A 10 legjobb projektütemterv-szoftver 2025-ben

Ha valaha is próbáltál egykerékű biciklin egyensúlyozni, miközben lángoló fáklyákat és alkalmanként metaforikus késeket zsonglőrködtél, akkor már van némi fogalmad arról, milyen egy komplex projekt menedzselése. ?
A projektek, határidők és csapatok kezelése nem könnyű feladat, de tudjuk, hogy Ön készen áll a kihívásra. Projektmenedzserként (PM) csak a megfelelő eszközökre van szüksége, hogy a lehető legjobban kihasználhassa erőforrásait.
Bár a költségvetés és a csapat szakértelme természetesen fontos, az időzítés is nagy szerepet játszik. Szükséged van egy eszközre, amellyel vizualizálhatod a projekt feladatait és mindent időben futtathatsz – és itt jönnek jól a projektütemterv-szoftverek. ?️
Ebben az útmutatóban elmagyarázzuk, hogy mik a projektütemtervek és miért van rájuk szükség, valamint megosztjuk 10 kedvenc projektütemterv-szoftverünket 2024-re.
Mi az a projektütemterv?
A projekt ütemterv a projekt feladatait és mérföldköveit ábrázolja vizuálisan, egy adott időszakra lebontva. Gondoljon a projekt ütemtervére úgy, mint egy útitervre, amely végigvezeti Önt a projekt minden lépésén, a kezdetektől a befejezésig.
A projektütemények segítenek a projektmenedzsereknek megérteni, hogy mit kell mikor elvégezni, milyen függőségek vannak a feladatok között, és hogyan kell továbbhaladni.
Minden projekt ütemterv egyedi, de általában mindegyik tartalmazza a következő elemeket.
- Feladatok: Ezek azok a konkrét tevékenységek, amelyeket le kell pipálnia a listájáról. Meghatározott kezdési és befejezési dátummal rendelkeznek.
- Mérföldkövek: Ezek a projekt fontos ellenőrzési pontjai.
- Függőségek: A függő feladatok más feladatok befejezésétől függenek.
- Időtartam: Ez azt az időt jelenti, amely alatt a csapatod egy feladatot elvégzi.
- Erőforrások: Ez az egyes feladatok elvégzéséért felelős megbízottakra vagy csapatokra utal.
Ahelyett, hogy csak felsorolná projektjeit egy lista nézetben, egy projektütemterv-eszköz mindezeket a tényezőket vizualizálja Önnek. A munkaterhelés vizualizálása nagyobb áttekinthetőséget biztosít, és a nagyobb áttekinthetőség jobb projektmenedzserré teszi Önt. ?
Ne feledje, hogy a projekt ütemterv nem azonos a Gantt-diagrammal, bár hasonlóak. A Gantt-diagram sok részletet mutat egy nézetben, míg az ütemterv nézet gyors áttekintést ad arról, hogy minden hogyan illeszkedik egymáshoz.
Ha szeretné vizualizálni projektje ütemtervét és jövőbeli eseményeit, akkor a projektütemterv-szoftverre van szüksége.
A projektütemterv-szoftverek előnyei
Lehet-e sikeres a projektmenedzsment projektütemterv nélkül? Természetesen, de egy projektmenedzsment ütemezési eszköz jelentősen megkönnyíti a projektmenedzser munkáját – miért ne használná hát?
A projektütemterv-eszközök számos előnnyel járnak, többek között:
- A munkaerő, a berendezések és az anyagok jobb kezelése
- Proaktív kockázatkezelés
- Fokozott csapatfelelősség a feladatok függőségei és a mérföldkövek révén
- Automatizálások és egyéb időtakarékos eszközök projektmenedzserek számára
Mit veszíthet? Minden projektmenedzser arról álmodozik, hogy nagyobb átláthatóságot és felelősségvállalást érjen el a teljes projekt során, és egy projektmenedzsment ütemterv-eszköz pontosan ezt teszi.
A 10 legjobb projektütemterv-szoftver
Készen állsz arra, hogy saját magad is meggyőződj a projektütemterv-szoftverek hatékonyságáról? Mi segítünk neked, barátom. ?
Nézze meg a 2024-es év 10 legjobb projektütemterv-eszközének listáját, hogy megtalálja a csapatának legmegfelelőbbet.
1. ClickUp
Meglepetés! A ClickUp mindenki kedvenc termelékenységi csomagja, így nem meglepő, hogy robusztus projektütemterv-szoftverünk is van.
Ha saját idővonal nézetet szeretne létrehozni a ClickUp-ban, lépjen a meglévő munkaterületére, és adja hozzá az idővonal nézetet. Ennyi!
Gyerekjáték a munkaterületet átalakítani egy világos és vizuálisan jól áttekinthető ütemtervvé, amelyet a csapatod is áttekinthet. De ez csak a kezdet: a ClickUp sokkal többet kínál, mint feladatkezelési és projektvizualizációs eszközöket. ✨
Ha részletesebb információkat szeretne látni a projektekről, váltson át a ClickUp Gantt-diagram nézetre. A Gantt-diagram nézetből madártávlatból láthatja az összes teret, projektet és listát. Egy helyen együttműködhet a csapatával, nyomon követheti a feladatok függőségeit, és rangsorolhatja a feladatokat és projekteket.
Egy projektmenedzser nem lehet egyszerre mindenhol jelen, de a ClickUp egy platformba egyesíti az összes munkát, így a projektmenedzsment gyerekjáték lesz.
Ó, és említettük már a sablonokat? Használja a ClickUp projektütemterv-táblás sablonját, hogy egy kényelmes irányítópulton láthassa az ütemtervét. A ClickUp kitölthető ütemterv-sablon segítségével könnyen és gyorsan megtervezheti projektjeit és eseményeit. De ne aggódjon, ha Ön Gantt-rajongó, akkor a ClickUp Gantt ütemterv-sablon is az Ön rendelkezésére áll.
A ClickUp legjobb funkciói:
- Végezzen virtuális brainstormingot a ClickUp Whiteboards segítségével, és egyetlen kattintással alakítsa át a Whiteboardot projektgé.
- Kövesse nyomon a haladást valós időben a ClickUp Dashboards segítségével
- Takarítson meg hetente több órát a ClickUp projektütemterv-sablonjaival
- A ClickUp AI segítségével munkakörspecifikus segítséget kaphat a szerkesztéshez, íráshoz és ötleteléshez.
A ClickUp korlátai:
- A ClickUp olyan sok funkcióval rendelkezik, hogy az új felhasználók néha túl bonyolultnak találják a platformot.
- A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el.
ClickUp árak:
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkaterületenkénti tagként.
ClickUp értékelések és vélemények:
- G2: 4. 7/5 (8300+ értékelés)
- Capterra: 4. 7/5 (3700+ értékelés)
2. Wrike
A Wrike egy projektmenedzsment eszköz, amelyet projekttervezéshez, Kanban táblákhoz és kreatív jóváhagyásokhoz használnak. Ez népszerű együttműködési eszközzé teszi a kreatív csapatok számára, de bármilyen típusú csapat használhatja a Wrike-ot a folyamatok felgyorsításához és időmegtakarításhoz.
A Wrike Dashboards vizualizálja a feladatokat és a folyamatokat. Egyedi mezőket is lehetővé tesz, így szinte bármilyen típusú jelentést létrehozhat valós idejű adatokkal.
A Wrike legjobb funkciói:
- Ütemezés megosztott naptárakkal
- A Workload View egy drag-and-drop eszköz az erőforrások kezeléséhez.
- A bevételkezelő eszközzel nyomon követheti a számlázható órákat és költségeket.
A Wrike korlátai:
- Egyes felhasználók szerint a Wrike nehezen kezelhető és elavultnak tűnik.
- Mások szerint nehéz átfogó képet kapni a munkájukról.
Wrike árak:
- Ingyenes
- Csapat: 9,80 USD/hó felhasználónként, 2–25 felhasználó esetén
- Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként, 5–200 felhasználó esetén
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Pinnacle: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Wrike értékelések és vélemények:
- G2: 4. 2/5 (3400+ értékelés)
- Capterra: 4. 3/5 (2400+ értékelés)
Nézze meg ezeket a Wrike alternatívákat!
3. Monday. com
A Monday.com kész munkafolyamatokat kínál értékesítési csapatok, projektmenedzserek, HR-esek, szoftverfejlesztők és mások számára. Tekintse meg projektjeit Kanban, Timeline, Workload vagy Gantt nézetben, hogy a feladatokat, mérföldköveket és függőségeket a saját igényeinek megfelelően vizualizálhassa.
Használja a Monday.com irányítópultjait valós idejű betekintéshez. Ez az időtakarékos funkció elengedhetetlen minden projektmenedzser számára, különösen, ha több projektet is egyszerre kezel (és tudjuk, hogy valószínűleg így van). ?
Monday.com legjobb funkciói:
- A Monday.com olyan eszközökkel integrálható, mint a Zoom, a Slack, a Mailchimp, a Google Drive, az Outlook és még sok más.
- Munkamegbízásokat kezel? Használja a Monday.com Forms szolgáltatást testreszabható belső űrlapok létrehozásához.
- A Monday.com automatizált időkövetési, határidő-kezelési, függőségi és egyéb funkciókkal rendelkezik.
Monday.com korlátai:
- Egyes felhasználók szerint nehéz nyomon követni a projekt céljait.
- Mások szerint a Monday.com nem kínál olyan sok testreszabási lehetőséget, mint más platformok.
Monday.com árak:
- Ingyenes
- Alap: 8 USD/hó/felhasználó, éves számlázással
- Alapcsomag: 10 USD/hó/felhasználó, éves számlázással
- Pro: 19 USD/hó/felhasználó, éves számlázással
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Monday értékelések és vélemények:
- G2: 4. 7/5 (8500+ értékelés)
- Capterra: N/A
4. Jira
A Jira egy projektmenedzsment eszköz, amelyet fejlesztői csapatok használnak projektek tervezéséhez, feladatok nyomon követéséhez, kiadások kezeléséhez, jelentések készítéséhez és feladatok automatizálásához.
A Jira Timelines egy interaktív funkció, amely vizualizálja a munkatételeket, a függőségeket és a kiadásokat. Agilis csapatok számára készült, és a projektmenedzsereknek egérkattintással több csapat és projekt áttekintését kínálja.
A Jira legjobb funkciói:
- Hozzon létre Scrum vagy Kanban táblákat
- Gyorsan vizualizálhatja az előrehaladást egy kattintással létrehozható jelentésekkel
- Testreszabhatja a munkafolyamatokat, hogy csapata jobban szervezett legyen.
A Jira korlátai:
- A Jira fejlesztői csapatok számára készült, így ha Ön nem fejlesztő, akkor valószínűleg nem fogja tudni kihasználni az előnyeit.
- Egyes felhasználók szerint a Jira sok mozgó alkatrésszel rendelkezik és nehezen használható.
Jira árak:
- Ingyenes
- Alapcsomag: 7,75 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 15,25 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Jira értékelések és vélemények:
- G2: 4. 3/5 (5400+ értékelés)
- Capterra: 4. 4/5 (több mint 13 200 értékelés)
Nézze meg ezeket a Jira alternatívákat!
5. Timeline Maker
Lehet, hogy nem olyan látványos, mint a top 10 listánk többi eszköze, de vannak olyan helyzetek, amikor egy egyszerűbb eszköz, mint a Timeline Maker, a legalkalmasabb. Nincs benne extra funkció, mint például feladatkezelés vagy napi tervező sablonok, de ha egy egyszerű projektütemterv-eszközt keresel, akkor ez lehet a neked való.
A Timeline Maker lehetővé teszi, hogy saját adatait Excel CSV, TXT vagy Microsoft Project fájlból vigye be. Válasszon az öt idővonal-diagramstílus közül, és a szoftver automatikusan generálja az opciókat. Exportálja az idővonalát e-mailben, PNG, JPEG, HTML, PDF, GIF vagy akár PowerPoint formátumban, hogy megoszthassa azt a csapatával vagy a főnökével.
A Timeline Maker legjobb funkciói:
- Fizessen egyszeri licencért, és a Timeline Maker örökre az Öné lesz.
- Próbáljon ki öt különböző ütemterv-stílust egyetlen kattintással
- Dokumentumok és fájlok csatolásával kontextust adhat az ütemtervekhez.
A Timeline Maker korlátai:
- A listán szereplő többi projektmenedzsment idővonal-eszközzel ellentétben a Timeline Maker nem kínál robusztus munkamenedzsment funkciókat.
- A Timeline Maker nem rendelkezik sok értékeléssel.
Timeline Maker árak:
- Egyéni életre szóló licenc: 149 USD (egyszeri díj)
- Kisvállalkozói csomag: 299 dollár három felhasználóra szóló életre szóló licencért
- Vállalati: 535 dollártól öt felhasználós életre szóló licenccel
Timeline Maker értékelések és vélemények:
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Készítsen idővonalat a Google Docs-ban!
6. GanttPRO
Ahogy a neve is sugallja, a GanttPRO egy projektvizualizációs eszköz, amely Gantt-diagramokra specializálódott. A Work Breakdown Structure (WSB) nézet a szoftverprojekteket végrehajtható feladatokra bontja, így még a legbonyolultabb munkafolyamatok is könnyen követhetők.
A GanttPRO egy interaktív Gantt-diagramkészítő, amely egyszerre több projektet is képes kezelni. Eszközökkel rendelkezik az erőforrások kezeléséhez, a projektköltségek becsléséhez és a fájlok csapatával való megosztásához, mindössze néhány kattintással.
A GanttPRO legjobb funkciói:
- A GanttPRO automatikus projektütemezéssel rendelkezik.
- Az emberek imádják a felhasználóbarát drag-and-drop felületet.
- Kezelje az időt és vegyen részt a csapatmunkában egy platformon
A GanttPRO korlátai:
- Egyes felhasználók szerint a felület és a dizájn kissé elavult.
- Mások azt szeretnék, ha a GanttPRO jobb ügyfélszolgálatot nyújtana.
GanttPRO árak:
- Alap: 7,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Pro: 12,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Üzleti: 19,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
GanttPRO értékelések és vélemények:
- G2: 4. 8/5 (450+ értékelés)
- Capterra: 4. 8/5 (440+ értékelés)
7. Toggl Plan
A Toggl-t valószínűleg időkövető alkalmazásként ismeri, a Toggl Plan pedig egy projektvizualizációra tervezett melléktermék. Ha már egyébként is a Toggl-ban követi az időt, a két termék zökkenőmentesen integrálható, így a Toggl Plan választása egyszerűen logikus. ?
A Toggl integrációval zökkenőmentesen átvihet adatokat a két termék között, projektre vonatkozó információkat nyerhet ki csapata időkövetési adataiból, és biztosíthatja a pontos számlázást.
A Toggl Plan legjobb funkciói:
- Vizualizálja csapata idejét és feladatait egy helyen
- Egyszerűsítse a csapat ütemezését egy megosztott naptár nézettel
- Ügyfeleket vendégként meghívhat egy megosztott projektbe, szerepkörökön alapuló jogosultságokkal.
A Toggl Plan korlátai:
- Több felhasználó is azt állítja, hogy eleinte nehezen tudtak megszokni az alkalmazást és megtalálni benne mindent.
- Mások azt szeretnék, ha a Toggl Plan több integrációval rendelkezne.
Toggl Plan árak:
- Csapat: 8 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Üzleti: 13,35 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
Toggl Plan értékelések és vélemények:
- G2: 4. 3/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (110+ értékelés)
Nézze meg ezeket a Toggl alternatívákat!
8. Trello
A Trello elsősorban egy digitális Kanban tábla projektmenedzsmenthez. Mivel a Kanban táblák már eleve nagyon vizuálisak, ez a Trello-t automatikusan a legjobb projektmenedzsment szoftverek top 10 listájára emeli.
Válasszon a Tábla, Idővonal, Táblázat, Naptár, Műszerfal, Térkép és Munkaterület nézetek közül, hogy jobban megérthesse projektjeit. Az Idővonal nézet különösen hasznos a projekt idővonalainak vizualizálásához: kövesse nyomon a sprinteket, a célokat és a határidőket a folyamatában egy helyen.
A Trello legjobb funkciói:
- Használja a Power-Up funkciót a meglévő eszközeinek Trello plug-inekkel való integrálásához.
- A Trello Butler automatizálási funkciója zökkenőmentesen végigvezeti csapatát a kialakított munkafolyamatokon.
- Próbálja ki a Trello sablonokat mindenre, az új alkalmazottak beilleszkedésétől a vezető menedzsmentig.
A Trello korlátai:
- A Trello ingyenes csomagja korlátozza az integrációkat, a funkciókat és a mellékletek méretét.
- Egyes felhasználók szerint a Trello jelentéskészítő funkciója nem elég testreszabható.
Trello árak:
- Ingyenes
- Alapcsomag: 5 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Prémium: 10 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Trello értékelések és vélemények:
- G2: 4. 4/5 (13 300+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 22 600 értékelés)
Nézze meg ezeket a Trello alternatívákat!
9. Notion
Tudta, hogy a Notion sokkal több, mint egy jegyzetelő alkalmazás? Ez az eszköz wikiket, dokumentumokat és projekteket egyesít egy helyen. És igen: projektmenedzsment idővonal-eszközként is kiváló választás.
Használja a Notion projektmenedzsment idővonal nézetét, hogy lássa, hogyan illeszkednek egymáshoz az egész projekt vagy projektek. A munkát adatbázis, naptár vagy táblázat nézetben is megjelenítheti a konkrét projektfeladatok között.
A Notion legjobb funkciói:
- Bár még nem jelent meg, a Notion hamarosan kiadja a munkafolyamat-automatizálás legfontosabb funkcióit.
- A feladatok felosztása alfeladatokra és a függőségek hozzárendelése
- A projekt előrehaladásának figyelemmel kísérése a Notion állapotsorával
A Notion korlátai:
- A Notion más projektmenedzsment eszközökhöz képest kevés integrációval rendelkezik.
- Egyes felhasználók szerint a felület sok adat feldolgozása során hibásan működhet.
Notion árak:
- Ingyenes
- Plusz: 8 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Notion értékelések és vélemények:
- G2: 4. 7/5 (4700+ értékelés)
- Capterra: 4. 7/5 (1800+ értékelés)
Nézze meg ezeket a Notion alternatívákat!
10. Asana
Az Asana egy robusztus projektmenedzsment eszköz, amely célokat, csapatmunka-terhelés nyomon követést, automatizálást, űrlapokat és megosztott naptárakat tartalmaz. Az Asana Timeline nézet segítségével feladatok Kanban táblaként, listaként, idővonalaként, naptárként vagy Gantt-diagramként jeleníthetők meg. Ha pedig úgy dönt, hogy más perspektívából szeretné megtekinteni az egészet, az Asana segítségével egyetlen kattintással megváltoztathatja a nézetet.
Az Asana legjobb funkciói:
- Használja a drag-and-drop munkafolyamat-építőt a csapat munkaterhelésének automatizálásához.
- Valós idejű termelékenységi jelentések
- Mérje meg a csapattagok feladatainak terhelését a Workload funkcióval
Az Asana korlátai:
- Egyes felhasználók szerint a keresési funkció nem olyan hatékony, mint szeretnék.
- Mások szerint az Asana nem intuitív az új felhasználók számára.
Asana árak:
- Ingyenes
- Prémium: 10,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Üzleti: 24,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
Asana értékelések és vélemények:
- G2: 4. 3/5 (9400+ értékelés)
- Capterra: 4. 5/5 (12 100+ értékelés)
Nézze meg ezeket az Asana alternatívákat!
Kezdje el létrehozni a projekt ütemtervét a projektmenedzsment szoftver segítségével
Akár marketingkampányt hozol létre, akár alkalmazást fejlesztesz, szükséged van egy projektütemtervre, hogy a csapatoddal együtt végigcsinálhassátok a feladatot. Ahelyett, hogy papírra firkálnál vagy egyszerűen csak felsorolnád a feladatokat, a megfelelő projektütemterv-szoftverrel mindent azonnal vizualizálhatsz. ?
Szabadon kiválaszthatja a listán szereplő kedvenc opcióját, de ha unja a különböző platformok közötti váltogatást, válassza a ClickUp-ot. Dokumentumait, tábláit, projektjeit, feladatait és csapatait egy helyen gyűjtjük össze. Robusztus sablonkönyvtárunk tökéletes a projekt ütemtervek vizualizálásához, de tartalmaz sablonokat mindenhez, a könyveléstől a HR-ig.
Ismerje meg első kézből a ClickUp erejét: hozza létre ingyenesen saját ClickUp munkaterületét.