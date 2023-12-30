A visszajelzési ciklusok mesteri használata az ügyfelek vagy alkalmazottak elégedettségének javítása érdekében

Képzelje el, hogy középiskolás, és most kezdte el a trigonometriát. Elakad egy feladatnál, de ahelyett, hogy a tanárától kérne segítséget, inkább továbblép a következőre.

Az eredmény? Végül nem tanul a kihívásból, és a későbbi problémákat tudáshiánnyal kezeli, ami gyenge teljesítményhez vezet.

Az üzleti kihívások nagyon hasonlítanak ezekhez a tisztázatlan tanulságokhoz. Ha nem jut el a probléma gyökeréig, nem fogja tudni optimalizálni termékeit, szolgáltatásait és belső folyamatait, és azokat a vállalat növekedési és jövedelmezőségi céljaihoz igazítani. De hogyan tegyük ezt?

Mind az ügyfelek, mind a munkavállalók visszajelzései kritikus fontosságúak az üzleti stratégiák fejlesztése szempontjából, de a megfelelő visszajelzési ökoszisztéma kiépítése kihívást jelent. Pontosan itt jönnek képbe a visszacsatolási ciklusok, amelyek segítségével a munkavállalók és az ügyfelek konstruktív észrevételeit felhasználva növelhető az ügyfélmegtartás és kialakítható egy magas teljesítményű munkaerő.

Ebben a cikkben a következőket vizsgáljuk:

Mi is az a visszacsatolási ciklus (gyakorlati példákkal illusztrálva)

Hogyan lehet hatékony visszajelzési ciklusokat működtetni?

Mi az a visszacsatolási ciklus?

A visszacsatolási ciklus lényegében a vállalati folyamatok, termékek vagy szolgáltatások konstruktív visszajelzések alapján történő finomításának folyamata. Ez magában foglalja az ügyfelek, alkalmazottak vagy érdekelt felek visszajelzéseinek összegyűjtését, az adatok elemzését és a megszerzett ismeretek alkalmazását az üzleti döntések minőségének javítása érdekében.

A visszajelzési ciklusok alapjait a híres vállalkozó, Eric Ries Lean Startup című könyvében találja meg, amely kiemeli, hogy a startupok hogyan követik a építsd-mérj-tanulj visszajelzési ciklust az ügyfelek reakcióinak elemzéséhez, majd a folytatás vagy a változtatás eldöntéséhez. Az ötlet a következő:

Építés: alakítsa át az ötletet valami ügyfelek számára vonzóvá Teszt: Mérje meg az ügyfelek elégedettségét Javítás: Tanuljon az ügyfelek visszajelzéseiből, és térjen vissza a termék átalakításához vagy egy új termék létrehozásához – és így folytatódik a körforgás. A zárt visszajelzési kör azt jelenti, hogy a felhasználói visszajelzések beépítésével sikeresen megoldotta a fennálló problémát.

Ez egy ügyfél-visszajelzési ciklus példája, de a vállalatok többféle visszajelzési csatornát is használnak a változások beépítéséhez. Íme néhány példa:

Alkalmazotti visszajelzési kör: Itt a vezetők megkérdezik az alkalmazottakat a jelenlegi munkájukkal való elégedettségükről, és szükség szerint módosítják az alkalmazotti megtartási politikákat, a HR-juttatásokat stb. Az alkalmazottak is részesülhetnek a visszajelzésekben.

Kreatív visszajelzési ciklus: Általában tervezési és felhasználói élmény (UX) projektekben használják. Ehhez Általában tervezési és felhasználói élmény (UX) projektekben használják. Ehhez az összes kreatív tartalmat elemezni kell az érdekelt felek, és addig kell átdolgozni, amíg azok nem felelnek meg az ügyfél igényeinek.

Fejlesztési visszajelzési ciklus: Az újonnan fejlesztett alkalmazás vagy webhely végfelhasználóitól kapott visszajelzések. A visszajelzéseket a felhasználói élmény javítására használjuk fel.

A visszajelzési ciklusokban használt néhány standard mutató a következő: ügyfél-erőfeszítési pontszám (CES), ügyfél-elégedettségi pontszám (CSAT), alkalmazottankénti bevétel (RPE), nettó ajánlói pontszám (NPS) és alkalmazotti fluktuációs arány (ETR).

A visszajelzési ciklusok típusai

A visszajelzési ciklusokról beszélve két fő típust kell figyelembe venni: a pozitív és a negatív visszajelzési ciklusokat.

Pozitív visszajelzési ciklusok

A pozitív visszacsatolási ciklusok célja, hogy megerősítsék és felerősítsék egy adott viselkedést vagy cselekvést ismétlések vagy folyamatos ciklusok révén, gyors változásokat kényszerítve ki és javítva az eredményeket. Az ötlet az, hogy a vállalkozások azonosítsák erősségeiket, és kihasználják ezeket a kiváló területeket versenyképességük növelése érdekében.

Például olyan üzleti óriások, mint az Airbnb és az Amazon, különböző módokon kérik a felhasználók visszajelzéseit, hogy azok segítsék stratégiai tervezési kezdeményezéseiket. A sikeres stratégiák kiterjesztésével ezek a szervezetek felgyorsíthatják növekedési terveiket és elősegíthetik az innovációt.

A munkahelyi szempontból nézve, amikor visszajelzéseket gyűjt a vállalati kultúra pozitív aspektusairól, rájön, mi járul hozzá az alkalmazottak megtartásához. Ráadásul az alkalmazottak elégedettségének és elkötelezettségének növelése jelentősen javíthatja a termelékenységet és a nyereséget.

Negatív visszajelzési ciklusok

A negatív visszacsatolási ciklusok – más néven kiegyenlítő visszacsatolási ciklusok – célja a nemkívánatos cselekmények vagy viselkedésmódok kijavítása vagy ellensúlyozása. Például, ha számos ügyfél jelenti egy új alkalmazás bosszantó hibáját, a fejlesztők ezt a visszajelzést felhasználják a hiba kijavítására és megelőzésére.

Ezek a visszacsatolási ciklusok valóságos helyzetképet adnak a címzettnek, aki lehet a projektmenedzser, egy alkalmazott vagy az egész csapat. Bár kezdetben az ügyfelek elégedetlenségét vagy kellemetlen problémákat emelnek ki, többnyire pozitív eredményekhez vezetnek.

Például a negatív ügyfél-visszajelzések gyors problémamegoldáshoz vezetnek, javítják a termék minőségét, és növelik az ügyfelek általános elégedettségét és lojalitását.

A negatív visszajelzési ciklusok alkalmazása az alkalmazottak esetében megköveteli a nemkívánatos, negatív következményekkel járó viselkedés felismerését, ami előkészíti a korrekciós intézkedések útját. Például: Ha késlekedek egy hiba jelentésével (nemkívánatos viselkedés), a termék bevezetését el kell halasztani (negatív következmény).

A pozitív visszajelzési ciklusok 3 előnye

A pozitív visszajelzési ciklusok kiváló élményt jelenthetnek a munkáltatók, a munkavállalók és az ügyfelek számára egyaránt. Íme a három fő előny, amelyre számíthat:

1. Jobb munkahelyi hangulat

A pozitív visszajelzési ciklusok kulcsfontosságúak az alkalmazottak moráljának javításában és az egészséges munkakultúra kialakításában.

Amikor az alkalmazottak látják, hogy visszajelzéseik kézzelfogható változásokat hoznak, az érték és elismerés érzését kelti bennük. Az értékelt alkalmazottak általában boldogabbak, elkötelezettebbek és lényegesen termelékenyebbek. Ezért a szakemberek 40%-a ma már a vállalati kultúrát tartja szem előtt, amikor új állást választ.

Tipp: Gyors módszert keres a munkatársak visszajelzéseinek összegyűjtésére a csapatában? Használja a ClickUp munkatársi visszajelzési sablont, hogy könnyen követhető vizualizációk segítségével nyomon követhesse a munkatársak hangulatát.

Szerezzen valós, hasznosítható visszajelzéseket alkalmazottaitól egy nyomon követhető és rendszerezhető sablonban.

2. Csökkentett munkavállalói fluktuáció

A pozitív visszajelzési ciklusok hozzájárulnak a munkavállalói fluktuáció csökkentéséhez, mivel ügyesen kezelik a problémákat és bemutatják a vállalat elkötelezettségét a fejlesztés iránt. Azok a vállalatok, amelyek aktívan integrálják a munkavállalók rendszeres visszajelzéseit, 14,9%-kal alacsonyabb fluktuációs rátát tapasztalnak, mint azok, amelyek figyelmen kívül hagyják a munkavállalók véleményét.

3. Fejlett innováció

Ez a visszajelzési ciklus az innováció katalizátoraként szolgál, segítve a vállalkozásokat abban, hogy proaktívan megfeleljenek a piaci igényeknek. Nemcsak az ügyfelek által jelentett problémákat oldja meg, hanem segít a termékcsapatnak azonosítani és prioritásba rendezni az új funkciókat, amelyek kielégítik a felhasználói preferenciákat.

Pozitív visszajelzési ciklusok példái

A vállalaton belüli pozitív visszajelzési ciklus lehet formális folyamat, amelynek keretében aktívan kér visszajelzéseket az alkalmazottaktól vagy az ügyfelektől. Alternatív megoldásként lehet informális, folyamatos folyamat is, amelynek keretében a visszajelzéseket bármikor és bármilyen formában elfogadják.

Íme néhány figyelemre méltó példa, amelyek sikeres pozitív visszajelzési ciklusokat mutatnak be különböző munkahelyeken.

A streaming óriáscég egy alkalmazáson belüli visszajelzési ciklust alkalmaz a nézni kívánt listák ajánló rendszerének működtetéséhez. A Netflix személyre szabott ajánlásokat nyújt algoritmusok segítségével, amelyek elemzik a felhasználók személyiségét, nézett tartalmakat és preferenciákat.

Ez a stratégia hozzájárult a Netflix hatalmas előfizetői bázisának kialakulásához, amely 2024-re meghaladja a 232 milliót. Emellett segített a vállalatnak a világjárvány utáni zavaros időszakban is alacsony szinten tartani az iparági lemorzsolódási arányt, ezzel kiemelkedve a versenytársak közül.

A munkavállalói visszajelzési ciklusok használatának jó példája a Dell stratégiája, amely az egész folyamat automatizálására irányul. A MonkeyLearn szoftvercég segítségével a számítógépgyártó óriáscég több mint 10 000 munkavállalótól gyűjtött elégedettségi kérdőíveket.

Korábban a Dell az egész folyamatot manuálisan végezte, ami extra terhet rótt bizonyos munkatársakra az adatok elemzése, rendezése és bemutatása terén. A technológia bevezetésével a Dell egy héten belül képes volt elemezni az összes alkalmazotti elégedettségi visszajelzést.

Az eredmény? A Dell azonosította a munkahely pozitívumait, és olyan területeken hajtott végre változtatásokat, mint az étkezés, az edzőterem és a tárgyalók, hogy lenyűgözze a munkavállalókat, miközben több mint 400 alkalmazotti munkaórát takarított meg.

A Southwest Airlines 1971-ben, mint megfizethető légitársaság indult, és azóta folyamatosan fejlődött, hogy ma már kiemelkedő légitársaságként működjön, akárcsak visszajelzési mechanizmusa. ✈️

A kezdeti időkben a vállalat csak a problémák felmerülése után oldotta meg azokat. A technológia fejlődésével azonban a Southwest Airlines rájött, hogy az alkalmazottak elkötelezettsége elengedhetetlen az ügyfél-elégedettség növeléséhez. Ez oda vezetett, hogy a vállalat bevezette a folyamatos visszajelzési mechanizmust, amelynek keretében a vezetők és az alkalmazottak valós időben adhatnak visszajelzést.

A kezdeményezés segített a vezetőknek megérteni, mire van szükségük az alkalmazottaknak, és azonosítani azokat a pozitív tényezőket, amelyek hosszú távú tehetségmegtartáshoz vezettek a csapatban.

A negatív visszajelzési ciklusok 3 előnye

A negatív visszajelzési ciklusok működtetésének előnyei különböző célokat szolgálhatnak, de ugyanabból a forrásból származnak: a fejlesztésből. Íme a három legfontosabb előny, amelyre számíthat:

1. Termékek és szolgáltatások fejlesztése

A negatív visszajelzések jelentős szerepet játszanak a termékek és szolgáltatások fejlesztésében, különösen olyan ágazatokban, mint a szoftverfejlesztés, ahol a funkciók prioritásának meghatározása és a fejlesztési terv kidolgozása időigényes és erőforrás-igényes feladat lehet.

Ezek a visszacsatolási ciklusok a közvetlen ügyfél-visszajelzések felhasználásával rövidítik le a folyamatokat. A termékjellemzők folyamatos fejlesztése nemcsak a vállalatok versenyképességét tartja fenn, hanem biztosítja a dinamikus piacokon való relevanciát is.

A márkák negatív visszajelzéseket gyűjtenek közvetlen módszerekkel, például felmérésekkel, vagy közvetve, a közösségi médiában megjelenő említések figyelemmel kísérésével és a nyilvános vitákból – például termékértékelésekből – származó információk gyűjtésével.

Ha folyamatosan fejlődő termékkel vagy szolgáltatással dolgozik, használja a ClickUp termékfejlesztési ütemterv táblát, hogy célokat tűzzön ki a funkciók frissítésére, és az ügyfelek visszajelzései alapján rugalmas irányt vázoljon fel.

Használja a ClickUp termékfejlesztési ütemterv táblázat sablonját, hogy vizuálisan megtervezze, nyomon kövesse és megünnepelje termékfejlesztési mérföldköveit.

2. Ügyfélmegtartás

A fenti pont közvetlen eredménye, hogy a negatív visszajelzési ciklusok bevezetése segít azonosítani a fejlesztendő területeket, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy célzott intézkedéseket hozzanak, amelyekkel a vevőknek is megfelelnek. A problémák gyors megoldása elkötelezettséget jelez és elősegíti a vevők lojalitását.

3. A negatív szájreklám enyhítése

A cancel culture (visszavonási kultúra) korszakában élünk, amikor a rendkívül éber ügyfelek összefoghatnak, hogy egy egyszerű hashtaggel tönkretegyenek egy terméket vagy szolgáltatást. Az elégedetlen ügyfelek figyelmen kívül hagyása költséges lehet, figyelembe véve, hogy az emberek 26%-a tartózkodik a márkákkal való kapcsolattartástól a barátok vagy családtagok negatív szájreklámja miatt.

A marketing és más ügyfélkapcsolati csapatok által kihasználva a negatív visszajelzések pajzsként szolgálnak a negatív szájreklám terjedése ellen, és megakadályozzák az ügyfelek bizalmának és a hitelességnek az erózióját.

Negatív visszajelzési ciklusok példái

Nézze meg a Slack és a Best Buy negatív visszajelzési ciklusainak példáit.

A negatív ügyfél-visszajelzések kihasználásának figyelemre méltó példája a Slack. Növekedése ellenére a vállalat prioritásként kezeli a felhasználói élményt, aktívan együttműködik az ügyfelekkel, hogy megértse igényeiket és preferenciáikat.

A negatív visszajelzések révén a Slack gondosan figyelemmel kíséri és elemzi a visszajelzéseket, még akkor is, ha nem érkeznek kifejezett változás iránti kérések. Ez az elkötelezettség ösztönözte a platform folyamatos bővülését.

Amikor a Slack 2013-ban kiadta minimális értékű termékét (MVP), csak néhány ember kapott hozzáférést bizonyos funkciókhoz. A felhasználók tapasztalataiból származó visszajelzések alapján a Slack tovább tudott innoválni, és az évek során jobb kommunikációs funkciókat tudott bevezetni.

Stewart Butterfield, a Slack vezérigazgatója és társalapítója hangsúlyozza ezt a megközelítést: Tehát általában nem közvetlen... Ehelyett megnézzük, hogyan használják az emberek [a Slacket]... Gyakran előfordul, hogy amikor az embereknek kérdéseik vannak, vagy tisztázást kérnek valamelyik funkció működéséről, vagy valami újat kérnek.

A Best Buy, a világ egyik legnagyobb szórakoztatóelektronikai kiskereskedője, hatékonyan alkalmazza a negatív visszajelzési ciklust az ügyfélélmény javítása érdekében.

2010-ben a Best Buy bevezette a VOCE (Voice of Consumers Through Employees, azaz a fogyasztók hangja az alkalmazottakon keresztül) nevű kutatási eszközt, amelynek célja a célcsoportba tartozó ügyfelek visszajelzéseinek és panaszainak összegyűjtése – lényegében egy negatív visszacsatolási rendszer.

A VOCE visszajelzéseinek kézhezvétele után a Best Buy azonnal változtatásokat hajtott végre szolgáltatásmodelljének finomítása érdekében. Egyszerűsítették a mobilos átvételi megrendeléseket, tisztázták a különbséget az ügyfélszolgálat és a Geek Squad szolgáltatások között, hogy elkerüljék az ügyfelek zavarát, és bevezették a Geek Squad Lounge szolgáltatást, amely személyre szabott segítséget nyújtott az ügyfeleknek, mielőtt elhagyták az üzletet.

Hogyan lehet hatékony visszajelzési ciklusokat működtetni?

A kvalitatív visszajelzési rendszer működtetése több lépcsős folyamat, amely több szoftvereszközre támaszkodik. A vállalatok gyakran használnak kiterjedt visszajelzési vagy adatgyűjtési és projektmenedzsment megoldásokat a folyamatok szervezéséhez.

Részletesen bemutatjuk a visszajelzési csatorna bevezetésének négy fő lépését a szervezetében. A folyamat könnyebb megértése érdekében bemutatjuk a ClickUp funkcióit és szolgáltatásait, egy átfogó munkamenedzsment és CRM megoldást, amely lehetővé teszi a visszajelzések gyűjtését, rendszerezését és feldolgozását.

1. lépés: Gyűjtsen visszajelzéseket egyértelmű és nyílt kommunikációs csatornákon keresztül

A nyílt, átlátható kommunikáció minden vállalkozás működési sikerének alapja. Megszünteti a kétértelműségeket, elősegíti a bizalom kialakulását, és megkönnyíti a folyamatok ábrázolását.

A visszajelzési ciklus elindításának első lépése a visszajelzések gyűjtésére szolgáló kommunikációs csatornák meghatározása. A legtöbb vállalat személyre szabott visszajelzési űrlapokat küld a célközönségnek, legyen az alkalmazottak vagy ügyfelek, hogy visszajelzéseket gyűjtsön.

A ClickUp beépített Űrlap nézet funkciója kiválóan alkalmas az űrlapok és kérdőívek létrehozásának egyszerűsítésére. Az intuitív drag-and-drop funkcióval az űrlapokat az Ön igényeihez igazíthatja, például:

Termékkel kapcsolatos visszajelzések

IT-kérelmek

Munkavállalói felmérések

Értékesítési leadek továbbítása

Kreatív visszajelzések és kérések

Fokozza visszajelzési ciklusának hatékonyságát azáltal, hogy feltételes logikát ad hozzá az űrlapokhoz. A ClickUp AI segítségével ötleteket gyűjthet, hogy milyen kérdéseket érdemes felvenni a kérdőívbe, vagy akár a teljes kérdőívet is elkészítheti.

Személyre szabhatja űrlapjait témákkal és avatárképekkel, hogy azok illeszkedjenek a márka preferenciáihoz. Miután elkészítette a visszajelzési űrlapot, ossza meg azt a belső csapatokkal és az érdekelt felekkel, vagy egyszerűen tegye közzé vagy ágyazza be webhelyére.

Feltételes logika a ClickUp űrlapokban Termékvisszajelzés példa

A ClickUp-ban több tucat visszajelzési űrlap és kérdőív sablon áll rendelkezésre, amelyekkel felgyorsíthatja a folyamatot. Néhány azonnal használható lehetőség:

A ClickUp Forms segítségével történő visszajelzésgyűjtés legnagyobb előnye, hogy az összes válasz könnyen nyomon követhető feladattá alakítható. Az összegyűjtött visszajelzések dokumentálása és áttekintése olyan eszközökkel könnyebb, mint valaha:

Használja a ClickUp alkalmazást, hogy létrehozzon egy backlog listát, amelyben olyan egyéni mezők szerepelnek, mint a prioritás, az ARR és mások.

2. lépés: A visszajelzési folyamatok automatizálással történő egyszerűsítése

Omnichannel környezetben a visszajelzések számos csatornán jelennek meg: közösségi médiás bejegyzések, panaszjegyek, weboldali kommentek, telefonhívások, panaszos e-mailek, csevegések és még sok más. A kihívás az egyes csatornák kezelésében és elemzésében rejlik. Az automatizált rendszerek gyors megoldást kínálnak az ügyfelek és alkalmazottak visszajelzéseinek rögzítésével és elemzésével, valamint a státuszfrissítések elindításával.

A visszajelzési ciklusokhoz alkalmas automatizálási eszközök lehetnek:

Felmérési szoftver a felmérések automatikus terjesztéséhez és a válaszok összegyűjtéséhez

CRM- vagy elemzési platformok a hatékony nyomon követés és elemzés érdekében

Chatbotok valós idejű visszajelzések gyűjtéséhez

A ClickUp kiemelkedik a űrlapautomatizálási megoldások közül, mivel lehetővé teszi a csapatok számára, hogy automatikusan visszajelzési űrlapokat küldjenek e-mailben, közösségi médián és más csatornákon keresztül. A több mint 100 előre elkészített triggerekkel a ClickUp Automations úgy konfigurálható, hogy automatizálja az olyan feladatokat, mint az állapotok frissítése, jelentések készítése vagy űrlapok beágyazása a munkafolyamatokba.

Gyorsan megtekintheti és kezelheti az aktív és inaktív automatizálásokat a Spaces-en belül, a felhasználói frissítésekkel és leírásokkal együtt.

Egyszerű drag-and-drop mozdulatokkal létrehozhatja saját automatizálását, és csökkentheti a HR- és ügyfélszolgálati csapatok munkaterhelését.

Összességében a ClickUp segítségével villámgyorsan gyűjtheti össze a visszajelzéseket – nem szó szerint, de próbálja ki! A ClickUp űrlapok és automatizálások kombinálásával a visszajelzési ciklusok zökkenőmentessé és hatékonnyá válnak. ?

3. lépés: Elemezze az összegyűjtött visszajelzéseket

Miután megkapta a válaszokat, ideje azokat elemezni, hogy megtervezhesse a jövőbeli lépéseket – és ehhez a ClickUp táblázatos nézet pontosan az, amire szüksége van!

Váltson a sokoldalú ClickUp 3. 0 táblázatos nézet és a naptár nézet között, hogy a legjobban láthassa az összes munkáját.

A gyűjtött válaszokból összeállított tömör vizuális adatbázisok segítségével csapata könnyedén áttekintheti, hogy a munkavállalók vagy az ügyfelek valójában mit szeretnének. Percek alatt készíthet kódolás nélküli táblázatokat, és kihasználhatja a több mint 15 egyéni mezőtípust, amelyek segítségével számos információt hozzáadhat, például dátumokat, állapotokat és prioritási szinteket.

További szerkesztési lehetőségek, mint például csoportosítás, oszlopok húzása és szűrések segítenek a táblázatok tetszés szerinti testreszabásában. ✌️

Ha vizuálisabb felületet szeretne a visszajelzések alapján ötleteket kidolgozni, próbálja ki a ClickUp Whiteboards és Mind Maps alkalmazásokat. Akár tervezett funkciófrissítésekről beszélgetnek, akár új folyamatábrákról ötletelnek, ezek az eszközök a valós idejű vizuális együttműködést gyerekjátékká teszik.

Brainstorming, stratégia kidolgozás vagy munkafolyamatok megtervezése vizuálisan együttműködő ClickUp Whiteboards segítségével

4. lépés: Vezesse be a visszajelzéseket, gondolkodjon el a jövőbeli projekteken, és ha szükséges, ismételje meg a ciklust.

Az adatok elemzése után már csak a szükséges változtatások végrehajtása marad hátra. Most nem mondhatja a csapatának, hogy azonnal hajtsák végre a változtatásokat, csomagoljanak össze és menjenek aludni.

Ehelyett az egész folyamatot strukturálni kell. Minden csapattagnak tudnia kell, hogy mi a feladata – például egy új weboldal tervezése vagy egy bosszantó termékhiba kijavítása. A ClickUp Tasks pontosan erre a célra alkalmas! Adjon hozzá teendőket, osszon ki feladatokat, hagyjon megjegyzéseket és állítson be prioritásokat a jobb átláthatóság érdekében.

A testreszabható ClickUp Dashboards segítségével akár a változások végrehajtásának előrehaladását is nyomon követheti. Átfogó Dashboardja segítségével bármely projekt aktuális állapotát vonal-, grafikon- vagy akár kördiagramok segítségével is megjelenítheti!

Készítsen részletes irányítópultokat, és könnyedén adjon hozzá kártyákat a sprint pontok előrehaladásának, az állapotok szerinti feladatoknak és a nézetek szerinti hibáknak a megtekintéséhez.

Ha visszajelzési ciklusai termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatosak, akkor élvezni fogja a ClickUp CRM Suite számos funkcióját. Ez egy all-in-one ügyfélkezelési megoldás, amely kiválóan alkalmas az ügyfélkapcsolatokba való betekintés, a potenciális ügyfelek kezelése és az értékesítési folyamatra vonatkozó jelentések összeállítása céljára.

Kezdje az utazást azzal, hogy létrehoz egy ügyfélfiókok listáját a platformon, hogy optimalizálja CRM-folyamatát. A ClickUp beépített jelentéskészítő eszközei segítenek gazdag CRM-jelentések létrehozásában, amelyek új betekintést nyújtanak az értékesítési és marketingfolyamatokba.

A ClickUp CRM sablon használata a Whiteboards alkalmazásban a CRM munkafolyamatok feltérképezéséhez

Hogyan segíthetik a visszajelzési ciklusok a vállalkozásokat?

A visszajelzési ciklusok praktikus módszerek a vállalkozások számára, hogy feltárják a meglévő folyamatok hatékonysági hiányosságait és elősegítsék a működési sikert. Íme az öt legfontosabb előny:

Használja ki a visszajelzési ciklusok erejét a ClickUp segítségével

Ahhoz, hogy bármely üzleti tevékenységben sikeres legyen, szinkronba kell kerülnie az ügyfelekkel és az alkalmazottakkal azáltal, hogy aktívan hallgatja őket, bevonja őket és felhasználja a meglátásaikat. A rendszeres visszajelzések elengedhetetlenek az új meglátásokkal való összhanghoz. Bízzon tehát a stakeholdereiben, és tartson velük szoros kapcsolatot – a véleményük kulcsfontosságú a sikeréhez.

A ClickUp egyike azon ritka eszközöknek, amelyek integrált projektmenedzsment megoldáson belül mind az alkalmazottak, mind az ügyfelek visszajelzéseit támogatják. Merüljön el, gyűjtsön visszajelzéseket, építsen fel szakértelmet, és kezelje projektjeit egyetlen lépésben. Nézze meg még ma a ClickUp-ot – ingyenes verziója is nagyon jó! ?