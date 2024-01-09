A 10 legjobb ServiceNow versenytárs és alternatíva a szolgáltatásmenedzsment területén 2025-ben

A ServiceNow már régóta jelentős szereplője az IT-szolgáltatásmenedzsment (ITSM) iparágnak. Megérdemelten híres átfogó szolgáltatási megoldásairól, üzleti folyamatok automatizálásáról, IT-szolgáltatásmenedzsmentjéről és digitális munkafolyamatairól. Azonban nem minden vállalkozás számára felel meg tökéletesen az igényeinek.
A ServiceNow alternatívájaként szolgáló ügyfélszolgálati szoftverek keresésének okai változatosak lehetnek: lehet, hogy az ár, a szoftver bonyolultsága vagy a ServiceNow által nem kínált funkciók iránti igény miatt keres alternatívát.
Bármi is legyen az oka, szerencséje van. Összeállítottunk egy listát a legjobb ServiceNow versenytársakról, amelyek mindegyike egyedi erősségekkel és gyengeségekkel rendelkezik, mint szolgáltatási ügyfélszolgálati eszköz. Bemutatjuk azok legfontosabb funkcióit, előnyeit és hátrányait, árait, valamint a G2 és a Capterra ügyfélértékeléseit, hogy Ön megalapozott döntést hozhasson.
Készen áll? Akkor kezdjük!
Mit kell keresnie egy ServiceNow versenytársban?
Az IT-csapat gyakran több feladatot is ellát, a változáskezeléstől, a hibajelentésektől és a szoftverfrissítésektől kezdve az ügyfelek és a csapattagok technikai támogatásáig. Íme azok a funkciók, amelyekre figyelnie kell egy ServiceNow alternatívában:
- Átfogó projektmenedzsment: Az alternatívának robusztus projekt- és eszközkezelési funkciókat kell kínálnia, például időkövetést, erőforrás-elosztást és feladatkezelést, hogy biztosítsa a zökkenőmentes ügyfélszolgálati támogatást.
- Együttműködési eszközök: A zökkenőmentes kommunikáció és együttműködés funkciók elengedhetetlenek az IT-támogatási hálózatkezelő csapatok számára. Keressen olyan eszközöket, amelyek olyan funkciókat kínálnak, mint a megosztott munkaterületek, a valós idejű csevegés és a dokumentummegosztás.
- Integrációs képességek: A szolgáltatási pult alternatívájának zökkenőmentesen integrálódnia kell a csapat által használt egyéb eszközökhöz, például a tudásmenedzsment platformokhoz, CRM-ekhez, marketing automatizálásokhoz vagy kommunikációs alkalmazásokhoz.
- Testreszabhatóság és skálázhatóság: Az eszköznek testreszabhatónak kell lennie, hogy illeszkedjen az Ön konkrét munkafolyamataiba, és skálázhatónak, hogy az üzleti növekedéssel együtt bővíthető legyen.
- Jelentések és elemzések: Átfogó jelentési és elemzési funkciók szükségesek a támogatási jegyek előrehaladásának nyomon követéséhez, a szűk keresztmetszetek azonosításához és a szolgáltatás minőségével kapcsolatos, adatokon alapuló döntések meghozatalához.
- Felhasználóbarát felület: A könnyen kezelhető és használható szolgáltatási ügyfélszolgálati eszköz növelheti a szolgáltatáskatalógus-csapaton belüli elfogadási arányt és javíthatja a termelékenységet.
- Árak: Vegye figyelembe a szolgáltatási asztal eszköz árstruktúráját. Az eszköznek jó ár-érték arányt kell kínálnia, és illeszkednie kell a költségvetéséhez.
- Ügyfélszolgálat: Egy megbízható ügyfélszolgálati csapat felbecsülhetetlen értékű lehet, ha problémák merülnek fel, vagy segítségre van szüksége a szolgáltatási eszközzel kapcsolatban.
A 10 legjobb ServiceNow versenytárs és alternatíva
Ne feledje, hogy az ideális eszköz a csapat méretétől, az iparágtól és a konkrét igényektől függően változhat. Ezért a legjobb, ha néhány lehetőséget kipróbál, mielőtt döntést hoz. Éppen ezért érdemes átgondolnia az eszköz- és incidenskezelési megoldásokkal kapcsolatos lehetőségeit. Nézze meg a 10 legjobb ServiceNow alternatívát:
1. ClickUp
A ClickUp az első helyen áll a listánkon, és néhány más listán is, például a G2 legjobb termelékenységi és együttműködési szoftvereinek listáján és a FastCompany leginnovatívabb vállalatok listáján. Hatékony CRM-képességeivel, eszközkezelési funkcióival és a ClickUp Docs valódi tudásbázis-szoftverével könnyű megérteni, miért ez az egyik legnépszerűbb ServiceNow-alternatíva.
Ezenkívül a ClickUp komplex feltételes logikájú űrlapokat kínál az ügyfelek beszélgetéseinek és visszajelzéseinek gyűjtéséhez. Ez a rugalmas, intuitív és testreszabható megoldás kiváló választás kisvállalkozások vagy nagy csapatok számára, amelyeknek jelentős üzleti igényeik vannak az ügyfél-elkötelezettség javítására.
A ClickUp legjobb funkciói
- A testreszabható irányítópultok segítségével könnyedén áttekintheti a projektjével kapcsolatos összes eseményt egy helyen.
- A natív időkövetés segít csapatának a feladatok elvégzésében és a költségvetés betartásában.
- Eszközkezelés komplex Docs funkcióval a tudásbázis szervezéséhez
- A munkafolyamat-automatizálás megkönnyíti a feladatok kiosztását, a csapattagok tájékoztatását az előrehaladásról, valamint a teendőlisták elvégzett feladatok listájává alakítását.
- Az IT-csapatok számára szinte korlátlanul rendelkezésre álló sablonok segítenek csökkenteni a kockázatokat, a technikai adósságot, létrehozni a kiberbiztonsági keretrendszereket és megerősíteni a megtartást a rugalmas ügyfélszolgálat segítségével, így soha nem kell a nulláról kezdenie a következő projektjét.
A ClickUp korlátai
A ClickUp azoknak a csapatoknak a legjobb, akiknek sokoldalú, rendkívül testreszabható eszközökre van szükségük a kockázatok előzetes értékeléséhez, a projektek sprint közbeni kezeléséhez és a belső tudásbázis felépítéséhez a projekt utáni értékelés során. Ha csak egy alapvető jegyrendszerre és egyszerű mutatókövetésre van szüksége, akkor a ClickUp túl nagy teljesítményű lehet az Ön igényeihez képest.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (6770+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3660+ értékelés)
2. Zendesk
A Zendesk egy ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati platform, amely ügyfélkapcsolati eszközöket kínál, többek között jegyrendszert és tudásbázist. Kiváló alternatívája a ServiceNow-nak, különösen az ügyfélszolgálatra fókuszáló vállalkozások számára.
A Zendesk legjobb funkciói
- Omnichannel ügyfélszolgálat és help desk megoldás (e-mail, csevegés, telefon, közösségi média)
- AI-alapú automatizált válaszok a jobb ügyfélkommunikáció érdekében
- Beépített tudásbázissal rendelkező önkiszolgáló opciók
- Kiterjedt integrációs lehetőségek
A Zendesk korlátai
- A rövid ingyenes próbaidőszak miatt nehéz kipróbálni a terméket, mielőtt teljes mértékben elköteleződne mellette.
- Hiányzó fejlett funkciók, például Regex
- Nem elégséges testreszabási lehetőségek a haladó felhasználók számára
- Az ár magasabb, mint egyes más versenytársaké.
Zendesk árak
- Csapat: 49 USD/hó felhasználónként
- Növekedés: 79 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 99 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 150 USD/hó felhasználónként
- Egyedi vállalati: 215 USD/hó felhasználónként
Zendesk értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (5590+ értékelés)
- Capterra: 4,4/ (3640+ értékelés)
Bónusz: IT-üzemeltetési szoftver!
3. SAP
Az SAP egy multinacionális szoftvercég, amely vállalatirányítási (ERP) szoftvereiről ismert. Az SAP Service Cloud, a Customer Experience csomag egyik eleme, az egyik legjobb ServiceNow alternatíva, amely az ügyfélszolgálat menedzsmentjére és az értékesítésre összpontosít.
A SAP legjobb funkciói
- Beépített megfelelőségi, biztonsági és incidenskezelési funkciók, amelyek megfelelnek a globális szabványoknak, sőt, azokat is meghaladják.
- Az engedélyezési mátrix biztosítja, hogy a csapat minden tagja a megfelelő időben hozzáférjen a szervizasztalon található, a feladat elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges információkhoz.
- Az incidensfigyelés biztosítja, hogy egyetlen IT-probléma se kerülje el a figyelmét.
Az SAP korlátai
- Nem nyújtja a ServiceNow által kínált 24 órás élő támogatást.
- A platform kizárólag webes, ezért nem alkalmas mozgásban lévő IT-szakemberek számára.
SAP árak
Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az SAP-vel.
SAP értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 800 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (1840+ értékelés)
4. ProProfs Help Desk
A ProProfs Help Desk egy felhasználóbarát ügyfélszolgálati eszköz, amely egyszerűsíti a jegyek kezelését és elősegíti a csapatok közötti együttműködést. Megosztott beérkező levelek mappát kínál, amely lehetővé teszi az ügyfelek kérdéseinek hatékony kezelését, biztosítva a zökkenőmentes működést.
A ProProfs integrált platformja és robusztus jelentési és elemzési funkciói értékes betekintést nyújtanak az ügyfélszolgálat fejlesztéséhez. A ProProfs Help Desk segítségével a csapatok átfogó ügyfél-tudásbázist is létrehozhatnak, csökkentve ezzel a munkaterhelésüket és önkiszolgáló portál opciókkal támogatva az ügyfeleket. Egyszerűsége, hatékonysága és ügyfélközpontú megközelítése miatt ez az egyik legjelentősebb ServiceNow alternatíva.
A ProProfs Help Desk legjobb funkciói
- A bejövő hívások nyomon követése és automatikus továbbítása
- Használja a megosztott beérkező levelek mappát az együttműködés javításához
- Az ügynökök előre megírt válaszokat használhatnak a válaszadási idő javítására.
- Gyűjtse össze az ügyfelek visszajelzéseit NPS, CSAT és egyéb felmérések segítségével.
- Incidenskezelési lehetőségek belső nyomon követéshez
A ProProfs Help Desk korlátai
- Nincs közösségi média integráció
- Az önkiszolgáló portál egyesek számára kihívást jelenthet
ProProfs Help Desk árak
- Ingyenes
- Fizetős: 20 USD/hó felhasználónként
ProProfs Help Desk értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (15+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (10+ értékelés)
5. Jira
Az Atlassian által fejlesztett Jira Service Desk egy széles körben használt feladat- és tudásközpontú szoftver, amely rugalmasságáról és hatékony funkcióiról ismert.
A Jira szolgáltatáskezelés eredetileg a szoftverfejlesztés során felmerülő hibák és problémák nyomon követésére lett kifejlesztve, de mára már különböző projekt- és feladatkezelési igények kielégítésére is alkalmas. A Jira szolgáltatáskezelés testreszabható munkafolyamatokat, agilis jelentéskészítő eszközöket és fejlett problémakövetési funkciókat kínál. Számos más eszközzel, például a Confluence-szal és a Bitbucket-tel való integrációs képességei miatt a Jira szolgáltatáskezelés átfogó megoldást kínál a csapatok számára a kiváló szoftverek tervezéséhez, nyomon követéséhez és kiadásához.
Bár a tanulási görbe egyesek számára meredek lehet, a Jira robusztus funkciói kiváló választássá teszik azokat a csapatokat, amelyek átfogó munkafolyamat-automatizálási megoldást keresnek.
A Jira legjobb funkciói
- A kérelem-sorok összesítik az e-mailekből, csevegőrobotokból, ügyfélszolgálati képviselőktől és más forrásokból érkező szolgáltatási kérelmeket.
- Az incidensek automatikus osztályozása sürgősség, szolgáltatási szintű megállapodások és rendelkezésre álló szolgáltatási szakemberek alapján.
- Az önkiszolgáló portál segít a munkavállalóknak megtalálni a szükséges válaszokat anélkül, hogy problémájukat tovább kellene lépni.
A Jira korlátai
- A Jira szolgáltatáskezelés lassú betöltési időket eredményezhet
- Túl bonyolult mindenki számára, kivéve a leginkább technikai jártas felhasználókat
- A Jira Service Desk felhasználói felületén nehéz lehet megtalálni a szükséges funkciókat, amikor szükség van rájuk (nézze meg ezeket a Jira alternatívákat).
Jira árak
- Ingyenes
- Alapcsomag: 7,75 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 15,25 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Az árakért hívja a Jira-t
Jira értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (5270+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 13 200 értékelés)
Ismerje meg a legjobb marketingeszközöket a startupok számára!
6. Help Scout
A Help Scout egy szolgáltatáskezelő platform, amelynek célja, hogy emberi érintést adjon az ügyfélkapcsolatokhoz. Az egyszerűségre és a személyre szabottságra való összpontosításának köszönhetően kiváló ServiceNow alternatíva azoknak a vállalkozásoknak, amelyek prioritásként kezelik az ügyfélkapcsolatokat.
A Help Scout legjobb funkciói
- Gyorsan oldja meg a támogatási problémákat valós idejű csevegéssel és valós idejű értesítésekkel. Használjon makrókat és sablonos válaszokat az ügyfelekkel való azonnali kommunikációhoz.
- Az automatizált útválasztás és interakciókövetés segítségével soha többé nem fog elszalasztani egy lehetőséget sem.
- A Help Scout testreszabható márkajelzéssel ellátott fehér címkés szolgáltatásmenedzsmentet kínál, hogy támogatási szolgáltatásainak menedzsmentje pontosan úgy nézzen ki és működjön, ahogyan Ön szeretné.
A Help Scout korlátai
- A közösségi média integrációjának hiánya megnehezíti azoknak az ügyfeleknek a nyomon követését és válaszadását, akik Twitteren osztják meg aggályaikat.
- A Help Scout jelentések nem úgy vannak felépítve, hogy könnyen részletes információkat nyújtsanak az egyes támogatási jegyekről.
Help Scout árak
- Alapcsomag: 20 USD/hó felhasználónként
- Plusz: 40 USD/hó felhasználónként
- Pro: 65 USD/hó felhasználónként
Help Scout értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (380+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (190+ értékelés)
7. Freshdesk
A Freshdesk egy felhőalapú ügyfélszolgálati platform, amely robusztus jegyrendszerrel, együttműködési, problémakezelési és automatizálási funkciókkal rendelkezik. Erős versenytársa a ServiceNow-nak, különösen azoknak a vállalkozásoknak, amelyek intuitív, sokfunkciós ügyfélszolgálati eszközt keresnek.
A Freshdesk legjobb funkciói
- A távoli hozzáférés lehetővé teszi a támogató csapatok számára, hogy azonnal beavatkozzanak és segítsenek az ügyfeleknek.
- A jegyrendszer automatikusan hozzárendeli és rangsorolja a támogatási kéréseket.
- A Freshdesk együttműködési eszközei lehetővé teszik a csapattagok számára, hogy ugyanazon a jegyen dolgozzanak együtt a problémák megoldásán.
A Freshdesk korlátai
- A beérkező levelek mappájából hiányoznak bizonyos funkciók, mint például a keresőfunkció, a vázlatok mentése és a több címzettnek történő üzenetküldés lehetősége.
- A jelentések testreszabására nincs sok lehetőség
- A mobilalkalmazás közel sem olyan intuitív, mint a desktop platform.
Freshdesk árak
- Ingyenes
- Növekedés: 15 USD/hó felhasználónként
- Pro: 49 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 79 USD/hó felhasználónként
Freshdesk értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (2750+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (3030+ értékelés)
Bónusz: A 10 legjobb Freshdesk alternatíva és versenytárs
8. Salesforce Service Cloud
A Salesforce Service Cloud a Salesforce szolgáltatáskezelési és támogatási platformja. Átfogó ügyfélszolgálati és eszközkezelési eszközöket kínál, ami versenyképes alternatívává teszi a ServiceNow-hoz képest, különösen azoknak a vállalkozásoknak, amelyek már használják a Salesforce termékeit.
A Salesforce Service Cloud legjobb funkciói
- A SalesForce rendszer a szolgáltatáskezelés és az ügyfélszolgálat minden aspektusát egyetlen egységes ügynöki felületbe integrálja.
- Zökkenőmentes felhasználói élmény asztali számítógépen és mobilon egyaránt
- Hozzon létre mezőket, táblázatokat, és akár kódot is hozzáadhat, hogy pontosan a saját igényeinek megfelelően testreszabhassa az eszközt.
A Salesforce Service Cloud korlátai
- Nincs WYSIWYG szerkesztő, ami megnehezítheti a formázást.
- A magas tanulási görbe az új felhasználók számára
Salesforce Service Cloud árak
- Starter: 25 USD/hó felhasználónként
- Professional: 75 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 150 USD/hó felhasználónként
- Korlátlan: 300 USD/hó felhasználónként
Salesforce Service Cloud értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (2270+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (700+ értékelés)
9. Zoho Desk
A Zoho Desk egy webalapú ügyfélszolgálati megoldás, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat a kiváló szolgáltatásmenedzsment megvalósításában. A ServiceNow versenytársaként számos funkciót kínál a jegyek kezeléséhez, az automatizáláshoz és a jelentésekhez.
A Zoho Desk legjobb funkciói
- Kövesse nyomon az összes ügyfélinterakciót egyetlen nézetből, függetlenül attól, hogy milyen csatornán kezdeményezték a beszélgetést.
- Személyre szabhatja az eszközt az igényeinek megfelelően, függetlenül attól, hogy lapokat kell átneveznie, osztályokat kell hozzáadnia vagy e-mail sablonokat kell testreszabnia.
A Zoho Desk korlátai
- A végfelhasználók nem kapnak értesítést a jegyek továbbításáról, ami megnehezíti az esetek nyomon követését.
- A jegyek fiókok szerinti rendezése nem egyszerű, ezért nehéz lehet átfogó képet kapni a prioritást élvező fiókokról.
- Nincs közvetlen csevegés a Zoho ügyfélszolgálati csapatával
Zoho Desk árak
- Alapcsomag: 14 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 23 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 40 USD/hó felhasználónként
Zoho Desk értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (4640+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (2030+ értékelés)
10. SupportBee
A SupportBee egy egyszerűségre és ügyfél-elégedettségre tervezett jegyrendszer. A ServiceNow alternatívájaként egyszerű megoldást kínál az ügyfélszolgálati e-mailek kezelésére.
A SupportBee legjobb funkciói
- A beérkező levelek stílusú jegyrendszernek köszönhetően a csapatoknak nem kell külön alkalmazásba bejelentkezniük a támogatási kérelmek hozzárendeléséhez vagy megválaszolásához.
- Az átfogó külső tudásbázis funkció megkönnyíti az ügyfelek számára a válaszok megtalálását, ami csökkenti a kérések számát. A különálló belső tudásbázis segít az ügyintézőknek megtalálni a szükséges válaszokat anélkül, hogy tovább kellene utalniuk a jegyeket.
A SupportBee korlátai
- Nem rögzíti az ügyfelek visszajelzéseit a támogatásról
- Nem optimalizált Safari vagy Firefox böngészőkre.
- Korlátozott testreszabási lehetőségek
- Az automatikus archiválás funkció hiánya néha a beérkező levelek rendezetlenségéhez vezet.
- Nincs elérhető űrlap
SupportBee árak
- Startup: 13 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 17 USD/hó felhasználónként
SupportBee értékelések és vélemények
- G2: 4. 1/5 (5+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (25+)
Gondoskodjon ügyfeleiről – a ClickUp módszerével
A megfelelő szolgáltatáskezelő szoftver kiválasztása elengedhetetlen a kiváló ügyfélélmény biztosításához. A fent felsorolt ServiceNow alternatívák mindegyike egyedi funkciókkal, előnyökkel és hátrányokkal rendelkezik. Választása az Ön egyedi igényeitől, költségvetésétől, valamint az önkiszolgáló portál és a konfigurációkezelési megoldások iránti preferenciáitól függ.
Ha azonban olyan átfogó megoldást keres, amely kiemelkedő ügyfélszolgálatot nyújt, és robusztus projektmenedzsment, termékmenedzsment és feladatkezelési funkciókkal rendelkezik, akkor a ClickUp a tökéletes Agile megoldás. Sokoldalú funkcionalitásával, felhasználóbarát felületével és versenyképes áraival a ClickUp a ServiceNow versenytársai és alternatívái közül a legjobb választás.
Ne feledje, hogy a legjobb szoftver az, amely tökéletesen megfelel csapata igényeinek. Tehát fedezze fel a lehetőségeket, próbálja ki azokat, amelyek felkeltik az érdeklődését, és hozza meg a tájékozott döntést. Sok sikert!