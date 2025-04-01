10 ingyenes alkalmazotti kézikönyv sablon Word és ClickUp formátumban

A munkavállalói kézikönyv elkészítése minden vállalkozás számára elengedhetetlen.

Ez referenciapontként szolgál mind a munkáltatók, mind a munkavállalók számára, segítve annak biztosítását, hogy mindenki megértse a munkahelyen fennálló jogait, kötelezettségeit és elvárásait. A hatékony munkavállalói kézikönyvnek átfogónak, ugyanakkor tömörnek kell lennie, és olyan témákat kell lefednie, mint az elfogadható viselkedés, a biztonsági eljárások, a javadalmazási irányelvek és a szabadságra vonatkozó szabályzat.

Bár ezek a dokumentumok elengedhetetlenek a vállalkozás működtetéséhez, nehéz lehet eldönteni, hogy mit kell tartalmazniuk, és hogyan kell hozzákezdeni. Szerencséjére mi már elvégeztük a nehezebb munkát.

Ebben a bejegyzésben megbeszéljük, mi is az a munkavállalói kézikönyv sablon, és mi teszi azt jónak. Ezután megosztjuk 10 kedvenc munkavállalói kézikönyv sablonunkat, hogy azonnal nekiláthasson a sajátja elkészítésének.

Mi az a munkavállalói kézikönyv sablon?

Mielőtt a sablonokról beszélnénk, tisztázzuk, hogy mit is jelent az alkalmazotti kézikönyv.

A munkavállalói kézikönyvek olyan dokumentumok, amelyek fontos információkat közölnek a munkavállalókkal a szervezet irányelveiről és eljárásairól, valamint a munkahelyen fennálló jogaikról és kötelezettségeikről.

Ezek útmutatóként szolgálnak az összes alkalmazott számára, hogy megértsék munkakörüket és betartsák a vállalati szabályokat, és olyan témákat fednek le, mint a szervezeti felépítés, a szabványos működési eljárások, a magatartási kódex, a szabadság, a betegszabadság és egyéb alkalmazotti juttatások, a fegyelmi eljárások és még sok más.

A hatékony munkavállalói kézikönyv elengedhetetlen a egészséges és produktív munkahely megteremtéséhez, mivel segít meghatározni az elvárásokat, elősegíti a bizalom kialakulását a munkavállalók és a munkáltatók között, egyértelművé teszi a szerepeket és a felelősségeket, tiszteletre épülő kultúrát alakít ki, és biztosítja a vonatkozó törvények betartását. A munkavállalókat a munkaviszonyuk kezdetén tájékoztatni kell a kézikönyv tartalmáról, hogy megértsék a vállalat irányelveit és eljárásait, és minden változást haladéktalanul közölni kell velük, hogy elkerülhető legyen a zavar.

Egy átfogó és naprakész alkalmazotti kézikönyvvel a vállalkozások biztosíthatják, hogy alkalmazottaik tájékozottaknak és tiszteletben tartottnak érezzék magukat, miközben közösen dolgoznak a siker elérése érdekében.

A sablonok használata a munkavállalói kézikönyv elkészítésének legegyszerűbb módja.

A sablonok egyszerűen előre elkészített útmutatók, amelyek felvázolják, mit kell tartalmaznia az alkalmazotti kézikönyvnek. A sablonok általában olyan szakaszokat tartalmaznak, mint a szervezeti felépítés, a teljesítménymenedzsment, a javadalmazási tervek, a juttatási szabályzat, a biztonsági protokollok és a fegyelmi eljárás. Ezenkívül testreszabhatók úgy, hogy minden vállalkozásra jellemző információkat tartalmazzanak, például a vállalkozás küldetését és értékeit, az ügyfélszolgálati irányelveket és a sokszínűséget elősegítő kezdeményezéseket.

Mi jellemzi a jó alkalmazotti kézikönyv sablont?

A jó alkalmazotti kézikönyv sablon átfogó, könnyen érthető, és összhangban áll a vállalati kultúrával és értékekkel. Íme néhány fontos jellemzője egy jó sablonnak:

Részletes: Egy jó sablonnak figyelembe kell vennie minden olyan részt, amelynek feltétlenül szerepelnie kell a munkavállalói kézikönyvben. Az Ön vállalkozására nem vonatkozó részeket bármikor kihagyhatja, de jobb, ha a sablon túl részletes, mint ha fontos információk hiányoznak belőle.

Testreszabható: Egy jó alkalmazotti kézikönyv sablonnak testreszabhatónak kell lennie, hogy az Ön konkrét igényeinek megfelelően hozzáadhasson vagy eltávolíthasson irányelveket. Emellett lehetővé kell tennie a nyelv és a hangnem testreszabását is, hogy azok összhangban legyenek a vállalati kultúrával és értékekkel, valamint könnyen frissíthetőnek kell lennie, hogy pontos és megfelelő maradjon.

Hozzáférhetőség: Egy jó kézikönyv-sablonnak olyan végterméket kell eredményeznie, amely minden alkalmazott számára könnyen hozzáférhető, mind a vállalat telephelyén, mind távolról. Nyomtatott és digitális formátumban egyaránt elérhetőnek kell lennie, és könnyen hozzáférhetőnek és navigálhatónak kell lennie.

Következetesség: Egy jó sablonnak következetesnek kell lennie a formázás, a tervezés, a nyelv és a hangnem tekintetében. Ez segít biztosítani, hogy minden alkalmazott ugyanazokat az információkat kapja, és ne legyenek zavarok vagy félreértések.

A sablon kiválasztásakor vegye figyelembe az alábbi szempontokat. Végül is azt a sablont kell kiválasztania, amelyik leginkább megfelel vállalkozásának és alkalmazottai igényeinek, olyan formátumban, amelyik a munkaerő számára is megfelelő.

10 alkalmazotti kézikönyv sablon Word és ClickUp formátumban

Összegyűjtöttük tíz kedvenc alkalmazotti kézikönyv-sablonunkat, hogy segítsünk Önnek egy átfogó, jól megírt és jogilag megfelelő kézikönyv gyors és egyszerű elkészítésében. Ezek a sablonok időt és energiát takarítanak meg Önnek, miközben biztosítják, hogy alkalmazottai minden szükséges információval rendelkezzenek a munkájukhoz.

1. ClickUp fejlett alkalmazotti kézikönyv sablon

ClickUp fejlett alkalmazotti kézikönyv sablon

Néha egy magas szintű, csak a legfontosabb információkra összpontosító alkalmazotti kézikönyv nem elegendő. Ha vállalatának egy átfogóbb, mindent magában foglaló kézikönyvre van szüksége, akkor a ClickUp fejlett alkalmazotti kézikönyv sablonja az Ön számára ideális.

Ez a munkavállalói kézikönyv sablon a következőket tartalmazza:

Részletes bevezető útmutató , amely meghatározza az egyes szakaszokat, és tippeket és forrásokat kínál az információk összegyűjtéséhez és megírásához11 információs szakasz, beleértve , amely meghatározza az egyes szakaszokat, és tippeket és forrásokat kínál az információk összegyűjtéséhez és megírásához, beleértve a beilleszkedés , a kultúra, a munkahelyi irányelvek (pl. öltözködési szabályok, fizetett szabadság és összeférhetetlenség), a vállalatról, a távoli irodai irányelvek, a standard magatartási kódex, az üzleti gyakorlatok, a jelenléti irányelvek, a teljesítményértékelések, a vállalati juttatások és a kilépési eljárások szakaszait.

Ez a sablon a felhasználói élményt szem előtt tartva készült, és szinte mindent tartalmaz, amit egy új alkalmazott tudni szeretne (vagy tudnia kell) a vállalatról, az első naptól az utolsóig.

2. ClickUp munkavállalói kézikönyv sablon

ClickUp munkavállalói kézikönyv sablon

Ne kövesse el azt a hibát, hogy unalmas kézikönyvet állít össze. Nem titok, hogy az alapvető munkavállalói kézikönyvek unalmasak lehetnek, és az új alkalmazottak gyorsan elveszítik irántuk az érdeklődésüket. Ehelyett a ClickUp munkavállalói kézikönyv sablonja megmutatja, hogyan teheti személyesebbé és szórakoztatóbbá kézikönyvét grafikák, hangulatjelek vagy akár gifek segítségével.

Ez az alkalmazotti kézikönyv sablon a következőket tartalmazza:

8 információs szakasz, beleértve a vállalat történetét, a magatartási normákat, a kommunikációs irányelveket, a juttatásokat és az egészségbiztosítást, a csapatirányelveket, az irodai irányelveket, a javadalmazási és teljesítményértékelési irányelveket, valamint a felmondási irányelveket Teljesen testreszabható digitális elrendezés, amely bármikor frissíthető és kiegészíthető Tippek és javaslatok arra vonatkozóan, hogyan teheti kézikönyvét szórakoztatóbbá és vonzóbbá az alkalmazottak számára.

Ne feledje, hogy a munkavállalói kézikönyv kiváló módja annak, hogy fontos információkat és irányelveket közöljön csapattagjaival. Szánjon rá egy kis időt, hogy egyedivé és vonzóvá tegye, és új munkatársai hálásak lesznek érte!

3. ClickUp vállalati kultúra sablon

ClickUp vállalati kultúra sablon

A vállalati kultúra az, ahogyan a vállalkozás és annak alkalmazottai cselekszenek és viselkednek.

Ez az, ahogyan az alkalmazottak egymással bánnak, az általuk fontosnak tartott erkölcsi értékek és a döntéseik. Ha erős vállalati kultúrát szeretne kialakítani, a ClickUp vállalati kultúra sablonja hasznos eszköz lehet. Ezek az oldalak útmutatást és inspirációt nyújtanak vállalkozása identitásának kialakításához.

Ez a vállalati kultúra sablon a következőket tartalmazza:

4 fő szakasz 12 alszakasszal , amelyek részletesen bemutatják, hogy ki Önök mint vállalat (beleértve a történetet, a csapatot, a díjakat és a sajtót), a küldetésüket, az értékeiket és a márka ígéretét, a vállalati értékeiket és stratégiai céljaikat, valamint az általuk kínált megoldásokat és szolgáltatásokat.

Használja ezt a sablont a szélesebb körű alkalmazotti kézikönyv vállalati kultúrával kapcsolatos részének megírásához, vagy hagyja önálló útmutatóként.

4. ClickUp munkavállalói kézikönyv és szabályzat sablon

ClickUp munkavállalói kézikönyv és szabályzat sablon

Ha professzionálisabb kézikönyvre van szüksége, amely elsősorban a vállalat foglalkoztatási politikájára, eljárásaira, vezetési struktúráira és magatartási kódexére összpontosít, vegye fontolóra a ClickUp alkalmazottak kézikönyve, irányelvek és eljárások sablonját .

Ez az alkalmazotti kézikönyv sablon a következőket tartalmazza:

17 információs szakasz, beleértve az üdvözlő üzenetet, az „ideális csapattagunk” leírását, a beilleszkedéssel kapcsolatos információkat, a vállalati kultúrát, a kérdések kezelését, a munkahelyi irányelveket, a vállalatról szóló információkat, a távmunka irányelveit, a munkamódszereinket, a jelenléti irányelveket, a vészhelyzeti cselekvési tervet, a standard magatartási kódexet, az üzleti gyakorlatokat, az irányelveket és eljárásokat, a teljesítményértékeléseket, a vállalati juttatásokat és a kilépési gyakorlatokat.

Testreszabható borító , így a kézikönyvet könnyedén kinyomtathatja vagy PDF-formátumba konvertálhatja.

Első oldalon található irányítópult, amelyen minden aloldal megjelenik, és ahol minden szakaszhoz tulajdonosokat és közreműködőket rendelhet hozzá.

Ez a sablon 4 fő szakaszra oszlik (Minden, amit tudni kell, Hogyan dolgozunk, Általános magatartási kódex, valamint Szabályzatok és eljárások), amelyek mindegyike alfejezetekre van felosztva, hogy biztosan ne maradjon ki egyetlen szabályzat sem.

5. ClickUp alkalmazotti kézikönyv sablon

ClickUp alkalmazotti kézikönyv sablon

Ha vállalkozást indít, de még nincs vállalati alkalmazotti képzési útmutatója, akkor létre kell hoznia egy alkalmazotti kézikönyvet. A ClickUp alkalmazotti kézikönyv sablonja pedig tökéletes kiindulási pont ehhez. Töltse ki ezt a sablont, hogy megmutassa alkalmazottainak, hogyan lehetnek sikeresek és fejlődhetnek a munkájukban.

Ez az alkalmazotti kézikönyv sablon a következőket tartalmazza:

Bevezető útmutató , amely elmagyarázza, mi is az alkalmazotti kézikönyv, miért előnyös annak megléte, és hogyan kell használni a ClickUp alkalmazotti kézikönyv sablonját.

2 fő szakasz 19 alszakasszal , amelyek tartalmazzák a vállalatra vonatkozó információkat, a munkavállalók konkrét szerepkörére vonatkozó részleteket, valamint olyan irányelveket és eljárásokat, mint a munkaidő-nyilvántartás, a túlóra jogosultság, a fizetésnapok, a szünetek, a fizetésből történő levonások, az ütemtervezés, a juttatások, az ünnepnapok, a szabadság, a fegyelmi intézkedések, a COVID-korlátozások, a higiénia és a biztonság.

Megjegyzések, írási útmutatások, irányadó kérdések és tippek minden szakaszban, hogy segítsék a kézikönyv elkészítését és ötleteket adjanak a megírásához. minden szakaszban, hogy segítsék a kézikönyv elkészítését és ötleteket adjanak a megírásához.

Ne feledje, hogy a munkavállalói kézikönyvek és a munkavállalói kézikönyvek nem ugyanazok. Bár mindkét dokumentum fontos információkat tartalmaz a munkavállalók számára, a munkavállalói kézikönyv a vállalat általános irányelveit és elvárásait tartalmazza, míg a munkavállalói kézikönyv egy adott pozíció vagy osztály konkrét eljárásaira és feladataira összpontosít.

6. ClickUp HR kézikönyv sablon

ClickUp HR kézikönyv sablon

Egyes alkalmazotti kézikönyv-sablonok tartalmazhatnak egy részt a HR-kézikönyv számára, de bizonyos helyzetekben célszerű lehet a két dokumentumot külön tartani. Ilyen esetekben használja a ClickUp HR-kézikönyv-sablonját.

A humánerőforrás-kézikönyvek kétféle formában létezhetnek. Vagy a részleg kézikönyvei, amelyek tartalmazzák a csapat információit, a HR-csapat céljait, irányelveit, eljárásait és elvárásait, vagy az egész vállalat számára referenciaanyagként szolgáló, a HR-rel kapcsolatos mindenre kiterjedő kézikönyvek.

A sablonunk az „HR-rel kapcsolatos minden” kézikönyv elkészítésére lett tervezve. Az HR-kézikönyvek általában a munkajogot, a szabadon felmondható munkaviszonyokat és az egyenlő foglalkoztatási lehetőségekkel kapcsolatos információkat, a munkavállalói kártérítéssel kapcsolatos megfelelési információkat, a teljes és részmunkaidős besorolást, a zaklatásellenes és diszkriminációellenes irányelveket, valamint a vállalatspecifikus szabadságolási irányelveket, például a esküdtszéki kötelezettséget, a fizetett szabadságot, a gyászszabadságot és a családi orvosi szabadságra vonatkozó törvényt (FMLA) tartalmazzák.

Ez a HR kézikönyv sablon a következőket tartalmazza:

3 fő szakasz 12 alszakasszal, amelyek a vállalat küldetését és értékeit, a vállalati információkat, mint például a történelem, a szolgáltatások, a struktúra, a vezetés és a kultúra, valamint a beilleszkedéssel és kilépéssel, a munkahelyi magatartással, a jelenléttel és a vállalati juttatásokkal kapcsolatos HR-irányelveket fedik le.

Lehet, hogy az alkalmazotti kézikönyv és a HR-kézikönyvek között vannak átfedések, például a vállalati információk vagy az alapértékek részében. Ez nem probléma! Ha ugyanazt az üzenetet több dokumentumban is megismétli, az biztosítja, hogy az összes irányelv és üzenet összhangban legyen.

7. ClickUp működési megállapodás sablon

ClickUp működési megállapodás sablon

Saját korlátolt felelősségű társaságot (LLC) alapít? A törvénynek való megfeleléshez működési megállapodásra lesz szüksége, és a ClickUp működési megállapodás sablonja segíthet az indulásban.

A működési megállapodás egy fontos jogi dokumentum, amely igazolja a vállalkozás szervezeti felépítését, tulajdonosi struktúráját, a tagok feladatait, a szabványos működési eljárásokat és egyebeket. Az LLC-ként működő vállalkozások tulajdonosai számára ez a dokumentum elengedhetetlen és a legtöbb országban kötelező a cég alapításához.

Ez az üzemeltetési megállapodás sablon a következőket tartalmazza:

11 szakasz a vállalati információkról , beleértve a szervezeti információkat, a fogalommeghatározásokat, a tőkét és a finanszírozást, a nettó jövedelmet és a veszteség elosztását, a kifizetéseket, a vállalati kiadásokat, a tagok jogait és felelősségeit, a tagok érdekeltségének átruházását, a nyilvántartásokat, az ellenőrzéseket , beleértve a szervezeti információkat, a fogalommeghatározásokat, a tőkét és a finanszírozást, a nettó jövedelmet és a veszteség elosztását, a kifizetéseket, a vállalati kiadásokat, a tagok jogait és felelősségeit, a tagok érdekeltségének átruházását, a nyilvántartásokat, az ellenőrzéseket és a jelentéseket , a vállalat feloszlatását és megszűnését, valamint egy vegyes szakaszt.

Minden szakaszban a tipikus szerződéseknek megfelelő jogi nyelv használatával alapvető szerződésmintát kap, amelyről kiindulhat.

Ne feledje, hogy bár ez egy kiváló sablon az LLC működési megállapodásának elkészítéséhez, ha dokumentumot jogi célokra használ, annak benyújtása előtt mindig konzultáljon üzleti ügyvédjével.

8. ClickUp irányelv-memo sablon

ClickUp irányelv-memo sablon

A szabályzatváltozások hatékony kommunikálása az alkalmazottak felé elengedhetetlen a vállalkozás sikeréhez. A ClickUp szabályzati emlékeztető sablonja segít kidolgozni a szabályzati emlékeztetők egységes formátumát és felépítését, hogy a csapat minden tagja tájékozott maradjon és naprakész legyen a legújabb változásokkal kapcsolatban.

Ez a szabályzati sablon a következőket tartalmazza:

Bevezető útmutató , amely elmagyarázza, mi is az irányelv-memo, mi teszi hatékonnyá a memót, és milyen szakaszokat kell tartalmaznia (pl. fejléc, összefoglalás, háttér, ajánlás és cselekvésre ösztönzés).

További tippek és források, amelyek segítenek kitölteni az egyes szakaszok adatait, és többet megtudni a hatékony emlékeztetők elkészítéséről.

Ez az egyszerű szabályzati sablon segít biztosítani, hogy minden alkalmazott megértse a vállalat elvárásait és szabályait.

Bónusz: Nézze meg a 10 ingyenes Word- és ClickUp-sablont

9. ClickUp alkalmazottak napi tevékenységi jelentése

ClickUp Alkalmazottak napi tevékenységi jelentése

Az alkalmazottak teljesítményének kezelése a vállalat vezetésének egyik legfontosabb szempontja, és ennek egyik módja a napi tevékenységi jelentés vezetése. Ehhez jól jön a ClickUp alkalmazottak napi tevékenységi jelentés sablonja. Ez olyan, mint egy mini napi teljesítményjelentés minden egyes csapattagról.

Ez az alkalmazottak napi tevékenységi jelentésének sablonja a következőket tartalmazza:

3 fő szakasz , amelyet az alkalmazottaknak naponta kell kitölteniük, beleértve az elért eredményeket (befejezett projektek és azok időigénye), a folyamatban lévő tevékenységeket (még folyamatban lévő projektek) és a közelgő tevékenységeket (a következő napok vagy hét prioritásai, valamint az esetlegesen szükséges segítség).

Ez a sablon értékes betekintést nyújt csapata napi munkamódszereibe. Használja arra, hogy azonosítsa a sikereket, a nehézségeket és a fejlesztendő területeket, miközben mindenki ugyanazon az oldalon marad.

10. Microsoft alkalmazotti kézikönyv sablon a TemplateLab-tól

Bár mi a ClickUp széles körű alkalmazotti kézikönyv-példáit és sablonjait részesítjük előnyben, tudjuk, hogy néha a szervezeted megköveteli, hogy egy adott vállalat vagy szoftvercsomag eszközeit használd.

A Microsoft felhasználók a Template Lab mintaszabványos alkalmazotti kézikönyv sablonját használhatják az alkalmazotti kézikönyv gyors megtervezéséhez. Ez az alkalmazotti kézikönyv példa olyan témákkal kapcsolatos irányelvek szakaszait vázolja fel, mint a technológia, a juttatások, az egészségbiztosítás és egyebek.

Hogyan írjunk munkavállalói kézikönyveket?

Most, hogy már több alkalmazotti kézikönyv sablon közül választhat, ideje elkezdeni a sajátját írni. De hol is kezdje? Íme néhány tipp és bevált gyakorlat egy átfogó és hatékony alkalmazotti kézikönyv elkészítéséhez:

1. Kezdje az alapokkal

A munkavállalói kézikönyv megírásának első lépése az, hogy összegyűjti az összes szükséges információt a vállalatáról és annak irányelveiről. Ide tartozik a vállalat küldetése és értékei, szervezeti felépítése, a munkavállalói juttatások, az egészségbiztosítás, a standard magatartási kódex és a fontos jogi információk. A pontosság érdekében mindenképpen konzultáljon a releváns osztályokkal (HR, jogi osztály stb.).

2. Kövesse a sablont

Mint korábban említettük, az alkalmazotti kézikönyv sablon használata időt és energiát takaríthat meg a saját dokumentum elkészítése során. A sablonok struktúrát és rendszert biztosítanak a kézikönyvhöz, így könnyebb belefoglalni az összes szükséges információt.

3. Legyen világos és tömör

Az alkalmazotti kézikönyvnek minden alkalmazott számára könnyen olvashatónak és érthetőnek kell lennie. Használjon egyszerű nyelvet, és kerülje a szakzsargont vagy a technikai kifejezéseket, amelyek nem mindenki számára ismertek. Ezenkívül minden szabályzati szakaszt tartson rövidnek és lényegre törőnek.

4. Vizuális elemek és példák beépítése

A releváns képek, diagramok vagy táblázatok hozzáadásával az alkalmazotti kézikönyv vonzóbbá és könnyebben feldolgozhatóvá válik. Ezenkívül a valós példák vagy forgatókönyvek beépítése segíthet az alkalmazottaknak jobban megérteni a szabályzatokat és azok különböző helyzetekben való alkalmazását.

Ahogy a vállalata növekszik és fejlődik, úgy kell fejlődnie az alkalmazotti kézikönyvének is. Gondoskodjon arról, hogy rendszeresen felülvizsgálja és frissítse a kézikönyvét, hogy az tükrözze a jelenlegi irányelveit és eljárásait. Ez segít elkerülni az esetleges jogi problémákat is.

6. Tegye hozzáférhetővé

Az alkalmazotti kézikönyv minden alkalmazott számára fontos forrás, ezért gondoskodjon arról, hogy mindenki könnyen hozzáférhessen. Fontolja meg egy digitális változat létrehozását, amely a vállalati eszközökön vagy egy biztonságos online portálon keresztül érhető el.

7. Konzultáljon jogi és HR szakemberekkel

Mint korábban említettük, fontos, hogy a munkavállalói kézikönyvet a releváns osztályok, különösen a HR és a jogi osztály áttekintse. Ez segít biztosítani, hogy az összes szabályzat összhangban legyen a munkaügyi törvényekkel és előírásokkal.

Próbálja ki a ClickUp Brain-t! Írja meg és finomítsa dokumentumait gyorsabban a ClickUp Brain AI Writer segítségével.

Az alkalmazotti kézikönyvben szerepeltetendő szakaszok

Bár minden vállalatnak megvannak a saját szervezetére jellemző speciális irányelvei és eljárásai, vannak néhány közös szakaszok, amelyeknek minden alkalmazotti kézikönyvben szerepelniük kell. Ezek a következők:

1. Céges ünnepek

Az alkalmazotti kézikönyvnek tartalmaznia kell a vállalat által elismert ünnepnapok átfogó listáját. Meg kell határoznia, hogy az alkalmazottaknak dolgozniuk kell-e ezeken az ünnepnapokon, és ha igen, milyen kompenzációra vagy pihenőidőre jogosultak.

2. Egészségbiztosítás

Részletezze vállalatának egészségbiztosítási politikáját, beleértve a fedezet mértékét, a munkavállalók számára elérhető lehetőségeket, hozzájárulásukat és a juttatások igénybevételének folyamatát. Ez a szakaszban azt is meg kell magyarázni, hogy a munkavállalók hogyan vehetik fel eltartottjaikat, és hogy a foglalkoztatási státuszukban bekövetkező változások milyen hatással vannak juttatásaikra.

3. Betegszabadságra vonatkozó szabályzat

Vázolja fel vállalatának betegszabadságra vonatkozó irányelveit, beleértve a megengedett napok számát, a betegszabadság igénybevételének folyamatát és az ehhez szükséges dokumentációt. Az irányelvnek ki kell térnie a hosszú távú betegségekre is, valamint arra, hogy a vállalat milyen támogatást tud nyújtani ilyen esetekben. Említsen meg minden releváns törvényt vagy rendeletet, amely a betegszabadságra vonatkozik, és tisztázza, hogy az fizetett vagy fizetés nélküli.

4. Szabadság és szabadnapok

Ismertesse vállalatának szabadságra és szabadidőre vonatkozó irányelveit, beleértve az alkalmazottak éves szabadságának mértékét, a szabadság igénybevételének folyamatát és az esetleges korlátozásokat. Emellett felvehet információkat más típusú szabadságokról is, például gyászszabadságról vagy családi orvosi szabadságról.

5. Magatartási kódex

Ez a szakasz meghatározza a munkahelyi viselkedés és elvárások alapvető irányvonalát. Olyan témákat kell tartalmaznia, mint az öltözködési szabályok, a professzionalizmus, a diszkriminációellenes irányelvek, a konfliktuskezelési eljárások, valamint bármely más vállalatspecifikus szabály vagy előírás.

6. Teljesítményértékelések

Ismertesse vállalatának teljesítményértékelési folyamatát, és hogy az alkalmazottak hogyan kaphatnak visszajelzést munkájukról. Ez a szakasz tartalmazhat információkat az előléptetésekről, a fizetésemelésekről és a bónuszokról is.

7. Felmondási szabályzat

Bár nem feltétlenül kellemes erről gondolkodni, fontos, hogy felvázolja vállalatának a felmondással kapcsolatos irányelveit. Ez a szakasznak ki kell térnie a felmondás okaira, a felmondási folyamatra, valamint a munkavállalók felmondását szabályozó vonatkozó törvényekre és rendeletekre.

8. Titoktartási megállapodás (NDA)

Ha vállalata érzékeny információkat vagy tulajdonosi adatokat kezel, érdemes lehet titoktartási megállapodást felvenni az alkalmazotti kézikönyvbe. Ez a jogilag kötelező erejű dokumentum felvázolja az alkalmazottakkal szemben támasztott titoktartási elvárásokat és azok megsértésének következményeit.

9. Átvételi elismervény

Végül kérje meg az alkalmazottakat, hogy írjanak alá egy átvételi elismervényt, amelyben megerősítik, hogy megkapták és elolvasták a munkavállalói kézikönyvet. Ez bizonyítékként szolgálhat arra, hogy az alkalmazottak tisztában voltak a kézikönyvben leírt irányelvekkel, amennyiben bármilyen vita merülne fel.

10. Információk a nem mentesített alkalmazottak számára

Ha vállalatának vannak nem mentességet élvező (óradíjas) alkalmazottai, fontos, hogy tájékoztassa őket a túlórákra, az étkezési és pihenőidőkre, valamint az egyéb, rájuk vonatkozó szabályokra vonatkozó irányelvekről. Ez segít biztosítani a munkaügyi törvények betartását.

Kiknek előnyös az alkalmazotti kézikönyv sablon használata?

Vezetők: A munkavállalói kézikönyv világos struktúrát és irányelveket biztosít a vezetőknek a csapatuk irányításához. Emellett segít biztosítani a szabályzatok és eljárások egységességét a szervezet egészében. Íme néhány sablon, amely hasznos lehet a vezetők számára:

Kisvállalkozások: A kisvállalkozásoknak gyakran hiányoznak a kiterjedt HR-irányelvek és eljárások kidolgozásához szükséges erőforrások. Az alkalmazotti kézikönyv sablonja keretet biztosíthat a kisvállalkozások tulajdonosainak, hogy saját kézikönyvet készítsenek anélkül, hogy a nulláról kellene kezdeniük. Íme néhány sablon, amely hasznos lehet a kisvállalkozások számára:

Optimalizálja még ma alkalmazotti kézikönyvét!

Bár az alkalmazotti kézikönyv elkészítése nem feltétlenül a kedvenc feladata, mint vállalkozó vagy HR-szakember, a belső és vállalati szabályzatok egyértelmű és részletes dokumentálása a munkatársak számára elengedhetetlen a szabályok betartása szempontjából. A sablonok használata jelentősen megkönnyíti a dokumentum elkészítését – és talán még szórakoztatóvá is teszi, ha a ClickUp megoldást választja!

A ClickUp egy olyan egyedi megoldás, amely segítségével rendszerezheti vállalati dokumentumait, projektterveit, munkafolyamatokat, és igen, még az alkalmazotti kézikönyvét is.

Kiterjedt sablonkönyvtárunk segítségével szinte bármilyen szükséges dokumentumot létrehozhat, szerkeszthet és frissíthet – kézikönyv-sablonjaink pedig egy kis színt visznek az egyébként unalmas feladatba. Miután elkészítette az alkalmazotti kézikönyvet, a ClickUp segítségével könnyedén megoszthatja azt a csapatával, és szükség szerint frissítheti.

A ClickUp használata ingyenes, ezért próbálja ki még ma .