A 10 legjobb naptáralkalmazás Mac-hez 2025-ben

Ahogy öregszünk, sokan közülünk úgy érezzük, hogy az idő egyre gyorsabban telik. Bár a tudósok nem tudják megmagyarázni ennek a jelenségnek a pontos okát, egy dolog biztos: tennünk kell valamit ellene! ⌛

Ha jobban odafigyelsz tevékenységed szervezésére, az segíthet visszanyerni az időd feletti kontrollt. Ahelyett, hogy hagyod az órákat elszaladni, a naptáralkalmazások segítségével gondos tervezéssel a lehető legtöbbet hozhatod ki minden napból.

Ha Apple számítógépet használ, akkor jó helyen jár – összeállítottuk a 10 legjobb naptáralkalmazás Mac-hez listáját.

Miután elolvasta a legfontosabb funkciókat, hiányosságokat és árakat, kiválaszthatja a személyes vagy szakmai igényeinek leginkább megfelelő naptáralkalmazást.

Mik azok a naptáralkalmazások Mac-hez?

A Mac-hez készült naptáralkalmazások olyan eszközök, amelyek célja, hogy segítsék az Apple számítógépeket használókat az idő hatékony kezelésében. Ezek az alkalmazások személyes és üzleti környezetben, egyénileg vagy csapatokban egyaránt használhatók.

A naptárral történő vizualizálással nyomon követheti az összes közelgő eseményt, a születésnapoktól a projekt határidőig. A naptáralkalmazások lehetővé teszik a találkozók és megbeszélések hatékony ütemezését is, elkerülve az ütközéseket.

A digitális naptárak számos előnnyel rendelkeznek a hagyományos papír alapú naptárakhoz képest, többek között emlékeztető értesítésekkel és különböző eszközök közötti szinkronizálási lehetőséggel. 🔄

Mit kell keresnie a Mac-hez készült naptáralkalmazásokban?

Amikor naptáralkalmazást választ a Mac eszközéhez, figyeljen a következőkre:

Funkciók: A naptáralkalmazások széles skálán mozognak, az egyszerű és minimalista alkalmazásoktól a rendkívül specializált és funkciókban gazdag alkalmazásokig. Válassza ki az Ön igényeinek leginkább megfelelő naptáralkalmazást! Felület: Mivel naponta használja, a naptáralkalmazásnak vonzó és intuitív kialakításúnak kell lennie, hogy könnyen megtekintse és létrehozza az eseményeket. Akkor is rendezettnek kell lennie, ha a naptára tele van. Testreszabás: Az előző ponthoz kapcsolódóan lehetőséget kell biztosítani a naptár felületének megjelenésének megváltoztatására, valamint a napi, heti és havi nézetek közötti váltásra. Integráció: Válasszon olyan naptáralkalmazást, amely zökkenőmentesen integrálható az Ön által használt egyéb eszközökkel, például e-mail kliensekkel, : Válasszon olyan naptáralkalmazást, amely zökkenőmentesen integrálható az Ön által használt egyéb eszközökkel, például e-mail kliensekkel, projektmenedzsment szoftverekkel vagy tartalomkezelő rendszerekkel (CMS) Megosztás: Ha csapatban dolgozik, elengedhetetlen, hogy : Ha csapatban dolgozik, elengedhetetlen, hogy naptárát és az egyes eseményeket másokkal is megoszthassa

A 10 legjobb naptáralkalmazás Mac-felhasználók számára 2025-ben

Annyi naptáralkalmazás közül, amelyek Mac-re elérhetők, nehéz lehet eldönteni, melyek érdemesek a figyelmedre. Ez a top 10 lista egyszerűsíti a folyamatot azzal, hogy bemutatja a legjobb elérhető lehetőségeket, segítve téged abban, hogy megtaláld a tökéletes eszközt a tervezés egyszerűsítéséhez és időgazdálkodási készségeid fejlesztéséhez. ☝️

Kezdje el használni a ClickUp Calendar alkalmazást Ütemezzen megbeszéléseket és szinkronizálja naptárait automatikus emlékeztetővel, amelyet a ClickUp Calendar View alkalmazás segítségével állíthat be körbejáró megbeszélésekhez.

Bár a ClickUp egy naptáralkalmazás összes funkcióját kínálja, ennél sokkal többet nyújt. Ez egy átfogó, mégis ingyenes projektmenedzsment eszköz, amely bármilyen feladatot vagy folyamatot hatékonyabbá tehet.

Töltse le a ClickUp alkalmazást Mac-re, és használja a Naptár nézet funkciót, hogy egyszerű drag-and-drop művelettel ütemezzen és átütemezzen bármilyen eseményt. Van már meglévő ütemezése, amelyet szeretne használni? Integrálhatja a ClickUp alkalmazást az iCloud Naptárral, hogy ott folytathassa, ahol abbahagyta.

A ClickUp Naptár nézet nagyon testreszabható – pontosan kiválaszthatja, mit szeretne látni a napi, heti és havi nézetekben, a feladatok színkódolásával és szűrőkkel. Ha másokkal szeretne együttműködni, hívja meg őket a feladatok megtekintésére és szerkesztésére, vagy megjegyzések hozzáadására.

Ha nem tudja, hogyan kezdjen el szervezni az idejét, használja a kész ClickUp éves naptár sablont, amely segít a legjobban kihasználni ezt a fantasztikus nézetet. 🗓️

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg az egész évre szóló céljait a ClickUp éves naptár sablonjával.

A ClickUp legjobb funkciói

Integrálható az iCloud Naptárral

Napi, heti és havi nézetek

Szinkronizálja a ClickUp Chat alkalmazást a Naptár nézettel, hogy kezelje a találkozókat és megtekintse az üzenetküldő személy naptárát.

Drag-and-drop ütemezés és átütemezés

Szűrők és fejlett testreszabási beállítások

Megosztás, hozzáférés-vezérlés és feladatmegjegyzések az együttműködéshez

Egyéb időgazdálkodási nézetek, például Gantt, Timeline és Workload

Időbecslések, nyomon követés és jelentések

A ClickUp korlátai

Egyirányú integráció az iCloud Naptárral

Több naptár egyszerre történő kezelése bizonyos esetekben bonyolult lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)

2. iCloud Naptár

Ha lelkes Apple-felhasználó, akkor valószínűleg már találkozott az iCloud Naptárral. Ez az Apple alapértelmezett naptáralkalmazás zökkenőmentesen szinkronizálódik az összes Apple-eszközön, egyedülállóan minimalista kialakítású és könnyen használható. Néhány kattintással beállíthat eseményeket, és még néhány kattintással nyilvánosan vagy magánjelleggel megoszthatja azokat.

Az Apple naptáralkalmazás automatikusan kitölti az események részleteit, miután megadta a főbb információkat, és megmutatja a pontos helyszínt a térképen, valamint az aznapi várható időjárást. 🌤️

A páratlan egyszerűségén túl az iCloud Naptár legjelentősebb előnye, hogy naptárakat hozhat létre életének különböző területeihez, és az eseményeket átviheti egyik naptárból a másikba.

Az iCloud Naptár legjobb funkciói

Egyszerű és könnyen használható

Elérhető az Apple Watch-on

Több naptár egyszerre történő kezelésének lehetősége

Eseménymeghívó válaszok nyomon követésével

Időzóna kiválasztása

Automatikusan kitölti az esemény részleteit

Napi, heti és havi nézet

Kínai holdnaptár opció

Az iCloud Naptár korlátai

Néhány fejlett funkció hiányzik

A naptár megosztása azokkal, akik nem használnak Apple-eszközöket, nehéz lehet.

Az iCloud Naptár árai

Ingyenes az iClouddal

iCloud Naptár értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (100+ értékelés)

TrustRadius: 8,4/10 (30+ értékelés)

3. BusyCal

Ahogy a neve is sugallja, a BusyCal célja, hogy értékes időt takarítson meg azoknak, akiknek mozgalmas a napirendjük. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy több forrásból importáljon naptárakat, például az iCloudból és a Google-ból, és azokat egy helyen kezelje, így nem kell alkalmazások között váltogatnia.

Egy másik jelentős időmegtakarítást jelentő funkció a BusyCal azon képessége, hogy természetes nyelvi utasítások segítségével hozhat létre eseményeket. Gyorsan feljegyezheti a részleteket, és az alkalmazás felismeri az időt, a dátumot és a helyszínt.

A BusyCal rugalmasságáért is dicséretet érdemel. Öt nézet közül választhat:

Day Hét Hónap Év Lista

Tovább testreszabhatja a nézeteket azáltal, hogy kiválasztja a megjelenítendő napok vagy hetek számát, megváltoztatja a betűtípust és -méretet, vagy színeket és aranyos kis grafikákat ad hozzá, hogy munkarendje kevésbé legyen unalmas! 🌈

A BusyCal legjobb funkciói

Több forrásból származó naptárak kezelése

Számos felhőszolgáltatással és vezeték nélküli LAN-nal integrálható

Integráció olyan konferenciaplatformokkal , mint a Zoom és a Webex

Gyors esemény létrehozás természetes nyelvű bevitel segítségével

Napi ellenőrzőlisták az alkalmazás jobb oldali sávjában

Feladatok szinkronizálása a Mac 10. 14 Reminders alkalmazással

Számos testreszabási lehetőség, beleértve az elrendezést és a megjelenést

A BusyCal korlátai

Alkalmi hibák a naptáralkalmazásban

A gyakori frissítési értesítések zavarhatják egyes Apple-felhasználókat.

A BusyCal árai

Életre szóló licenc és 18 hónapos frissítések: 49,99 USD

További 18 hónapos frissítések: 29,99 USD

BusyCal értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (4+ értékelés)

Mac App Store: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

4. Cron

A Cron egy feltörekvő naptáralkalmazás magánszemélyek és vállalkozások számára, amelyet 2022-ben a Notion tervezőalkalmazás vásárolt meg. Az alkalmazás egyszerű, de vonzó megjelenésű, és világos vagy sötét témát választhat. 🌓

Néhány említésre méltó kivételtől eltekintve alapvető naptárfunkciókat kínál, például ismétlődő eseményeket és időzónákat. Például billentyűparancsokkal navigálhat az alkalmazásban. A csapatmunka megkönnyítése érdekében az alkalmazás lehetővé teszi, hogy könnyedén megossza elérhetőségét és átfedje csapattársai ütemtervét a hatékony erőforrás-elosztás érdekében.

Ne feledje, hogy a regisztrációhoz Google-fiókra van szükség. Az iCloud szinkronizálási opció még fejlesztés alatt áll a cikk írásának pillanatában.

A Cron legjobb funkciói

Több fiók összekapcsolása a Google Naptárban

Nap, hét és hónap nézetek

Világos és sötét téma, valamint esemény színekkel való jelölés

Billentyűparancsok

Csapattársainak naptárainak átfedése

Könnyű hozzáférhetőség megosztása

A Cron korlátai

Jelenleg csak Google Naptár fiókokkal működik.

Cron árak

Alapszint : Ingyenes

Vállalati szint: Kapcsolatfelvétel után elérhető

Cron értékelések és vélemények

Product Hunt: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

5. Naptár 366 II

A Calendar 366 II alkalmazással a naptára mindig kéznél lehet, függetlenül attól, hogy éppen min dolgozik. Ez egy testreszabható menüsávos naptár, amelyet álló vagy fekvő formátumra is optimalizálhat. Az új funkciók mellett a Calendar 366 második verziója friss dizájnnal, nyolc nézettel és kilenc témával várja a felhasználókat.

Ez a naptáralkalmazás Mac-hez könnyen használható gyorsbillentyűkkel, parancsikonokkal és drag-and-drop funkcióval a találkozók átütemezéséhez. A BusyCal-hoz hasonlóan a Calendar 366 II is képes eseményeket létrehozni a természetes nyelvű bevitele alapján.

Ez a naptáralkalmazás kilenc különböző nyelven elérhető, így függetlenül attól, hogy honnan származik, vagy milyen jól beszél angolul, segítségére lehet. 💬

A Calendar 366 II legjobb funkciói

Menüsor naptár

Nyolc nézet és kilenc téma

Húzza át a találkozókat a drag and drop funkcióval

Gyorsbillentyűk és parancsikonok

Természetes nyelvi bevitel alapján hoz létre feladatokat

Kilenc nyelvi lehetőség

A Calendar 366 II korlátai

Nehézségek a naptáralkalmazás értesítéseinek kezelésében

Calendar 366 II árak

Egyszeri vásárlás: 14,99 USD

Calendar 366 II értékelések és vélemények

Mac App Store: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

6. Morgen

A Morgen átfogó eszközkészletet kínál, amelynek segítségével lépést tarthat a napirendjével, függetlenül attól, hogy az mennyire zsúfolt. A platform minden eleme az időmegtakarításra lett tervezve – a természetes nyelvű esemény létrehozástól a személyre szabott foglalási linkekig, amelyek megkönnyítik a tervezést.

A Morgen segítségével különböző forrásokból, többek között az Apple-től is, összeállíthat naptárakat, és azokat egy központi platformról kezelheti. Még a különböző naptárakban szereplő ismétlődő eseményeket is összevonja. A Morgen egyszerűvé teszi az időbeosztást, mivel a Feladatkezelőből közvetlenül a naptárába helyezheti az elemeket.

A Morgen a Mac-re készült naptáralkalmazások közül leginkább azzal tűnik ki, hogy megkönnyíti a csapatok közötti koordinációt.

Ha megbeszélést szeretne ütemezni, a Morgen nemcsak megmutatja, mikor érhetőek el csapattársai, hanem olyan időpontot is javasol, amely a legkevésbé zavarja a résztvevők napi ütemezését és koncentrációját. 🧑‍💻

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 50%-a még mindig az irodához kötött, annak ellenére, hogy 48%-uk a jobb munka-magánélet egyensúly érdekében a hibrid munkarendet részesíti előnyben. Az eredmény? Rigorózussá váló menetrendek, fárasztó ingázás és gyenge határok ellenőrzése. 🚗💨Az automatizált ütemezés és időblokkolás segítségével a ClickUp Naptár segít Önnek a munkakörnyezetek közötti szervezettség fenntartásában. Akár otthon, akár az irodában van, a ClickUp-on a munkafolyamatok konzisztensek maradnak, és a személyes idő is védett marad!💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

A Morgen legjobb funkciói

Több naptár integrálása és az ismétlődő események egyesítése

Személyre szabott foglalási oldalak és ütemezési linkek

Egyedi értesítések és emlékeztetők

Meghatározza az összes esemény résztvevő számára optimális találkozási időpontokat

Természetes nyelvű bevitel az automatikus esemény létrehozásához

Videohívás-platform és feladatkezelő integráció

Szigorú adatbiztonsági szabványok

Morgen korlátai

A több naptár szinkronizálása csak a fizetős csomagoknál elérhető.

Az ingyenes naptáralkalmazások lehetőségei korlátozottak.

Morgen árak

Alap : Ingyenes

Pro : 9 USD/hó (éves számlázás)

Enterprise: Az árak megtekinthetők kapcsolatfelvétel esetén.

Morgen értékelések és vélemények

Product Hunt: 4,9/5 (több mint 80 értékelés)

7. Any. do

Naptárával, napi tervezőjével és együttműködési eszközeivel az Any. do segít Önnek minden projekt és projekt ütemterv felett átlátni. Külön naptárakat hozhat létre személyes és üzleti igényeinek megfelelően, így elérve a munka és a magánélet tökéletes egyensúlyát. ⚖️

A naptáralkalmazás számos más naptárral integrálható, beleértve az iCloud-ot is, és zökkenőmentesen szinkronizálható a különböző eszközök között, így valós idejű áttekintést nyújt az ütemtervről útközben is.

Az Any. do alkalmazást munkatársaival együtt használhatja, egymásnak feladatokat oszthatnak ki, és megjegyzésekkel és csevegéssel kommunikálhatnak. Alfeladatokat, jegyzeteket és fájlokat is hozzáadhat, hogy a megbízottak minden szükséges információt megkapjanak a feladatok egyszerű elvégzéséhez, és minimalizálja a felesleges oda-vissza levelezést.

Any. do legjobb funkciói

Naptár, teendőlisták, feladatkezelés és emlékeztetők

Együttműködés feladatkiosztás, megjegyzések és csevegés révén

Munka és magánélet egy naptárban

Sablonok, amelyek segítenek az indulásban

Integrálható a leggyakoribb naptárakkal és több mint 5000 egyéb alkalmazással a Zapier segítségével.

Szinkronizálás több eszközön

Any. do korlátozások

A naptáralkalmazás nagyobb csapatok számára nem feltétlenül alkalmas.

Korlátozott funkciók és testreszabási lehetőségek az ingyenes csomagban

Any. do árak

Személyes : Ingyenes

Prémium : 3 USD/hó

Teams: 5 USD/felhasználó/hónap

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Any. do értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

8. Proton Calendar

A Proton egy jól ismert svájci e-mail kliens, amely szolgáltatásait kiterjesztette a naptárszervezésre is. A többi Proton eszközhöz hasonlóan a Proton Calendar is nagy hangsúlyt fektet az adatvédelemre. A naptárában szereplő összes eseményinformáció végpontok közötti titkosítás alatt áll, még akkor is, ha az eseményt egy külső felhasználó és forrás osztotta meg. 🔒

A testreszabás tekintetében különböző nézetek közül választhat, szerkesztheti a témát, és meghatározhatja, mikor és hogyan szeretne értesítéseket kapni. Ha már használja a Proton Mailt, a Proton Calendar használata zökkenőmentes élmény lesz, mivel az e-mail alkalmazás elhagyása nélkül hozhat létre eseményeket és kezelheti a meghívókat.

A Proton Calendar legjobb funkciói

Csúcsminőségű naptáradat-védelem titkosítással

Több naptár

Szinkronizálás iOS-eszközökkel

Napi, heti vagy havi nézet

Egyedi értesítések és e-mailes riasztások

Naptár témák

Ossza meg a teljes naptárat vagy csak a rendelkezésre állást

Gyors esemény létrehozás és meghívó küldés a Proton Mail segítségével

A Proton Calendar korlátai

Nincs push értesítés az Apple Naptár felhasználók számára (mivel csak böngészőn keresztül érhető el).

A Proton Calendar árai

Ingyenes

Korlátlan: 9,99 $ (éves számlázás)

Proton Calendar értékelések és vélemények

Nincs elérhető értékelés

9. Mini Calendar

Néha nincs szükség mindenféle extrára, hanem inkább egy egyszerű naptáralkalmazásra, amelyet szükség esetén egy pillantással áttekinthet. A Mini Calendar pontosan ilyen: egy könnyű eszköz, amely nem vonja el a figyelmedet a fontos munkádról. 🪶

A Mini Naptárhoz a következő helyeken férhet hozzá:

Értesítési központ widget Dock ikon Menüsor ikon Testreszabható billentyűparancsok Asztali widget

Ha a Mini Calendar alkalmazást az asztalra helyezi, megváltoztathatja annak színét és átlátszóságát. Azt is beállíthatja, hogy a naptár más ablakok felett jelenjen meg, ha azt szeretné, hogy mindig kéznél legyen.

A Mini Calendar legjobb funkciói

Egyszerű naptáralkalmazás

Öt helyen elérhető

Testreszabható, mindig aktív asztali widget

Asztali widget a háttérkép vagy az ablakok felett

Napkelte és napnyugta időpontjai

Konfigurálható billentyűparancsok és menüsor kijelző

A Mini Calendar korlátai

Nem teszi lehetővé események ütemezését, meghívók küldését vagy események megosztását.

Mini Calendar árak

Ingyenes

Mini Calendar értékelések és vélemények

Mac App Store: 4,8/5 (1000+ értékelés)

10. Fantastical

Hat nézettel, hat nyelvi opcióval és sok más hasznos funkcióval a Fantastical méltó a nevéhez. Feltölthet meglévő fiókokat a Fantasticalba, és létrehozhat egyéni naptárkészleteket. A fókuszszűrők segítségével néhány kattintással elválaszthatja munkahelyi és személyes ütemtervét. 🖱️

Mivel a Fantastical minden szabványos funkcióval rendelkezik, koncentráljunk az egyedi jellemzőkre. Például lehetővé teszi, hogy ne csak szabad időpontokat osszon meg, hanem több időpontot és dátumot is javasoljon, amikor másokat is érintő eseményeket tervez. Segítsen a résztvevőknek a felkészülésben azzal, hogy fájlokat és képeket tölt fel közvetlenül az iCloudra vagy egy másik szolgáltatóra, és szinkronizálja azokat az összes eszközön.

Szeretne többet megtudni a fontos közelgő dátumokról és nyilvános eseményekről? Keressen, böngésszen és olvassa el a releváns tartalmakat a Fantastical alkalmazásban, majd adja hozzá az eseményt a naptárához, hogy ne maradjon le róla.

A Fantastical legjobb funkciói

Nap, hét, hónap, negyedév és év nézetek

Fókuszszűrők a személyes és a munkahelyi ütemtervek elkülönítéséhez

Ossza meg a szabad időpontokat, és több lehetőséget is javasoljon a meghívottaknak.

Integrálja konferencia platformokkal, és gyorsan kezdeményezzen hívásokat

Időjárás és nyilvános események adatai

Hat nyelvi lehetőség

Fájlok és képek hozzáadása

A Fantastical korlátai

Egyes felhasználók túl magasnak tartják az árat, és hiányolják a naptáralkalmazás ingyenes verzióját.

Használhatná a változások megerősítésére szolgáló opciót, mivel a felhasználók véletlenül módosíthatják az eseményeket, és megoszthatják a frissítést másokkal.

Fantastical árak

Magánszemélyek számára : 4,75 USD/hó

5 főig terjedő családok számára : 7,50 USD/hó

Csapatok számára : 4,75 USD/felhasználó/hónap

Rugalmas csapatok: Kapcsolatfelvétel után elérhető

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Fantastical értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (10+ értékelés)

Egyszerűsítse az időgazdálkodást a legjobb naptáralkalmazásokkal Mac-hez

Ez a 10 naptáralkalmazás Mac-hez forradalmasítja az idő megtekintésének és szervezésének módját. A magánéletben biztosítja, hogy soha többé ne felejtsd el egy barátod születésnapját. Az üzleti életben ezek a naptáralkalmazások lehetővé teszik, hogy te és a csapatod hatékonyabban dolgozzatok, és minden körülmények között betartsátok a folyamatábrát.

Ha további funkciókra van szüksége a termelékenység növeléséhez, válassza a ClickUp alkalmazást. Ez a projektmenedzsment eszköz minden szükséges funkcióval rendelkezik ahhoz, hogy elképesztő dolgokat hozzon létre, és mindezt rekordidő alatt. ⏱️