Hogyan számoljuk ki az időt az Excelben (teljes útmutató és hasznos képletek)

Ha az Excel programot használja projektjei kezeléséhez, és segítségre van szüksége az időszámításban, akkor nem egyedül van. A projekt vagy feladat eltelt idejének kiszámítása elengedhetetlen a csapatvezetők számára, akiknek tudniuk kell, mely munkákat kell előnyben részesíteni, és hogyan kell megfelelően elosztani az erőforrásokat.

Egyszerűen fogalmazva: az időértékek kezelése bonyolult feladat az Excelben, különösen az időeltérés, a ledolgozott órák vagy két alkalmazott közötti különbség kiszámításakor.

Szerencséjére mi elvégeztük az összes nehéz munkát, hogy segítsünk a cellák formázásában és az eltelt idő gyorsabb kiszámításában az Excelben. Legyen magabiztos az Excel használatában a projektidő nyomon követéséhez, és fedezze fel a különböző időszámítási módszereket.

Az Excelben az időt idő formátumú tizedes számokként tárolják, ami bonyolulttá, de rugalmassá teszi a számításokat.

Főbb időszámítások Idő hozzáadása : A feladatok időtartamának összegzéséhez (< or > 24 óra) Idő kivonása : Az időkülönbség kiszámításához (< or > 24 óra)

Időszámítási képletek : Példák: =B2-A2 az időkülönbséghez =(B2-A2)*24 az órákhoz

Az egyéni formátumok, mint például h:mm vagy [h]:mm;@, 24 órán túli időtartamok esetén módosítják az eredményeket.

Használja a cellákban a „Custom” formátumot az idő megfelelő megjelenítéséhez és a negatív értékek elkerüléséhez.

Használjon olyan képleteket, mint a =SUM(B2:B3) a teljes időtartamokhoz, és állítsa be a formátumokat a 24 órán túli eredményekhez.

Az Excel nem támogatja a valós idejű frissítéseket és az intuitív feladatkövetést.

A ClickUp táblázati nézet és időfunkciói egyszerűsítik a feladatok nyomon követését és a számításokat a drag-and-drop funkcióval, a megosztható táblázatokkal és a dátum/idő mezőkkel. A ClickUp időelemzési sablonját is felhasználhatja az időkövetés egyszerűsítésére.

A ClickUp az Excelnél jobb, mint egy all-in-one eszköz az időkövetéshez, a feladatok szervezéséhez és a projektmenedzsmenthez, és simább felhasználói élményt kínál. Idő hozzáadása : A feladatok időtartamának összegzéséhez (< or > 24 óra)

Időszámítások típusai az Excelben

Nincs egyetlen képlet vagy formátum az idő kiszámításához az Excelben. Ez az adatkészlettől és a elérni kívánt céltól függ. A legtöbb esetben egyéni formátumot (szám a szöveg felett funkció) használnak az idő és dátum értékek vagy az időeltérés értékének megértéséhez.

⭐ Kiemelt sablon Unod már az időszámításokkal való küszködést az Excelben? A ClickUp ingyenes időelemzési sablonja megkönnyíti az óráid naplózását, áttekintését és kezelését – bonyolult képletek és stressz nélkül. Ingyenes sablon letöltése A ClickUp időelemzési sablonja segít nyomon követni és elemezni a feladatokra fordított időt.

Kétféle számítás létezik, amelyekkel elindulhat:

Idő hozzáadása : Ha két időérték összegét kell kiszámolnia, hogy megkapja a teljes időt 24 óránál kevesebb idő hozzáadása : Ha tudnia kell, hogy hány óra és perc alatt lehet elvégezni két egyszerű feladatot 24 óránál több idő hozzáadása : Ha több lassú, összetett feladat becsült vagy tényleges eltelt idejét kell összeadnia

Idő kivonása : Ha meg kell számolnia a kezdési és befejezési idő közötti teljes időt Kivonja azokat az időket, amelyek különbsége kevesebb, mint 24 óra : Ha meg kell számolnia, hogy hány óra telt el azóta, hogy egy csapattag elkezdett egy egyszerű feladatot végrehajtani Kivonja azokat az időket, amelyek különbsége több, mint 24 óra : Ha meg kell tudnia, hogy hány óra telt el a projekt kezdete óta

Búcsút inthet a bonyolult Excel-képleteknek és a kézi munkának! Próbálja ki a ClickUp táblázatos nézetét 😎

Hogyan számolhatja ki az időt és az órákat az Excelben?

Vessünk egy pillantást néhány képletre az időszámításhoz az Excelben, hogy pontosan megkapja az órákat, perceket és másodperceket a saját időformátumában.

Időeltérés az Excelben

Mielőtt megtanítanánk, hogyan kell kiszámítani az időt az Excelben, először meg kell értenie, hogy mik is azok az időértékek. Az időértékek azok a tizedes számok, amelyekre az Excel időformátumot alkalmazott, hogy azok időnek tűnjenek (azaz órák, percek és másodpercek).

Mivel az Excelben az idők számok, összeadhatja és kivonhatja őket. A kezdési és befejezési idő közötti különbséget „időeltérésnek” vagy „eltelt időnek” nevezzük.

Az alábbi lépéseket kövesse, ha 24 óránál rövidebb időtartamokat szeretne kivonni:

1. Írja be a kezdési dátumot és időt az A2 cellába, majd nyomja meg az Enter billentyűt. Ne felejtse el beírni az „AM” vagy „PM” jelölést. 2. Írja be a befejezési időt a B2 cellába, majd nyomja meg az Enter billentyűt. 3. Írja be a =B2-A2 képletet a C2 cellába, majd nyomja meg az Enter billentyűt.

Példa az idő kivonására ugyanazon a napon az Excelben

FIGYELEMAhogy az ábrán látható, ez a képlet nem működik különböző napokhoz tartozó idők esetén. Ez a példa két időérték közötti időeltérést mutat egy 24 órás időszakon belül.

4. Kattintson a jobb gombbal a C2 cellára, és válassza a Cellák formázása lehetőséget.

Az egyéni érték különböző dátumformátum-beállításokkal állítható be.

5. Válassza az Egyéni kategóriát, és írja be a „h:mm” kifejezést.

MELLÉKJEGYZETLehet, hogy órában vagy órában, percben és másodpercben kifejezett időkülönbséget szeretne kapni. Ebben az esetben írja be a „h” vagy „h:mm:ss” karaktereket. Ezzel elkerülheti a negatív időértékeket.

6. Kattintson az OK gombra, hogy megtekintse a teljes változást egy olyan formátumban, amely csak az A2 és B2 közötti eltelt idő óráinak és perceinek számát írja le.

Példa az órákat és perceket megjelenítő formátumra

Olvassa el részletes blogbejegyzésünket, amelyben azonnal alkalmazható időgazdálkodási stratégiák listáját találja!

Az előző szakaszban megtanulta, hogyan kell kiszámítani az órákat az Excelben. Azonban a megtanult képlet csak 24 óránál rövidebb időeltérésekre volt alkalmazható.

Ha 24 óránál nagyobb időtartamot kell kivonnia, akkor az időpontok mellett a dátumokkal is dolgoznia kell. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket (cellák formázása párbeszédpanel):

1. Írja be a kezdési időt az A2 cellába, és nyomja meg az Enter billentyűt. 2. Írja be a befejezési időt a B2 cellába, és nyomja meg az Enter billentyűt. 3. Kattintson a jobb gombbal az A2 cellára, és válassza a Cellák formázása lehetőséget. 4. Válassza az Egyéni kategóriát, és írja be a „h/n/éééé ó:pp AM/PM” formátumot. 5. Kattintson az OK gombra, hogy az A2 cellában a formátum „1/0/1900”-ra változzon, és állítsa be a dátumot. 6. A Formátummásoló segítségével másolja az A2 cellában lévő formázást a B2 cellába, és állítsa be a dátumot. 7. Írja be a =(B2-A2)*24 képletet a C2 cellába, és nyomja meg az Enter billentyűt, hogy a teljes érték A2 és B2 között eltelt idő óráinak számát leíró formátumra változzon.

Példa az Excelben az idők kivonásához szükséges teljes változásra

FIGYELEMA fenti képletben a helyes érték megszerzéséhez a „Szám” formátumot kell alkalmaznia a C2 cellára.

Időösszegzés az Excelben

Tegyük fel, hogy össze szeretné számolni a több projektfeladaton dolgozó csapattagok közötti időeltérést. Ha ezek az időtartamok összesen kevesebb, mint 24 óra, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Írjon be egy időtartamot a B2 cellába (h:mm formátumban), majd nyomja meg az Enter billentyűt. 2. Írja be a másik időtartamot a B3 cellába, majd nyomja meg az Enter billentyűt. 3. Írja be a =B2+B3 képletet a B4 cellába, majd nyomja meg az Enter billentyűt.

Példa 24 óránál rövidebb idők összeadására Excel képletekben (B oszlop)

PRO TIPPHa inkább egyetlen gombra kattintana, mint képletet beírni, akkor helyezze a kurzort a B4 cellába, és nyomja meg a Σ (vagy AutoSum) gombot a Home fülön. A gomb a =SUM(B2:B3) képletet alkalmazza a fenti példában szereplő cellára.

Ha a projektfeladatok teljes időtartama meghaladja a 24 órát, akkor kövesse az alábbi lépéseket:

1. Írjon be egy időtartamot a B2 cellába (h:mm formátumban), majd nyomja meg az Enter billentyűt. (Figyelem: Ne feledje, hogy a maximális időtartam 23 óra 59 perc. 2. Írja be a másik időtartamot a B3 cellába, majd nyomja meg az Enter billentyűt. 3. Írja be a =B2+B3 képletet a B4 cellába, majd nyomja meg az Enter billentyűt. 4. Kattintson a jobb gombbal a B4 cellára, majd válassza a Cellák formázása lehetőséget. 5. Válassza az Egyéni kategóriát, majd írja be a „[h]:mm;@” formátumot. 6. Kattintson az OK gombra, hogy a B4 cellában megjelenjen a B2 és B3 cellákban szereplő időtartamok összege.

Példa 24 óránál többet kitevő értékek összeadására (B oszlop)

Ha többet szeretne megtudni az Excel projektmenedzsmentről , blogunk a tökéletes kiindulási pont!

További Excel-források:

A teljes lista az Excelben az idő kiszámításához használható képletekről

Érdemes megismerni a képleteket, ha időeltérést számol az Excelben. Az időeltérés és az érték helyes beállításához összeállítottunk egy képletlistát, amely megkönnyíti a számításokat.

Képlet Leírás =B2-A2 A különbség az A2 és B2 cellákban szereplő két időérték között =(B2-A2)*24 Az A2 és B2 cellákban szereplő értékek közötti órák száma (24 egy nap óráinak száma) Figyelem: Ha a különbség 24 óra vagy annál több, akkor az A2 és B2 cellákra a „Egyéni” formátumot kell alkalmaznia, „h/n/éééé ó:pp AM/PM” típusban. Emellett a „Szám” formátumot is alkalmaznia kell az időkülönbség képletét tartalmazó cellára. =TIMEVALUE(„8:02 PM”)-TIMEVALUE(„9:15 AM”) Figyelem: A különbségnek kevesebbnek kell lennie 24 óránál. =TEXT(B2-A2,”h”) Az A2 és B2 cellákban szereplő értékek közötti órák Figyelem: Az A2 és B2 cellákra a „h” típusú „Egyéni” formátumot kell alkalmaznia. Ezenkívül a B2 cellában szereplő érték nem lehet kisebb az A2 cellában szereplőnél, és a különbségnek kevesebbnek kell lennie 24 óránál, hogy ne legyen negatív érték. A TEXT függvény szöveges értéket ad vissza. =TEXT(B2-A2,”h:mm”) Percek és órák az A2 és B2 cellákban szereplő időértékek között. Figyelem: Az A2 és B2 cellákra a „Custom” formátumot kell alkalmaznia „h:mm” típusban. Ezenkívül a B2 cellában szereplő érték nem lehet kisebb az A2 cellában szereplőnél, és a különbség nem lehet nagyobb 24 óránál. =TEXT(B2-A2,”h:mm:ss”) Órák, percek és másodpercek az A2 és B2 cellákban szereplő időértékek között. Figyelem: Az A2 és B2 cellákra a „h:mm:ss” típusú „Egyéni” formátumot kell alkalmaznia. A B2 cellában szereplő érték nem lehet kisebb, mint az A2 cellában szereplő, és a különbség nem lehet nagyobb, mint 24 óra. =INT((B2-A2)*24) A teljes órák száma az A2 és B2 cellákban szereplő időértékek között (24 óra egy napban). Figyelem: Ha a különbség 24 óra vagy annál több, akkor az A2 és B2 cellákra a „Egyéni” formátumot kell alkalmaznia, „h/n/éééé ó:pp AM/PM” típusban. A különbséget tartalmazó cellára pedig a „Szám” formátumot kell alkalmaznia. =(B2-A2)*1440 A cellák A2 és B2 időértékei közötti percek száma (1440 perc egy napban). Figyelem: Ha a különbség 24 óránál nagyobb, akkor az A2 és B2 cellákra a „Egyéni” formátumot kell alkalmaznia, „h/n/éééé ó:pp AM/PM” típusban. A különbséget tartalmazó cellára pedig a „Szám” formátumot kell alkalmaznia. =(B2-A2)*86400 A másodpercek száma az A2 és B2 cellákban szereplő időértékek között (86400 egy nap másodperceinek száma). Figyelem: Ha a különbség 24 óra feletti, akkor az A2 és B2 cellákra a „Egyéni” formátumot kell alkalmaznia, „h/n/éééé ó:pp AM/PM” típusban. A különbséget tartalmazó cellára pedig a „Szám” formátumot kell alkalmaznia. =HOUR(B2-A2) Az A2 és B2 cellákban szereplő időértékek közötti órák száma. Figyelem: A B2 cellában szereplő érték nem lehet kisebb, mint az A2 cellában szereplő érték, és a különbségnek kevesebbnek kell lennie, mint 24 óra. Ezenkívül a HOUR függvény numerikus értéket ad vissza. =MINUTE(B2-A2) A cellákban A2 és B2 szereplő időértékek közötti percek száma. Figyelem: A B2 cellában szereplő érték nem lehet kisebb, mint az A2 cellában szereplő érték, és a különbségnek kevesebbnek kell lennie, mint 60 perc. Ezenkívül a MINUTE függvény numerikus értéket ad vissza. =SECOND(B2-A2) Másodpercek az A2 és B2 cellák időértékei között. Figyelem: A B2 cellában szereplő érték nem lehet kisebb, mint az A2 cellában szereplő érték, és a különbségnek kevesebbnek kell lennie, mint 60 másodperc. Ezenkívül a SECOND függvény numerikus értéket ad vissza. =NOW()-A2 Az A2 cellában szereplő dátum és idő, valamint a jelenlegi dátum és idő között eltelt idő. Figyelem: Ha az eltelt idő 24 óra feletti, akkor a „Custom” (Egyéni) formátumot kell alkalmaznia „d „days” h:mm:ss” típusú cellával az időeltérés képletét tartalmazó cellára. Ezenkívül az Excel nem frissíti az eltelt időt valós időben. Ehhez a Shift+F9 billentyűkombinációt kell megnyomnia. =TIME(HOUR(NOW()),MINUTE(NOW()),SECOND(NOW()))-A2 Az A2 cellában szereplő érték és a jelenlegi dátum és idő között eltelt idő. Figyelem: Az Excel nem frissíti az eltelt időt valós időben. Ehhez a Shift+F9 billentyűkombinációt kell megnyomnia. =INT(B2-A2)&” nap, “&HOUR(B2-A2)&” óra, “&MINUTE(B2-A2)&” perc és “&SECOND(B2-A2)&” másodperc” Az A2 és B2 cellákban szereplő dátum és idő vagy időértékek között eltelt idő, „dd nap, hh óra, mm perc és ss másodperc” formátumban kifejezve. Figyelem: Ez a képlet szöveges értéket ad vissza. Ha az eredménynek értéknek kell lennie, használja a =B2-A2 képletet, és alkalmazza a „Custom” formátumot a „d napok”, „h órák”, „m percek” és „s másodpercek” típusokkal az időeltérés képletét tartalmazó cellára. =IF(INT(B2-A2)>0,INT(B2-A2)&” nap,”,””)&IF(HOUR(B2-A2)>0,HOUR(B2-A2)&” óra,”,””)&IF(MINUTE(B2-A2)>0,MINUTE(B2-A2)&” perc, és “,””)&IF(SECOND(B2-A2)>0,SECOND(B2-A2)&” másodperc”,””) Az A2 és B2 cellákban szereplő dátum és idő vagy értékek között eltelt idő, „dd nap, hh óra, mm perc és ss másodperc” formátumban kifejezve, a nulla értékek elrejtve. Figyelem: Ez a képlet szöveges értéket ad vissza. Ha az eredménynek értéknek kell lennie, használja a =B2-A2 képletet, és alkalmazza a „Egyéni” formátumot a „d napok”, „h órák”, „m percek” és „s másodpercek” típusokkal az időeltérés képletét tartalmazó cellára. =A2+TIME(1,0,0) Az A2 cellában szereplő érték plusz egy óra. Figyelem: Ez a képlet csak 24 óránál rövidebb idő hozzáadását teszi lehetővé egy értékhez. =A2+(30/24) Az A2 cellában szereplő érték plusz 30 óra (24 óra egy napban). Figyelem: Ez a képlet lehetővé teszi, hogy bármilyen számú órát hozzáadjon egy értékhez. =A2-TIME(1,0,0) Az A2 cellában szereplő időérték mínusz egy óra. Figyelem: Ez a képlet csak 24 óránál rövidebb időtartamok levonását teszi lehetővé. =A2-(30/24) Az A2 cellában szereplő időérték mínusz 30 óra. Figyelem: Ez a képlet lehetővé teszi, hogy bármilyen számú órát kivonjon egy értékből. =A2+TIME(0,1,0) Az A2 cellában szereplő időérték plusz egy perc. Figyelem: Ez a képlet csak 60 percnél rövidebb idő hozzáadását teszi lehetővé egy értékhez. =A2+(100/1440) Az A2 cellában szereplő időérték plusz 100 perc (1440 perc egy napban). Figyelem: Ez a képlet lehetővé teszi, hogy tetszőleges számú percet adjon hozzá egy értékhez. =A2-TIME(0,1,0) Az A2 cellában szereplő időérték mínusz egy perc. Figyelem: Ez a képlet csak 60 percnél rövidebb időtartamok levonását teszi lehetővé. =A2-(100/1440) Az A2 cellában szereplő időérték mínusz 100 perc. Figyelem: Ez a képlet lehetővé teszi, hogy bármilyen számú percet kivonjon egy értékből. =A2+TIME(0,0,1) Az A2 cellában szereplő időérték plusz egy másodperc. Figyelem: Ez a képlet csak 60 másodpercnél rövidebb idő hozzáadását teszi lehetővé egy értékhez. =A2+(100/86400) Az A2 cellában szereplő időérték plusz 100 másodperc (86400 másodperc egy napban). Figyelem: Ez a képlet lehetővé teszi, hogy tetszőleges számú másodpercet adjon hozzá egy értékhez. =A2-TIME(0,0,1) Az A2 cellában szereplő időérték mínusz egy másodperc. Figyelem: Ez a képlet csak 60 másodpercnél rövidebb időtartamok levonását teszi lehetővé. =A2-(100/86400) Az A2 cellában szereplő időérték mínusz 100 másodperc. Figyelem: Ez a képlet lehetővé teszi, hogy bármilyen számú másodpercet kivonjon egy értékből. =A2+B2=SUM(A2:B2) Összes óra, óra és perc, vagy óra, perc és másodperc az A2 és B2 cellák értékeiben, attól függően, hogy milyen formátumot alkalmazott ezekre a cellákra. Figyelem: Ha az összeg meghaladja a 24 órát, akkor a SUM képletet tartalmazó cellára a „Custom” formátumot kell alkalmaznia a „[h]:mm;@” típusú formátummal.

Egyszerűbb alternatíva az idő számításához az Excelben

Bár a cikkben szereplő képletek működnek, van egy jobb módszer az idő kiszámítására, mint az Excel: a ClickUp!

Természetesen a táblázatok kiválóan alkalmasak az adatok kezelésére, de mi a helyzet a napi feladatokkal? És hogyan kommunikál a csapatával, hogy ezeket az időket egyszerűen és világosan bemutassa?

Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot! Rendezze el az összes feladatát egy rácsban a legfontosabb adataikkal együtt, beleértve az állapotot, a határidőt, a felelősöket stb. a ClickUp táblázatos nézetével, majd elemezze őket rendezés, szűrés és egyéb funkciók segítségével.

A ClickUp táblázatos nézetével könnyedén nyomon követheti az összes feladatot, beleértve a megbízottakat, az állapotot és a határidőket. Ráadásul a táblázatos nézet segítségével gyorsan ellenőrizheti az egyes projektfeladatok előrehaladását.

Használja a ClickUp dátum- és időfunkcióit, hogy könnyedén kiszámolja a ledolgozott időt.

De ez még nem minden: a táblázatot más szoftverekbe is átmásolhatja, bizonyos oszlopokat rögzíthet, az oszlopok méretét automatikusan beállíthatja, és egyedi link segítségével meg is oszthatja a táblázatokat.

Ez az egyszerű felület lehetővé teszi, hogy sorokat és oszlopokat könnyedén áthúzzon, és így gyorsan megváltoztassa a nézetet.

Húzza át a feladatokat a ClickUp táblázatos nézetére az egyszerű szervezés érdekében.

A ClickUp egy all-in-one menedzsment szoftver az időkövetéshez és az időbecslések kiszámításához, amely támogatja a dátum- és időmezőket, így végre búcsút inthet az Excelnek a projektmenedzsment igényeinek kielégítéséhez.

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon és értékelje az üresjárati időt a ClickUp időelemzési sablon segítségével.

Ha nem szeretne a nulláról kezdeni, próbálja ki a ClickUp időelemzési sablonját! Ez a sablon lehetővé teszi a projekt ütemtervének figyelemmel kísérését, az egyes feladatok időtartamának nyomon követését, valamint az egyes feladatokra vagy projektekre fordított idő elemzését az átfogó felügyelet érdekében. Az időkihasználásról világos és átfogó képet adva elősegíti a termelékenységet és biztosítja a hatékony erőforrás-elosztást. Búcsúzzon el a bonyolult Excel-képletektől, és kezdje el optimalizálni csapata időgazdálkodását a ClickUp segítségével!

Ingyenes sablon letöltése Ellenőrizze az adatokat többféle nézetben – lista, tábla, rács, dokumentum, térkép és űrlap – a ClickUp táblázatkezelő sablon segítségével.

Szeretné megtartani táblázatait az Excelben vagy a Google Sheetsben, de szeretne gyorsabban dolgozni az adataival? Próbálja ki a ClickUp táblázatsablonját. Ez segít Önnek:

Táblázatok szervezése egy központi rendszerbe

Kövesse nyomon az időbeli változásokat, és működjön együtt csapattársaival

Könnyedén hozzáférhet és frissítheti adatait a világ bármely pontjáról.

Integrálja az adatokat más ClickUp eszközökkel, például a Csevegés és a Dokumentumok eszközökkel.

Nem hisz nekünk? Próbálja ki még ma a ClickUp-ot, és a táblázatokkal kapcsolatos káosz a múlté lesz!