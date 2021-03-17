Hogyan teheti hatékonyabbá a munkáját a Time Doctor időkövető projektjei?

Tegyük fel, hogy Ön – mint projektmenedzser – olyan módszert keres, amellyel figyelemmel kísérheti alkalmazottai előrehaladását a kijelölt projektekben.

Először is, nem szeretne túl tolakodónak tűnni. Ráadásul a dolgok könnyen visszaüthetnek. Ne feledje, manapság mindenkinek van okostelefonja. Nem kell sok ahhoz, hogy egy alkalmazott a közösségi médiában nyilvánosan megszégyenítse Önt valós vagy képzeletbeli vállalati szabályszegés miatt.

A legjobb, ha az elejétől fogva őszinte vagy... pont! Tájékoztasd az alkalmazottaidat arról, hogy miért használsz időkövető rendszert.

Tájékoztassa őket, hogy ez nem kémkedés, hanem a projekt termelékenységének kezelése érdekében történik, ami végső soron nekik és a vállalatnak is előnyös.

Ebben a cikkben az időkövető eszközök használatának előnyeire összpontosítunk az Ön vállalkozása szempontjából.

1. Költségcsökkentés

Az időkövető rendszer használata segít kezelni az alkalmazottaknak a kijelölt projektekre fordított idejét. Alapértelmezés szerint az időkövető szoftver feltárja a projekt késedelmeket és a javítandó területeket is, ezáltal csökkentve a költséges hibákat.

Ráadásul a megfelelő szoftver hiányában vállalkozása egyszerűen a pontatlanságok miatt is bevételkiesést szenvedhet. Ergo, nagy a valószínűsége, hogy a kézi hibák sokba kerülnek Önnek. Az időkövető szoftver telepítése lényegében optimalizálja a munkaidőt és a részvételi adatokat, így munkaereje produktívabbá és költséghatékonyabbá válik.

Valójában könnyen kihozhat egy teljes munkanapot – körülbelül 8 órát – egy időkövető szoftver bevezetésével, amely lehetővé teszi az alkalmazottaknak, hogy a munkájuk igényesebb aspektusaira koncentráljanak.

2. Javítja a napi működést

A vállalat napi működése jelentősen javulni fog az időkövető szoftver segítségével. Jobban fel lesz készülve a projektek tervezésére, az azokba fektetett időre és a jövőbeli működéshez szükséges intézkedésekre.

Ne feledje, hogy kedves alkalmazottai nem lesznek figyelmesek a nap minden percében. Ez egyszerűen így van. Egy kis rugalmasság és nyugodt magatartás ajánlott. Nézzünk szembe a ténnyel: ha egy munkavállaló nem tud engedély nélkül válaszolni a természet hívására, akkor ideje egy komoly vállalat-alkalmazott mediációnak!

Mindazonáltal az időkövető eszközök és sablonok pozitív hangulatot és bizalmat kelthetnek az alkalmazottaidban. Rajtad múlik, hogy tudatosítod-e bennük, hogy a monitoring szoftver nem büntetésre szolgál, hanem a hatékonyság növelésére és a vállalat felelősségre vonhatóságának biztosítására.

A távoli munkavállalók inspiráltabbnak érzik magukat és hatékonyabbak lesznek. Arról is szó van, hogy részesei legyenek a csapatnak, még akkor is, ha távoli munkavégzésről van szó, és jobban tájékozottak legyenek. Az időkövető szoftver függetlenséget és nagyobb önbizalmat ad a munkavállalóknak, mivel koncentráltabbá és képzettebbé válnak.

Bónusz: Alkalmazottak figyelemmel kísérésére szolgáló eszközök Mac-felhasználók számára!

3. Segít gyorsabban felmérni az ügyfelek értékét

Az időkövető alkalmazások segítségével gyorsabban is értékelheti az ügyfelek értékét. Kényelmetlen tény, hogy vállalatának előrehaladása szó szerint függ ügyfelei gazdasági részvételétől. Kevés hely van az érzékenységnek, ezért a vállalat bevételeit illetően legjobb, ha nem vagyunk érzékenyek.

Ez nem azt jelenti, hogy el kell hagynia az ügyfeleket a jövedelmezőbbek kedvéért... Oké, nem igazán. Ez csak a prioritásokról szól. Ha egy ügyfél jelentős bevételt hoz a vállalkozásának, és van egy másik ügyfele, aki csak néha-néha jelentkezik, akkor komoly döntéseket kell hoznia a prioritásokról. Ha nem, akkor előfordulhat, hogy egyáltalán nem marad vállalkozása.

Tipp: Miért ne nyűgözné le ügyfeleit azzal, hogy hozzáférést biztosít számukra a projekt adataik lépésről lépésre történő előrehaladásához? A technológia segítségével ez lehetséges. Könnyedén testreszabhatja a funkciókat, hogy ne fedjen fel túl sokat, de éppen annyit, hogy ügyfelei megbízzanak szakértelmében.

Time Doctor és ClickUp integráció

Két nagyon ajánlott, felhőalapú szoftver a Time Doctor és a ClickUp. Ez a dinamikus duó együttesen egy két az egyben mechanizmust biztosít a hatékony időkövetés pontosságához.

A Time Doctor Chrome-bővítmény időkövető szoftverének integrálása a ClickUp-ba lehetővé teszi a munkatársai által befejezett projektekkel kapcsolatos összesített időadatok gyors elérését.

A Time Doctor nagy mértékben idegközpontként működik. Összegyűjti a ClickUp-ból a releváns adatokat, és átfogó összefoglalót ad arról, hogy a munkatársai mit csinálnak a projektek során.

Íme egy előzetes áttekintés a ClickUp és a Time Doctor néhány legfontosabb funkciójáról:

ClickUp

Felhőalapú projektmenedzsment munkaprogramként működik különböző alkalmazotti csoportok és vállalatok számára.

Kényelmes ingyenes verzió, amely olyan fontos funkciókat kínál, amelyek a fizetős szoftverek fizetős verzióiban nem találhatók meg, mint például a valós idejű együttműködés, a műszerfalak, a korrektúra és a 24 órás támogatás.

Alkalmas szabadúszóknak, csapatoknak és minden méretű vállalkozásnak

Professzionális irányítópult, amely rendkívüli vizuális elemeket és adatokat nyújt közvetlenül a vezérlőpultról

Feladatok kijelölése a projekt résztvevőinek, ügyfelek projektjeinek felügyelete, együttműködés a munkatársakkal a dokumentumok tekintetében és még sok más

A ClickUp számos olyan eszközt és funkciót kínál, amelyekkel hatékonyan és kényelmesen elérhetők a munkahelyi célok. A szoftvercég hetente új funkciókat bocsát ki, hogy naprakész maradjon, és a kapott visszajelzések alapján kiválasztja a leghasznosabb funkciókat.

A felhasználók többféle nézetben figyelhetik a projekteket és az adatokat, ami jobb áttekinthetőséget és gyorsabb nyomon követést biztosít. A munkatársak például választhatnak a tevékenységek nézet, a táblázat nézet, az idővonal nézet, a műszerfalok doboz nézet, a térkép nézet és még sok más között!

Az alkalmazottak munkaterülete könnyen módosítható, a munkavégzés állapota egyértelmű, színek és témák állnak rendelkezésre a vizuális esztétika érdekében, stb. A projektmenedzsment eszközök terén komoly versenytársnak számító ClickUp előnyös a kis- és középvállalkozások, a csapatok és az egyéni online projektmenedzsment, a csapatmunka megoldások és a kiterjesztett termelékenység iránt érdeklődő egyéni vállalkozók számára.

Time Doctor

Pontos és innovatív időkövetést kínál

Az alkalmazottak termelékenységének értékelése és dokumentálása

Képernyőképek készítése és a dinamika rögzítése

Időnyilvántartás, túlórák számítása és alkalmazottak beosztása

Többdimenziós időkövető szoftver, CRM-mel és fehér címkés hatékonysággal

Naptárkezelés, FMLA/család, orvosi, szabadság, cselekvéskövetés, időzóna-követés és még sok más

Hogyan működik a Time Doctor?

A Time Doctor egy SaaS időkövető és teljesítménykezelő eszköz, amely több mint 60 különböző projektmenedzsment és termelékenységi alkalmazással kompatibilis.

Ráadásul, mint multifunkcionális időkövető szoftver, a Time Doctor időgazdálkodási elemzései igen lenyűgözőek! A legfontosabb követési mutatók között szerepelnek a start és stop időzítők, a weboldalak és alkalmazások használatának figyelése, a billentyűzet és az egér aktivitása, a projektekre és feladatokra fordított idő, és még sok más!

A ClickUp és a Time Doctor Chrome-bővítmény együttműködésének alapja az, hogy a ClickUp-munkatársai által elvégzett feladatoknak megfelelően könnyen összeállíthatók a pontos időadatok. A fontos projektadatok nyilvánosságra kerülnek, így átfogó képet kaphat arról, hogy alkalmazottai mivel foglalkoznak.

Céged naprakész és jól tájékozott marad az alkalmazottak munkavégzéséről, a projektbefektetések jobban érthetőek és egyenletesebben oszlanak el, a számlázás kevésbé bonyolult, és a hatékonyság nő.

Következtetés

Akár projektmenedzsmentre, alkalmazottak figyelemmel kísérésére, jobb kommunikációs alkalmazásokra vagy időmegosztásos munkavégzési funkciókra van szüksége a vállalatának, az időkövető szoftver segít egyszerűsíteni az eljárásokat, így a vállalat hatékonyabbá és jövedelmezőbbé válik.

A munkahelyi digitális mozgások ösztönös nyomon követésére kifejezetten tervezett megoldásokkal vállalata világosan láthatja az alkalmazottak tevékenységét, jobban tudatosíthatja a hatékonyság fontosságát, és értékelheti a munkavégzési magatartást és a hatékony mintákat, ami végül konstruktív változásokhoz vezet.

Tegye meg az egyik legjobb lépést vállalkozása számára. Kezdje még ma ingyenes próbaidőszakát a Time Doctor kiterjesztéssel továbbfejlesztett ClickUp projektmenedzsment eszközzel!