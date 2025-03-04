A 10 legjobb vállalati keresőszoftver-megoldás 2025-ben

Minden munkahelynek megvannak a maga termelékenységi akadályai, és sok csapat számára a legfőbb probléma az, hogy nem találják meg a megfelelő információt a megfelelő időben.

A legújabb tanulmányok szerint a munkavállalók több mint 22%-a hetente közel fél napot tölt releváns információk keresésével, míg további 10% akár másfél napot is szentel ilyen feladatoknak.

Ilyen esetekben egy vállalati keresőszoftverre van szükség. Egy megbízható keresőszoftver indexeli az adatokat és rendszerezi azokat különböző forrásokból, hogy egyszerűsítse a keresési folyamatot. Így a munkavállalók gyorsan megtalálhatják a szükséges információkat, csökkentve ezzel a keresési időt.

Miután több megoldást teszteltünk és figyelembe vettük a modern csapatok egyedi igényeit, csapatommal összeállítottuk a ma elérhető legjobb vállalati keresőeszközök listáját.

Tudta? A DIALOG az első vállalati keresőszoftver, amelyet Roger Summit fejlesztett ki 1962-ben. Első jelentős alkalmazása 1967-ben a NASA-nál történt, ahol szabadalmakban szereplő kutatási hivatkozások keresésére használták.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 10 legjobb vállalati keresési platform: ClickUp: A legjobb AI-alapú kereséshez és munkafolyamat-kezeléshez Glean: A legjobb vállalati keresőmotor nagyméretű integrációkkal Guru: A legjobb tudásmenedzsment-rendszer létrehozásához Coveo: A legjobb személyre szabott kereséshez és fejlett AI-képességekhez Algolia: Legalkalmasabb e-kereskedelmi, média és SaaS alkalmazásokhoz IBM Watson Discovery: Legalkalmasabb a szigorúan szabályozott iparágak számára Lucidworks Fusion: A legjobb vállalati keresési megoldás az adatbiztonsághoz AlphaSense: A legjobb piaci információkhoz és pénzügyi kutatásokhoz Elasticsearch: A legjobb vállalati keresési platform hatalmas adatállományokhoz Luigi’s Box: A legjobb az e-kereskedelmi ügyfélélmény optimalizálásához

Mit kell keresnie egy vállalati keresőszoftverben?

A vállalati keresési platformok értékelésekor az Accenture háromlépcsős érettségi modelljére támaszkodtam, hogy pontosan meghatározzam egy szervezet jelenlegi állapotát és azt, hogy mire van szüksége az AI-vezérelt intelligens keresési megoldásokhoz való átálláshoz.

via Accenture

Az alábbiakban bemutatom, hogy mi volt számomra kritikus fontosságú az egyes szakaszokban:

0. szakasz: Alapvető keresés (jelenlegi keresés) Ebben a szakaszban az eredmények az adatsilók miatt inkonzisztensek. Az alábbi tulajdonságokkal rendelkező eszközöket ajánlom: Több adatforrással integrálhatóak a munkahelyi keresés egységesítéséhez Támogatják a kulcsszóalapú keresést és az alapvető indexelést Költséghatékony telepítést kínálnak a kezdeti vállalati igényekhez

Integrálja több adatforrással, hogy egységesítse a munkahelyi keresést.

Támogatja a kulcsszóalapú keresést és az alapvető indexelést.

Költséghatékony telepítés az elsődleges vállalati igényekhez

1. szakasz: Továbbfejlesztett keresés (központosított és optimalizált) Ezek az eszközök összevonják a strukturált és strukturálatlan adatokat, javítva ezzel a relevanciát. Keresse meg: Központosított hozzáféréshez egységes indexet Keresési fejlesztéseket, például szinonima-támogatást, „Ezt akartad mondani?” felugró ablakokat és előre beírt javaslatokat Beépített elemző eszközöket a keresési trendek nyomon követéséhez és az eredmények optimalizálásához

Egységes index a központosított hozzáféréshez

Keresési fejlesztések, mint például szinonimák támogatása, „Ezt akartad mondani?” felugró ablakok és előre beíró javaslatok.

Beépített elemző eszközök a keresési trendek nyomon követéséhez és az eredmények optimalizálásához

2. szakasz: Intelligens keresés (AI-vezérelt és személyre szabott) Ebben a fejlett szakaszban az eszközök kontextusfüggő, AI-vezérelt keresési élményt nyújtanak. Keressen olyan megoldásokat, amelyek a következőket kínálják: NLP és szemantikus keresés a szándékalapú pontosság érdekében Személyre szabott keresési eredmények a felhasználói viselkedés alapján Tudásgrafikonok a kapcsolódó tartalmak összekapcsolásához és kontextusba helyezéséhez Skálázható biztonsági protokollok nagy, vállalati szintű telepítésekhez

NLP és szemantikai keresés a szándékalapú pontosság érdekében

A felhasználói viselkedés alapján személyre szabott keresési eredmények

Tudásgrafikonok a kapcsolódó tartalmak összekapcsolásához és kontextusba helyezéséhez

Skálázható biztonsági protokollok nagy, vállalati szintű telepítésekhez

Hogy valóban előnyt szerezzek, olyan eszközöket teszteltem, amelyek kínálatuk alapján folyamatosan fejlődnek, mint például a prediktív keresés, a multimodális és többnyelvű támogatás, valamint a munkafolyamat-automatizálás. Az érzelmeket felismerő mesterséges intelligencia (AI) és hasonló funkciók javítják az ügyfelek elkötelezettségét, míg a vállalati AI-keresési platformokkal és üzleti eszközökkel való integráció biztosítja, hogy a keresés közvetlenül befolyásolja a döntéseket.

Ezeknek a kulcsfontosságú tulajdonságoknak az értékelésével kiválaszthatja azt a megoldást, amely megfelel a jelenlegi igényeinek, és biztosítja vállalati keresési képességeinek jövőbiztosítását a hosszú távú innováció és hatékonyság érdekében.

Profi tipp: Természetesen ne feledje, hogy a választott szoftvernek kiváló felhasználói élményt kell nyújtania, és illeszkednie kell a szervezet költségvetéséhez. Ezen felül keressen olyan ügyfélszolgálatot, amely következetes és könnyen elérhető, mert az első néhány hónapban szüksége lesz rá.

A 10 legjobb vállalati keresőszoftver-megoldás

Íme a tíz legjobb vállalati keresőszoftver rövid listája.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú keresés és munkafolyamat-kezelés)

Próbálja ki a ClickUp Connected Search szolgáltatást! Keressen bármit a ClickUp ökoszisztémáján belül a ClickUp Connected Search segítségével.

A ház kedvence, a ClickUp megváltoztatta a projektek kezelésének és a fájlok és mappák szervezésének módját a szervezetünkben.

Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a ClickUp Connected Search, azonnal megtalálhatok bármilyen feladatot, dokumentumot vagy jegyzetet, így könnyen nyomon követhetem a projekteket.

A ClickUp Brain tovább növeli a szoftver képességeit. A Brain segítségével AI-alapú betekintést és ajánlásokat kap, amelyekkel hatékonyabban, nem pedig keményebben dolgozhat.

Fedezzük fel tovább a gazdag funkciókészletet.

ClickUp Connected Search

A ClickUp Connected Search több forrásból is lekérdez információkat, így tökéletesen megfelel vállalati vezetők és döntéshozók számára. Az egyetlen keresősávból azonnal hozzáférhet feladatokhoz, alkalmazásokhoz, dokumentumokhoz, jegyzetekhez és megjegyzésekhez a ClickUpból, egy csatlakoztatott alkalmazásból vagy a helyi meghajtókról.

Keresse meg és találja meg az alkalmazásokat a tárházból a ClickUp Connected Search segítségével.

A ClickUp keresőjét különösen hatékonnyá teszi:

A kontextus szerinti szűrés lehetővé teszi számomra, hogy projekt, állapot, megbízott vagy prioritás szerint válogassak, és így csak a legrelevánsabb tartalmakat jelenítsem meg. Ez azt jelenti, hogy nem kell átnéznem a nem releváns adatokat.

Egyedi keresési parancsok , például linkekhez vezető gyorsbillentyűk, szövegek későbbi felhasználásra történő tárolása és még sok más, hogy mindent egy helyen kereshessen.

Engedélyek kezelése, amely biztosítja, hogy az érzékeny információkhoz csak az arra jogosult felhasználók férhessenek hozzá.

Érdekesség: Tanulmányok szerint a vállalati keresőmotorok pontosabbak, mint az általános világhálós keresők, amelyek a keresést a releváns információkat tartalmazó oldalakra korlátozzák.

ClickUp Brain

A ClickUp Brain intelligens funkciók integrálásával alakítja át a vállalati keresést. A vállalati keresés jövőjét szem előtt tartva tervezett szoftver AI-alapú funkciókkal, például kontextusfüggő kérdések és válaszok, valamint feladatösszefoglalók segítségével növeli a hatékonyságot és a termelékenységet.

Találjon releváns információkat, űrlapokat és dokumentumokat a tudásközpontból a ClickUp Brain segítségével.

Használja a ClickUp Brain-t az alábbi konkrét feladatokhoz:

Osztályok közötti értekezletek jegyzetének megkeresése : A ClickUp Brain segítségével kontextus szerinti kereséssel találtam meg a különböző csapatok (marketing, értékesítés és üzemeltetés) jegyzetét, anélkül, hogy pontosan emlékeztem volna a fájlnevekre vagy a helyekre. : A ClickUp Brain segítségével kontextus szerinti kereséssel találtam meg a különböző csapatok (marketing, értékesítés és üzemeltetés) jegyzetét, anélkül, hogy pontosan emlékeztem volna a fájlnevekre vagy a helyekre.

Feladatok összefoglalása : Az AI-alapú betekintés segített nekem a hosszú projektfrissítéseket könnyen emészthető pontokba összefoglalni, így órákat spóroltam meg a kézi áttekintéssel.

Ügyfél-visszajelzések rendszerezése: Több dokumentumban és csevegésben elszórt megjegyzéseket elemeztem vele, ami segített azonosítani az ismétlődő témákat és prioritásokat felállítani a projektjeink fejlesztéseihez.

ClickUp Docs

A ClickUp Docs egy központi dokumentumkezelő platform, amely robusztus keresési funkciókkal rendelkezik. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a valós idejű együttműködés, a verziókezelés és a adatvédelmi beállítások, a ClickUp Docs interaktív, biztonságos tudásbázisként szolgál.

A ClickUp Docs segítségével:

Együttműködés a projektjavaslatok kidolgozásában a különböző részlegek között : Projektjavaslatok kidolgozása és megosztása több csapat bevonásával

Ügyfélszerződések archiválása kulcsszavakkal történő hozzáféréssel : Szervezze és töltse fel ügyfélszerződéseit a ClickUp Docs-ba. Keresési funkciói lehetővé teszik, hogy minden csapat azonnal megtalálja a Docs-ban a konkrét kifejezéseket, záradékokat vagy ügyfélneveket, így nem kell manuálisan átnézni a fájlokat.

Hozzon létre tudásközpontokat a csapatok közötti gyakori kérdésekhez: Hozzon létre egy tudásközpontot a ClickUp Docs segítségével, hogy megválaszolja a csapatok ismétlődő kérdéseit.

Kezelje az érzékeny dokumentumokhoz való hozzáférést a ClickUp Docs segítségével

A vállalati felhasználók a központi Docs Hub-ból kereshetnek és tölthetnek le feladatokat, wikiket és egyéb kapcsolódó dokumentumokat, így biztosítva, hogy minden csapattag könnyen hozzáférjen a legfrissebb forrásokhoz.

A ClickUp legjobb funkciói

Használja a Connected Search funkciót az összes adat, beleértve a feladatokat, PDF fájlokat , megjegyzéseket és mellékleteket, hogy csökkentse a keresési időt és könnyen hozzáférjen az információkhoz.

kontextusfüggő Q&A eszközével közvetlen válaszokat adhat a felhasználói lekérdezésekre a releváns feladat vagy A ClickUp Braineszközével közvetlen válaszokat adhat a felhasználói lekérdezésekre a releváns feladat vagy projekt dokumentációjának kontextusában.

Biztosítson AI által generált, tömör összefoglalókat a feladatok frissítéseiről és a projekt részleteiről.

A fejlett szűrési lehetőségek segítségével csak a legrelevánsabb, az Ön igényeinek megfelelő adatokat szűrheti ki projekt, prioritás vagy megbízott paraméterek szerint.

A jogosultságalapú keresési hozzáférés segítségével ellenőrizheti, ki fér hozzá az egyes tartalmakhoz, így biztosítva a biztonságot és a hozzáférhetőséget a nagy szervezeteken belüli érzékeny információk kezelése során.

A ClickUp korlátai

A széles körű funkciók miatt az új felhasználóknak hosszú a tanulási görbe.

Korlátozott offline funkcionalitás mobil felhasználók számára

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó/felhasználó, éves számlázással

Üzleti : 12 USD/hó/felhasználó, éves számlázással

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Victoria Berryman, a Seequent marketing műveleti menedzsere így nyilatkozik a ClickUp használatáról:

A ClickUp döntő szerepet játszott a Seequent munkamódszereinek megváltoztatásában. Enélkül még mindig nehezen találnánk meg, hol kell tárolni az információkat és hogyan kell kommunikálni. Imádom a ClickUp használatát. Életem része, és a csapat is imádja.

A ClickUp döntő szerepet játszott a Seequent munkamódszereinek megváltoztatásában. Enélkül még mindig nehezen találnánk meg, hol kell tárolni az információkat és hogyan kell kommunikálni. Imádom a ClickUp használatát. Életem része, és a csapat is imádja.

ClickUp Insight: A tudásmunkások naponta átlagosan 25 üzenetet küldenek, információkat és kontextust keresve. Ez azt jelenti, hogy jelentős időt pazarolunk az e-mailek és csevegések között a fragmentált beszélgetések görgetésével, keresésével és megfejtésével. Bárcsak lenne egy fejlett keresési lehetőség, amellyel AI segítségével átnézhetné az adatok között a feladatok, projektek, csevegések és e-mailek között. De van: próbálja ki a ClickUp-ot!

2. Glean (A legjobb vállalati keresőmotor nagyméretű integrációkkal)

A Glean rendkívül hatékonynak bizonyult a különböző adatforrások egyetlen keresési központba történő összevonásában. Könnyedén megtaláltam a dokumentumokat, e-maileket és beszélgetéseket olyan eszközökön, mint a Slack, a Google Workspace és a Microsoft 365.

A természetes nyelvfeldolgozáson alapuló szemantikai keresési képességei még komplex lekérdezések esetén is pontos és releváns eredményeket adtak.

via Glean

A legjobb funkciók

Keresés a csatlakoztatott alkalmazásokban és adatforrásokban a hatékony hozzáférés érdekében egy egységes keresési központ segítségével.

Az AI ajánlásai alapján személyre szabott eredményeket kaphat a felhasználói előzmények és szándékok alapján.

Tartsa összehangoltan a csapatokat a releváns frissítések és trendek megjelenítésével.

A kontextusból nyert betekintés segítségével adjon a felhasználói lekérdezésekhez releváns válaszokat és javaslatokat.

Integrálható több mint 100 alkalmazással, többek között a Slackkel, a Google Workspace-szel és a Microsoft 365-tel.

Korlátozások felismerése

Korlátozott testreszabási lehetőségek bizonyos keresési vezérlők és konfigurációk esetében

Bizonyos adatintegrációkhoz, egyedi vagy speciális rendszerekhez további beállítások szükségesek.

Fejlett funkciók szükségesek a nagyobb adathalmazok hatékonyabb kezeléséhez

Glean árak

Egyedi árazás

Értékelések és vélemények gyűjtése

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

3. Guru (A legjobb tudásmenedzsment-rendszer létrehozásához)

A Guru belső tudásmenedzsment rendszerként működik. Az eszköz segítségével a csapatok könnyedén rögzíthetik, rendszerezhetik és elérhetik a vállalati információkat különböző platformokon.

Ez az AI vállalati keresőszoftver számos forrásból, például a Google Drive-ból, a OneDrive-ból, a Slackből és másokból gyűjt adatokat, így mindent megtalálok, amit keresek, anélkül, hogy elhagynám a platformjukat. Bónusz a Guru Knowledge Alerts és Answer funkciói, amelyek segítenek az információk naprakészségének és hozzáférhetőségének megőrzésében, biztosítva, hogy mindig a legfrissebb adatokkal rendelkezem.

via Guru

A Guru legjobb funkciói

Tárolja és rendszerezze a több forrásból származó tudást, és érje el azt a Slack, az MS Teams és a Chrome kiterjesztéseken keresztül.

Pontos, szándékalapú válaszok az összes tudásforrásból

A tartalom pontosságát és naprakészségét ellenőrzési emlékeztetők beállításával biztosíthatja.

Csatlakozzon a Google Drive-hoz, a Dropboxhoz és a SharePoint-hoz a központosított hozzáférés érdekében.

Használjon vizuálisan szervezett, könnyen szerkeszthető tudáskártyákat

Guru korlátai

Korlátozott integrációs funkciók

A tudásgyűjtemények és ellenőrzések beállításához szükséges képzés

Guru árak

Ingyenes próba

Minden egyben : 15 USD/hó/felhasználó, éves számlázással

Vállalati: Egyedi árazás

Guru értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (500+ értékelés)

4. Coveo (A legjobb személyre szabott kereséshez és fejlett AI-képességekhez)

A Coveo egy másik AI-alapú vállalati keresési megoldás, amely releváns, személyre szabott eredményeket nyújt több adatforrásból.

A Coveo Relevance Cloud™ gépi tanulási képességeit és természetes nyelvfeldolgozási funkcióit használja a keresési eredmények pontosságának javítására. Úgy találtam, hogy ez inkább olyan kifinomult felhasználási esetekhez alkalmas, mint az ügyfélszolgálat és az e-kereskedelem.

via Coveo

A Coveo legjobb funkciói

A keresési eredmények a felhasználói viselkedés alapján kerülnek adaptálásra, ami biztosítja a magas relevanciát.

Használjon azonnal használható csatlakozókat olyan rendszerekhez, mint a Salesforce, a Microsoft és az e-kereskedelmi platformok.

Kapjon betekintést a keresési teljesítménybe és a felhasználói viselkedésbe

Hozzáférés az intelligens kivonatokhoz a dokumentumokból származó gyors és pontos válaszokért

A Coveo korlátai

Alkalmi relevancia problémák a keresési eredményekben, különösen komplex lekérdezések esetén

Időigényes és jelentős erőforrásokat igényel a frissítésekhez és a csomagkezeléshez.

További testreszabás szükséges bizonyos felhasználási esetekhez, például a fejlett rendezéshez és szűréshez.

Coveo árak

Egyedi árazás

Coveo értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Algolia (legalkalmasabb e-kereskedelem, média és SaaS alkalmazásokhoz)

A kiváló keresési pontosság érdekében az Algolia neurális keresési technológiája ötvözi a természetes nyelvfeldolgozást (NLP) és a kulcsszó-egyeztetést. Kiválóan alkalmas e-kereskedelmi, SaaS és média vállalkozások számára, robusztus eszközöket biztosítva a felhasználói elkötelezettség személyre szabásához és a relevancia javításához olyan platformokon, mint a Salesforce és a Shopify.

via Algolia

Az Algolia legjobb funkciói

Az AI-vezérelt neurális keresés révén az NLP és a kulcsszó-egyeztetés kombinációjával kiváló pontosságot érhet el.

Gyorsan és zökkenőmentesen beállítható API-integrációkkal a különböző platformokon.

Használja az intuitív szűrést és rendezést a keresési eredmények finomításához a testreszabható, többszempontú kereséssel.

A/B tesztelje és optimalizálja a keresési konfigurációkat a jobb felhasználói elkötelezettség és konverziós arányok érdekében.

Irányítsa a termékek láthatóságát és személyre szabását olyan eszközökkel, mint a Merchandising Studio.

Az Algolia korlátai

A kezdeti beállításhoz technikai ismeretek és dedikált erőforrások szükségesek.

A ingyenes szint feletti bővítéshez jelentősen több pénzre van szükség, különösen a startupok és a kisebb vállalatok esetében.

Egyedi konfigurációkra van szükség a keresés relevanciájának optimalizálásához bizonyos kontextusokban.

Algolia árak

Build: Ingyenes havonta legfeljebb 10 000 keresési kérésig

Növekedés: 0,50 USD havi 1000 keresési kérésenként

Prémium: Egyedi árazás

Algolia Recommend: 0,60 USD/1000 ajánlási kérés havonta

Algolia értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

6. IBM Watson Discovery (A legalkalmasabb szigorúan szabályozott iparágak számára)

Az IBM Watson Discovery lenyűgözött a komplex adatelemzéshez és -kivonáshoz szükséges, AI-alapú hatékony képességeivel.

Biztosítási, pénzügyi és egészségügyi ágazatok számára tervezve, integrálja a természetes nyelvfeldolgozást (NLP) és a gépi tanulást a kereséshez. Gyorsan értelmezheti a strukturált és strukturálatlan adatok hatalmas mennyiségét, például dokumentumokat, e-maileket és közösségi média tartalmakat.

A Smart Document Understanding (SDU) funkció lehetővé teszi a csapatok számára, hogy kiterjedt kódolási ismeretek nélkül is modelleket képezzenek ki egyedi dokumentumstruktúrákra, például fejlécekre és táblázatokra.

az IBM Watson Discovery segítségével

Az IBM Watson Discovery legjobb funkciói

Értsd meg és kategorizáld a szöveget, hogy feltárd az ügyfelek véleményét és a trendeket az NLP és a véleményelemzés segítségével.

Automatikusan vonja ki és strukturálja az adatokat több fájlformátumból, beleértve a PDF-eket, Word-dokumentumokat és Excel-táblázatokat.

A vizuális felfedező eszközök grafikus betekintéseinek segítségével azonosítsa a legfontosabb mintákat és trendeket.

Integrálja más üzleti platformokkal és alkalmazásokkal a kiterjedt API-opciók segítségével.

A szövegrészletek visszakeresésével konkrét válaszokat kaphat a kérdésekre, ami különösen hatékony az ügyfélszolgálat és a chatbot alkalmazások esetében.

Az IBM Watson Discovery korlátai

Magas ár a kisebb vállalkozások számára

Bonyolult beállítás nem technikai felhasználók számára, tanulási görbe a testreszabáshoz

Inkonzisztens képalapú adatkinyerés OCR (optikai karakterfelismerés) segítségével

IBM Watson Discovery árak

Plus csomag : havi 500 dollártól, éves számlázással

Vállalati: havi 5000 dollártól, éves számlázással

IBM Watson Discovery értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (90+ értékelés)

7. Lucidworks Fusion (A legjobb vállalati keresési megoldás az adatbiztonsághoz)

A Lucidworks Fusion egy hatékony vállalati keresési megoldás, amelynek célja a különböző adatforrások egységesítése és a releváns információk biztosítása. A Neural Hybrid Search™ technológiával a szemantikai neurális hálózatokat a hagyományos lexikális módszerekkel ötvözi, hogy értelmezze a felhasználók keresési szándékát és pontos eredményeket nyújtson.

A Smart Rank™ funkció különösen hatékony a tartalom rangsorolásának személyre szabásában a felhasználói jelzések, például a viselkedés és a hely alapján. Ez ideálisvá teszi dinamikus környezetekben, például az e-kereskedelemben és az ügyfélszolgálatban.

via Lucidworks Fusion

A Lucidworks Fusion legjobb funkciói

A Wide Data Source Integration segítségével zökkenőmentesen csatlakozhat számos adatbázishoz és felhőalapú tárolóhoz.

Kontextusfüggő keresés és elemzés az akcióra kész adatok feltárásához

Tartsa be a szigorú adatbiztonsági protokollokat (szerepköralapú hozzáférés-vezérlés (RBAC), SSL titkosítás, ISO 27001) a vállalati igényeknek megfelelően.

A Lucidworks Fusion korlátai

A komplex kezdeti beállítás és konfigurálás technikai szakértelmet igényel.

A fejlett funkciók magas költségei, amelyek hatással lehetnek a kisebb költségvetésekre.

A platform teljes kihasználása meredek tanulási görbét igényel

Lucidworks Fusion árak

Egyedi árazás

Lucidworks értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

8. AlphaSense (A legjobb piaci információkhoz és pénzügyi kutatásokhoz)

Amikor az AlphaSense-t használtam, különösen hasznosnak találtam pénzügyi kutatások és versenyképességi elemzésekhez. A platform generatív keresője több mint 10 000 adatforrásból tudott információkat szintetizálni.

A vállalati intelligencia funkció integrálja a saját tartalmakat a külső adatokkal, hogy egységes képet adjon a piacokról és a trendekről. Felfedezhettem az iparágat felforgató tényezőket, nyomon követhettem a befektetéseket, vagy összefoglalhattam a kutatás-fejlesztési eredményeket. Az AI-alapú összefoglalás és a természetes nyelvfeldolgozás órákat spórolt nekem, és biztosította, hogy soha ne maradjak le a fontos részletekről.

via AlphaSense

Az AlphaSense legjobb funkciói

Összesítse a brókerek kutatásainak, a szabályozási bejelentéseknek és a szakértői beszélgetések átiratainak adatait.

Használja a gépi tanulást, hogy pontos, hasznosítható, mesterséges intelligenciával támogatott betekintést nyújtson.

Értesítse a felhasználókat a releváns frissítésekről egyedi riasztásokkal, hogy segítsen nekik lépést tartani a piaci változásokkal.

Indexeli a belső jelentéseket vagy a felhasználók által feltöltött adatokat, hogy azok külső források mellett könnyen hozzáférhetők legyenek.

Az AlphaSense korlátai

A riasztási rendszerek túlzott számú értesítést generálhatnak, ha nem kezelik őket megfelelően.

A nagy mennyiségű komplex keresések néha késleltethetnek

A keresőfelület használatának elsajátításához tanulási folyamatra van szükség, hogy maximálisan kihasználhassa annak lehetőségeit.

AlphaSense árak

Egyedi árazás

AlphaSense értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 260 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Elasticsearch (A legjobb vállalati keresési platform hatalmas adatállományokhoz)

Amikor az Elasticsearch-et használtam, lenyűgözött az a képessége, hogy komplex lekérdezéseket és nagy adathalmazokat kivételes sebességgel és skálázhatósággal kezel. Elosztott architektúrája biztosította a hibatűrést és a valós idejű indexelést, ami ideálissá tette robusztus vállalati keresési megoldások építéséhez.

Az Elasticsearch zökkenőmentesen integrálódik a Kibana és a Logstash szoftverekkel, és tiszta adatvizualizációs és adatbeviteli folyamatokkal rendelkezik.

via Elasticsearch

Az Elasticsearch legjobb funkciói

Nagy adatmennyiségek kezelése és horizontális skálázhatóság a szerverek között

Adjon meg komplex, elosztott lekérdezéseket hatékony indexelési és visszakeresési sebességgel az elosztott architektúra segítségével.

Valós idejű keresés és elemzés az adatok gyors elemzéséhez és a kritikus, időérzékeny helyzetekben, például az e-kereskedelemben és a kiberbiztonságban történő gyors reagáláshoz.

Használjon egyedi keresési szűrőket, facettás keresést és rangsorolást a keresési eredmények finomításához a fejlett lekérdezési opciók segítségével.

Az Elasticsearch korlátai

A kezdeti beállítás és a fejlett testreszabás technikai szakértelmet igényel.

A fejlett biztonsági és riasztási funkciókhoz fizetős licenc szükséges, még akkor is, ha nyílt forráskódú szoftverről van szó.

A sémák vagy indexek frissítése időigényes és bonyolult lehet a termelési környezetekben.

Elasticsearch árak

Ingyenes próba

Standard : 95 USD havonta 120 GB tárhelyért

Gold : 109 USD havonta 120 GB tárhelyért

Platinum : 125 USD havonta 120 GB tárhelyért

Vállalati: 175 USD havonta 120 GB tárhelyért

Elasticsearch értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

10. Luigi’s Box (A legjobb az e-kereskedelmi ügyfélélmény optimalizálásához)

Amikor az e-kereskedelemben a Luigi’s Box vállalati keresőjét használtam, az átalakította a vásárlási élményt azáltal, hogy javította a keresési funkciókat és személyre szabott eredményeket nyújtott. A felhasználóbarát felület mellett olyan fejlett funkciókat is tartalmaz, mint az automatikus kiegészítés, az ajánlások és a keresési elemzések, amelyek javítják a felhasználói elkötelezettséget és növelik a konverziókat.

A termékfejlesztő funkció segített a magas konverziós arányú vagy új termékek prioritásainak meghatározásában is, növelve azok láthatóságát a keresési eredmények között. Többnyelvű támogatásával a Luigi’s Box kiváló megoldás a globális piacok számára. Ezenkívül zökkenőmentes integrációja megkönnyíti a platformok közötti műveletek méretezését.

A Luigi’s Box legjobb funkciói

Hangkeresést biztosít rugalmas keresési lehetőségként az ügyfelek számára, ami különösen hasznos mobil eszközökön.

Segítsen a felhasználóknak a termékek megtalálásában még helyesírási hibák esetén is az automatikus kiegészítés és a helyesírási hiba tolerancia segítségével, növelve ezzel a használat kényelmét.

Betekintést nyújt a keresési viselkedésbe, segítve a termékek listájának és az ügyfélélmény optimalizálását a megvalósítható elemzések segítségével.

Intuitív vezérlőpanel hasznos konfigurációs opciókkal és gyors ügyfélszolgálattal.

A Luigi’s Box korlátai

A konfigurációs igények függvényében az árak kisebb e-kereskedelmi webhelyek esetében magasak lehetnek.

Luigi’s Box árak

Önálló integráció: 1070 USD havonta, éves számlázással

Egyedi integráció: Egyedi árazás

Luigi’s Box értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (100+ értékelés)

11. Amazon OpenSearch Service (A legjobb AWS környezethez)

Az Amazon OpenSearch Service egy teljesen felügyelt, skálázható keresési és elemzési megoldás, amely az AWS ökoszisztémának nyújt előnyöket. Az open source OpenSearch motoron alapul, és kiterjedt lehetőségeket kínál valós idejű kereséshez, naplóelemzéshez és adatvizualizáláshoz.

Az OpenSearch Dashboards olyan vizualizációs eszközöket kínál, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók más AWS-szolgáltatásokkal, például a CloudWatch felügyeleti rendszerrel és a DynamoDB adatbázis-keresővel, így nagy léptékű környezetekben is hatékonyan működnek.

Az Amazon OpenSearch Service legjobb funkciói

Kezelje a költségeket az adatokhoz való hozzáférés igényei alapján a Hot, UltraWarm és Cold Storage szintekkel.

Zökkenőmentes integráció az AWS szolgáltatásokkal, alkalmazásokkal és adatkészletekkel

Használja a vektoros és ML keresést AI alkalmazásokhoz , valamint a k-legközelebbi szomszédok (k-NN) keresést a nagyobb relevancia érdekében.

Az Amazon OpenSearch Service korlátai

A költségek növekedhetnek, ha nem optimalizálják őket, különösen a számításigényes vagy nagyméretű adatigények esetén.

A rugalmasság csökkenhet, ha az AWS által támogatott OpenSearch és Elasticsearch verziókra korlátozódik.

A hordozhatóság csökkenhet, ha AWS-ről nem AWS-alapú infrastruktúrára vált.

Az Amazon OpenSearch Service árai

Fizetés az EC2-instanciák használata és a tárolási igények alapján

AWS ingyenes csomag

Amazon OpenSearch Service értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (90+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

A legjobb vállalati keresőeszköz a piacon: ClickUp

Ha olyan szervezetnél dolgozik, amely hatalmas adatállományokat generál, a megfelelő vállalati keresőszoftver kiválasztása döntő fontosságú lehet az információk hatékony eléréséhez és kezeléséhez.

Az itt bemutatott eszközök – a Glean AI-alapú vállalati keresőjétől az Amazon OpenSearch Service AWS-integrációjáig – mindegyike egyedi funkciókkal rendelkezik, amelyek javítják a keresést és az adatelemzést.

Ezek közül a ClickUp egy komplett megoldás, amely hatékony keresési funkciókat kombinál a munkafolyamatok automatizálásával, a feladatkezeléssel és a dokumentumok közös szerkesztésével.

A ClickUp Brainhez hasonló eszközökkel pedig a keresésen túlmutatva javítjuk a teljes munkafolyamatot. Ez teszi a ClickUp-ot ideális választássá termelékenységre összpontosító csapataink számára. Készen állsz egy olyan egységes platform kipróbálására, amely optimalizálja mind a keresést, mind a projektmenedzsmentet?

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!