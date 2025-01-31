A 10 legjobb Excel AI eszköz a táblázatkezelő munkafolyamatok optimalizálásához

Érezte már valaha, hogy elárasztják az adatok, vagy szeretné, ha az ismétlődő Excel-feladatok kezelése könnyebb lenne? Nos, ezzel nincs egyedül. Az AI Excel-eszközök, amelyek ígéretet tesznek a táblázatokkal kapcsolatos unalmas munkák csökkentésére, jelenleg nagy népszerűségnek örvendenek.

Senki sem akar időt tölteni hatalmas Excel-táblázatok átnézésével, amikor inkább trendeket elemezhetne vagy hasznos információkat gyűjthetne az üzleti eredmények javítása érdekében.

Ebben a cikkben mélyrehatóan bemutatjuk azokat az AI Excel eszközöket, amelyek segítenek az adatok elemzésében, a trendek előrejelzésében és a teljes táblázatkezelési munkafolyamat automatizálásában.

Ideje optimalizálni, egyszerűsíteni és élvezni a táblázatokkal való munkát!

Az Excel AI-eszközök keresésekor néhány fontos funkcióra kell figyelni, amellett, hogy könnyen használhatók legyenek:

Automatizálási funkciók: Keressen olyan eszközöket, amelyek automatizálási funkciókkal rendelkeznek, hogy Keressen olyan eszközöket, amelyek automatizálási funkciókkal rendelkeznek, hogy időt takarítson meg és csökkentse a manuális munkát. Az eszköznek automatizálnia és ütemezni kell bizonyos feladatokat, például képletek létrehozását, frissítések végrehajtását, adatok frissítését és Excel-jelentések létrehozását

Prediktív elemzés: A prediktív elemzés a múltbeli adatokat használja a jövőbeli trendek előrejelzésére és a megalapozott döntéshozatal megkönnyítésére. Győződjön meg arról, hogy az eszköz képes elemezni és előre jelezni például az értékesítési trendeket, a költségvetési allokációkat és a projekt ütemtervét.

Integráció az Excel programmal: Győződjön meg arról, hogy az eszköz könnyen integrálható a Microsoft Excel programmal, így megkönnyítve a meglévő Excel fájlok és funkciók használatát. Így az AI funkciókat az Excel környezetben is használhatja.

Kompatibilis és skálázható: Győződjön meg arról, hogy az AI eszköz kompatibilis a jelenlegi szoftverével, és skálázható, hogy idővel kielégítse növekvő igényeit.

Testreszabási lehetőségek: Az eszköznek könnyen konfigurálhatónak kell lennie. Lehetőséget kell biztosítania egyéni szabályok létrehozására, preferenciák meghatározására és a beállítások igényeinek megfelelő módosítására.

A legfontosabb, hogy áttekintse az ügyfelek véleményeit és értékeléseit. Keresse meg a felhasználók kedvenc AI Excel eszközeit, amelyek megfizethetők és hatékonyabbá és eredményesebbé teszik a táblázatok kezelését.

1. Excel Formula Bot

via Formula Bot

Az Excel Formula Bot egy AI képletgenerátor, amely robusztus AI-alapú eszközökkel rendelkezik az Excel képletek generálásához, az adatok elemzéséhez és a táblázatokkal való csevegéshez (mint a ChatGPT).

Emellett költségvetéseket kezelhet, adatrendszereket elemezhet vagy feladatokat automatizálhat – mindezt egy könnyen használható felületen. A felhasználói élmény optimalizálása érdekében az eszköz valós idejű segítséget, intelligens javaslatokat és az Ön egyedi stílusához alkalmazkodó tanulási algoritmust kínál.

Az Excel Formula Bot legjobb funkciói:

Intelligensen generáljon képleteket egyszerű szövegalapú bevitelekkel. Végezzen automatikus számításokat eseményalapú triggerek segítségével meghatározott sorok vagy oszlopok esetében.

Kivonhat információkat, ellenőrizheti a bevitt adatokat és könnyedén kereshet meghatározott mintákat egy nagyobb adathalmazban. Ez nagyon hasznos, ha tömeges módosításokat vagy javításokat szeretne végrehajtani az adathalmazában.

Hozzon létre egyedi sablonokat különböző típusú táblázatokhoz . Egyszerűen határozza meg a táblázat szerkezetét, formátumát és kontextusát, és máris kész a letölthető táblázat.

Töltse fel adatait, tegyen fel kérdéseket, és kapjon eredményeket. Adattáblázatos diagramokat és további, kérdéseihez kapcsolódó ajánlott kérdéseket kap.

Az Excel Formula Bot korlátai:

Az eredmények, például a képletek és magyarázatok, nagyban függenek a végfelhasználó által megadott információktól.

Nincsenek testreszabási lehetőségek az egyedi követelményekhez

Magas tanulási görbe új felhasználók számára

Excel Formula Bot árak:

Örökre ingyenes

Pro csomag: 9 USD/hó

Excel Formula Bot értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (80+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

2. GPTExcel

via GPTExcel

A GPTExcel egy praktikus AI eszköz, amely megkönnyíti a képletek, SQL lekérdezések, Apps Script és VBA Scripts létrehozását az Excelben és a Google Sheetsben.

Ez az eszköz elég hatékony ahhoz, hogy képleteket generáljon, és elég intelligens ahhoz, hogy elmagyarázza azok működését. Sőt, a GPTExcel a legutóbbi frissítéseknek köszönhetően még gyorsabb és egyszerűbb lett. Mindenkinek megfelel, aki képleteket szeretne írni vagy komplex egyenleteket szeretne létrehozni Excel-szakértelem nélkül.

A GPTExcel legjobb funkciói:

Kattintásokkal intuitív táblázatsablonokat hozhat létre táblázatokhoz.

Készítsen és automatizáljon bonyolult számításokat és elemzéseket az Excelben, a Google Sheetsben vagy az Airtable-ben, könnyedén.

Egyszerűsítse munkáját az Excelhez, a Google Workspace-hez és az Airtable-hez készült VBA-szkriptek, Apps Scripts és Airtable-szkriptek gyors létrehozásával.

Adja meg a követelményeket természetes nyelven, és hagyja, hogy az AI generálja az SQL lekérdezéseket. Időt takarít meg és csökkenti az SQL programozáshoz szükséges tanulási görbét.

A GPTExcel korlátai:

Összetett vagy nem egyértelmű lekérdezéseket nem tud feldolgozni. A jobb eredmények érdekében egyszerűsítenie kell a lekérdezést, vagy további részleteket kell megadnia.

Nincs API-ja, ezért nem integrálható harmadik féltől származó eszközökkel, mint például a Zapier, a Power BI vagy a Tableau.

Nincs verziókezelés a képletek, lekérdezések és szkriptek számára, ami megnehezíti a változások nyomon követését.

GPTExcel árak:

Ingyenes

Pro csomag: 6,99 USD/hó

GPTExcel értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

3. SheetGod

via SheetGod

A SheetGod egy AI Excel eszköz, amely hatékonyabbá és kevésbé időigényessé teszi a munkáját. A platform intuitív irányítópulttal és tiszta, könnyen használható felülettel segíti a napi Excel-feladatok automatizálását és kezelését.

A SheetGod alkalmazáshoz lépésről lépésre bemutató útmutatók is tartoznak az Excel és a Google Sheets alapvető feladatairól. Ha vállalkozást vezet, a SheetGod alkalmazást marketing e-mailek küldésére, PDF-fájlok létrehozására és még sok másra is felhasználhatja.

A SheetGod legjobb funkciói:

Használja az AI-t egyszerű nyelven írt képletek megfogalmazásához és megértéséhez. Ezzel megkapja a helyes egyenletet, és könnyedén kezelheti a nagy adathalmazokat.

Automatizálja a feladatokat a Google Táblázatokban és az Excelben. Így több időt fordíthat a fontos dolgokra, és kevesebbet az unalmas, ismétlődő feladatokra.

Hozzon létre makrókat (feladatokat automatizáló utasítások vagy parancsok halmazát) egyszerű és érthető nyelven, anélkül, hogy egy sor kódot is írnia kellene.

Használjon reguláris kifejezéseket (Regex) az adatokból meghatározott információk kereséséhez és kivonásához.

A SheetGod korlátai:

Néhány kompatibilitási probléma merülhet fel különböző böngészőkkel vagy eszközökkel.

A hibák gyakran befolyásolják a teljesítményét és a funkcionalitását.

SheetGod árak:

Ingyenes

Alap: 10 USD/hó

Standard: 25 USD/hó

Profi: 50 USD/hó

SheetGod értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

via Formulas HQ

A Formulas HQ segít kiaknázni a táblázatkezelő munkafolyamatok teljes potenciálját azáltal, hogy egyszerűsíti a bonyolult képleteket és mindenki számára hozzáférhetővé teszi őket.

A platform tisztában van a hatékonyság és a pontosság fontosságával a nagy adatmennyiségek kezelése során. Ezért kínál felhasználóbarát megközelítést a képletek létrehozásához, megértéséhez és optimalizálásához. Az alapvető aritmetikától a fejlett funkciókig, a Formulas HQ mindent lefed.

A Formulas HQ legjobb funkciói:

Hozzáférhet a képletekhez a legmegfelelőbb nyelven, mivel több nyelvet is támogat.

Valós idejű segítséget és hozzáértő chat-támogatást kap, így pont akkor kap segítséget, amikor szüksége van rá.

Integrálja zökkenőmentesen a Python szkripteket a táblázatkezelő feladatokba, hogy komplexebb adatkezelési kihívásokkal is megbirkózzon.

Használja a könnyen követhető oktatóanyagokat komplex Excel-képletek létrehozásához és magyarázatához.

A Formulas HQ korlátai:

Az ingyenes csomag havonta öt képletkérésre korlátozódik.

Nincs lehetőség a bármikor történő lemondásra.

Nincs kifejezett adatvédelmi említés

Formulas HQ árak:

Ingyenes

PRO: 5,99 USD/hó

Formulas HQ értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Sheet+

via Formula HQ

?Megjegyzés: A Sheet+ mostantól a Formula HQ része. Ennek ellenére továbbra is szerepel a listánkban, mivel remek eszköz volt, amíg elérhető volt. Ha kedveli a Sheet+ funkcióit, továbbra is használhatja őket a Formula HQ eszközkészletben.

A Sheet+ egy mesterséges intelligenciával működő eszköz volt, amelyet a GSheets és Excel felhasználók számára fejlesztettek ki a képletek létrehozásának felgyorsítására. Ez az eszköz képes volt pontos képleteket létrehozni egyszerű szövegből. Egyszerűsítette a képletek létrehozását és magyarázatát olyan funkciókkal, mint a Text-to-Formula és fordítva.

Ráadásul a Sheet+ WYSIWYG (What You See Is What You Get) felületének köszönhetően ez lett a legnépszerűbb AI Excel eszköz a táblázatok kezelésének és a csapatok hatékonyságának javításához.

A Sheet+ legjobb funkciói:

Takarítson meg időt az AI használatával komplex képletek létrehozásához a Google Sheets és az Excel programokban.

Használja az Explainer funkciót a képletek lépésről lépésre történő elemzéséhez, így könnyebben megértheti és kijavíthatja a hibákat.

Az AI segítségével gyorsan és egyszerűen rendezheti az adatokat, készíthet diagramokat és végezhet komplex számításokat.

Integrálja az Excel és a Google Sheets alkalmazásokkal, hogy képleteket generálhasson és használhasson anélkül, hogy el kellene hagynia az alkalmazásokat.

Sheet+ korlátozások:

Korlátozott hibakeresési funkciókkal rendelkezik, és csak az angol nyelvet támogatja.

Csak Google Sheets és Excel esetén használható – más eszközökkel nem integrálható.

Sheet+ árak:

Örökre ingyenes

Pro: 5,99 USD/hó

Sheet+ értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Olvassa el még: Google Sheets alternatívák

6. FormulaGenerator

via FormulaGenerator

A FormulaGenerator nem csak megoldásokat kínál, hanem segít a képletek mélyebb megértésében is. Ez az AI Excel eszköz dinamikusan alkalmazkodik az Ön egyedi igényeihez, és minden képletekkel kapcsolatos igényét kielégíti.

Az egyszerűség iránti elkötelezettség, a fókuszált szakértelem, az alkalmazkodóképesség és az értékorientált segítségnyújtás teszi ezt az eszközt egyedülállóvá és értékessé.

A FormulaGenerator legjobb funkciói:

Egyszerű szövegalapú bevitelekkel generálhat Excel-képleteket és oldhat meg táblázatkezelési problémákat.

A beépített Error Spotter eszközzel a kód írása közben is észlelheti a hibákat.

Használja ki az Explain Formula funkciót, hogy egy kattintással átfogó, lépésről lépésre magyarázó képleteket kapjon.

Futtassa a képleteket közvetlenül a táblázatokban, és kapjon válaszokat az AI-alapú Q&A Bot segítségével anélkül, hogy el kellene hagynia a táblázatokat.

Zökkenőmentesen integrálható a GSheets-be, hogy képleteket generáljon, azokat cellákon futtassa, és valós időben észlelje a hibákat.

A FormulaGenerator korlátai:

Nem képes kezelni összetett vagy kétértelmű szöveges utasításokat.

Nem hangolja az AI-alkalmazásokat a felhasználók egyedi igényeihez vagy preferenciáihoz.

Kompatibilitási problémák merülhetnek fel különböző böngészőkkel vagy eszközökkel.

FormulaGenerator árak:

7 napos ingyenes próba

Prémium tagság: 4,9 USD/hó

FormulaGenerator értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. AI Office Bot

az AI Office Bot segítségével

Az AI Office Bot egy termelékenységi eszköz, amely nagy mennyiségű adatot dolgoz fel pontosan, hogy javítsa az Ön elemzési képességeit és döntéshozatali folyamatait.

Az AI segítségével ez az eszköz különböző alkalmazásokhoz képleteket generál és magyaráz. Több mint 10 alkalmazással integrálható, többek között az MS Excel, MS PowerPoint, Airtable, Slack, GSheets és másokkal.

Az AI Office Bot legjobb funkciói:

Zökkenőmentesen integrálhatja különböző platformokkal, mint például a Slack, a Google Sheets és a CRM eszközök , hogy egyszerűsítse az adatkezelést, a találkozók ütemezését és a kommunikációt.

Komplex képletek létrehozása és magyarázata a Google Sheets, Excel vagy Airtable alkalmazásokban

Kössd össze az AI Office Botot a Photoshop és a Premiere Pro programokkal a kreatív folyamatok zökkenőmentesebbé tétele és a jobb projekt eredmények elérése érdekében.

Készítsen és értsen meg képleteket csapatával együttműködve, így elkerülheti a zavart és csökkentheti a hibák számát.

Az AI Office Bot korlátai:

A technikai problémák vagy hibák befolyásolják a teljesítményét vagy megbízhatóságát.

Nem képes kezelni olyan kétértelmű kérések, amelyek emberi ítélőképességet vagy kreativitást igényelnek.

AI Office Bot árak:

Ingyenes

Pro: 2,08 USD/hó

AI Office Bot értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Neurális képlet

via Neural Formula

A Neural Formula egy költséghatékony Excel képletgenerátor, amely segít képletek létrehozásában, automatizálásában és fordításában. Fő célja a táblázatok és az adatelemzés hatékonyságának növelése mesterséges intelligencia (AI) és gépi tanulási képességek segítségével.

A Neural Formula legjobb funkciói:

Az adatok sokféle módon megjeleníthetők és módosíthatók. Készítsen grafikonokat, táblázatokat és hisztogramokat, hogy megfigyelje az adatokban megjelenő trendeket.

Fordítsa le a képleteket különböző nyelvekre a beépített képletfordító funkcióval.

Használja a Neural Formula eszközeit a VBA makrók és az Office szkriptek mellett a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez.

Az Explain funkció segítségével, amely részletes magyarázatot ad a generált képletekhez, betekintést nyerhet abba, hogy az egyes képletek hogyan jöttek létre.

A generált képleteket igényeinek és preferenciáinak megfelelően dinamikusan módosíthatja vagy változtathatja meg.

A neurális képlet korlátai:

Csak Excel és GSheets esetén használható; más táblázatkezelő szoftverekkel nem kompatibilis.

Nincs asztali alkalmazása.

Neural Formula árak:

Kezdő csomag: 10 USD/hó

Professzionális: 20 USD/hó

Vállalati: 40 USD/hó

Neural Formula értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. PromptLoop

via PromptLoop

A PromptLoop egy mesterséges intelligencia asszisztens az Excel és a Google Sheets programokhoz. Segít az adatok kategorizálásában és összefoglalásában, vagy egyszerűen csak szebbé teszi őket.

Csak be kell írnia egy képletet, és a PromptLoop mesterséges intelligenciát használva intelligens válaszokat ad az Ön által megadott információk alapján. De nem csak az egyszerűségről van szó. A platform lehetővé teszi egyedi munkafolyamatok létrehozását, adatok összefoglalását, webes keresés futtatását és még sok mást.

A PromptLoop legjobb funkciói:

Használjon fejlett AI-modelleket, mint például a GPT-3, hogy gyorsan megértse, kiszámítsa és módosítsa az adatokat, pontos és valós idejű eredményeket generálva.

Használjon testreszabott AI-modelleket olyan táblázatkezelő modellek létrehozásához, amelyek szöveget manipulálnak, kivonnak vagy összefoglalnak.

Növelje hatékonyságát az ismétlődő feladatok automatizálásával egy egyszerű képlet segítségével.

Kezelje az adatokat egyszerűen a Google Sheets felhasználóbarát kiegészítőjével.

A PromptLoop korlátai:

Magasabb tanulási görbe (a testreszabáshoz technikai szakértelem szükséges)

Nincs többnyelvű támogatás

Csak a táblázatban szereplő adatok vizualizálására alkalmas eszközökre korlátozódik.

PromptLoop árak:

Ingyenes

Kezdő ár: 29 USD/hó

PromptLoop értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Goodlookup

via Goodlookup

A Goodlookup egy megbízható eszköz, amelyet táblázatkezelési igényeinek kielégítésére terveztek. Természetes képességgel rendelkezik az információk megértésére és értelmezésére, akárcsak a GPT-3 (egy intuitív jellegéről ismert nyelvi modell).

A GPT-3 intuitív képességeivel rendelkezik, és hatékony adatkapcsolat-egyeztető funkciókkal is ellátott. Ha már használt vlookup vagy index match funkciót, akkor a GoodLookup-ot tekintse a következő szintű verziónak.

Ez az eszköz úgy lett kiképezve, hogy az Ön adatait úgy értsen meg, ahogy a GPT-3 a nyelvet. Gyorsan felismeri a mintákat és összefüggéseket. Tehát ha vannak olyan adatai, amelyek nem illeszkednek tökéletesen egymáshoz, a GoodLookup akkor is pontosan összekapcsolja a pontokat.

A Goodlookup legjobb funkciói:

Használja a témák közötti kapcsolatok szemantikai megértését, hogy a hasonlóságok alapján csoportokba rendezze a dolgokat.

Pontosabb és értékesebb eredményeket kaphat az adatok értelmezésében a továbbfejlesztett szövegegyeztetéssel.

Használja ki a találatok értékelési mechanizmusát, amely jelzi, hogy a szavak mennyire illeszkednek egymáshoz a vektortérben. Ez a átlátható pontozási rendszer pontos és finomított eredményeket biztosít.

A Goodlookup korlátai:

Nincs ingyenes verzió

A Goodlookup kifejezetten a Google Sheets számára készült, és más táblázatkezelő szoftverekkel nem kompatibilis.

Goodlookup árak:

Éves előfizetés: 15 USD/év

Goodlookup értékelések és vélemények:

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Olvassa el még: Dolgozzon gyorsabban ezekkel a termelékenységet növelő trükkökkel és a Google Sheets AI eszközökkel!

Bár nem Excel AI eszköz, a ClickUp hozzáadott értéket jelent a munkafolyamatok egyszerűsítésével és a képletek létrehozásához szükséges zökkenőmentes felület biztosításával.

Más AI-alapú Excel-eszközöktől eltérően a ClickUp túllép a táblázatok területén, és hatékony funkciókat kínál a projektmenedzsment, a feladatok nyomon követése és a csapatok koordinálása terén. Noha nem az Excel-ben működik, felhasználóbarát felületével kiválóan egyszerűsíti az adatokkal kapcsolatos feladatokat.

ClickUp

A ClickUp AI segít kiváló tartalmak létrehozásában az Ön igényeinek megfelelő utasítások megadásával. Hatékony funkciókat kínál a Docs-ban történő képletek generálásához, így sokoldalú eszközzé teszi a dokumentumkezelés és az együttműködés terén.

Próbálja ki a ClickUp Brain-t! Csiszolja kommunikációs készségeit és takarítson meg időt a ClickUp Brain segítségével.

Ráadásul a ClickUp Table View funkció alternatívát kínál az Excelhez az adatok hatékony szervezéséhez és elemzéséhez. A ClickUp integrálható különböző termelékenységi eszközökkel, hogy zökkenőmentes munkafolyamat-kezelést biztosítson a különböző platformokon.

A ClickUp legjobb funkciói:

Hatékony feladatkezelés: Hatékony Hatékony feladatkezelési funkciók segítségével zökkenőmentesen szervezheti feladatait, állíthatja be prioritásait és követheti nyomon az előrehaladást.

Rugalmas nézetek : Különböző nézeteket kínál, például lista, tábla, naptár és Gantt-diagram, hogy a feladatokat az Ön preferenciáinak megfelelően vizualizálhassa és kezelhesse.

Integrációs képességek: Számos harmadik féltől származó alkalmazással és eszközzel integrálható a zökkenőmentes munkafolyamat érdekében.

Együttműködési eszközök: A megjegyzések, említések és A megjegyzések, említések és valós idejű együttműködés funkcióival a ClickUp elősegíti a hatékony kommunikációt és a csapatmunkát.

Platformok közötti kompatibilitás: Különböző eszközökön és platformokon is elérhető, így bármikor és bárhol zökkenőmentesen kezelheti munkafolyamatait.

A ClickUp korlátai:

Mivel számos funkcióval és felhasználási esettel rendelkezik, a ClickUp egyesek számára meredek tanulási görbével járhat.

Egyes fejlett funkciók csak fizetős csomagokkal érhetők el.

ClickUp árak:

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)

Vidd a táblázatkezelést egy új szintre ezekkel az AI Excel eszközökkel. Segítenek feltárni rejtett információkat, időt megtakarítani és jobb eredményeket elérni.

A ClickUp nem csak a munkafolyamatát, hanem a termelékenységhez való teljes hozzáállását is megváltoztathatja. Készüljön fel a táblázatkezelő munkafolyamatának optimalizálására a ClickUp segítségével – az AI erejével. Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra.