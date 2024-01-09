A 10 legjobb ServiceNow versenytárs és alternatíva a szolgáltatásmenedzsment területén 2025-ben

A ServiceNow már régóta jelentős szereplője az IT-szolgáltatásmenedzsment (ITSM) iparágnak. Megérdemelten híres átfogó szolgáltatási megoldásairól, üzleti folyamatok automatizálásáról, IT-szolgáltatásmenedzsmentjéről és digitális munkafolyamatairól. Azonban nem minden vállalkozás számára felel meg tökéletesen az igényeinek.

A ServiceNow alternatívájaként szolgáló ügyfélszolgálati szoftverek keresésének okai változatosak lehetnek: lehet, hogy az ár, a szoftver bonyolultsága vagy a ServiceNow által nem kínált funkciók iránti igény miatt keres alternatívát.

Bármi is legyen az oka, szerencséje van. Összeállítottunk egy listát a legjobb ServiceNow versenytársakról, amelyek mindegyike egyedi erősségekkel és gyengeségekkel rendelkezik, mint szolgáltatási ügyfélszolgálati eszköz. Bemutatjuk azok legfontosabb funkcióit, előnyeit és hátrányait, árait, valamint a G2 és a Capterra ügyfélértékeléseit, hogy Ön megalapozott döntést hozhasson.

Készen áll? Akkor kezdjük!

Mit kell keresnie egy ServiceNow versenytársban?

Az IT-csapat gyakran több feladatot is ellát, a változáskezeléstől, a hibajelentésektől és a szoftverfrissítésektől kezdve az ügyfelek és a csapattagok technikai támogatásáig. Íme azok a funkciók, amelyekre figyelnie kell egy ServiceNow alternatívában:

Átfogó projektmenedzsment: Az alternatívának robusztus projekt- és eszközkezelési funkciókat kell kínálnia, például Az alternatívának robusztus projekt- és eszközkezelési funkciókat kell kínálnia, például időkövetést erőforrás-elosztást és feladatkezelést, hogy biztosítsa a zökkenőmentes ügyfélszolgálati támogatást.

Együttműködési eszközök: A zökkenőmentes kommunikáció és együttműködés funkciók elengedhetetlenek A zökkenőmentes kommunikáció és együttműködés funkciók elengedhetetlenek az IT-támogatási hálózatkezelő csapatok számára. Keressen olyan eszközöket, amelyek olyan funkciókat kínálnak, mint a megosztott munkaterületek, a valós idejű csevegés és a dokumentummegosztás.

Integrációs képességek: A szolgáltatási pult alternatívájának zökkenőmentesen integrálódnia kell a csapat által használt egyéb eszközökhöz, például a tudásmenedzsment platformokhoz, CRM-ekhez, marketing automatizálásokhoz vagy kommunikációs alkalmazásokhoz.

Testreszabhatóság és skálázhatóság: Az eszköznek testreszabhatónak kell lennie, hogy illeszkedjen az Ön konkrét munkafolyamataiba, és skálázhatónak, hogy az üzleti növekedéssel együtt bővíthető legyen.

Jelentések és elemzések: Átfogó jelentési és elemzési funkciók szükségesek Átfogó jelentési és elemzési funkciók szükségesek a támogatási jegyek előrehaladásának nyomon követéséhez, a szűk keresztmetszetek azonosításához és a szolgáltatás minőségével kapcsolatos, adatokon alapuló döntések meghozatalához.

Felhasználóbarát felület: A könnyen kezelhető és használható szolgáltatási ügyfélszolgálati eszköz növelheti a szolgáltatáskatalógus-csapaton belüli elfogadási arányt és javíthatja a termelékenységet.

Árak: Vegye figyelembe a szolgáltatási asztal eszköz árstruktúráját. Az eszköznek jó ár-érték arányt kell kínálnia, és illeszkednie kell a költségvetéséhez.

Ügyfélszolgálat: Egy megbízható ügyfélszolgálati csapat felbecsülhetetlen értékű lehet, ha problémák merülnek fel, vagy segítségre van szüksége a szolgáltatási eszközzel kapcsolatban.

A 10 legjobb ServiceNow versenytárs és alternatíva

Ne feledje, hogy az ideális eszköz a csapat méretétől, az iparágtól és a konkrét igényektől függően változhat. Ezért a legjobb, ha néhány lehetőséget kipróbál, mielőtt döntést hoz. Éppen ezért érdemes átgondolnia az eszköz- és incidenskezelési megoldásokkal kapcsolatos lehetőségeit. Nézze meg a 10 legjobb ServiceNow alternatívát:

Dolgozzon együtt másokkal az ötleteken, és hozzon létre lenyűgöző dokumentumokat vagy wikiket beágyazott oldalakkal és egyedi formázási lehetőségekkel útitervekhez, tudásbázisokhoz és egyebekhez.

A ClickUp az első helyen áll a listánkon, és néhány más listán is, például a G2 legjobb termelékenységi és együttműködési szoftvereinek listáján és a FastCompany leginnovatívabb vállalatok listáján. Hatékony CRM-képességeivel, eszközkezelési funkcióival és a ClickUp Docs valódi tudásbázis-szoftverével könnyű megérteni, miért ez az egyik legnépszerűbb ServiceNow-alternatíva.

Ezenkívül a ClickUp komplex feltételes logikájú űrlapokat kínál az ügyfelek beszélgetéseinek és visszajelzéseinek gyűjtéséhez. Ez a rugalmas, intuitív és testreszabható megoldás kiváló választás kisvállalkozások vagy nagy csapatok számára, amelyeknek jelentős üzleti igényeik vannak az ügyfél-elkötelezettség javítására.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp azoknak a csapatoknak a legjobb, akiknek sokoldalú, rendkívül testreszabható eszközökre van szükségük a kockázatok előzetes értékeléséhez, a projektek sprint közbeni kezeléséhez és a belső tudásbázis felépítéséhez a projekt utáni értékelés során. Ha csak egy alapvető jegyrendszerre és egyszerű mutatókövetésre van szüksége, akkor a ClickUp túl nagy teljesítményű lehet az Ön igényeihez képest.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (6770+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3660+ értékelés)

2. Zendesk

via Zendesk

A Zendesk egy ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati platform, amely ügyfélkapcsolati eszközöket kínál, többek között jegyrendszert és tudásbázist. Kiváló alternatívája a ServiceNow-nak, különösen az ügyfélszolgálatra fókuszáló vállalkozások számára.

A Zendesk legjobb funkciói

Omnichannel ügyfélszolgálat és help desk megoldás (e-mail, csevegés, telefon, közösségi média)

AI-alapú automatizált válaszok a jobb ügyfélkommunikáció érdekében

Beépített tudásbázissal rendelkező önkiszolgáló opciók

Kiterjedt integrációs lehetőségek

A Zendesk korlátai

A rövid ingyenes próbaidőszak miatt nehéz kipróbálni a terméket, mielőtt teljes mértékben elköteleződne mellette.

Hiányzó fejlett funkciók, például Regex

Nem elégséges testreszabási lehetőségek a haladó felhasználók számára

Az ár magasabb, mint egyes más versenytársaké.

Zendesk árak

Csapat: 49 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 79 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 150 USD/hó felhasználónként

Egyedi vállalati: 215 USD/hó felhasználónként

Zendesk értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (5590+ értékelés)

Capterra: 4,4/ (3640+ értékelés)

Bónusz: IT-üzemeltetési szoftver!

3. SAP

SAP-en keresztül

Az SAP egy multinacionális szoftvercég, amely vállalatirányítási (ERP) szoftvereiről ismert. Az SAP Service Cloud, a Customer Experience csomag egyik eleme, az egyik legjobb ServiceNow alternatíva, amely az ügyfélszolgálat menedzsmentjére és az értékesítésre összpontosít.

A SAP legjobb funkciói

Beépített megfelelőségi, biztonsági és incidenskezelési funkciók, amelyek megfelelnek a globális szabványoknak, sőt, azokat is meghaladják.

Az engedélyezési mátrix biztosítja, hogy a csapat minden tagja a megfelelő időben hozzáférjen a szervizasztalon található, a feladat elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges információkhoz.

Az incidensfigyelés biztosítja, hogy egyetlen IT-probléma se kerülje el a figyelmét.

Az SAP korlátai

Nem nyújtja a ServiceNow által kínált 24 órás élő támogatást.

A platform kizárólag webes, ezért nem alkalmas mozgásban lévő IT-szakemberek számára.

SAP árak

Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az SAP-vel.

SAP értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (1840+ értékelés)

4. ProProfs Help Desk

A ProProfs tudásbázisán keresztül

A ProProfs Help Desk egy felhasználóbarát ügyfélszolgálati eszköz, amely egyszerűsíti a jegyek kezelését és elősegíti a csapatok közötti együttműködést. Megosztott beérkező levelek mappát kínál, amely lehetővé teszi az ügyfelek kérdéseinek hatékony kezelését, biztosítva a zökkenőmentes működést.

A ProProfs integrált platformja és robusztus jelentési és elemzési funkciói értékes betekintést nyújtanak az ügyfélszolgálat fejlesztéséhez. A ProProfs Help Desk segítségével a csapatok átfogó ügyfél-tudásbázist is létrehozhatnak, csökkentve ezzel a munkaterhelésüket és önkiszolgáló portál opciókkal támogatva az ügyfeleket. Egyszerűsége, hatékonysága és ügyfélközpontú megközelítése miatt ez az egyik legjelentősebb ServiceNow alternatíva.

A ProProfs Help Desk legjobb funkciói

A bejövő hívások nyomon követése és automatikus továbbítása

Használja a megosztott beérkező levelek mappát az együttműködés javításához

Az ügynökök előre megírt válaszokat használhatnak a válaszadási idő javítására.

Gyűjtse össze az ügyfelek visszajelzéseit NPS, CSAT és egyéb felmérések segítségével.

Incidenskezelési lehetőségek belső nyomon követéshez

A ProProfs Help Desk korlátai

Nincs közösségi média integráció

Az önkiszolgáló portál egyesek számára kihívást jelenthet

ProProfs Help Desk árak

Ingyenes

Fizetős: 20 USD/hó felhasználónként

ProProfs Help Desk értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (15+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (10+ értékelés)

5. Jira

A Jira nemrégiben kiadta új Issue-Tracking nézetét.

Az Atlassian által fejlesztett Jira Service Desk egy széles körben használt feladat- és tudásközpontú szoftver, amely rugalmasságáról és hatékony funkcióiról ismert.

A Jira szolgáltatáskezelés eredetileg a szoftverfejlesztés során felmerülő hibák és problémák nyomon követésére lett kifejlesztve, de mára már különböző projekt- és feladatkezelési igények kielégítésére is alkalmas. A Jira szolgáltatáskezelés testreszabható munkafolyamatokat, agilis jelentéskészítő eszközöket és fejlett problémakövetési funkciókat kínál. Számos más eszközzel, például a Confluence-szal és a Bitbucket-tel való integrációs képességei miatt a Jira szolgáltatáskezelés átfogó megoldást kínál a csapatok számára a kiváló szoftverek tervezéséhez, nyomon követéséhez és kiadásához.

Bár a tanulási görbe egyesek számára meredek lehet, a Jira robusztus funkciói kiváló választássá teszik azokat a csapatokat, amelyek átfogó munkafolyamat-automatizálási megoldást keresnek.

A Jira legjobb funkciói

A kérelem-sorok összesítik az e-mailekből, csevegőrobotokból, ügyfélszolgálati képviselőktől és más forrásokból érkező szolgáltatási kérelmeket.

Az incidensek automatikus osztályozása sürgősség, szolgáltatási szintű megállapodások és rendelkezésre álló szolgáltatási szakemberek alapján.

Az önkiszolgáló portál segít a munkavállalóknak megtalálni a szükséges válaszokat anélkül, hogy problémájukat tovább kellene lépni.

A Jira korlátai

A Jira szolgáltatáskezelés lassú betöltési időket eredményezhet

Túl bonyolult mindenki számára, kivéve a leginkább technikai jártas felhasználókat

A Jira Service Desk felhasználói felületén nehéz lehet megtalálni a szükséges funkciókat, amikor szükség van rájuk (nézze meg ezeket a Jira alternatívákat)

Jira árak

Ingyenes

Alapcsomag: 7,75 USD/hó felhasználónként

Prémium: 15,25 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Az árakért hívja a Jira-t

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (5270+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 13 200 értékelés)

Ismerje meg a legjobb marketingeszközöket a startupok számára!

6. Help Scout

A Help Scout segítségével

A Help Scout egy szolgáltatáskezelő platform, amelynek célja, hogy emberi érintést adjon az ügyfélkapcsolatokhoz. Az egyszerűségre és a személyre szabottságra való összpontosításának köszönhetően kiváló ServiceNow alternatíva azoknak a vállalkozásoknak, amelyek prioritásként kezelik az ügyfélkapcsolatokat.

A Help Scout legjobb funkciói

Gyorsan oldja meg a támogatási problémákat valós idejű csevegéssel és valós idejű értesítésekkel. Használjon makrókat és sablonos válaszokat az ügyfelekkel való azonnali kommunikációhoz.

Az automatizált útválasztás és interakciókövetés segítségével soha többé nem fog elszalasztani egy lehetőséget sem.

A Help Scout testreszabható márkajelzéssel ellátott fehér címkés szolgáltatásmenedzsmentet kínál, hogy támogatási szolgáltatásainak menedzsmentje pontosan úgy nézzen ki és működjön, ahogyan Ön szeretné.

A Help Scout korlátai

A közösségi média integrációjának hiánya megnehezíti azoknak az ügyfeleknek a nyomon követését és válaszadását, akik Twitteren osztják meg aggályaikat.

A Help Scout jelentések nem úgy vannak felépítve, hogy könnyen részletes információkat nyújtsanak az egyes támogatási jegyekről.

Help Scout árak

Alapcsomag: 20 USD/hó felhasználónként

Plusz: 40 USD/hó felhasználónként

Pro: 65 USD/hó felhasználónként

Help Scout értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (380+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (190+ értékelés)

7. Freshdesk

A Freshdesk segítségével

A Freshdesk egy felhőalapú ügyfélszolgálati platform, amely robusztus jegyrendszerrel, együttműködési, problémakezelési és automatizálási funkciókkal rendelkezik. Erős versenytársa a ServiceNow-nak, különösen azoknak a vállalkozásoknak, amelyek intuitív, sokfunkciós ügyfélszolgálati eszközt keresnek.

A Freshdesk legjobb funkciói

A távoli hozzáférés lehetővé teszi a támogató csapatok számára, hogy azonnal beavatkozzanak és segítsenek az ügyfeleknek.

A jegyrendszer automatikusan hozzárendeli és rangsorolja a támogatási kéréseket.

A Freshdesk együttműködési eszközei lehetővé teszik a csapattagok számára, hogy ugyanazon a jegyen dolgozzanak együtt a problémák megoldásán.

A Freshdesk korlátai

A beérkező levelek mappájából hiányoznak bizonyos funkciók, mint például a keresőfunkció, a vázlatok mentése és a több címzettnek történő üzenetküldés lehetősége.

A jelentések testreszabására nincs sok lehetőség

A mobilalkalmazás közel sem olyan intuitív, mint a desktop platform.

Freshdesk árak

Ingyenes

Növekedés: 15 USD/hó felhasználónként

Pro: 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 79 USD/hó felhasználónként

Freshdesk értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (2750+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3030+ értékelés)

Bónusz: A 10 legjobb Freshdesk alternatíva és versenytárs

8. Salesforce Service Cloud

A Salesforce Service Cloud segítségével

A Salesforce Service Cloud a Salesforce szolgáltatáskezelési és támogatási platformja. Átfogó ügyfélszolgálati és eszközkezelési eszközöket kínál, ami versenyképes alternatívává teszi a ServiceNow-hoz képest, különösen azoknak a vállalkozásoknak, amelyek már használják a Salesforce termékeit.

A Salesforce Service Cloud legjobb funkciói

A SalesForce rendszer a szolgáltatáskezelés és az ügyfélszolgálat minden aspektusát egyetlen egységes ügynöki felületbe integrálja.

Zökkenőmentes felhasználói élmény asztali számítógépen és mobilon egyaránt

Hozzon létre mezőket, táblázatokat, és akár kódot is hozzáadhat, hogy pontosan a saját igényeinek megfelelően testreszabhassa az eszközt.

A Salesforce Service Cloud korlátai

Nincs WYSIWYG szerkesztő, ami megnehezítheti a formázást.

A magas tanulási görbe az új felhasználók számára

Salesforce Service Cloud árak

Starter: 25 USD/hó felhasználónként

Professional: 75 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 150 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 300 USD/hó felhasználónként

Salesforce Service Cloud értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (2270+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (700+ értékelés)

9. Zoho Desk

A Zoho Desk segítségével

A Zoho Desk egy webalapú ügyfélszolgálati megoldás, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat a kiváló szolgáltatásmenedzsment megvalósításában. A ServiceNow versenytársaként számos funkciót kínál a jegyek kezeléséhez, az automatizáláshoz és a jelentésekhez.

A Zoho Desk legjobb funkciói

Kövesse nyomon az összes ügyfélinterakciót egyetlen nézetből, függetlenül attól, hogy milyen csatornán kezdeményezték a beszélgetést.

Személyre szabhatja az eszközt az igényeinek megfelelően, függetlenül attól, hogy lapokat kell átneveznie, osztályokat kell hozzáadnia vagy e-mail sablonokat kell testreszabnia.

A Zoho Desk korlátai

A végfelhasználók nem kapnak értesítést a jegyek továbbításáról, ami megnehezíti az esetek nyomon követését.

A jegyek fiókok szerinti rendezése nem egyszerű, ezért nehéz lehet átfogó képet kapni a prioritást élvező fiókokról.

Nincs közvetlen csevegés a Zoho ügyfélszolgálati csapatával

Zoho Desk árak

Alapcsomag: 14 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 23 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 40 USD/hó felhasználónként

Zoho Desk értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (4640+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2030+ értékelés)

10. SupportBee

A SupportBee segítségével

A SupportBee egy egyszerűségre és ügyfél-elégedettségre tervezett jegyrendszer. A ServiceNow alternatívájaként egyszerű megoldást kínál az ügyfélszolgálati e-mailek kezelésére.

A SupportBee legjobb funkciói

A beérkező levelek stílusú jegyrendszernek köszönhetően a csapatoknak nem kell külön alkalmazásba bejelentkezniük a támogatási kérelmek hozzárendeléséhez vagy megválaszolásához.

Az átfogó külső tudásbázis funkció megkönnyíti az ügyfelek számára a válaszok megtalálását, ami csökkenti a kérések számát. A különálló belső tudásbázis segít az ügyintézőknek megtalálni a szükséges válaszokat anélkül, hogy tovább kellene utalniuk a jegyeket.

A SupportBee korlátai

Nem rögzíti az ügyfelek visszajelzéseit a támogatásról

Nem optimalizált Safari vagy Firefox böngészőkre.

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Az automatikus archiválás funkció hiánya néha a beérkező levelek rendezetlenségéhez vezet.

Nincs elérhető űrlap

SupportBee árak

Startup: 13 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17 USD/hó felhasználónként

SupportBee értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (5+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (25+)

Gondoskodjon ügyfeleiről – a ClickUp módszerével

A megfelelő szolgáltatáskezelő szoftver kiválasztása elengedhetetlen a kiváló ügyfélélmény biztosításához. A fent felsorolt ServiceNow alternatívák mindegyike egyedi funkciókkal, előnyökkel és hátrányokkal rendelkezik. Választása az Ön egyedi igényeitől, költségvetésétől, valamint az önkiszolgáló portál és a konfigurációkezelési megoldások iránti preferenciáitól függ.

Ha azonban olyan átfogó megoldást keres, amely kiemelkedő ügyfélszolgálatot nyújt, és robusztus projektmenedzsment, termékmenedzsment és feladatkezelési funkciókkal rendelkezik, akkor a ClickUp a tökéletes Agile megoldás. Sokoldalú funkcionalitásával, felhasználóbarát felületével és versenyképes áraival a ClickUp a ServiceNow versenytársai és alternatívái közül a legjobb választás.

Ne feledje, hogy a legjobb szoftver az, amely tökéletesen megfelel csapata igényeinek. Tehát fedezze fel a lehetőségeket, próbálja ki azokat, amelyek felkeltik az érdeklődését, és hozza meg a tájékozott döntést. Sok sikert!