A 10 legjobb alkalmazotti kézikönyv szoftver 2025-ben

A hatékony munkavállaló-menedzsment és a hatékony kommunikáció elengedhetetlen a mai gyorsan változó munkakörnyezetben. A jól strukturált és összetartó munkahely fenntartásának egyik alapvető eleme a munkavállalói kézikönyv. Ez a dokumentum iránymutatásként szolgál, és ismerteti a vállalat irányelveit, eljárásait és elvárásait.

A munkavállalói kézikönyv elkészítése, kezelése és bevezetése azonban bonyolult és időigényes feladat lehet. Itt jönnek képbe a munkavállalói kézikönyv szoftverek. A megfelelő kézikönyv-készítő szoftver megoldással egyszerűsítheti a folyamatot, és biztosíthatja, hogy csapata könnyen hozzáférjen a fontos információkhoz.

A munkavállalói kézikönyv szoftver központi platformot biztosít a szabályzatok és irányelvek létrehozásához, testreszabásához és terjesztéséhez. A legjobb munkavállalói kézikönyv szoftver azonban zökkenőmentes beilleszkedési folyamatot tesz lehetővé, elősegíti a következetes kommunikációt, és biztosítja a vállalati értékekkel és szabályokkal való összhangot.

Vállalkozásának méretétől és iparágától függetlenül ez az útmutató segít megtalálni a tökéletes megoldást az alkalmazotti kézikönyv hatékony elkészítéséhez és kezeléséhez. Merüljön el a témában, és fedezze fel, hogyan javíthatja a megfelelő alkalmazotti kézikönyv szoftver a munkahelyi kommunikációt, a csapatmenedzsmentet és a szervezet általános sikerességét.

Mit kell keresnie az alkalmazotti kézikönyv szoftverben?

Íme a legfontosabb funkciók, amelyekre figyelnie kell a megfelelő alkalmazotti kézikönyv szoftver keresésekor, hogy egyszerűsítse vállalatának irányelveit és irányítsa csapatát.

Központi adattár

Verziókezelés

Irányelv-sablonok

Testreszabás

Keresési funkció

Együttműködés és visszajelzés

Megfelelés és jogi frissítések

Hozzáférhetőség és mobil támogatás

Jelentések és elemzések

Ezeknek a munkavállalói kézikönyv szoftvereknek a funkcióinak prioritásként való kezelése előnyös lesz a szervezet számára, mivel testreszabott, felhasználóbarát megoldást kínál, amely központosítja a szabályzatok kezelését, elősegíti az együttműködésen alapuló munkamenedzsmentet, biztosítja a fontos szabályzatok betartását, valamint javítja az elérhetőséget és az elemzéseket.

Az ezeknek a kritériumoknak megfelelő szoftver kiválasztásával egyszerűsítheti a szabályzati folyamatokat, javíthatja az alkalmazottak elkötelezettségét, és átlátható, hatékony munkakörnyezetet teremthet.

A 10 legjobb alkalmazotti kézikönyv szoftver minden szervezeti folyamat dokumentálásához

A ClickUp Docs gazdag formázási lehetőségeket és slash parancsokat kínál a hatékonyabb munkavégzéshez.

A ClickUp, a dokumentáció jövője, kiváló megoldást kínál alkalmazotti kézikönyv-szoftverként, együttműködési funkciójával, a ClickUp Docs-szal, amely hatalmas szervezeti tudásbázist hoz létre. De ez túlmutat a dokumentáción, mivel összekapcsolja az alkalmazotti kézikönyveket a munkafolyamatokkal.

A dokumentumok és feladatok összekapcsolásával egyszerűsítheti a folyamatokat, frissítheti a munkafolyamatokat, megváltoztathatja a projekt státuszát, feladatok hozzárendelhet, és még sok mást tehet, mindezt az intuitív szerkesztőben. A fontos erőforrásokat és a vállalati wikiket rendezett állapotban tarthatja, ha hozzáadja őket a munkaterület különböző szakaszaihoz.

Készítsen útmutatót az új csapattagok számára ezzel a ClickUp kézikönyv-sablonnal.

A ClickUp alkalmazás alkalmazotti kézikönyv-sablonja tartalmazza az irodai környezetre, a kommunikációra, a juttatásokra és még sok másra vonatkozó szabályzatokat, így könnyedén elkészítheti a tökéletes alkalmazotti kézikönyvet.

A ClickUp szervezési funkcióival könnyedén kategorizálhatja alkalmazotti kézikönyveit, hogy azok könnyen hozzáférhetők és kereshetők legyenek. A fontos forrásokat és a vállalati wikiket a munkaterület különböző szakaszaihoz hozzáadva rendszerezheti.

A ClickUp legjobb funkciói

A Docs beágyazott oldalak és stílusbeállítások rugalmasságot kínálnak a legrészletesebb alkalmazotti kézikönyv elkészítéséhez, amely tartalmazza a vállalati kultúrát, a vállalati irányelveket, a munkahelyi biztonságot, a küldetésnyilatkozatot és a szövetségi foglalkoztatási törvényeket.

Több mint 1000 előre elkészített sablon online alkalmazotti kézikönyv vagy dokumentumok létrehozásához, széles körű üzleti felhasználási esetekhez, például HR, szoftver, termék és tervezés területén.

Több mint 15 testreszabható nézet beépített projektmenedzsment funkciókkal a feladatok, csapatprojektek és munkafolyamatok kezeléséhez.

Részletes online súgó webináriumok és támogatás, hogy a lehető legjobban kihasználhassa a platform funkcióit.

A ClickUp korlátai

(Még!) Nem minden egyéni nézet elérhető mobil eszközökön.

A robusztus testreszabási lehetőségek eleinte túlnyomóak lehetnek.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)

2. Blissbook

via Blissbook

A Blissbook egy vezető alkalmazotti kézikönyv-szoftver megoldás, amely megkönnyíti az alkalmazotti kézikönyv létrehozását, megosztását és újraolvasását. A vállalati szabályzatok, szövetségi törvények vagy a küldetésnyilatkozat előre elkészített sablonjaival a Blissbook tartalomkönyvtára lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy az alapvető kézikönyvet az egész szervezet számára valóban átfogó kézikönyvvé alakítsák.

Ez a munkavállalói kézikönyv szoftver kereshető adatbázist kínál a gyors információkereséshez és a munkavállalók visszaigazolásainak nyomon követéséhez, hogy biztosítsa a szabályzatok megértését. A valós idejű együttműködés lehetővé teszi, hogy több érdekelt fél is hozzájáruljon és felülvizsgálja a változásokat, míg a központi platform megkönnyíti a kézikönyvek biztonságos tárolását és megosztását a munkavállalókkal.

A Blissbook legjobb funkciói

A kézikönyv-készítő intuitív és könnyen használható felülettel rendelkezik.

Testreszabási lehetőségek egyedi szabályzatokhoz és márkaépítéshez

Az együttműködési funkciók lehetővé teszik az alkalmazottak és a vezetők számára, hogy visszajelzéseket adjanak és változtatásokat javasoljanak.

Rendszeres frissítések a jogi és megfelelőségi követelményekről

Mobilbarát sablonok és dizájn

A Blissbook korlátai

Korlátozott jelentéskészítés és elemzés

Nincs integrációs lehetőség más HR- vagy projektmenedzsment eszközökkel

A Blissbook árai

1–124 alkalmazott: 75 USD/hó

125–249 alkalmazott: 7,20 USD/év/felhasználó

250+ alkalmazott: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Blissbook értékelések és vélemények

3. Handbooks. io

A Handbooks. io egy hatékony alkalmazotti kézikönyv-szoftver, amely egyszerűsíti az alkalmazotti kézikönyvek létrehozását, kezelését és terjesztését. A Handbooks. io segítségével könnyen és gyorsan megtalálhatja a szükséges információkat. Emellett nyomon követheti az alkalmazottak visszaigazolásait, biztosítva ezzel a szabályzatok megértését és a szövetségi törvények betartását.

A robusztus elemzési és jelentési funkciók lehetővé teszik a szabályzatok hatékonyságának értékelését és a munkavállalók elkötelezettségének felmérését a részletes munkavállalói kézikönyv segítségével. Ezek az információk segítenek szervezetének azonosítani azokat a területeket, amelyek további figyelmet vagy tisztázást igényelnek.

A Handbooks.io legjobb funkciói

A munkavállalói kézikönyvek Word-dokumentumként menthetők és szerkeszthetők.

Naprakész, a HR által jóváhagyott nyelvezettel, amely olyan témákat fed le, mint a munkavállalói magatartás, az egyenlő foglalkoztatási lehetőségek és az egészségbiztosítás.

Beépített állami és városi szintű szabályzatok

A Handbooks.io korlátai

Nem tartalmaz szerkeszthető vagy interaktív online alkalmazotti kézikönyvet.

Handbooks. io árak

Ingyenes

Átfogó (egyszeri): 79,95 USD

Átfogó (előfizetés): 159,95 USD/év

Handbooks.io értékelések és vélemények

Nincs elérhető

4. ProProfs

via ProProfs

A ProProfs egy kivételes alkalmazotti kézikönyv-szoftver, amely a hagyományos dokumentumkezelés mellett átfogó tudásbázis-platformot is kínál. Lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy központi hubot hozzanak létre minden irányelvük, eljárásuk és útmutatásuk számára.

A ProProfs Knowledge Base által biztosított alkalmazotti kézikönyv-készítő segítségével a vállalkozások hasznos sablonok segítségével könnyedén tájékoztathatják munkatársaikat a cég jövőképéről, küldetéséről, irányelveiről és funkcióiról. Ez lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy kevesebb idő alatt több ismeretet szerezzenek, elősegítve ezzel a gyors tanulási folyamatot.

A munkavállalói kézikönyv szoftver biztosítja a dokumentumokhoz való mobil hozzáférést, így a munkavállalók bármikor és bármilyen eszközről, beleértve a mobiltelefonokat és táblagépeket is, hozzáférhetnek azokhoz. A ProProfs kiemelten kezeli a munkavállalói kézikönyv biztonságát is. A feltételes tartalmi szabályok segítségével bizonyos felhasználók egyedi szabályok alapján hozzáférhetnek a kijelölt oldalakhoz, bekezdésekhez vagy mappákhoz.

A ProProfs legjobb funkciói

Könnyen használható alkalmazotti kézikönyv-készítő, kódolási ismeretek vagy technikai háttér nélkül

Rich text szerkesztő és tartalomimportálás olyan fájlformátumokhoz, mint Word-dokumentumok, PDF-ek, PPT-k és Excel-táblázatok.

Több márkás és fehér címkés megoldások a szoftver különböző vállalatok igényeihez való testreszabásához egyetlen tudásbázisban.

Az AI-alapú jelentési rendszer mélyebb, adatgazdag betekintést nyújt a leghatékonyabb alkalmazotti kézikönyv vagy tudásbázis létrehozásához.

A ProProfs korlátai

A céloldalak elérését és kezelését nehézségek kísérhetik.

Alkalmi késleltetés Android-eszközökön

ProProfs árak

Minden: 49 USD/hó szerzőnként

ProProfs értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (25+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (25+ értékelés)

5. AirMason

via AirMason

Az AirMason átalakítja a szervezetek kézikönyveinek létrehozását, kezelését és terjesztését. Az Airmason interaktív funkciókat, például videókat, képeket és hiperhivatkozásokat használ, hogy javítsa az alkalmazottak olvasási élményét.

Az Airmason egyszerűsíti az új munkavállalók beilleszkedési folyamatát azáltal, hogy zökkenőmentes digitális élményt biztosít számukra. A szervezetek könnyedén nyomon követhetik a munkavállalói kézikönyv elismervényeit, biztosítva ezzel a szabályzatok megértését és betartását. A fejlett elemzési és jelentési funkciók betekintést nyújtanak a munkavállalók kézikönyvekkel való interakciójába, nyomon követik az olvasói mutatókat és azonosítják a fejlesztésre szoruló területeket.

Az AirMason legjobb funkciói

A felhasználóbarát felületen könnyű navigálni.

Mobilbarát kialakítás a nagyobb kényelem és rugalmasság érdekében

A tartalomkezelő funkciók segítségével szinte bárki képes a kézikönyvet rendszerezni és frissíteni.

Az AirMason korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek a sablonokban

Korlátozott integrációs lehetőségek, nincs lehetőség az adatok szinkronizálására és a folyamatok egyszerűsítésére

AirMason árak

Startup (1–99 alkalmazott): 149 USD/hó vagy 999 USD/év

Kisvállalkozások (100–199 alkalmazott): 199 USD/hó vagy 1499 USD/év

Vállalatok (200+ alkalmazott): Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

AirMason értékelések és vélemények

G2: 5/5 (1 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (10+ értékelés)

6. Igloo

via Igloo

Az Igloo segítségével a vállalkozások digitális alkalmazotti kézikönyvet hozhatnak létre, amely központi gyűjtőhelyként szolgál a munkahelyi szabályzatok számára. Ezek az irányelvek – az utazástól és a távmunkától a biztonságig és az öltözködési szabályokig – könnyen hozzáférhetők és kereshetők, így biztosítva az egyértelműséget és a könnyű használatot. A kézikönyv fejezetekre van felosztva, így irányított felhasználói élményt nyújt.

Az Igloo segítségével a vállalkozások nemcsak kezelhetik a tudást, hanem maximalizálhatják is azt. Az Igloo azért szerepel a legjobb alkalmazotti kézikönyv-szoftverek listáján, mert lehetővé teszi szervezett és kereshető tudásbázisok létrehozását, amelyekben a legjobb gyakorlatok és a legfontosabb tanulságok kerülnek rögzítésre. Az együttműködést dokumentumfeltöltés, @említések, valamint interaktív blogok és fórumok segítik.

Az integrációs képességek zökkenőmentes összeköttetést tesznek lehetővé harmadik féltől származó alkalmazásokkal, maximalizálva a meglévő beruházásokat és biztosítva a munkavállalók számára a hozzáférést a szükséges eszközökhöz. Az Igloo mobilkompatibilis megoldásai bármilyen eszközről biztosítják a hozzáférést, reagáló webes élményt, natív alkalmazásokat iOS és Android rendszerekhez, valamint teljes e-mail integrációt kínálnak.

Az Igloo legjobb funkciói

Magasan testreszabható kialakítás és elrendezés a személyre szabott élmény érdekében

A robusztus tartalomkezelési funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára az információk egyszerű szervezését és elérését.

A digitális munkavállalói kézikönyv-készítő mobilbarát kialakítású.

Az Igloo korlátai

A kiterjedt funkcionalitás miatt az új felhasználóknak hosszú tanulási folyamaton kell átesniük.

Az integráció beállítása kihívást jelenthet

Igloo árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Igloo értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

7. Guru

via Guru

A Guru az egyik leginnovatívabb és legjobb alkalmazotti kézikönyv-szoftver, mert a szervezetének végső igazságforrásként szolgál. Zökkenőmentesen integrálódik a munkafolyamatába, így gyorsan hozzáférhet a legfrissebb ismeretekhez. Pontosságot biztosító ellenőrző motorral rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy integrálja kedvenc munkahelyi kommunikációs eszközeivel, és megszakítás nélkül megtalálja a szükséges ismereteket.

A Guru egyik kiemelkedő funkciója az Answers, egy intuitív, mesterséges intelligenciával működő motor, amely gyorsan navigál a vállalat információinak tengerében. Természetes nyelvű keresése és személyre szabott tartalmi ajánlásai gyorsan összekapcsolják a felhasználókat a megbízható tudással. Ráadásul az Ask an Expert funkció segít a felhasználóknak kapcsolatba lépni a megfelelő személyekkel konkrét kérdésekkel kapcsolatban, míg a trendek és az olvasási útvonalak tájékoztatják és motiválják a csapatokat.

A Guru legjobb funkciói

A Chrome-bővítmény segítségével könnyen hozzáférhet, ha gyors válaszra van szüksége.

Az AI-alapú javaslatok javítják a tudásmenedzsment hatékonyságát

Zökkenőmentes integráció olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack, a Salesforce és a Zendesk.

A Guru korlátai

Korlátozott szövegszerkesztő funkciók

Az új felhasználók számára a felület és a navigáció túl bonyolult lehet.

Guru árak

Ingyenes

Starter: 5 USD/hó felhasználónként

Builder: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Guru értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (85+ értékelés)

8. Waybook

via Waybook

A Waybook segítségével összesítheti az összes munkahelyi információt, értéket és eljárást egyetlen, könnyen hozzáférhető forrásban.

A Waybook egyik kiemelkedő jellemzője az iparág-specifikus sablonok kiterjedt könyvtára, amely lehetővé teszi, hogy időt takarítson meg a meglévő HR-kézikönyv importálásával vagy egy új létrehozásával a sablonok széles választékából.

A platform azért szerepel a legjobb alkalmazotti kézikönyv-szoftverek listáján, mert intuitív felületet kínál, amelyen könnyedén szerkesztheti, tervezheti és frissítheti a tartalmat, így képekkel, GIF-ekkel, videókkal és egyebekkel személyre szabhatja alkalmazotti kézikönyvét.

Ezenkívül a Waybook automatizálhatja az új munkavállalók beillesztési folyamatait és a képzési modulokat, egyszerű, strukturált munkafolyamatokra bontva a bonyolult eljárásokat. Teszteléssel és kvízekkel nyomon követheti az előrehaladást és értékelheti a tudást, biztosítva, hogy csapata tájékozott és összehangolt maradjon.

A Waybook legjobb funkciói

Kiterjedt, iparág-specifikus alkalmazotti kézikönyv-sablonok könyvtára

Gyors keresési funkció

Értesítések az alkalmazotti kézikönyv alapvető frissítéseiről

A haladás nyomon követése biztosítja, hogy mindenki naprakész legyen

A Waybook korlátai

Több dokumentum egyszerre nem exportálható

Nincs elérhető nyelvi lokalizáció

Waybook árak

Waybook Care: 99 USD/hó

Waybook Pro: 198 USD/hó

Waybook Consulting: 95 USD/óra

Waybook értékelések és vélemények

G2: 3,5/5 (1 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (45+ értékelés)

9. Slite

via Slite

A Slite egy sokoldalú alkalmazotti kézikönyv-szoftver, amely segít a csapatoknak központosítani és rendszerezni az összes dokumentumukat. Áramvonalas szerkesztője zavartalan írási élményt biztosít, így Ön a legfontosabb tartalomra koncentrálhat.

A Slite segítségével videókat, vázlatokat és beágyazott tartalmakat is beépíthet a tudásmegosztás javítása érdekében. Adjon személyiséget és vizuális vonzerőt dokumentációjának borítóképekkel, kiemelt részekkel és tippekkel, hogy munkavállalói kézikönyve vonzó és élvezetes legyen.

A Slite integrációja olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack, az Asana, a Trello és a Google Drive, megerősíti a meglévő projektmenedzsment struktúrákat azáltal, hogy az egész csapat információit egy helyen gyűjti össze. Beágyazhat táblázatokat, videókat, prezentációkat és vázlatokat különböző alkalmazásokból, így nincs szükség a duplikációra.

A Slite legjobb funkciói

Egyszerű felület, amely könnyen megtanulható a nem technikai felhasználók számára is.

A robusztus szervezési funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy hierarchiákat és címkéket hozzanak létre a dokumentumaik strukturálása és kategorizálása érdekében.

Zökkenőmentes integráció olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack , a Google Drive és a Trello.

Korlátozások

A nyílt API hiánya korlátozza az integrációs lehetőségeket

Korlátozott exportálási lehetőségek

Slite árak

Ingyenes

Alapcsomag: 10 USD/hó felhasználónként

Prémium: 15 USD/hó felhasználónként

Slite értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (175+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (35+ értékelés)

10. Visme

via Visme

A Visme egy fantasztikus alkalmazotti kézikönyv-szoftver, amely segít Önnek vonzó és vizuálisan tetszetős alkalmazotti kézikönyvek létrehozásában. Nincs tervezői ismerete? Semmi gond. A Visme hatékony prezentációs funkciói nem tervezők számára lettek kialakítva, így professzionális és informatív alkalmazotti kézikönyveket hozhat létre.

A Visme alkalmazottak kézikönyv-készítője minden szükséges elemet biztosít átfogó és vonzó kézikönyvek tervezéséhez. A sablonok teljes mértékben testreszabhatók, hogy bemutassák vállalatának folyamatait, szabályzatait és kultúráját. Akár animált karakterekkel és ikonokkal is kiegészítheti kézikönyveit, hogy vállalati kultúráját életre kelthesse.

A színek és betűtípusok beállításával könnyedén beillesztheti vállalatának adatait, miközben megőrzi a márka stílusát. Az eszköz olyan funkciókat is kínál, mint a testreszabható táblázatok, interaktivitás és multimédiás integráció, amelyek segítségével vonzó és interaktív kézikönyveket hozhat létre. A kézikönyveket különböző formátumokban letöltheti, linkeken keresztül online megoszthatja, beágyazhatja webhelyére, sőt, lapozható flipbookokat is készíthet belőlük.

A Visme legjobb funkciói

Könnyen használható, még azok számára is, akik nem rendelkeznek technikai vagy tervezési tapasztalattal.

A sokoldalú vizuális tartalomkészítés magában foglalja a prezentációkat, infografikákat, jelentéseket és még sok mást.

Az interaktív és animált tervezési elemek javítják a vizuális történetmesélést.

A Visme korlátai

Korlátozott ingyenes verzió

Korlátozott diagram- és táblázat-tervezési lehetőségek

A Visme árai

Ingyenes

Starter: 29 USD/hó

Pro: 59 USD/hó

Visme for Teams: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Visme értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

Erősítse szervezetét az alkalmazotti kézikönyv szoftver és a ClickUp segítségével

Itt az ideje átalakítani a munkahelyi irányelveket és eljárásokat. A megfelelő alkalmazotti kézikönyv szoftverrel egyszerűsítheti a fontos információk létrehozását, kezelését és terjesztését, elősegítve ezzel a hatékony kommunikációt és összehangolva csapatait a közös célok elérése érdekében.

A ClickUp regisztrációjával hozzáférést kap egy felhasználóbarát felülethez, előre elkészített sablonokhoz és egy szabályzati tartalomkönyvtárhoz, amelyek segítségével könnyedén testreszabhatja alkalmazotti kézikönyveit. Robusztus együttműködési eszközökkel, valós idejű szerkesztési lehetőségekkel, valamint biztonságos tárolási és megosztási opciókkal a ClickUp lehetővé teszi csapata számára, hogy közösen hozzájáruljanak a változásokhoz és azokat áttekintsék.

A központi platform lehetővé teszi a kézikönyvek zökkenőmentes terjesztését a munkavállalók számára, elősegítve a vállalati értékek és szabályok egységes megértését. Ne várjon tovább, fedezze fel a munkavállalói kézikönyv szoftverben rejlő lehetőségeket!

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és forradalmasítsa munkahelyi kommunikációját, csapatmenedzsmentjét és szabályzatainak végrehajtását.