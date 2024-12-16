A 10 legjobb irányelvkezelő szoftver 2025-ben

A szabályzatok kidolgozása és betartása nem lehetséges egy univerzális megközelítéssel. Inkább olyan keretrendszerek kidolgozására kell összpontosítania, amelyek kielégítik vállalkozása sokféle igényét, és biztosítják, hogy egész szervezete egységesen betartsa ezeket a szabályzatokat és eljárásokat.

Hogyan teheti ezt meg egyszerűen és hatékonyan?

Itt jönnek képbe a szabályzatkezelő szoftverek.

A szabályzatkezelő platform célja, hogy segítse Önt a szabályozási változásoknak való megfelelésben és a meghatározott irányítási szabványok betartásában. Egyszerűsíti a szabályzatok létrehozását és terjesztését, valamint számos funkciót és eljárási sablont kínál, amelyek segíthetik szervezetét a megfelelőségi programok kezelésében és a kockázatok csökkentésében.

Gondoljon a szabályzat- és eljáráskezelő szoftverre úgy, mint egy központi adattárra, amelyben a szervezet szabályzati dokumentumai, megfelelőségi szabályzatai és szabályzatkezelési eljárásai tárolhatók, és amelyhez mindenki hozzáférhet vagy hivatkozhat.

Kiterjedt kutatások után összeállítottam egy listát a 2025-ös év 10 legjobb irányelvkezelő szoftveréről ebben a blogban. Vessünk rá egy pillantást!

Mit kell keresnie egy irányelvkezelő szoftverben?

Kipróbáltam néhány széles körben használt vállalati irányelvkezelő rendszert, és néhány kiemelkedő közös jellemzőt találtam. Javaslom, hogy fontolja meg egy olyan eszköz használatát, amely ezeket a funkciókat kínálja, hogy segítsen Önnek a szabályoknak való megfelelésben.

Központi dokumentumtár : A szabályzatkezelő eszköznek egyetlen központtal kell rendelkeznie a kritikus dokumentumok, szabályzatok és keretrendszerek biztonságos tárolásához.

Automatizált munkafolyamatok : Keressen egy felhőalapú platformot, amely automatizálja az olyan feladatokat, mint a szabályzatok létrehozása, terjesztése és jóváhagyása a szabályzatkezelők számára.

Nyomon követés : A szabályzatkezelő megoldásnak betekintést kell nyújtania abba, hogy az alkalmazottak hogyan tartják be a szabályzatokat. Lehetőséget kell biztosítania megfelelőségi jelentések, automatikus értesítések és valós idejű irányítópultok létrehozására, amelyek segítenek felismerni a szabályzatok megsértését és a megfelelőségi problémákat, valamint kiemelni a fejlesztésre szoruló területeket.

Költség: Keressen olyan irányelvkezelő rendszert, amely jól illeszkedik a költségvetésébe. Mérje fel az eszköz árát az általa nyújtott értékhez képest, hogy megbecsülje az irányelvkezelő megoldás megtérülését.

Mesterséges intelligencia által támogatott segítség: A legjobb szabályzatkezelő eszközök mesterséges intelligencia által támogatott asszisztensekkel rendelkeznek, amelyek A legjobb szabályzatkezelő eszközök mesterséges intelligencia által támogatott asszisztensekkel rendelkeznek, amelyek automatizálják az ismétlődő feladatokat , mint például az eljárási sablonok kitöltése, az összehasonlító elemzések megkönnyítése, a ugyanazon dokumentum különböző verziói közötti verziókezelés, a belső ellenőrzésekre vonatkozó emlékeztetők automatizálása, valamint a szabályzati dokumentum vagy jelentés tömör összefoglalójának elkészítése.

Felhasználóbarát felület: Válasszon olyan irányelvkezelő szoftvert, amelynek használatához nem szükséges hosszadalmas képzés. A bonyolult felület megnöveli az alkalmazottak kognitív terhelését. Ha az irányelvkezelők és az érintett alkalmazottak nem használják ki a platform teljes potenciálját, akkor az irányelvkezelő megoldás bevezetésének célja meghiúsul.

A 2025-ös év 10 legjobb irányelvkezelő szoftvere

Ahogy ígértem, íme egy összefoglaló a általunk tesztelt és értékelt irányelvkezelési platformokról. Minden eszköz esetében bemutattam a legjobb funkciókat, korlátozásokat és értékeléseket olyan értékelő oldalakról, mint a G2 és a Capterra.

Remélem, hogy ez a lista hasznos lesz Önnek a megfelelő szabályzatkezelő eszköz keresésekor.

1. ClickUp (A legjobb a szabályzat- és eljáráskezeléshez, valamint a projektmenedzsmenthez)

Kezdje el A ClickUp all-in-one termelékenységi platformja a szabályzatkezelés egyszerűsítéséhez

A ClickUp az egyik legjobban értékelt termelékenységi platform, amely politikakezelő szoftverként is használható.

A platform felhasználóbarát felületet és robusztus funkciókat kínál, amelyek egyszerűsítik a szabályzatok és eljárások létrehozását, terjesztését és betartását.

Például a ClickUp Docs segítségével egyetlen központban hozhatok létre és kezelhetek központilag vállalati irányelveket, keretrendszereket, HR-dokumentumokat és SOP-kat.

A ClickUp Doc-ot a következőkre használhatja:

Szinte bármilyen típusú információ kezelése és a tartalom formázása táblázatok, fejlécek, pontok és egyéb eszközök segítségével.

A szabályzatkezelésért felelős érdekelt felek meghívása a dokumentumok közös kidolgozására

Használja a @mentions funkciót a csapattagok beszélgetéshez való hozzáadásához, a megjegyzéseket visszajelzéshez, és rendeljen hozzá feladatokat közvetlenül a dokumentumból.

A hozzáférés-vezérlés biztosítása és annak kezelése, hogy ki férhet hozzá és szerkesztheti a szabályzati dokumentumot, és ki nem.

Gyorsítsa fel a szabályzatkezelési folyamatra vonatkozó irányelvek és eljárások kidolgozását a ClickUp Brain, a ClickUp mesterséges intelligenciával rendelkező asszisztensével. A ClickUp-ot a legjobb szabályzatkezelési rendszerré az teszi, hogy a ClickUp Brain automatizálja a szabályzat-készítési folyamat időigényes és ismétlődő részeit.

Próbálja ki a ClickUp Brain-t! Gyorsítsa fel a szabályzatok dokumentálását a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain a következő területeken nyújt segítséget:

A politikák megfogalmazása egyértelmű és következetes hangnemben, az Ön utasításai alapján

Dokumentumok összefoglalása a szabályozási megbeszélések után

Vázlatok készítése a megfelelőségi programokhoz

Tartalom helyesírás-ellenőrzése nyelvtani hibák szempontjából

Ha nem szeretne időt tölteni a folyamatok nulláról történő kidolgozásával, akkor mindig elkezdheti a ClickUp vállalati szabályzatának vagy folyamatdokumentációs sablonjainak használatával.

Használja például a ClickUp Process and Procedures Template sablont, hogy egyetlen helyen dokumentálja és kezelje az összes folyamatot. Készítsen lépésről lépésre útmutatókat minden folyamathoz, hogy biztosítsa a következetességet, és mentse el az egyes lépésekkel kapcsolatos fontos információkat egyéni mezők és nézetek segítségével.

Töltse le ezt a sablont Vezessen be jól bevált folyamatokat a ClickUp folyamat- és eljárás sablon segítségével.

A sablon használata:

A folyamat ábrázolása segítségével térképezze fel a folyamat minden lépését a folyamatábra nézet segítségével.

A dokumentumlista nézet segítségével nyomon követheti az adott politikához kapcsolódó összes dokumentumot.

A dokumentumok elkészültségi szakasza szerint rendezheti a dokumentumokat a Dokumentumok szakasznézet segítségével.

A Timeline View segítségével vizualizálhatja a folyamatot, hogy mindig naprakész legyen.

Ezenkívül a ClickUp Employee Handbook, Policies & Procedures Template (ClickUp alkalmazotti kézikönyv, irányelvek és eljárások sablon) segítségével felvázolhatja az összes irányelvet és eljárást, amelyet alkalmazottai be kell tartaniuk.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp alkalmazottak kézikönyve, irányelvei és eljárásai sablon segítségével közölje a vállalati irányelveket, értékeket és küldetéseket az alkalmazottakkal.

Ez a sablon segít Önnek:

Tisztázza a vállalat küldetését, elvárásait és legfontosabb eljárásait az alkalmazottak számára.

Foglaljon össze mindent, a bérszámfejtéstől a szabadságpolitikán át a magatartási kódexig, egyetlen dokumentumban, hogy az könnyen hozzáférhető legyen.

Vázolja fel, hogyan kell kezelni a különböző helyzeteket, és használjon egyéni állapotokat a különböző szabályzatok előrehaladásának nyomon követéséhez.

Használja az értesítéseket, hogy figyelmeztetést kapjon, amikor a dokumentum tartalmában változás történik.

Ha a folyamatok egyszerűsítésére törekszik, használja a ClickUp Standard Operation Procedures Template sablont a legjobb gyakorlatok kidolgozásához és a feladatok következetes elvégzésének biztosításához.

Töltse le ezt a sablont Készítsen részletes SOP-kat a ClickUp szabványos működési eljárás sablonjával, a szokásos idő töredékében.

A kezdéshez egyszerűen csak adja meg a megfelelő információkat a különböző szakaszokban. Használja az egyéni mezőket olyan konkrét információk rögzítésére, mint a határidő, a prioritás, a lead pontszám és egyebek, hogy könnyebben kezelhesse feladatait.

Adjon meg minden feladathoz egy kijelölt határidőt, hogy könnyebben nyomon követhesse az előrehaladást és kézben tarthassa a fontos tevékenységeket.

A ClickUp legjobb funkciói

Zökkenőmentes együttműködés: Használja a ClickUp Docs-ot a szabályzatok tárolásának és kezelésének központi helyeként. A vezetői csapat és az audit menedzserek valós időben együttműködhetnek a szerkeszthető dokumentumokon, megjelölhetik a releváns csapattagokat, interaktív elemeket, például táblázatokat, videókat és táblázatokat adhatnak hozzá, valamint hozzáférési jogosultságot adhatnak a releváns dokumentumokhoz.

Használja ki az AI-elem előnyeit: Használja a ClickUp AI-alapú írási asszisztensét és projektmenedzserét a szabályzati dokumentumok megfogalmazásához, a változások nyomon követéséhez, a hosszú dokumentumokból jelentések készítéséhez és a feladatok különböző csapattagokhoz való hozzárendeléséhez.

Használjon előre elkészített eljárási és irányelv-sablonokat: Szerezzen be egy keretrendszert az eljárások és keretrendszerek kezeléséhez, és gondoskodjon arról, hogy a feladatok és folyamatok következetesen és megbízhatóan legyenek elvégezve a ClickUp Szerezzen be egy keretrendszert az eljárások és keretrendszerek kezeléséhez, és gondoskodjon arról, hogy a feladatok és folyamatok következetesen és megbízhatóan legyenek elvégezve a ClickUp megfelelőségi irányelv-sablonjaival.

Hatékony feladatkezelés: Hozzon létre és rendeljen hozzá feladatokat minden eljáráshoz Hozzon létre és rendeljen hozzá feladatokat minden eljáráshoz a ClickUp Tasks segítségével. Adjon hozzá kontextust a feladatleírások segítségével, és állítson be határidőket, hogy elkerülje a megfelelőségi tevékenységek elvégzésének késedelmét. Használja a feladat típusokat a tevékenységek megkülönböztetésére oly módon, hogy az a csapatának a leginkább megfeleljen.

Kövesse nyomon a projekt előrehaladását: Használja Használja a ClickUp Goals alkalmazást a szabályokkal kapcsolatos feladatok és tevékenységek elvégzéséhez szükséges célok meghatározásához. Kövesse nyomon a kapcsolódó célok előrehaladását, hogy lássa, mennyit teljesített a célból.

Könnyű hozzáférés az információkhoz : A : A ClickUp univerzális keresőjével gyorsan megtalálhat bármilyen információt a ClickUp-ban, egy csatlakoztatott alkalmazásban vagy a helyi meghajtón. Az egyéni keresési parancsok segítségével a munkavállalók néhány egyszerű kattintással könnyedén megtalálhatják a konkrét szabályzatokat és szabályozási dokumentumokat.

Egyszerűsítse az adatgyűjtést: rögzítse a politikák dokumentálásához szükséges alapvető részleteket a : rögzítse a politikák dokumentálásához szükséges alapvető részleteket a ClickUp Form View segítségével. Hozzon létre űrlapokat bármilyen típusú munkához, és alakítsa a válaszokat nyomon követhető feladatokká.

Húzza át az egyéni mezőket a Form nézetbe, hogy átfogó felméréseket készítsen vagy visszajelzéseket gyűjtsön

A ClickUp korlátai

A ClickUp Brain csak fizetős csomagokban érhető el.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

💡Profi tipp: Kövesse az 5 W-t – ki, mi, hol, miért és miért –, hogy hatékony irányelveket és eljárásokat dolgozzon ki szervezetének.

2. PowerDMS (A legjobb a szabályzatok terjesztéséhez és a szabályoknak való megfelelés nyomon követéséhez)

via PowerDMS

A PowerDMS egy felhőalapú szabályzatkezelő szoftver, amelyet a közszféra és az egészségügyi szektor szabályozásának biztosítására terveztek.

Egyedülálló képességei között szerepel a kritikus dokumentumok központosítása és rendszerezése, a jóváhagyások és felülvizsgálatok munkafolyamatainak automatizálása, valamint a trendek és a potenciális kockázatok azonosítását szolgáló robusztus elemzések biztosítása.

A szoftver megkönnyíti az alkalmazottak képzését, nyomon követi a tanúsítványokat, és mobil hozzáférést biztosít a szabályzatok frissítéséhez útközben. Ez az átfogó megközelítés lehetővé teszi a szervezetek számára a kockázatok csökkentését, a hatékonyság növelését és a szabályok betartásának biztosítását.

A PowerDMS legjobb funkciói

Nyilvános dokumentumok szerkesztése és megosztása: Készítsen és osszon meg fontos szabályzati információkat a közösségével. Minden dokumentumhoz egyedi URL-cím tartozik, amelyet beágyazhat a webhelyébe, vagy megoszthat bárkivel, akinek szüksége van rá.

Használjon átfogó adatelemzést : szerezzen fontos betekintést abba, hogy vállalata hogyan tartja be a szabályzatokat a megfelelési adatok segítségével.

Automatizálja a szabályzatok felülvizsgálatát és jóváhagyását: Kijelölheti a szabályzatok tulajdonosait és felülvizsgálóit a dokumentumok felülvizsgálatára és jóváhagyására, elmentheti a munkafolyamat-sablonokat a folyamat lépéseinek egységesítéséhez, és egyszeri szerkesztési jogokat adhat a dokumentumokhoz az ad hoc követelményeknek megfelelően.

A PowerDMS korlátai

A felhasználók úgy érzik, hogy a PowerDMS korlátozott jelentéskészítési funkciókat kínál, és nem testreszabható.

A szabályzatkezelési munkafolyamatok beállítása nehézségekbe ütközhet, különösen nagyobb csapatok esetében.

PowerDMS árak

Egyedi árazás

PowerDMS értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

3. SAI360 (A legjobb integrált kockázat- és megfeleléskezeléshez)

via SAI360

A SAI360 egy olyan képzési szoftver, amelyet szervezetek számára fejlesztettek ki a kockázatok kezelésére, az etikai gyakorlatok betartására, valamint a belső és külső irányítási szabványok betartására.

A szabályzatok létrehozása, tárolása és jóváhagyása mellett más GRC modulokkal is zökkenőmentesen integrálható, így átfogó képet ad a szervezet kockázatairól.

A szoftver fejlett elemzési funkciói lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy azonosítsák a mintákat, felmérjék a sebezhetőségeket és adat alapú döntéseket hozzanak. A SAI360 olyan funkciókkal növeli értékét, mint a kockázatértékelés integrációja, az automatizált munkafolyamat-optimalizálás és a valós idejű jelentések, amelyek lehetővé teszik a szervezetek számára, hogy proaktív módon kezeljék a megfelelőségi műveleteket.

A SAI360 legjobb funkciói

Irányítsa a kormányzást, a kockázatokat és a szabályozási megfelelést : kezelje a szervezeti irányelveket, azonosítsa a kockázatokat és kövesse nyomon a szabályozási megfelelést a GRC modul segítségével.

Értékelje a megfelelőségi programok hatékonyságát: Használjon átfogó jelentéseket és elemzéseket a megfelelőségi kockázatok értékeléséhez.

Hozzáférés a megfelelőségi képzési programokhoz: Biztosítson a munkavállalók számára hozzáférést több mint 200 szabályozási és megfelelőségi témájú tartalomhoz, hogy javítsa a tudatosságot és hatékony tanulási élményt nyújtson.

A SAI360 korlátai

A fejlett testreszabáshoz további díjat kell fizetnie a professzionális szolgáltatásokért.

Nem kínál AI-alapú segítséget.

SAI360 árak

Egyedi árazás

SAI360 értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

💡Profi tipp: Az SOP-sablonok segítségével könnyedén elkészítheti a szabványos működési eljárásokat. Használja ezeket a sablonokat a szervezet kritikus üzleti folyamatainak egyszerűsítésére és szabványosítására.

4. Strike Graph (A legjobb a kiberbiztonsági megfeleléshez)

via Strike Graph

A Strike Graph egy testreszabható kiberbiztonsági megfelelőségi eszköz, amelyet az adatbiztonsági protokollok betartására és az érzékeny információk védelmére használnak.

Lehetőséget kínál a szervezetének speciális igényeinek megfelelő megfelelőségi programok kidolgozására, segítve Önt a megfelelőségi irányelvek és eljárások jobb kezelésében.

A platform erőssége abban rejlik, hogy képes egyszerűsíteni a komplex biztonsági folyamatokat, összevonni az információkat egy központi platformon, és értékes jelentéseket készíteni az érdekelt felek számára.

A Strike Graph legfontosabb jellemzői

Automatizálja a rutin kérdésekre adott válaszokat : A Strike Graph AI biztonsági asszisztensével azonnali választ kaphat minden biztonsággal kapcsolatos kérdésére. Az : A Strike Graph AI biztonsági asszisztensével azonnali választ kaphat minden biztonsággal kapcsolatos kérdésére. Az AI asszisztens több forrásból, például irányelv-dokumentumokból gyűjt össze válaszokat, hogy pontos válaszokat adhasson.

A biztonsági programok egyszerű ellenőrzése : Csökkentse a harmadik fél auditáló cégek bevonásával járó gondokat azáltal, hogy a platformon belüli tanúsítási folyamatot használja a biztonsági programok ellenőrzésére és a megfelelőség figyelemmel kísérésére.

Kövesse nyomon a megfelelőségi tevékenységek hatékonyságát: intuitív irányítópultok segítségével láthatóvá teheti biztonsági programjainak hatékonyságát, betekintést nyerhet a kockázatokba, és biztosíthatja a szabályozási ellenőrzések megfelelő működését.

Strike Graph korlátai

A platform kezdeti bevezetése összetett, és jelentős időt és erőforrásokat igényelhet.

A jelentési lehetőségek korlátozottak

Strike Graph árak

Örökre ingyenes

Certify : 9000 USD/év

Skálázhatóság : 18 000 USD/év

Vállalati: Egyedi árazás

Strike Graph értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

5. LogicGate Risk Cloud (A legjobb rugalmas kiberkockázat-kezeléshez és auditáláshoz)

via LogicGate

Ha olyan agilis szoftvert keres, amely segít biztonságos irányítási, szabályozási és megfelelőségi (GRC) menedzsment folyamatot kiépíteni, akkor a LogicGate Risk Cloud jó választás. A felhőalapú platform felhasználóbarát, kódolás nélküli felületet biztosít a kockázatok azonosításához, a szabályozási megfelelőség kezeléséhez és az adatbiztonság figyelemmel kíséréséhez, lehetővé téve a gyors telepítést és konfigurálást.

A LogicGate egyedülálló tulajdonsága, hogy interaktív irányítópultok és elemzések segítségével valós idejű betekintést nyújt a kockázati környezetbe.

A LogicGate Risk Cloud legjobb funkciói

Kezelje a kiberkockázatokat : Azonosítsa a kiberkockázatokat, és értékelje azok hatását a vállalkozása eredményére. Gyűjtse össze a hasznos jelentéseket, és ossza meg azokat az érdekelt felekkel.

Automatizálja a szabályzatkezelést : automatizálja a megfelelőségi program minden aspektusát, a tervezet elkészítésétől a jóváhagyásig.

Belső ellenőrzések egyszerűsítése: Használjon előre elkészített munkafolyamatokat a belső folyamatok ellenőrzéséhez és a dokumentációs kérelmek megfelelő csapattagoknak történő kiosztásához.

A LogicGate Risk Cloud korlátai

A LogicGate Risk Cloud kockázatelemzés elvégzéséhez alig vagy egyáltalán nem nyújt veszteségadat-becsléseket (a kockázatkezelés keretében a szervezet által elszenvedett pénzügyi vagy egyéb típusú veszteségekkel kapcsolatos adatok).

A LogicGate Risk Cloud árai

Egyedi árazás

LogicGate Risk Cloud értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)

6. StandardFusion (A legjobb a megfelelőségi menedzsment egyszerűsítéséhez)

via StandardFusion

Ha szervezete egy szigorúan szabályozott iparágban működik, mint például az egészségügy, a pénzügyi szolgáltatások, a gyártás, a kormányzati szektor vagy az autóipar, akkor a vállalati kockázatkezelés elsődleges fontosságú.

A StandardFusion GRC szoftvere segít integrálni a GRC-komponenseket, hogy növelje a bizalmat és konszolidálja a szervezet működését. A szoftver ösztönzi az együttműködést valós idejű szerkesztéssel és automatizált jóváhagyási munkafolyamatokkal, biztosítva a hatékony szabályzat-kidolgozást és -bevezetést.

A StandardFusion legjobb funkciói

Incidenskezelés: Részletes betekintést nyerhet az incidensekbe. Megelőzheti az adatvédelmi incidenseket és proaktívan kezelheti az incidenseket.

Automatizálás: Automatizált munkafolyamatok segítségével nyomon követheti és naplózhatja az összes szabályozási megfeleléssel kapcsolatos tevékenységet, hogy felismerje a szabályok betartásával kapcsolatos szabálytalanságokat.

Politikakezelés: Használja a platform alkalmazáson belüli szerkesztőjét a politikák létrehozásához. Használja az automatizált jóváhagyási munkafolyamatokat a gyors jóváhagyáshoz.

A StandardFusion korlátai

A feladatértesítések nem testreszabhatók.

StandardFusion árak

Egyedi árazás

StandardFusion értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 40 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

7. NAVEX One (A legjobb egységes irányítás és harmadik felek kockázatainak csökkentése terén)

via NAVEX

A NAVEX One egy szabályzatkezelő szoftver, amely integrált platformot kínál a vállalkozások számára a szabályzatkezelés teljes életciklusának különböző aspektusainak kezeléséhez.

A belső és külső üzleti kockázatok kezelése és a megfelelőségi prioritások egyetlen platformon történő kezelése érdekében ez a vállalati irányelvkezelő rendszer 360 fokos rálátást biztosít a meglévő folyamatokra, alkalmazottakra és külső beszállítókra.

A fejlett elemzési funkcióknak köszönhetően a NAVEX One lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy mérjék a szabályzatok hatékonyságát, azonosítsák a potenciális sebezhetőségeket és adat alapú döntéseket hozzanak. Ezenkívül a szoftver a felhasználói élményre és az akadálymentességre helyezi a hangsúlyt, ami javítja a használhatóságát mind a szabályzatok kezelői, mind az alkalmazottak számára.

A NAVEX One legjobb funkciói

Központosított megfelelőségi központ: Az alkalmazottak megfelelőségi tevékenységeinek figyelemmel kísérése egyetlen megbízható forrásból.

Szállítói kockázatkezelés : Vizualizálja a harmadik fél szállítókkal kapcsolatos kockázatokat és incidenseket.

Etikai és megfelelőségi képzés: Oktassa a munkavállalókat a legfontosabb kockázati és megfelelőségi helyzetekről vonzó tanulási modulok segítségével.

A NAVEX One korlátai

A felület bonyolult és nem túl felhasználóbarát.

A jelentések nehézkesek és nem intuitívak, ami megnehezíti a részletes betekintés megszerzését.

NAVEX One árak

Egyedi árazás

NAVEX One értékelések és vélemények

G2 : 3,8/5 (50+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

További információ: Hogyan használható az AI a dokumentációhoz?

8. LogicManager (a legjobb vállalati kockázatkezeléshez)

via LogicManager

A szabályzatkezelő eszközök kutatása során kipróbáltam a LogicManager nevű, népszerű vállalati kockázatkezelő szoftvert is. A SaaS-alapú termék lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy több részleg kockázatos területeinek figyelemmel kísérésével előre lássák a potenciális problémákat és kockázatokat.

Az a képessége, hogy a szabályokat konkrét kockázatokhoz köti, automatizálja a munkafolyamatokat és informatív jelentéseket generál, lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy proaktív módon azonosítsák és kezeljék a potenciális problémákat.

A LogicManager legjobb funkciói

Belső auditok kezelése : Vizsgálja meg a szervezet különböző részlegeit, hogy megértse és prioritásba sorolja az audit területeket a kockázati szintjük alapján.

Pénzügyi jelentések ellenőrzése : Kezelje a pénzügyi kockázatokat és biztosítsa a pontos pénzügyi jelentéseket a hibák, a csalárd tranzakciók és a pénzeszközök rossz kezelésének figyelemmel kísérésével.

Felelősségvállalás a feladatok kiosztásával: Kiosztja, nyomon követi és elvégzi az összes : Kiosztja, nyomon követi és elvégzi az összes projektmegfelelési feladatot.

A LogicManager korlátai

A szoftver nem rendelkezik előre elkészített sablonokkal és AI-alapú segítségnyújtással.

A LogicManager árai

Egyedi árazás

LogicManager értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (50+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

9. EisenVault (A legalkalmasabb a dokumentumkezelés egyszerűsítésére)

via EisenVault

Az EisenVault egy biztonságos dokumentumkezelő platform, amely kritikus üzleti dokumentumok, például alkalmazotti kézikönyvek, magatartási kódexek, üzleti engedélyek és jogi szerződések nyomon követésére és kezelésére szolgál.

Képes nagy mennyiségű műszaki dokumentum, például AutoCAD-fájlok, szerződések és kézikönyvek kezelésére. Az eszköz zökkenőmentes integrációt kínál az SAP-hez hasonló ERP-rendszerekkel, és offline hozzáférést biztosít a távoli csapatok számára.

Ezenkívül az EisenVault kiemelkedik a dokumentumok verziókezelésében, keresési funkcióiban és ellenőrzési nyomvonalakban, biztosítva a szabályzati dokumentumok integritását és a szabályoknak való megfelelést. Noha nem kizárólag szabályzatkezelő eszköz, erős dokumentumkezelési alapjai alkalmassá teszik szabályzatok kezelésére.

Az EisenVault legjobb funkciói

Dokumentumok digitalizálása : A fontos papírokat ne nyomtassa ki minden alkalommal, hanem szkennelje be és töltse fel másolatukat.

Rutin feladatok automatizálása: Integrálja az EisenVaultot CRM-jeivel, ERP-jeivel vagy más régebbi rendszereivel az RPA (robotikus folyamatok automatizálása) segítségével. Automatizálja az ismétlődő feladatokat, és összpontosítson a valóban fontos feladatok elvégzésére.

Javítsa a szabályzati dokumentumok átláthatóságát: használja az optikai karakterfelismerő funkciót a digitális dokumentumok beolvasásához és a releváns információk kivonásához.

Az EisenVault korlátai

Az EisenVault mobilalkalmazásának funkcionalitása korlátozott.

EisenVault árak

Egyedi árazás

EisenVault értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

💡Profi tipp: Készítsen átfogó, könnyen érthető dokumentációt vállalata irányelveiről, jövőképéről és értékeiről a munkavállalói kézikönyv sablonok segítségével. Egyszerűen csak töltse be a megfelelő információkat az előre meghatározott szakaszokba, és egy központi dokumentumban megtalálja mindazt, amire a munkavállalóknak szükségük van ahhoz, hogy sikeresen végezzék feladataikat.

10. RLDatix (A legjobb az egészségügyi szabályoknak való megfelelés és a kockázatkezelés terén)

via RLDatix

Az RLDatix egy GRC platform, amely azonosítja a kockázatokat és javítja az egészségügyi szervezetek működési hatékonyságát. A platform segítségével biztosíthatja a betegek egészségügyi adatait, kezelheti az incidenseket és figyelemmel kísérheti a betegbiztonsági mutatókat.

Egyedülálló képességei között szerepel a dokumentumok életciklusának kezelésére való erős összpontosítás, amely lehetővé teszi a szabályzatok hatékony létrehozását, felülvizsgálatát és tárolását. A platform kiemelkedő teljesítményt nyújt a központi, kereshető adattár biztosításában, amely garantálja a kritikus információkhoz való könnyű hozzáférést.

Az RLDatix legjobb funkciói

Kezelje a szerződéseket egy helyen: Központosítsa a szerződéskezelést, és sablonok segítségével egységesítse a szerződéseket és megállapodásokat Központosítsa a szerződéskezelést, és sablonok segítségével egységesítse a szerződéseket és megállapodásokat a folyamatok szabványosítása érdekében.

Készítsen és osszon meg szabályzati dokumentumokat: Dolgozzon együtt csapatával a megfelelőségi programok kidolgozásában, és kapcsolja azokat közvetlenül az egészségügyi akkreditációs társaságok által meghatározott szabványokhoz.

Egészségügyi folyamatok és események elemzése: A beépített jelentések és irányítópultok segítségével azonosíthatja a betegellátás hiányosságait és megfelelően kezelheti az eseményeket a jobb eredmények érdekében.

Az RLDatix korlátai

A platform háttérbeállítása bonyolult.

Az RLDatix rendelkezik jegyzetfunkcióval, de a karakterek száma 255-re korlátozott, ami megnehezíti a részletes információk hozzáadását.

RLDatix

Egyedi árazás

RLDatix értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (90+ értékelés)

További információ: 10 alkalmazotti magatartási kódex sablon Word és ClickUp formátumban

Egyszerűsítse a szabályzatkezelési folyamatot a ClickUp segítségével

A szabályzatkezelés fontos folyamat annak biztosításában, hogy szervezete a megfelelő belső és külső irányítási szabványok betartásával biztonságosan és megbízhatóan működjön.

Mint minden más területen, egy kis technológiai segítség sokat jelenthet a szabályzatkezelési folyamatok egyszerűsítésében és annak biztosításában, hogy semmi fontos ne maradjon figyelmen kívül.

A ClickUp nevű átfogó projektkezelő és irányelvkezelő rendszert ajánlom az irányelvkezelési feladatok központosításához és összevonásához.

A ClickUp számos funkciót kínál, például dokumentumokat, feladatokat, AI-alapú asszisztenst, verziókezelést és előre elkészített sablonokat, amelyek segítségével a szabályzatkezelők létrehozhatják, jóváhagyhatják és betarthatják a szabályzati keretrendszereket.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és fejlessze szabályzat- és megfeleléskezelési folyamatát.