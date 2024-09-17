A 10 legjobb ingyenes AI-eszköz a Google Táblázatokhoz a táblázatok optimalizálásához

Mivel naponta egyre több mesterséges intelligencia (AI) alkalmazás jelenik meg a piacon, az AI-eszközök lehetőségei korlátlanok.
A rutin feladatok automatizálásától és az ellátási láncok optimalizálásától a kiberbiztonsági fenyegetések valós idejű észleléséig és a piacelemzésig – az AI felhasználási esetei ugyanolyan sokfélék, mint kiterjedtek.
Az AI egyik népszerű alkalmazása a meglévő eszközök képességeinek bővítése. Például a Google Sheets önmagában is hatékony feladatkezelő és termelékenységnövelő eszköz, és az AI segítségével még tovább bővítheti funkcióit.
Ha olyan AI eszközt keresel, amelyet a Google Táblázatokkal együtt használva növelheted a termelékenységedet, akkor olvasd tovább ezt a bejegyzést. Ez a blogbejegyzés a Google Táblázatokhoz legalkalmasabb AI eszközöket mutatja be, amelyek javítják a táblázatkezelő programok használatát, és segítenek gyorsabban elvégezni a feladatokat.
Mit kell keresnie a Google Táblázatokhoz készült AI-eszközökben?
Nem minden AI-eszköz egyforma. Íme, hogyan lehet azonosítani azokat, amelyek a legjobban szolgálják a Google Sheets-élményét.
- Könnyű integrálás: Az AI-eszközt a Google Táblázatokban külön konfigurálás nélkül kell beállítani. Más szavakkal, technikai segítség nélkül is el kell tudni indítani és használni.
- Felhasználóbarát: Gyorsan meg kell tudnia érteni, hogyan működik az eszköz, és hogyan tudja azt a saját igényeinek megfelelően használni.
- Funkcionalitás: A Google Táblázatokhoz készült AI-eszköznek pontosan azt kell tudnia, amit Ön használ, legyen az NLP a dummy adatok kinyeréséhez, feldolgozásához és elemzéséhez, feladatok automatizálásához vagy prediktív elemzéshez.
- Testreszabás: Egy jó AI-eszköz lehetővé teszi, hogy az Ön igényeinek megfelelően testreszabja, például más eszközökkel és platformokkal integrálva.
- Skálázhatóság: Az AI-eszköznek képesnek kell lennie a hozzáadott kapacitás kezelésére, ha projektjei mérete vagy összetettsége növekszik.
- Biztonság: Válasszon olyan generatív AI eszközt, amely betartja az adatvédelmi és biztonsági törvényeket, és robusztus titkosítási intézkedésekkel védi az adatokat a visszaélések ellen.
- Frissítések: A rendszeres frissítéseknek köszönhetően a Google Táblázatok mesterséges intelligenciája képes lesz kezelni a teljesítménybeli problémákat és lépést tartani a technológiai fejlődéssel.
A 10 legjobb AI Google Sheets eszköz, amelyet 2024-ben érdemes használni
A vállalkozásod számára legjobb megoldás kiválasztása kihívást jelentő feladat. Hacsak nem ingyenes megoldást keresel, a táblázatkezelő szoftver megvásárlása olyan befektetés, amely indoklást igényel.
Az AI táblázatkezelő eszközök segítenek optimalizálni a táblázatokkal töltött időt és energiát. Ne aggódjon, mi már elvégeztük a házi feladatot. Tekintse meg listánkat, amely a Google Sheetshez elérhető 10 legjobb AI-eszközt tartalmazza:
1. ClickUp – A legjobb projektmenedzsment integrációhoz
A ClickUp egy holisztikus projektmenedzsment platform. Az AI egyik alkalmazási területe a Google Sheets jól szervezett és együttműködésen alapuló optimalizálása.
Használja a ClickUp feladatkezelési funkcióit a Google Táblázatok táblázatkezelő képességeivel. Hozzon létre hatékony automatizálási funkciókat, például a táblázatok automatikus frissítését az új ClickUp feladatokkal, az állapotok szinkronizálását és az időkövetési adatok táblázatokba való átvitelét.
A ClickUp Brain sablonokat generálhat, konkrét táblázatkezelő képleteket tölthet ki, és akár a táblázatkezelő adatokat is összefoglalhatja egy meghatározott, strukturált formátumban, megkönnyítve ezzel a trendek elemzését és a megalapozott döntések meghozatalát. Ez leegyszerűsíti a komplex folyamatokat és kiküszöböli a manuális feladatokat, így Ön a stratégiai szintű kezdeményezésekre koncentrálhat.
Azok számára, akik platformon belüli megoldást keresnek, a ClickUp Table View segítségével könnyedén kezelhetik adatbázisokat, leltárakat és különböző információkat.
A ClickUp szerkeszthető táblázatkezelő sablonját különböző célokra testreszabhatja, az egyszerű táblázatok és könyvelés létrehozásától a átfogó erőforrás- és napi tervezésig.
Ezzel a hatékony sablonnal könnyedén rendszerezheti, vizualizálhatja és kezelheti adatait.
- Nincs többé kézi adatbevitel: automatizálja az adatimportot, hogy időt takarítson meg és elkerülje a hibákat.
- Számoljon úgy, mint egy profi: hozzon létre egyedi képleteket és egyenleteket a könnyű számításokhoz.
- A haladás egy pillanat alatt nyomon követhető: Élvezze az intuitív vizuális elemeket, amelyekkel mindig kézben tarthatja a projekteket és a befektetéseket.
Végül, használja ki a ClickUp + Zapier integrációban rejlő lehetőségeket, hogy zökkenőmentesen dolgozhasson a Google Táblázatokban. Automatizálja a feladatokat, egyszerűsítse az adatkezelést, és növelje a termelékenységet, mint még soha.
A ClickUp legjobb funkciói
- Hozzon létre egyéni státuszú feladatokat, hogy mindig kézben tarthassa őket, pl. „Kiszállítva”, „Megrendelve” és „Teendők” a projektmenedzsment táblázatában.
- Hozzon létre sorokat a Google Sheetsben a Zapier integrációval; küldjön trigger üzeneteket, amikor feladatok, listák vagy mappák kerülnek hozzáadásra vagy módosításra.
- Készíts táblázatokat gazdag adatokkal és betekintéssel bármilyen témában, az éttermektől a versenytársakig, a ClickUp Brain segítségével.
- Kategorizálja és adjon hozzá attribútumokat a táblázatkezelő bejegyzések kezeléséhez különböző mezőnevekkel, a felhasználás függvényében.
- Készítsen konkrét táblázatkezelő képleteket és foglalja össze az adatokat a Google Sheets-ben a ClickUp Brain segítségével.
- Javítsd a cellák/értékek nyomon követését címkékkel, függőségi figyelmeztetésekkel és időkövetési funkciókkal.
- Gyorsan hozhat létre dokumentumokat egyedi képletekkel és formázással
- A ClickUp generatív AI-je teljes mértékben integrálódik a Google Drive-ba, így biztosítva a folyamatok szabványosítását.
A ClickUp korlátai
- A ClickUp funkciói jelenleg nem mind elérhetők a mobilalkalmazásban.
- A ClickUp Brain csak fizetős csomagokban érhető el.
ClickUp árak
A ClickUp négyféle árazási csomagot kínál:
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó/felhasználó
- Üzleti: 12 USD/hó/felhasználó
- Vállalati: Egyedi árazás
- ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkaterület-tag/hónap áron.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9300+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Ajelix – A legjobb automatizált adatfeldolgozáshoz
Ha olyan SaaS terméket keres, amely AI-modellekkel képleteket ír, táblázatokat fordít, sablonokat generál és AI segítségével jelentéseket készít, akkor az Ajelix az Ön számára ideális.
Az Ajelix egy AI-megoldás adatelemzők, Google Sheets és Excel felhasználók számára a termelékenység javítása érdekében. Fejlett mesterséges intelligencia modellek és természetes nyelvfeldolgozás segítségével az Ajelix megérti, mit szeretnének elérni a felhasználók.
Például használja az Excel Formula generátorát a bemeneti értékek kiszámításához szükséges képlet leírásához, és az Ajelix generálja a megfelelő Excel szintaxist.
Az Ajelix AI-alapú botja válaszokat generál az Excelről, példákat hozhat fel és fogalmakat magyarázhat. Ez a hatékony képletgenerátor kiküszöböli a képletek kézi keresésének munkáját bizonyos feladatokhoz. Az Ajelix integrálható az Excel és a Google Sheets programokkal.
Az Ajelix legjobb funkciói
- Szövegbevitelen alapuló Google Táblázatok képletek generálása, amely még a kezdők számára is megkönnyíti a komplex számítások elvégzését.
- Készítsen vizuálisan vonzó jelentéseket kevesebb mint egy perc alatt a ChatGPT adatelemzési integrációval.
- Optimalizálja kódját a jobb olvashatóság érdekében, és 10-szer gyorsabban javítsa ki a hibákat!
- Készítsen táblázatkezelő sablonokat kulcsszavakból AI segítségével
Az Ajelix korlátai
- A ingyenes csomag havi kéréskorlátozásai korlátozhatják a komplex munkakövetelményekkel rendelkező felhasználókat.
- A frissítések és a gépi tanulási modellek függvényében előfordulhatnak pontatlanságok, amelyeket a felhasználónak ellenőriznie kell.
Ajelix árak
- Ingyenes
- Alapcsomag: 9,99 USD havonta
- Üzleti: 19,95 USD
Ajelix értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
3. SheetAI. app – A legjobb AI-alapú adatelemzéshez
A SheetAI. app egyszerűsíti a Google Táblázatok használatát olyan AI-alapú funkciókkal, amelyek automatizálják az ismétlődő feladatokat, például a szövegszerkesztést. Emellett a bevitt értékeket adatelemzéssé és vizualizációvá alakítja át a pivot táblák számára, hogy a komplex adatokat egyszerűsített formátumban jelenítsék meg.
Ezenkívül lehetővé teszi, hogy a ChatGPT-3 parancsok különböző változatát közvetlenül a táblázataiban futtassa. Akár üzleti elemző, akár pénzügyi szakember, értékelni fogja az intuitív felületét és az automatizált adatelemzési képességeit, amelyekkel hatékonyan elvégezheti az átlagos táblázatkezelési feladatokat.
SheetAI. app legjobb funkciói
- Készítsen szlogeneket, alkalmazza a címkeegyeztetést, és fordítsa le a bevitt szöveget az AI segítségével a felhasználói adatbázisból releváns részletek lekérésével.
- Használja a DALL•E-t a táblázatkezelő programon belül, hogy AI-alapú képeket hozzon létre a semmiből, parancsok segítségével.
- Szerezzen betekintést és ajánlásokat az adatminták és trendek alapján a SheetAI. app alkalmazás segítségével, amely egy együttható-oldalsávként működik.
- Adatok hozzáadása szöveg és URL-ek segítségével
SheetAI. app korlátai
- Korlátozott kompatibilitás bizonyos alkalmazások vagy platformok fejlett táblázatkezelő funkcióival és képleteivel.
- Nem képes más, emberi ítélőképességet vagy kreativitást igénylő táblázatkezelési feladatok elvégzésére, például pivot táblából származó adatok alapján jelentések írására.
SheetAI. app árak
- Ingyenes
- Formula Genie: 2 USD/hó
- Korlátlan: 6 USD/hó
SheetAI. app értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
4. XLMiner Analysis ToolPak – A legjobb a fejlett statisztikai elemzésekhez
Az XLMiner Analysis ToolPak Google Sheets kiegészítőként érhető el, és fejlett adatelemző eszközkészletet kínál a felhasználóknak, amely olyan funkciókat tartalmaz, mint a Fourier-elemzés, a klaszterezés, az idősoros előrejelzés és még sok más.
Az XLMiner Analysis ToolPak funkcióinak integrálásával egyszerűsítheti a munkafolyamatot, és komplex adatelemzési feladatokat végezhet közvetlenül a táblázatokban. Ideális olyan vállalkozások számára, amelyek fejlett adatelemzési feladatokat végeznek, például pénzügyi előrejelzéseket és piackutatásokat.
Az XLMiner legjobb funkciói
- Adatok importálása, elemzés végzése és eredmények vizualizálása – mindez ugyanazon a platformon belül.
- Válassza ki a végrehajtani kívánt elemzés típusát, zökkenőmentesen.
- Dolgozz hatékonyan nagy adathalmazokkal, hiszen ez már több mint 20 éve része a Microsoft Office-nak.
- Tegye a fejlett adatelemzést elérhetővé azok számára is, akik nem rendelkeznek mélyreható ismeretekkel az AI statisztikák terén.
- Csatlakoztassa, és könnyedén bányássza ki az adatokat a kiválasztott Google Táblázatokból.
Az XLMiner korlátai
- A platform hajlamos időbeli késésekre, ami megszakíthatja a munkafolyamatot és frusztrálhatja a felhasználókat.
- Nincsenek benne a GPT-képletekkel működő, új generációs speciális statisztikai szoftverek által kínált fejlett funkciók, testreszabási lehetőségek és elemzési módszerek.
XLMiner árak
- Starter: 9,95 USD/felhasználó/hónap
XLMiner értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
5. MonkeyLearn – A legjobb címkézéshez a Google Táblázatokban
Szeretné megszüntetni a manuális és ismétlődő feladatokat a Google Táblázatokban a szövegsorok feldolgozása során? A gépi tanuláson alapuló MonkeyLearn API-kulcs automatizálja a szövegelemzést.
Segít egységes címkézési kritériumok kialakításában, biztosítva a hibamentes adatelemzést egy vagy több címkével egy meghatározott formátumban, valamint gyorsabb táblázatkezelési betekintést. Ez az eszköz tökéletes kis- és középvállalkozások, marketing- és értékesítési csapatok, valamint ügyfélszolgálati szolgáltatók számára.
A MonkeyLearn legjobb funkciói
- Az automatizált elemzéssel gyorsabban nyerhet betekintést az adatokba.
- Készítsen személyre szabott jelentéseket a Google Táblázatokkal vagy saját BI-eszközeivel
- Több adatbevitel, például dátumok és egyéni mezők kombinálása és szűrése
- Gyorsan elindulhat az előre elkészített modellekkel, mint például a kulcsszó-kivonás vagy a hangulatelemzés.
A MonkeyLearn korlátai
- Korlátozott támogatás a Google Táblázatok integrációjához
- Korlátozott információk az eszköz használatáról, ami problémát jelenthet az első használatkor.
MonkeyLearn árak
- Alapszintű: Ingyenes
- MonkeyLearn API: 299 dollár havonta, 10 000 lekérdezéssel
- MonkeyLearn Studio: Egyedi árazás
MonkeyLearn értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
6. FormulasHQ – A legjobb szövegelemzéshez és érzelemfelismeréshez
A FormulasHQ egy olyan AI eszköz, amelynek célja, hogy megváltoztassa a felhasználók Google Sheets és Excel használatát. Egyéb alkalmazásai között szerepel a természetes nyelvű bevitelek alapján egyedi képletek készítése, Apps Script vagy VBA kódok írása, valamint szövegmanipulációhoz szükséges reguláris kifejezések létrehozása.
Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy programozási ismeretek nélkül is komplex képleteket hozzanak létre vagy ismétlődő feladatokat automatizáljanak a Google Táblázatokban.
A FormulasHQ legjobb funkciói
- Egyszerűsítse a komplex szövegmintákat a reguláris kifejezés eszközzel, amely robusztus mintázat-egyeztetést és adatkinyerést tesz lehetővé.
- Biztosítsa a hozzáférhetőséget és a hatékonyságot különböző nyelveken, többek között angolul, hindiül, spanyolul, franciául és törökül.
- A beépített ChatGPT-parancsok segítségével azonnali segítséget kaphat ötletek kidolgozásához.
- Automatizálja a feladatokat és bővítse a Google Táblázatok képességeit a VBA integrációval.
A FormulasHQ korlátai
- Az AI által generált képletek és kódszkriptek hatékonysága nagyban függ attól, hogyan írja le a kívánt eredményt.
- Bizonyos fejlett funkciók, különösen azok, amelyek VBA-t vagy Apps Script-et tartalmaznak, nem feltétlenül kompatibilisek a Google Táblázatok összes verziójával.
FormulasHQ árak
- Alapszintű: Ingyenes
- Éves Pro: 4,33 USD havonta
- Formula Pro: 5,99 USD havonta
FormulasHQ értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
7. Coefficient – A legjobb képletgeneráláshoz
A Coefficient egy adatkezelő eszköz, amely lehetővé teszi nagy adathalmazok automatikus importálását és elemzését a Google Táblázatokba. Gyorsan generál informatív vizualizációkat és automatizálja az ismétlődő feladatokat a előre elkészített Google Táblázatok műszerfal sablonok segítségével.
A Google Sheetshez készült, dinamikus táblázatkezelő felülettel rendelkező AI-eszköz jelenleg a Salesforce, a HubSpot, a Snowflake, a MySQL és a PostgreSQL számára elérhető, így tökéletes választás közepes és nagy méretű vállalkozások számára, amelyek hatalmas adatmennyiségeket kezelnek.
A legjobb funkciók
- Indítsa el azonnal az előre elkészített Google Táblázatok sablonokat
- Automatizálja a táblázatok frissítését és az adatfeldolgozást, hogy élő jelentéseket és irányítópultokat hozhasson létre.
- Csatlakoztasson bármilyen adatforrást vagy üzleti rendszert a Google Táblázatokhoz, és egyetlen kattintással töltse be az adatokat.
- Tömeges exportálás a Google Táblázatokból a forrásrendszerekbe a kétirányú szinkronizálási funkcióval
- Indítson el Slack- és e-mail-értesítéseket, hogy értesítse a felhasználókat a változásokról vagy fontos információkról, például a cellák értékeinek vagy feltételeinek változásáról.
Együttható-korlátozások
- Szöveges utasításoktól függő
- Erősen támaszkodik a korábbi adatokra
- A GPTX() függvények ismerete szükséges.
Együttható árazás
- Alapszintű: Ingyenes
- Starter: 59 dollár havonta
- Pro: 119 dollár havonta
- Vállalati: Egyedi árazás
Együttható értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
8. Excel Formula Bot – A legjobb szkriptek és reguláris kifejezések generálásához
Az Excel Formula Bot egy AI eszköz a Google Sheets és az Excel számára, amely a szokásos táblázatkezelő képleteken túlmutató feladatokat is támogat, például szkripteket, alapvető feladatokat, reguláris kifejezéseket, táblázatkezelő készítést és SQL-t.
Ez az új piaci szereplő, AI-alapú csevegőrobot forradalmasítja a Google Táblázatok felhasználóinak életét. Az Excel Formula Bot GPT copilot fülként működik, és egyszerű angol utasításokat alakít át képletekké, így megkönnyítve a bonyolult képletek létrehozását.
Az Excel Formula Bot legjobb funkciói
- SQL-lekérdezések generálása felhasználói adatbázis-táblákból és szöveges utasításokból
- VBA- és Apps Script-kódok létrehozása a Google Táblázatokban végzett feladatok automatizálásához
- Készíts táblázatokat bármilyen helyzethez, például idő- és költségnyilvántartáshoz.
- Használja az AI-t a Google Táblázatok adatainak elemzéséhez, táblázatok vagy diagramok létrehozásához, kérdések megválaszolásához és bizonyos műveletek végrehajtásához a táblázatokban, például strukturált formátum alkalmazásához egy adott feladathoz.
Az Excel Formula Bot korlátai
- Lehet, hogy nem képes kezelni olyan egyedi és összetett helyzeteket, amelyek kreatív vagy nem hagyományos képleteket igényelnek.
- Lehet, hogy nem mindig pontos vagy optimális képleteket eredményez, különösen specifikus problémák esetén.
Excel Formula Bot árak
- Ingyenes csomag: 0 dollár havonta
- Pro csomag: 9 dollár havonta
Excel Formula Bot értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (89 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
9. Simple ML for Sheets – A legjobb gépi tanulási integrációhoz
A Simple ML for Sheets egy kiegészítő a Google Sheetshez, amely lehetővé teszi a leggyakoribb gépi tanulási (ML) feladatok megoldását, például regressziós elemzés elvégzését, jövőbeli értékek előrejelzését és rendellenességek felismerését a táblázatkezelő bármely adatkészletében.
A legjobb az egészben, hogy bárki, aki ismeri a Google Táblázatokat, a kisvállalkozások tulajdonosaitól és tudósoktól az üzleti elemzőkig és diákokig, automatikusan értékes előrejelzéseket készíthet a Simple ML for Sheets segítségével.
A Simple ML for Sheets legjobb funkciói
- Futtasd a böngésződben, így az adatok ott maradnak, ahol dolgozol – biztonságban a Google Táblázatokban.
- Az egyszerű, intuitív felület segítségével könnyedén alkalmazhatja a gépi tanulást az adataira.
- Automatikusan frissítse a táblázatot a Google Drive-on, így könnyebben megoszthatja azt a csapat többi tagjával.
A Simple ML for Sheets korlátai
- Az első használatkor tanulási görbe várható.
Simple ML for Sheets árak
- Ingyenes Google Táblázatok eszköz
Egyszerű ML a Sheets értékelései és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
10. PromptLoop – A legjobb AI-támogatott adatkezeléshez
A PromptLoop segít táblázatkezelő modellek létrehozásában szövegek átalakításához, kivonásához vagy összefoglalásához AI-eszközökkel. A SUM vagy a VLOOKUP függvényhez hasonlóan működik, és adott formátumban generál szöveget és válaszokat.
Ezen felül különböző módokon építhetsz az adatokra, például kulcsszavak generálásával, értékesítési listák elemzésével, e-kereskedelmi listákkal és GPT-képletekkel történő e-mailes elérhetőséggel.
A PromptLoop legjobb funkciói
- Szöveges adatok átalakítása, kivonása vagy összefoglalása táblázatokban
- Építsd fel és tanítsd be saját AI-modelledet az adataid alapján!
- Hozzon létre egyedi munkafolyamatokat és megoldásokat szöveggenerálás, összefoglalás és webes keresés funkciókkal.
- Kivonja és osztályozza az adatok webhelyekről, és lehetővé teszi, hogy egyéni kategóriákat adjon hozzá az adatkészletekhez egy olyan platformon, amelyet a Google Táblázatokban használhat.
- Integrálja a meglévő PromptLoop modelleket szöveggenerálással, összefoglalással és egyedi végpontokkal, hogy javítsa a jelenlegi munkafolyamatot.
A PromptLoop korlátai
- Hajlamos a késleltetésre vagy lefagyásra
- Komplex vagy rendezetlen adathalmazok esetén nem biztos, hogy hatékony eredményeket hoz.
PromptLoop árak
- Ingyenes: 0 dollár havonta
- Egyéni: 90 dollár havonta
- Vállalati: Egyedi árazás
PromptLoop értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Növelje termelékenységét a táblázatokban az AI segítségével
A Google Táblázatokhoz legmegfelelőbb AI az Ön elvárásainak, a fejlesztés mértékének, valamint az eszközre fordítani kívánt idő és pénz mennyiségének metszéspontjában található.
Számos AI-eszköz áll rendelkezésre, ezért alaposan vizsgálja meg, hogy azok hogyan illeszkednek a Google Táblázatok projektjeihez – biztosan talál majd valamit, ami tökéletesen megfelel az Ön igényeinek.
A ClickUp a legjobb projektmenedzsment eszköz, amely fejlett és kezdőbarát táblázatkezelő funkciók segítségével segíti az adatok elemzését.
Ha a Google Táblázatok alternatíváját keresi, javasoljuk, hogy próbálja ki a ClickUp alkalmazást.
