A 10 legjobb projektütemterv-szoftver 2025-ben

Ha valaha is próbáltál egykerékű biciklin egyensúlyozni, miközben lángoló fáklyákat és alkalmanként metaforikus késeket zsonglőrködtél, akkor már van némi fogalmad arról, milyen egy komplex projekt menedzselése. ?

A projektek, határidők és csapatok kezelése nem könnyű feladat, de tudjuk, hogy Ön készen áll a kihívásra. Projektmenedzserként (PM) csak a megfelelő eszközökre van szüksége, hogy a lehető legjobban kihasználhassa erőforrásait.

Bár a költségvetés és a csapat szakértelme természetesen fontos, az időzítés is nagy szerepet játszik. Szükséged van egy eszközre, amellyel vizualizálhatod a projekt feladatait és mindent időben futtathatsz – és itt jönnek jól a projektütemterv-szoftverek. ?️

Ebben az útmutatóban elmagyarázzuk, hogy mik a projektütemtervek és miért van rájuk szükség, valamint megosztjuk 10 kedvenc projektütemterv-szoftverünket 2024-re.

Mi az a projektütemterv?

A projekt ütemterv a projekt feladatait és mérföldköveit ábrázolja vizuálisan, egy adott időszakra lebontva. Gondoljon a projekt ütemtervére úgy, mint egy útitervre, amely végigvezeti Önt a projekt minden lépésén, a kezdetektől a befejezésig.

A projektütemények segítenek a projektmenedzsereknek megérteni, hogy mit kell mikor elvégezni, milyen függőségek vannak a feladatok között, és hogyan kell továbbhaladni.

Tegye projektütemtervét könnyebben áttekinthetővé hálózati diagrammal, a ClickUp Gantt-diagramjával vagy más módszerrel.

Minden projekt ütemterv egyedi, de általában mindegyik tartalmazza a következő elemeket.

Feladatok: Ezek azok a konkrét tevékenységek, amelyeket le kell pipálnia a listájáról. Meghatározott kezdési és befejezési dátummal rendelkeznek.

Mérföldkövek : Ezek a projekt fontos ellenőrzési pontjai.

Függőségek : A függő feladatok más feladatok befejezésétől függenek.

Időtartam: Ez azt az időt jelenti, amely alatt a csapatod egy feladatot elvégzi.

Erőforrások: Ez az egyes feladatok elvégzéséért felelős megbízottakra vagy csapatokra utal.

Ahelyett, hogy csak felsorolná projektjeit egy lista nézetben, egy projektütemterv-eszköz mindezeket a tényezőket vizualizálja Önnek. A munkaterhelés vizualizálása nagyobb áttekinthetőséget biztosít, és a nagyobb áttekinthetőség jobb projektmenedzserré teszi Önt. ?

Ne feledje, hogy a projekt ütemterv nem azonos a Gantt-diagrammal, bár hasonlóak. A Gantt-diagram sok részletet mutat egy nézetben, míg az ütemterv nézet gyors áttekintést ad arról, hogy minden hogyan illeszkedik egymáshoz.

Ha szeretné vizualizálni projektje ütemtervét és jövőbeli eseményeit, akkor a projektütemterv-szoftverre van szüksége.

A projektütemterv-szoftverek előnyei

Lehet-e sikeres a projektmenedzsment projektütemterv nélkül? Természetesen, de egy projektmenedzsment ütemezési eszköz jelentősen megkönnyíti a projektmenedzser munkáját – miért ne használná hát?

A projektütemterv-eszközök számos előnnyel járnak, többek között:

A munkaerő, a berendezések és az anyagok jobb kezelése

Proaktív kockázatkezelés

Fokozott csapatfelelősség a feladatok függőségei és a mérföldkövek révén

Automatizálások és egyéb időtakarékos eszközök projektmenedzserek számára

Mit veszíthet? Minden projektmenedzser arról álmodozik, hogy nagyobb átláthatóságot és felelősségvállalást érjen el a teljes projekt során, és egy projektmenedzsment ütemterv-eszköz pontosan ezt teszi.

A 10 legjobb projektütemterv-szoftver

Készen állsz arra, hogy saját magad is meggyőződj a projektütemterv-szoftverek hatékonyságáról? Mi segítünk neked, barátom. ?

Nézze meg a 2024-es év 10 legjobb projektütemterv-eszközének listáját, hogy megtalálja a csapatának legmegfelelőbbet.

Több projekt ütemezését, a függőségek kezelését és az összes feladat fontossági sorrendbe állítását elvégezheti a ClickUp Timeline nézetében.

Meglepetés! A ClickUp mindenki kedvenc termelékenységi csomagja, így nem meglepő, hogy robusztus projektütemterv-szoftverünk is van.

Ha saját idővonal nézetet szeretne létrehozni a ClickUp-ban, lépjen a meglévő munkaterületére, és adja hozzá az idővonal nézetet. Ennyi!

Gyerekjáték a munkaterületet átalakítani egy világos és vizuálisan jól áttekinthető ütemtervvé, amelyet a csapatod is áttekinthet. De ez csak a kezdet: a ClickUp sokkal többet kínál, mint feladatkezelési és projektvizualizációs eszközöket. ✨

Ha részletesebb információkat szeretne látni a projektekről, váltson át a ClickUp Gantt-diagram nézetre. A Gantt-diagram nézetből madártávlatból láthatja az összes teret, projektet és listát. Egy helyen együttműködhet a csapatával, nyomon követheti a feladatok függőségeit, és rangsorolhatja a feladatokat és projekteket.

Egy projektmenedzser nem lehet egyszerre mindenhol jelen, de a ClickUp egy platformba egyesíti az összes munkát, így a projektmenedzsment gyerekjáték lesz.

Ó, és említettük már a sablonokat? Használja a ClickUp projektütemterv-táblás sablonját, hogy egy kényelmes irányítópulton láthassa az ütemtervét. A ClickUp kitölthető ütemterv-sablon segítségével könnyen és gyorsan megtervezheti projektjeit és eseményeit. De ne aggódjon, ha Ön Gantt-rajongó, akkor a ClickUp Gantt ütemterv-sablon is az Ön rendelkezésére áll.

A ClickUp legjobb funkciói:

A ClickUp korlátai:

A ClickUp olyan sok funkcióval rendelkezik, hogy az új felhasználók néha túl bonyolultnak találják a platformot.

A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkaterületenkénti tagként.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4. 7/5 (8300+ értékelés)

Capterra: 4. 7/5 (3700+ értékelés)

2. Wrike

via Wrike

A Wrike egy projektmenedzsment eszköz, amelyet projekttervezéshez, Kanban táblákhoz és kreatív jóváhagyásokhoz használnak. Ez népszerű együttműködési eszközzé teszi a kreatív csapatok számára, de bármilyen típusú csapat használhatja a Wrike-ot a folyamatok felgyorsításához és időmegtakarításhoz.

A Wrike Dashboards vizualizálja a feladatokat és a folyamatokat. Egyedi mezőket is lehetővé tesz, így szinte bármilyen típusú jelentést létrehozhat valós idejű adatokkal.

A Wrike legjobb funkciói:

Ütemezés megosztott naptárakkal

A Workload View egy drag-and-drop eszköz az erőforrások kezeléséhez.

A bevételkezelő eszközzel nyomon követheti a számlázható órákat és költségeket.

A Wrike korlátai:

Egyes felhasználók szerint a Wrike nehezen kezelhető és elavultnak tűnik.

Mások szerint nehéz átfogó képet kapni a munkájukról.

Wrike árak:

Ingyenes

Csapat: 9,80 USD/hó felhasználónként, 2–25 felhasználó esetén

Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként, 5–200 felhasználó esetén

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Pinnacle: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Wrike értékelések és vélemények:

G2: 4. 2/5 (3400+ értékelés)

Capterra: 4. 3/5 (2400+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Wrike alternatívákat!

3. Monday. com

A Monday.com kész munkafolyamatokat kínál értékesítési csapatok, projektmenedzserek, HR-esek, szoftverfejlesztők és mások számára. Tekintse meg projektjeit Kanban, Timeline, Workload vagy Gantt nézetben, hogy a feladatokat, mérföldköveket és függőségeket a saját igényeinek megfelelően vizualizálhassa.

Használja a Monday.com irányítópultjait valós idejű betekintéshez. Ez az időtakarékos funkció elengedhetetlen minden projektmenedzser számára, különösen, ha több projektet is egyszerre kezel (és tudjuk, hogy valószínűleg így van). ?

Monday.com legjobb funkciói:

A Monday.com olyan eszközökkel integrálható, mint a Zoom, a Slack, a Mailchimp, a Google Drive, az Outlook és még sok más.

Munkamegbízásokat kezel? Használja a Monday.com Forms szolgáltatást testreszabható belső űrlapok létrehozásához.

A Monday.com automatizált időkövetési, határidő-kezelési, függőségi és egyéb funkciókkal rendelkezik.

Monday.com korlátai:

Egyes felhasználók szerint nehéz nyomon követni a projekt céljait.

Mások szerint a Monday.com nem kínál olyan sok testreszabási lehetőséget, mint más platformok.

Monday.com árak:

Ingyenes

Alap: 8 USD/hó/felhasználó, éves számlázással

Alapcsomag: 10 USD/hó/felhasználó, éves számlázással

Pro: 19 USD/hó/felhasználó, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Monday értékelések és vélemények:

G2: 4. 7/5 (8500+ értékelés)

Capterra: N/A

4. Jira

via Jira

A Jira egy projektmenedzsment eszköz, amelyet fejlesztői csapatok használnak projektek tervezéséhez, feladatok nyomon követéséhez, kiadások kezeléséhez, jelentések készítéséhez és feladatok automatizálásához.

A Jira Timelines egy interaktív funkció, amely vizualizálja a munkatételeket, a függőségeket és a kiadásokat. Agilis csapatok számára készült, és a projektmenedzsereknek egérkattintással több csapat és projekt áttekintését kínálja.

A Jira legjobb funkciói:

Hozzon létre Scrum vagy Kanban táblákat

Gyorsan vizualizálhatja az előrehaladást egy kattintással létrehozható jelentésekkel

Testreszabhatja a munkafolyamatokat, hogy csapata jobban szervezett legyen.

A Jira korlátai:

A Jira fejlesztői csapatok számára készült, így ha Ön nem fejlesztő, akkor valószínűleg nem fogja tudni kihasználni az előnyeit.

Egyes felhasználók szerint a Jira sok mozgó alkatrésszel rendelkezik és nehezen használható.

Jira árak:

Ingyenes

Alapcsomag: 7,75 USD/hó felhasználónként

Prémium: 15,25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jira értékelések és vélemények:

G2: 4. 3/5 (5400+ értékelés)

Capterra: 4. 4/5 (több mint 13 200 értékelés)

Nézze meg ezeket a Jira alternatívákat!

5. Timeline Maker

via Timeline Maker

Lehet, hogy nem olyan látványos, mint a top 10 listánk többi eszköze, de vannak olyan helyzetek, amikor egy egyszerűbb eszköz, mint a Timeline Maker, a legalkalmasabb. Nincs benne extra funkció, mint például feladatkezelés vagy napi tervező sablonok, de ha egy egyszerű projektütemterv-eszközt keresel, akkor ez lehet a neked való.

A Timeline Maker lehetővé teszi, hogy saját adatait Excel CSV, TXT vagy Microsoft Project fájlból vigye be. Válasszon az öt idővonal-diagramstílus közül, és a szoftver automatikusan generálja az opciókat. Exportálja az idővonalát e-mailben, PNG, JPEG, HTML, PDF, GIF vagy akár PowerPoint formátumban, hogy megoszthassa azt a csapatával vagy a főnökével.

A Timeline Maker legjobb funkciói:

Fizessen egyszeri licencért, és a Timeline Maker örökre az Öné lesz.

Próbáljon ki öt különböző ütemterv-stílust egyetlen kattintással

Dokumentumok és fájlok csatolásával kontextust adhat az ütemtervekhez.

A Timeline Maker korlátai:

A listán szereplő többi projektmenedzsment idővonal-eszközzel ellentétben a Timeline Maker nem kínál robusztus munkamenedzsment funkciókat.

A Timeline Maker nem rendelkezik sok értékeléssel.

Timeline Maker árak:

Egyéni életre szóló licenc: 149 USD (egyszeri díj)

Kisvállalkozói csomag: 299 dollár három felhasználóra szóló életre szóló licencért

Vállalati: 535 dollártól öt felhasználós életre szóló licenccel

Timeline Maker értékelések és vélemények:

G2: N/A

Capterra: N/A

Készítsen idővonalat a Google Docs-ban!

6. GanttPRO

via GanttPRO

Ahogy a neve is sugallja, a GanttPRO egy projektvizualizációs eszköz, amely Gantt-diagramokra specializálódott. A Work Breakdown Structure (WSB) nézet a szoftverprojekteket végrehajtható feladatokra bontja, így még a legbonyolultabb munkafolyamatok is könnyen követhetők.

A GanttPRO egy interaktív Gantt-diagramkészítő, amely egyszerre több projektet is képes kezelni. Eszközökkel rendelkezik az erőforrások kezeléséhez, a projektköltségek becsléséhez és a fájlok csapatával való megosztásához, mindössze néhány kattintással.

A GanttPRO legjobb funkciói:

A GanttPRO automatikus projektütemezéssel rendelkezik.

Az emberek imádják a felhasználóbarát drag-and-drop felületet.

Kezelje az időt és vegyen részt a csapatmunkában egy platformon

A GanttPRO korlátai:

Egyes felhasználók szerint a felület és a dizájn kissé elavult.

Mások azt szeretnék, ha a GanttPRO jobb ügyfélszolgálatot nyújtana.

GanttPRO árak:

Alap: 7,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Pro: 12,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 19,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

GanttPRO értékelések és vélemények:

G2: 4. 8/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4. 8/5 (440+ értékelés)

7. Toggl Plan

via Toggl Plan

A Toggl-t valószínűleg időkövető alkalmazásként ismeri, a Toggl Plan pedig egy projektvizualizációra tervezett melléktermék. Ha már egyébként is a Toggl-ban követi az időt, a két termék zökkenőmentesen integrálható, így a Toggl Plan választása egyszerűen logikus. ?

A Toggl integrációval zökkenőmentesen átvihet adatokat a két termék között, projektre vonatkozó információkat nyerhet ki csapata időkövetési adataiból, és biztosíthatja a pontos számlázást.

A Toggl Plan legjobb funkciói:

Vizualizálja csapata idejét és feladatait egy helyen

Egyszerűsítse a csapat ütemezését egy megosztott naptár nézettel

Ügyfeleket vendégként meghívhat egy megosztott projektbe, szerepkörökön alapuló jogosultságokkal.

A Toggl Plan korlátai:

Több felhasználó is azt állítja, hogy eleinte nehezen tudtak megszokni az alkalmazást és megtalálni benne mindent.

Mások azt szeretnék, ha a Toggl Plan több integrációval rendelkezne.

Toggl Plan árak:

Csapat: 8 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 13,35 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Toggl Plan értékelések és vélemények:

G2: 4. 3/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (110+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Toggl alternatívákat!

8. Trello

via Trello

A Trello elsősorban egy digitális Kanban tábla projektmenedzsmenthez. Mivel a Kanban táblák már eleve nagyon vizuálisak, ez a Trello-t automatikusan a legjobb projektmenedzsment szoftverek top 10 listájára emeli.

Válasszon a Tábla, Idővonal, Táblázat, Naptár, Műszerfal, Térkép és Munkaterület nézetek közül, hogy jobban megérthesse projektjeit. Az Idővonal nézet különösen hasznos a projekt idővonalainak vizualizálásához: kövesse nyomon a sprinteket, a célokat és a határidőket a folyamatában egy helyen.

A Trello legjobb funkciói:

Használja a Power-Up funkciót a meglévő eszközeinek Trello plug-inekkel való integrálásához.

A Trello Butler automatizálási funkciója zökkenőmentesen végigvezeti csapatát a kialakított munkafolyamatokon.

Próbálja ki a Trello sablonokat mindenre, az új alkalmazottak beilleszkedésétől a vezető menedzsmentig.

A Trello korlátai:

A Trello ingyenes csomagja korlátozza az integrációkat, a funkciókat és a mellékletek méretét.

Egyes felhasználók szerint a Trello jelentéskészítő funkciója nem elég testreszabható.

Trello árak:

Ingyenes

Alapcsomag: 5 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Prémium: 10 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Trello értékelések és vélemények:

G2: 4. 4/5 (13 300+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 22 600 értékelés)

Nézze meg ezeket a Trello alternatívákat!

9. Notion

via Notion

Tudta, hogy a Notion sokkal több, mint egy jegyzetelő alkalmazás? Ez az eszköz wikiket, dokumentumokat és projekteket egyesít egy helyen. És igen: projektmenedzsment idővonal-eszközként is kiváló választás.

Használja a Notion projektmenedzsment idővonal nézetét, hogy lássa, hogyan illeszkednek egymáshoz az egész projekt vagy projektek. A munkát adatbázis, naptár vagy táblázat nézetben is megjelenítheti a konkrét projektfeladatok között.

A Notion legjobb funkciói:

Bár még nem jelent meg, a Notion hamarosan kiadja a munkafolyamat-automatizálás legfontosabb funkcióit.

A feladatok felosztása alfeladatokra és a függőségek hozzárendelése

A projekt előrehaladásának figyelemmel kísérése a Notion állapotsorával

A Notion korlátai:

A Notion más projektmenedzsment eszközökhöz képest kevés integrációval rendelkezik.

Egyes felhasználók szerint a felület sok adat feldolgozása során hibásan működhet.

Notion árak:

Ingyenes

Plusz: 8 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Notion értékelések és vélemények:

G2: 4. 7/5 (4700+ értékelés)

Capterra: 4. 7/5 (1800+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Notion alternatívákat!

10. Asana

via Asana

Az Asana egy robusztus projektmenedzsment eszköz, amely célokat, csapatmunka-terhelés nyomon követést, automatizálást, űrlapokat és megosztott naptárakat tartalmaz. Az Asana Timeline nézet segítségével feladatok Kanban táblaként, listaként, idővonalaként, naptárként vagy Gantt-diagramként jeleníthetők meg. Ha pedig úgy dönt, hogy más perspektívából szeretné megtekinteni az egészet, az Asana segítségével egyetlen kattintással megváltoztathatja a nézetet.

Az Asana legjobb funkciói:

Használja a drag-and-drop munkafolyamat-építőt a csapat munkaterhelésének automatizálásához.

Valós idejű termelékenységi jelentések

Mérje meg a csapattagok feladatainak terhelését a Workload funkcióval

Az Asana korlátai:

Egyes felhasználók szerint a keresési funkció nem olyan hatékony, mint szeretnék.

Mások szerint az Asana nem intuitív az új felhasználók számára.

Asana árak:

Ingyenes

Prémium: 10,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 24,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Asana értékelések és vélemények:

G2: 4. 3/5 (9400+ értékelés)

Capterra: 4. 5/5 (12 100+ értékelés)

Nézze meg ezeket az Asana alternatívákat!

Kezdje el létrehozni a projekt ütemtervét a projektmenedzsment szoftver segítségével

Akár marketingkampányt hozol létre, akár alkalmazást fejlesztesz, szükséged van egy projektütemtervre, hogy a csapatoddal együtt végigcsinálhassátok a feladatot. Ahelyett, hogy papírra firkálnál vagy egyszerűen csak felsorolnád a feladatokat, a megfelelő projektütemterv-szoftverrel mindent azonnal vizualizálhatsz. ?

Szabadon kiválaszthatja a listán szereplő kedvenc opcióját, de ha unja a különböző platformok közötti váltogatást, válassza a ClickUp-ot. Dokumentumait, tábláit, projektjeit, feladatait és csapatait egy helyen gyűjtjük össze. Robusztus sablonkönyvtárunk tökéletes a projekt ütemtervek vizualizálásához, de tartalmaz sablonokat mindenhez, a könyveléstől a HR-ig.

Ismerje meg első kézből a ClickUp erejét: hozza létre ingyenesen saját ClickUp munkaterületét.