladataikat.

Zoho Calendar: Üzleti felhasználásra alkalmas megosztott naptár, eseményütemezéssel, emlékeztetővel és a Zoho termelékenységi csomagjával való integrációval.

Kezelje több naptárat zökkenőmentesen a ClickUp segítségével!

A legjobb megosztott naptáralkalmazás megtalálása nem csak az ütemezésről szól – hanem a stressz csökkentéséről, a kommunikáció javításáról és arról, hogy az egész család ugyanazon az oldalon álljon. Akár feladat-automatizálásra, eseményalapú csevegésre vagy zökkenőmentes naptárszinkronizálásra van szüksége, a megfelelő eszköz mindent megváltoztat.

A ClickUp egy drag-and-drop naptárat, integrációt a Google Naptárral, az Outlookkal és más alkalmazásokkal, valamint hatékony feladatkezelést kínál – mindezt egy helyen. Ha tehát gyorsabbá és egyszerűbbé szeretné tenni az ütemezését, akkor a ClickUp a legjobb választás!

Tegye rendet a családi tervezésben még ma. Regisztráljon a ClickUp-ra!