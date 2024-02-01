ClickUp blog
Hogyan kérj visszajelzéseket és értékeléseket a készségeid fejlesztése érdekében

Customer Experience Team
2024. február 1.

A rég várt előléptetéshez vagy fizetésemeléshez nem csak elkötelezettség és kemény munka szükséges.

Alábecsülte eddig a visszajelzések és a őszinte értékelések erejét? Soha nem késő. Jó helyen jár. A folyamatos tanulás a kulcs ahhoz, hogy releváns maradjon, és a visszajelzések kérése, feldolgozása és alkalmazása egy készség.

Ismerjük meg, hogyan kérjünk visszajelzést a vezetőnktől a személyes és szakmai fejlődés érdekében.

Maradjon velünk, és fedezze fel azokat az új eszközöket, amelyeket a munkahelyén használhat, hogy konstruktív visszajelzéseket kapjon munkateljesítményéről, javítsa munkáját, és fejlessze a növekedési gondolkodásmódját, hogy teljes potenciálját kiaknázhassa.

A visszajelzések fontossága a szakmai fejlődésben

A konstruktív visszajelzés a szakmai fejlődés motorja. Őszinte szándékból fakad, és segít azonosítani az erősségeidet, gyengeségeidet és vakfoltjaidat, végső soron pedig arra ösztönöz, hogy a legjobb verziója legyél önmagadnak.

Ne feledd, a visszajelzés ajándék, nem fenyegetés. Nem személyes támadás az egód ellen, hanem kiváló lehetőség a tanulásra, a reflexióra, az elfogadásra és a cselekvésre. A visszajelzés segít önismeretet építeni és célokat kitűzni a folyamatos fejlődés és a siker érdekében.

Tekintse ezt útitervnek a fejlődéshez, a mesteri szint eléréséhez és a buktatók elkerüléséhez. Nyitott gondolkodással és tanulási hajlandósággal közelítve fogja felismerni ennek értékét.

A visszajelzés kérése előnyei

Visszajelzések kérése kényelmetlen lehet, de elengedhetetlen a karrier sikeréhez. Ahogy a mondás tartja: „Az igazi növekedés a komfortzónán túl történik.” Használja ki a visszajelzések erejét, hogy karrierjét a siker felé terelje.

Íme néhány előnye a visszajelzések és értékelések fogadásának, amelyek motiválni fogják Önt, hogy visszajelzéseket kérjen vezetőjétől.

  • Gyorsabb, célzott fejlődés: A visszajelzések rávilágítanak azokra a területekre, ahol fejlődnie kell. Ezáltal a leghatásosabb változásokra tud összpontosítani.
  • A vakfoltok azonosítása: A visszajelzések értékes betekintést nyújtanak, amelyek segítenek felismerni és kijavítani a vakfoltokat. A rejtett gyengeségek kezelése elengedhetetlen a képességeid fejlesztéséhez.
  • Fokozott önismeret: A visszajelzések fontos betekintést nyújtanak abba, hogy mások hogyan látnak téged. Ez a mélyebb önismeret elősegíti az önismeretet, lehetővé téve számodra, hogy javítsd személyes és szakmai kapcsolataidat.
  • Magabiztosság és motiváció növelése: A pozitív visszajelzések megerősítik erőfeszítéseit, és növelik magabiztosságát és motivációját. Ez az újonnan megszerzett magabiztosság ösztönözheti arra, hogy kiváló teljesítményt nyújtson a munkában.
  • Kezdeményezőkészség és elkötelezettség: A visszajelzések kérése bizonyítja elkötelezettségét a személyes és szakmai fejlődés iránt. Ez azt jelzi, hogy hajlandó tanulni, alkalmazkodni és határokat feszegetni, ami minden szakmában nagyra értékelt tulajdonság.
  • Célok összehangolása: A vezetőjétől kapott visszajelzések segíthetnek összehangolni személyes céljait a szervezet céljaival. Ez biztosítja, hogy erőfeszítései hozzájáruljanak a nagyobb célok eléréséhez.
  • A növekedési gondolkodásmód kialakítása: Az aktív visszajelzéskeresés elősegíti a növekedési gondolkodásmód kialakulását, vagyis azt a meggyőződést, hogy képességeid, intelligenciád és kemény munkád eredményeket hoznak.

Most, hogy már tudja, miért érdemes visszajelzést kérni, nézzük meg, hogyan lehet ezt helyesen megtenni.

Hogyan kérj visszajelzést?

Szeretné a lehető legtöbbet kihozni egy visszajelzéssel kapcsolatos beszélgetésből? Akkor ne feledje, hogy a visszajelzés kérése tapintatos megközelítést igényel.

Nyitottnak kell lenned és készen kell állnod arra, hogy tanácsokat fogadj el készségeid fejlesztése érdekében. Ez olyan, mintha tükröt tartanál magad elé – elengedhetetlen az önreflexió és a fejlődés szempontjából.

Íme néhány lépés, amely segít visszajelzéseket kérni, beleértve azokat az eszközöket is, amelyek segítenek Önnek és csapatának személyes és szakmai fejlődésben.

1. Ellenőrizze a rendelkezésre állást

ClickUp Chat
Együttműködés, megosztás, források összekapcsolása és visszajelzések kérése – mindez valós időben a ClickUp Chat segítségével.

Győződj meg arról, hogy a vezetője megfelelő hangulatban van ahhoz, hogy konstruktív visszajelzést adjon. Nem szeretné, ha a vezetője a saját feladataival lenne elfoglalva, vagy attól tartana, hogy késni fog egy másik megbeszélésről.

A legjobb, ha jó előre időpontot egyeztetsz a visszajelzésre. Nézd meg a vezetőed naptárát, hogy mikor érhető el, majd erősítsd meg vele az időpontot, hogy elkerüld a kellemetlen vagy haszontalan helyzeteket.

A ClickUp Chat segítségével valós időben üzenetet is küldhetsz nekik, és megkérdezheted, mikor állnak rendelkezésre egy visszajelzéssel kapcsolatos megbeszélésre.

A magánélet védelme érdekében hozzon létre egyedi csevegési nézetet bizonyos csapatok és projektek számára, és kapjon azonnali értesítést, amikor a vezetője válaszol.

A ClickUp Chat segítségével valós idejű csevegés, @mention csapattagok, sőt feladatok kiosztása is lehetséges!

2. Tervezzen meg egy találkozót

ClickUp naptár nézet
Szervezze meg projektjeit és kezelje az ütemterveket a ClickUp naptár nézetével.

Bár az e-mail, a csevegés és az online felmérések értékes eszközök lehetnek a teljesítményértékeléshez, a személyes visszajelzések során az emberi kapcsolatok és a finom árnyalatokkal teli kommunikáció pótolhatatlan.

Miután megismerte a megfelelő időpontot a vezetőivel való beszélgetésre, videotalálkozókat szervezhet a ClickUp Integrations segítségével, például a Microsoft Teams, a Zoom, a Calendly vagy a Slack alkalmazásokkal.

Ezek az integrációk azonnal értesítik a vezetőidet a találkozó időpontjáról, és bejegyzik azt a naptárukba.

A drag-and-drop funkcióval a ClickUp Naptár nézetet is használhatja, hogy megbeszéléseket szervezzen vezetőivel.

Profi tipp: A ClickUp alkalmazáson belül a Zoom meeting gomb vagy a /zoom /Slash Command segítségével indíthat meg egy értekezletet!

3. Készítsen elő kérdéseket és jegyezze fel a visszajelzéseket

ClickUp jegyzettömb
Készíts jegyzeteket a megbeszélésekről, jegyezd le az ötleteidet, és készíts elő kérdéseket a ClickUp Notepad segítségével.

Készen áll a tervezett visszajelzési ülésre?

Készüljön fel, és hozza ki a legtöbbet az idejéből!

Írja le az összes szükséges kérdést a visszajelzéshez. Kerülje az igen/nem típusú kérdéseket. Ehelyett tegyen fel nyitott kérdéseket, például: „Mi volt a leghatásosabb az előadásomban?” vagy „Van valami javaslata a következő projektemhez vagy a kommunikációs készségeim fejlesztéséhez?”

A ClickUp Notepad segítségével gyorsan leírhatja a beszélgetés legfontosabb pontjait. Ötleteit is hozzáadhatja a jegyzetekhez, hogy azonnal elkezdhesse feldolgozni a visszajelzéseket. Könnyedén rendszerezheti a jegyzeteket, és azokat végrehajtható feladatokká alakíthatja, így vizuális hierarchiát hozhat létre a teljesítményének javításához szükséges lépésekről.

A visszajelzések körét követően ne felejtsen el köszönetet mondani vezetőinek, és kifejezni háláját az időért és erőfeszítésért, amit a visszajelzések megadására fordítottak.

4. Tanulj a visszajelzésekből

ClickUp Docs
Készíts megosztható linkeket és kezelj jogosultságokat a ClickUp Docs segítségével.

Miután feldolgozta a visszajelzéseket, szánjon egy kis időt azok átgondolására. Gondolkodjon el a következő kérdéseken: „Mit jelent ez számomra?”, „Melyek az erősségeim és gyengeségeim?”, „Mely területeken kell javítanom?”, és „Van-e valami, amit javítanom kell a munkastílusomban?”.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy egy helyen gyűjthesse össze a visszajelzéseket, és szükség esetén be is illeszthesse azokat a munkafolyamatokba. Kezelje a hozzáférést úgy, hogy csak az érintett hatóságoktól kér visszajelzést. Még ha ezeket a dokumentumokat meg is osztja a csevegésben, csak bizonyos személyek nyithatják meg őket, így a hozzáférés magánjellegű marad.

Ez egy remek eszköz a csapatoddal való együttműködéshez. Hogy ez még jobb legyen és elkerüld a zavart, használd a ClickUp Collaboration Detection funkciót. Ez azonnal értesít, ha feladatokra és megjegyzésekre reagálnak, így azonnali és hasznos visszajelzést kaphatsz.

ClickUp célok
Kövesse nyomon az előrehaladást úgy, hogy célokat tűz ki magának és csapatának a ClickUp Goals segítségével.

Használja a ClickUp Goals alkalmazást, hogy a kapott visszajelzések alapján cselekedjen. Hozzon létre konkrét célokat, és rangsorolja azokat, hogy foglalkozzon a vezetője által említett területekkel. Ez magában foglalhat egy képzés elvégzését, egy könyv elolvasását, vagy egyszerűen csak a kommunikációs stílusára való odafigyelést.

A teljesítményértékelés során adott visszajelzések után a csapatvezetők létrehozhatnak ClickUp egyéni feladatállapotokat, hogy megjelöljék a munkavállalók visszajelzéseinek állapotát: elvégezve, függőben, folyamatban. Ez biztosítja a zökkenőmentes és hibamentes visszajelzési ciklust.

A ClickUp egyéni mezők segítségével különböző visszajelzési területeket is megjelölhet és megkülönböztethet, például a kommunikációs stílust, a KPI-ket, a hozzáállást és egyebeket.

5. Kövesse nyomon az előrehaladását

A ClickUp alkalmazottak visszajelzései sablonjával egy helyen testreszabhatja és megtekintheti az összes visszajelzést.
Töltse le ezt a sablont
A ClickUp alkalmazottak visszajelzései sablonjával egy helyen testreszabhatja és megtekintheti az összes visszajelzést.

Tájékoztasd vezetődet, hogy komolyan veszed a visszajelzéseit, és dolgozol a fejlődésen. Ezzel megmutatod neki, hogy elkötelezett vagy a szakmai fejlődésed iránt.

Ne feledd, hogy a visszajelzések felhasználása a pozitív változások elindításának alapjaként egy út, nem pedig cél. Ne várd, hogy egyik napról a másikra tökéletessé válsz. A tanulás és a fejlődés időt és erőfeszítést igényel. Légy türelmes magaddal, és folytasd a munkát a céljaid elérése érdekében.

A ClickUp alkalmazott visszajelzési sablonjával egy helyen gyűjtheti és megtekintheti az összes visszajelzést, javaslatot és ötletet. Ez a sablon segít nyomon követni az előrehaladását és javítani a teljesítményét.

A ClickUp menedzsment jelentés sablonjával azonosíthatja a csapatában vagy szervezetében fellelhető trendeket és gyengeségeket.
Töltse le ezt a sablont
A ClickUp menedzsment jelentés sablonjával azonosíthatja a csapatában vagy szervezetében fellelhető trendeket és gyengeségeket.

Ezenkívül a ClickUp menedzsment jelentés sablon segítségével lehetővé teheti vezetőinek, hogy napi frissítéseket küldjenek, kiemeljék a problémákat és egy helyen osszák meg Önnel a visszajelzéseket. A vezetők ezt a sablont arra is felhasználhatják, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon a teljesítmény nyomon követése és az eredmények összefoglalása érdekében.

A ClickUp alkalmazott visszajelzési sablonjával egy helyen testreszabhatja és megtekintheti az összes visszajelzését.
Töltse le ezt a sablont
A ClickUp alkalmazott visszajelzési sablonjával egy helyen testreszabhatja és megtekintheti az összes visszajelzését.

Ha egyszerű sablont keres, amely lehetővé teszi vezetőjének, hogy értékelje Önt és visszajelzést adjon, akkor a ClickUp teljesítményértékelési sablon az Ön számára ideális . Ez a sablon segít vezetőjének értékelni erősségeit és gyengeségeit, egyértelmű visszajelzést adni, és célokat kitűzni az önfejlesztéshez.

Hogyan használhatja a visszajelzéseket személyes és szakmai fejlődéséhez?

A visszajelzések hatékony felhasználása elősegíti személyes és szakmai fejlődését, és végső soron hatékonyabbá teszi erőfeszítéseit. A visszajelzésekkel kapcsolatos beszélgetések a folyamatok elemzéséhez is vezetnek, javítva a szervezet hatékonyságát.

Fedezzük fel, hogyan használhatja a visszajelzéseket teljesítményének javítására és pozitív eredmények elérésére.

  • Legyen nyitott a visszajelzésekre: Tekintse a visszajelzéseket tanulási és fejlődési lehetőségnek. Legyen nyitott a konstruktív kritikára.
  • Kérjen visszajelzést több forrásból: Gyűjtsön visszajelzéseket vezetőitől és kollégáitól a szakmai hálózatában. Kombinálja a különböző nézőpontokat, hogy átfogó képet kapjon.
  • Cselekedj a visszajelzések alapján: Végezz gyakorlati változtatásokat és fejlesztéseket a visszajelzések alapján. Tegyen konkrét lépéseket a fejlesztésre szoruló területek kezelése érdekében.
  • Gondolkodj el és tanulj: Folyamatosan gondolkodj el a kapott visszajelzéseken, és javítsd teljesítményedet.

A ClickUp segítségével alakítsd a visszajelzéseket cselekvéssé

A visszajelzés kérése nem gyengeség jele, hanem a fejlődésre törekvő gondolkodásmódra utal.

Ha nyitottá válsz a konstruktív kritikára, felfedezheted erősségeidet, dolgozhatsz gyengeségeiden, és gyorsíthatsz szakmai fejlődésedet.

Használja a ClickUp eszközöket és visszajelzés-űrlap sablonokat, hogy a visszajelzésekkel kapcsolatos beszélgetéseket eredményeket hozó, megvalósítható lépésekké alakítsa – saját és szervezetének javára.

Regisztrálj még ma ingyenesen a ClickUp-ra!

Gyakori kérdések

1. Miért fontos visszajelzést kérni a munkahelyen?

A munkahelyi visszajelzések kérése olyan, mintha kinyitnánk egy kincsesládát, amely tele van növekedési és fejlődési lehetőségekkel. Ez a tanulás felgyorsításának, az önbizalom növelésének, az önismeret fejlesztésének, a kapcsolatok erősítésének és egy innovatívabb, együttműködésen alapuló munkakörnyezet kialakításának katalizátora.

2. Hogyan kérhetek hatékonyan visszajelzést kollégáimtól?

Visszajelzést kérni a kollégáktól ijesztőnek tűnhet, de érdemes belevágni. Íme, hogyan lehet hatékonyan végigvinni ezt a folyamatot:

  • Legyen világos és konkrét abban, hogy mire szeretne visszajelzést kapni.
  • Válassza ki a megfelelő időt és helyet, hogy megkeresse kollégáit!
  • Tegyen fel nyitott kérdéseket, amelyek őszinte és konstruktív visszajelzéseket ösztönöznek.
  • Legyen nyitott és fogékony a kapott visszajelzésekre!
  • Köszönje meg kollégáinak a hozzászólásaikat, és használja fel azokat a fejlesztésekhez

3. Hogyan készüljek fel a munkahelyi visszajelzések fogadására?

A munkahelyi visszajelzések fogadására való felkészülés olyan, mint egy hatékony tanulási élmény előkészítése. Íme, hogyan fogadhatja el ezt a folyamatot, és hogyan hozhatja ki belőle a legtöbbet:

  • Tekintse a visszajelzéseket növekedési lehetőségnek, és ne potenciális fenyegetésnek!
  • Mielőtt visszajelzést kapna, szánjon egy percet arra, hogy átgondolja jelenlegi céljait és azokat a területeket, amelyeken javítani szeretne.
  • Figyelmesen hallgass, és inkább megérteni próbálj, mint védekezni.
  • Legyen nyitott a kérdések feltevésére, és lépjen ki a komfortzónájából!
  • Ha visszajelzést kap, mélyebbre ásva keresse meg a „hogyan” és a „miért” kérdésekre adott válaszokat. Keressen példákat és konkrét eseteket, amelyek illusztrálják a felvetett pontokat.
