A 5 legjobb ingyenes NDA-sablon Word, Google Docs, PDF és ClickUp formátumban

A titoktartási megállapodások (NDA) megkötése a partnerségek megerősítésére mind a nagy, mind a kisvállalkozások körében elterjedt gyakorlat. Bizonyos információknak titokban kell maradniuk, sőt, bizalmasnak is kell lenniük.

Nem csak a forradalmi kutatások vagy a kereskedelmi titkok védelme fontos. A vállalkozások rendszeresen kezelnek érzékeny információkat – ügyféladatokat, marketingkampányokat, pénzügyi információkat, befektetői vagy partnerségi megállapodásokat és egyebeket. Ezeket az adatokat védeni kell.

Az ilyen információk nem megfelelő kezelése súlyos következményekkel járhat, például a hírnév romlásával, a versenyelőny elvesztésével és jogi problémákkal.

Bár ideális lenne, ha a vállalkozások kizárólag jó szándék és bizalom alapján működnének, ez nem mindig kivitelezhető. Ehelyett üzleti megállapodásokra kell támaszkodnia, hogy biztosítsa a zavartalan működést és megvédje a vállalati érdekeket.

Az egyik ilyen szerződés a titoktartási megállapodás vagy NDA, más néven bizalmasági megállapodás (CA) vagy tulajdonosi információk megállapodása (PIA). Az NDA két vagy több fél közötti jogi szerződés, amely korlátozza őket a bizalmas információk nyilvánosságra hozatalában.

Ebben a blogban megvizsgáljuk, mi teszi jóvá egy titoktartási megállapodást, és hogyan lehet jogilag kötelező erejű szerződést készíteni, amely biztosítja az összes érintett fél felelősségét.

Ezen felül öt használatra kész NDA-sablont is megosztunk Önnel, amelyeket üzleti kapcsolataikhoz igazíthat, és pillanatok alatt elküldhet.

Mik azok az NDA-sablonok?

Az NDA-sablon egy előre megírt dokumentum, amely tartalmazza a titoktartási megállapodás feltételeit. Szabványos záradékokat tartalmaz, amelyek megtiltják a szerződő feleknek, hogy előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül bizalmas üzleti információkat hozzanak nyilvánosságra.

Ezek a sablonok kész keretrendszert biztosítanak a vállalkozások számára, amelyeket felhasználhatnak különböző helyzetekre szabott titoktartási megállapodások létrehozásához, például alkalmazottak felvételéhez, munkaszerződések hatályához és tárgyalásokhoz.

Az NDA-sablonok használata egyszerűsíti a jogilag megalapozott titoktartási megállapodások létrehozását. Időt takarít meg, növeli a hatékonyságot, és egységes, szabványos formátumot biztosít a vállalkozások számára a bizalmas információk meghatározásához. A sablonok biztosítják, hogy minden fontos pont szerepeljen a megállapodásban, és csökkentik a lényeges záradékok figyelmen kívül hagyásának kockázatát.

A tipikus NDA-sablon a következő szakaszokat tartalmazza:

Bevezetés : Ez a szakasz meghatározza az NDA tárgyát – például, hogy partnerségről, adatokhoz való hozzáférésről vagy egy funkció tervéről van-e szó.

Meghatározás : Ez részletezi az NDA-ban használt különböző kifejezéseket, például a felek nevét, a közzétevő és a fogadó felek adatait, azt, hogy a felek magánszemélyek vagy vállalatok, valamint egyéb hasonló részleteket.

Bizalmas információk : Ez meghatározza és leírja a tényleges bizalmas adatok jellegét.

Kivételek : Ez a szakasz felsorolja azokat az információkat, amelyek nem tartoznak a titoktartási megállapodás hatálya alá, és megoszthatók másokkal.

Kötelezettségek : Ez a szakasz elmagyarázza, hogy a fogadó félnek hogyan kell kezelnie a bizalmas információkat, és milyen körülmények között adhatja azokat másoknak tovább.

Bizalmas információk visszajuttatása : Ez a szakasz ismerteti a bizalmas információk visszajuttatásának eljárását a megállapodás lezárását követően.

Jogorvoslatok: Ez a szakasz a megállapodás megsértésének következményeit ismerteti, amelyek között szerepelhetnek pénzügyi szankciók, büntetőjogi felelősségre vonás és a munkaviszony megszüntetése.

Értesítések és módosítások : Ez az opcionális szakasz írásbeli értesítést tartalmaz az eredeti NDA-hoz képest történt változásokról és kiegészítésekről.

Joghatóság : Ez meghatározza azt az államot vagy bíróságot, amelynek joghatósága alá tartozik az NDA-val kapcsolatos bármely vita rendezése.

Aláírási blokk: Ez tartalmazza az egyes felek blokkját, valamint nevüket, aláírásukat és a dátumot.

Mi jellemzi egy jó NDA-sablont?

A legtöbb titoktartási megállapodás ezt az alapvető keretrendszert követi, de egyes ingyenes NDA-sablonok megkönnyítik az NDA megfogalmazását anélkül, hogy a nulláról kellene kezdeni.

Vizsgáljuk meg, mi teszi egyes NDA-sablonokat jobbá másoknál. Íme néhány jellemző, amelyre érdemes figyelni.

Világos nyelv: Mint minden jogi megállapodásnak, az NDA-sablonnak is egyértelműnek, tömörnek és érthetőnek kell lennie, hogy elkerülhető legyen a kétértelműség. Kerülje a túlzott jogi nyelvezetet és a felesleges szakzsargont, hogy a szöveg könnyen érthető legyen.

Átfogó keretrendszer : A sablonnak összhangban kell lennie az NDA bevált gyakorlataival, és tartalmaznia kell az összes fontos elemet, például a meghatározást, a bizalmas információkat, a jogorvoslatokat és egyebeket.

Jogilag megalapozott : A sablonnak jogilag érvényesnek kell lennie, és meg kell felelnie a vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek. Meg kell említenie a feleket és az irányadó joghatóságot, valamint egyértelműen meg kell határoznia a feltételeket és záradékokat, hogy a bíróság előtt érvényesnek minősüljön.

Rugalmasság : Mivel különböző típusú NDA-megállapodások állnak rendelkezésre – például alkalmazotti, partnerségi, kétoldalú és többoldalú –, elengedhetetlen, hogy olyan sablont válasszon, amelyet könnyen testreszabhat a különböző üzleti helyzetekhez.

Integrációk : Egy másik fontos szempont az e-aláírás integrációja. Ellenőrizze, hogy a sablonja és a szerkesztő eszköz kompatibilis-e az e-aláírási eszközökkel. Ez biztosítja, hogy a szerződéseket digitálisan aláírhassa és közjegyző előtt hitelesíthesse.

Formázás és stílus: Gondoskodjon arról, hogy a sablon vizuálisan is vonzó legyen. Vegye figyelembe olyan tényezőket, mint az oldal és a szöveg tértávolsága, a címsorok használata, a betűtípus és a bekezdések szerkezete.

5 ingyenes NDA-sablon, amelyet használhat

Íme egy rövid lista kedvenc NDA-sablonjainkról, amelyeket ingyenesen letölthet és használhat.

1. ClickUp NDA-megállapodás sablon

Sablon letöltése Szerezzen be egy egyszerű, könnyen testreszabható jogi szerződést a ClickUp NDA-sablonjával.

Az első a ClickUp NDA-sablonja. Ebben a kezdőknek is könnyen használható sablonban megtalálhatók az iparági szabványnak megfelelő titoktartási megállapodás összes szükséges eleme.

Ez a sablon még a ClickUp feladatok létrehozásában is segít, különböző egyéni állapotokkal, hogy könnyebben kezelhesse a megállapodásait. Kategorizálhatja és funkciókat adhat hozzá az érzékeny információk vizualizálásához és nyomon követéséhez.

Egyszerűen másolja át ezt a sablont a ClickUp Docs-ba, és adja hozzá az összes fontos adatot, például a felek nevét és adatait, a titoktartási megállapodás rövid összefoglalóját és egyebeket.

A sablon segítségével nyomon követheti az együttműködési megállapodásokat kommentekkel, beágyazott alfeladatokkal, több megbízottal és prioritási címkékkel.

Ráadásul a ClickUp munkaterülete és termelékenységi eszközei egyszerűsítik a szerződéskezelési folyamatot, a felek közötti együttműködést és még sok mást.

A ClickUp Brain generatív AI eszközével jogi dokumentumok tartalmát is megfogalmazhatja és szerkesztheti. Az AI Writer for Work azonnal kiválasztja a kérdésekre adott válaszokat, és másodpercek alatt összeállítja a szerződéses dokumentumot. Biztos lehet benne, hogy minden szerződése biztonságban marad a ClickUp-on; adatait soha nem fogják AI-modellek képzésére felhasználni.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást az összes AI-vel kapcsolatos feladat elvégzéséhez, az írástól az adminisztratív munkáig.

A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével információkat kereshet, korábbi szerződésekhez hozzáadott záradékokat találhat meg stb.

A ClickUp fordítási funkcióival lokalizálhatja ingyenes megállapodásainak másolatait, hogy lépést tartson globálisan elhelyezkedő alkalmazottaival vagy beszállítóival.

Miután elkészítette az NDA-t, létrehozhat egy ClickUp feladatot, és átadhatja azt felettesének és jogi csapatának felülvizsgálatra. Miután a megállapodás végleges formát öltött, exportálja PDF formátumban, és ossza meg az aláíró felekkel az elektronikus aláíráshoz. Ha pedig a hagyományos módszert részesíti előnyben, nyomtassa ki egy pillanat alatt!

2. Word titoktartási megállapodás sablon a LegalTemplates-től

Használja a LegalTemplate jogi űrlapkészítőjét személyre szabott NDA-k létrehozásához.

A következő sablonunk a LegalTemplates Word NDA sablonja. Ez a sablon jól felépített és tartalmazza a szabványos NDA sablonok összes alapvető elemét. Választhat a szabványos titoktartási megállapodás vagy a munkaszerződésekhez, találmányokhoz, eladási vagy vásárlási tranzakciókhoz testreszabott sablonok közül. Ezenkívül a sablont az állami törvények és a helyi joghatóság alapján módosíthatja.

De nem csak ennyi: a LegalTemplates ingyenes jogi dokumentum-szerkesztőt is tartalmaz. Csak be kell írnia a megállapodás részleteit a szövegmezőkbe, és a rendszer másodpercek alatt elkészíti a jogi megállapodást. A LegalTemplates fizetős eSign funkciót is kínál, ha inkább a digitális megoldást választja.

3. Word titoktartási megállapodás sablon a Simul-tól

Töltse le a Simul ingyenes NDA-sablonjait, és takarítson meg időt a titoktartási megállapodások megfogalmazásán!

A lista következő sablonja a Simul, egy Microsoft Word verziókezelő és együttműködési eszköz. A Simul Word titoktartási megállapodás sablonja egy egyszerű titoktartási megállapodás sablon dokumentum formátumban, amelyet egyetlen kattintással letölthet és szerkeszthet szövegszerkesztő szoftverében, legyen az Google Docs, MS Word vagy Apple Pages.

Miután elkészült, feltöltheti digitális aláírási eszközére, vagy elküldheti nyomtatott formában a címzettnek.

A sablon rengeteg részletet tartalmaz, és továbbiakat is hozzáadhat, attól függően, hogy milyen bizalmas információkat szeretne a megállapodásba foglalni.

A jogosulatlan közzététel vagy hozzáférés megakadályozása érdekében győződjön meg arról, hogy az alkalmazottak, gyakornokok vagy alvállalkozók számára készült NDA-k az NDA-sablonban szereplő összes információt lefedik, például a vállalati berendezésekkel, a számviteli információkkal, a gyártási folyamatokkal és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos információkat.

A sablon használatakor ügyeljen arra, hogy a szavak és kifejezések megegyezzenek az Ön egyéb szerződéseiben használtakkal. Ha például a szerződéseiben gyakran használ olyan kifejezéseket, mint „közzétevő fél” és „átvevő fél”, akkor ezeket használja a sablonban az „információszolgáltató” és „címzett” kifejezések helyett.

Ezenkívül kiváló gyakorlat lenne ezt az NDA-sablont összevetni az irányadó állam által előírt formátummal, hogy mindkettő szerkezete és terminológiája összhangban legyen.

4. PDF NDA-megállapodás sablon a Signaturely-től

Testreszabhatja ezt a Signaturely NDA-sablont különböző üzleti helyzetekhez.

A Signaturely segítségével egyszerűen létrehozhatja és aláírhatja szerződéseit. A platform egy online digitális aláírási eszköz, amely ingyenes sablonokat kínál, amelyeket Doc és PDF formátumban is letölthet.

Az ingyenes csomag azonban csak egy dokumentum aláírását teszi lehetővé havonta. Ha több dokumentumot szeretne aláírni, fizetős csomagot kell előfizetnie.

Bár a Signaturely Word NDA sablonja a szabványos formátumot követi, viszonylag tömör. Az olyan szakaszokat, mint a Kötelezettségek, Jogorvoslatok és Módosítások, nulláról kell létrehoznia. Javasoljuk, hogy ezt a sablont egyszerűbb szerződésekhez használja, amelyek nem igényelnek részletes információkat, mivel nem tartalmaznak különösen érzékeny információkat.

5. Google Docs NDA HR-tanácsadók számára a Template.net webhelyről

Töltse le ezt az ingyenes Templates.net sablont, amikor új HR-tanácsadókat vesz fel a vállalatához.

Az utolsó ingyenes sablon ezen a listán meglehetősen specifikus – ez egy HR-tanácsadók számára készült NDA. A legtöbb szervezet más NDA-t használ a HR-alkalmazottak számára, mivel ők hozzáférnek a munkavállalói adatokhoz, az érzékeny vállalati információkhoz és a belső üzleti folyamatokhoz.

A Template.net által készített, HR-tanácsadók számára készült Google Docs NDA-sablon úgy van kialakítva, hogy az HR-tanácsadók általában kezelt bizalmas információkat, például üzleti tevékenységeket, stratégiákat és terveket, ügyfélkezelést, alkalmazotti adatokat, szellemi tulajdonokat stb. tegyen közzé.

Az információkat közvetlenül a Templates.net dokumentumszerkesztőjébe adhatja hozzá, a vállalati logó, színséma és egyéb márkajelzésekkel együtt.

Az NDA-t megoszthatja a csapat többi tagjával is, hogy ők is áttekintsék és módosítsák a megállapodást. A megállapodás jóváhagyása után PDF formátumban letöltheti és megoszthatja a címzett féllel.

Bizalmas információk védelme NDA-sablonokkal

Akár új alkalmazottakat vagy független vállalkozókat vesz fel, akár szigorúan titkos szabadalmat jelent be, akár üzleti akvizíciós tárgyalásokat folytat, a titoktartási megállapodás elengedhetetlen a bizalmas információk titkosságának megőrzése és védelme szempontjából.

A fent felsorolt NDA-sablonok testreszabása egyszerű folyamat. A titoktartási megállapodás véglegesítése előtt feltétlenül mutassa meg a végleges dokumentumot jogi tanácsadójának.

Tartsa titoktartási megállapodásait egy helyen, mentse őket ClickUp Docs formátumban, és ossza meg az érintett felekkel. Az olyan funkciók, mint a verzió- és hozzáférés-ellenőrzés, biztonságban tartják bizalmas adatait. A valós idejű és együttműködésen alapuló szerkesztésnek köszönhetően szükség esetén gyorsan módosíthatja a dokumentumokat.

A ClickUp nemcsak biztonságban tartja és hozzáférhetővé teszi a tulajdonosi információkat, hanem segít a csapatának időt megtakarítani és növelni a munkahelyi termelékenységet. Hatékonyságnövelő funkcióival ez az all-in-one termelékenységi platform akár egy napot is megtakaríthat a csapatainak hetente.

Regisztráljon még ma ingyen, és fedezze fel, hogyan segíthet a ClickUp a megállapodások megfogalmazásában, közös kidolgozásában és kezelésében egyetlen irányítópulton!