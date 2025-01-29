A 10 legjobb Document360 alternatíva a tökéletes tudásbázis felépítéséhez

Ha tudásmenedzsment szoftvert keres a szervezet tudásbázisának felépítéséhez, akkor biztosan hallott már a Document360-ról.

Bár ez egy remek eszköz, mint a világon a legtöbb dolog, nem mindenki számára alkalmas. Számos oka lehet annak, hogy miért nem szeretné használni tudásbázisának felépítéséhez, az áraktól kezdve a komplexitásig és egyéb tényezőkig.

És ha ez megtörténik, akkor nyilvánvalóan olyan alternatívát keres, amely megfelel az Ön igényeinek!

Mi ezt megértjük, ezért állítottuk össze ezt a listát a 10 legjobb Document360 alternatíváról. De mielőtt belemennénk, nézzük meg röviden, hogy mit vettünk figyelembe a lista összeállításakor. ?

Mit kell keresnie a Document360 alternatíváiban?

A Document360 olyan jellegzetes funkcióknak köszönhetően tett szert hírnévre a tudásmenedzsment szoftverek világában, mint a generatív mesterséges intelligencia és a robusztus kereső, valamint a rengeteg integrációs lehetőség.

Győződjön meg arról, hogy a Document360 alternatívái nemcsak ezekkel a funkciókkal rendelkeznek, hanem még többet is nyújtanak, hogy segítsenek a tudásbázis és a szoftverdokumentációs folyamat kezelésében. Nézzük meg, melyek azok a legfontosabb funkciók, amelyekre figyelnie kell:

Mesterséges intelligenciával támogatott funkciók: Az eszköznek képesnek kell lennie mesterséges intelligenciával támogatott ajánlások nyújtására dokumentumcímek, címkék, cikkösszefoglalók és SEO leírások tekintetében. Rugalmasság: A Document360 alternatívájának tartalmaznia kell mind a belső, mind az ügyfelek számára elérhető tudásbázis létrehozásához szükséges funkciókat. Sablonok: A technikai dokumentáció létrehozásának megkönnyítése érdekében sablonkönyvtárral kell rendelkeznie. Hatékony keresési lehetőség: Az eszköznek képesnek kell lennie arra, hogy a kereső lekérdezéseinek előzményei alapján megértse, mit keresnek, és relevánsabb eredményeket nyújtson. Integrációk és API: Nagyon kívánatos a népszerű termelékenységi szoftverekkel és : Nagyon kívánatos a népszerű termelékenységi szoftverekkel és folyamatábrázoló eszközökkel való integráció, valamint egy API a testreszabott integrációk fejlesztéséhez.

A 10 legjobb Document360 alternatíva

Több tucat Document360 alternatívát vizsgáltunk meg a korábban említett kritériumok alapján, hogy összeállíthassuk a piacon jelenleg elérhető 10 legjobb lehetőség listáját. Bemutatjuk ezek kiemelkedő funkcióit, rávilágítunk néhány hiányosságra, és ismertetjük az árazási lehetőségeket. Kezdjük! ?

Oldal beágyazása egy másik oldalba a ClickUp Docs-ban

A ClickUp egy mindenre kiterjedő termelékenységi platform minden méretű vállalkozás számára. Így nem meglepő, hogy tartalmazza a ClickUp Docs funkciót is, amely egy robusztus tudásbázis létrehozását teszi lehetővé. ?

Az eszköz egy könnyen használható What-You-See-Is-What-You-Get (WYSIWYG) szerkesztővel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy megnézze, hogyan fog kinézni a dokumentum a közzététel után. Az editorban található építőelemek segítségével különféle típusú tartalmakat (pl. képek, borítóképek, címsorok, alcímsorok, ellenőrzőlisták, beágyazott oldalak, könyvjelzők, táblázatok stb. ) adhat hozzá. Tartalmai vagy cikkei több kategóriába is rendezhetők, hogy könnyebben megtalálja őket.

Megkérheti csapattagjait, hogy javasoljanak ötleteket, és együttműködjenek a dokumentumok szerkesztésében. A platform hatékony valós idejű együttműködési és csapatmunkás szerkesztési funkciókkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik ezt a folyamatot, például megjegyzések hozzáadásával, felhasználók megjelölésével, feladatok kiosztásával stb.

Ha a ClickUp-ot is használja projekt- és feladatkezeléshez, a ClickUp Docs-ban elkészített dokumentumokat összekapcsolhatja a munkafolyamatokkal, hogy növelje a termelékenységet. Gondoljon rá úgy, mint egy feladat- és tudásbázis-szoftver kombinációra!

Használja a ClickUp AI-t a Docs-ban található tartalmak szerkesztéséhez, összefoglalásához, helyesírás-ellenőrzéséhez vagy hosszának módosításához.

A ClickUp igazán akkor mutatja meg erejét, ha a Docs-ot a ClickUp AI funkcióval, a platform natív AI írási asszisztensével kombinálja. Ez segít gyorsan összefoglalni a cikkeit, cselekvési tételeket generálni, szerkeszteni, javítani és formázni a tartalmát, mielőtt azt a tudásbázisba publikálná. A ClickUp AI segítségével néhány perc alatt elvégezheti a több órás munkát, és a tökéletes tudásbázis publikálása gyerekjáték lesz!

A ClickUp legjobb funkciói

Rugalmas és hasznos stílusbeállítások, amelyekkel kiemelheti wiki-oldalait és tudásbázisait

Valós idejű együttműködés a csapatokkal

Kössd össze a dokumentumokat a ClickUp feladatokkal, hogy könnyen megtalálhatóak legyenek.

Szerkesztési vezérlők, adatvédelmi vezérlők és egyéb biztonsági funkciók

Előre megtervezett tudásbázis-sablonok

Fókusz mód, amely segít olvasóinak a dokumentumok zavartalan áttekintésében

Integráció a Slack, Zoom, Loom, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Vimeo és több száz más népszerű eszközzel.

A ClickUp korlátai

A keresés néha kissé lassú lehet.

Kezdetben bonyolult lehet a navigáció

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)

2. Confluence

Az Atlassian szoftvercsalád részét képező Confluence segítségével könnyedén létrehozhat, szerkeszthet, rendszerezhet és megoszthat projektdokumentációkat, belső wikiket, bevált gyakorlatokat és bármilyen más dokumentációt, amely a tudásbázisát alkotja.

A Confluence Pages alkalmazásában hozhat létre dokumentumokat és táblákat, amelyek segítségével vizuálisan is megjelenítheti ötleteit. Mind a Pages, mind a Whiteboards alkalmazás Spaces néven ismert területekre szervezhető, ahol a tartalmakat témák szerint lehet tárolni és rendszerezni. A Space lehet nyilvános vagy privát, és a Space tagjai valós időben együttműködhetnek vagy megvitathatnak bármely dokumentumot.

A Confluence legjobb funkciói

Dokumentumsablonok

Valós idejű szerkesztés és együttműködés

Korlátlan számú dokumentum és tér

Vendég együttműködés

Oldalstatisztikák

Integrálható a Google Drive-val, az MS Worddel, a OneDrive-val, a Trellóval, a Jirával és több mint 1000 egyéb termelékenységi eszközzel.

A Confluence korlátai

A Spaces kissé zavarba ejtő lehet az új felhasználók számára a tudásbázis-szoftverben.

A jogosultságok kezelése némileg bonyolult (a műszaki dokumentáció létrehozásához).

A Confluence árai

Örökre ingyenes

Standard : 6,05 USD/hó felhasználónként

Prémium : 11,55 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 107 500 USD/év (legalább 801 felhasználó)

Confluence értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (több mint 3600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3100 értékelés)

3. Archbee

Az Archbee egy tudásbázis-szoftver, amely rendkívül egyszerű és könnyen használható, és minden funkciója beépült a szoftverbe. A Block editor segítségével gyorsan hozzáadhat bármilyen típusú tartalmat (pl. képeket, szöveget, címsorokat, táblázatokat stb.) a dokumentumokhoz a kívánt helyeken.

Eközben az AI-alapú írási asszisztens segít a dokumentumok gyors előkészítésében, írás közben javaslatokat adva. Az eszköz GPT-alapú keresési funkciója közvetlen válaszokat ad a kérdéseire, ahelyett, hogy a tudásbázisból származó szokásos keresési eredményeket nyújtana.

Az Archbee legjobb funkciói

GPT-alapú keresési funkció

Blokk szerkesztő a dokumentumok egyszerű létrehozásához

AI-alapú írási segítség

Integráció a Slack, Airtable, Google Drive, Github, Jira stb. alkalmazásokkal.

Egyéni domain támogatás

Az Archbee korlátai

Egyes felhasználók stabilitási problémákról számoltak be.

A tudásmenedzsment eszközök testreszabhatóságának korlátai

Archbee árak

Starter : Ingyenes

Növekvő : 50 USD/hó áron kezdődik

Skálázhatóság : 200 USD/hó-tól

Vállalati: 960 USD/hó-tól

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Archbee értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

4. Caspio

A Caspio elsősorban nem üzleti termelékenységi vagy tudásbázis-kezelési platformként lett kifejlesztve. Ehelyett sokoldalú vizuális alkalmazáskészítőként és online adatbázisként szolgál, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy előre elkészített sablonok segítségével, minimális vagy egyáltalán nincs programozási ismeretekkel is sokféle alkalmazást hozzanak létre.

A platform lehetővé teszi, hogy saját önkiszolgáló dokumentumkezelő rendszert építsen ki az előre megtervezett sablonok testreszabásával, hogy azok illeszkedjenek a márkájához és egyéb speciális követelményeihez. Kap egy praktikus adminisztrációs irányítópultot, amely áttekintést nyújt a tudásbázis alakulásáról – használja azt a tudásbázis cikkeinek előállítási és szerkesztési folyamatának kezelésére, valamint a tartalom által generált összes megtekintés nyomon követésére.

A Caspio legjobb funkciói

Saját márkajelzés a tudásbázisához, mielőtt azt az intraneten, CMS-en vagy portálon telepíti

Korlátlan számú felhasználót támogat, szerepkörök szerint felosztva, például néző, szerző és szerkesztő/jóváhagyó.

Adminisztrációs irányítópult a tudásbázis kezeléséhez

Ad hoc keresés és kategória szűrők az információk könnyű visszakereséséhez

Nincs felhasználónkénti díjszámítás, így a költségek stabilak és kezelhetőek maradnak a növekedés során.

MS Office integráció az adatok és tartalmak importálásához

A Caspio korlátai

Drágább, mint a listánkon szereplő többi tudásbázis-platform.

Mivel nem kifejezetten tudásbázis-szoftverről van szó, a funkciók köre korlátozott.

Caspio árak

Starter : 45 USD/hó áron kezdődik

Professional : 540 USD/hó áron

Vállalati: 2025 USD/hó áron

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Caspio értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

5. Bloomfire

A Bloomfire egy intuitív és jól megtervezett eszköz, amely megkönnyíti a tudásmegosztást, az együttműködést és a tanulást a szervezeteken belül. Használhatja arra, hogy létrehozzon és karbantartson egy tudásbázist, amely mindenféle forrást tartalmaz, amire a csapattagoknak szükségük lehet a mindennapi munkájuk során – a fontos bejelentésektől a képzési és bevezető anyagokig.

A platform mesterséges intelligenciával működő eszköze intelligens írási javaslatokat ad a tudásbázisban szereplő dokumentumok szerzőinek. Emellett a gyakori felhasználói keresések alapján azonosítja a tudásbeli hiányosságokat, így pontosan olyan dokumentumokat hozhat létre, amelyeket a csapata látni szeretne.

A Bloomfire Deep Index funkciója segítségével gyorsan megtalálhat egy adott szövegrészt, képet, videót vagy PDF-fájlt, anélkül, hogy több tucat dokumentumot kellene átnéznie a keresett anyag megtalálásához. ?

A Bloomfire legjobb funkciói

A tartalom mély indexelése

Mesterséges intelligenciával támogatott szerzői segítség

Automatikus tudáshiány-azonosítás

Elemzések a csapat termelékenységének és teljesítményének méréséhez

Integráció az összes fontos üzleti eszközzel

A Bloomfire korlátai

Nincs API az egyéni integrációk létrehozásához

A keresési funkció nem mindig felel meg a feladatra

Bloomfire árak

Flex : 25 USD/hó felhasználónként

Talla : 460 USD/hó áron kezdődik

Starter : 1750 USD/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Bloomfire értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (470+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 240 értékelés)

6. KnowledgeOwl

A KnowledgeOwl egy tudásbázis-szoftver, amely arra törekszik, hogy egységes információforrásként szolgáljon mind a szervezet alkalmazottai, mind az ügyfelek számára. Különösen hasznos call centerek, IT- és szoftverfejlesztő csapatok számára, akik önkiszolgáló információs központokat, ügyfélszolgálati portálokat vagy projektdokumentációs adattárakat szeretnének létrehozni.

Az eszköz büszke arra, hogy képes összevonni az információkat és megkönnyíti azok megtalálását. „Helyesírási hibákat toleráló” keresési funkciója segítségével könnyedén megtalálhatja a szükséges információkat, még akkor is, ha nem a legjobb helyesíró. ?

A KnowledgeOwl legjobb funkciói

Olvasói csoportok a tartalomhoz való hozzáférés ellenőrzéséhez

Értesíti a célközönséget, amikor frissít egy cikket

Belső megjegyzések a cikk szerzőinek

Keresési kifejezések manuális megadása, amelyeknek egy adott cikket kell visszaadniuk az eredmények között

Egyéni domain támogatás

A KnowledgeOwl korlátai

Korlátozott jelentéskészítési funkciók és tudásbázis-jellemzők

Nincs ingyenes csomag

A KnowledgeOwl árai

Flex : 79 USD/hó

Üzleti : 299 USD/hó

Vállalati: 999 USD/hó

KnowledgeOwl értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

7. SharePoint

A Microsoft által fejlesztett SharePoint optimalizálja a munkafolyamatokat és összehozza a csapatokat egy sor olyan funkcióval, amelyek megkönnyítik az együttműködést és a tudásmegosztást. Lehetővé teszi tartalmak és információk létrehozását, kezelését, központosítását és megosztását, a projekt ütemterveitől és frissítéseitől a vállalati hírekig és bejelentésekig.

A SharePoint kiemelkedő tulajdonsága, hogy vállalati intranetet hozhat létre, amely ideális arra, hogy alkalmazottai naprakészek legyenek a szervezeten belüli fejleményekről, és elősegítse a kohéziót. Emellett különböző projektekhez és részlegekhez egyedi weboldalakat is létrehozhat, ahol megoszthatja a közös erőforrásokat és alkalmazásokat, hogy növelje a csapat termelékenységét.

A SharePoint legjobb funkciói

Korlátlan számú tudásbázis-portál létrehozása

Dokumentumok verziókezelése és jóváhagyási munkafolyamatok

Intranetes oldalak és portálok

Hatékony tartalomkezelési és keresési lehetőségek

Biztonságos belső és külső fájlmegosztás

MS Office, OneDrive, Microsoft Teams és Power BI integráció

A SharePoint korlátai

A beállítás kissé bonyolult lehet.

A migráció költsége magas

SharePoint árak

Önálló csomag : 5 USD/hó felhasználónként

A Microsoft 365 Business Standard részeként: 12,5 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

SharePoint értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 5000 értékelés)

8. Zendesk

Elsősorban ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati platformként nem meglepő, hogy a Zendesk tudásbázis-kezelési funkciói ügyfélszolgálati önkiszolgáló wikik létrehozására irányulnak.

A Zendesk FAQ-típusú wikijeivel lehetővé teheti vásárlói számára, hogy önállóan oldják meg problémáikat, könnyen hozzáférve a termékeiről és szolgáltatásairól szóló információk könyvtárához.

Ez pedig növeli az általános ügyfél-elégedettséget és egyszerűsíti az ügynökei munkafolyamatait, mivel lehetővé teszi számukra, hogy a gyakori kérdésekre adott válaszokért a tudásbázis hasznos forrásaihoz irányítsák az ügyfeleket.

A Zendesk legjobb funkciói

A Content Cues funkció AI-alapú betekintést nyújt abba, hogy a ügyfelek mit keresnek leggyakrabban, így Ön kitöltheti a tudásbeli hiányosságokat.

Tömeges szerkesztés több cikk különböző tulajdonságainak (pl. címkék, engedélyek stb.) egyidejű frissítéséhez

Automatizált válaszadó bot, amely segít az olvasóknak gyorsan megtalálni a releváns cikkeket

Bármely keresés listaként menthető, így a kereső később is megtalálhatja.

Zendesk Guide cikkek létrehozásához több mint 40 különböző nyelven

A Zendesk korlátai

A privát tudásbázis fejlesztéséhez szükséges projekt-együttműködési funkciók hiánya

Az AI funkciók hozzáadása viszonylag költséges

A Zendesk árai

Suit Team : 55 USD/hó ügynökönként

Suite Growth : 89 USD/hó ügynökönként

Suite Professional : 115 USD/hó ügynökönként

Suite Enterprise : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Fejlett AI kiegészítő: 50 USD/hó ügynökönként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Zendesk értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 5700 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 3700 értékelés)

9. Guru

A Guru három alapvető eszközt egyesít, amelyekkel robusztus belső tudásbázisokat hozhat létre: AI-alapú vállalati kereső, wiki szoftver és intranetes portál. A wiki funkciók a Guru tudáskezelési funkcióinak gerincét képezik, és az AI erejének köszönhetően rendkívül könnyen használhatók.

A legjobb az egészben, hogy a platform egyszerű használata nem csak a tudásbázis cikkeinek szerzőire korlátozódik, hanem a keresőkre és az olvasókra is kiterjed.

Míg a szerzők AI-alapú javaslatokat kaphatnak a releváns szakértők tartalmukkal való megjelöléséhez és egyéb írásbeli segítséget (pl. címjavaslatok, tartalmi javaslatok), a keresők a tudásbázisban rendelkezésre álló információk alapján közvetlen választ kaphatnak kérdéseikre.

A Guru legjobb funkciói

Keresse meg a Slack népszerű témáit, és készítsen azok alapján tartalmakat!

Duplikált tartalom felismerése

Előre megtervezett dokumentumsablonok

AI-alapú keresés és írási segítség

A Guru korlátai

Hiányzik a sötét mód és a fókusz mód

Nincs funkció a címkék tömeges alkalmazásához

Guru árak

Starter : Ingyenes

Builder : 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Guru értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,7 (150+ értékelés)

10. Helpjuice

A Helpjuice egy hatékony tudásmenedzsment és dokumentumkezelő szoftver. Úgy tervezték, hogy segítse az ügyfélszolgálati csapatokat a szolgáltatásuk és az ügyfélelégedettség javításában, valamint az új alkalmazottak hatékonyabb képzésében. Ezt olyan funkciók segítségével teszi, mint a Google-szerű keresési lehetőség, az egyedi témák és a részletes elemzések, amelyek betekintést nyújtanak az olvasóközönségbe, a potenciális tudáshiányokba és a fejlesztendő területekbe.

A platform SEO funkciói egyedülállóak, amelyek segítenek a tudásbázis tartalmának rangsorolásában a Google keresőmotorjának találati oldalain (SERP). Ezzel nemcsak ügyfelei problémáit oldhatja meg könnyedén, hanem webhelyére is több látogatót vonzhat, és új üzleti lehetőségeket teremthet! ?

A Helpjuice legjobb funkciói

5 perces ügyfélszolgálat

Google-szerű keresési lehetőség

SEO-optimalizált oldalak

Többnyelvű támogatás

Részletes elemzések

Az Ön igényeinek megfelelő testreszabás, további költségek nélkül

A Helpjuice korlátai

Az MS Office integrációja nem zökkenőmentes

A szövegszerkesztőnek vannak bizonyos problémái

A Helpjuice árai

Starter : 120 USD/hó

Run-up : 200 USD/hó

Premium Limited : 289 USD/hó

Premium Unlimited: 499 USD/hó

Helpjuice értékelések és vélemények

G2 : Nincs értékelés/vélemény

Capterra: 4,7/5 (90+ értékelés)

Ossza meg tudását könnyedén a legjobb Document360 alternatívával

A tudásbázis jelentősen növelheti csapata hatékonyságát azáltal, hogy egyszerűsíti a fontos belső folyamatokat, mint például az új munkatársak beillesztése, a képzés és az együttműködés. Emellett segíthet az ügyfeleknek a gyakori problémák megoldásában anélkül, hogy közvetlenül be kellene avatkoznia, így a legjobb támogatást nyújthatja és növelheti az ügyfelek elégedettségét. ?

Ha még mindig kétségei vannak a Document360 alternatívájával kapcsolatban, a ClickUp-pal nem foghat mellé! A hatékony dokumentumkezelési funkciók, a legmodernebb AI-funkciók és a kiterjedt testreszabási lehetőségek kombinációjával a ClickUp minden szükséges eszközzel ellátja Önt, hogy még ma elkezdhesse álmai tudásbázisának felépítését.

A legjobb az egészben, hogy a ClickUp használatához egy fillért sem kell költenie. Csak regisztráljon ingyen, és próbálja ki saját maga!