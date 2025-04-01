A 13 legjobb időbeosztó alkalmazás 2025-ben

Fárasztó napja volt a munkahelyén, több feladattal és megbeszéléssel. De amikor megnézi a teendőlistáját, sok feladat még mindig függőben van, és úgy érzi, hogy nem ért el semmi jelentőset.

Ez gyakran akkor fordul elő, amikor túl sok dolgot próbál egyszerre csinálni, és folyamatosan eltereli a figyelmét. Az időbeosztó alkalmazások ebben segíthetnek. Ha minden feladathoz külön időtartamot rendel, akkor egyszerre csak egy dologra kell koncentrálnia, és így javíthatja a termelékenységét.

De melyik időbeosztó alkalmazást válasszon? Fedezzük fel a legjobb időbeosztó alkalmazásokat, azok funkcióit és árait.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 13 legjobb időbeosztó alkalmazás: ClickUp: A legjobb feladatkezelés időbeosztással és naptárintegrációval A legjobb feladatkezelés időbeosztással és naptárintegrációval Google Naptár: A legjobb a személyes és a munkahelyi feladatok színekkel való jelöléséhez Clockify: A legjobb időjelentéshez Sunsama: A legjobb irányított munkatervezéshez Toggl Track: A legjobb a különböző feladatokra fordított idő nyomon követéséhez Planyway: A legjobb a Jira és a Trello feladatok nyomon követéséhez Todoist: A legjobb gyors feladatbeviteli és ismétlődő feladatok kezelési funkciókhoz Notion: A legjobb rugalmas időbeosztáshoz és munkafolyamatok kezeléséhez TickTick: A legjobb feladatprioritizáláshoz TimeBloc: A legjobb rutinok létrehozásához és időblokkoláshoz mobilon Plan: A legjobb GitHub-felhasználók számára Fantastical: A legjobb a fejlett ütemezéshez és a több naptár kezeléséhez Óramutató járásával megegyező irányban: A legjobb AI-alapú időbeosztáshoz

Mi az időbeosztás?

Az időbeosztás egy termelékenységi és időgazdálkodási módszer, amelynek során a napját meghatározott feladatokra vagy tevékenységekre szánt időblokkokra osztja. Ahelyett, hogy a feladatok között ugrálna vagy a zavaró tényezőkre reagálna, ez az időgazdálkodási technika segít előre megtervezni a napirendjét, és minden időblokkot egy adott feladathoz, megbeszéléshez vagy szünethez rendelni.

Az időbeosztás előnyei:

🎯 Javítja a koncentrációt: Ha konkrét feladatokra külön időblokkokat állít be, elkerülheti a többfeladatos munkavégzést, a kontextusváltást és a figyelemelterelést.

🚀 Növeli a termelékenységet: Hatékonyabban dolgozik, ha pontosan tudja, mit kell tennie és mikor.

🌿 Megelőzi a kiégést: A szünetek és a személyes idő beütemezésével jobb egyensúlyt teremthet a munka és a magánélet között.

🔝 Ösztönzi a prioritások meghatározását: Az időbeosztás arra készteti Önt, hogy előre tervezzen, így biztosítva, hogy a legfontosabb feladatok kerüljenek elsőként elvégzésre.

⏳ Csökkenti a halogatásokat: Ha a feladatok be vannak ütemezve, kevesebb lehetőség van azok elhalasztására vagy elkerülésére.

🧠 Tudta? Az emberek átlagosan 12 percet és 40 másodpercet töltenek egy feladattal, mielőtt megszakítják őket. A gyakori megszakítások megváltoztatják a munkaritmust és a mentális állapotot, ami a feladatok hosszabb időtartamát eredményezi.

A legjobb időbeosztó alkalmazások alapvető funkciói

Íme a legjobb időbeosztó alkalmazások legfontosabb funkciói, amelyekre figyelnie kell:

Dinamikus átütemezés: Egy jó időbeosztó alkalmazás segítségével automatikusan módosíthatja időblokkjait, ha a megbeszélések elhúzódnak vagy váratlan feladatok merülnek fel. Ez biztosítja, hogy ütemterve kiegyensúlyozott maradjon, anélkül, hogy folyamatosan kézzel kellene frissítenie.

Ismétlődő időblokkok: A napi szokások vagy ismétlődő feladatok esetében az ismétlődő blokkok időt takarítanak meg és elősegítik a következetességet. Az alkalmazásnak lehetővé kell tennie az ismétlődő ütemezés egyszerű beállítását. Ez biztosítja, hogy a fontos rutinok és hosszú feladatok ne merüljenek feledésbe a zsúfolt naptárban.

Feladatok prioritizálása: Egy átfogó időbeosztó alkalmazásnak lehetővé kell tennie a feladatok prioritizálását, hogy először a nagy hatással bíró tevékenységeket tudd elvégezni.

Emlékeztetők és értesítések: Az alkalmazásnak képesnek kell lennie arra, hogy időben emlékeztetőket és értesítéseket küldjön Önnek, hogy ne hagyja ki a koncentrációs időt.

Integráció más eszközökkel : Egy másik hasznos funkció a naptárakkal, teendőlistákkal vagy projektmenedzsment eszközökkel való szinkronizálás lehetősége. Ez biztosítja a zökkenőmentes munkafolyamatot és a jobb feladatkezelést.

Együttműködés és közös ütemezés: Csapatmunkához az időbeosztó alkalmazásnak Csapatmunkához az időbeosztó alkalmazásnak közös naptárakat vagy olyan eszközöket kell kínálnia, mint például a megbeszélésekre vonatkozó szavazások, hogy megtalálja a legjobb időpontokat az együttműködéshez. Keresse meg a csapat rendelkezésre állásának szinkronizálását, hogy a megbeszélések ne ütközzenek a csapattagok koncentrációs idejével.

💡Profi tipp: Tervezzen be puffert az időblokkok között. Ha 5–10 percet szán a feladatok között, akkor befejezheti a munkát, újra összpontosíthat, és elkerülheti a rohanást. Ez különösen hasznos egymást követő megbeszélések vagy igényes feladatok esetén.

A 13 legjobb időbeosztó alkalmazás

Nézzük meg a 13 legjobb időbeosztó alkalmazást, amelyekkel javíthatja koncentrációját és termelékenységét:

1. ClickUp (A legjobb feladatkezelés időblokkolással és naptárintegrációval)

A ClickUp naptára egy mesterséges intelligenciával működő időbeosztó eszköz, amelynek célja a munkaterhelés kezelésének javítása. Képzelje el, hogy van egy asszisztense, aki értékeli a feladatok hátralékát, prioritásokat állít fel, és automatikusan osztja el az időt a maximális termelékenység érdekében.

A ClickUp mesterséges intelligenciája intelligensen azonosítja az Ön számára legmegfelelőbb időpontokat a legfontosabb feladatok elvégzéséhez, biztosítva ezzel, hogy prioritásai megvalósuljanak.

Ha a határidők változnak vagy új feladatok kerülnek a hátralékos listájára, a rendszer azonnal módosítja az ütemtervét, így nem kell kézzel módosítania, és továbbra is a terv szerint haladhat. Ez az AI-támogatott módszer enyhíti a napi tervezéssel járó stresszt, így Ön a prioritásainak végrehajtására és a hátralékos feladatok hatékony elvégzésére koncentrálhat.

Csapat szinten a ClickUp Calendar mesterséges intelligenciával támogatott betekintést nyújt az általános rendelkezésre állásba, megkönnyítve a csapat ütemezését és minimalizálva az ütközéseket.

A ClickUp időgazdálkodási funkciója segít a megfelelő időblokkok beállításában azáltal, hogy nyomon követi, mennyi időt töltesz az egyes feladatokkal. Egyszerűen indítsd el és állítsd le az időt a számítógépeden, mobilalkalmazásodban vagy böngésződben, és elemezd a különböző feladatokra becsült időt.

Kövesse nyomon az egyes feladatokra fordított időt, hogy megfelelő időblokkokat állítson be

A ClickUp Brain segítségével friss és közelgő feladatokról is tájékozódhat, valamint időt foglalhat le függőben lévő vagy fontos feladatokra.

Napi standupok a ClickUp Brain segítségével

Azonnal el szeretné kezdeni a termelékenységet növelő eszközök használatát? A ClickUp időbeosztási sablonokat is kínál a tervezés egyszerűsítéséhez.

Például a ClickUp Daily Time Blocking Template segít felosztani a feladatokat kisebb, időhöz kötött részekre, így biztosítva, hogy a munka és a magánélet egyensúlyát fenntartva is a terv szerint haladjon.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp napi időbeosztási sablonjával könnyedén beoszthatja a napi tevékenységeit.

Ha még alaposabban szeretne tervezni, próbálja ki a ClickUp óránkénti ütemterv sablont. Ezzel minden órát részletesen megtervezhet. Ha nagyobb időtartamokat szeretne elkülöníteni a koncentrált munkához vagy konkrét projektekhez, használhatja a ClickUp ütemterv-blokkoló sablont.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak a sokféle funkció miatt nehézségeket okozhat a megtanulás.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez az eszköz nagyon hatékony a személyes és szakmai fejlődéshez. Ezzel jelölheti a jelenlétét, nyomon követheti a munkaidejét, és igényei szerint elkülönítheti az egyes feladatokat. Beállíthatja a teendői prioritását, és az alkalmazás emlékeztetheti Önt a feladatokban megadott határidőre.

Ez az eszköz nagyon hatékony a személyes és szakmai fejlődéshez. Ezzel jelölheti a jelenlétét, nyomon követheti a munkaidejét, és igényei szerint elkülönítheti az egyes feladatokat. Beállíthatja a teendői prioritását, és az alkalmazás emlékeztetheti Önt a feladatokban megadott határidőre.

2. Google Naptár (a legjobb a személyes és munkahelyi feladatok színekkel való jelöléséhez)

via Google Naptár

Ha egyszerű, ismerős időbeosztó alkalmazást szeretne, válassza a Google Naptárat. A naptár bármely pontjára kattintva hozzáadhat egy feladatot és lefoglalhat egy időintervallumot. Az alkalmazás lehetővé teszi feladatleírások hozzáadását és ismétlődő ütemezés beállítását is.

A színkódolt naptárak segítenek elkülöníteni a befejezett feladatokat a munkától, a személyes és egyéb kötelezettségektől, és könnyedén szinkronizálhatók a Gmail-lel és más Google-alkalmazásokkal. Emlékeztetőre van szüksége a következő megbeszéléshez vagy projekt határidőhöz? Másodpercek alatt beállíthatja. Akár másokkal is megoszthatja a naptárát, hogy mindenki összehangoltan dolgozhasson.

A Google Naptár legjobb funkciói

Hozzon létre ismétlődő eseményeket, hogy időt takarítson meg a rendszeres programokhoz.

A Google Meet integrációval közvetlenül hozzáadhatja a találkozók linkjeit az eseményekhez.

Állítson be értesítéseket és emlékeztetőket, hogy mindig kézben tartsa a feladatokat.

Készítsen és ütemezzen Google-feladatokat közvetlenül a „Saját feladatok” felületről.

A Google Naptár korlátai

Korlátozott offline hozzáférés, ami utazás közben kellemetlen lehet.

A Google Naptár árai

Ingyenesen használható

Google Naptár értékelések és vélemények

Capterra: 4,8/5 (több mint 3400 értékelés)

G2: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez egy egyszerű és szervezett módszert kínál számomra, hogy nyomon kövessem az összes eseményemet, találkozómat és munkakötelezettségemet, felesleges lépések és nehézkes szoftverek nélkül. Nem tudtam azonnal szinkronizálni az összes eseményemet a meglévő iOS naptáramból.

Ez egy egyszerű és szervezett módszert kínál számomra, hogy nyomon kövessem az összes eseményemet, találkozómat és munkakötelezettségemet, felesleges lépések és nehézkes szoftverek nélkül. Nem tudtam azonnal szinkronizálni az összes eseményemet a meglévő iOS naptáramból.

📖 További információ: A legjobb Google Naptár alternatívák

3. Clockify (A legjobb időjelentéshez)

via Clockify

A Clockify segítségével könnyedén megvalósíthatja időbeosztási terveit. Időt foglalhat le a feladatokra, majd minden blokkból elindíthat egy időzítőt, hogy lássa, mennyi időt vesz igénybe valójában a feladat. Ez egy remek módszer arra, hogy felelősségteljes maradjon és szükség esetén módosítson a terveken. A Clockify segítségével a csapatvezetők feladatok ütemezését is elvégezhetik, és a naptárban blokkolhatják az alkalmazottak idejét.

A Clockify heti időjelentései segítenek nyomon követni, mely feladatok igényelnek több időt, és kideríteni, melyek a legproduktívabb óráid. Ez segít jobban megtervezni a napi ütemezésedet. Ráadásul a Clockify olyan eszközökkel is összekapcsolható, mint a Google Naptár és a Trello, így minden szinkronban marad, külön erőfeszítés nélkül.

A Clockify legjobb funkciói

Kövesse nyomon az időt közvetlenül az időblokkokon belül, hogy ne térjen el a tervtől.

Készítsen jelentéseket a tervezett és a tényleges időfelhasználás összehasonlításához.

Hozzon létre ismétlődő blokkokat a rendszeresen elvégzett feladatokhoz.

Szinkronizálja olyan eszközökkel, mint a Google Naptár és a Trello, hogy összekapcsolt munkafolyamatot hozzon létre.

A Clockify korlátai

Nem kínál fejlett opciókat a feladatok prioritásainak meghatározásához vagy összekapcsolásához.

Clockify árak

Ingyenes

Alap: 4,99 USD/hó

Alapcsomag: 6,99 USD/hó

Pro: 9,99 USD/hó

Vállalati: 14,99 USD/hó

Clockify értékelések és vélemények

Capterra: 4,8/5 (9000+ értékelés)

G2: 4,5/5 (170+ értékelés)

Mit mondanak a Clockify-ról a valódi felhasználók?

Nagyra értékelem a felhasználóbarát felületet és azt, hogy milyen könnyű nyomon követni az időt a különböző projektekben. A jelentéskészítési funkciók nagyon robusztusak, részletes betekintést és elemzést tesznek lehetővé. Az integráció más eszközökkel zökkenőmentes, ami növeli a termelékenységet. Bár a funkcionalitás erős, az alkalmazás néha késleltetést tapasztal a feladatok közötti váltáskor vagy a jelentések generálásakor.

Nagyra értékelem a felhasználóbarát felületet és azt, hogy milyen könnyű nyomon követni az időt a különböző projektekben. A jelentéskészítési funkciók nagyon robusztusak, részletes betekintést és elemzést tesznek lehetővé. Az integráció más eszközökkel zökkenőmentes, ami növeli a termelékenységet. Bár a funkcionalitás erős, az alkalmazás néha késleltetést tapasztal a feladatok közötti váltáskor vagy a jelentések generálásakor.

📖 További információ: A legjobb Clockify integrációk

4. Sunsama (A legjobb irányított munkatervezéshez)

via Sunsama

A Sunsama új szintre emeli az időbeosztást azáltal, hogy napi feladatait és naptárát egyetlen áttekinthető felületen integrálja. Az alkalmazás egy irányított napi tervezési üléssel indul, amelynek során kiválaszthatja a elvégzendő feladatokat, és hozzárendelheti azokhoz a konkrét időintervallumokat.

A Trello, Asana vagy Notion eszközökből is átvehet feladatokat, és azokat a megbeszélésekkel vagy személyes prioritásokkal együtt ütemezheti. A Sunsama még a napi munkaidőt is beállíthatja, így időben befejezheti a napját, és elkerülheti a kiégést.

A Sunsama legjobb funkciói

Használja a napi tervezés útmutatóját, hogy prioritásokat állítson fel és időblokkoljon feladatait az automatikus ütemezéssel.

Más eszközökből, például a Trello, az Asana vagy a Gmailből egyszerűen áthúzhatja a feladatokat az egyszerű ütemezés érdekében.

Húzza az e-maileket a feladatlistájába, és foglaljon időt a válaszadásra.

A Focus mód használatával zavartalanul összpontosíthat a prioritást élvező feladatokra.

A Sunsama korlátai

A prémium funkciók egyszerűbb munkafolyamatok esetén feleslegesnek tűnhetnek.

Sunsama árak

20 dollár/hó

Sunsama értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 60%-a 10 percen belül válaszol az azonnali üzenetekre, de minden megszakítás akár 23 perc koncentrációs időt is igénybe vehet, ami termelékenységi paradoxont eredményez. A ClickUp az összes beszélgetését, feladatát és csevegési szálát a munkaterületén belül központosítja, így nem kell többé platformok között ugrálnia, és gyorsan megkapja a szükséges válaszokat. Soha nem veszik el a kontextusok!

5. Toggl Track (A legjobb a különböző feladatokra fordított idő nyomon követéséhez)

via Toggl Track

A Toggl Track könnyedén illeszkedik a munkafolyamatába. A naptárnézet vagy a listanézet segítségével felveheti a feladatokat és blokkolhatja az időintervallumokat. A Toggl segítségével minden naptári eseményt időbejegyzéssé alakíthat, így könnyebben nyomon követheti a különböző feladatokra fordított időt.

Miután beállította az időblokkokat, a beépített időzítők segítségével nyomon követheti, hogy az egyes feladatok valójában mennyi időt vesznek igénybe. A jelentések világos áttekintést nyújtanak az időfelhasználásáról, segítve Önt a kiigazításra szoruló területek azonosításában.

A Toggl Track legjobb funkciói

Kövesse nyomon a feladatokra fordított tényleges időt közvetlenül az időblokkokból.

Készítsen részletes jelentéseket, hogy megértse az idő felhasználását és javítsa a munkafolyamatokat.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Google Naptár, az Asana és a Trello.

Hozzáférhet a több platformon működő támogatáshoz asztali számítógépen, mobilon és böngészőbővítményeken keresztül.

Toggl Track korlátozások

Nincs fejlett feladatprioritizálási vagy függőségi funkciója.

Toggl Track árak

Ingyenes

Kezdő csomag: 10 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 20 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Egyedi árazás

Toggl Track értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1500+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Toggl Trackről a valódi felhasználók?

Imádom, hogy milyen egyszerű elindítani az időzítőt, különösen a javasolt időzítőkkel, majd figyelni azt a Live Activities és a Digital Island alkalmazásokkal az iOS-en. Az alkalmazás jelentései alapszintűek; a „valódi” jelentésekért az internetre kell mennem.

Imádom, hogy milyen egyszerű elindítani az időzítőt, különösen a javasolt időzítőkkel, majd figyelni azt a Live Activities és a Digital Island alkalmazásokkal az iOS-en. Az alkalmazás jelentései alapszintűek; a „valódi” jelentésekért az internetre kell mennem.

💡Profi tipp: Használjon színkódokat a feladattípusok megkülönböztetésére. Például használjon egy színt a megbeszélésekhez, egy másikat a mély munkához és egy harmadikat a személyes időhöz. Ez a vizuális egyértelműség segít gyorsan megérteni, hogyan épül fel a napja.

6. Planyway (A legjobb a Jira és a Trello feladatok nyomon követéséhez)

via Planyway

A Planyway elsősorban a Jira és a Trello felhasználók számára készült, akik az időbeosztást feladatkezelő és projektmenedzsment alkalmazásokkal szeretnék kombinálni. Feladatokat naptár formátumban tekinthet meg, és drag and drop módszerrel áthelyezheti őket, hogy időt szánjon rájuk. Ez segít egy világos tervet készíteni a napjára vagy a hetére.

A Planyway segítségével megtekintheti feladatait a Google Naptár eseményei mellett, így egy helyen kezelheti mind a munkahelyi, mind a személyes ütemtervét. Még a csapat ütemtervét és az erőforrás-tervezést is támogatja, így a csapatával való koordináció mellett is szem előtt tarthatja a határidőket.

A Planyway legjobb funkciói

Húzza át a feladatokat közvetlenül a Jira vagy a Trello táblákról

Szinkronizálja feladatait a Google Naptárral, hogy mindent egy helyen láthasson.

Kezelje a csapat ütemtervét és a projektekhez szükséges erőforrásokat

A Gantt-diagramok segítségével vizualizálhatja a projekt előrehaladását és a határidőket.

A Planyway korlátai

Egyes felhasználók késedelmes vagy hiányzó ügyfélszolgálatról számoltak be.

Planyway árak

Ingyenes

Egyéni: 6 USD/hó

Csapat: 5 USD/felhasználó/hónap

Planyway értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

7. Todoist (A legjobb gyors feladatbeviteli és ismétlődő feladatok kezelési funkciókhoz)

via Todoist

A Todoist kiváló választás, ha olyan eszközre van szüksége, amely megkönnyíti a feladatok létrehozását és segít a napirend szervezésében. Kiemelkedő funkciója, a „Gyors hozzáadás” lehetővé teszi, hogy természetes nyelven másodpercek alatt létrehozzon és hozzárendeljen feladatokat.

Például írja be, hogy „Hívd fel Alexet szerdán 10 órakor”, hogy beütemezzen egy hívást.

Csoportosíthatja a feladatokat projektekbe, címkéket adhat hozzájuk a további kontextus érdekében, és prioritásokat állíthat be, hogy a legfontosabb dolgokra koncentrálhasson. Az eszköz több mint 80 platformmal integrálható, beleértve a Google Naptárat is, így hatékonyan tervezheti az idejét és nyomon követheti a személyes céljait vagy a csapatprojekteket.

A Todoist legjobb funkciói

A feladatok azonnali rögzítése természetes nyelvű bevitel segítségével

Ismétlődő feladatok hozzáadásával automatizálhatja az ismétlődő tevékenységek ütemezését.

Fedezze fel a több mint 80 integrációt, beleértve a Google Naptárat és a Slacket.

Adjon hozzá feladatcímkéket és prioritási szinteket a zökkenőmentes feladatkezeléshez.

A Todoist korlátai

Néhány fejlett funkció, mint például az emlékeztetők és a címkék, csak a prémium verzióban érhetők el.

Todoist árak

Ingyenes

Pro: 2,50 USD felhasználónként/hónap

Üzleti: 8 USD/felhasználó/hónap

Todoist értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)

Mit mondanak a Todoistról a valódi felhasználók?

Nagyon könnyű használni, és projektek létrehozásával jobban szervezhetem a feladatokat. Emellett szeretem látni az egyes feladatok határidejét, így azok alapján tudom beosztani a hetemet.

Nagyon könnyű használni, és projektek létrehozásával jobban szervezhetem a feladatokat. Emellett szeretem látni az egyes feladatok határidejét, így azok alapján tudom beosztani a hetemet.

📖 További információ: Időmegtakarítási tippek és trükkök

8. Notion (A legjobb rugalmas időbeosztáshoz és munkafolyamatok kezeléséhez)

via Notion

A Notion segítségével hatékonyan tervezheti meg napját. A naptárnézetek és adatbázisok segítségével ütemezheti feladatait, eseményeit és határidőit, miközben minden összekapcsolva marad.

Napi tervezőre van szüksége? Készítsen egyet a semmiből, és adjon hozzá időblokkokat és ellenőrzőlistákat. Projektkövetőre van szüksége? Kapcsolja össze feladatait a részletes projektoldalakkal, hogy minden rendezett maradjon.

Megtervezheti a napját, áttekintheti a hetét, és menet közben módosíthatja a tervét. Az alkalmazás szinkronizálható a Google Naptárral is, így a blokkolt időbeosztása összhangban marad a többi kötelezettségével.

A Notion legjobb funkciói

Kombinálja az időbeosztást jegyzeteléssel, nyomon követéssel és projektmenedzsmenttel.

Időblokkolás és feladatok vizuális szervezése testreszabható naptárnézetekkel

A feladatok közvetlenül a projektoldalakhoz kapcsolhatók a kontextus kiegészítése érdekében.

Szinkronizálja a Google Naptárral, hogy naprakész legyen a menetrendje.

A Notion korlátai

A végtelen testreszabási lehetőségek első használatkor túlnyomóaknak tűnhetnek.

Notion árak

Ingyenes

Plusz : 12 dollár felhasználónként/hónapban

Üzleti: 18 dollár felhasználónként/hónap

Vállalatok: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (5900+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2400 értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

Imádom, hogy minden, amire szükségem van – feladatok, jegyzetek, naptárak (még a G-cal szinkronizálása is!) és adatbázisok – egy helyen összegyűjthető. Ez a tökéletes eszköz olyanok számára, mint én, akik szeretik a rendszert és a rendet. A testreszabási lehetőségek lehetővé teszik, hogy olyan rendszereket hozzak létre, amelyek tökéletesen illeszkednek a munkamenetemhez, és minden színekkel és címkékkel ellátott, kezelhető részekre bontom a dolgokat. De néha kicsit túlságosan elragad a testreszabás végtelen lehetőségei.

Imádom, hogy minden, amire szükségem van – feladatok, jegyzetek, naptárak (még a G-cal szinkronizálása is!) és adatbázisok – egy helyen összegyűjthető. Ez a tökéletes eszköz olyanok számára, mint én, akik szeretik a rendszert és a rendet. A testreszabási lehetőségek lehetővé teszik, hogy olyan rendszereket hozzak létre, amelyek tökéletesen illeszkednek a munkamenetemhez, és minden színekkel és címkékkel ellátott, kezelhető részekre bontom a dolgokat. De néha kicsit túlságosan elragad a testreszabás végtelen lehetőségei.

9. TickTick (A legjobb feladatprioritizáláshoz)

via TickTick

A TickTick egy feladatkezelő alkalmazás, amely lehetővé teszi a feladatok egyszerű ütemezését és az időbeosztást. A beépített naptárnézet segítségével a feladatokat az időrésekbe húzhatja, hogy egyértelmű tervet készítsen a napjára. Lehetővé teszi továbbá bevált prioritási módszerek, például az Eisenhower-mátrix használatát is, hogy meghatározza a sürgős és fontos feladatokat, és beütemezze azokat a naptárába.

Ha nehezen tudsz magadnak időt szakítani, akkor a naptárban blokkolhatsz időt, hogy magadra koncentrálhass. A TickTick egy szokáskövető funkcióval is rendelkezik, hogy biztosítsa a következetességet. Ráadásul a Pomodoro időzítő és a Focus Mode segít elkerülni a figyelemeltereléseket a beütemezett időblokkok alatt.

A TickTick legjobb funkciói

Drag-and-drop naptár a feladatok időblokkokba való beosztásához

Automatizálja a rutin tevékenységeket az ismétlődő feladatok beállításával.

Integrálja a Google Naptárral a feladatok és események szinkronizálásához.

A TickTick korlátai

A vállalati felhasználók számára alapszintűnek tűnhet, mivel nincs időjelentési funkciója.

TickTick árak

Ingyenes

Prémium: 35,99 USD/év

TickTick értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a TickTickről a valódi felhasználók?

Felhasználóbarát funkciókat tartalmaz, amelyek támogatnak minket a tesztesetekben. Például az alfeladatok funkció különösen hasznos a komplex esetek kisebb, könnyebben kezelhető lépésekre bontásában, ami megkönnyíti azok nyomon követését és hatékony végrehajtását. A fájlok és linkek csatolásával minden feladathoz kapcsolódó dokumentumokat és teszt eredményeket is nyomon követhetünk. Ez egy remek alkalmazás a napi feladatok kezeléséhez, de egy hátránya, hogy nem rendelkezik kifinomult adatelemzési funkciókkal, amelyek mélyreható információkat nyújtanának a csapat termelékenységéről.

Felhasználóbarát funkciókat tartalmaz, amelyek támogatnak minket a tesztesetekben. Például az alfeladatok funkció különösen hasznos a komplex esetek kisebb, könnyebben kezelhető lépésekre bontásában, ami megkönnyíti azok nyomon követését és hatékony végrehajtását. A fájlok és linkek csatolásával minden feladathoz kapcsolódó dokumentumokat és teszt eredményeket is nyomon követhetünk. Ez egy remek alkalmazás a napi feladatok kezeléséhez, de egy hátránya, hogy nem rendelkezik kifinomult adatelemzési funkciókkal, amelyek mélyreható információkat nyújtanának a csapat termelékenységéről.

10. TimeBloc (A legjobb rutinok létrehozásához és időblokkoláshoz mobilon)

via TimeBloc

Ha egyszerű időbeosztó alkalmazást keres, amely tökéletesen működik a telefonján, akkor a TimeBloc az, amit ki kell próbálni. Segít megtervezni a napját és kialakítani a rutinokat – anélkül, hogy túlterhelné a funkciókkal.

Beállíthat ismétlődő időblokkokat a napi szokásokhoz, például reggeli edzéshez, koncentrációs időhöz vagy akár pihenési rutinhoz, és áthúzhatja őket az idővonalára.

A Time Bloc legjobb funkciói

Egyszerűen húzza át a feladatokat, hogy időt foglaljon a feladatokra és a rutinok elvégzésére.

Hozzon létre ismétlődő időblokkokat a napi szokásokhoz és az ismétlődő feladatokhoz.

Kapjon emlékeztetőket, hogy minden blokkban a terv szerint haladjon.

A Time Bloc korlátai

Nincs integráció más eszközökkel, ami komplexebb munkafolyamatok esetén hátrány lehet.

Time Bloc árak

Ingyenes

Időblokkoló alkalmazások értékelései és vélemények

Nincs elég online vélemény

11. Plan (a legjobb GitHub-felhasználók számára)

via Plan

A Plan egyesíti feladatait, megbeszéléseit és projektjeit egyetlen, megvalósítható munkafolyamatba.

Kiemelkedő Agenda + Calendar funkciója lehetővé teszi, hogy a feladatok mellett a tervezett eseményeket is láthassa, így egy pillanat alatt áttekintheti a napját. A feladatokat áthúzhatja az idővonalára, beállíthatja azok időtartamát, és akár GitHub-feladatokhoz vagy más projektadatokhoz is kapcsolhatja őket.

A GitHubbal dolgozó fejlesztők és projektmenedzserek számára a Plan segítségével zökkenőmentesen alakíthatja át teendőit valódi eredményekké. A feladatokat közvetlenül a tárolókból szinkronizálhatja, és beépítheti napi ütemtervébe.

A legjobb funkciók tervezése

Szinkronizálja a problémákat, és alakítsa őket megvalósítható feladatokká a GitHub integrációval.

Valós idejű frissítések és jobb együttműködés a Team Feed segítségével

Vizualizálja a munka ütemezését, hogy áttekintést kapjon a feladatok prioritásairól és a határidőkről.

Tervezési korlátozások

Erősen a GitHub-felhasználókra összpontosít, ami nem feltétlenül ideális a nem technikai csapatok számára.

Árak

Ingyenes

Prémium: 10 dollár felhasználónként/hónapban

Tervezze meg értékeléseit és véleményeit

Nincs elég online vélemény

12. Fantastical (A legjobb a fejlett ütemezéshez és a több naptár kezeléséhez)

via Fantastical

A Fantastical egy naptáralkalmazás feladatok és események ütemezéséhez. Ami igazán megkülönbözteti a Fantastical-t, az a Meeting Proposals funkció. Ahelyett, hogy végtelen e-mail láncokban próbálna megtalálni egy megfelelő időpontot a találkozóra, több időpontot is javasolhat, és a meghívottak kiválaszthatják a nekik leginkább megfelelőt.

Apple-felhasználók számára teljes mértékben integrálva van a macOS és az iOS rendszerrel, widgeteket, értesítéseket és eszközök közötti átadást kínál. A Fantastical olyan funkciókat is támogat, mint az időjárás-integráció és az időzóna-beállítások, ami különösen hasznos azok számára, akik több helyszínen is elfoglalt napirendet kezelnek.

A Fantastical legjobb funkciói

Egyszerűsítse a külső együttműködőkkel való ütemezést a találkozó-javaslatokkal

Egységes több naptárkezelés a személyes, munkahelyi és családi programokhoz.

Időzóna-támogatás és időjárás-integráció gyakori utazók vagy távmunkások számára.

A Fantastical korlátai

Kizárólag Apple-eszközökhöz optimalizált, így a nem Apple-felhasználóknak kevesebb lehetőségük van.

Fantastical árak

4,75 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Fantastikus értékelések és vélemények

Nincs elég online vélemény

13. Clockwise (A legjobb AI-alapú időbeosztáshoz)

via Clockwise

A Clockwise egy időgazdálkodási eszköz, amelyet az egyik legnagyobb időbeosztási probléma megoldására terveztek: hogy a zsúfolt napirendben is legyen idő a zavartalan koncentrációra. Az AI-eszköz automatikusan optimalizálja a naptárat, és úgy módosítja a találkozókat és feladatokat, hogy a zavaró tényezők minimálisra csökkenjenek. Ezáltal több idő marad a mély munkára, ami növeli a termelékenységet.

Csapatok számára a Clockwise kiemelkedő teljesítményt nyújt az ütemtervek szinkronizálásával és a konfliktusok minimalizálásával. Átszervezi a megbeszéléseket a töredezett munkaidő csökkentése érdekében, prioritást ad mindenki számára a koncentrációra szánt időnek, és még a legjobb időpontokat is meghatározza az együttműködéshez.

Egy másik kiemelkedő funkciója a „Focus Time” blokkok, amelyek dinamikusan frissülnek az Ön rendelkezésre állása alapján. Ahelyett, hogy manuálisan blokkolná az időt, a Clockwise folyamatosan alkalmazkodik, hogy a lehető legproduktívabb napot biztosítsa Önnek.

A Clockwise legjobb funkciói

Átszervezze a megbeszéléseket intelligens ütemezéssel, hogy csökkentse a munkanapok fragmentáltságát.

Összehangolja az ütemterveket és minimalizálja az ütemterv-ütközéseket a csapat szinkronizálásával.

Dinamikusan állítsa be a fókuszidő-blokkokat, amelyek a naptár változásainak megfelelően módosulnak.

Integrálja olyan alkalmazásokkal, mint a Google Naptár, a Slack és az Asana, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat.

Óramutató irányú korlátozások

Csak Google Naptár felhasználók számára elérhető, ami nem feltétlenül megfelelő más platformokat használó csapatok számára.

Óramutató járásával megegyező árképzés

Ingyenes

Csapatok: 6,75 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Üzleti: 11,50 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Vállalatok: Egyedi árazás

Clockwise értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

Növelje termelékenységét a ClickUp segítségével

Az időbeosztó alkalmazások biztosítják a zavartalan munkaidőt és növelik a termelékenységet azáltal, hogy emlékeztetőket küldenek a feladatokról, módosítják a több időt igénylő eseményeket vagy feladatokat, és időjelentéseket készítenek. Az egyszerű időbeosztáshoz intuitív felülettel rendelkező alkalmazásokat, például a Todoist vagy a Google Naptár használhat. A hatékony adatszolgáltatáshoz azonban a Calendly alkalmazást válassza. Ha a legjobb időkövetési, feladatkezelési és projektmenedzsment funkciókkal rendelkező alkalmazást keres, próbálja ki a ClickUp-ot. Hatékony naptárnézete és feladatkezelési funkciói lehetővé teszik, hogy könnyedén megtervezze, prioritásokat állítson fel és módosítsa a menetrendjét.

Akár közvetlenül az eseményekből hoz létre feladatokat, akár előre elkészített sablonokat használ, például a napi időbeosztást, a ClickUp segítségével egyszerűen nyomon követheti céljait. Ráadásul a zökkenőmentes naptárintegrációknak köszönhetően tökéletes megoldás a személyes és a munkahelyi kötelezettségek egy helyen történő kezelésére.

Készen áll arra, hogy átvegye az irányítást az ideje felett? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdje el az időbeosztást profi módjára!