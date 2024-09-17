ClickUp blog
A 10 legjobb ingyenes AI-eszköz a Google Táblázatokhoz a táblázatok optimalizálásához

A 10 legjobb ingyenes AI-eszköz a Google Táblázatokhoz a táblázatok optimalizálásához

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
2024. szeptember 17.

Mivel naponta egyre több mesterséges intelligencia (AI) alkalmazás jelenik meg a piacon, az AI-eszközök lehetőségei korlátlanok.

A rutin feladatok automatizálásától és az ellátási láncok optimalizálásától a kiberbiztonsági fenyegetések valós idejű észleléséig és a piacelemzésig – az AI felhasználási esetei ugyanolyan sokfélék, mint kiterjedtek.

Az AI egyik népszerű alkalmazása a meglévő eszközök képességeinek bővítése. Például a Google Sheets önmagában is hatékony feladatkezelő és termelékenységnövelő eszköz, és az AI segítségével még tovább bővítheti funkcióit.

Ha olyan AI eszközt keresel, amelyet a Google Táblázatokkal együtt használva növelheted a termelékenységedet, akkor olvasd tovább ezt a bejegyzést. Ez a blogbejegyzés a Google Táblázatokhoz legalkalmasabb AI eszközöket mutatja be, amelyek javítják a táblázatkezelő programok használatát, és segítenek gyorsabban elvégezni a feladatokat.

Mit kell keresnie a Google Táblázatokhoz készült AI-eszközökben?

Nem minden AI-eszköz egyforma. Íme, hogyan lehet azonosítani azokat, amelyek a legjobban szolgálják a Google Sheets-élményét.

  • Könnyű integrálás: Az AI-eszközt a Google Táblázatokban külön konfigurálás nélkül kell beállítani. Más szavakkal, technikai segítség nélkül is el kell tudni indítani és használni.
  • Felhasználóbarát: Gyorsan meg kell tudnia érteni, hogyan működik az eszköz, és hogyan tudja azt a saját igényeinek megfelelően használni.
  • Funkcionalitás: A Google Táblázatokhoz készült AI-eszköznek pontosan azt kell tudnia, amit Ön használ, legyen az NLP a dummy adatok kinyeréséhez, feldolgozásához és elemzéséhez, feladatok automatizálásához vagy prediktív elemzéshez.
  • Testreszabás: Egy jó AI-eszköz lehetővé teszi, hogy az Ön igényeinek megfelelően testreszabja, például más eszközökkel és platformokkal integrálva.
  • Skálázhatóság: Az AI-eszköznek képesnek kell lennie a hozzáadott kapacitás kezelésére, ha projektjei mérete vagy összetettsége növekszik.
  • Biztonság: Válasszon olyan generatív AI eszközt, amely betartja az adatvédelmi és biztonsági törvényeket, és robusztus titkosítási intézkedésekkel védi az adatokat a visszaélések ellen.
  • Frissítések: A rendszeres frissítéseknek köszönhetően a Google Táblázatok mesterséges intelligenciája képes lesz kezelni a teljesítménybeli problémákat és lépést tartani a technológiai fejlődéssel.

A 10 legjobb AI Google Sheets eszköz, amelyet 2024-ben érdemes használni

A vállalkozásod számára legjobb megoldás kiválasztása kihívást jelentő feladat. Hacsak nem ingyenes megoldást keresel, a táblázatkezelő szoftver megvásárlása olyan befektetés, amely indoklást igényel.

Az AI táblázatkezelő eszközök segítenek optimalizálni a táblázatokkal töltött időt és energiát. Ne aggódjon, mi már elvégeztük a házi feladatot. Tekintse meg listánkat, amely a Google Sheetshez elérhető 10 legjobb AI-eszközt tartalmazza:

1. ClickUp – A legjobb projektmenedzsment integrációhoz

A ClickUp egy holisztikus projektmenedzsment platform. Az AI egyik alkalmazási területe a Google Sheets jól szervezett és együttműködésen alapuló optimalizálása.

Használja a ClickUp feladatkezelési funkcióit a Google Táblázatok táblázatkezelő képességeivel. Hozzon létre hatékony automatizálási funkciókat, például a táblázatok automatikus frissítését az új ClickUp feladatokkal, az állapotok szinkronizálását és az időkövetési adatok táblázatokba való átvitelét.

A ClickUp Brain sablonokat generálhat, konkrét táblázatkezelő képleteket tölthet ki, és akár a táblázatkezelő adatokat is összefoglalhatja egy meghatározott, strukturált formátumban, megkönnyítve ezzel a trendek elemzését és a megalapozott döntések meghozatalát. Ez leegyszerűsíti a komplex folyamatokat és kiküszöböli a manuális feladatokat, így Ön a stratégiai szintű kezdeményezésekre koncentrálhat.

Azok számára, akik platformon belüli megoldást keresnek, a ClickUp Table View segítségével könnyedén kezelhetik adatbázisokat, leltárakat és különböző információkat.

Feladatok húzása és elhelyezése egy kattintással a táblázaton
Fedezze fel a ClickUp táblázati nézetét
Húzza át a feladatokat a ClickUp Table View-ra az egyszerű szervezés érdekében.

A ClickUp szerkeszthető táblázatkezelő sablonját különböző célokra testreszabhatja, az egyszerű táblázatok és könyvelés létrehozásától a átfogó erőforrás- és napi tervezésig.

Tárolja, szervezze és elemezze erőforrás-tervezését és napi tervezését a ClickUp szerkeszthető táblázatsablonjával.
Töltse le ezt a sablont
Tárolja, rendszerezze és elemezze erőforrás-tervezését és napi tervezését a ClickUp szerkeszthető táblázatkezelő sablonjával.

Ezzel a hatékony sablonnal könnyedén rendszerezheti, vizualizálhatja és kezelheti adatait.

  • Nincs többé kézi adatbevitel: automatizálja az adatimportot, hogy időt takarítson meg és elkerülje a hibákat.
  • Számoljon úgy, mint egy profi: hozzon létre egyedi képleteket és egyenleteket a könnyű számításokhoz.
  • A haladás egy pillanat alatt nyomon követhető: Élvezze az intuitív vizuális elemeket, amelyekkel mindig kézben tarthatja a projekteket és a befektetéseket.

Végül, használja ki a ClickUp + Zapier integrációban rejlő lehetőségeket, hogy zökkenőmentesen dolgozhasson a Google Táblázatokban. Automatizálja a feladatokat, egyszerűsítse az adatkezelést, és növelje a termelékenységet, mint még soha.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Hozzon létre egyéni státuszú feladatokat, hogy mindig kézben tarthassa őket, pl. „Kiszállítva”, „Megrendelve” és „Teendők” a projektmenedzsment táblázatában.
  • Hozzon létre sorokat a Google Sheetsben a Zapier integrációval; küldjön trigger üzeneteket, amikor feladatok, listák vagy mappák kerülnek hozzáadásra vagy módosításra.
  • Készíts táblázatokat gazdag adatokkal és betekintéssel bármilyen témában, az éttermektől a versenytársakig, a ClickUp Brain segítségével.
ClickUp mesterséges intelligenciája
Fedezze fel a ClickUp Brain alkalmazást
Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy komplex táblázatokból, értekezletjegyzetekből és blogbejegyzésekből nyerjen ki információkat.
  • Kategorizálja és adjon hozzá attribútumokat a táblázatkezelő bejegyzések kezeléséhez különböző mezőnevekkel, a felhasználás függvényében.
  • Készítsen konkrét táblázatkezelő képleteket és foglalja össze az adatokat a Google Sheets-ben a ClickUp Brain segítségével.
  • Javítsd a cellák/értékek nyomon követését címkékkel, függőségi figyelmeztetésekkel és időkövetési funkciókkal.
  • Gyorsan hozhat létre dokumentumokat egyedi képletekkel és formázással
  • A ClickUp generatív AI-je teljes mértékben integrálódik a Google Drive-ba, így biztosítva a folyamatok szabványosítását.

A ClickUp korlátai

  • A ClickUp funkciói jelenleg nem mind elérhetők a mobilalkalmazásban.
  • A ClickUp Brain csak fizetős csomagokban érhető el.

ClickUp árak

A ClickUp négyféle árazási csomagot kínál:

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó/felhasználó
  • Üzleti: 12 USD/hó/felhasználó
  • Vállalati: Egyedi árazás
  • ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkaterület-tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (9300+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Ajelix – A legjobb automatizált adatfeldolgozáshoz

Ajelix irányítópult
via Ajelix

Ha olyan SaaS terméket keres, amely AI-modellekkel képleteket ír, táblázatokat fordít, sablonokat generál és AI segítségével jelentéseket készít, akkor az Ajelix az Ön számára ideális.

Az Ajelix egy AI-megoldás adatelemzők, Google Sheets és Excel felhasználók számára a termelékenység javítása érdekében. Fejlett mesterséges intelligencia modellek és természetes nyelvfeldolgozás segítségével az Ajelix megérti, mit szeretnének elérni a felhasználók.

Például használja az Excel Formula generátorát a bemeneti értékek kiszámításához szükséges képlet leírásához, és az Ajelix generálja a megfelelő Excel szintaxist.

Az Ajelix AI-alapú botja válaszokat generál az Excelről, példákat hozhat fel és fogalmakat magyarázhat. Ez a hatékony képletgenerátor kiküszöböli a képletek kézi keresésének munkáját bizonyos feladatokhoz. Az Ajelix integrálható az Excel és a Google Sheets programokkal.

Az Ajelix legjobb funkciói

  • Szövegbevitelen alapuló Google Táblázatok képletek generálása, amely még a kezdők számára is megkönnyíti a komplex számítások elvégzését.
  • Készítsen vizuálisan vonzó jelentéseket kevesebb mint egy perc alatt a ChatGPT adatelemzési integrációval.
  • Optimalizálja kódját a jobb olvashatóság érdekében, és 10-szer gyorsabban javítsa ki a hibákat!
  • Készítsen táblázatkezelő sablonokat kulcsszavakból AI segítségével

Az Ajelix korlátai

  • A ingyenes csomag havi kéréskorlátozásai korlátozhatják a komplex munkakövetelményekkel rendelkező felhasználókat.
  • A frissítések és a gépi tanulási modellek függvényében előfordulhatnak pontatlanságok, amelyeket a felhasználónak ellenőriznie kell.

Ajelix árak

  • Ingyenes
  • Alapcsomag: 9,99 USD havonta
  • Üzleti: 19,95 USD

Ajelix értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

3. SheetAI. app – A legjobb AI-alapú adatelemzéshez

SheetAI alkalmazás irányítópultja
a SheetAI alkalmazáson keresztül

A SheetAI. app egyszerűsíti a Google Táblázatok használatát olyan AI-alapú funkciókkal, amelyek automatizálják az ismétlődő feladatokat, például a szövegszerkesztést. Emellett a bevitt értékeket adatelemzéssé és vizualizációvá alakítja át a pivot táblák számára, hogy a komplex adatokat egyszerűsített formátumban jelenítsék meg.

Ezenkívül lehetővé teszi, hogy a ChatGPT-3 parancsok különböző változatát közvetlenül a táblázataiban futtassa. Akár üzleti elemző, akár pénzügyi szakember, értékelni fogja az intuitív felületét és az automatizált adatelemzési képességeit, amelyekkel hatékonyan elvégezheti az átlagos táblázatkezelési feladatokat.

SheetAI. app legjobb funkciói

  • Készítsen szlogeneket, alkalmazza a címkeegyeztetést, és fordítsa le a bevitt szöveget az AI segítségével a felhasználói adatbázisból releváns részletek lekérésével.
  • Használja a DALL•E-t a táblázatkezelő programon belül, hogy AI-alapú képeket hozzon létre a semmiből, parancsok segítségével.
  • Szerezzen betekintést és ajánlásokat az adatminták és trendek alapján a SheetAI. app alkalmazás segítségével, amely egy együttható-oldalsávként működik.
  • Adatok hozzáadása szöveg és URL-ek segítségével

SheetAI. app korlátai

  • Korlátozott kompatibilitás bizonyos alkalmazások vagy platformok fejlett táblázatkezelő funkcióival és képleteivel.
  • Nem képes más, emberi ítélőképességet vagy kreativitást igénylő táblázatkezelési feladatok elvégzésére, például pivot táblából származó adatok alapján jelentések írására.

SheetAI. app árak

  • Ingyenes
  • Formula Genie: 2 USD/hó
  • Korlátlan: 6 USD/hó

SheetAI. app értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

4. XLMiner Analysis ToolPak – A legjobb a fejlett statisztikai elemzésekhez

XLMiner Analysis ToolPak
A Google Workspace Marketplace-en keresztül

Az XLMiner Analysis ToolPak Google Sheets kiegészítőként érhető el, és fejlett adatelemző eszközkészletet kínál a felhasználóknak, amely olyan funkciókat tartalmaz, mint a Fourier-elemzés, a klaszterezés, az idősoros előrejelzés és még sok más.

Az XLMiner Analysis ToolPak funkcióinak integrálásával egyszerűsítheti a munkafolyamatot, és komplex adatelemzési feladatokat végezhet közvetlenül a táblázatokban. Ideális olyan vállalkozások számára, amelyek fejlett adatelemzési feladatokat végeznek, például pénzügyi előrejelzéseket és piackutatásokat.

Az XLMiner legjobb funkciói

  • Adatok importálása, elemzés végzése és eredmények vizualizálása – mindez ugyanazon a platformon belül.
  • Válassza ki a végrehajtani kívánt elemzés típusát, zökkenőmentesen.
  • Dolgozz hatékonyan nagy adathalmazokkal, hiszen ez már több mint 20 éve része a Microsoft Office-nak.
  • Tegye a fejlett adatelemzést elérhetővé azok számára is, akik nem rendelkeznek mélyreható ismeretekkel az AI statisztikák terén.
  • Csatlakoztassa, és könnyedén bányássza ki az adatokat a kiválasztott Google Táblázatokból.

Az XLMiner korlátai

  • A platform hajlamos időbeli késésekre, ami megszakíthatja a munkafolyamatot és frusztrálhatja a felhasználókat.
  • Nincsenek benne a GPT-képletekkel működő, új generációs speciális statisztikai szoftverek által kínált fejlett funkciók, testreszabási lehetőségek és elemzési módszerek.

XLMiner árak

  • Starter: 9,95 USD/felhasználó/hónap

XLMiner értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

5. MonkeyLearn – A legjobb címkézéshez a Google Táblázatokban

MonkeyLearn
via MonkeyLearn

Szeretné megszüntetni a manuális és ismétlődő feladatokat a Google Táblázatokban a szövegsorok feldolgozása során? A gépi tanuláson alapuló MonkeyLearn API-kulcs automatizálja a szövegelemzést.

Segít egységes címkézési kritériumok kialakításában, biztosítva a hibamentes adatelemzést egy vagy több címkével egy meghatározott formátumban, valamint gyorsabb táblázatkezelési betekintést. Ez az eszköz tökéletes kis- és középvállalkozások, marketing- és értékesítési csapatok, valamint ügyfélszolgálati szolgáltatók számára.

A MonkeyLearn legjobb funkciói

  • Az automatizált elemzéssel gyorsabban nyerhet betekintést az adatokba.
  • Készítsen személyre szabott jelentéseket a Google Táblázatokkal vagy saját BI-eszközeivel
  • Több adatbevitel, például dátumok és egyéni mezők kombinálása és szűrése
  • Gyorsan elindulhat az előre elkészített modellekkel, mint például a kulcsszó-kivonás vagy a hangulatelemzés.

A MonkeyLearn korlátai

  • Korlátozott támogatás a Google Táblázatok integrációjához
  • Korlátozott információk az eszköz használatáról, ami problémát jelenthet az első használatkor.

MonkeyLearn árak

  • Alapszintű: Ingyenes
  • MonkeyLearn API: 299 dollár havonta, 10 000 lekérdezéssel
  • MonkeyLearn Studio: Egyedi árazás

MonkeyLearn értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

6. FormulasHQ – A legjobb szövegelemzéshez és érzelemfelismeréshez

FormulasHQ
via FormulasHQ

A FormulasHQ egy olyan AI eszköz, amelynek célja, hogy megváltoztassa a felhasználók Google Sheets és Excel használatát. Egyéb alkalmazásai között szerepel a természetes nyelvű bevitelek alapján egyedi képletek készítése, Apps Script vagy VBA kódok írása, valamint szövegmanipulációhoz szükséges reguláris kifejezések létrehozása.

Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy programozási ismeretek nélkül is komplex képleteket hozzanak létre vagy ismétlődő feladatokat automatizáljanak a Google Táblázatokban.

A FormulasHQ legjobb funkciói

  • Egyszerűsítse a komplex szövegmintákat a reguláris kifejezés eszközzel, amely robusztus mintázat-egyeztetést és adatkinyerést tesz lehetővé.
  • Biztosítsa a hozzáférhetőséget és a hatékonyságot különböző nyelveken, többek között angolul, hindiül, spanyolul, franciául és törökül.
  • A beépített ChatGPT-parancsok segítségével azonnali segítséget kaphat ötletek kidolgozásához.
  • Automatizálja a feladatokat és bővítse a Google Táblázatok képességeit a VBA integrációval.

A FormulasHQ korlátai

  • Az AI által generált képletek és kódszkriptek hatékonysága nagyban függ attól, hogyan írja le a kívánt eredményt.
  • Bizonyos fejlett funkciók, különösen azok, amelyek VBA-t vagy Apps Script-et tartalmaznak, nem feltétlenül kompatibilisek a Google Táblázatok összes verziójával.

FormulasHQ árak

  • Alapszintű: Ingyenes
  • Éves Pro: 4,33 USD havonta
  • Formula Pro: 5,99 USD havonta

FormulasHQ értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

7. Coefficient – A legjobb képletgeneráláshoz

Együttható
via Coefficient

A Coefficient egy adatkezelő eszköz, amely lehetővé teszi nagy adathalmazok automatikus importálását és elemzését a Google Táblázatokba. Gyorsan generál informatív vizualizációkat és automatizálja az ismétlődő feladatokat a előre elkészített Google Táblázatok műszerfal sablonok segítségével.

A Google Sheetshez készült, dinamikus táblázatkezelő felülettel rendelkező AI-eszköz jelenleg a Salesforce, a HubSpot, a Snowflake, a MySQL és a PostgreSQL számára elérhető, így tökéletes választás közepes és nagy méretű vállalkozások számára, amelyek hatalmas adatmennyiségeket kezelnek.

A legjobb funkciók

  • Indítsa el azonnal az előre elkészített Google Táblázatok sablonokat
  • Automatizálja a táblázatok frissítését és az adatfeldolgozást, hogy élő jelentéseket és irányítópultokat hozhasson létre.
  • Csatlakoztasson bármilyen adatforrást vagy üzleti rendszert a Google Táblázatokhoz, és egyetlen kattintással töltse be az adatokat.
  • Tömeges exportálás a Google Táblázatokból a forrásrendszerekbe a kétirányú szinkronizálási funkcióval
  • Indítson el Slack- és e-mail-értesítéseket, hogy értesítse a felhasználókat a változásokról vagy fontos információkról, például a cellák értékeinek vagy feltételeinek változásáról.

Együttható-korlátozások

  • Szöveges utasításoktól függő
  • Erősen támaszkodik a korábbi adatokra
  • A GPTX() függvények ismerete szükséges.

Együttható árazás

  • Alapszintű: Ingyenes
  • Starter: 59 dollár havonta
  • Pro: 119 dollár havonta
  • Vállalati: Egyedi árazás

Együttható értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

8. Excel Formula Bot – A legjobb szkriptek és reguláris kifejezések generálásához

Formula Bot
via Formula Bot

Az Excel Formula Bot egy AI eszköz a Google Sheets és az Excel számára, amely a szokásos táblázatkezelő képleteken túlmutató feladatokat is támogat, például szkripteket, alapvető feladatokat, reguláris kifejezéseket, táblázatkezelő készítést és SQL-t.

Ez az új piaci szereplő, AI-alapú csevegőrobot forradalmasítja a Google Táblázatok felhasználóinak életét. Az Excel Formula Bot GPT copilot fülként működik, és egyszerű angol utasításokat alakít át képletekké, így megkönnyítve a bonyolult képletek létrehozását.

Az Excel Formula Bot legjobb funkciói

  • SQL-lekérdezések generálása felhasználói adatbázis-táblákból és szöveges utasításokból
  • VBA- és Apps Script-kódok létrehozása a Google Táblázatokban végzett feladatok automatizálásához
  • Készíts táblázatokat bármilyen helyzethez, például idő- és költségnyilvántartáshoz.
  • Használja az AI-t a Google Táblázatok adatainak elemzéséhez, táblázatok vagy diagramok létrehozásához, kérdések megválaszolásához és bizonyos műveletek végrehajtásához a táblázatokban, például strukturált formátum alkalmazásához egy adott feladathoz.

Az Excel Formula Bot korlátai

  • Lehet, hogy nem képes kezelni olyan egyedi és összetett helyzeteket, amelyek kreatív vagy nem hagyományos képleteket igényelnek.
  • Lehet, hogy nem mindig pontos vagy optimális képleteket eredményez, különösen specifikus problémák esetén.

Excel Formula Bot árak

  • Ingyenes csomag: 0 dollár havonta
  • Pro csomag: 9 dollár havonta

Excel Formula Bot értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (89 értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

9. Simple ML for Sheets – A legjobb gépi tanulási integrációhoz

Egyszerű ML a Sheets műszerfalához
via Simple ML for Sheets

A Simple ML for Sheets egy kiegészítő a Google Sheetshez, amely lehetővé teszi a leggyakoribb gépi tanulási (ML) feladatok megoldását, például regressziós elemzés elvégzését, jövőbeli értékek előrejelzését és rendellenességek felismerését a táblázatkezelő bármely adatkészletében.

A legjobb az egészben, hogy bárki, aki ismeri a Google Táblázatokat, a kisvállalkozások tulajdonosaitól és tudósoktól az üzleti elemzőkig és diákokig, automatikusan értékes előrejelzéseket készíthet a Simple ML for Sheets segítségével.

A Simple ML for Sheets legjobb funkciói

  • Futtasd a böngésződben, így az adatok ott maradnak, ahol dolgozol – biztonságban a Google Táblázatokban.
  • Az egyszerű, intuitív felület segítségével könnyedén alkalmazhatja a gépi tanulást az adataira.
  • Automatikusan frissítse a táblázatot a Google Drive-on, így könnyebben megoszthatja azt a csapat többi tagjával.

A Simple ML for Sheets korlátai

  • Az első használatkor tanulási görbe várható.

Simple ML for Sheets árak

  • Ingyenes Google Táblázatok eszköz

Egyszerű ML a Sheets értékelései és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

10. PromptLoop – A legjobb AI-támogatott adatkezeléshez

PromptLoop irányítópult
via PromptLoop

A PromptLoop segít táblázatkezelő modellek létrehozásában szövegek átalakításához, kivonásához vagy összefoglalásához AI-eszközökkel. A SUM vagy a VLOOKUP függvényhez hasonlóan működik, és adott formátumban generál szöveget és válaszokat.

Ezen felül különböző módokon építhetsz az adatokra, például kulcsszavak generálásával, értékesítési listák elemzésével, e-kereskedelmi listákkal és GPT-képletekkel történő e-mailes elérhetőséggel.

A PromptLoop legjobb funkciói

  • Szöveges adatok átalakítása, kivonása vagy összefoglalása táblázatokban
  • Építsd fel és tanítsd be saját AI-modelledet az adataid alapján!
  • Hozzon létre egyedi munkafolyamatokat és megoldásokat szöveggenerálás, összefoglalás és webes keresés funkciókkal.
  • Kivonja és osztályozza az adatok webhelyekről, és lehetővé teszi, hogy egyéni kategóriákat adjon hozzá az adatkészletekhez egy olyan platformon, amelyet a Google Táblázatokban használhat.
  • Integrálja a meglévő PromptLoop modelleket szöveggenerálással, összefoglalással és egyedi végpontokkal, hogy javítsa a jelenlegi munkafolyamatot.

A PromptLoop korlátai

  • Hajlamos a késleltetésre vagy lefagyásra
  • Komplex vagy rendezetlen adathalmazok esetén nem biztos, hogy hatékony eredményeket hoz.

PromptLoop árak

  • Ingyenes: 0 dollár havonta
  • Egyéni: 90 dollár havonta
  • Vállalati: Egyedi árazás

PromptLoop értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Növelje termelékenységét a táblázatokban az AI segítségével

A Google Táblázatokhoz legmegfelelőbb AI az Ön elvárásainak, a fejlesztés mértékének, valamint az eszközre fordítani kívánt idő és pénz mennyiségének metszéspontjában található.

Számos AI-eszköz áll rendelkezésre, ezért alaposan vizsgálja meg, hogy azok hogyan illeszkednek a Google Táblázatok projektjeihez – biztosan talál majd valamit, ami tökéletesen megfelel az Ön igényeinek.

A ClickUp a legjobb projektmenedzsment eszköz, amely fejlett és kezdőbarát táblázatkezelő funkciók segítségével segíti az adatok elemzését.

Ha a Google Táblázatok alternatíváját keresi, javasoljuk, hogy próbálja ki a ClickUp alkalmazást.

Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-ra, és kezdj el használni!

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp