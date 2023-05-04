Szoftverfejlesztők, ügyvédek és 11 egyéb olyan foglalkozás, amely gyakori problémamegoldást igényel

A Munkaügyi Statisztikai Hivatal szerint a polgári munkavállalóknak csak körülbelül 14%-a kell naponta problémákat megoldania. De vannak olyan munkák, amelyek teljes egészében a problémamegoldásról szólnak.

A BLS 2022-es adatait vizsgálva a ClickUp megállapította, hogy a szoftverfejlesztők, a vezetők és az ügyvédek a 13 leggyakrabban problémamegoldást igénylő foglalkozás közé tartoznak. A listán szereplő foglalkozásokat az alapján rangsorolták, hogy az egyes foglalkozásokban dolgozók becsült százalékos aránya naponta többször is problémákat kellett megoldania.

Az elemzés során több mint 100 munkakört vizsgáltak meg, és csak azok kerültek a rangsorba, ahol a munkavállalók több mint fele naponta többször oldott meg problémákat. A listán szereplő munkakörök közel fele vezetői feladatokkal jár.

A vezetői pozíciókban sok problémamegoldási feladatot kell ellátni, mivel felügyelni kell az embereket és a folyamatokat, meg kell határozni a célokat és azokat kisebb, kiosztható feladatokra kell bontani, valamint elmélet és adatok alapján döntéseket kell hozni az erőforrások kezeléséről.

A munkáltatók nagyra értékelik a problémamegoldó képességet a munkahelyen, mert az ilyen képességekkel rendelkező munkavállalók jobban képesek önállóan leküzdeni a kihívásokat, új ötleteket javasolni és javítani a folyamatokat, valamint időt és pénzt megtakarítani a vállalatnak és ügyfeleinek.

A fejlett, árnyalt és gyors reagálású problémamegoldó képességek fejlesztésére való összpontosítás bizonyos mértékben még a tudásalapú szakembereket is megvédheti a mesterséges intelligencia és az automatizálási technológiák leginkább zavaró hatásaitól.

A MIT Sloan Management Review megállapította, hogy az automatizálásra legalkalmasabb készségek azok, amelyek „szabványosíthatók és kódolhatók”. A kutatás rámutatott, hogy a fizikai vagy valós idejű megoldást igénylő feladatok automatizálási aránya általában alacsonyabb. Ez annak köszönhető, hogy az ilyen feladatok kiszámíthatatlanságát kezelni képes eszközök létrehozása vagy túl drága, vagy túl sok munkát igényel, vagy technológiai szempontból még nem megvalósítható.

A problémamegoldás egy olyan készség, amelyet gyakorolni és csiszolni lehet. Számos szakirodalom és tanfolyam áll rendelkezésre a problémamegoldás bevált módszereinek elsajátításához, olyan témákra specializálódva, mint a párhuzamos gondolkodás, a bontás, a kutatás és az elemzés. Még a szó- és logikai rejtvények gyakorlása is, mint szabadidős tevékenység, segíthet a problémamegoldó készségek csiszolásában.

13. Villamosmérnökök

Canva

A naponta többször problémákat megoldó munkavállalók aránya : 51,7%

Országos foglalkoztatás: 186 020 (1,32/1000 munkahely)

Az elektromérnökök elektromos rendszereket és alkatrészeket terveznek, fejlesztenek, tesztelnek és karbantartanak. Felismerhetik a problémákat, áramköröket és egyéb alkatrészeket terveznek, valamint prototípusokat készítenek a megoldásaik tesztelésére. És meglepetésekkel is találkozhatnak.

Például 1945-ben Percy Lebaron Spencer, a Raytheon elektromérnöke radarberendezéseken dolgozott, amikor észrevette, hogy a zsebében lévő csokoládé megolvadt. Kritikus gondolkodásmódját és problémamegoldó képességeit alkalmazva egy sor tesztet, megfigyelést és kísérletet végzett, és végül feltalálta a mikrohullámú sütőt.

A gyakorlati tapasztalatok és a szakmai fejlődés segít az elektromérnököknek fejleszteni analitikai és kritikai gondolkodási képességeiket. A szakmai szövetségekben való részvétel szintén hozzájárulhat kommunikációs és csapatmunkára vonatkozó képességeik fejlesztéséhez, lehetővé téve számukra a hatékony együttműködést kollégáikkal és ügyfeleikkel.

12. Szállítási, raktározási és disztribúciós vezetők

goodluz // Shutterstock

A naponta többször problémákat megoldó munkavállalók aránya : 52,6%

Országos foglalkoztatás: 144 640 (1,027/1000 munkahely)

A szállítási, raktározási és disztribúciós vezetők a szállítási, raktározási és disztribúciós tevékenységek tervezésében, irányításában és koordinálásában vesznek részt.

Ezeknek a logisztikai szakembereknek szervezniük és irányítaniuk kell beosztottaik munkáját, hatékonyan használniuk kell az analitikai és leltárkezelő szoftvereket, értékelniük és felhasználniuk kell az adatokat és jelentéseket, valamint kommunikálniuk és együttműködniük kell más részlegekkel.

A COVID-19 járvány folyamatos problémákat okozott a közlekedési, raktározási és disztribúciós vezetőknek, akiknek meg kellett küzdeniük a kereslet hirtelen megugrásával, a sofőrhiánnyal és a raktározási költségek emelkedésével. Most az emelkedő infláció és a csökkenő kereslet újabb problémákat fog okozni, amelyek fordított irányban hatnak majd a folyamatra.

A fontos adatok, például a változó szabályozások, az időjárás, a szoftveres újítások és a tarifák nyomon követése azok a lépések, amelyeket a szállítási, raktározási és disztribúciós vezetők tesznek, hogy jobban felkészüljenek a problémamegoldásra. A tanúsítványok megszerzése és a tanfolyamok elvégzése a szállítmányozási lánc menedzsment és más kapcsolódó tanulmányi területeken szintén előnyös a kulcsfontosságú problémamegoldó készségek gyakorlásához és fejlesztéséhez.

11. Számítógép- és információs rendszer-menedzserek

Képkocka // Shutterstock

A naponta többször problémákat megoldó munkavállalók aránya : 54,0%

Országos foglalkoztatás: 485 190 (3,444/1000 munkahely)

A számítógép- és információs rendszermenedzserek felelősek a szervezeten belüli számítógépes tevékenységek tervezéséért és koordinálásáért. A hatékony munkavégzéshez magas szintű technikai szakértelemre, valamint emberkezelési készségekre van szükség.

A számítógép- és információs rendszer-menedzserek feladataik közé tartozhat a szervezet számítógépes rendszereivel kapcsolatos összes személyzet irányítása, valamint a végfelhasználókkal és az érdekelt felekkel való konzultáció annak biztosítása érdekében, hogy a számítástechnikai tervek összhangban legyenek a szervezet céljaival.

A legújabb kutatások és technológiák naprakész ismerete fontos lépés ahhoz, hogy jobb problémamegoldóvá váljon számítógép- és információs rendszer-menedzserként, így döntéshozatalkor vagy tanácsadáskor naprakész legyen a jelenlegi bevált gyakorlatok terén.

A problémamegoldó képességek fejlesztésének másik módja a rendszeres megbeszélések tartása és a csapat visszajelzéseinek kikérése, amelynek célja a kommunikációs képességek fejlesztése, valamint annak biztosítása, hogy az elvárások és a problémák egyértelműen megérthetőek legyenek és azok alapján cselekedjenek.

10. Építészeti és mérnöki vezetők

Canva

A naponta több mint egyszer problémákat megoldó munkavállalók aránya : 54,6%

Országos foglalkoztatás: 187 100 (1,328/1000 munkahely)

A BLS Occupational Outlook Handbook szerint az építészeti és mérnöki vezetők az építészet és a mérnöki munka területén terveznek, irányítanak és koordinálnak. Például felügyelhetik az építési és felújítási projekteket, kidolgozhatják és bemutathatják a projektjavaslatokat és ajánlatokat, valamint felügyelhetik a tervező és mérnöki csapatok személyzetének toborzását.

Az építészeti és mérnöki vezetőknek képesnek kell lenniük hatékonyan irányítani és inspirálni csapataikat. Szigorúan be kell tartaniuk a projekt határidőket, és kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készségekkel kell rendelkezniük, amelyek mindegyike fejlett problémamegoldó képességeket igényel.

Hogy jobban felkészüljenek a problémamegoldásra, az építészeti és mérnöki vezetők részt vesznek tervezési bemutatókon, hogy megvizsgálják más szakemberek munkáját, kihasználják a továbbképzési lehetőségeket, és megragadják a további gyakorlati tapasztalatok megszerzésének lehetőségeit.

9. K-12 oktatási adminisztrátorok

Canva

A naponta több mint egyszer problémákat megoldó munkavállalók aránya : 54,8%

Országos foglalkoztatás: 274 710 (1,95/1000 munkahely)

A BLS Occupational Outlook Handbook szerint a K-12 oktatási adminisztrátorok tervezik, irányítják és koordinálják az óvodák, általános iskolák és középiskolák oktatási, adminisztratív vagy kiegészítő tevékenységeit.

Akár tanárok irányításáról, akár a diákok tananyaggal kapcsolatos kihívásainak kezeléséről, akár a létesítmények fejlesztésének felügyeletéről van szó, az általános iskolák adminisztrátorai folyamatosan problémákat oldanak meg. Egy 2010-es tanulmány szerint tőlük elvárják, hogy „pontos, gyors, hatékony és elfogadott megoldásokat” hozzanak létre, a jövőképüknek és „az iskola fejlesztési programjainak” megfelelően.

A hatékony iskolai adminisztrátorrá váláshoz gyakorlati tapasztalatra van szükség a pozitív kapcsolatok kiépítésében, a kollégák és a családok előtérbe helyezésében, valamint a konfliktusok és a stresszes helyzetek megoldására szolgáló stratégiák alkalmazásában.

A kutatási lehetőségekben való részvétel, szemináriumok és tanfolyamok látogatása, valamint szakmai oktatási csoportokhoz való csatlakozás mind olyan módszerek, amelyekkel naprakész lehet a legújabb problémamegoldó eszközök és trendek terén.

8. Természettudományi vezetők

VE. Studio // Shutterstock

A naponta többször problémákat megoldó munkavállalók aránya : 56,4%

Országos foglalkoztatás: 74 760 (0,531/1000 munkahely)

A BLS Occupational Outlook Handbook szerint a természettudományi vezetők feladata a tudósok, köztük a kémikusok, fizikusok és biológusok munkájának felügyelete. Ezek a munkavállalók a kutatás és fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységekért felelősek, és koordinálják a tesztelést, a minőségellenőrzést és a gyártást.

A természettudományok területén dolgozó vezetőknek fejlett kutatási és tudományos megfigyelési képességeiket, valamint közvetlen beosztottaik képességeit is felhasználva kell megoldásokat találniuk komplex technikai kérdésekre.

Az ilyen szerepkörben dolgozóktól elvárják, hogy stratégiákat és kutatási projekteket dolgozzanak ki, interjúkat folytassanak, tudósokat, technikusokat és támogató személyzetet vegyenek fel és irányítsanak, valamint adminisztratív feladatokat lássanak el.

Mivel a tudomány olyan gyorsan fejlődik, a természettudományi vezetőknek folyamatosan olvasniuk kell és naprakészeknek kell lenniük a legújabb fejleményekkel, hogy rendelkezzenek a munkájukhoz szükséges ismeretekkel és a legújabb bevált gyakorlatokkal. Az egészségügyi kiállításokon való részvétel, cikkek publikálása és egy tudományos mentorral való együttműködés néhány módszer, amellyel a természettudományi vezetők megszerzik a sikeres problémamegoldáshoz szükséges készségeket és ismereteket.

7. Szoftverfejlesztők

Roman Samborskyi // Shutterstock

A naponta több mint egyszer problémákat megoldó munkavállalók aránya : 58,4%

Országos foglalkoztatás: 1 364 180 (9,683/1000 munkahely)

A BLS Occupational Outlook Handbook szerint a szoftverfejlesztők feladata a felhasználók igényeinek elemzése, valamint az ezeknek az igényeknek megfelelő szoftverek tervezése és fejlesztése. Ők tervezik az alkalmazások vagy rendszerek minden részét, és koordinálják azok együttműködését.

A számítástechnika maga a problémamegoldás tanulmányozása, ezért a problémamegoldó képességek szerves részét képezik a szoftverfejlesztő munkájának. A kódok tervezése és megvalósítása, a hibakeresés és a hibajavítás, valamint a csapatokon belüli és közötti pontos és hatékony kommunikáció során a szoftverfejlesztők problémamegoldó szakértőkké válnak.

A szoftverfejlesztők a munkahelyi tapasztalatok, további tanúsítványok és képesítések megszerzése, valamint a gyors iparági fejlődés követése révén fejlesztik problémamegoldó képességeiket. Fő munkaköri feladataikon kívül kódokat adhatnak nyílt forráskódú projektekhez, részt vehetnek kódolási versenyeken és hackatonozásokon, vagy önkéntesként dolgozhatnak olyan nonprofit szervezeteknél, amelyek polgári kihívásokra szoftveres megoldásokat fejlesztenek, mint például a Code for America.

6. Fizikusok

indukas // Shutterstock

A naponta több mint egyszer problémákat megoldó munkavállalók aránya : 60,3%

Országos foglalkoztatás: 20 020 (0,142/1000 munkahely)

A fizikusok olyan tudósok, akik az anyag és az energia kölcsönhatásait tanulmányozzák. Akár a klímaváltozás kezeléséről, akár új szubatomi részecskék kutatásáról, akár a csokoládétorta tészta gyorsabb megkeléséről van szó, a fizikusok mindennapi problémákat oldanak meg körülöttünk.

A fizikusok az epikusaktól a mindennapokig lépésről lépésre haladnak, a múltbeli megoldásokat alkalmazzák az új problémákra, diagramokat készítenek az eljárásokról és ellenőrzik az eredményeket.

A fizikusok úgy készülnek fel a problémamegoldásra, hogy elmélyülnek a szakmájuk alapjaiban, megtanulják és gyakorolják a problémamegoldási stratégiákat, valamint részt vesznek szakmai szervezetekben. Szabadidejükben fizikai szöveges feladatokat és agytornákat is megoldanak, majd megosztják a megoldásokat és stratégiákat kollégáikkal.

5. Vezérigazgatók

Gorodenkoff // Shutterstock

A naponta több mint egyszer problémákat megoldó munkavállalók aránya : 61,8%

Országos foglalkoztatás: 200 480 (1,423/1000 munkahely)

A BLS szerint a felsővezetők stratégiákat és irányelveket terveznek annak érdekében, hogy a szervezet elérje céljait, ami magában foglalja a vállalat és a szervezet tevékenységének koordinálását és irányítását is.

A szervezet jelenlegi helyzetének és céljainak közötti különbségek felismerése, valamint a megoldások kidolgozása és megvalósítása – gyakran valós időben – a vezetői szerep központi eleme.

Az új termékek fejlesztéséhez szükséges struktúrák létrehozása, a költségvetési hiányok leküzdése, a versennyel való lépéstartás, a szabályozások betartása, valamint a munkatársak személyiségének és karrierjének kezelése mind olyan problémák, amelyeket a vezetőknek meg kell oldaniuk.

A vezetők képzési és fejlesztési programokon vesznek részt, hogy javítsák problémamegoldó és vezetői készségeiket. Vezetői szakértelmüket önkéntesen felajánlhatják nonprofit szervezeteknek, vagy mentorrá válhatnak egy fiatalabb vezető számára. A vezetők konferenciákon és workshopokon vesznek részt, és naprakészek maradnak az iparági hírekben, hogy bővítsék készségeiket, beleértve a problémamegoldást is.

4. Ápolónők

Monkey Business Images // Shutterstock

A naponta többször problémákat megoldó munkavállalók aránya : 62,4%

Országos foglalkoztatás: 234 690 (1,666/1000 munkahely)

A BLS szerint a nővérek önállóan vagy egészségügyi csapat tagjaként diagnosztizálják és kezelik az akut, epizodikus vagy krónikus betegségeket, és az egészségfejlesztésre és a betegségmegelőzésre összpontosíthatnak. Részt vehetnek laboratóriumi vizsgálatok és röntgenfelvételek megrendelésében, elvégzésében vagy értelmezésében, és gyógyszert is felírhatnak.

Az ápolóknak változatos ismereteiket kell alkalmazniuk, hogy a folyamatosan változó környezetben, műszakuk alatt különböző helyzeteket kezeljenek. Előfordulhat, hogy egy betegcsoportnál alkalmazott megoldást egy másiknál is alkalmaznak.

Például egy ápolónő leírta, hogy egy neuropátiás cukorbetegeknél hatékony fájdalomcsillapító gyógyszer hogyan segített egy mély idegfájdalomtól szenvedő amputált betegnek, aki nem reagált jól a hagyományos opioidokra.

Azok az egészségügyi szolgáltatók, akik naprakészek a legújabb kutatások terén, jobb betegellátási eredményekről számolnak be. A nővérek bizonyítékokon alapuló megközelítést alkalmazhatnak a legújabb egészségügyi és tudományos eredmények áttekintésére, elemzésére és a valós világba való átültetésére. A képzések, konferenciák és a közösségi média szintén további információforrásokat nyújtanak a készségek és ismeretek fejlesztéséhez.

3. Személyes pénzügyi tanácsadók

Canva

A naponta több mint egyszer problémákat megoldó munkavállalók aránya : 67,1%

Országos foglalkoztatás: 263 030 (1,867/1000 munkahely)

A BLS szerint a személyes pénzügyi tanácsadók felmérik ügyfeleik pénzügyi igényeit, és tanácsot adnak nekik befektetési döntéseikben, valamint az adótörvények és biztosítások terén. Segítenek ügyfeleiknek rövid és hosszú távú céljaik elérésében, például az egyetemi tanulmányokhoz és a nyugdíjhoz való megtakarításban.

A kamatok emelkedésével járó környezetben a nyugdíjra való megtakarítás, a meredeken emelkedő egyetemi költségek kezelése és a ház eladásából származó bevételek felhasználásának eldöntése csak néhány azok közül a kérdések közül, amelyek felmerülhetnek egy személyes pénzügyi tanácsadó ügyfeleinek, és amelyekre személyre szabott megoldásokra van szükség.

Michael Sciortino, a Vesticor Advisors ügyvezető igazgatója szerint minden esetben a személyes pénzügyi tanácsadók határozzák meg ügyfeleik problémáit, azonosítják azok okait, keresik és kiválasztják a megoldásokat, majd végrehajtják azokat.

A tanúsítványok – például okleveles pénzügyi tervező, okleveles pénzügyi elemző vagy okleveles pénzügyi tanácsadó – vagy a szakmai továbbképzések javíthatják a személyes pénzügyi tanácsadók kemény készségeit, és strukturált lehetőségeket nyújtanak a bevált problémamegoldási stratégiák elsajátítására és alkalmazására.

A szakmai szervezeteken keresztül megvalósuló pro bono programokban való részvétel lehetővé teszi a tanácsadók számára, hogy tudásukat felhasználva segítsenek rászoruló egyéneknek, családoknak és közösségeknek, miközben további lehetőségeket kapnak új és sürgető problémák megoldására.

2. Ügyvédek

Canva

A naponta többször problémákat megoldó munkavállalók aránya : 68,1%

Országos foglalkoztatás: 681 010 (4,834/1000 munkahely)

Az ügyvédek fő feladata az egyének, vállalkozások és kormányzati szervek jogi kérdésekben és vitás ügyekben való tanácsadása és képviselete.

Az ügyvédeknek jogi problémákat kell kutatniuk és elemezniük, valamint tanácsot kell adniuk ügyfeleiknek. Értékelnek mindenféle jogi döntést – például mérlegelik a peres eljárás megindításának előnyeit és hátrányait a peren kívüli egyezséghez képest –, tárgyalnak szerződésekről, és válaszolnak a jogsértés abbahagyására felszólító levelekre. A problémamegoldás annyira kulcsfontosságú a jogi szakmában, hogy az Amerikai Ügyvédi Kamara jelentésében az ügyvédek alapvető készségei között az első helyre került, még a jogi elemzés előtt.

Az ügyvédek aktív hallgatóként, az ügy részleteire koncentrálva, valamint a legújabb ügyekről és jogi stratégiákról olvasva készülnek fel a problémamegoldásra. A speciális problémamegoldó műhelyek, gyakorlatok, szerepjátékok és szimulációk – amelyeket néha szakmai társaságok szerveznek – további lehetőségeket kínálnak az ügyvédek számára készségeik fejlesztésére.

1. Podiátriusok

Canva

A naponta több mint egyszer problémákat megoldó munkavállalók aránya : 85,5%

Országos foglalkoztatás: 8840 (0,063/1000 munkahely)

A BLS Occupational Outlook Handbook szerint a podiátorok orvosi és sebészeti ellátást nyújtanak a láb-, boka- és alsó lábszárproblémákkal küzdő embereknek.

A betegek olyan problémákkal fordulnak podológusukhoz, mint sarokfájdalom, bütyök, benőtt köröm, valamint járás- és mozgásproblémák. A podológusok meghallgatják és diagnosztizálják a problémát, majd a szükségletektől függően megoldásokat írnak elő, például ortéziseket, gyógykrémeket vagy fizikoterápiát.

A podiátorok gyakorlással és új, bevált diagnosztikai módszerek elsajátításával, valamint képzéseken és konferenciákon való részvétellel fejlesztik problémamegoldó képességeiket. Emellett rendszeresen gyakorolnak, és visszajelzéseket kérnek betegeiktől és kollégáiktól, hogy javítsák technikáikat és a betegek eredményeit.

