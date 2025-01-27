A 10 legjobb Paymo alternatíva és versenytárs 2025-ben

A projektmenedzsment és az időgazdálkodás kéz a kézben járnak. 🫱🏼🫲🏾
Az egyik nem létezhet a másik nélkül! És ezeket nem lehet megvalósítani olyan dinamikus szoftver nélkül, amely a pontos projektidő-nyomon követés, a munkaidő-nyilvántartás, a költségvetési előrejelzés és a számlázás segítségével növeli a termelékenységet és a jövedelmezőséget.
Számos projektmenedzsment alkalmazás célja, hogy ezt megvalósítsa minden méretű csapat számára, beleértve a szabadúszókat és a kis- és középvállalkozásokat is. Az egyik leggyakoribb eszköz ebben a kategóriában? A Paymo. 💸
A nehézséget az jelenti, hogy nem minden szoftver felel meg a nagy várakozásoknak, és még a Paymo-nak is megvannak a maga korlátai, amelyeket a csapatoknak meg kell kerülniük, hogy betarthassák a határidőket, a projekt ütemtervét és az érdekelt felek elvárásait.
Mit tegyen? Keressen egy Paymo alternatívát. 🙂
És mi a legjobbakat kínáljuk Önnek! Olvassa el cikkünket, hogy többet tudjon meg a Paymo funkcióiról és kihívásairól, és megismerje a 10 legjobb Paymo alternatívát a csapatának.
Mi az a Paymo?
A Paymo megérti, hogy az idő pénz, ezért számos legfontosabb funkciója az idő nyomon követésére, felülvizsgálatára és számlázására összpontosít. Órabérben fizetett munkavállalók, tanácsadók és számlák esetében ez nagy előny! A Paymo további legfontosabb funkciói:
- Kanban táblák, teendőlisták, táblázatok és naptárak támogatására szolgáló nézetek
- Feladatok és alfeladatok
- Csapat ütemezés
- Gantt-diagramok és projekt mérföldkövek
- Munkaidő-nyilvántartások, időjelentések és időkövetők
- Költségbecslések és nyomon követés
Papíron ez mind remekül hangzik. De a gyakorlatban? A Paymo projektmenedzsment funkciói csak az alapokat fedik le.
Bár a Paymo többféle nézetet kínál a munkaterheléshez, nem felel meg az elvárásoknak, ami a hatékony célok összehangolását, a haladás alapos nyomon követését, az egyéni állapotokat és egyebeket illeti. Hiányoznak belőle azok a vizuális funkciók is, amelyek segítenek az embereknek a magas szintű fogalmakat különböző módon megérteni – legyen szó gondolattérképekről, idővonalakról, digitális táblákról vagy brainstorming eszközökről.
De ez még nem minden. 👀
A Paymo csapatmunkát segítő funkciói kizárólag a feladatokhoz fűzött megjegyzésekre korlátozódnak. Ez megnehezíti a fontos információk, teendők és következő lépések nyomon követését a hosszú, rendezetlen feladatmegbeszélések során. 🫠
Ráadásul a Paymo-nak ára van – szó szerint.
Számos fontos idő- és projektkezelési funkciója szigorú korlátozásokkal rendelkezik az ingyenes csomagban, így kénytelen vagy fizetős csomagot választani a mindennapi feladatokhoz, például a feladatok, az időbejegyzések, az ügyfelek és a tárolás kezeléséhez. Bár a Starter csomag ára havi 5 dollár alatt kezdődik, legfeljebb egy felhasználóra korlátozódik. Ez azt jelenti, hogy ha kétnél több fős csapatban dolgozol, a Paymo automatikusan havi 9,95 dollárt számol fel felhasználónként.
Ez felveti a kérdést: Miért fizetne kevesebbet a Paymo-ért?
A válasz egyszerű: nem kell! Keresel egy Paymo alternatívát, amely pótolni tudja a hiányosságait.
A 10 legjobb Paymo alternatíva
A Paymo kiemelkedő teljesítményt nyújt minden idővel, költségvetéssel és nyereséggel kapcsolatos feladatban. De nem ez az egyetlen szoftver, amely ezeket a funkciókat kínálja, és még sok mást ise.
Nem kell drága áldozatokat hoznia ahhoz, hogy egy rugalmas eszközzel szakértői szintű idő- és projektmenedzsmentet érjen el. Szerencsére összeállítottunk egy listát a 10 legjobb Paymo alternatíváról, amelyekkel pontosan ezt teheti. 🤓
1. ClickUp
A ClickUp egy hatékony, all-in-one termelékenységi szoftver, amelynek célja, hogy egyszerűsítse a folyamatokat, javítsa a csapatok együttműködését és tökéletesítse az időgazdálkodást azáltal, hogy az összes munkát egy kényelmes, központi tudásbázisba gyűjti. Intuitív felhasználói felülete és gazdag funkciókészlete átfogó megoldásokat kínál a különböző iparágakban működő csapatok számára, beleértve a rugalmas projektidő-nyomon követést, dátumokat és időpontokat, jelentéseket, címkéket és még sok mást!
Több mint 1000 integrációval és hatalmas sablonkönyvtárral a ClickUp az ideális szoftver azoknak a csapatoknak, akik pontosan szeretnék tudni, hova megy az idejük, és hogyan építhetnek a jelenlegi produktív szokásaikra.
A ClickUp legjobb funkciói
- Jegyzetek, címkék és tagek a fejlett rendezéshez és szűréshez, valamint több kontextus minden időbejegyzésben.
- Több mint 15 projektnézet, beleértve a Naptár, Lista, Tábla, Gantt és az egyedülálló Munkafolyamat nézetet.
- Teljesen átlátható platform a csapat tagjainak összehangolásához a célok, prioritások és idő tekintetében.
- Globális időkövetés bármilyen eszközről, ablakból, alkalmazásból vagy feladatból
- Képletek a számlázható idő pontos kiszámításához az összes számlán
- Egyedi munkaidő-nyilvántartások, jelentések és betekintések időkövető widgetekkel
- Gazdag, örökre ingyenes csomag és megfizethető opciók minden árazási csomagban.
- Fejlett időbecslések a munkahét előrejelzéséhez
- Több száz rugalmas időkövetési funkció
A ClickUp korlátai
- Kis tanulási görbe a ClickUp gazdag funkciókészletéhez való alkalmazkodáshoz
- Még nem minden nézet elérhető a mobilalkalmazásban!
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 5 USD/hó/felhasználó
- Üzleti: 12 dollár havonta, felhasználónként
- Business Plus: 19 dollár havonta, felhasználónként
- Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot a ClickUp-pal az egyedi árakért.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (5510+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3510+ értékelés)
2. nTask
Az nTask egy időkövető és -kezelő eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy nyomon kövessék a feladatokra és projektekre fordított időt. Segít a csapatoknak azonosítani azokat a területeket, ahol hatékonyabbak lehetnek, nyomon követni az előrehaladást, mérni a teljesítményt és optimalizálni a munkafolyamatokat.
Az nTask segítségével a felhasználók részletes leírásokkal ellátott feladatokat hozhatnak létre, azokat a csapattagoknak vagy ügyfeleknek rendelhetik hozzá, határidőket állíthatnak be, és könnyedén áttekinthetik a munkaterhelésüket.
Az alkalmazás automatikus értesítéseket is küld, ha a határidők közelednek, vagy a feladatokhoz további intézkedésekre van szükség. Emellett részletes jelentéseket is készít, amelyek segítenek a csapatoknak az adatok elemzésében és annak meghatározásában, hogyan lehetne javítani a munkafolyamatokat a jövőbeli projektekben!
A nTask legjobb funkciói
- Dokumentummegosztás és fájlkezelés
- Gantt-diagramok és feladatfüggőségek
- Tervezett és tényleges határidők
- Dedikált csapatmunkaterületek
nTask korlátai
- A nagy fájlok csatolása megosztáskor a szokásosnál hosszabb időt vesz igénybe.
- Csak 50 főnél kevesebb taggal rendelkező csapatok számára alkalmas, összehasonlítva a listán szereplő többi Paymo alternatívával.
nTask árak
- Prémium: 20 USD/hó 5 felhasználó számára
- Üzleti: 60 USD/hó 5 felhasználó számára
- Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az nTask-kal.
nTask értékelések és vélemények
- Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)
- G2: 4,4/5 (10+ értékelés)
3. Wrike
A Wrike egy projektmenedzsment és együttműködési szoftver, amely segít a csapatoknak a feladatok szervezésében, prioritásainak meghatározásában és kezelésében. Ideális platform közepes és nagyvállalatok számára, amelyek több részlegen vagy távoli csapatokon átívelő komplex projekteket valósítanak meg. A Wrike segítségével a felhasználók megosztható feladatlistákat hozhatnak létre, határidőket rendelhetnek hozzájuk, és nyomon követhetik a különböző projektek előrehaladását.
A Szüneteltetés gombbal szüneteltetheti vagy folytathatja az időkövetést anélkül, hogy új bejegyzést kellene hozzáadnia. Ez a funkció akkor hasznos, ha egy feladat során tervezett vagy nem tervezett szüneteket tart.
Ha például néhány percre el kell távolodnod a számítógéptől, hogy igyál valamit és egyél egy falatot, akkor kattints a Szüneteltetés gombra, így nem kell aggódnod, hogy manuálisan hozzá kell adnod a szünetidőt az időzítő bejegyzéséhez.
Nézd meg a többi Wrike alternatívát is!
A Wrike legjobb funkciói
- Projekt irányítópultok a jobb feladatkezelésért
- Feltételes logikával rendelkező űrlapok kérése
- Mobil és asztali alkalmazások
- Több mint 400 integráció
A Wrike korlátai
- Az alkalmazáson belüli időkövető a Business vagy Enterprise csomagok keretében érhető el.
- A Gantt-diagramok fizetős funkciók.
A Wrike árai
- Ingyenes
- Csapat: 9,80 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Wrike-kal.
- Pinnacle: A részletekért vegye fel a kapcsolatot a Wrike-kal.
Wrike értékelések és vélemények
- Capterra: 4,3/5 (több mint 1900 értékelés)
- G2: 4,2/5 (több mint 3200 értékelés)
4. Trello
A Trello egy projektkezelő eszköz, amellyel nyomon követheted, hogy mennyi időt töltesz több projektre. Minden feladathoz kártyákat hozhatsz létre és határidőket állíthatsz be, hogy szervezett maradj és biztosan időben befejezd a feladatokat. Minden kártyához megjegyzéseket, képeket, fájlokat és egyebeket is hozzáadhatsz, hogy könnyen áttekintsd, mit végeztél el.
A Trello időkövetési funkciói elmaradnak a listán szereplő többi Paymo alternatívától. A Trello azonban integrációkat (ún. Power-Ups) kínál, amelyek segítenek fedezni az alapvető igényeket, mint például az erőforrás-tervezés, a számlák és a munkaidő-nyilvántartások.
A Trello legjobb funkciói
- Projektnézetek, beleértve a Kanban táblákat, ütemterveket, naptárakat és irányítópultokat
- Power-Ups (pluginek) más alkalmazásokhoz és projektmenedzsment eszközökhöz való kapcsolódáshoz
- Kódolás nélküli automatizálás minden Trello táblában
- Sablonok ismétlődő munkafolyamatokhoz
A Trello korlátai
- A legtöbb funkció nem elérhető az ingyenes verzióban (nézd meg a Trello alternatíváit ).
- A feladatrétegek könnyen felhalmozódhatnak, ha nagy volumenű projekteket kezel.
Trello árak
- Ingyenes
- Standard: 5 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Prémium: 10 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Vállalati: Az árakról érdeklődjön a Trello-nál.
Trello értékelések és vélemények
- Capterra: 4,5/5 (több mint 22 000 értékelés)
- G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)
5. Csapatmunka
A szabadúszók, projektmenedzserek és ügynökségek élvezni fogják a Teamworkben a rögzített idő alapján történő számlázás egyszerűségét. A Teamwork egy projektmenedzsment eszköz, amely segíti a csapatokat az együttműködésben és a munkájuk szervezésében. Számos funkciót kínál, például feladatkezelést, időkövetést, csapatnaptárakat és fájlmegosztást, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy nyomon kövessék projektjeiket és szinkronban maradjanak egymással.
Ezenkívül néhány időkövető eszközt is kínál, például automatikus követést és Timer alkalmazást, amelyek segítenek a csapatoknak a tervhez tartani magukat és azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket. A feladatokra fordított idő teljes átláthatóságával a projektmenedzserek rendelkeznek az adatokkal, amelyekkel azonosíthatják a hatékonyság hiányát, és megalapozott döntéseket hozhatnak a csapat munkafolyamatának javításáról.
A Teamwork legjobb funkciói
- Erőforrás-kezelés a napi kapacitástervezéshez
- Alkalmazások asztali számítógépekhez, iOS-hez és Androidhoz
- Gantt-diagram és Kanban-tábla nézetek
- Korlátlan számú ingyenes ügyfélfelhasználó
Csapatmunka korlátai
- Megtanulása és a munkafolyamatokban való alkalmazása nehéz
- A műszerfalak és a célkövetés fizetős funkciók.
Csapatmunka árak
- Ingyenes örökre
- Szállítás: 9,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Grow: 17,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Méretezés: A részletekért vegye fel a kapcsolatot a Teamworkkel.
Csapatmunka értékelések és vélemények
- Capterra: 4,5/5 (700+ értékelés)
- G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)
Próbáld ki ezeket a Teamwork alternatívákat!
6. Basecamp
A Basecamp egy projektmenedzsment eszköz, amely segíti a csapatokat az együttműködésben és a munkájuk szervezésében. Számos funkciót kínál, például feladatkezelést, fájlmegosztást, csapatnaptárakat és beépített üzenetküldő rendszert, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy naprakészek legyenek a projektekkel kapcsolatban és szinkronban maradjanak egymással.
Az alkalmazás felhasználóbarát és intuitív. Több platformon és eszközön is elérhető, így a csapatok bárhonnan dolgozhatnak és kapcsolatban maradhatnak egymással!
A Basecamp nem rendelkezik natív időkövetési funkcióval, de integrálható más időkövetési alkalmazásokkal, például az Everhour, a Timesheet és a Harvest alkalmazásokkal.
Nézd meg a többi Basecamp alternatívát !
A Basecamp legjobb funkciói
- Egyoldalas irányítópult a projektekhez, feladatokhoz és ütemtervekhez
- Az alkalmazáson belüli közvetlen üzenetek a csapatmunkához
- Valós idejű csevegő és üzenetküldő rendszer
- Csapatbejelentkezés automatikus szavazással
A Basecamp korlátai
- Korlátozott haladáskövetési funkciók
- Nem alkalmas komplex munkafolyamatokkal rendelkező agilis csapatok számára.
A Basecamp árai
- Korlátlan számú felhasználó: 299 USD/hó, éves számlázással
- Freelancerek, startupok vagy kisebb csapatok számára: 15 USD/hó felhasználónként
Basecamp értékelések és vélemények
- Capterra: 4,3/5 (több mint 14 000 értékelés)
- G2: 4,1/5 (több mint 5000 értékelés)
7. Kantata
A Kantata projektmenedzsment funkciói között megtalálható az automatizált adatbevitel, az online irányítópultok és a jelentéskészítési funkciók, amelyek segítségével jobban megértheted, mikor és hol töltöd a legtöbb időt.
Miután engedélyezte az időkövetési funkciókat a Kantata beállításaiban, hozzáférhet különböző követési módszerekhez bármely projekt esetében. Vagy adja meg az összes projektjének időtartamát egy heti munkaidő-nyilvántartási nézetben!
A szoftver azt javasolja, hogy jelöljön ki egy csapatvezetőt az idő és a költségek jóváhagyására. Ha azonban nincs projektmenedzsere, a beállításokban megváltoztatva a jogosultságokat bárki kijelölhető a benyújtások jóváhagyására.
A Kantata legjobb funkciói
- Projektportfólió-információk a feladatok vagy teljesítések állapotának ellenőrzéséhez
- Testreszabható irányítópultok, amelyek segítenek azonosítani a személyzet nélküli igényeket
- Drag-and-drop eszközök és újrafelhasználható komponensek
- Szegmensjelentések célzott mutatókhoz
A Kantata korlátai
- Kisvállalkozások és nagyvállalatok számára tervezve
- Nincsenek fejlett testreszabási lehetőségek
Kantata árak
- A részletekért vegye fel a kapcsolatot a Kantatával.
Kantata értékelések és vélemények
- Capterra: 4,2/5 (500+ értékelés)
- G2: 4,1/5 (több mint 1200 értékelés)
8. Asana
Az Asana egy projektkezelő eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a feladatok ütemezését és a projekt előrehaladásának nyomon követését. Az Asana időkövetéshez való használatához először hozzon létre egy projektet a feladat vagy feladatok csoportja számára, amelyek időtartamát követni szeretné.
Mielőtt azonban feladatot rendelne egy csapattaghoz, megnyithatja a „Becsült idő a kijelölt személy számára” jelentés funkciót, amely megmutatja a projekt tevékenységének elvégzéséhez becsült időt a kiválasztott személy alapján.
Ez segít a csapatnak elkerülni, hogy közvetlen üzeneteket küldjön a csapattagoknak a munkaterhelésükről, és értékes időt pazaroljon! Ehelyett ez felhasználható a rendelkezésre állás gyors meghatározására és az erőforrások hatékonyabb kezelésére.
Nézd meg az Asana alternatíváit !
Az Asana legjobb funkciói
- Gantt-diagramok, Kanban-táblák és naptárak a munkád megtekintéséhez és nyomon követéséhez
- Alkalmazásintegrációk kedvenc eszközeinek és alkalmazásainak összekapcsolásához
- Jelentések a feladatok és a munkafolyamatok előrehaladásáról
- Egyedi automatizálás a csapatfolyamatok kialakításához
Az Asana korlátai
- Az időkövetés csak Business és Enterprise ügyfelek számára elérhető.
- A csapat tagjai csak CSV és JSON fájlformátumokat exportálhatnak.
Asana árak
- Alapvető
- Prémium: 10,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Üzleti: 24,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Vállalati: Az árakról érdeklődjön az Asana-nál.
Asana értékelések és vélemények
- Capterra: 4,5/5 (több mint 11 000 értékelés)
- G2: 4,3/5 (9000+ értékelés)
9. Monday. com
A Monday egy csapatkezelő platform, amely segíti a csapatokat az együttműködésben, a kommunikációban és a szervezésben. Intuitív felületet kínál, széles körű funkciókkal, amelyek célja, hogy bármilyen méretű csapat számára könnyebbé és élvezetesebbé tegyék a munkát. A Monday segítségével a felhasználók feladatok létrehozhatnak, határidőket rendelhetnek hozzájuk és valós időben követhetik a haladást, így a csapatok naprakészek maradhatnak a projektekkel kapcsolatban, és biztosíthatják, hogy minden zökkenőmentesen haladjon.
Az Időkövetés oszlop funkció másodpercekben vagy percekben jeleníti meg a nyomon követett időt. Ha rákattint egy adott időkövetési cellára, megnyílik a történet, ahol megtekintheti az egyes feladatok előrehaladását. Ez az információ felhasználható az egyének és a csapatok teljesítményének mérésére, értékes adatokat szolgáltatva a teljesítményértékeléshez és a célok kitűzéséhez.
A Monday legjobb funkciói
- A korlátlan automatizálási receptek különböző munkafolyamatokat támogatnak
- Testreszabható oszlop típusok a projektmenedzsmenthez
- Kanban nézet a feladatok és a sprintek megtervezéséhez
- Több mint 200 sablon különböző felhasználási esetekhez
A Monday korlátai
- Az Időkövetés oszlop funkció csak a Pro és Enterprise csomagokban érhető el.
- A felhasználóknak meredek tanulási görbe várható, mivel folyamatosan új funkciók kerülnek hozzáadásra (nézd meg a Monday alternatíváit )
Hétfői árak
- Egyéni: Örökre ingyenes
- Alap: 8 USD/felhasználó havonta, 3 felhasználótól kezdve
- Standard: 10 USD/felhasználó/hónap, 3 felhasználótól kezdve
- Pro: 16 USD/felhasználó havonta, 3 felhasználótól kezdve
- Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Monday-vel.
Hétfői értékelések és vélemények
- Capterra: 4,6/5 (több mint 3300 értékelés)
- G2: 4,7/5 (több mint 6600 értékelés)
10. TimeCamp
A TimeCamp egy időkövető és erőforrás-kezelő szoftver vállalkozások és magánszemélyek számára, amelynek segítségével nyomon követhető a különböző feladatokra és projektekre fordított idő. Használható az alkalmazottak termelékenységének figyelemmel kísérésére és a projektekre fordított idő alapján a számlák kiállítására.
A felhasználók költségvetést állíthatnak be a projektekhez, így nyomon követhetik azok előrehaladását a költségvetéshez képest, és szükség szerint módosíthatják azokat. Ez különösen hasznos lehet azoknak a kreatív csapatoknak, amelyeknek szorosan figyelemmel kell kísérniük a projekt kiadásait.
Például egy vállalkozás létrehozhat egy költségvetést egy weboldal átalakítási projektre, amely magában foglalja a tárhely, a tervezés és a fejlesztés költségeit, majd nyomon követheti ezeket a kiadásokat az idő múlásával, hogy megbizonyosodjon arról, hogy azok a költségvetésen belül maradnak.
A TimeCamp legjobb funkciói
- Számlázható és nem számlázható projektek az erőforrás-kezeléshez
- Jelentések megosztása e-mailben, PDF-ben vagy Excelben
- Automatikus és tétlen időkövetés
- Egy kattintással jóváhagyható munkaidő-nyilvántartások
A TimeCamp korlátai
- A termelékenységi jelentések nem elérhetők az ingyenes csomagban.
- A naptárintegráció fizetős funkció.
A TimeCamp árai
- Ingyenes
- Alap: 6,30 USD/felhasználó/hónap
- Pro: 9 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a TimeCamp-pel.
TimeCamp értékelések és vélemények
- Capterra: 4,7/5 (500+ értékelés)
- G2: 4,6/5 (100+ értékelés)
Nézd meg ezeket a TimeCamp alternatívákat!
Időgazdálkodási tipp: Regisztrálj a ClickUp-ra
Soha nem szórakoztató új, ingyenes projektmenedzsment szoftvert keresni, de mindig jó tudni, hogy vannak más lehetőségek is!
Nincs szükséged a Paymo hátrányainak elfogadására. Inkább támaszkodj egy széles körű funkciókkal rendelkező szoftverre, amely javítja az idő- és projektmenedzsment gyakorlatodat. Javaslatunk? Támaszkodj a ClickUp-ra. 🙌🏼
A ClickUp az egyetlen olyan all-in-one termelékenységi megoldás, amely bármilyen méretű és iparágú csapat számára alkalmas. Több mint 15 egyedi munkafolyamat-nézettel, rengeteg együttműködési eszközzel és dinamikus időgazdálkodási funkciókkal a ClickUp ugyanolyan hatékony, mint költséghatékony!
Ha még ma regisztrálsz a ClickUp-ra, korlátlan számú feladatot, rengeteg rugalmas funkciót, minden felhasználási esethez megfelelő sablonokat és több mint 1000 integrációt kapsz minden árazási csomagban!