Mi az a kétirányú linkelés?

Ideje használni metaforikus Az évek során megőrzött információk enciklopédiáját, hogy fejünkből kiadva és leírva javítsuk ötleteinket. Sikerünk nagy része attól függ, hogy felidézzük-e megőrzött tudásunkat és időgazdálkodási készségeinket, hogy elérjük legmagasabb potenciálunkat – a munkában és az életben egyaránt!

Ismerje meg az új jegyzetelési koncepciót: kétirányú linkelés.

A kétirányú linkelés visszavezet az oldalra, ahová a hivatkozási linket beillesztette, így létrehozva egy összekapcsolt információkból álló adatbázist – egy második agyat. 🧠💡

Ha rajong a folyamatos tanulásért, a napjait megkönnyítő termelékenységi rendszerekért, vagy mindkettőért, akkor ez a cikk Önnek szól!

A kétirányú linkelés értékének megértéséhez magyarázzuk el elődjét: az egyrirányú linkelést.

Az egyirányú link tulajdonképpen minden internetes weboldal, ami azt jelenti, hogy egy oldaltól egy másikhoz vezető lineáris hiperhivatkozás van, amely egy új irányba halad.

A kétirányú link visszalinkelést hoz létre – egy visszatérő linket, amely visszavezet a hivatkozott oldalra. Egy kapu, amelyen keresztül előre vagy visszafelé böngészhet.

A kétirányú linkek lehetnek egyetlen szavak vagy kifejezések a oldal bármely pontjáról. Szerkezetet adnak a jegyzetekhez, mivel idővel, ahogy egyre több koncepciót ad hozzá, felváltják a végtelen görgetést. Bárki használhatja a kétirányú linkeket a következőkre:

Böngésszen a visszautaló linkek között, hogy új böngészőablakok megnyitása nélkül találjon kapcsolódó információkat.

Építsen organikusan egy személyes tudáswiki-t

Több forrásból származó hivatkozásokat kapcsoljon össze, hogy összekapcsolja az idővonalakat, eseményeket, ötleteket és egyebeket.

Ha egyszer elkezd kétirányú linkeket használni fájlok és jegyzetek összekapcsolására egyetlen jegyzetelési alkalmazáson belül, javulni fog a termelékenysége, és soha többé nem fog visszatérni a régi módszerhez!

👉 Itt található a jegyzetelési alkalmazások forráslistája:

Vessünk egy pillantást néhány módszerre, amellyel kétirányú linkeket használhat munkájában és személyes tevékenységeiben! 🤓

Kétirányú linkelés személyes tevékenységekhez

Főoldal Projekt Kutatás

Minden „otthoni barkácsoló” tudja, hogy egy tárgy többféle célra is felhasználható vagy átalakítható. Tehát kössön össze YouTube-videóit, otthoni barkácsolási webhelyeit és egyebeket kétirányú linkekkel, hogy ötleteket gyűjtsön jövőbeli szükségleteihez... és esetleg új termékeket találjon ki!

Iskolai tanfolyamok

Kössük össze a történelem és a nyelvórákat, hogy egy világtörténelmi idővonalat hozzunk létre az eseményekről és a személyekről. Vagy bővítsük online tananyagunkat a kapcsolódó témák összekapcsolásával, hogy könnyebben hivatkozhassunk rájuk. Nézze meg ezt a projektmenedzsment útmutatót diákoknak!

Személyes CRM (kapcsolatkezelés)

A személyes CRM kiváló alternatívája és továbbfejlesztése a bullet journalingnek. Kezelje kapcsolatait úgy, hogy rögzíti interakcióit és utazásait családjával és barátaival, emlékeztesse magát arra, amit meg szeretne osztani másokkal, és mentse el az ajánlott elemeket.

Kétirányú linkelés munkatevékenységekhez

Belső vállalati wiki

A vállalati wiki egyetlen megbízható forrásként szolgál a tartalom hozzáadásához és karbantartásához az egész szervezetben. A kétirányú linkek segítségével a magas szintű vállalati projektek összekapcsolhatók az SOP-kkal, feladatokkal, összefoglalókokkal és egyebekkel, így felváltva a túlzsúfolt e-mail láncokat.

OKR-ek (célok és kulcsfontosságú eredmények)

A legtöbb szervezetben az OKR-megosztás mértéke egy e-mail, amelyben a jóváhagyott OKR-eket közlik. Aztán hónapok telnek el, és az alkalmazottak több ezer e-mailt kutatnak át, hogy újra megtalálják. Az OKR-ek azonban kétirányú linkekkel a napi és heti rutin részévé válhatnak. A feladatok és az OKR-ek összekapcsolásával az alkalmazottak láthatják, hogy mindenki hogyan járul hozzá a közös célok eléréséhez, és a legfontosabb munkára koncentrálhatnak.

Feladatkezelés

Ha Ön a jegyzőkönyvek őrzője, akkor tudja, hogy a Google Drive-ban egy egész mappa tele van egyetlen dokumentumokkal, amelyek rendbetételre várnak. Alkalmazzon kétirányú linkeket, hogy dokumentumait egy ablakban összekapcsolja, így az összes korábbi megbeszélésen összegyűjtött adat egy helyen elérhető lesz.

Ön is így van ezzel jelenleg?

🙋‍♀️ Pénzt költött jegyzetelési alkalmazások előfizetésére, amelyek néhány hét múlva használaton kívül maradtak.

🙋‍♀️ A munkafolyamatod folyamatosan fejlődik, és úgy érzed, hogy a jelenlegi jegyzetelési alkalmazásod korlátozza a lehetőségeidet.

🙋‍♀️ Szeretné, ha bármikor, bárhol és bármelyik eszközéről jegyzeteket írhatna?

Mi is átéltük ezt, és szeretnénk, ha tudná, hogy nem kell így lennie! A kétirányú linkek megváltoztatják a tartalom fogyasztásának és rögzítésének módját, ezért a legjobb szoftverre van szüksége, hogy jegyzetét biztonságos és produktív helyen tárolhassa. Ez a szoftver a ClickUp. ✨

A ClickUp a végső termelékenységi platform, amely rugalmas teret biztosít a jegyzeteléshez, az információk újrafelfedezéséhez és az összes munka egyetlen eszközbe történő összevonásához. Ráadásul a kétirányú linkelés koncepcióját a Relationships ClickApp alkalmazással is használhatja – ez egy új, hatékony funkciókészlet a feladatok, dokumentumok és a ClickUp bármely elemének összekapcsolásához!

Kössön össze feladatait, dokumentumait vagy bármi mást a ClickUp-ban.

A jobb oldali sáv Kapcsolatok és visszalinkelések részében láthatja az aktuális oldalhoz vagy az egész dokumentumhoz kapcsolódó összes tartalmat és linket.

Bontsa ki az oldalt, hogy megtekintse a kapcsolatokat, a visszautaló linkeket, a formázási lehetőségeket és egyebeket.

1️⃣ Keresősáv

A keresősávba beírva megtalálhatja az adott oldalhoz vagy dokumentumhoz kapcsolódó tartalmakat és feladatokat.

2️⃣ Oldal linkek

Kapcsoljon össze oldalakat és dokumentumokat más oldalakkal, dokumentumokkal vagy feladatokkal a munkaterületén. Az oldal linkek kiválóan alkalmasak arra, hogy kapcsolatokat teremtsenek a tartalom és a munka között anélkül, hogy a tartalomban magában hivatkoznának erre a kapcsolatra.

3️⃣ Visszautalások

A ClickUp automatikusan létrehoz visszautaló linkeket, hogy nyomon követhesse a kapcsolódó tartalmakat, amikor megemlíti vagy másolja és beilleszti a linkeket a feladatokba és a dokumentumokba.

4️⃣ Külső linkek

A ClickUp-on kívüli webhelyekre mutató linkek a jobb oldali sávban található Kapcsolatok menüben jelennek meg.

Törölhetem a kapcsolatot?

Természetesen! Bármely kapcsolatot összekapcsolhat vagy szétkapcsolhat egy feladat, dokumentum vagy lista nézetből.

Kattintson az X gombra egy feladat vagy dokumentum nézetben, hogy eltávolítsa a kapcsolatot.

Létrehozhatok kapcsolatokat a ClickUp feladatok és a ClickUp Docs között?

Természetesen! Miért állna meg a ClickUp Docs-nál? 😉

Ha valaha is belekeveredett egy nagy projektbe az utolsó pillanatban, akkor tudja, milyen időigényes megszerezni a szükséges információkat, hogy felzárkózzon. A megtekintett feladathoz kapcsolódó kapcsolatok stresszmentes élményt nyújtanak, hogy belemerülhessen a projekt rétegeibe és megismerhesse a projekt aktuális állapotát.

Csatlakoztassa a feladatokat és a dokumentumokat oldal linkekkel, hogy kapcsolatot teremtsen a tartalmak és a munkák között a ClickUp-ban.

Megjegyzés a hálózatos gondolkodásról és az iratkezelő rendszerekről

Nagyszerű ötleteket hozhatunk létre azzal, hogy a tudást magunk és mások számára is hozzáférhetővé tesszük. A fájlrendszerek problémája, hogy összegyűjtjük ezeket a nagyszerű információkat, elraktározzuk őket, majd elfelejtjük őket, amíg újra szükségünk nem lesz rájuk.

A hálózatos gondolkodás egy fájlrendszerről való áttérés. Ez egy wiki-stílusú adatbázis, amely egyetlen kattintással hozza elő a kapcsolódó információk rétegeit. Hosszú távon ezzel magának tesz szívességet, és sokkal több információt tud megőrizni, mint egyszerűen memorizálással és könyvjelzőkkel.

Hozzon létre egy ingyenes fiókot, és próbálja ki a ClickUp Docs szolgáltatást, amikor legközelebb leül, hogy kutatást végezzen következő ötletéhez. A nyugtalanság és az írói blokk érzései nem jelentenek akadályt Önnek és a ClickUpnak együtt! 💪