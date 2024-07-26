A 10 legjobb Google Naptár kiterjesztés és kiegészítő 2025-ben

Havonta félmilliárd ember használja a Google Naptárat. Könnyen használható felülete, színkódolt naptára és kiváló integrációi miatt ez a legjobb választás személyes és szakmai igényekhez egyaránt. Népszerűsége ellenére azonban nem mindig tartalmaz mindent, amire szüksége van.
A Google Naptár kiterjesztések a segítségére sietnek! A megfelelő kiterjesztéssel rugalmasabban és személyre szabottabban kezelheti Google Naptár eseményeit. Ha többet szeretne kihozni a napi programjából, íme tíz legjobb Google Naptár kiterjesztés, amelyet érdemes kipróbálnia 2024-ben.
Mit érdemes keresni a Google Naptár kiterjesztésekben?
A Google Naptár több millió napi felhasználóval a piacon elérhető legnépszerűbb naptárszolgáltatások egyike. Számos kiegészítő és kompatibilis alkalmazás áll rendelkezésre, amelyekkel hatékonyabban kezelheti a Google Naptár eseményeit, találkozóit és feladatait. Ha a Google Naptár funkcióinak bővítésére keres megoldásokat, érdemes szem előtt tartania az alábbiakat:
- Robusztus biztonsági beállítások: Nem szeretné bárkinek átadni a Google Naptár adatait. Győződjön meg arról, hogy a kiterjesztés készítője megbízható, és hogy megértette az összes engedélyt, amikor hozzáférést engedélyez a Google Naptárához.
- Problémamegoldó funkciók: A legjobb Google Naptár kiterjesztések azok, amelyek megoldanak egy problémát. Ez lehet egy olyan kiterjesztés, amely segít a munkára koncentrálni, megkönnyíti az idő nyomon követését, vagy lehetővé teszi az idő blokkolásával az időgazdálkodást.
- Intuitív felhasználói felület: A legjobb Google Naptár kiterjesztések azok, amelyeket azonnal használatba vehet. A kiváló, könnyen használható, intuitív és esztétikus felhasználói felület remek kiegészítője a technológiai eszközeinek.
- Integrálható más eszközökkel: Bár a Google Naptárral való kompatibilitás elengedhetetlen, egy terméknek az Ön technológiai eszköztárában található más eszközökkel (például Asana, ClickUp, Zoom vagy Slack) való zökkenőmentes integrálhatósága is növelheti a termelékenységet, mivel így nem kell manuálisan bevinni a találkozók időpontjait a különböző platformokra.
- Teljes működési költség: Sok Google Naptár kiterjesztés ingyenes, de a legjobb funkciók egy része fizetős. Ismerje meg az alkalmazás használatának teljes költségét, és használja ki az ingyenes próbaverziókat, hogy kipróbálhassa a kiterjesztést, mielőtt elkötelezi magát.
Számos Google Naptár-bővítmény áll rendelkezésre, ezért ne féljen változtatni és kipróbálni néhány különböző lehetőséget. Ez egy remek módszer arra, hogy megnézze, mi működik, milyen funkciókra van szüksége, és mi segít optimalizálni a Google Naptárban végzett munkáját.
A 10 legjobb Google Naptár kiterjesztés és kiegészítő
1. ClickUp
A projektmenedzsmenttel foglalkozó egyének és csapatok számára a ClickUp hihetetlen funkciókat kínál, amelyek kiterjesztik a Google Naptár funkcionalitását és megkönnyítik a feladatok kezelését.
Csatlakoztassa a ClickUp és a Google Naptár alkalmazásokat a Zapier segítségével, és így nem kell többé a platformok között váltogatnia, és manuálisan szinkronizálnia a találkozókat, eseményeket, sőt még a Google Naptár feladatait sem. Adja hozzá a Zapot a ClickUp fiókjához (nincs szükség programozási ismeretekre!), és a két platform zökkenőmentesen megosztja egymással az adatokat. Ezután a ClickUp Naptár nézetével áttekintheti a teljes idővonalat, így nem kell többé több naptár között váltogatnia.
A ClickUp központi irányító központtá válik az időd kezeléséhez, tervezéséhez és beosztásához. Akár a ClickUp ingyenes naptártervező sablonját is használhatod, hogy megszervezd és rendet teremts a naptárban.
A ClickUp legjobb funkciói
- Könnyű integráció a Google Naptárral – nincs szükség programozásra
- A ClickUp-ban létrehozott feladatok és határidők automatikusan frissülnek a Google Naptárban, így soha nem marad le semmiről.
- A naptártervező sablonok szinkronizálják az összes naptárát, így a feladatokat, találkozókat és eseményeket egy helyen tekintheti meg.
- Ha összekapcsolja csapata tagjainak Google Naptárát az alkalmazással, átláthatóbbá válik a csapat teljes munkamenete, így okosabban tervezheti a feladatok ütemezését.
- A naptár nézet megkönnyíti a találkozók ütemezését, vagy felhasználhatja erőforrás-kezeléshez, közösségi média marketing tervekhez és egyebekhez.
A ClickUp korlátai
- A kiterjedt funkciók bizonyos felhasználók számára tanulási görbét jelenthetnek.
- Bizonyos nézetek még nem érhetők el a mobilalkalmazásban.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/tag/hónap
- Üzleti: 12 USD/tag/hónap
- Vállalati felhasználók: Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.
- A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 3900 értékelés)
2. TeamCal
A TeamCal egy csapatok kezelésére kifejlesztett Google Naptár kiterjesztés. Az alkalmazás a Google Naptár adatait használja, hogy egyszerre több naptárat jelenítsen meg, így átfogó képet kaphat arról, mi történik a csapatában.
Az alkalmazásból azonosíthatja a lefedettségi hiányosságokat, kereshet megfelelő időpontokat a megbeszélésekhez, vagy felismerheti a potenciális kiégést, mielőtt az bekövetkezne. Az alkalmazásban végzett bármilyen frissítés automatikusan megjelenik a Google Naptárban, így a szinkronizálás zökkenőmentesen történik, és nincs szükség ismétlődő adminisztratív munkára.
A TeamCal legjobb funkciói
- A Naptárnézet egyszerre több naptárat is megjeleníti, így gyorsan megtalálhatja a Google Naptár eseményei közötti időpontokat, hogy megbeszéléseket, eseményeket és feladatokat ütemezzen.
- Lehetőség a csapat naptárának beágyazására egy belső vagy külső weboldalon, hogy mindenki naprakész legyen a történésekkel kapcsolatban.
- Mobil támogatás bárhonnan
A TeamCal korlátai
- A felhasználói felületen nincs drag-and-drop funkció, ezért több naptár átrendezése időigényes lehet.
TeamCal árak
- Starter: 29 USD havonta
- Prémium: 69 USD havonta
- Üzleti: 149 USD havonta
- 14 napos ingyenes próba
TeamCal értékelések és vélemények
- G2: 5/5 (2+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (15+ értékelés)
3. Időszerű
A Timely egy mesterséges intelligenciával működő időkövető kiterjesztés a Google Naptárhoz. A kézi időkövetés helyett a Timely a háttérben fut, és automatikusan naplózza a munkavégzését.
A Timely azonban nem csak egy egyszerű időkövető eszköz: tudja, milyen projektekben dolgozik, és naplózza, milyen alkalmazásokat használ a feladatok elvégzéséhez. Így nemcsak adminisztratív feladatoktól szabadítja fel az idejét, hanem adatelemzéseket is nyújt a munkamódszereiről, és segít hatékonyabban dolgozni. Csatlakoztassa a Timely-t a Google Naptárhoz és más naptárakhoz, hogy az időkövetés még könnyebb legyen.
A Timely legjobb funkciói
- Automatikusan rögzíti és naplózza a munkaidőt, függetlenül attól, hogy weboldalon vagy asztali alkalmazásban dolgozik.
- Elemezi az időkövetési adatokat, hogy meghatározza a legproduktívabb időszakaidat, a legforgalmasabb napjaidat és a leggyakrabban használt alkalmazásokat.
- Integrálható kedvenc programjaival és alkalmazásaival, többek között az Asana, a Trello, a Slack és a Zoom alkalmazásokkal.
Időbeli korlátozások
- Nincs mobil támogatása, ezért laptopon vagy asztali számítógépen kell használnia.
Időszerű árazás
- Starter: 11 USD/felhasználó/hónap
- Prémium: 20 USD/felhasználó/hónap
- Korlátlan: 28 USD/felhasználó/hónap
- Akár 22% megtakarítás az éves számlázási lehetőségekkel
Időszerű értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (380+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (690+ értékelés)
4. Checker Plus
A Checker Plus egy népszerű Google Naptár kiterjesztés, amely gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a naptár elérését és az események hozzáadását.
A telepítés után csak kattintson a bal felső sarokban található Chrome-bővítmény ikonra, hogy megtekintse a Google Naptárát az aktuális lapon. Innen megtekintheti, szerkesztheti és áthelyezheti eseményeit anélkül, hogy megváltoztatná a böngészőablakot. A bővítmény segítségével Google Naptár eseményemlékeztetőket hozhat létre, beleértve a felugró értesítéseket és az egyéni hangbeállításokat.
Az összes naptárát egyszerre támogatja, így a bővítményt személyes és szakmai Google Naptár oldalán is használhatja.
A Checker Plus legjobb funkciói
- Gyors hozzáférést biztosít a Google Naptárhoz a böngészőjében, így gyorsan hozzáadhat egy közelgő eseményt anélkül, hogy ablakot kellene váltania.
- Könnyedén testreszabhatja az értesítési felugró ablakokat, sőt hangos értesítést vagy egyéni hangot is hozzáadhat.
- Kattintson a jobb gombbal bármely webhelyre, hogy hozzáadja az új naptári eseményekhez – ez kiválóan alkalmas meghívók, útvonalak vagy rendezvényhelyszínek webhelyeinek nyomon követésére.
A Checker Plus korlátai
- A felugró ablakok késhetnek, ami problémát jelenthet, ha azokra támaszkodik, hogy figyelmeztessék Önt a találkozók időpontjáról.
Checker Plus árak
- Ingyenes
Checker Plus értékelések és vélemények
- Chrome Web Store: 4,4/5 (2000+ értékelés)
5. Óramutató járásával megegyező irányban
A Clockwise egy mesterséges intelligenciával működő ütemezési asszisztens, amely a Google Naptárral együttműködik. A kiterjesztés kezeli a napját, segít időt szánni a koncentrált munkára, szinkronizálja a személyes naptárát, vagy beépíti a helyszínen kívüli megbeszélésekre fordított utazási időt. Még jobb, ha az egész csapat használja, mert segít megtalálni a tökéletes időpontokat a csapatmegbeszélésekhez és az együttműködéshez.
A Clockwise legjobb funkciói
- A Google Naptár kiterjesztéshez kapcsolódó mesterséges intelligencia technológia segítségével a beállítások alapján optimalizálhatja a napirendjét.
- Szánjon időt a szünetekre és az irodán kívüli megbeszélésekre való utazásra, hogy megkapja a megérdemelt (és szükséges!) pihenőidőt.
- Szinkronizálható a Slack alkalmazással, így csapata mindig naprakész információkat kap arról, hogy mit csinál és mikor érhető el.
Óramutató irányú korlátozások
- Az integrációk korlátozottak lehetnek, ezért ha például a Salesforce-szal szeretne szinkronizálni, akkor szükség lehet egy másik megoldásra.
Óramutató járásával megegyező árképzés
- Ingyenes csomag elérhető
- Csapatok: 6,75 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással
- Üzleti: 11,50 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással
- Vállalati felhasználók: Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.
Óramutató járásával megegyező irányú értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (35+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)
6. Nova új lap
A Nova New Tab egy praktikus Google Chrome-bővítmény, amely a Chrome eszköztáron jelenik meg, és felváltja az alapértelmezett új lap oldalt. Lehetővé teszi az új lap oldalának testreszabását a Google Naptár eseményeivel, az időjárással, a találkozók jegyzetével és egyebekkel. Testreszabhatja az elrendezést, a színeket és a hátteret, hogy azok illeszkedjenek az asztali számítógépének esztétikájához.
A kiterjesztés érdekes beépített eszközökkel rendelkezik, mint például a Pomodoro Timer, a teendőlista és még háttérzene-opciók is.
A Nova New Tab legjobb funkciói
- Naptári eseményeket, találkozói jegyzeteket és teendőlistát jelenít meg az új lapon.
- A praktikus oldalsó panelen testreszabhatja a beállításokat, vagy hozzáférhet olyan hasznos eszközökhöz, mint a Pomodoro időzítő.
- Testreszabhatja az emlékeztetőket, hogy tudni fogja, mikor kell részt vennie a megbeszéléseken, vagy figyelmeztetheti magát a fontos napi eseményekre.
Nova Új lap korlátozások
- A legjobb funkciók egy része fizetős szolgáltatások mögött rejtőzik.
Nova New Tab árak
- Ingyenes
- Pro: 3,99 USD havi vagy 29,99 USD éves díj
Nova New Tab értékelések és vélemények
- Product Hunt: 4,9/5 (több mint 60 értékelés)
7. Események egyesítése
Ha több Google Naptárral rendelkezik, akkor tudja, milyen zavaros lehet az összes megtekintése. Ez a praktikus Google Chrome kiterjesztés azonban segít rendezni a rendetlenséget.
Töltse le az Event Merge kiterjesztést, hogy az egymást átfedő vagy duplikált naptári eseményeket egyetlen, egyszerűsített ütemtervbe egyesítse. A kiterjesztés csíkokkal jelzi, hogy az esemény mely naptárakban jelenik meg, így a Google Naptár könnyebben olvashatóvá válik.
Az Event Merge legjobb funkciói
- A Google Chrome kiterjesztések segítségével egyszerűsítheti Google Naptárát, így ugyanazon esemény több bejegyzése egyetlen bejegyzéssé válik.
- A kiegészítő ingyenesen letölthető és használható a Google Workspace piactéren.
- Kiválóan alkalmas azok számára, akik több Google Naptárat használnak szakmai és magánéletük kezelésére, és ugyanaz az esemény többször is megjelenik.
Eseményegyesítés korlátozásai
- Problémák a hibákkal
- Egyes felhasználók úgy találják, hogy nem működik a naptárban szereplő különálló események egyszerűsítése.
Eseményegyesítés árak
- Ingyenes
Eseményegyesítés értékelések és vélemények
- Chrome Web Store: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)
Bónusz: Hogyan lehet összevonni a Google Naptárakat?
8. Meetric
A következő megbeszélésre készül, de nem tudja, mi szerepel a napirenden? A Meetric segít Önnek.
Ez a Google Naptár kiegészítő automatikusan hozzáadja a következő eseményével kapcsolatos fontos információkat, beleértve a résztvevőket, a találkozó napirendjét, valamint a találkozó jegyzetekhez és jegyzőkönyvekhez vezető linkeket.
Ezt a Chrome-bővítményt arra is használhatja, hogy rögzítse a legfontosabb értekezletek jegyzetét, átiratát vagy hasznos információkat, miközben együttműködik a csapat többi tagjával. A Metric segítségével akár feladatokat is kioszthat, hogy minden fontos teendő el legyen végezve.
A Meetric legjobb funkciói
- Szerezzen be fontos információkat a következő megbeszéléséről, mielőtt odaérne.
- Rögzítsen információkat a találkozóról, beleértve a jegyzeteket, diákat, felvételeket és a végrehajtandó feladatokat az alkalmazásban.
- Rendeljen magának feladatokat, vagy irányítsa a csapatokat, hogy minden megbeszélt feladat el legyen végezve.
A Meetric korlátai
- Nincs mobilalkalmazás-támogatás, ezért útközben nem tudja használni ezt a naptárat.
A Meetric árai
- Ingyenes
- Néhány fizetős funkció
Meetric értékelések és vélemények
- G2: 5/5 (2+ értékelés)
- Capterra: 5/5 (5+ értékelés)
9. Reggel elrejtése
Hacsak nem pékséget vagy éjszakai kézbesítési szolgáltatást üzemeltet, valószínűleg nem kell tudnia, mi szerepel a napirendjén hajnali 3 órakor. A Hide Morning fejlesztőcsapata felismerte ezt a problémát, és kijavította a munkakalandárját.
A praktikus Google Naptár kiterjesztés elrejti a naptárban a felesleges üres helyeket, így valóságosabb képet kaphat az ébren töltött óráiról. Az ingyenes Google Workspace kiegészítő elrejti az éjfél és a személyre szabott kezdési időpont közötti időszakot.
A Morning legjobb funkcióinak elrejtése
- Könnyedén megtekintheti az összes eseményét, felesleges üres helyek nélkül.
- Ingyenes módszer a nap jobb vizuális ábrázolásához
- Kompatibilis a jelenlegi naptárkiterjesztéseivel
Rejtse el a reggeli korlátozásokat
- Nincs testreszabási lehetőség, ezért meg kell tanulnia szeretni a beépített funkciókat.
- Egyes felhasználók más nyelveken történő használat során problémákat jelentenek a kiterjesztéssel kapcsolatban.
Elrejtés Reggeli árak
- Ingyenes
Reggeli értékelések és vélemények elrejtése
- Chrome Web Store: 3. 8/5 (120+ értékelés)
10. Zoom Scheduler
A Zoom Scheduler egy praktikus eszköz a Zoom platformon belül, amely összekapcsolódik a Google Naptárral, és lehetővé teszi mások számára, hogy Zoom-hívásokat ütemezzenek anélkül, hogy hozzáférést kapnának a teljes naptárához.
Beoszthatja a rendelkezésre állását, megoszthatja a foglalási linket ügyfeleivel vagy csapattagjaival, és hagyhatja, hogy ők maguk foglaljanak időpontot. Nincs szükség oda-vissza e-mailekre vagy telefonhívásokra az időpont egyeztetéséhez. Ráadásul Ön és a résztvevők automatikus emlékeztetőket kapnak a közelgő eseményekről.
A Zoom Scheduler legjobb funkciói
- Időt takarít meg az események létrehozásában, mivel mások könnyebben foglalhatnak Önnel Zoom-találkozót.
- Állítsa be a rendelkezésre álló időpontokat, és a Scheduler automatikusan hozzáadja az eseményt a Google Naptárához.
- Néhány kattintással integrálható a Google Naptár fiókjával, és mindent naprakészen tart.
A Zoom Scheduler korlátai
- Csak a Zoommal működik, így nem tudja használni a funkciókat, ha valaki más platformon, például a Microsoft Teams vagy a Google Meet platformon szeretne találkozni.
A Zoom Scheduler árai
- 5,99 USD/hó/felhasználó
Zoom Scheduler értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (70+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (5+ értékelés)
Vegye kézbe a Google Naptár irányítását a bővítményekkel és kiegészítőkkel
Ha átfogó megoldásra van szüksége a naptárral kapcsolatos igényeinek kielégítéséhez, fedezze fel a ClickUp lehetőségeit!
A ClickUp segítségével nem kell több kiterjesztést használnia, az interfészek között váltogatnia és kontextust váltania, így többet tud elvégezni. Ez azért van, mert a ClickUp több, mint egy Google Naptár kiegészítő. Ez egy komplett irányító központ a napi teendőihez.
Szabaduljon meg a naptárában uralkodó káosztól, és legyen produktívabb a ClickUp segítségével. Regisztráljon még ma ingyenesen, és fedezze fel, mire képes az idejével.