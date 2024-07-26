A 10 legjobb Google Naptár kiterjesztés és kiegészítő 2025-ben

Havonta félmilliárd ember használja a Google Naptárat. Könnyen használható felülete, színkódolt naptára és kiváló integrációi miatt ez a legjobb választás személyes és szakmai igényekhez egyaránt. Népszerűsége ellenére azonban nem mindig tartalmaz mindent, amire szüksége van.

A Google Naptár kiterjesztések a segítségére sietnek! A megfelelő kiterjesztéssel rugalmasabban és személyre szabottabban kezelheti Google Naptár eseményeit. Ha többet szeretne kihozni a napi programjából, íme tíz legjobb Google Naptár kiterjesztés, amelyet érdemes kipróbálnia 2024-ben.

Mit érdemes keresni a Google Naptár kiterjesztésekben?

A Google Naptár több millió napi felhasználóval a piacon elérhető legnépszerűbb naptárszolgáltatások egyike. Számos kiegészítő és kompatibilis alkalmazás áll rendelkezésre, amelyekkel hatékonyabban kezelheti a Google Naptár eseményeit, találkozóit és feladatait. Ha a Google Naptár funkcióinak bővítésére keres megoldásokat, érdemes szem előtt tartania az alábbiakat:

Robusztus biztonsági beállítások: Nem szeretné bárkinek átadni a Google Naptár adatait. Győződjön meg arról, hogy a kiterjesztés készítője megbízható, és hogy megértette az összes engedélyt, amikor hozzáférést engedélyez a Google Naptárához.

Problémamegoldó funkciók: A legjobb Google Naptár kiterjesztések azok, amelyek megoldanak egy problémát. Ez lehet egy olyan kiterjesztés, amely segít a munkára koncentrálni, megkönnyíti az idő nyomon követését, vagy lehetővé teszi az idő blokkolásával az időgazdálkodást.

Intuitív felhasználói felület: A legjobb Google Naptár kiterjesztések azok, amelyeket azonnal használatba vehet. A kiváló, könnyen használható, intuitív és esztétikus felhasználói felület remek kiegészítője a technológiai eszközeinek.

Integrálható más eszközökkel: Bár a Google Naptárral való kompatibilitás elengedhetetlen, egy terméknek az Ön technológiai eszköztárában található más eszközökkel (például Asana, ClickUp, Zoom vagy Slack) való zökkenőmentes integrálhatósága is növelheti a termelékenységet, mivel így nem kell manuálisan bevinni a találkozók időpontjait a különböző platformokra.

Teljes működési költség: Sok Google Naptár kiterjesztés ingyenes, de a legjobb funkciók egy része fizetős. Ismerje meg az alkalmazás használatának teljes költségét, és használja ki az ingyenes próbaverziókat, hogy kipróbálhassa a kiterjesztést, mielőtt elkötelezi magát.

Számos Google Naptár-bővítmény áll rendelkezésre, ezért ne féljen változtatni és kipróbálni néhány különböző lehetőséget. Ez egy remek módszer arra, hogy megnézze, mi működik, milyen funkciókra van szüksége, és mi segít optimalizálni a Google Naptárban végzett munkáját.

A 10 legjobb Google Naptár kiterjesztés és kiegészítő

Csatlakoztassa a ClickUp + Google Naptár alkalmazásokat A ClickUp Naptár nézetében megtekintheti a Google Naptárból szinkronizált eseményeket.

A projektmenedzsmenttel foglalkozó egyének és csapatok számára a ClickUp hihetetlen funkciókat kínál, amelyek kiterjesztik a Google Naptár funkcionalitását és megkönnyítik a feladatok kezelését.

Csatlakoztassa a ClickUp és a Google Naptár alkalmazásokat a Zapier segítségével, és így nem kell többé a platformok között váltogatnia, és manuálisan szinkronizálnia a találkozókat, eseményeket, sőt még a Google Naptár feladatait sem. Adja hozzá a Zapot a ClickUp fiókjához (nincs szükség programozási ismeretekre!), és a két platform zökkenőmentesen megosztja egymással az adatokat. Ezután a ClickUp Naptár nézetével áttekintheti a teljes idővonalat, így nem kell többé több naptár között váltogatnia.

A ClickUp központi irányító központtá válik az időd kezeléséhez, tervezéséhez és beosztásához. Akár a ClickUp ingyenes naptártervező sablonját is használhatod, hogy megszervezd és rendet teremts a naptárban.

A ClickUp legjobb funkciói

Könnyű integráció a Google Naptárral – nincs szükség programozásra

A ClickUp-ban létrehozott feladatok és határidők automatikusan frissülnek a Google Naptárban, így soha nem marad le semmiről.

A naptártervező sablonok szinkronizálják az összes naptárát, így a feladatokat, találkozókat és eseményeket egy helyen tekintheti meg.

Ha összekapcsolja csapata tagjainak Google Naptárát az alkalmazással, átláthatóbbá válik a csapat teljes munkamenete, így okosabban tervezheti a feladatok ütemezését.

A naptár nézet megkönnyíti a találkozók ütemezését, vagy felhasználhatja erőforrás-kezeléshez, közösségi média marketing tervekhez és egyebekhez.

A ClickUp korlátai

A kiterjedt funkciók bizonyos felhasználók számára tanulási görbét jelenthetnek.

Bizonyos nézetek még nem érhetők el a mobilalkalmazásban.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/tag/hónap

Üzleti: 12 USD/tag/hónap

Vállalati felhasználók: Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3900 értékelés)

2. TeamCal

A TeamCal segítségével

A TeamCal egy csapatok kezelésére kifejlesztett Google Naptár kiterjesztés. Az alkalmazás a Google Naptár adatait használja, hogy egyszerre több naptárat jelenítsen meg, így átfogó képet kaphat arról, mi történik a csapatában.

Az alkalmazásból azonosíthatja a lefedettségi hiányosságokat, kereshet megfelelő időpontokat a megbeszélésekhez, vagy felismerheti a potenciális kiégést, mielőtt az bekövetkezne. Az alkalmazásban végzett bármilyen frissítés automatikusan megjelenik a Google Naptárban, így a szinkronizálás zökkenőmentesen történik, és nincs szükség ismétlődő adminisztratív munkára.

A TeamCal legjobb funkciói

A Naptárnézet egyszerre több naptárat is megjeleníti, így gyorsan megtalálhatja a Google Naptár eseményei közötti időpontokat, hogy megbeszéléseket, eseményeket és feladatokat ütemezzen.

Lehetőség a csapat naptárának beágyazására egy belső vagy külső weboldalon, hogy mindenki naprakész legyen a történésekkel kapcsolatban.

Mobil támogatás bárhonnan

A TeamCal korlátai

A felhasználói felületen nincs drag-and-drop funkció, ezért több naptár átrendezése időigényes lehet.

TeamCal árak

Starter: 29 USD havonta

Prémium: 69 USD havonta

Üzleti: 149 USD havonta

14 napos ingyenes próba

TeamCal értékelések és vélemények

G2: 5/5 (2+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (15+ értékelés)

3. Időszerű

Via Timely

A Timely egy mesterséges intelligenciával működő időkövető kiterjesztés a Google Naptárhoz. A kézi időkövetés helyett a Timely a háttérben fut, és automatikusan naplózza a munkavégzését.

A Timely azonban nem csak egy egyszerű időkövető eszköz: tudja, milyen projektekben dolgozik, és naplózza, milyen alkalmazásokat használ a feladatok elvégzéséhez. Így nemcsak adminisztratív feladatoktól szabadítja fel az idejét, hanem adatelemzéseket is nyújt a munkamódszereiről, és segít hatékonyabban dolgozni. Csatlakoztassa a Timely-t a Google Naptárhoz és más naptárakhoz, hogy az időkövetés még könnyebb legyen.

A Timely legjobb funkciói

Automatikusan rögzíti és naplózza a munkaidőt, függetlenül attól, hogy weboldalon vagy asztali alkalmazásban dolgozik.

Elemezi az időkövetési adatokat, hogy meghatározza a legproduktívabb időszakaidat, a legforgalmasabb napjaidat és a leggyakrabban használt alkalmazásokat.

Integrálható kedvenc programjaival és alkalmazásaival, többek között az Asana, a Trello, a Slack és a Zoom alkalmazásokkal.

Időbeli korlátozások

Nincs mobil támogatása, ezért laptopon vagy asztali számítógépen kell használnia.

Időszerű árazás

Starter: 11 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 20 USD/felhasználó/hónap

Korlátlan: 28 USD/felhasználó/hónap

Akár 22% megtakarítás az éves számlázási lehetőségekkel

Időszerű értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (380+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (690+ értékelés)

4. Checker Plus

A Checker Plus egy népszerű Google Naptár kiterjesztés, amely gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a naptár elérését és az események hozzáadását.

A telepítés után csak kattintson a bal felső sarokban található Chrome-bővítmény ikonra, hogy megtekintse a Google Naptárát az aktuális lapon. Innen megtekintheti, szerkesztheti és áthelyezheti eseményeit anélkül, hogy megváltoztatná a böngészőablakot. A bővítmény segítségével Google Naptár eseményemlékeztetőket hozhat létre, beleértve a felugró értesítéseket és az egyéni hangbeállításokat.

Az összes naptárát egyszerre támogatja, így a bővítményt személyes és szakmai Google Naptár oldalán is használhatja.

A Checker Plus legjobb funkciói

Gyors hozzáférést biztosít a Google Naptárhoz a böngészőjében, így gyorsan hozzáadhat egy közelgő eseményt anélkül, hogy ablakot kellene váltania.

Könnyedén testreszabhatja az értesítési felugró ablakokat, sőt hangos értesítést vagy egyéni hangot is hozzáadhat.

Kattintson a jobb gombbal bármely webhelyre, hogy hozzáadja az új naptári eseményekhez – ez kiválóan alkalmas meghívók, útvonalak vagy rendezvényhelyszínek webhelyeinek nyomon követésére.

A Checker Plus korlátai

A felugró ablakok késhetnek, ami problémát jelenthet, ha azokra támaszkodik, hogy figyelmeztessék Önt a találkozók időpontjáról.

Checker Plus árak

Ingyenes

Checker Plus értékelések és vélemények

Chrome Web Store: 4,4/5 (2000+ értékelés)

5. Óramutató járásával megegyező irányban

Via Clockwise

A Clockwise egy mesterséges intelligenciával működő ütemezési asszisztens, amely a Google Naptárral együttműködik. A kiterjesztés kezeli a napját, segít időt szánni a koncentrált munkára, szinkronizálja a személyes naptárát, vagy beépíti a helyszínen kívüli megbeszélésekre fordított utazási időt. Még jobb, ha az egész csapat használja, mert segít megtalálni a tökéletes időpontokat a csapatmegbeszélésekhez és az együttműködéshez.

A Clockwise legjobb funkciói

A Google Naptár kiterjesztéshez kapcsolódó mesterséges intelligencia technológia segítségével a beállítások alapján optimalizálhatja a napirendjét.

Szánjon időt a szünetekre és az irodán kívüli megbeszélésekre való utazásra, hogy megkapja a megérdemelt (és szükséges!) pihenőidőt.

Szinkronizálható a Slack alkalmazással, így csapata mindig naprakész információkat kap arról, hogy mit csinál és mikor érhető el.

Óramutató irányú korlátozások

Az integrációk korlátozottak lehetnek, ezért ha például a Salesforce-szal szeretne szinkronizálni, akkor szükség lehet egy másik megoldásra.

Óramutató járásával megegyező árképzés

Ingyenes csomag elérhető

Csapatok: 6,75 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Üzleti: 11,50 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Vállalati felhasználók: Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Óramutató járásával megegyező irányú értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (35+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)

6. Nova új lap

Via Nova Új lap

A Nova New Tab egy praktikus Google Chrome-bővítmény, amely a Chrome eszköztáron jelenik meg, és felváltja az alapértelmezett új lap oldalt. Lehetővé teszi az új lap oldalának testreszabását a Google Naptár eseményeivel, az időjárással, a találkozók jegyzetével és egyebekkel. Testreszabhatja az elrendezést, a színeket és a hátteret, hogy azok illeszkedjenek az asztali számítógépének esztétikájához.

A kiterjesztés érdekes beépített eszközökkel rendelkezik, mint például a Pomodoro Timer, a teendőlista és még háttérzene-opciók is.

A Nova New Tab legjobb funkciói

Naptári eseményeket, találkozói jegyzeteket és teendőlistát jelenít meg az új lapon.

A praktikus oldalsó panelen testreszabhatja a beállításokat, vagy hozzáférhet olyan hasznos eszközökhöz, mint a Pomodoro időzítő.

Testreszabhatja az emlékeztetőket, hogy tudni fogja, mikor kell részt vennie a megbeszéléseken, vagy figyelmeztetheti magát a fontos napi eseményekre.

Nova Új lap korlátozások

A legjobb funkciók egy része fizetős szolgáltatások mögött rejtőzik.

Nova New Tab árak

Ingyenes

Pro: 3,99 USD havi vagy 29,99 USD éves díj

Nova New Tab értékelések és vélemények

Product Hunt: 4,9/5 (több mint 60 értékelés)

7. Események egyesítése

Az Event Merge for Google Calendar Chrome Web Store segítségével

Ha több Google Naptárral rendelkezik, akkor tudja, milyen zavaros lehet az összes megtekintése. Ez a praktikus Google Chrome kiterjesztés azonban segít rendezni a rendetlenséget.

Töltse le az Event Merge kiterjesztést, hogy az egymást átfedő vagy duplikált naptári eseményeket egyetlen, egyszerűsített ütemtervbe egyesítse. A kiterjesztés csíkokkal jelzi, hogy az esemény mely naptárakban jelenik meg, így a Google Naptár könnyebben olvashatóvá válik.

Az Event Merge legjobb funkciói

A Google Chrome kiterjesztések segítségével egyszerűsítheti Google Naptárát, így ugyanazon esemény több bejegyzése egyetlen bejegyzéssé válik.

A kiegészítő ingyenesen letölthető és használható a Google Workspace piactéren.

Kiválóan alkalmas azok számára, akik több Google Naptárat használnak szakmai és magánéletük kezelésére, és ugyanaz az esemény többször is megjelenik.

Eseményegyesítés korlátozásai

Problémák a hibákkal

Egyes felhasználók úgy találják, hogy nem működik a naptárban szereplő különálló események egyszerűsítése.

Eseményegyesítés árak

Ingyenes

Eseményegyesítés értékelések és vélemények

Chrome Web Store: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)

Bónusz: Hogyan lehet összevonni a Google Naptárakat?

8. Meetric

A Meetric segítségével

A következő megbeszélésre készül, de nem tudja, mi szerepel a napirenden? A Meetric segít Önnek.

Ez a Google Naptár kiegészítő automatikusan hozzáadja a következő eseményével kapcsolatos fontos információkat, beleértve a résztvevőket, a találkozó napirendjét, valamint a találkozó jegyzetekhez és jegyzőkönyvekhez vezető linkeket.

Ezt a Chrome-bővítményt arra is használhatja, hogy rögzítse a legfontosabb értekezletek jegyzetét, átiratát vagy hasznos információkat, miközben együttműködik a csapat többi tagjával. A Metric segítségével akár feladatokat is kioszthat, hogy minden fontos teendő el legyen végezve.

A Meetric legjobb funkciói

Szerezzen be fontos információkat a következő megbeszéléséről, mielőtt odaérne.

Rögzítsen információkat a találkozóról, beleértve a jegyzeteket, diákat, felvételeket és a végrehajtandó feladatokat az alkalmazásban.

Rendeljen magának feladatokat, vagy irányítsa a csapatokat, hogy minden megbeszélt feladat el legyen végezve.

A Meetric korlátai

Nincs mobilalkalmazás-támogatás, ezért útközben nem tudja használni ezt a naptárat.

A Meetric árai

Ingyenes

Néhány fizetős funkció

Meetric értékelések és vélemények

G2: 5/5 (2+ értékelés)

Capterra: 5/5 (5+ értékelés)

9. Reggel elrejtése

Hacsak nem pékséget vagy éjszakai kézbesítési szolgáltatást üzemeltet, valószínűleg nem kell tudnia, mi szerepel a napirendjén hajnali 3 órakor. A Hide Morning fejlesztőcsapata felismerte ezt a problémát, és kijavította a munkakalandárját.

A praktikus Google Naptár kiterjesztés elrejti a naptárban a felesleges üres helyeket, így valóságosabb képet kaphat az ébren töltött óráiról. Az ingyenes Google Workspace kiegészítő elrejti az éjfél és a személyre szabott kezdési időpont közötti időszakot.

A Morning legjobb funkcióinak elrejtése

Könnyedén megtekintheti az összes eseményét, felesleges üres helyek nélkül.

Ingyenes módszer a nap jobb vizuális ábrázolásához

Kompatibilis a jelenlegi naptárkiterjesztéseivel

Rejtse el a reggeli korlátozásokat

Nincs testreszabási lehetőség, ezért meg kell tanulnia szeretni a beépített funkciókat.

Egyes felhasználók más nyelveken történő használat során problémákat jelentenek a kiterjesztéssel kapcsolatban.

Elrejtés Reggeli árak

Ingyenes

Reggeli értékelések és vélemények elrejtése

Chrome Web Store: 3. 8/5 (120+ értékelés)

10. Zoom Scheduler

A Zoom segítségével

A Zoom Scheduler egy praktikus eszköz a Zoom platformon belül, amely összekapcsolódik a Google Naptárral, és lehetővé teszi mások számára, hogy Zoom-hívásokat ütemezzenek anélkül, hogy hozzáférést kapnának a teljes naptárához.

Beoszthatja a rendelkezésre állását, megoszthatja a foglalási linket ügyfeleivel vagy csapattagjaival, és hagyhatja, hogy ők maguk foglaljanak időpontot. Nincs szükség oda-vissza e-mailekre vagy telefonhívásokra az időpont egyeztetéséhez. Ráadásul Ön és a résztvevők automatikus emlékeztetőket kapnak a közelgő eseményekről.

A Zoom Scheduler legjobb funkciói

Időt takarít meg az események létrehozásában, mivel mások könnyebben foglalhatnak Önnel Zoom-találkozót.

Állítsa be a rendelkezésre álló időpontokat, és a Scheduler automatikusan hozzáadja az eseményt a Google Naptárához.

Néhány kattintással integrálható a Google Naptár fiókjával, és mindent naprakészen tart.

A Zoom Scheduler korlátai

Csak a Zoommal működik, így nem tudja használni a funkciókat, ha valaki más platformon, például a Microsoft Teams vagy a Google Meet platformon szeretne találkozni.

A Zoom Scheduler árai

5,99 USD/hó/felhasználó

Zoom Scheduler értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (5+ értékelés)

Vegye kézbe a Google Naptár irányítását a bővítményekkel és kiegészítőkkel

Ha átfogó megoldásra van szüksége a naptárral kapcsolatos igényeinek kielégítéséhez, fedezze fel a ClickUp lehetőségeit!

A ClickUp segítségével nem kell több kiterjesztést használnia, az interfészek között váltogatnia és kontextust váltania, így többet tud elvégezni. Ez azért van, mert a ClickUp több, mint egy Google Naptár kiegészítő. Ez egy komplett irányító központ a napi teendőihez.

Szabaduljon meg a naptárában uralkodó káosztól, és legyen produktívabb a ClickUp segítségével. Regisztráljon még ma ingyenesen, és fedezze fel, mire képes az idejével.