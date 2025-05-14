10 LibreOffice alternatíva dokumentumok létrehozásához 2025-ben

Míg a Microsoft Office a globális szövegszerkesztő piac jelentős részét birtokolja, a LibreOffice 2010-ben jelent meg, mint az MS Office ingyenes, nyílt forráskódú alternatívája.

De bármennyire is hasznos ez az ingyenes irodai programcsomag, nem mindenki számára megfelelő. A LibreOffice valóban kissé nehézkes, ezért csapatának talán valami agilisabb és robusztusabb megoldásra van szüksége.

Ha a LibreOffice nem felel meg az Ön igényeinek, akkor is szüksége van egy megbízható szövegszerkesztőre a tartalom létrehozásához. Akár marketing, értékesítés, fejlesztés, HR vagy más területen dolgozik, a dokumentumok létrehozása és kezelése elengedhetetlen. ✍️

Hogy segítsünk megtalálni a megfelelő szoftvert, elkészítettük ezt a praktikus útmutatót, amelyben bemutatjuk, mire kell figyelni a LibreOffice alternatíváinak kiválasztásakor, és felsoroljuk a 10 legjobb LibreOffice alternatívát.

Mit kell keresnie a LibreOffice alternatíváiban?

Természetesen a LibreOffice egy ingyenes, nyílt forráskódú irodai programcsomag, de ha helyettesítőt keres, akkor érdemes olyan megoldást találnia, amely minden üzleti igényét kielégíti. ✅

A LibreOffice alternatívájának a következő funkciókkal kell rendelkeznie:

Kompatibilitás: Jelenleg rengeteg MS Office fájlja van, igaz? Szerezzen be egy LibreOffice alternatívát, amely minden fájlformátumot támogat, és integrálható a már használt eszközökkel.

Dokumentumkezelés: A tartalom létrehozása önmagában nem elég. Az irodai dokumentumok gyorsan felhalmozódnak, ezért olyan eszközre van szükség, amely segít A tartalom létrehozása önmagában nem elég. Az irodai dokumentumok gyorsan felhalmozódnak, ezért olyan eszközre van szükség, amely segít a dokumentumok szervezésében és kezelésében is.

Együttműködési eszközök : Sürgősen be kell nyújtania egy ajánlatkérést? Ne küldözgessen fájlokat e-mailben a csapatának – szerezzen be egy szövegszerkesztőt, amely valós idejű együttműködést tesz lehetővé. Plusz pontokat kap, ha olyan megoldást választ, amely felhőalapú tárolást is kínál, így a csapat minden tagja bármikor, bármilyen eszközről hozzáférhet a dokumentumokhoz.

Egyszerűség: A különféle extrákat hasznosnak találhatjuk, de nem akkor, ha akadályt jelentenek. Kerülje el a tanulási görbét, és válasszon egy olyan LibreOffice alternatívát, amely intuitív felhasználói felülettel rendelkezik.

Projektmenedzsment eszközök: Miért válassza szét a dokumentumokat a tényleges munkafolyamatától? Keressen olyan eszközt, amely ötvözi a dokumentumkészítést a projektmenedzsmenttel. Ez a legjobb módszer Miért válassza szét a dokumentumokat a tényleges munkafolyamatától? Keressen olyan eszközt, amely ötvözi a dokumentumkészítést a projektmenedzsmenttel. Ez a legjobb módszer a hatékonyság növelésére és a jobb, gyorsabb munkavégzésre.

A 10 legjobb LibreOffice alternatíva

A LibreOffice tartalmazza a Writer programot irodai dokumentumok és szövegszerkesztéshez, a Calc programot táblázatokhoz, az Impress programot prezentációkhoz, a Draw programot grafikákhoz, a Base programot adatbázisokhoz és a Math programot képletekhez. Ez rengeteg funkció egy ingyenes eszközhöz képest.

Mégis vannak olyan jó alternatívák a LibreOffice-hoz, amelyek több értéket kínálnak.

Ha itt az ideje átalakítani a dokumentumkészítési folyamatait, nézze meg a LibreOffice 10 legjobb alternatíváját.

Jobb vázlatok a ClickUp Docs segítségével A ClickUp Docs gazdag formázási lehetőségeket és slash parancsokat kínál a hatékonyabb munkavégzéshez.

Készített már valaha dokumentumot, és gondolta: „Bárcsak ezt kombinálhatnám a PM szoftveremmel”?

Jó hír: a ClickUp mindezt és még többet is megtesz! ?

A ClickUp Docs összekapcsolja a munkafolyamatokat, projekteket és csevegéseket, hogy egy valóban mindent magában foglaló munkaplatformot hozzon létre. Kevesebb időt kell fordítania az eszközök közötti váltásra, és többet tud koncentrálni a lényegre: a munkájára.

Hozzon létre testreszabott dokumentumokat beágyazott oldalakkal, könyvjelzőkkel és tökéletesen formázott táblázatokkal a ClickUp segítségével. Teljes kreatív ellenőrzése van a márka irányelveinek tökéletesen megfelelő dokumentumok létrehozása felett. Az összes ClickUp-dokumentum a felhőben is működik, így csapata szabadon együttműködhet, szerkesztheti és kommentálhatja a dokumentumokat valós időben.

A ClickUp AI segítségével egyetlen gombnyomással azonnal összefoglalhatja a hosszú kommentfolyamokat.

Természetesen van egy határ, amennyit a csapata egyedül meg tud csinálni. Ha extra termelékenységre vágyik, lendítsen fel csapatát a ClickUp AI-val. Ez az egyetlen mesterséges intelligenciával működő asszisztens, amely bizonyos munkakörökre specializálódott. Akár projektmenedzser, értékesítő, mérnök vagy marketing igazgató, a ClickUp AI egyedi funkciókkal rendelkezik, amelyeket a leggyakoribb feladatokhoz terveztek.

Használja a ClickUp AI-t az összes dokumentumának adatainak kitöltéséhez, beleértve:

Állapotjelentések készítése

Találkozzon napirendek létrehozása

Projektismertetők vázlatos összeállítása

Teszttervek készítése

E-mail hírlevelek írása

A ClickUp legjobb funkciói

Összefoglalja a jelentéseket, generáljon tartalmi ötleteket és formázza a szöveget villámgyorsan a ClickUp AI írási eszközzel

Próbálja ki a ClickUp dokumentumkezelési munkamegosztási struktúra sablont , hogy gyorsan létrehozza a dokumentumkezelés keretrendszerét.

Osztályozza a dokumentumokat és a vállalati wikiket, hogy azok könnyen elérhetők legyenek a vállalat egészében.

Nyugodtan küldjön dokumentumokat ügyfeleinek vagy külső csapatoknak. A ClickUp 100%-ban testreszabható adatvédelmi és szerkesztési beállításokat kínál, így Ön dönti el, ki mit láthat.

Kapcsolja be a Fókusz módot, hogy kiküszöbölje a zavaró tényezőket, és a munkájára koncentrálhasson.

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el.

A ClickUp számos funkcióval rendelkezik, ezért az újoncoknak eltarthat egy ideig, amíg megtanulják a platform használatát.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. OfficeSuite

Az OfficeSuite segítségével

Több mint 300 millió felhasználó támaszkodik az OfficeSuite-ra, mint a LibreOffice alternatívájára. Teljesen kompatibilis a Microsoft Office fájlokkal, mint a PowerPoint, az Excel és a Word, valamint a Google Docs, a Google Sheets és a Google Slides fájlokkal.

A legjobb az egészben, hogy az OfficeSuite a felhőben működik, és összes fájlját szinkronizálja a Google Drive, OneDrive, MobiDrive és számos más felhőalapú tárolási megoldás között. Ha nem biztos benne, hogy az OfficeSuite megfelelő-e az Ön vállalkozásának, töltse le az ingyenes Office Pack csomagot, és próbálja ki a szoftvert vásárlás előtt. ?

Az OfficeSuite legjobb funkciói

Hozzáférés az OfficeSuite-hoz Windows, Android vagy iOS rendszeren

Digitális aláírások és jelszóval védett PDF-fájlok létrehozása a Google Docs segítségével

A dokumentumok, táblázatok, diák és PDF-fájlok mellett az OfficeSuite több fiók e-mailjeit és naptárait is kezeli.

Az OfficeSuite kompatibilis a Microsoft Office és a Google Drive fájlformátumokkal.

Az OfficeSuite korlátai

Az OfficeSuite nem tartalmaz projektkezelési vagy feladatkezelési funkciókat.

Egyes felhasználók frusztráltak amiatt, hogy külön kell fizetniük a betűtípusokért és a kiegészítő funkciókért.

OfficeSuite árak

Család: 59,99 USD/év hat felhasználó számára

Személyes: 39,99 USD/év egy felhasználó számára

Home & Business 2024: 99,99 USD egy felhasználó számára (egyszeri vásárlás)

OfficeSuite értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (35+ értékelés)

Capterra: 4/5 (20+ értékelés)

3. WordPerfect Office

A WordPerfect Office segítségével

A WordPerfect Online egy kombinált szövegszerkesztő szoftver és irodai programcsomag. Tartalmaz MS Office-kompatibilis dokumentumokat, táblázatokat és prezentációkat. ?

Bár első ránézésre egy átlagos irodai szoftvernek tűnik, a WordPerfect néhány hasznos extra funkcióval rendelkezik. Az eBook Publisher kiválóan alkalmas, ha gyakran készít e-könyveket, az AfterShot fotószerkesztő pedig hasznos a képek gyors feljavításához.

A WordPerfect Office legjobb funkciói

A WordPerfect Lightning több forrásból gyűjt szöveget és képeket, hogy felgyorsítsa a kutatást.

Válasszon több mint 10 000 clipart kép, 300 sablon és 900 betűtípus közül.

Használja a Presentation Graphics programot saját rajzok készítéséhez

A WordPerfect Reveal Codes segítségével jobban ellenőrizheti a formázást és a szerkezetet.

A WordPerfect Office korlátai

A WordPerfect nem tartalmaz e-mail klienst vagy projektkezelő eszközöket.

Számos felhasználó szerint a WordPerfect Quattro Pro megoldása nem veheti fel a versenyt a Microsoft Excel programmal.

WordPerfect Office árak

249,99 dollár egyszeri licenc

WordPerfect Office értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (180+ értékelés)

4. Polaris Office

A Polaris Office segítségével

A Polaris Office egy meglepően robusztus és megfizethető LibreOffice alternatíva, amely minden eszközön és népszerű operációs rendszeren működik. Kompatibilis minden dokumentumformátummal, lehetővé teszi a PDF-dokumentumok szerkesztését és konvertálását, sőt, levelezés-összevonást is tartalmaz.

A Polaris Office egy központosított dokumentumkezelő keretrendszerrel rendelkezik, amely 100%-ban testreszabható. Akár PDF-fájlokat szeretne megjegyzésekkel ellátni, akár valós időben szeretne dokumentumokat szerkeszteni a csapatával, a Polaris mindezt és még többet is képes kezelni. ?

A Polaris Office legjobb funkciói

A Polaris Office AI ötvözi az Open AI, a CLOVA és a Stable AI technológiákat az elképesztően jó tartalomkészítés érdekében.

Figyelje a változások történetét az összes dokumentumban

Készítsen saját prezentációs sablonokat, hogy időt takarítson meg

Konvertálja PDF fájljait Word, Sheet vagy Slides formátumba egy kattintással

A Polaris Office korlátai

Az ingyenes verzió hirdetéseket tartalmaz.

Egyes felhasználók szerint nehéz navigálni a mobilalkalmazásban.

Polaris Office árak

Ingyenes

Polaris Office Business: 7,99 USD/hó felhasználónként

Windows operációs rendszer: 79,99 dollár életre szóló licenc

Mac OS: 79,99 dollár életre szóló licenc

Polaris Office értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (20 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (15+ értékelés)

5. Google Workspace

A Google Workspace segítségével

A Google Workspace az egyik legnépszerűbb irodai programcsomag-alternatíva a Microsoft Wordhoz, mert összekapcsolódik az összes Google-szolgáltatással és a felhőben működik.

Ha Google-szervezet vagy, akkor a Workspace a legjobb választás. Minden eszközön működik, és egyetlen platformon egyesíti az e-maileket, a fájltárolást, az irodai dokumentumokat, a prezentációkat, a táblázatokat, a csevegéseket és még sok minden mást. ?️

A Google Workspace legjobb funkciói

Használja a Google nemrégiben kiadott AI eszközét szövegek létrehozásához.

Szerkessze a dokumentumokat valós időben, és jelölje meg a csapattagokat, hogy felhívja a figyelmüket.

Gyakorlatilag minden fájlformátumot feltölthet és szerkeszthet.

A Google nem korlátozza a módosítási előzményeket – az összes változás a kezdetektől fogva megtekinthető.

A Google Workspace korlátai

Néhányan arról számolnak be, hogy nehéz ügyfélszolgálati támogatást kapni.

Más felhasználók szeretnék, ha a Google Sheets több Excel-szerű gyorsbillentyűt tartalmazna.

A Google Workspace árai

Business Starter: 6 USD/hó felhasználónként, éves elkötelezettség

Üzleti alapcsomag: 12 USD/hó felhasználónként, éves előfizetéssel

Business Plus: 18 USD/hó felhasználónként, éves elkötelezettség

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Google Workspace értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 40 600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 15 100 értékelés)

6. Apache OpenOffice

Az Apache OpenOffice segítségével

Oké, tudjuk, hogy ez egy kicsit... elavultnak tűnik. De ne ítélje meg egy alkalmazást a borítójáról! Az Apache OpenOffice egy 100%-ban ingyenes alternatíva a LibreOffice-hoz.

Ez a legmagasabb minőségű és legbiztonságosabb lehetőség? Talán nem.

Ha azonban kisvállalkozást vezet, és egyszerű szövegszerkesztőre van szüksége, az Apache kiváló alternatívája a LibreOffice-nak. Tartalmazza a szövegszerkesztés, táblázatok, prezentációk, sőt grafikák és adatbázisok legfontosabb funkcióit. ?

Az Apache OpenOffice legjobb funkciói

Az Apache OpenOffice több nyelven is elérhető.

Az OpenOffice hatalmas nemzetközi felhasználói közösséggel rendelkezik, ami hasznos lehet, ha segítségre van szüksége a problémák megoldásában.

3D-s illusztrációk készítése az OpenOffice Draw segítségével

Használja a Math eszközt a képletek vizualizálásához egy egyenlet-szerkesztővel.

Az Apache OpenOffice korlátai

A grafikák és ikonok nem mindig a legjobb minőségűek.

A felhasználók szerint ez az ingyenes alkalmazás elég hibás.

Az Apache OpenOffice árai

Ingyenes

Apache OpenOffice értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (480+ értékelés)

7. WPS Office

A WPS Office segítségével

A WPS Office kompatibilis Windows, Mac, Android, iOS és Linux rendszerekkel, ami kiváló választássá teszi különböző eszközöket és operációs rendszereket használó csapatok számára. ?️

A WPS Office több mint 100 000 sablonnal rendelkezik, amelyek mindenre kiterjednek, a kommunikációs tervektől a tanítási terveken át a munkajelentésekig. Dolgozzon együtt csapatával valós időben, és illesszen be képeket, GIF-eket, táblázatokat, hangulatjeleket, kódblokkokat, visszaszámlálókat és még sok mást.

A WPS Office legjobb funkciói

Használja a WPS AI-t, hogy villámgyorsan írjon szövegeket

A Screen Recorder segítségével gyorsan megoszthatja az információkat a csapatával.

PDF-fájlok kitöltése, aláírása és konvertálása

Időmegtakarító sablonokért keresse fel a WPS sablonáruházat.

A WPS Office korlátai

Egyes felhasználók pontosabb nyelvtani és helyesírási eszközöket szeretnének

Más felhasználók szerint a platformnak jobb dokumentumbiztonságra van szüksége.

WPS Office árak

Ingyenes

WPS Pro: 35,99 USD/év

WPS Business: Árakért vegye fel a kapcsolatot

WPS Office értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 280 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1380+ értékelés)

8. Apple Numbers

Az Apple Numbers segítségével

Ha elkötelezett Apple-rajongó, akkor az Apple Numbers lehet a következő kedvenc LibreOffice-alternatívája. Ez az ingyenes Excel-másolat Mac, iPad és iPhone készülékekhez lett kifejlesztve. ?

Ez azonban nem kizárólag dokumentumok létrehozására és szerkesztésére szolgál. Az Apple Numbers inkább az adatokra és a táblázatokra összpontosít, de ha egész nap táblázatokkal dolgozik, akkor ez lehet az, amire szüksége van. Ingyenes eszközhöz képest elég robusztus, feltéve, hogy nem zavarja, hogy nincs szövegszerkesztő funkciója.

Az Apple Numbers legjobb funkciói

Válasszon a több mint 700 testreszabható alakzat és adatmegjelenítésből álló könyvtárból.

A trendek azonosítása pivot táblák segítségével

Dolgozzon több eszközön ugyanazzal a Numbers-fiókkal

A PC-felhasználók webböngészőn keresztül érhetik el az Apple Numbers alkalmazást.

Az Apple Numbers korlátai

Az Apple Numbers csak táblázatokat tartalmaz.

Számos felhasználó szerint a Numbers nem olyan robusztus, mint az Excel.

Apple Numbers árak

Ingyenes

Apple Numbers értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 2400 értékelés)

9. Microsoft 365

A Microsoft 365 segítségével

A Microsoft Office 365 a Microsoft Office felhőalapú, megújult változata. Tartalmazza a Teams, a Word, az Excel és a PowerPoint alkalmazásokat, így minden munkáját, csevegését és együttműködési eszközét egyetlen platformon egyesítheti.

A Microsoft 365 egy jó hírű LibreOffice-alternatíva, amely szigorú biztonsági protokolljai miatt népszerű a vállalatok körében. Ha egy all-in-one munkaplatform kényelmét és fejlett biztonsági funkciókat szeretne, a Microsoft 365 kiváló választás. ✨

A Microsoft 365 legjobb funkciói

A Microsoft 365 bejelentette a Copilotot, egy mesterséges intelligencia alapú eszközt összefoglaláshoz, szerkesztéshez és feladatok prioritásainak meghatározásához.

Tervezzen megbeszéléseket több száz résztvevő számára

Microsoft-fiókjával egy terabájt felhőtárolóhelyet kap felhasználónként a OneDrive-on keresztül.

Hozzon létre egy SharePoint webhelyet, hogy információkat és tartalmakat osszon meg csapatával.

A Microsoft 365 korlátai

Számos felhasználó szerint sok képzésre volt szükségük a Microsoft 365 helyes használatához.

Más felhasználók szerint a Teams használata során stabilitási problémák merülnek fel.

A Microsoft 365 árai

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Microsoft 365 értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 4900 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 13 300 értékelés)

10. Collabora

Via Collabora

A Collabora egy felhőalapú alternatíva a LibreOffice-hoz Windows, MacOS és Linux rendszerekhez. Kifejezetten vállalati használatra lett kifejlesztve, de minden méretű vállalkozás profitálhat ebből a felhőalkalmazásból. ☁️

A Collabora íráshoz, táblázatok hoz, prezentációkhoz és diagramok hoz használható eszközöket tartalmaz. A Collabora Office Writer segítségével valós időben szerkesztheti irodai dokumentumait asztali számítógépén, Android-eszközökön vagy az iOS Collabora alkalmazás használatával.

A Collabora legjobb funkciói

A Collabora integrálható az ownCloud, a SharePoint, az Alfresco és más programokkal.

Jelenítse meg az összes fájltípust a Collabora-ban anélkül, hogy adatokat veszítene.

Mentse a fájlokat PDF-ként vagy képekként, és illessze be őket dokumentumokba és prezentációkba.

Az adminisztrációs konzolon ellenőrizheti a használati szintek elemzését.

A Collabora korlátai

Mivel a Collabora a felhőn keresztül működik, internetkapcsolat elvesztése esetén nem férhet hozzá dokumentumaihoz.

Egyes felhasználók szerint eleinte nehezen tanulták meg a szoftver használatát.

Collabora árak

Collabora for Business: 22,29 USD/év felhasználónként, maximum 99 felhasználóig

Collabora for Enterprise: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Collabora értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

Növelje irodai termelékenységét a ClickUp segítségével

Ezzel az átfogó listával biztosan megtalálja a LibreOffice legjobb alternatíváját a csapatának.

Egy megbízható irodai szoftvercsomagnak az Ön vállalkozásának előnyére kell szolgálnia, nem pedig hátráltatnia. A LibreOffice egy népszerű ingyenes eszköz, de nem a legfelhasználóbarátabb megoldás, különösen nagyobb csapatok számára.

Miért töltené több időt a különböző irodai eszközök közötti váltással? A ClickUp az egyetlen LibreOffice alternatíva, amely irodai csomagot, csapatmunkát, sablonokat, mesterséges intelligenciát, mutatókat, táblákat és integrációkat egyesít egyetlen platformon. ?

De tudjuk, hogy látni kell, hogy elhiggyük. Próbálja ki most a ClickUp-ot, hogy első kézből tapasztalja meg időtakarékos funkcióit. Hozzon létre ingyenes ClickUp-fiókot – hitelkártya nem szükséges!