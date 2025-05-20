Hogyan készítsünk szervezeti ábrát az Excelben 2025

Elmondhatja nekünk: A szervezeti ábra elkészítése napokig tart.

Nemcsak a 47 csapattag mindegyikétől kell információkat gyűjtenie a szervezeti ábra kitöltéséhez (Senior vagy Sr? A középső nevét használja?), hanem az Excelben minden mező és sor formázásával is meg kell küzdenie.

A szervezeti ábra minden alkalmazott számára felbecsülhetetlen értékű forrás, különösen a közös együttműködési projektek és a kommunikáció kezelése szempontjából. A szervezeti ábra Excelben történő gyors elkészítése több időt és energiát hagy a gyors és hatékony döntések meghozatalára, hogy a munkaerő közelebb kerüljön a szervezeti célokhoz.

Ez a cikk bemutatja a hagyományos és a modern szervezeti ábra közötti különbségeket, a szervezeti ábra elkészítését az Excelben, valamint az Excel tippeket a duplikált munkavégzés elkerüléséhez!

Mi az Excel szervezeti ábra?

A szervezeti ábra vagy szervezeti felépítés egy diagram, amely egy vállalkozás belső jelentési és kapcsolati struktúráját mutatja be. A hagyományos szervezeti ábrák piramis alakú, felülről lefelé épülő struktúrával rendelkeznek.

A vállalat legfelső vezetői pozíciói a legfelső szinten szerepelnek. A szervezet többi alkalmazottja a második, harmadik és az azt követő szinteken található. A szervezeti ábra vonalai az alkalmazottak összekapcsolásával mutatják be a jelentési útvonalat.

Tegyük fel, hogy mélyebb betekintést szeretne nyerni a csapatok közötti függőségekbe, vagy különböző pozíciók funkcióit kell értékelnie. Ilyen esetekben a hagyományos Excel szervezeti ábra nem felel meg a tervezési és funkcionális követelményeknek.

A modern szervezeti ábra szoftverek használata sokkal több előnnyel jár, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy rugalmasak és proaktívak maradjanak a szervezeti átszervezések, vezetői változások és létszámbővítések során.

Milyen szempontból jobbak a modern szervezeti ábrák a hagyományosaknál? A modern szervezeti ábrák nemcsak áttekinthető vizuális képet nyújtanak, hanem a következőképpen is segítik a csapatokat:

Értékelje a munkavállalók és az osztályok konkrét felelősségi köreit

Mutassa be az új pozíciók szükségességét az erőforráshiányok pótlására

Közvetlen elérhetőségek

Tervezzen funkciók közötti projekteket

Tisztázza a projekt érdekelt feleit

A szerepek és felelősségek áttekintése

Hogyan készítsünk szervezeti ábrát az Excelben?

Ebben a szervezeti ábra bemutatóban a Microsoft Word for Mac 16. 54 verziót használjuk. A lépések és funkciók eltérőek lehetnek, ha más platformot vagy verziót használ.

1. lépés: Hozzon létre egy alkalmazotti névjegyzéket

A szervezeti ábra tartalmaznia kell a munkavállaló vezeték- és utónevét, beosztását és osztályát, az Ön felhasználási esetétől függően. Rendezze ezeket az adatokat a táblázatba, szükség szerint más részletekkel együtt.

Példánkban egy csapatvezető szeretné megtekinteni a kreatív részleg teljes és részmunkaidős alkalmazottainak státuszát, hogy indokolja a részleg létszámának növelését.

Tipp: Minden vezető nevét vastag betűvel jelölje meg, és alatta sorolja fel a közvetlen beosztottjaikat, így a szervezeti ábra szerkesztésekor nem kell emlékeznie rájuk! Alternatív megoldásként szimbólumot is hozzáadhat a nevük elé, például *, majd később a Keresés és csere funkcióval törölheti.

Készült: Microsoft Excel

2. lépés: Válassza ki a megfelelő SmartArt grafikát

Az, hogy mire fogja használni a szervezeti ábrát, befolyásolja a diagram típusát. Az Excelben megtalálható a standard Szervezet ábra, a Kör Kép ábra, a Hierarchia ábra és még sok más. Bármelyik SmartArt grafikát is választja, bármikor könnyedén átválthat egy másikra!

Smart Art grafika hozzáadásához lépjen a Beszúrás fülre > SmartArt ikon > válassza a Hierarchia lehetőséget a legördülő menüből > válassza az Organizációs ábra lehetőséget.

Készült: Microsoft Excel

3. lépés: Adja hozzá az alkalmazottak adatait a szervezeti ábrához

Először jelölje ki és másolja az összes alkalmazotti adatot, majd illessze be a szöveget a SmartArt ablakba. A szervezeti ábra kicsinek és nehezen olvashatónak tűnik, de ezt kijavítjuk, amikor az alkalmazottakat a megfelelő jelentési struktúrába rendezzük.

Készült: Microsoft Excel

Tipp: Ha nem látja a Szövegpanel ablakot, ellenőrizze, hogy kiválasztotta-e a szervezeti ábrát, majd a Menü eszköztáron nyissa meg a SmartArt Tervezés fület, és kattintson a Szöveg Panel gombra.

Készült: Microsoft Excel

4. lépés: A szervezeti ábra elrendezése és testreszabása

Most pedig rendezzük el a jelentési struktúrát a Szöveg panel ablakban! A panel tetején található szimbólumok segítenek bizonyos műveletek végrehajtásában:

Pluszjel: Új mező (alkalmazott) hozzáadása

Mínuszjel: Dobjon ki egy négyzetet (alkalmazottat)

Balra, jobbra, lefelé és felfelé mutató nyilak: doboz (alkalmazott) mozgatása

Készült: Microsoft Excel

Tipp: A billentyűzeten található tabulátor és törlés gombokkal is balra vagy jobbra mozgathatja a mezőket (és ezzel kattintásokat takaríthat meg)!

Vegye át az összes alkalmazott nevét, és helyezze el őket a hierarchiában. Ahogy mozgatja a négyzeteket, látni fogja, hogy a szervezeti ábra kezd kialakulni.

Készült: Microsoft Excel

Ezután kattintson a szervezeti ábrára, és a billentyűzet Enter gombjával adjon meg minden részletet (név, beosztás, osztály és státusz) egy-egy sorban.

Készült: Microsoft Excel

Tipp: Ha meg szeretné változtatni a szervezeti ábra színeit vagy általános stílusát, lépjen a Menü eszköztárra, és a SmartArt Tervezés fül alatt válassza ki a kívánt testreszabási beállításokat.

Készült: Microsoft Excel

5. lépés: Mentés szervezeti ábra sablonként

Elégedett a szervezeti ábrájával? Remek! Mentse el sablonként a jövőbeli módosításokhoz. Lépjen a Menü eszköztár > Fájl > Mentés sablonként menüpontra.

Készült: Microsoft Excel

Excel szervezeti ábra sablon

Microsoft Excel szervezeti ábra sablon

Az Excelben készült szervezeti ábra legnagyobb hátránya, hogy az egyes részlegekről vagy alkalmazottakról rendelkezésre álló minimális információkon kívül semmi mást nem lehet megtudni. A nevek, beosztások és arcok nem adnak közvetlen lehetőséget a csapat tagjainak megkeresésére.

Korábban megismerkedtünk a modern szervezeti ábra szoftverek előnyeivel. Ha olyan megoldást keres, amely helyettesítheti az Excel termelékenységi eszközt, vagy kíváncsi a ClickUp-ra, íme három ok, amiért érdemes áttérni!

1. probléma: Az Excel nem alkalmas közös munkára

Az időzónák szerint elválasztott csapatoknak intuitív szervezeti ábra szükséges a találkozók, projektek és üzleti utak bármikor történő ütemezéséhez. Ha mindenki elérhetősége egy szervezeti ábrán szerepel, akkor már nem fulladnak el a felesleges e-mailek oda-vissza küldözgetésében.

Tervezze meg, hogy több időt tölt az Excel szervezeti ábrájával, mint megtakarít.

Ha inkább a valós idejű együttműködést részesíti előnyben, és szeretné, ha az alkalmazottak maguk frissítenék az irodán kívüli és kapcsolattartási adataikat, használja a Whiteboards és a Mind Maps alkalmazásokat!

A ClickUp vizualizációs eszközei lehetővé teszik a csapatok számára, hogy több tartalmat és médiát adjanak hozzá szervezeti ábrájukhoz, így mindenki kapcsolatban maradhat az emberekkel és az erőforrásokkal. Íme néhány módszer a ClickUp Whiteboards testreszabásához:

Igazítsa az objektumokat egymáshoz, hogy kapcsolatokat hozzon létre az intelligens igazítási irányelvek segítségével.

Díszítse szervezeti ábráját szalagcímekkel, fejlécekkel, kiemelésekkel és gombokkal

Alakzatok, jegyzetek vagy szövegek konvertálása ClickUp feladattá

Változtassa meg a színeket, méreteket és összekötő típusokat

@említse meg az embereket, feladatokat és a ClickUp Docs dokumentumokat

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntések vesznek el a csevegések, e-mailek és táblázatok között. Egységes rendszer nélkül a döntések rögzítésére és nyomon követésére a kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban. A ClickUp feladatkezelési funkcióival soha többé nem kell ezzel foglalkoznia. Készítsen feladatokat csevegésből, feladatkommentekből, dokumentumokból és e-mailekből egyetlen kattintással!

2. probléma: Az Excelben a szervezeti ábrák elkészítése órákat vesz igénybe

Az Excel segítségével több forrásból, például e-mailekből, Slackből és PDF-fájlokból gyűjtheti össze az információkat. Ezután másolja, illessze be és formázza az szervezeti ábra minden alkalmazottjának mezőjét. Van egy gyorsabb módszer a folyamat egyszerűsítésére. És mindez egy űrlapmal kezdődik!

Megoldás: Gyűjtsd össze a megfelelő információkat a ClickUp Forms segítségével

Így működik: elküldi a ClickUp űrlap linkjét, amely tartalmazza az összes kérdést, amelyet az adott személynek kitöltenie kell a profiljához (portréfotó, beosztás, időzóna, preferált kommunikációs csatorna stb. ). Miután a személy kitöltötte az űrlapot, az adatait továbbítja az Ön által választott listához.

Miután összegyűjtötte az összes választ, csoportosíthatja, rendezheti és szűrheti a feladatokat, hogy valós idejű könyvtárlistát készítsen, amelyen minden alkalmazott bármikor és bárhol interakcióba léphet!

Töltse ki a ClickUp űrlapot asztali számítógépen vagy mobil eszközön

3. probléma: Az Excelben készült szervezeti ábra csak a személyek és csapatok közötti formális kapcsolatokat mutatja

A hagyományos Excel-szervezeti ábra nem tartalmazza a funkciók közötti csapatok együttműködésének fontos kontextusát. Például egy ügyvezető asszisztens papíron a kreatív igazgatónak és a marketing alelnökének tartozik beszámolási kötelezettséggel. De informálisan a tervezési osztályt is támogatja, mint csapatkoordinátor.

Vagy talán egy vállalat-szintű munkáltatói márkakampányhoz állít össze egy többfunkciós csapatot, és ehhez marketinges, jogi, kreatív és humánerőforrás-szakemberekre van szüksége. A kampányhoz az embereknek a központi irodában kell tartózkodniuk a helyszíni forgatáshoz. A kollaboratív szoftverben található natív szervezeti ábra értékes forrás lehet ezeknek a személyeknek a gyors megtalálásához és velük való kapcsolatfelvételhez.

Megoldás: Hozzon létre egy hatékony alkalmazotti adatbázist a ClickUp Lists segítségével

Több tíz, száz vagy ezer fős szervezetben dolgozik? A ClickUp Lists hatékony eszközével könnyebb nyomon követni a személyzeti változásokat és átmeneti helyzeteket.

A ClickUp all-in-one alkalmazotti adatbázis-sablonja előre elkészített nézeteket, egyéni mezőket és egyéni állapotokat tartalmaz, amelyekkel könnyedén létrehozhat egy alkalmazotti adatbázist, és fejlődhet a szervezetével együtt!

Rendezze a munkavállalók adatait egy pillanat alatt osztály, helyszín és beosztás szerint.

Naplózza az alkalmazottak munkaidejét, utazási terveit, születésnapjait és egyebeket

Tervezze meg és ossza ki a projekteket teljes átláthatósággal

Töltse le ezt a sablont A ClickUp alkalmazottak névjegyzék sablonjával egyetlen helyen szervezheti az összes alkalmazott adatbázisát.

Egyszerű szervezeti ábrák készítése a ClickUp segítségével

Bemutattuk, hogyan lehet az Excel programot felhasználni szervezeti ábra készítésére, de vannak ennél egyszerűbb, együttműködésen alapuló alternatívák is. A ClickUp segítségével a szervezeti ábrák készítése gyerekjáték! A ClickUp szervezeti ábra sablonja egyedülálló módszert kínál a csapat struktúrájának intuitív és vizuális módon történő szervezésére. Nincs többé bajlódás az Excel mezőkkel vagy a formázással – kezdje el használni a ClickUp szervezeti ábra sablonját!

Töltse le ezt a sablont Ábrázolja csapata struktúráját a ClickUp szervezeti ábra sablonjával!

Ingyenes források állnak rendelkezésre a nap 24 órájában, élő ügyfélszolgálattal, igény szerinti webináriumokkal és online tanulással. Ha a működési hatékonyság a legfontosabb a szervezetében, próbálja ki a ClickUp-ot, hogy munkatársai közelebb kerüljenek a termelékenységi célokhoz! 🧑‍💻