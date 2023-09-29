8 ingyenes kérdőívsablon a hatékony adatgyűjtéshez

A kérdőívek elengedhetetlen eszközök azoknak a vezetőknek, akiknek hatékony adatgyűjtésre van szükségük ahhoz, hogy jobban megértsék közönségüket vagy ügyfeleiket, és ezáltal javítsák termékeiket és szolgáltatásaikat. A kérdőívek tervezése elég egyszerűnek tűnhet.

Legalábbis addig, amíg rá nem jön, hogy ez számos összetett feladatot jelent, például kérdések megfogalmazását, formátumok kiválasztását, az adatok konzisztenciájának biztosítását és a vizuális kialakítás kidolgozását.

Pontosan itt jönnek jól a kérdőív sablonok ! ☀️

Ezek az előre megtervezett eszközök hatékony keretrendszert kínálnak, amelyet saját céljaihoz igazíthat, és amely felhasználóbarát, személyre szabott és következetes megközelítést biztosít az adatok jobb gyűjtéséhez, az ügyfelek útjának megértéséhez, vagy ahhoz, hogy megtudja, miért maradnak hűségesek Önhöz.

Miután alaposan megismerkedtünk ezekkel a praktikus eszközökkel, összeállítottunk egy listát a nyolc legjobb kérdőívsablonról, amelyek segítségével fontos információkat, visszajelzéseket és egyéb adatokat gyűjthet ügyfeleitől és alkalmazottaitól.

Mi az a kérdőív sablon?

A kérdőív egy értékes eszköz, amely olyan kérdéseket tartalmaz, amelyek célja, hogy betekintést nyerjen az ügyfelek vagy alkalmazottak tapasztalataiba, gondolataiba és cselekedeteibe. Míg a felmérés az általános adatgyűjtési módszert jelenti, a kérdőív egy konkrét eszköz vagy technika, amelyet a folyamat során alkalmaznak.

A kérdőív sablon egy előre megtervezett, de testreszabható elrendezés, amely megkönnyíti a kérdőívek létrehozásának folyamatát olyan célokra, mint kutatások, felmérések vagy értékelések.

Ezek a sablonok általában tartalmaznak standard helyőrzőket a kérdésekhez, válaszlehetőségekhez és utasításokhoz, így egyszerűbbé téve a személyre szabott kérdőívek felépítését és tervezését.

Húzza át az egyéni mezőket a Form view (Űrlap nézet) ablakba, hogy átfogó felméréseket készítsen, vagy adatokat és visszajelzéseket gyűjtsön a ClickUp 3. 0 alkalmazásban.

A sablonok kialakítását és szerkezetét megőrizve hozzáadhat, eltávolíthat és módosíthat kérdéseket konkrét célok vagy felmérési célok alapján. Ezáltal kutatásai során megbízhatóbb kvantitatív adatokhoz juthat.

A kérdőív sablonokat számadatok és leíró adatok gyűjtésére is használhatja. Általában tartalmaznak nyitott kérdéseket, amelyek részletes válaszokat tesznek lehetővé, és zárt kérdéseket, amelyek inkább előre megadott igen-nem típusú válaszlehetőségekhez alkalmasak. ❓

A kérdőív sablon használatának előnyei

Íme a főbb előnyök, amelyekkel jár a kérdőív sablonok használata az ügyfél-visszajelzések felméréséhez:

Strukturált kialakítás : világos keretrendszert kínálnak, előre meghatározott szakaszokkal a kérdések és válaszok számára.

Hatékonyság : Mivel a szerkezet már készen áll, a formázásra és az elrendezésre fordított idő helyett a tartalomra és a kutatási célokra koncentrálhat.

Testreszabhatóság : A sablonokat módosíthatja, hogy azok megfeleljenek az Ön konkrét céljainak, miközben megőrzi az egységes stílust és formátumot.

Egyértelműség : A sablonok szabványosított megfogalmazást és formázást tartalmaznak, így biztosítva, hogy a kérdések egy átlagos válaszadó számára egyértelműek és tömörek legyenek.

Következetesség: Biztosítják, hogy minden válaszadó ugyanazokat a kérdéseket és/vagy válaszlehetőségeket kapja.

8 kiváló kérdőív sablon különböző célokra

Sokak számára az első név, ami eszükbe jut a kérdőív sablonokról, a SurveyMonkey, egy széles körben használt online felmérési eszköz. De ha tovább keresgél, több más minőségi szolgáltatót is találhat. Bemutatunk egy tökéletes alternatívát, amely számos lehetőséget kínál, és egy fillérjébe sem kerül. 🆓

Kiválasztottuk a ClickUpnyolc legjobb ingyenes kérdőívsablonját, amelyek mindegyike kiváló kiindulási pontot jelent az adatgyűjtési törekvéseihez. Készüljön fel, és fedezzük fel ezeket az egyedi funkciókat, hogy elkészíthesse saját felmérését!

1. ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérés sablon

Győződjön meg arról, hogy vállalatának szolgáltatásai megfelelnek az ügyfelek elvárásainak, és fedezze fel valódi érzéseiket ügyfél-elégedettségi kérdőív sablonunk segítségével.

Javítsa ügyfelei élményét a ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablonjával! Ez a kulcs ahhoz, hogy értékes betekintést nyerjen abba, hogyan érzékelik ügyfelei termékeit, szolgáltatásait és ügyfélszolgálatát. Használja az összegyűjtött adatokat, hogy jobban megértse ügyfelei igényeit, azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket, és végső soron növelje ügyfelei megtartási arányát. ❤️‍🩹

A sablon Vásárlói elégedettségi felmérés Űrlap nézet mezői olyan kérdéseket tartalmaznak, mint a hasznosság, az érthetőség és a megoldás minősége, így a válaszadók értékes visszajelzéseket adhatnak termékeiről vagy szolgáltatásairól. Ez a kérdőív űrlap hatékonyan alakítja át az összes összegyűjtött adatot és visszajelzést szervezett ClickUp nézetekké.

A Válaszadók listája nézetben átfogó áttekintést kap a megkérdezett ügyfelekről, akiknek aggályait vagy megoldottnak (Igen) vagy figyelmet igénylőnek (Nem) kategorizálják. Ezzel szemben a Tudásértékelő táblázat nézetben a visszajelzések minőségét értékelik, a teljes értékeléstől (legjobb) a nulla értékelésig (rossz) terjedő skálán.

A megszerzett adatokat rugalmasan, saját preferenciái szerint rendezheti. Csak kattintson a Lista és Tábla nézetekben a Csoportosítás gombra, és könnyedén kiválaszthatja a kívánt csoportosítási kritériumokat.

2. ClickUp Ügyfélhang sablon

Gyűjtse össze és osztályozza az ügyfelek elvárásait és reakcióit termékével/szolgáltatásával kapcsolatban, hogy megértse, mit tehet annak javítása érdekében.

Legyen az a gondolatolvasó, akire ügyfelei nem is tudták, hogy szükségük van, a ClickUp Voice of the Customer Template segítségével. Ez a végső eszközkészlet az ügyfél-visszajelzések gyűjtéséhez, elemzéséhez és rendszerezéséhez, amely lehetővé teszi, hogy termékeit felülmúlja és a versenytársakat felülmúlja. 🌟

Ez a lista kérdőív sablon hatékonyan gyűjti össze a vásárlói visszajelzéseket különböző forrásokból, beleértve a felméréseket, a közösségi médiát, az online véleményeket, a termékajánlásokat és az ügyfélszolgálati interakciókat. Emellett segítséget nyújt a vásárlói elégedettséget vagy aggályokat kezelő megoldások azonosításában és megvalósításában.

A sablon a következő három fő elemből áll:

Ügyfélhang (VoC) : Összefoglalja az ügyfél véleményét vagy visszajelzését egy rövid mondatban. Például: „Az ügyfélszolgálat túl lassú”

Ügyfél igény : Értelmezze, mit keres az ügyfél. Például: „Az ügyfeleknek gyorsabb válaszra van szükségük kérdéseikre”.

Megoldás: Vázolja fel, hogyan szándékozik kielégíteni az ügyfél azonosított igényét. Például: „10 percen belül válaszoljon az ügyfél kérdéseire”.

Ez a problémamegoldó formátum lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy lássák, hogy visszajelzéseiket nem csak meghallgatják, hanem azok alapján cselekszenek is. Ennek eredményeként növeli az ügyfelek elégedettségét, erősíti az ügyfélhűséget, és növeli annak esélyét, hogy másoknak is ajánlják vállalkozását.

Ezenkívül a sablon táblázatos nézetében a VoC-források szerint kategorizált ügyfél-visszajelzések átfogó összefoglalása található. Ez a vizuális ábrázolás segít azonosítani a célközönség több forrásából származó visszajelzések közötti hasonlóságokat és különbségeket.

3. ClickUp termékvisszajelzési kérdőív sablon

Javítsa termékeit az ügyfelek igényeinek megfelelően azáltal, hogy közvetlenül megkérdezi véleményüket a ClickUp termékvisszajelzési kérdőív sablon segítségével.

A ClickUp termékvisszajelzési kérdőív sablon a titkos fegyvere, amellyel felbecsülhetetlen értékű ügyfél-információkat gyűjthet, és ennek megfelelően javíthatja termékeit!

Ossza ki a Termék visszajelzés kérdőív űrlapot a célközönségének, hogy kiválaszthassák azt a terméket, amelyről visszajelzést szeretnének adni. Gyűjtsön további információkat, például a használat időtartamát, a használat gyakoriságát és a termék értékelését.

Az űrlap testreszabásához lépjen a Szerkesztés nézetbe, és szükség szerint adjon hozzá vagy távolítson el egyéni mezőket. Ebben a kérdőív-sablonban három nézet áll rendelkezésre:

Beküldések listája: A beküldött ügyfélválaszok átfogó listája, státusz szerint kategorizálva (Felülvizsgálatra vár, Felülvizsgálat alatt, Felülvizsgálva). Termékértékelések lista nézet: A vásárlói értékelések összefoglalása különböző egyéni mezőkkel, mint például minőség, ár, első használati élmény, használhatóság, ügyfélszolgálat, vásárlási élmény és használati élmény. Átfogó elégedettségi táblázat: Kanban táblázat, amely a termékkel kapcsolatos visszajelzéseket az átfogó termék elégedettség szerint rendezi. Kanban táblázat, amely a termékkel kapcsolatos visszajelzéseket az átfogó termék elégedettség szerint rendezi.

A ClickUp automatizálási funkcióival gyorsan terjesztheti a kérdőívet e-mailben, közösségi médián vagy más platformokon keresztül.

4. ClickUp felmérési projektterv sablon

Készítsen és kezeljen egy felmérési projekttervet az elejétől a végéig a ClickUp felmérési projektterv sablon segítségével.

Az ügyfelek és az érdekelt felek megkérdezése a megfelelő út a termék, a piac és a felhasználói igények megértéséhez. A ClickUp felmérési projektterv sablonjával zökkenőmentesen irányíthatja felmérési projektjeit a kezdetektől a befejezésig, biztosítva a pontos eredményeket és az adatokon alapuló döntéseket.

Kezdje azzal, hogy hozzáadja a feladat nevét és a tevékenység részleteit a Projektterv-sablon lista nézethez. Például létrehozhat egy „Kérdőív kérdéseinek kidolgozása” nevű feladatot, és az egyéni mezők segítségével megadhatja a konkrét információkat, beleértve a státuszt (Nem kezdődött), a hatásszintet (Magas) és a releváns osztályt (Kutatás). 🕵️

A Tervezési előrehaladási tábla nézetben a feladatok kártyákként jelennek meg, amelyek konkrét tevékenységeket jelölnek, például kérdőívek kidolgozása, a kérdőív elrendezésének megtervezése és a kérdőív elindítása. A feladat állapotát könnyedén frissítheti úgy, hogy a megfelelő kártyát a táblán a megfelelő helyre húzza, hogy pontosan tükrözze az előrehaladást.

Az ilyen online kérdőívek segítségével a résztvevők kitölthetik a fontos információkat, miközben Ön azokat feladatokba rendezheti és szűrheti.

5. ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérés sablon

Értékelje az alkalmazottak munkahelyi elégedettségét, és határozza meg a fejlesztésre szoruló területeket a ClickUp alkalmazotti elkötelezettségi felmérési sablon segítségével.

A ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérési sablon segítségével értékes betekintést nyerhet csapattagjai elkötelezettségébe, odaadásába és lelkesedésébe. Az ilyen felmérési sablonok hatékony eszközök, amelyek segítenek jobban megérteni a munkavállalók motivációit és azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket. 🧰

Használja az Alkalmazotti elkötelezettségi felmérés űrlapot kérdőívként, hogy csapattagjaitól kérdéseket tegyen fel olyan témákról, mint a munkahelyi elégedettség, a motiváció és a feletteseiktől kapott támogatás. Az űrlap teljes mértékben testreszabható, így kérdéseket és állításokat is hozzáadhat a mélyebb értékeléshez.

Adjon hozzá egy értékelési skála legördülő menüt (a „Teljesen egyetértek” és a „Teljesen nem értek egyet” között) olyan közvetlen állításokra adott válaszokhoz, mint például: „Képes vagyok fenntartani az egészséges munka-magánélet egyensúlyt.” Ezenkívül lehetősége van nyitott kérdéseket is feltenni, például: „Hogyan javíthatjuk az Ön tapasztalatait?”, hogy átfogó visszajelzéseket gyűjtsön a munkavállalók tapasztalatairól.

A beküldés után az összes visszajelzési űrlap megjelenik a Kvantitatív visszajelzések listája nézetben. Ez a nézet olyan egyéni mezőket tartalmaz, mint az alkalmazott neve és a csapat. Megmutatja a zárt végű kérdésekre adott válaszokat, például a munkával való elégedettség, a támogatás és az együttműködés terén.

Fedezze fel a Verbatim List view (Szó szerinti lista nézet) funkciót, hogy átfogó visszajelzéseket kapjon. Itt elolvashatja a munkavállalók válaszát a nyitott kérdésekre, és megtekintheti a szerepüket és a csapatba való tartozásukat. A nézet hatékony módszert kínál a problémák és azok okainak azonosítására, ami magasabb ügyfél-elégedettséghez vezet.

6. ClickUp elkötelezettségi felmérés cselekvési terv sablon

Használja a ClickUp elkötelezettségi felmérés cselekvési terv sablonját, hogy a munkavállalók visszajelzéseinek elemzése után zökkenőmentesen elkészíthesse cselekvési tervét.

A munkatársaitól kapott visszajelzések összegyűjtése csak a kiindulási pont a munkatársak elégedettségének javításához. A ClickUp elkötelezettségi felmérés cselekvési terv sablonja segít abban, hogy erőfeszítései eredményre vezessenek, mivel stratégiát dolgozhat ki a vevői elégedettséget javító hatékony változások bevezetésére.

Tegyük fel, hogy az első kérdés, amit meg szeretne oldani, a motiváció hiánya a munkahelyen. Ez a Doc sablon egy előre megtervezett táblázattal rendelkezik, amelybe a következő elemeket veheti fel:

A probléma leírása: Mondhatjuk, hogy a korábban végzett felmérésből kiderült, hogy a munkavállalóknak hiányzik a motiváció és a lelkesedés a munkájuk iránt. Fejlesztendő területek: Adja hozzá Adja hozzá a munkavállalói elkötelezettséget és a morált a fejlesztendő területek közé. Alapvető ok: Sorolja fel a probléma főbb okait, például a nagy munkaterhelést, az elismerés hiányát és a korlátozott fejlődési lehetőségeket. 4M1E osztályozás: Használja az ember, gép, módszer, anyag és környezet keretrendszert a probléma kiváltó okának osztályozásához. Például az elavult technológia (gép) motivációhiányt okozhat, akárcsak a szükséges erőforrásokhoz való korlátozott hozzáférés (anyag). Megoldás: Javasoljon megoldást, például egy elismerési program bevezetését, a feladatok egyenletesebb elosztását és a növekedési lehetőségek előmozdítását. Mérőszámok: Határozza meg a cselekvési terv sikerének mutatóit, például a munkavállalói elégedettségi pontszámok növekedését, a fluktuációs arány csökkenését és Határozza meg a cselekvési terv sikerének mutatóit, például amunkavállalói elégedettségi pontszámok növekedését, a fluktuációs arány csökkenését és a termelékenység növekedését Felelős: A változások végrehajtásának felelősségét a HR osztályra, a vezetőknek és a csapatvezetőknek kell rábízni. Befejezés dátuma: Válasszon egy cselekvési terv befejezésének dátumát. Ebben a példában hat hónap lenne ésszerű.

7. ClickUp alkalmazotti visszajelzés sablon

Tudja meg, mit gondolnak alkalmazottai a vállalatáról, és javítsa tapasztalataikat a ClickUp alkalmazotti visszajelzési sablon segítségével.

A ClickUp alkalmazott visszajelzési sablonja az Ön titkos fegyvere, amellyel megismerheti alkalmazottai véleményét mindenről, a vezetéstől és a vállalati kultúrától kezdve a fizetésekig, a juttatásokig és a munkahelyi légkörig.

Kezdje azzal, hogy megosztja a Munkavállalói visszajelzés kérdőívet csapattagjaival, hogy felmérje véleményüket vállalkozásának különböző aspektusairól, és így célzott fejlesztéseket hajthasson végre. Készítsen válaszlehetőségeket, és adjon meg egy értékelési skálát „Teljesen egyetértek” és „Teljesen nem értek egyet” között, hogy gyorsan felmérhesse az ügyfelek elégedettségét.

A kérdőív űrlap teljes mértékben testreszabható, így kérdéseket és állításokat adhat hozzá, módosíthat vagy bővíthet, emoji-alapú értékeléseket vezethet be az elkötelezettség mérésére, és megadhatja a kötelező mezőket a konstruktív válaszok biztosítása érdekében. 🎨

A Válaszok táblázatában az összes beküldött válasz a Részleg egyéni mező szerint van rendezve. A feladatlapok minden válaszadó nevét és az online kérdőívben beküldött összes információt megmutatják.

A nézet testreszabásához csoportosíthatja a beküldött válaszokat más egyéni mezők szerint, hogy a vezetői átláthatóságra, a vezetővel való kommunikációra és a változások iránti nyitottságra vonatkozó alkalmazotti értékelésekre összpontosítson.

8. ClickUp visszajelzési űrlap sablon

Használja a ClickUp visszajelzési űrlap sablonját, hogy összegyűjtse és elemezze az ügyfelek visszajelzéseit szolgáltatásairól és csapatáról.

A ClickUp visszajelzési űrlap sablonja a digitális dzsinn a palackban, amely segít tanulni a múltbeli hibákból azáltal, hogy összegyűjti az ügyfelek visszajelzéseit a termék jellemzőitől az árakig és az ügyfélszolgálatig. 🧞‍♂️

Miután nyújtott egy szolgáltatást vagy végrehajtott egy értékesítést, egyszerűen ossza meg a sablon Visszajelzési űrlap linkjét ügyfeleivel és vásárlóival, hogy összegyűjtse véleményüket. A listán szereplő felmérési sablonok közül ez az online kérdőív kész mezőkkel rendelkezik, amelyekkel értékelheti ügyfelei tapasztalatait és igényeit. További mezőket is hozzáadhat, hogy könnyedén módosítsa az űrlapot saját igényei szerint, és jobban megértse az összegyűjtött adatokat.

A Szolgáltatásértékelési lista nézet az ügyfelek visszajelzéseit a véleményezett szolgáltatások szerint csoportosítva jeleníti meg, például külső festés, konyha felújítás és fürdőszoba átalakítás. Íme a lista legfontosabb elemei, ha a konyha felújítást vesszük példának:

Átlagos értékelés: A terméknek adott csillagok száma (pl. ötből négy)

A pontszám oka : A felhasználó például a következőket írhatja: „Elégedett vagyok az eredménnyel, de van még mit javítani”.

Javaslatok a fejlesztésre: Javasolhatnának például: „Időben befejezhettük volna, ha a szolgáltató hamarabb rendelte volna meg az anyagokat”.

Ugyanígy értékelheti csapata teljesítményét is, ha megnyitja a Szolgáltatói értékelési lista nézetet, ahol csapata tagjainak listáját láthatja, értékeléseikkel, fejlesztési javaslataikkal és pontszámuk indoklásával, valamint egyéb egyéni mezőkkel együtt.

Végül nyissa meg az Átfogó ajánlások táblázat nézetet, hogy lássa az alkalmazottait a legmagasabbtól a legalacsonyabbig sorba rendezve. Kattintson az egyéni visszajelzéseket tartalmazó kártyákra, hogy további részleteket találjon, például a szolgáltató nevét, az ügyfél szintjét és a szolgáltatás típusát.

Ez az online kérdőív lehetővé teszi, hogy hatékonyan reagáljon és ünnepelje az eredményeket a csapatával, vagy coachingot nyújtson az alacsonyabb értékeléssel rendelkező alkalmazottaknak.

Gyűjtse össze könnyedén a visszajelzéseket, és fejlessze vállalkozását az ingyenes kérdőív-sablonokkal!

A visszajelzések elemzése és a fejlesztések fontossági sorrendjének megállapítása gyerekjáték lesz ezekkel a nyolc ingyenes kérdőívsablonnal. Segítségükkel részletes információkat gyűjthet mindenről, a munkavállalói elkötelezettségtől a termékekkel kapcsolatos visszajelzésekig és az ügyfél-elégedettségig.

Ha pedig segítségre van szüksége az adatgyűjtésen túlmutató feladatokhoz, böngésszen a ClickUp sablonkönyvtárában, amely több mint 1000 lehetőséget kínál szinte bármilyen típusú munka megkönnyítéséhez.

Engedje szabadjára teljes potenciáljukat, és nézze, ahogy vállalkozása új magasságokba szárnyal! ✈️