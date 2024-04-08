Pipedrive vs. Trello: melyik táblás eszköz a legjobb?

Az ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) elsajátítása elengedhetetlen, ha az üzleti növekedést szeretné elérni. A Stella Connect felmérése szerint a fogyasztók 50%-a az ügyfélszolgálatot tartja szem előtt, amikor márkák között választ.

A legtöbb menedzser egyetért abban, hogy a Kanban táblák a titka a CRM munkafolyamatok, ügyfelek és potenciális ügyfelek vizualizálásának és kezelésének a értékesítési folyamat különböző szakaszaiban. A Pipedrive és a Trello a két legnépszerűbb Kanban-stílusú eszköz, de vajon az egyik jobb, mint a másik?

Első ránézésre nagyon hasonlóak: a drag-and-drop kialakítás, a több száz integráció és a robusztus feladatkezelési lehetőségek jelentősen növelhetik csapata hatékonyságát. De ha jobban megnézzük, láthatjuk, hogy mindkét eszköz egyedi célokat szolgál a marketing- és értékesítési csapatok számára.

Felvesszük pártatlan nyomozói kalapunkat, és elviszünk Önt egy Pipedrive vs. Trello utazásra. Tekintse át átfogó funkció-összehasonlításunkat, és döntse el, melyik projektmenedzsment szoftver a nyertes.

És ki tudja, talán talál egy szuper alternatívát, amely minden CRM- és projektmenedzsment-szoftver igényét kielégíti. ⭐

Mi az a Pipedrive?

A Pipedrive egy népszerű, felhőalapú CRM eszköz, amely az értékesítésre összpontosít. Hatékony funkciókkal rendelkezik az értékesítési folyamatok vizualizálásához, testreszabásához és kezeléséhez, a ügyfélélmény javításához és a csapatmunka elősegítéséhez. 😍

A Pipedrive imádja a Kanban táblákat – lehetővé teszi, hogy testreszabott pipeline táblákat hozzon létre, és minden szakaszt kártyákkal (vagy ügyletekkel) ábrázoljon, amelyeket egyszerű drag-and-drop műveletekkel mozgathat. Használja őket az értékesítési lépések felvázolásához és az ügyfelek különböző státuszok közötti útjának nyomon követéséhez.

A CRM varázsló kiváló leadszűrési és szegmentálási lehetőségekkel rendelkezik, és a táblázat egyetlen áttekintése megmutatja, hol állsz a különböző potenciális ügyfelekkel az értékesítési folyamatban. Könnyedén nyomon követheted a projekteket a naptár nézetben, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a Pipedrive-ot igazi együttműködési eszközként használják.

Ezzel a hatékony eszközzel személyre szabott élményeket teremthet ügyfeleinek. A feladatok automatizálása, az AI-alapú értékesítési asszisztens, a potenciális ügyfelek generálásának funkciói, az e-mailes marketing és a csevegőrobotok csak néhány azok közül a lehetőségek közül, amelyek hatékonyabbá teszik a munkafolyamatokat és időt takarítanak meg Önnek.

A Pipedrive funkciói

Mi teszi a Pipedrive-ot olyan népszerűvé? Nézzük meg a legfontosabb funkcióit!

1. Értékesítési automatizálás

Ha megkérdezi az értékesítőket, miért szeretik a Pipedrive-ot, biztosan sokan dicsérni fogják az értékesítés automatizálási lehetőségeit. Az eszköz felismeri az értékesítők előtt álló kihívásokat, mint például a unalmas adminisztráció, a potenciális ügyfelek kezelése és az értékesítési folyamat előrejelzése. De ez az eszköz robusztus automatizálási funkcióival (Advanced és magasabb csomagokban elérhető) segít leküzdeni ezeket a kihívásokat.

Forrás: Pipedrive

Az értékesítési folyamat szinte minden részét automatizálhatja. Néhány kattintással személyre szabott e-maileket küldhet potenciális ügyfeleknek, nyomon követheti az inaktív ügyleteket, továbbíthatja az ügyleteket a folyamatban, és előre jelezheti a bevételeket. A Pipedrive lehetővé teszi, hogy saját automatizálási folyamatokat állítson be trigger és akció eseményekkel. Akár előre elkészített munkafolyamat-automatizálási sablonokat is használhat, hogy még könnyebbé tegye a folyamatot!

2. Robusztus jelentési lehetőségek

Minden CRM eszköz rendelkezik jelentéskészítési opciókkal, akkor miért ez a Pipedrive kiemelkedő jellemzője? Nos, a platform egy lépéssel tovább megy, és lehetővé teszi, hogy megértsd és ápoljad az ügyfeleiddel való kapcsolataidat, valamint kihasználd az információkat üzleti növekedésed érdekében.

Forrás: Pipedrive

Az eszköz egyedi Insights irányítópulttal rendelkezik, amely segít azonosítani az ügyfelek trendjeit egy sor vizuálisan gazdag jelentés segítségével. A rendelkezésre álló mutatók és diagramok segítségével felismerheti a szűk keresztmetszeteket és azonosíthatja a marketingkampányok sikeres mintáit.

Az eszköz jelentési lehetőségei különösen hasznosak az értékesítési és CRM stratégiák tervezésekor. Az üzleti intelligencia adatai alapján, amelyek az üzletkötések sebességére és a bevételi célokra vonatkoznak, pontos előrejelzéseket és megalapozott döntéseket hozhat a további lépésekről. 💯

3. CRM-kiegészítők

A Pipedrive segítségével CRM-szuperképességekkel ruházhatja fel vállalatát a termelékenység, az együttműködés és a munkafolyamat-kezelés fokozására tervezett kiegészítőknek köszönhetően.

Egy népszerű kiegészítő a LeadBooster, amely lehetővé teszi a potenciális ügyfelek megszerzését és megszólítását chatbot segítségével, élő csevegéssel és webes űrlapokkal.

Ha szeretné látni, hogyan interagálnak a látogatók a webhelyével, használja a Web Visitors kiegészítőt. Ez megmutatja, kik látogatják a webhelyét, mennyi ideig maradnak ott, és mi érdekli őket a leginkább.

Egy másik értékes kiegészítő a Smart Docs, egy központi hub, amely olyan dokumentumok kezelésére szolgál, mint az ajánlatok, árajánlatok és szerződések.

A Pipedrive árai

Alapvető : 9,90 USD/hó felhasználónként

Haladó : 19,90 USD/hó felhasználónként

Professional : 39,90 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény : 49,90 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 59,90 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Mi az a Trello?

A Trello a táblázatos nézetre épül. Ez a projektmenedzsment platform Kanban táblákat használ fő felületként a Trello kártyák kezeléséhez. A platform segít a munkafolyamatok létrehozásában és kezelésében, a csapatok koordinálásában, valamint biztosítja, hogy minden projekt időben, minimális problémákkal valósuljon meg.

A Trello legnagyobb előnye a sokoldalúsága – kisebb módosításokkal az ilyen projektmenedzsment eszközök hatékony CRM-központtá válhatnak. Ezenkívül a Trello minden iparágban használható, legyen az pénzügy, egészség és wellness vagy nonprofit szervezetek.

A platform célja az időmegtakarítás. A Butler Trello beépített automatizálási eszközével szabályokat állíthat be, és biztosíthatja, hogy egyetlen feladat se maradjon elvégezve. Állítsa be a kiváltókat és a kívánt műveleteket, és nézze, ahogy a Trello elvégzi a nehéz munkát, míg Ön másra koncentrál. A Butler még az ismétlődő folyamatokat is felismeri, és javaslatokat tesz a rendelkezésre álló automatizálásokra.

A platform drag-and-drop kialakítása biztosítja a Kanban táblák zökkenőmentes használatát, és a feladatkezelést gyerekjátékká teszi.

A Trello funkciói

A Trello számos CRM-barát funkcióval rendelkezik. Nézzük meg néhány figyelemre méltó funkcióját!

1. Táblák, listák és kártyák

A Trello három varázsszava: táblák, listák és kártyák. Ezek segítségével áttekinthető képet kaphat projektjeiről, és nyomon követheti a csapat munkaterhelését és előrehaladását.

A Trello táblák minden élő projekt otthona. Itt adhatja hozzá és rendezheti a feladatokat, és mozgathatja az elemeket, hogy a felület mindig naprakész és rendezett legyen.

Via Trello

Minden Trello táblán listák találhatók, amelyek a feladatok különböző szakaszait jelzik, például „Teendők”, „Folyamatban”, „Felülvizsgálat alatt” és „Befejezve”, hogy a projektek kezelése egyszerűbb legyen. A listák gyors áttekintést nyújtanak a projekt előrehaladásáról, segítve a prioritások meghatározását és a munkafolyamatok testreszabását.

A kártyák egyedi feladatokat jelölnek, és olyan részleteket tartalmaznak, mint a megbízott személy, a határidő, a leírás és a mellékletek. A kártyákat listákba rendezheti húzással és elhelyezéssel, így biztosítva a hibátlan szervezést.

2. Több projektnézet

A perspektíva megváltoztatása segíthet felismerni a feladatokkal kapcsolatos kockázatokat és hatékonysági hiányosságokat, valamint olyan módszereket találni, amelyekkel optimalizálhatja projektmenedzsment folyamatait.

A Trello ezt több projektnézettel teszi lehetővé – pontosan hét nézettel. Az eszköz a Board nézetéről ismert, amely egy Kanban-stílusú nézet, amely az összes projekthez kapcsolódó feladatot kártyákként jeleníti meg, de a Trello felhasználói más elrendezéseket is élvezhetnek.

Via Trello

Például a Naptár és Idővonal nézetek segítségével láthatóvá teheti a határidőket, ütemterveket és munkaterheléseket. Próbálja ki a Műszerfal nézet különböző adatpontjait, és elemezze a kártyákat határidő, csapattag, lista vagy címke szerint.

3. Sablonok

A Trello több száz előre elkészített sablont kínál, amelyek segítenek Önnek és csapatának a csúcsra jutni! Az Ön kényelme érdekében a platform a sablonokat több kategóriába sorolja.

Használja a projektmenedzsment sablonokat a munkafolyamatok felépítéséhez, a megbeszélések nyomon követéséhez, a függőben lévő feladatok szervezéséhez és a feladatok „Elvégezve” jelöléséhez, hogy teljes mértékben élvezhesse a siker érzését! 😌

Fedezze fel a Trello értékesítési sablonjait, hogy CRM-központú lehetőségeket találjon. Használja például a CRM Pipeline sablont a potenciális ügyfelek rendezéséhez, a kapcsolattartási adatok kezeléséhez és az erőforrások központosításához, hogy a felhasználók könnyen navigálhassanak a folyamatokban. A Customer Success Board egy másik megbízható sablon, amely részletes áttekintést nyújt az egyes ügyfélfiókokról.

A Trello árai

Ingyenes verzió

Standard : 5 USD/hó felhasználónként

Prémium : 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Pipedrive kontra Trello: funkciók összehasonlítása

A Pipedrive és a Trello egyaránt hasznos eszközök, amelyek Kanban táblákat használnak a munkafolyamatok hatékonyságának növelésére, a folyamatok szervezésére és az együttműködés megkönnyítésére. Ugyanakkor a két eszköz számos fontos szempontból eltér egymástól, elsősorban alapvető felhasználásukban. A Pipedrive egy Kanban tábla CRM szakértő, amely az értékesítésre összpontosít, míg a Trello egy projektmenedzsment eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a kártyák húzását és elhelyezését a munkafolyamatok gyorsabbá tétele érdekében.

Ennek ellenére használatuk bizonyos mértékben átfedi egymást – a Pipedrive rendelkezik bizonyos projektmenedzsment funkciókkal, a Trello pedig CRM platformként is használható. Vívjunk meg egy három menetes Pipedrive vs. Trello mérkőzést, és nézzük meg, melyik eszköz kerül ki győztesen! 🥇

1. Automatizálás

Mindkét versenyző jól teljesít ezen a területen, lenyűgöző automatizálási funkciókkal az if-then forgatókönyvekhez. A Pipedrive értékesítésközpontú, ezért a legtöbb automatizálási lehetőség a potenciális ügyfelek generálása és hozzárendelése, valamint az adminisztratív feladatok, például a névjegyek tárolása körül forog. Jelenleg 36 előre elkészített automatizálási sablont kínál.

A Trello általánosabb automatizálási lehetőségeket kínál, hogy Kanban táblái rendezettek maradjanak. Butler funkciója előnyt jelenthet a Pipedrive-val szemben. A Butler kódolás nélküli automatizálást támogat praktikus parancsokkal és gazdag menüvel, sőt, ismétlődő feladatokhoz gyors hozzáadási automatizálásokat is javasol.

Ez rendkívül kényelmes azoknak a kezdőknek, akiknek nehézséget okoz annak meghatározása, hogy mit és hogyan automatizáljanak.

Összességében mindkét eszköz elsőrangú az automatizálás terén, de a Trello lehet, hogy előnyben van a dedikált Butler eszközének köszönhetően.

2. Együttműködés és kommunikáció

A csapatmunka és az átlátható kommunikáció minden vállalat számára elengedhetetlen, és a Pipedrive és a Trello fejlesztői is tisztában vannak ezzel. Ezt szem előtt tartva ezek a platformok lehetővé teszik, hogy megjegyzéseket hagyjon, kérdéseket tegyen fel és valós időben dolgozzon együtt munkatársaival, függetlenül a helyszíntől.

Mi a különbség? A Pipedrive robusztusabb külső, CRM-orientált kommunikációs lehetőségeket kínál. A Pipedrive segítségével néhány kattintással ellenőrizheti ügyfeleit és nyomon követheti potenciális ügyfeleit.

Mint projektmenedzsment eszköz, a Trello inkább a belső kommunikációra összpontosít – megjegyzéseket hagyhat a feladatlapokon, említéseket használhat és jegyzeteket készíthet. A platform még sablonokat is tartalmaz, amelyek egyszerűsítik az együttműködést. Például a Collaboration Board segít a projektek fontossági sorrendjének megállapításában és megbeszélésében a munkatársaival egy informálisabb környezetben a Pipedrive-ban.

Bár mindkét termék támogatja a távoli csapatokat, a Pipedrive az értékesítést elősegítő kommunikációs eszközök, például az e-mailes marketing és a nyomon követés tekintetében vonzóbb lehet az Ön számára. 📧

3. Integrációk

Az egyéb munkaeszközökkel való integrációk bármely platform funkcionalitását kibővíthetik, így nem meglepő, hogy mind a Pipedrive, mind a Trello rengeteg lehetőséget kínál.

Az integrációk számát tekintve a Pipedrive nyeri a csatát: több mint 400 integrációt kínál, míg a Trello 190-nél marad el.

Mivel a Pipedrive inkább értékesítésorientált, integrálható e-mail marketing, potenciális ügyfelek generálása, ajánlatok és szerződések, valamint könyvelés és számlázás platformokkal.

A Trello általánosabb integrációkat kínál az alábbi felhasználási esetekhez:

Fájlkezelés

HR és műveletek

Termék és kialakítás

Értékesítés és ügyfélszolgálat (tartalmazza az olyan opciókat, mint a noCRM. io és a Salesforce)

Bár az integrációk számát tekintve a Pipedrive áll nyerésre, mi döntetlennek tartjuk az eredményt. Ennek oka, hogy a Trello az Atlassian szoftveróriás leányvállalata, és zökkenőmentesen integrálható olyan testvértermékekkel, mint a Jira és a Confluence.

Pipedrive kontra Trello a Redditen

A technológia iránt érdeklődő Reddit-közösség nagy hitelességgel rendelkezik, amikor szoftverekről van szó. Megnéztünk néhány fórumot, hogy megnézzük, mit gondolnak a Reddit-felhasználók a Pipedrive-ról és a Trello-ról, mint CRM-eszközökről.

A felhasználók többsége úgy véli, hogy a Pipedrive egy megfelelő CRM eszköz kisvállalkozások számára. Íme egy kivonat egy fórumszálból:

„Kis- és középvállalkozások számára nagyon jól működik, de véleményem szerint nem teszi lehetővé a skálázható növekedést. Korlátozott a jogosultsági beállítások és az automatizálható funkciók száma tekintetében.”

Egyes felhasználók úgy vélik, hogy a Trello megfelelő CRM-megoldás, annak ellenére, hogy ez nem az elsődleges célja:

„A Trello soha nem ajánlott CRM-ként, ami érthető, mivel nem is hirdetik ilyen célra. Mégis úgy gondolom, hogy a prémium verzióban, ahol egyéni mezők adhatók hozzá, remekül működik CRM-ként, ha egyszerű kanban nézetet tartunk fenn az Új potenciális ügyfelek > megkeresett potenciális ügyfelek > forró potenciális ügyfelek > lezárt/elvesztett potenciális ügyfelek között.”

Egy másik szálban ez áll:

„Bárcsak a Trello valahogy könnyen átalakítható lenne CRM-mé. Az nagyszerű lenne. De eddig nem látom, hogy ez lehetséges lenne.”

Ismerje meg a ClickUp-ot: a legjobb alternatíva a Pipedrive és a Trello között

Fedezze fel a ClickUp több mint 15 nézetét, beleértve a kiterjedt Kanban táblákat, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A Pipedrive és a Trello között választva lényegében kompromisszumot köt. Az egyik tökéletes az értékesítésorientált CRM-hez, de hiányoznak belőle a fejlett PM-opciók, míg a másik egy PM-erőgép, de nem a legjobb választás az ügyfelek kezeléséhez.

Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy nem kell kompromisszumot kötnie? A ClickUp segítségével mindkét eszköz legjobb tulajdonságait élvezheti. Ez egy olyan all-in-one eszköz, amely csúcskategóriás PM és CRM funkciókkal segíti vállalatának fejlődését.

A potenciális ügyfelek kezelésétől és a meglévő ügyfelekkel való kapcsolatok ápolásától a belső kommunikáció és a különböző típusú és méretű projektek kezeléséig a ClickUp átalakíthatja folyamatokat.

Íme egy kis ízelítő azokról a figyelemre méltó funkciókról, amelyek a ClickUp-ot kiváló Pipedrive és Trello alternatívává teszik.

1. Vizualizálja és mikroszintűen irányítsa folyamatait a gazdag Kanban táblák segítségével

A ClickUp táblázatos nézetében néhány kattintással sprintpontokat, több felelőst, mellékleteket, címkéket és egyebeket adhat hozzá Kanban táblájához.

A ClickUp több mint 15 projektnézetet kínál, amelyek közül az egyik a Kanban-stílusú kártyákra összpontosít. A ClickUp Kanban táblák segítségével kezelheti az értékesítési folyamatokat, és a potenciális és meglévő ügyfeleket testreszabható kategóriákba sorolhatja. Ossza fel a kimerítő projekteket kezelhető feladatlapokra, és ábrázolja azokat állapotuk, határidejük vagy más, Ön által választott kritérium alapján.

A ClickUp Kanban táblák könnyen használhatók, köszönhetően a kártyák listák mentén történő mozgatására szolgáló drag-and-drop felületnek. Hozzon létre több testreszabott folyamatot olyan szakaszokkal, mint Kapcsolatfelvétel, Érdeklődés, Tárgyalás és Üzlet lezárása. Adjon hozzá feladatot, állítsa be a prioritásokat és a határidőket, majd rendezze és szűrje a munkafolyamatokat.

Több táblát kezel? Használja az Everything view funkciót, hogy központi, madártávlatból áttekintse az összes Kanban tábláját.

Több feladat szerkesztése unalmas lehet, ezért a ClickUp kifejlesztette a Tömeges műveletek eszköztárat. Használja azt, hogy egyszerre több feladatot frissítsen anélkül, hogy elhagyná a tábláját. A ClickUp Automations segítségével automatizálhat mindenféle rutinmunkát, beleértve a feladatok lead pozíció alapján történő kiosztását, az állapotok frissítését és az e-mailek elküldését a potenciális ügyfeleknek. Válasszon több mint 100 rutin opció közül, vagy hozzon létre sajátot.

A Kanban táblák együttműködésbarátok és a ClickUp mobilalkalmazás is támogatja őket. Csak adja hozzá csapatát a táblákhoz, és működjön együtt említések, dicsérő szálak, digitális táblák és korrektúra segítségével, többek között.

2. Ápolja ügyfélkapcsolatait a ClickUp CRM segítségével

Kezelje ügyféladatait, személyes feladatait és kommunikációját a ClickUp alkalmazásban bármilyen eszközről.

A ClickUp olyan, mint egy kaméleon – alkalmazkodik a különböző üzleti igényekhez. Robusztus projektmenedzsment funkciói miatt szeretné használni? Semmi gond! De ha átfogó CRM-csomagot keres, a ClickUp biztosan megfelel az elvárásainak. ✌️

A ClickUp CRM célja a testreszabott folyamat- és fiókkezelés révén a ügyfélszám növekedésének és az ügyfélelégedettségnek a gyorsítása. A csomagban szereplő funkciók egyaránt alkalmasak startupok és nagyvállalatok számára.

Többféle rugalmas nézet segítségével figyelemmel kísérheti a legfontosabb potenciális ügyfeleket, fiókokat, megrendeléseket, számlákat és ügyfélutakat. A testreszabott ClickUp űrlapok segítségével rögzítheti az ügyféladatokat, a személyre szabott mezők segítségével pedig kezelheti a kapcsolattartási információkat.

Bontsa le a célokat, feladatokat, agilis pontokat és projektállapotokat a rendkívül testreszabható ClickUp 3. 0 Dashboard segítségével.

Használja az 50+ widgetet tartalmazó irányítópultokat és jelentéskészítő eszközöket az ügyféladatok elemzéséhez, és szerezzen értékes betekintést a jól működő és a fejlesztésre szoruló folyamatokba.

Próbálja ki a ClickUp lenyűgöző e-mailkezelési funkcióit, hogy nyomon követhesse a potenciális ügyfeleket, projektinformációkat küldhessen az ügyfeleknek, és könnyedén együttműködhessen velük. Integrálja több mint 1000 munkaeszközzel, hogy egyszerűsítse a mindennapi folyamatokat.

3. Időt takaríthat meg és hatékonyságát növelheti a ClickUp CRM sablon segítségével

Ügyfelek, értékesítési folyamatok, teendők és egyebek kezelése a ClickUp egyszerű CRM-sablonjával a Lista nézetben

A ClickUp több mint 1000 sablont kínál különböző célokra. Válasszon a Kanban táblák és ügyfélkezelési sablonok közül, hogy csapata mindig lendületben maradjon. Az all-in-one pipeline menedzsmenthez van egy, amit mindenképpen ki kell próbálnia: a ClickUp CRM sablon.

Ez a sablon egy központi hub, amely minden, a folyamatokkal és az ügyfélkapcsolatokkal kapcsolatos információt tartalmaz. Számos szakértők által tervezett nézetet kínál az információk szervezéséhez.

Például az Account Details view (Fiók részletei nézet) segítségével létrehozhat egy listát a fiókjairól és lehetőségeiről, és státusz szerint rendezheti őket: Closed (Zárt), Proposal (Ajánlat), Demo (Bemutató) és Qualified Prospect (Minősített potenciális ügyfél)*. Öt egyéni mező segítségével adhat információkat a bejegyzéseiről:

Kapcsolat Alkalmazottak száma Szegmens Iparág Vállalati bevétel

Imádni fogja a Naptár nézetet – ez egy naptárat jelenít meg, amely tartalmazza a CRM-hez kapcsolódó találkozókat, feladatokat és eseményeket.

Használja ki a Sales Playbook nézet előnyeit, hogy összefoglalja a vállalati irányelveket, valamint az értékesítési és ügyfélkezelési szabályokat. Ez különösen hasznos új alkalmazottak képzése során. 🥰

Nem minden platform egyforma – miért elégedj meg a „jóval”, ha a „legjobbat” is megkaphatod? A ClickUp egy megbízható szoftvermegoldás mind projektmenedzserek, mind értékesítési csapatok számára, és a legjobb az egészben, hogy nagylelkű ingyenes csomagot kínál! Akár nagy, akár kis csapatokról van szó, a ClickUp a legjobb együttműködési eszköz minden csapat számára.

Korlátlan számú feladatot és tagot támogat, együttműködési dokumentumokat kínál, és még natív AI-asszisztenssel is rendelkezik. Próbálja ki még ma az ingyenes verziót, és tapasztalja meg, hogyan javítja ügyfélkapcsolatait! 🌞