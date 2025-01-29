A 10 legjobb munkavállalói visszajelzési szoftver 2025-ben

A munkavállalók elkötelezettségének növelése és a tehetségek megtartása két gyakori kihívás, amellyel a HR-csapatok világszerte szembesülnek.

A Gallup tanulmánya szerint a globális munkavállalók csupán 23%-a aktívan elkötelezett a szervezetében. A tanulmány azt is megállapította, hogy az amerikai munkavállalók csupán 20%-a rendkívül elégedett a munkájával.

Éppen ezért elengedhetetlen a munkavállalói visszajelzések gyűjtése és azok alapján történő cselekvés, és ehhez megfelelő munkavállalói visszajelzési eszközökre van szükség.

Olvassa el cikkünket, és ismerje meg a 10 legjobb munkavállalói visszajelzési platformot, amelyek közül választhat.

Mit kell keresnie az alkalmazotti visszajelzési szoftverben?

Íme néhány tényező, amelyet figyelembe kell vennie az alkalmazotti visszajelzési eszköz kiválasztásakor:

Felméréstípusok : Olyan munkavállalói visszajelzési eszközöket részesítsen előnyben, amelyek különböző felmérési lehetőségeket és többféle visszajelzésgyűjtési módot kínálnak.

Testreszabási lehetőségek : Válasszon olyan eszközöket, amelyek lehetővé teszik a kérdések és a felmérési sablon testreszabását. Bizonyos esetekben nem elegendő a kérdések listájából választani.

Elemzések és betekintés : Keressen olyan munkavállalói visszajelzési eszközöket, amelyek hasznos betekintést és egyszerű módszereket kínálnak a felmérési adatok elemzéséhez. A visszajelzési eszköznek adatvizualizációkat és különböző típusú jelentéseket is kínálnia kell.

Árak: Vegye figyelembe költségvetési korlátait, és válassza azokat az eszközöket, amelyek a legnagyobb értéket kínálják és illeszkednek a költségvetéséhez. Mivel egyes eszközök all-in-one HR- vagy teljesítménymenedzsment funkciókat kínálnak, áraik magasabbnak tűnhetnek, ezért végezzen objektív összehasonlítást.

A munkavállalók visszajelzéseinek rendszeres gyűjtése elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük, mennyire elégedettek vagy elégedetlenek a vállalatával. Ez segít azonosítani a fejlesztendő területeket és korrekciós intézkedéseket hozni a munkavállalói elégedettség növelése érdekében.

Válasszon az alábbi legjobb munkavállalói visszajelzési eszközök közül, és kezdje el gyűjteni a munkatársainak visszajelzéseit.

1. ClickUp

Próbálja ki a ClickUp Forms alkalmazást! Használja a ClickUp űrlapnézetét, hogy visszajelzéseket gyűjtsön a munkavállalóktól, és értékes információkhoz jusson.

Ha a legjobb alkalmazotti visszajelzési eszközt keresi, akkor a ClickUp Form View pontosan az, amire szüksége van. Használja részletes felmérések és visszajelzési űrlapok létrehozásához, egyedi mezőkkel és feltételes formázással.

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy bármilyen űrlapmezőt hozzáadjon a meglévő lehetőségekhez.

A feltételes logika bizonyos feltételek alapján automatikusan módosítja az űrlapokat. Például, ha a válaszadó „Igen” választ ad egy kérdésre, akkor további kérdéseket kaphat, hogy több részletet gyűjtsön. Azok azonban, akik „Nem” választ adtak, nem kapnak további kérdéseket.

Ahelyett, hogy a nulláról kezdené, használhatja a ClickUp visszajelzési űrlap sablonját is, hogy felgyorsítsa a visszajelzési folyamatot. Ez segít összegyűjteni mind a munkavállalók, mind az ügyfelek visszajelzéseit.

Csillagokkal jelölt értékelési rendszert használ, amelynek segítségével a munkavállalók értékelhetik munkájukkal való elégedettségüket. Van egy mező is, ahol részletesen kifejthetik értékelésük okait. Egy lépéssel tovább megy, és javítási javaslatokat is gyűjt.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp visszajelzési űrlap sablonját, hogy gyorsan összegyűjtse a munkavállalók visszajelzéseit, majd különböző paraméterek alapján rendezze és szűrje az eredményeket.

A ClickUp Docs egy másik módszer a munkavállalói visszajelzések gyűjtésére. Hozzon létre egy részletes munkavállalói visszajelzés-gyűjtési sablont a ClickUp Docs-ban, és ossza meg másolatait a szervezeten belüli csapatokkal.

Ossza meg a kitöltött dokumentumokat más érdekelt felekkel, és elemezze a válaszokat, hogy értékes információkat gyűjtsön.

A ClickUp 3. 0 Docs segítségével a együttműködés kulcsfontosságú, így gyorsan megoszthat, jogosultságokat állíthat be, vagy exportálhat belső vagy külső felhasználóknak.

Használja ki a ClickUp széles körű kérdőív - és visszajelzési űrlap-sablonjait, hogy egyszerűsítse a munkavállalói visszajelzéseket.

Miután összegyűjtötte a visszajelzéseket, elemezze azokat, hogy betekintést nyerjen és azonosítsa a munkavállalók általánosan tapasztalt kihívásokat. Keresse meg a folyamatos fejlesztésre szoruló területeket, és alakítsa azokat munkavállalói elkötelezettséget növelő projektekbe. Használja a ClickUp Tasks alkalmazást, hogy feladatokat rendeljen konkrét személyekhez, és egyértelmű határidőket állítson be a projektekhez.

Fedezze fel a ClickUp Human Resources megoldást, és találjon más eszközöket és funkciókat HR-feladatainak kezeléséhez.

A ClickUp legjobb funkciói

Készítsen részletes űrlapokat a munkavállalói visszajelzések gyűjtéséhez és a fejlesztendő területek azonosításához.

Alakítsa ezeket a fejlesztendő területeket különböző feladatokkal és alfeladatokkal ellátott munkavállalói elkötelezettségi projektekké!

Adjon hozzá az űrlapokhoz az igényeinek megfelelő egyéni mezőket, és készítsen részletes kérdőíveket.

Használja a készen használható, előre megtervezett visszajelzési űrlap sablont, hogy időt és energiát takarítson meg.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást alternatív módszerként egyedi munkavállalói visszajelzési kérdőívek létrehozásához és a munkavállalók véleményének összegyűjtéséhez.

Ossza meg az eredményeket a releváns érdekelt felekkel a ClickUp által biztosított egyszerű megosztási lehetőségek segítségével.

A ClickUp korlátai

A ClickUp rengeteg fejlett funkciót kínál, amelyek elsajátítása új felhasználóknak némi időt vehet igénybe.

Ez nem egy speciális alkalmazotti elkötelezettséget mérő szoftver , ezért nem kínálja azokat a specifikusabb kiegészítő funkciókat, amelyeket más eszközök kínálnak.

ClickUp árak

Ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Az árakról érdeklődjön a csapatnál.

ClickUp Brain: 7 USD/hó/tag (minden fizetős csomaghoz hozzáadható kiegészítő)

ClickUp értékelések és minősítések

G2 : 4,7/5 (9397 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (4020 értékelés)

2. Appraisd

via Appraisd

Az Appraisd egy teljesítménymenedzsment eszköz, amely űrlapok segítségével gyűjti össze a munkavállalók visszajelzéseit. Különböző testreszabható, előre elkészített felmérési sablonokat kínál, amelyek egyszerűsítik a valós idejű visszajelzések folyamatát.

Lehetővé teszi továbbá, hogy 360 fokos visszajelzéseket gyűjtsön a munkavállalók teljesítményének értékeléséhez és a haladás nyomon követéséhez. Ez egy átfogóbb értékelést tesz lehetővé, mivel a kollégák, a vezetők és a közvetlen beosztottak egyaránt konstruktív visszajelzéseket adhatnak az egyénnek.

Az Appraisd legjobb funkciói

Használja ki a felhasználóbarát felületet, hogy könnyedén létrehozhassa és megoszthassa a visszajelzési űrlapokat.

Lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy habozás nélkül, névtelenül osszák meg visszajelzéseiket.

Gyűjtsön 360 fokos visszajelzéseket egy átfogó teljesítményértékeléshez

Hozzáférés megbízható elemzésekhez a munkavállalói visszajelzésekben megjelenő trendek és közös vonások azonosításához

Integrálja az alkalmazottak visszajelzéseinek gyűjtését a teljesítménymenedzsment funkciójába

Az Appraisd korlátai

Ez egy felhőalapú platform, amely csak online működik; offline hozzáférés nem lehetséges.

Az árak túl magasak, ha csak egy alkalmazotti visszajelzés-gyűjtő eszközt szeretne.

Appraisd árak

Growth : 4500 USD/év licencdíj legfeljebb 50 alkalmazott számára

Standard : 9060–15 000 USD/év licencdíj 101–200 alkalmazott esetén.

Nagyvállalatok : 15 045 USD/év 201 alkalmazott esetén

Enterprise: Egyedi árazás (5000 alkalmazott felett)

Appraisd értékelések és minősítések

G2 : 4,7/5 (21 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (45 értékelés)

3. Engagedly

via Engagedly

Az Engagedly egy all-in-one tehetségmenedzsment megoldás, amely egyszerű módszereket kínál a munkavállalói visszajelzések gyűjtésére.

A Team Pulse funkcióval rövid, gyakori felméréseket küldhet ki, hogy nyomon kövesse a munkavállalók fejlődését és elégedettségi szintjét. Az Engagedly E10 felmérései segítenek nyomon követni a munkavállalók elkötelezettségét és hangulatát, és részletesebbek.

Ezeket és a részletes elemzéseket és jelentéseket felhasználva gyűjtsön és elemezzen munkavállalói visszajelzéseket, és tegyen proaktív intézkedéseket a munkavállalók elégedettségének és elkötelezettségének növelése érdekében.

Az Engagedly legjobb funkciói

Mérje fel a munkavállalók elkötelezettségét az E10 felmérések és a fejlett elkötelezettségi index segítségével.

Kérje meg alkalmazottait, hogy a felmérésekben adjanak pontszámot az alkalmazottak hangulatának értékeléséhez.

Küldjön gyakran pulzusfelméréseket, hogy naprakész legyen a munkavállalók munkájukkal való elégedettségéről.

Használja ki a fejlett elemzési eszközöket, például a hőtérképeket, hogy betekintést nyerjen a munkavállalók gondolkodási folyamatába.

Válasszon a különböző sablonok közül, hogy gyorsan elkészíthesse és elküldhesse a munkavállalói visszajelzéseket gyűjtő kérdőíveket.

Engagedly korlátai

Az E10 és a pulzusfelmérések a alapcsomag kiegészítőjeként vásárolhatók meg, ami növeli a funkciókhoz való hozzáférés teljes árát.

A funkciók széles skálája miatt az új felhasználóknak kezdetben meg kell tanulniuk a rendszer használatát.

Engagedly árak

Performance Suite : 9 USD/hó/tag

Jutalom és elismerés kiegészítő: 5 USD/hó/tag

Engagedly értékelések és minősítések

G2 : 4,4 (528 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (76 értékelés)

4. Sage HR

via Sage HR

A Sage HR egy all-in-one HR-megoldás, amelynek egy kis része a munkavállalói elkötelezettség visszajelzések gyűjtése révén történő mérése. Lehetővé teszi felmérések készítését és névtelen válaszok gyűjtését, hogy pontos képet kapjon a munkavállalók hangulatáról és elégedettségi szintjéről.

Ezenkívül támogatja a 360 fokos visszajelzést és a gyors visszajelzést, hogy bárki dicséretet kaphasson a jól végzett munkáért.

A Sage HR legjobb funkciói

Használjon sablonokat, vagy hozzon létre teljesen egyedi kérdőíveket, hogy azok pontosan megfeleljenek az Ön igényeinek.

Gyűjtse össze a munkavállalók visszajelzéseit, és exportálja a válaszokat PDF formátumban.

Lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy névtelenül adjanak visszajelzést, így őszinte és nyílt kommunikációt biztosítva.

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy mobil eszközükről töltsék ki a kérdőíveket.

A Sage HR korlátai

Nem kínál mélyreható felmérési elemzéseket és betekintést

A HR alapcsomagért fizetnie kell, és a munkavállalói visszajelzések gyűjtésére szolgáló funkciókhoz nem férhet hozzá külön.

Sage HR árak

Egyedi árazás

Sage HR értékelések és minősítések

G2 : 4,3/5 (75 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (344 értékelés)

5. Energage

via Energage

Az Energage kétféle módszert kínál a munkavállalói visszajelzések gyűjtésére: a Workplace Survey és a Pulse.

Az előbbi egy standard felmérés, amely a munkahelyi munkavállalói élményt méri; eredményei segíthetnek abban, hogy az Ön vállalata az Egyesült Államok legjobb munkahelyei közé kerüljön. Az utóbbi tökéletes gyors, gyakori visszajelzések gyűjtésére fontos témákról vagy a munkavállalói elégedettség mérésére.

Az Energage legjobb funkciói

Használja a Workplace Survey-t, hogy mélyreható betekintést nyerjen a munkavállalók elkötelezettségébe és hangulatába.

Rendszeresen ellenőrizze a munkavállalók elégedettségi szintjét rövid Pulse felmérések segítségével.

Lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy nyitott kérdésekre válaszolva mélyebb betekintést nyerjenek.

Elemezze a felmérésre adott válaszokat, és használja fel az azokból nyert információkat.

Energage korlátai

A Workplace Survey korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál.

Az interfész új felhasználók számára kissé nehezen kezelhető.

Energage árak

Egyedi árazás

Energage értékelések és minősítések

G2 : 4,6/5 (99 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (39 értékelés)

6. Workleap Officevibe

via Workleap

A Workleap Officevibe egy speciális munkavállalói visszajelzési platform. Különböző típusú felméréseket kínál, például pulzusfelméréseket, DEIB (sokszínűség, méltányosság, befogadás és tartozás) felméréseket és beilleszkedési felméréseket.

Lehetővé teszi továbbá, hogy vállalkozásához igazított, személyre szabott felmérési sablonokat hozzon létre.

A Workleap Officevibe legjobb funkciói

Válasszon a 122 kérdésből álló listából, hogy gyorsan elkészíthesse és megoszthassa a rövid munkavállalói pulzusfelméréseket, és rendszeresen visszajelzéseket gyűjthessen.

Gyűjtsön névtelen visszajelzéseket és üzeneteket a munkavállalóktól, hogy megtalálja a közös kihívásokat és a munkahelyi problémákat.

Ossza meg az új munkavállalók beilleszkedését segítő kérdőíveket, hogy az első naptól kezdve bevonja őket a munkába.

Használja ki a DEIB-felméréseket, hogy túllépjen a munkával kapcsolatos kérdéseken, és megértse, hogy az alkalmazottak jól érzik-e magukat a munkahelyen.

Értékes elemzéseket és betekintést nyerhet a felmérésre adott válaszokból.

Hasonlítsa össze vállalatának teljesítményét az iparági szabványokkal, vagy elemezze az időbeli adatokat.

A Workleap Officevibe korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál a pulzusfelmérésekben

A jelentések és az elemzések mélyrehatóbbak lehetnek

Workleap Officevibe árak

Ingyenes

Essential: 5 USD/hó/fő

Workleap Officevibe értékelések és minősítések

G2 : 4,3/5 (734 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (51 értékelés)

7. 15five

via 15Five

Sok munkavállalói visszajelzési eszköz hátránya, hogy a munkavállalói felmérések és az elkötelezettségi funkciók nem érhetők el külön-külön. A legtöbb esetben egy HR-eszközcsomagért kell fizetnie, amelynek a munkavállalói elkötelezettségi eszköz és a visszajelzési felmérések csak egy kis részét képezik.

A 15five ezt a problémát úgy oldja meg, hogy alapfizetős csomagjában alkalmazotti elkötelezettséget mérő funkciókat kínál.

Nézzük meg, mit kínálnak!

A 15five 15 legjobb funkciója

Végezzen 6 perces elkötelezettségi felméréseket, hogy ellenőrizze a munkavállalók elégedettségét és elkötelezettségét.

Részletes, személyre szabott és célzott értékeléseket kaphat a felmérés eredményeiről, beleértve a hőtérképeket és egyéb fejlett funkciókat.

Használja ki a Spark AI-t, hogy egyedülálló betekintést nyerjen a felmérés eredményeibe.

Testreszabhatja és felhasználhatja a szabványosított felmérési sablont különböző típusú felmérések létrehozásához, például DEI, eNPS (alkalmazotti Net Promoter Score) és másokhoz.

A 15five korlátai

A 360 fokos visszajelzés az Engage csomagban nem elérhető.

A felhasználói felület megtanulása időt igényel.

15five árak

Engage : 4 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Perform : 10 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Total Platform: 16 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

15five értékelések és minősítések

G2 : 4,6/5 (1766 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (887 értékelés)

via ContactMonkey

A ContactMonkey egy belső csapatkommunikációra szolgáló e-mail szoftver, amely egyszerű módszereket kínál a munkavállalói visszajelzések gyűjtésére és elemzésére. Lehetővé teszi, hogy e-mailes hírlevelek segítségével kérje ki a munkavállalók visszajelzéseit felmérések, emoji reakciók és értékelések (eNPS) segítségével.

Mivel a munkavállalók névtelenül adhatják meg visszajelzéseiket, ez segít pontos képet kapni arról, hogy a munkavállalók hogyan vélekednek a vállalati kultúráról és az üzleti kezdeményezésekről.

Küldjön érdekes hírleveleket, és kérjen visszajelzéseket csillagokkal és hangulatjelekkel különböző témákról.

Építsen be egyedi munkavállalói kérdőíveket az e-mailjeibe, hogy részletesebb visszajelzéseket gyűjtsön bizonyos témákról.

Hozzáférjen a munkavállalói visszajelzésekből származó számszerűsíthető adatokhoz és betekintéshez, hogy mérje a munkával való elégedettséget.

Használja az elemzési jelentéseket üzleti döntések meghozatalához és intézkedések meghozatalához az alkalmazottak elégedettségének és elkötelezettségének javítása érdekében.

Az eszköz kizárólag e-mailben gyűjti az alkalmazottak visszajelzéseit, és nem kínál más visszajelzésgyűjtési módszereket.

A felület néha kissé lassú és akadozik.

Alapvető : Egyedi árazás

Plusz : Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

G2 : 4,5/5 (148 értékelés)

Capterra: 4,1 (93 értékelés)

9. Trakstar

via Trakstar

A Trakstar egy másik tehetségmenedzsment szoftver és névtelen munkavállalói visszajelzési eszköz, amely munkavállalói elkötelezettségi felméréseket és elemzéseket kínál.

Lehetővé teszi, hogy e-mailben küldjön ki munkavállalói elkötelezettségi kérdőíveket, és integrálható más belső kommunikációs eszközökkel, például a Slackkel és a Microsoft Teams-szel. Lehetővé teszi a kérdőívek eredményeinek elemzését, a válaszok különböző kategóriákba sorolását és egyedi betekintések levonását.

A Trakstar legjobb funkciói

Gyűjtsön névtelen visszajelzéseket testreszabható pulzusfelmérések segítségével

Az alkalmazottak visszajelzései és a felmérések eredményei alapján készült részletes vizuális jelentésekből nyerhet értékes információkat.

Rendezze és szűrje a felmérés eredményeit, hogy különböző kategóriákba sorolja őket, és jobb betekintést nyerjen.

Kérjen 360 fokos visszajelzést a vezetők számára, és kössék össze teljesítményüket a csapatukon belüli munkavállalói elkötelezettséghez.

Lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy névtelen visszajelzések gyűjtése révén őszinte visszajelzéseket adjanak.

A Trakstar korlátai

Új felhasználók számára nehezen kezelhető, nehézkes felület

Egyes felhasználók panaszkodnak, hogy nincs elegendő tanulási forrás ahhoz, hogy a platformot teljes potenciálján kihasználhassák.

Trakstar árak

Egyedi árazás

Trakstar értékelések és minősítések

G2 : 4,5/5 (285 értékelés)

Capterra: 4,2 (450 értékelés)

10. Limeade Listening (korábban TINYpulse)

via Limeade

A Limeade Listening egy sokoldalú, számos hasznos funkcióval rendelkező szoftvermegoldás a munkavállalói elkötelezettség mérésére. Lehetővé teszi felmérések elvégzését és azok részletes elemzését, a munkatársak egymás közötti elismerését, valamint visszajelzések megadását.

Segít a HR-csapatoknak névtelen munkavállalói visszajelzéseket gyűjteni, és hosszú kérdőíveket tartalmaz a munkavállalói elkötelezettség szintjének értékeléséhez. A legjobb az, hogy különböző adatmegjelenítési lehetőségeket kínál, amelyek segítenek a munkavállalói visszajelzések adatainak elemzésében.

A Limeade Listening legjobb funkciói

Válasszon több mint 300 kérdés közül, vagy készítsen saját kérdéseket a munkavállalók elkötelezettségének és elégedettségének értékeléséhez.

Végezzen éves munkavállalói elkötelezettségi felmérést, gyakori pulzusfelméréseket vagy eNPS-felméréseket.

A felmérési eredmények vizualizálásával könnyen elemezheti azokat és következtetéseket vonhat le belőlük.

Adat alapú ajánlásokat kaphat, hogy a felmérés eredményei alapján gyorsan intézkedhessen.

Küldjön privát üzenetet bármelyik munkavállalónak, hogy további magyarázatot kérjen visszajelzésére anélkül, hogy tudná a személyazonosságát.

A Limeade Listening korlátai

A felmérés testreszabási lehetőségei korlátozottak, annak ellenére, hogy saját kérdéseket is hozzáadhat.

Hiányoznak a felmérés válaszadási arányát javító funkciók

Limeade Listening árak

Egyedi árazás

Limeade Listening értékelések és minősítések

G2 : 4,4/5 (214 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (47 értékelés)

Melyik a megfelelő munkavállalói visszajelzési platform az Ön számára?

Bármely szervezet egyik legfontosabb HR-célja a munkavállalói elkötelezettség és elégedettség javítása. A felmérések elvégzése és a rendszeres visszajelzések kérése segíthet a HR-csapatoknak a munkavállalói elégedettségi szint hatékony értékelésében.

Ezek közül az alkalmazotti visszajelzési szoftverek közül bármelyik felhasználható a problémák azonosítására és megoldására, hogy az alkalmazottak elkötelezettségét fenntartsák és a fluktuációt csökkentsék.

Fontolja meg néhány munkavállalói elkötelezettséget növelő tevékenység lebonyolítását a csapatösszetartás további javítása érdekében.

Olyan munkavállalói visszajelzési eszközt keres, amely többet kínál, mint egyszerű felmérések gyűjtése? Próbálja ki a ClickUp-ot.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment eszköz, amely kiterjedt HR-megoldásokat kínál a toborzás, az új munkavállalók beillesztése, a munkavállalói elkötelezettség és egyéb területeken.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és fedezze fel a HR-csapatok számára kínált számtalan funkcióját.