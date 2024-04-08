Pipedrive vs. Trello: melyik táblás eszköz a legjobb?

Az ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) elsajátítása elengedhetetlen, ha az üzleti növekedést szeretné elérni. A Stella Connect felmérése szerint a fogyasztók 50%-a az ügyfélszolgálatot tartja szem előtt, amikor márkák között választ.
A legtöbb menedzser egyetért abban, hogy a Kanban táblák a titka a CRM munkafolyamatok, ügyfelek és potenciális ügyfelek vizualizálásának és kezelésének a értékesítési folyamat különböző szakaszaiban. A Pipedrive és a Trello a két legnépszerűbb Kanban-stílusú eszköz, de vajon az egyik jobb, mint a másik?
Első ránézésre nagyon hasonlóak: a drag-and-drop kialakítás, a több száz integráció és a robusztus feladatkezelési lehetőségek jelentősen növelhetik csapata hatékonyságát. De ha jobban megnézzük, láthatjuk, hogy mindkét eszköz egyedi célokat szolgál a marketing- és értékesítési csapatok számára.
Felvesszük pártatlan nyomozói kalapunkat, és elviszünk Önt egy Pipedrive vs. Trello utazásra. Tekintse át átfogó funkció-összehasonlításunkat, és döntse el, melyik projektmenedzsment szoftver a nyertes.
És ki tudja, talán talál egy szuper alternatívát, amely minden CRM- és projektmenedzsment-szoftver igényét kielégíti. ⭐
Mi az a Pipedrive?
A Pipedrive egy népszerű, felhőalapú CRM eszköz, amely az értékesítésre összpontosít. Hatékony funkciókkal rendelkezik az értékesítési folyamatok vizualizálásához, testreszabásához és kezeléséhez, a ügyfélélmény javításához és a csapatmunka elősegítéséhez. 😍
A Pipedrive imádja a Kanban táblákat – lehetővé teszi, hogy testreszabott pipeline táblákat hozzon létre, és minden szakaszt kártyákkal (vagy ügyletekkel) ábrázoljon, amelyeket egyszerű drag-and-drop műveletekkel mozgathat. Használja őket az értékesítési lépések felvázolásához és az ügyfelek különböző státuszok közötti útjának nyomon követéséhez.
A CRM varázsló kiváló leadszűrési és szegmentálási lehetőségekkel rendelkezik, és a táblázat egyetlen áttekintése megmutatja, hol állsz a különböző potenciális ügyfelekkel az értékesítési folyamatban. Könnyedén nyomon követheted a projekteket a naptár nézetben, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a Pipedrive-ot igazi együttműködési eszközként használják.
Ezzel a hatékony eszközzel személyre szabott élményeket teremthet ügyfeleinek. A feladatok automatizálása, az AI-alapú értékesítési asszisztens, a potenciális ügyfelek generálásának funkciói, az e-mailes marketing és a csevegőrobotok csak néhány azok közül a lehetőségek közül, amelyek hatékonyabbá teszik a munkafolyamatokat és időt takarítanak meg Önnek.
A Pipedrive funkciói
Mi teszi a Pipedrive-ot olyan népszerűvé? Nézzük meg a legfontosabb funkcióit!
1. Értékesítési automatizálás
Ha megkérdezi az értékesítőket, miért szeretik a Pipedrive-ot, biztosan sokan dicsérni fogják az értékesítés automatizálási lehetőségeit. Az eszköz felismeri az értékesítők előtt álló kihívásokat, mint például a unalmas adminisztráció, a potenciális ügyfelek kezelése és az értékesítési folyamat előrejelzése. De ez az eszköz robusztus automatizálási funkcióival (Advanced és magasabb csomagokban elérhető) segít leküzdeni ezeket a kihívásokat.
Az értékesítési folyamat szinte minden részét automatizálhatja. Néhány kattintással személyre szabott e-maileket küldhet potenciális ügyfeleknek, nyomon követheti az inaktív ügyleteket, továbbíthatja az ügyleteket a folyamatban, és előre jelezheti a bevételeket. A Pipedrive lehetővé teszi, hogy saját automatizálási folyamatokat állítson be trigger és akció eseményekkel. Akár előre elkészített munkafolyamat-automatizálási sablonokat is használhat, hogy még könnyebbé tegye a folyamatot!
2. Robusztus jelentési lehetőségek
Minden CRM eszköz rendelkezik jelentéskészítési opciókkal, akkor miért ez a Pipedrive kiemelkedő jellemzője? Nos, a platform egy lépéssel tovább megy, és lehetővé teszi, hogy megértsd és ápoljad az ügyfeleiddel való kapcsolataidat, valamint kihasználd az információkat üzleti növekedésed érdekében.
Az eszköz egyedi Insights irányítópulttal rendelkezik, amely segít azonosítani az ügyfelek trendjeit egy sor vizuálisan gazdag jelentés segítségével. A rendelkezésre álló mutatók és diagramok segítségével felismerheti a szűk keresztmetszeteket és azonosíthatja a marketingkampányok sikeres mintáit.
Az eszköz jelentési lehetőségei különösen hasznosak az értékesítési és CRM stratégiák tervezésekor. Az üzleti intelligencia adatai alapján, amelyek az üzletkötések sebességére és a bevételi célokra vonatkoznak, pontos előrejelzéseket és megalapozott döntéseket hozhat a további lépésekről. 💯
3. CRM-kiegészítők
A Pipedrive segítségével CRM-szuperképességekkel ruházhatja fel vállalatát a termelékenység, az együttműködés és a munkafolyamat-kezelés fokozására tervezett kiegészítőknek köszönhetően.
Egy népszerű kiegészítő a LeadBooster, amely lehetővé teszi a potenciális ügyfelek megszerzését és megszólítását chatbot segítségével, élő csevegéssel és webes űrlapokkal.
Ha szeretné látni, hogyan interagálnak a látogatók a webhelyével, használja a Web Visitors kiegészítőt. Ez megmutatja, kik látogatják a webhelyét, mennyi ideig maradnak ott, és mi érdekli őket a leginkább.
Egy másik értékes kiegészítő a Smart Docs, egy központi hub, amely olyan dokumentumok kezelésére szolgál, mint az ajánlatok, árajánlatok és szerződések.
A Pipedrive árai
- Alapvető: 9,90 USD/hó felhasználónként
- Haladó: 19,90 USD/hó felhasználónként
- Professional: 39,90 USD/hó felhasználónként
- Teljesítmény: 49,90 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 59,90 USD/hó felhasználónként
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Mi az a Trello?
A Trello a táblázatos nézetre épül. Ez a projektmenedzsment platform Kanban táblákat használ fő felületként a Trello kártyák kezeléséhez. A platform segít a munkafolyamatok létrehozásában és kezelésében, a csapatok koordinálásában, valamint biztosítja, hogy minden projekt időben, minimális problémákkal valósuljon meg.
A Trello legnagyobb előnye a sokoldalúsága – kisebb módosításokkal az ilyen projektmenedzsment eszközök hatékony CRM-központtá válhatnak. Ezenkívül a Trello minden iparágban használható, legyen az pénzügy, egészség és wellness vagy nonprofit szervezetek.
A platform célja az időmegtakarítás. A Butler Trello beépített automatizálási eszközével szabályokat állíthat be, és biztosíthatja, hogy egyetlen feladat se maradjon elvégezve. Állítsa be a kiváltókat és a kívánt műveleteket, és nézze, ahogy a Trello elvégzi a nehéz munkát, míg Ön másra koncentrál. A Butler még az ismétlődő folyamatokat is felismeri, és javaslatokat tesz a rendelkezésre álló automatizálásokra.
A platform drag-and-drop kialakítása biztosítja a Kanban táblák zökkenőmentes használatát, és a feladatkezelést gyerekjátékká teszi.
A Trello funkciói
A Trello számos CRM-barát funkcióval rendelkezik. Nézzük meg néhány figyelemre méltó funkcióját!
1. Táblák, listák és kártyák
A Trello három varázsszava: táblák, listák és kártyák. Ezek segítségével áttekinthető képet kaphat projektjeiről, és nyomon követheti a csapat munkaterhelését és előrehaladását.
A Trello táblák minden élő projekt otthona. Itt adhatja hozzá és rendezheti a feladatokat, és mozgathatja az elemeket, hogy a felület mindig naprakész és rendezett legyen.
Minden Trello táblán listák találhatók, amelyek a feladatok különböző szakaszait jelzik, például „Teendők”, „Folyamatban”, „Felülvizsgálat alatt” és „Befejezve”, hogy a projektek kezelése egyszerűbb legyen. A listák gyors áttekintést nyújtanak a projekt előrehaladásáról, segítve a prioritások meghatározását és a munkafolyamatok testreszabását.
A kártyák egyedi feladatokat jelölnek, és olyan részleteket tartalmaznak, mint a megbízott személy, a határidő, a leírás és a mellékletek. A kártyákat listákba rendezheti húzással és elhelyezéssel, így biztosítva a hibátlan szervezést.
2. Több projektnézet
A perspektíva megváltoztatása segíthet felismerni a feladatokkal kapcsolatos kockázatokat és hatékonysági hiányosságokat, valamint olyan módszereket találni, amelyekkel optimalizálhatja projektmenedzsment folyamatait.
A Trello ezt több projektnézettel teszi lehetővé – pontosan hét nézettel. Az eszköz a Board nézetéről ismert, amely egy Kanban-stílusú nézet, amely az összes projekthez kapcsolódó feladatot kártyákként jeleníti meg, de a Trello felhasználói más elrendezéseket is élvezhetnek.
Például a Naptár és Idővonal nézetek segítségével láthatóvá teheti a határidőket, ütemterveket és munkaterheléseket. Próbálja ki a Műszerfal nézet különböző adatpontjait, és elemezze a kártyákat határidő, csapattag, lista vagy címke szerint.
3. Sablonok
A Trello több száz előre elkészített sablont kínál, amelyek segítenek Önnek és csapatának a csúcsra jutni! Az Ön kényelme érdekében a platform a sablonokat több kategóriába sorolja.
Használja a projektmenedzsment sablonokat a munkafolyamatok felépítéséhez, a megbeszélések nyomon követéséhez, a függőben lévő feladatok szervezéséhez és a feladatok „Elvégezve” jelöléséhez, hogy teljes mértékben élvezhesse a siker érzését! 😌
Fedezze fel a Trello értékesítési sablonjait, hogy CRM-központú lehetőségeket találjon. Használja például a CRM Pipeline sablont a potenciális ügyfelek rendezéséhez, a kapcsolattartási adatok kezeléséhez és az erőforrások központosításához, hogy a felhasználók könnyen navigálhassanak a folyamatokban. A Customer Success Board egy másik megbízható sablon, amely részletes áttekintést nyújt az egyes ügyfélfiókokról.
A Trello árai
- Ingyenes verzió
- Standard: 5 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 10 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Pipedrive kontra Trello: funkciók összehasonlítása
A Pipedrive és a Trello egyaránt hasznos eszközök, amelyek Kanban táblákat használnak a munkafolyamatok hatékonyságának növelésére, a folyamatok szervezésére és az együttműködés megkönnyítésére. Ugyanakkor a két eszköz számos fontos szempontból eltér egymástól, elsősorban alapvető felhasználásukban. A Pipedrive egy Kanban tábla CRM szakértő, amely az értékesítésre összpontosít, míg a Trello egy projektmenedzsment eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a kártyák húzását és elhelyezését a munkafolyamatok gyorsabbá tétele érdekében.
Ennek ellenére használatuk bizonyos mértékben átfedi egymást – a Pipedrive rendelkezik bizonyos projektmenedzsment funkciókkal, a Trello pedig CRM platformként is használható. Vívjunk meg egy három menetes Pipedrive vs. Trello mérkőzést, és nézzük meg, melyik eszköz kerül ki győztesen! 🥇
1. Automatizálás
Mindkét versenyző jól teljesít ezen a területen, lenyűgöző automatizálási funkciókkal az if-then forgatókönyvekhez. A Pipedrive értékesítésközpontú, ezért a legtöbb automatizálási lehetőség a potenciális ügyfelek generálása és hozzárendelése, valamint az adminisztratív feladatok, például a névjegyek tárolása körül forog. Jelenleg 36 előre elkészített automatizálási sablont kínál.
A Trello általánosabb automatizálási lehetőségeket kínál, hogy Kanban táblái rendezettek maradjanak. Butler funkciója előnyt jelenthet a Pipedrive-val szemben. A Butler kódolás nélküli automatizálást támogat praktikus parancsokkal és gazdag menüvel, sőt, ismétlődő feladatokhoz gyors hozzáadási automatizálásokat is javasol.
Ez rendkívül kényelmes azoknak a kezdőknek, akiknek nehézséget okoz annak meghatározása, hogy mit és hogyan automatizáljanak.
Összességében mindkét eszköz elsőrangú az automatizálás terén, de a Trello lehet, hogy előnyben van a dedikált Butler eszközének köszönhetően.
2. Együttműködés és kommunikáció
A csapatmunka és az átlátható kommunikáció minden vállalat számára elengedhetetlen, és a Pipedrive és a Trello fejlesztői is tisztában vannak ezzel. Ezt szem előtt tartva ezek a platformok lehetővé teszik, hogy megjegyzéseket hagyjon, kérdéseket tegyen fel és valós időben dolgozzon együtt munkatársaival, függetlenül a helyszíntől.
Mi a különbség? A Pipedrive robusztusabb külső, CRM-orientált kommunikációs lehetőségeket kínál. A Pipedrive segítségével néhány kattintással ellenőrizheti ügyfeleit és nyomon követheti potenciális ügyfeleit.
Mint projektmenedzsment eszköz, a Trello inkább a belső kommunikációra összpontosít – megjegyzéseket hagyhat a feladatlapokon, említéseket használhat és jegyzeteket készíthet. A platform még sablonokat is tartalmaz, amelyek egyszerűsítik az együttműködést. Például a Collaboration Board segít a projektek fontossági sorrendjének megállapításában és megbeszélésében a munkatársaival egy informálisabb környezetben a Pipedrive-ban.
Bár mindkét termék támogatja a távoli csapatokat, a Pipedrive az értékesítést elősegítő kommunikációs eszközök, például az e-mailes marketing és a nyomon követés tekintetében vonzóbb lehet az Ön számára. 📧
3. Integrációk
Az egyéb munkaeszközökkel való integrációk bármely platform funkcionalitását kibővíthetik, így nem meglepő, hogy mind a Pipedrive, mind a Trello rengeteg lehetőséget kínál.
Az integrációk számát tekintve a Pipedrive nyeri a csatát: több mint 400 integrációt kínál, míg a Trello 190-nél marad el.
Mivel a Pipedrive inkább értékesítésorientált, integrálható e-mail marketing, potenciális ügyfelek generálása, ajánlatok és szerződések, valamint könyvelés és számlázás platformokkal.
A Trello általánosabb integrációkat kínál az alábbi felhasználási esetekhez:
- Fájlkezelés
- HR és műveletek
- Termék és kialakítás
- Értékesítés és ügyfélszolgálat (tartalmazza az olyan opciókat, mint a noCRM. io és a Salesforce)
Bár az integrációk számát tekintve a Pipedrive áll nyerésre, mi döntetlennek tartjuk az eredményt. Ennek oka, hogy a Trello az Atlassian szoftveróriás leányvállalata, és zökkenőmentesen integrálható olyan testvértermékekkel, mint a Jira és a Confluence.
Pipedrive kontra Trello a Redditen
A technológia iránt érdeklődő Reddit-közösség nagy hitelességgel rendelkezik, amikor szoftverekről van szó. Megnéztünk néhány fórumot, hogy megnézzük, mit gondolnak a Reddit-felhasználók a Pipedrive-ról és a Trello-ról, mint CRM-eszközökről.
A felhasználók többsége úgy véli, hogy a Pipedrive egy megfelelő CRM eszköz kisvállalkozások számára. Íme egy kivonat egy fórumszálból:
„Kis- és középvállalkozások számára nagyon jól működik, de véleményem szerint nem teszi lehetővé a skálázható növekedést. Korlátozott a jogosultsági beállítások és az automatizálható funkciók száma tekintetében.”
Egyes felhasználók úgy vélik, hogy a Trello megfelelő CRM-megoldás, annak ellenére, hogy ez nem az elsődleges célja:
„A Trello soha nem ajánlott CRM-ként, ami érthető, mivel nem is hirdetik ilyen célra. Mégis úgy gondolom, hogy a prémium verzióban, ahol egyéni mezők adhatók hozzá, remekül működik CRM-ként, ha egyszerű kanban nézetet tartunk fenn az Új potenciális ügyfelek > megkeresett potenciális ügyfelek > forró potenciális ügyfelek > lezárt/elvesztett potenciális ügyfelek között.”
Egy másik szálban ez áll:
„Bárcsak a Trello valahogy könnyen átalakítható lenne CRM-mé. Az nagyszerű lenne. De eddig nem látom, hogy ez lehetséges lenne.”
Ismerje meg a ClickUp-ot: a legjobb alternatíva a Pipedrive és a Trello között
A Pipedrive és a Trello között választva lényegében kompromisszumot köt. Az egyik tökéletes az értékesítésorientált CRM-hez, de hiányoznak belőle a fejlett PM-opciók, míg a másik egy PM-erőgép, de nem a legjobb választás az ügyfelek kezeléséhez.
Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy nem kell kompromisszumot kötnie? A ClickUp segítségével mindkét eszköz legjobb tulajdonságait élvezheti. Ez egy olyan all-in-one eszköz, amely csúcskategóriás PM és CRM funkciókkal segíti vállalatának fejlődését.
A potenciális ügyfelek kezelésétől és a meglévő ügyfelekkel való kapcsolatok ápolásától a belső kommunikáció és a különböző típusú és méretű projektek kezeléséig a ClickUp átalakíthatja folyamatokat.
Íme egy kis ízelítő azokról a figyelemre méltó funkciókról, amelyek a ClickUp-ot kiváló Pipedrive és Trello alternatívává teszik.
1. Vizualizálja és mikroszintűen irányítsa folyamatait a gazdag Kanban táblák segítségével
A ClickUp több mint 15 projektnézetet kínál, amelyek közül az egyik a Kanban-stílusú kártyákra összpontosít. A ClickUp Kanban táblák segítségével kezelheti az értékesítési folyamatokat, és a potenciális és meglévő ügyfeleket testreszabható kategóriákba sorolhatja. Ossza fel a kimerítő projekteket kezelhető feladatlapokra, és ábrázolja azokat állapotuk, határidejük vagy más, Ön által választott kritérium alapján.
A ClickUp Kanban táblák könnyen használhatók, köszönhetően a kártyák listák mentén történő mozgatására szolgáló drag-and-drop felületnek. Hozzon létre több testreszabott folyamatot olyan szakaszokkal, mint Kapcsolatfelvétel, Érdeklődés, Tárgyalás és Üzlet lezárása. Adjon hozzá feladatot, állítsa be a prioritásokat és a határidőket, majd rendezze és szűrje a munkafolyamatokat.
Több táblát kezel? Használja az Everything view funkciót, hogy központi, madártávlatból áttekintse az összes Kanban tábláját.
Több feladat szerkesztése unalmas lehet, ezért a ClickUp kifejlesztette a Tömeges műveletek eszköztárat. Használja azt, hogy egyszerre több feladatot frissítsen anélkül, hogy elhagyná a tábláját. A ClickUp Automations segítségével automatizálhat mindenféle rutinmunkát, beleértve a feladatok lead pozíció alapján történő kiosztását, az állapotok frissítését és az e-mailek elküldését a potenciális ügyfeleknek. Válasszon több mint 100 rutin opció közül, vagy hozzon létre sajátot.
A Kanban táblák együttműködésbarátok és a ClickUp mobilalkalmazás is támogatja őket. Csak adja hozzá csapatát a táblákhoz, és működjön együtt említések, dicsérő szálak, digitális táblák és korrektúra segítségével, többek között.
2. Ápolja ügyfélkapcsolatait a ClickUp CRM segítségével
A ClickUp olyan, mint egy kaméleon – alkalmazkodik a különböző üzleti igényekhez. Robusztus projektmenedzsment funkciói miatt szeretné használni? Semmi gond! De ha átfogó CRM-csomagot keres, a ClickUp biztosan megfelel az elvárásainak. ✌️
A ClickUp CRM célja a testreszabott folyamat- és fiókkezelés révén a ügyfélszám növekedésének és az ügyfélelégedettségnek a gyorsítása. A csomagban szereplő funkciók egyaránt alkalmasak startupok és nagyvállalatok számára.
Többféle rugalmas nézet segítségével figyelemmel kísérheti a legfontosabb potenciális ügyfeleket, fiókokat, megrendeléseket, számlákat és ügyfélutakat. A testreszabott ClickUp űrlapok segítségével rögzítheti az ügyféladatokat, a személyre szabott mezők segítségével pedig kezelheti a kapcsolattartási információkat.
Használja az 50+ widgetet tartalmazó irányítópultokat és jelentéskészítő eszközöket az ügyféladatok elemzéséhez, és szerezzen értékes betekintést a jól működő és a fejlesztésre szoruló folyamatokba.
Próbálja ki a ClickUp lenyűgöző e-mailkezelési funkcióit, hogy nyomon követhesse a potenciális ügyfeleket, projektinformációkat küldhessen az ügyfeleknek, és könnyedén együttműködhessen velük. Integrálja több mint 1000 munkaeszközzel, hogy egyszerűsítse a mindennapi folyamatokat.
3. Időt takaríthat meg és hatékonyságát növelheti a ClickUp CRM sablon segítségével
A ClickUp több mint 1000 sablont kínál különböző célokra. Válasszon a Kanban táblák és ügyfélkezelési sablonok közül, hogy csapata mindig lendületben maradjon. Az all-in-one pipeline menedzsmenthez van egy, amit mindenképpen ki kell próbálnia: a ClickUp CRM sablon.
Ez a sablon egy központi hub, amely minden, a folyamatokkal és az ügyfélkapcsolatokkal kapcsolatos információt tartalmaz. Számos szakértők által tervezett nézetet kínál az információk szervezéséhez.
Például az Account Details view (Fiók részletei nézet) segítségével létrehozhat egy listát a fiókjairól és lehetőségeiről, és státusz szerint rendezheti őket: Closed (Zárt), Proposal (Ajánlat), Demo (Bemutató) és Qualified Prospect (Minősített potenciális ügyfél)*. Öt egyéni mező segítségével adhat információkat a bejegyzéseiről:
- Kapcsolat
- Alkalmazottak száma
- Szegmens
- Iparág
- Vállalati bevétel
Imádni fogja a Naptár nézetet – ez egy naptárat jelenít meg, amely tartalmazza a CRM-hez kapcsolódó találkozókat, feladatokat és eseményeket.
Használja ki a Sales Playbook nézet előnyeit, hogy összefoglalja a vállalati irányelveket, valamint az értékesítési és ügyfélkezelési szabályokat. Ez különösen hasznos új alkalmazottak képzése során. 🥰
A legjobb projektmenedzsment eszközök? A ClickUp mindennel rendelkezik
Nem minden platform egyforma – miért elégedj meg a „jóval”, ha a „legjobbat” is megkaphatod? A ClickUp egy megbízható szoftvermegoldás mind projektmenedzserek, mind értékesítési csapatok számára, és a legjobb az egészben, hogy nagylelkű ingyenes csomagot kínál! Akár nagy, akár kis csapatokról van szó, a ClickUp a legjobb együttműködési eszköz minden csapat számára.
Korlátlan számú feladatot és tagot támogat, együttműködési dokumentumokat kínál, és még natív AI-asszisztenssel is rendelkezik. Próbálja ki még ma az ingyenes verziót, és tapasztalja meg, hogyan javítja ügyfélkapcsolatait! 🌞