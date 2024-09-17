A 10 legjobb ingyenes AI-eszköz a Google Táblázatokhoz a táblázatok optimalizálásához

Mivel naponta egyre több mesterséges intelligencia (AI) alkalmazás jelenik meg a piacon, az AI-eszközök lehetőségei korlátlanok.

A rutin feladatok automatizálásától és az ellátási láncok optimalizálásától a kiberbiztonsági fenyegetések valós idejű észleléséig és a piacelemzésig – az AI felhasználási esetei ugyanolyan sokfélék, mint kiterjedtek.

Az AI egyik népszerű alkalmazása a meglévő eszközök képességeinek bővítése. Például a Google Sheets önmagában is hatékony feladatkezelő és termelékenységnövelő eszköz, és az AI segítségével még tovább bővítheti funkcióit.

Ha olyan AI eszközt keresel, amelyet a Google Táblázatokkal együtt használva növelheted a termelékenységedet, akkor olvasd tovább ezt a bejegyzést. Ez a blogbejegyzés a Google Táblázatokhoz legalkalmasabb AI eszközöket mutatja be, amelyek javítják a táblázatkezelő programok használatát, és segítenek gyorsabban elvégezni a feladatokat.

Nem minden AI-eszköz egyforma. Íme, hogyan lehet azonosítani azokat, amelyek a legjobban szolgálják a Google Sheets-élményét.

Könnyű integrálás: Az AI-eszközt a Google Táblázatokban külön konfigurálás nélkül kell beállítani. Más szavakkal, technikai segítség nélkül is el kell tudni indítani és használni.

Felhasználóbarát: Gyorsan meg kell tudnia érteni, hogyan működik az eszköz, és hogyan tudja azt a saját igényeinek megfelelően használni.

Funkcionalitás: A Google Táblázatokhoz készült AI-eszköznek pontosan azt kell tudnia, amit Ön használ, legyen az NLP a dummy adatok kinyeréséhez, feldolgozásához és elemzéséhez, feladatok automatizálásához vagy prediktív elemzéshez.

Testreszabás: Egy jó AI-eszköz lehetővé teszi, hogy az Ön igényeinek megfelelően testreszabja, például más eszközökkel és platformokkal integrálva.

Skálázhatóság: Az AI-eszköznek képesnek kell lennie a hozzáadott kapacitás kezelésére, ha projektjei mérete vagy összetettsége növekszik.

Biztonság: Válasszon olyan generatív AI eszközt, amely betartja az adatvédelmi és biztonsági törvényeket, és robusztus titkosítási intézkedésekkel védi az adatokat a visszaélések ellen.

Frissítések: A rendszeres frissítéseknek köszönhetően a Google Táblázatok mesterséges intelligenciája képes lesz kezelni a teljesítménybeli problémákat és lépést tartani a technológiai fejlődéssel.

A vállalkozásod számára legjobb megoldás kiválasztása kihívást jelentő feladat. Hacsak nem ingyenes megoldást keresel, a táblázatkezelő szoftver megvásárlása olyan befektetés, amely indoklást igényel.

Az AI táblázatkezelő eszközök segítenek optimalizálni a táblázatokkal töltött időt és energiát. Ne aggódjon, mi már elvégeztük a házi feladatot. Tekintse meg listánkat, amely a Google Sheetshez elérhető 10 legjobb AI-eszközt tartalmazza:

1. ClickUp – A legjobb projektmenedzsment integrációhoz

A ClickUp egy holisztikus projektmenedzsment platform. Az AI egyik alkalmazási területe a Google Sheets jól szervezett és együttműködésen alapuló optimalizálása.

Használja a ClickUp feladatkezelési funkcióit a Google Táblázatok táblázatkezelő képességeivel. Hozzon létre hatékony automatizálási funkciókat, például a táblázatok automatikus frissítését az új ClickUp feladatokkal, az állapotok szinkronizálását és az időkövetési adatok táblázatokba való átvitelét.

A ClickUp Brain sablonokat generálhat, konkrét táblázatkezelő képleteket tölthet ki, és akár a táblázatkezelő adatokat is összefoglalhatja egy meghatározott, strukturált formátumban, megkönnyítve ezzel a trendek elemzését és a megalapozott döntések meghozatalát. Ez leegyszerűsíti a komplex folyamatokat és kiküszöböli a manuális feladatokat, így Ön a stratégiai szintű kezdeményezésekre koncentrálhat.

Azok számára, akik platformon belüli megoldást keresnek, a ClickUp Table View segítségével könnyedén kezelhetik adatbázisokat, leltárakat és különböző információkat.

Fedezze fel a ClickUp táblázati nézetét Húzza át a feladatokat a ClickUp Table View-ra az egyszerű szervezés érdekében.

A ClickUp szerkeszthető táblázatkezelő sablonját különböző célokra testreszabhatja, az egyszerű táblázatok és könyvelés létrehozásától a átfogó erőforrás- és napi tervezésig.

Töltse le ezt a sablont Tárolja, rendszerezze és elemezze erőforrás-tervezését és napi tervezését a ClickUp szerkeszthető táblázatkezelő sablonjával.

Ezzel a hatékony sablonnal könnyedén rendszerezheti, vizualizálhatja és kezelheti adatait.

Nincs többé kézi adatbevitel : automatizálja az adatimportot, hogy : automatizálja az adatimportot, hogy időt takarítson meg és elkerülje a hibákat.

Számoljon úgy, mint egy profi : hozzon létre egyedi képleteket és egyenleteket a könnyű számításokhoz.

A haladás egy pillanat alatt nyomon követhető: Élvezze az intuitív vizuális elemeket, amelyekkel mindig kézben tarthatja a projekteket és a befektetéseket.

Végül, használja ki a ClickUp + Zapier integrációban rejlő lehetőségeket, hogy zökkenőmentesen dolgozhasson a Google Táblázatokban. Automatizálja a feladatokat, egyszerűsítse az adatkezelést, és növelje a termelékenységet, mint még soha.

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzon létre egyéni státuszú feladatokat, hogy mindig kézben tarthassa őket, pl. „Kiszállítva”, „Megrendelve” és „Teendők” a projektmenedzsment táblázatában

Hozzon létre sorokat a Google Sheetsben a Zapier integrációval; küldjön trigger üzeneteket, amikor feladatok, listák vagy mappák kerülnek hozzáadásra vagy módosításra.

Készíts táblázatokat gazdag adatokkal és betekintéssel bármilyen témában, az éttermektől a versenytársakig, a ClickUp Brain segítségével.

Fedezze fel a ClickUp Brain alkalmazást Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy komplex táblázatokból, értekezletjegyzetekből és blogbejegyzésekből nyerjen ki információkat.

Kategorizálja és adjon hozzá attribútumokat a táblázatkezelő bejegyzések kezeléséhez különböző mezőnevekkel, a felhasználás függvényében.

Készítsen konkrét táblázatkezelő képleteket és foglalja össze az adatokat a Google Sheets-ben a ClickUp Brain segítségével.

Javítsd a cellák/értékek nyomon követését címkékkel, függőségi figyelmeztetésekkel és időkövetési funkciókkal.

Gyorsan hozhat létre dokumentumokat egyedi képletekkel és formázással

A ClickUp generatív AI-je teljes mértékben integrálódik a Google Drive-ba, így biztosítva a folyamatok szabványosítását.

A ClickUp korlátai

A ClickUp funkciói jelenleg nem mind elérhetők a mobilalkalmazásban.

A ClickUp Brain csak fizetős csomagokban érhető el.

ClickUp árak

A ClickUp négyféle árazási csomagot kínál:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 12 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkaterület-tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9300+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Ajelix – A legjobb automatizált adatfeldolgozáshoz

via Ajelix

Ha olyan SaaS terméket keres, amely AI-modellekkel képleteket ír, táblázatokat fordít, sablonokat generál és AI segítségével jelentéseket készít, akkor az Ajelix az Ön számára ideális.

Az Ajelix egy AI-megoldás adatelemzők, Google Sheets és Excel felhasználók számára a termelékenység javítása érdekében. Fejlett mesterséges intelligencia modellek és természetes nyelvfeldolgozás segítségével az Ajelix megérti, mit szeretnének elérni a felhasználók.

Például használja az Excel Formula generátorát a bemeneti értékek kiszámításához szükséges képlet leírásához, és az Ajelix generálja a megfelelő Excel szintaxist.

Az Ajelix AI-alapú botja válaszokat generál az Excelről, példákat hozhat fel és fogalmakat magyarázhat. Ez a hatékony képletgenerátor kiküszöböli a képletek kézi keresésének munkáját bizonyos feladatokhoz. Az Ajelix integrálható az Excel és a Google Sheets programokkal.

Az Ajelix legjobb funkciói

Szövegbevitelen alapuló Google Táblázatok képletek generálása, amely még a kezdők számára is megkönnyíti a komplex számítások elvégzését.

Készítsen vizuálisan vonzó jelentéseket kevesebb mint egy perc alatt a ChatGPT adatelemzési integrációval.

Optimalizálja kódját a jobb olvashatóság érdekében, és 10-szer gyorsabban javítsa ki a hibákat!

Készítsen táblázatkezelő sablonokat kulcsszavakból AI segítségével

Az Ajelix korlátai

A ingyenes csomag havi kéréskorlátozásai korlátozhatják a komplex munkakövetelményekkel rendelkező felhasználókat.

A frissítések és a gépi tanulási modellek függvényében előfordulhatnak pontatlanságok, amelyeket a felhasználónak ellenőriznie kell.

Ajelix árak

Ingyenes

Alapcsomag: 9,99 USD havonta

Üzleti: 19,95 USD

Ajelix értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

3. SheetAI. app – A legjobb AI-alapú adatelemzéshez

a SheetAI alkalmazáson keresztül

A SheetAI. app egyszerűsíti a Google Táblázatok használatát olyan AI-alapú funkciókkal, amelyek automatizálják az ismétlődő feladatokat, például a szövegszerkesztést. Emellett a bevitt értékeket adatelemzéssé és vizualizációvá alakítja át a pivot táblák számára, hogy a komplex adatokat egyszerűsített formátumban jelenítsék meg.

Ezenkívül lehetővé teszi, hogy a ChatGPT-3 parancsok különböző változatát közvetlenül a táblázataiban futtassa. Akár üzleti elemző, akár pénzügyi szakember, értékelni fogja az intuitív felületét és az automatizált adatelemzési képességeit, amelyekkel hatékonyan elvégezheti az átlagos táblázatkezelési feladatokat.

SheetAI. app legjobb funkciói

Készítsen szlogeneket, alkalmazza a címkeegyeztetést, és fordítsa le a bevitt szöveget az AI segítségével a felhasználói adatbázisból releváns részletek lekérésével.

Használja a DALL•E-t a táblázatkezelő programon belül, hogy AI-alapú képeket hozzon létre a semmiből, parancsok segítségével.

Szerezzen betekintést és ajánlásokat az adatminták és trendek alapján a SheetAI. app alkalmazás segítségével, amely egy együttható-oldalsávként működik.

Adatok hozzáadása szöveg és URL-ek segítségével

SheetAI. app korlátai

Korlátozott kompatibilitás bizonyos alkalmazások vagy platformok fejlett táblázatkezelő funkcióival és képleteivel.

Nem képes más, emberi ítélőképességet vagy kreativitást igénylő táblázatkezelési feladatok elvégzésére, például pivot táblából származó adatok alapján jelentések írására.

SheetAI. app árak

Ingyenes

Formula Genie: 2 USD/hó

Korlátlan: 6 USD/hó

SheetAI. app értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. XLMiner Analysis ToolPak – A legjobb a fejlett statisztikai elemzésekhez

A Google Workspace Marketplace-en keresztül

Az XLMiner Analysis ToolPak Google Sheets kiegészítőként érhető el, és fejlett adatelemző eszközkészletet kínál a felhasználóknak, amely olyan funkciókat tartalmaz, mint a Fourier-elemzés, a klaszterezés, az idősoros előrejelzés és még sok más.

Az XLMiner Analysis ToolPak funkcióinak integrálásával egyszerűsítheti a munkafolyamatot, és komplex adatelemzési feladatokat végezhet közvetlenül a táblázatokban. Ideális olyan vállalkozások számára, amelyek fejlett adatelemzési feladatokat végeznek, például pénzügyi előrejelzéseket és piackutatásokat.

Az XLMiner legjobb funkciói

Adatok importálása, elemzés végzése és eredmények vizualizálása – mindez ugyanazon a platformon belül.

Válassza ki a végrehajtani kívánt elemzés típusát, zökkenőmentesen.

Dolgozz hatékonyan nagy adathalmazokkal, hiszen ez már több mint 20 éve része a Microsoft Office-nak.

Tegye a fejlett adatelemzést elérhetővé azok számára is, akik nem rendelkeznek mélyreható ismeretekkel az AI statisztikák terén.

Csatlakoztassa, és könnyedén bányássza ki az adatokat a kiválasztott Google Táblázatokból.

Az XLMiner korlátai

A platform hajlamos időbeli késésekre, ami megszakíthatja a munkafolyamatot és frusztrálhatja a felhasználókat.

Nincsenek benne a GPT-képletekkel működő, új generációs speciális statisztikai szoftverek által kínált fejlett funkciók, testreszabási lehetőségek és elemzési módszerek.

XLMiner árak

Starter: 9,95 USD/felhasználó/hónap

XLMiner értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. MonkeyLearn – A legjobb címkézéshez a Google Táblázatokban

via MonkeyLearn

Szeretné megszüntetni a manuális és ismétlődő feladatokat a Google Táblázatokban a szövegsorok feldolgozása során? A gépi tanuláson alapuló MonkeyLearn API-kulcs automatizálja a szövegelemzést.

Segít egységes címkézési kritériumok kialakításában, biztosítva a hibamentes adatelemzést egy vagy több címkével egy meghatározott formátumban, valamint gyorsabb táblázatkezelési betekintést. Ez az eszköz tökéletes kis- és középvállalkozások, marketing- és értékesítési csapatok, valamint ügyfélszolgálati szolgáltatók számára.

A MonkeyLearn legjobb funkciói

Az automatizált elemzéssel gyorsabban nyerhet betekintést az adatokba.

Készítsen személyre szabott jelentéseket a Google Táblázatokkal vagy saját BI-eszközeivel

Több adatbevitel, például dátumok és egyéni mezők kombinálása és szűrése

Gyorsan elindulhat az előre elkészített modellekkel, mint például a kulcsszó-kivonás vagy a hangulatelemzés.

A MonkeyLearn korlátai

Korlátozott támogatás a Google Táblázatok integrációjához

Korlátozott információk az eszköz használatáról, ami problémát jelenthet az első használatkor.

MonkeyLearn árak

Alapszintű: Ingyenes

MonkeyLearn API: 299 dollár havonta, 10 000 lekérdezéssel

MonkeyLearn Studio: Egyedi árazás

MonkeyLearn értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. FormulasHQ – A legjobb szövegelemzéshez és érzelemfelismeréshez

via FormulasHQ

A FormulasHQ egy olyan AI eszköz, amelynek célja, hogy megváltoztassa a felhasználók Google Sheets és Excel használatát. Egyéb alkalmazásai között szerepel a természetes nyelvű bevitelek alapján egyedi képletek készítése, Apps Script vagy VBA kódok írása, valamint szövegmanipulációhoz szükséges reguláris kifejezések létrehozása.

Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy programozási ismeretek nélkül is komplex képleteket hozzanak létre vagy ismétlődő feladatokat automatizáljanak a Google Táblázatokban.

A FormulasHQ legjobb funkciói

Egyszerűsítse a komplex szövegmintákat a reguláris kifejezés eszközzel, amely robusztus mintázat-egyeztetést és adatkinyerést tesz lehetővé.

Biztosítsa a hozzáférhetőséget és a hatékonyságot különböző nyelveken, többek között angolul, hindiül, spanyolul, franciául és törökül.

A beépített ChatGPT-parancsok segítségével azonnali segítséget kaphat ötletek kidolgozásához.

Automatizálja a feladatokat és bővítse a Google Táblázatok képességeit a VBA integrációval.

A FormulasHQ korlátai

Az AI által generált képletek és kódszkriptek hatékonysága nagyban függ attól, hogyan írja le a kívánt eredményt.

Bizonyos fejlett funkciók, különösen azok, amelyek VBA-t vagy Apps Script-et tartalmaznak, nem feltétlenül kompatibilisek a Google Táblázatok összes verziójával.

FormulasHQ árak

Alapszintű: Ingyenes

Éves Pro: 4,33 USD havonta

Formula Pro: 5,99 USD havonta

FormulasHQ értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Coefficient – A legjobb képletgeneráláshoz

via Coefficient

A Coefficient egy adatkezelő eszköz, amely lehetővé teszi nagy adathalmazok automatikus importálását és elemzését a Google Táblázatokba. Gyorsan generál informatív vizualizációkat és automatizálja az ismétlődő feladatokat a előre elkészített Google Táblázatok műszerfal sablonok segítségével.

A Google Sheetshez készült, dinamikus táblázatkezelő felülettel rendelkező AI-eszköz jelenleg a Salesforce, a HubSpot, a Snowflake, a MySQL és a PostgreSQL számára elérhető, így tökéletes választás közepes és nagy méretű vállalkozások számára, amelyek hatalmas adatmennyiségeket kezelnek.

A legjobb funkciók

Indítsa el azonnal az előre elkészített Google Táblázatok sablonokat

Automatizálja a táblázatok frissítését és az adatfeldolgozást, hogy élő jelentéseket és irányítópultokat hozhasson létre.

Csatlakoztasson bármilyen adatforrást vagy üzleti rendszert a Google Táblázatokhoz, és egyetlen kattintással töltse be az adatokat.

Tömeges exportálás a Google Táblázatokból a forrásrendszerekbe a kétirányú szinkronizálási funkcióval

Indítson el Slack- és e-mail-értesítéseket, hogy értesítse a felhasználókat a változásokról vagy fontos információkról, például a cellák értékeinek vagy feltételeinek változásáról.

Együttható-korlátozások

Szöveges utasításoktól függő

Erősen támaszkodik a korábbi adatokra

A GPTX() függvények ismerete szükséges.

Együttható árazás

Alapszintű: Ingyenes

Starter: 59 dollár havonta

Pro: 119 dollár havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Együttható értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Excel Formula Bot – A legjobb szkriptek és reguláris kifejezések generálásához

via Formula Bot

Az Excel Formula Bot egy AI eszköz a Google Sheets és az Excel számára, amely a szokásos táblázatkezelő képleteken túlmutató feladatokat is támogat, például szkripteket, alapvető feladatokat, reguláris kifejezéseket, táblázatkezelő készítést és SQL-t.

Ez az új piaci szereplő, AI-alapú csevegőrobot forradalmasítja a Google Táblázatok felhasználóinak életét. Az Excel Formula Bot GPT copilot fülként működik, és egyszerű angol utasításokat alakít át képletekké, így megkönnyítve a bonyolult képletek létrehozását.

Az Excel Formula Bot legjobb funkciói

SQL-lekérdezések generálása felhasználói adatbázis-táblákból és szöveges utasításokból

VBA- és Apps Script-kódok létrehozása a Google Táblázatokban végzett feladatok automatizálásához

Készíts táblázatokat bármilyen helyzethez, például idő- és költségnyilvántartáshoz.

Használja az AI-t a Google Táblázatok adatainak elemzéséhez, táblázatok vagy diagramok létrehozásához, kérdések megválaszolásához és bizonyos műveletek végrehajtásához a táblázatokban, például strukturált formátum alkalmazásához egy adott feladathoz.

Az Excel Formula Bot korlátai

Lehet, hogy nem képes kezelni olyan egyedi és összetett helyzeteket, amelyek kreatív vagy nem hagyományos képleteket igényelnek.

Lehet, hogy nem mindig pontos vagy optimális képleteket eredményez, különösen specifikus problémák esetén.

Excel Formula Bot árak

Ingyenes csomag: 0 dollár havonta

Pro csomag: 9 dollár havonta

Excel Formula Bot értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (89 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Simple ML for Sheets – A legjobb gépi tanulási integrációhoz

via Simple ML for Sheets

A Simple ML for Sheets egy kiegészítő a Google Sheetshez, amely lehetővé teszi a leggyakoribb gépi tanulási (ML) feladatok megoldását, például regressziós elemzés elvégzését, jövőbeli értékek előrejelzését és rendellenességek felismerését a táblázatkezelő bármely adatkészletében.

A legjobb az egészben, hogy bárki, aki ismeri a Google Táblázatokat, a kisvállalkozások tulajdonosaitól és tudósoktól az üzleti elemzőkig és diákokig, automatikusan értékes előrejelzéseket készíthet a Simple ML for Sheets segítségével.

A Simple ML for Sheets legjobb funkciói

Futtasd a böngésződben, így az adatok ott maradnak, ahol dolgozol – biztonságban a Google Táblázatokban.

Az egyszerű, intuitív felület segítségével könnyedén alkalmazhatja a gépi tanulást az adataira.

Automatikusan frissítse a táblázatot a Google Drive-on, így könnyebben megoszthatja azt a csapat többi tagjával.

A Simple ML for Sheets korlátai

Az első használatkor tanulási görbe várható.

Simple ML for Sheets árak

Ingyenes Google Táblázatok eszköz

Egyszerű ML a Sheets értékelései és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. PromptLoop – A legjobb AI-támogatott adatkezeléshez

via PromptLoop

A PromptLoop segít táblázatkezelő modellek létrehozásában szövegek átalakításához, kivonásához vagy összefoglalásához AI-eszközökkel. A SUM vagy a VLOOKUP függvényhez hasonlóan működik, és adott formátumban generál szöveget és válaszokat.

Ezen felül különböző módokon építhetsz az adatokra, például kulcsszavak generálásával, értékesítési listák elemzésével, e-kereskedelmi listákkal és GPT-képletekkel történő e-mailes elérhetőséggel.

A PromptLoop legjobb funkciói

Szöveges adatok átalakítása, kivonása vagy összefoglalása táblázatokban

Építsd fel és tanítsd be saját AI-modelledet az adataid alapján!

Hozzon létre egyedi munkafolyamatokat és megoldásokat szöveggenerálás, összefoglalás és webes keresés funkciókkal.

Kivonja és osztályozza az adatok webhelyekről, és lehetővé teszi, hogy egyéni kategóriákat adjon hozzá az adatkészletekhez egy olyan platformon, amelyet a Google Táblázatokban használhat.

Integrálja a meglévő PromptLoop modelleket szöveggenerálással, összefoglalással és egyedi végpontokkal, hogy javítsa a jelenlegi munkafolyamatot.

A PromptLoop korlátai

Hajlamos a késleltetésre vagy lefagyásra

Komplex vagy rendezetlen adathalmazok esetén nem biztos, hogy hatékony eredményeket hoz.

PromptLoop árak

Ingyenes: 0 dollár havonta

Egyéni: 90 dollár havonta

Vállalati: Egyedi árazás

PromptLoop értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Növelje termelékenységét a táblázatokban az AI segítségével

A Google Táblázatokhoz legmegfelelőbb AI az Ön elvárásainak, a fejlesztés mértékének, valamint az eszközre fordítani kívánt idő és pénz mennyiségének metszéspontjában található.

Számos AI-eszköz áll rendelkezésre, ezért alaposan vizsgálja meg, hogy azok hogyan illeszkednek a Google Táblázatok projektjeihez – biztosan talál majd valamit, ami tökéletesen megfelel az Ön igényeinek.

A ClickUp a legjobb projektmenedzsment eszköz, amely fejlett és kezdőbarát táblázatkezelő funkciók segítségével segíti az adatok elemzését.

Ha a Google Táblázatok alternatíváját keresi, javasoljuk, hogy próbálja ki a ClickUp alkalmazást.

