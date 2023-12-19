10 hatékony e-mailkezelési stratégia a termelékenység növelése érdekében

Képzelje el a mindennapi munkarutinját. Mi az első dolog, amit megtesz, amikor megkezdi a munkanapot? Valószínűleg a napja az e-mailek ellenőrzésével kezdődik. Valójában ez egy visszatérő tevékenység lehet, mivel a szakemberek naponta körülbelül 15-ször ellenőrzik az e-mailjeiket!

Az e-mail értesítések folyamatosan érkeznek, és annyi e-mail van a beérkező levelek mappájában, hogy nem tudja, hol kezdje? Akkor jó helyen jár, ha e-mailkezelési tippeket keres.

A helyzet annyira rosszra fordulhat, hogy akár e-mail szorongást is okozhat (nem, ezt nem mi találtuk ki!). Ez egy valódi állapot, amelyet elsöprő félelem és szorongás jellemez, ami hatással van a termelékenységre és káros hatással van a mentális egészségre.

Szerencsére rendelkezünk a 10 legjobb e-mailkezelési stratégiával, amelyek megakadályozzák, hogy ilyen helyzetbe kerüljön.

Mi okozza a rendetlenséget az e-mail postafiókban?

A probléma nagyon nyilvánvaló: a beérkező levelek mappája tele van e-mailekkel. Mielőtt megoldást javasolnánk, meg kell vizsgálnunk az alapvető problémát. Az alábbiakban felsorolunk néhány okot, ami a rendetlenséget okozza a beérkező levelek mappájában:

Nagy mennyiségű e-mail : 2022-ben naponta körülbelül : 2022-ben naponta körülbelül 333 milliárd e-mailt küldtek vagy fogadtak. Ez a szám 2026-ra 392,5 milliárdra fog emelkedni! Ezek a statisztikák rávilágítanak a naponta küldött és fogadott e-mailek hatalmas mennyiségére, amely csak növekszik, és gyorsan elfoglalja mindenki postaládáját.

Halogatás : Átlagosan a beérkező levelek mappája : Átlagosan a beérkező levelek mappája 200 e-mail temetője, amelyhez naponta 121 új e-mail kerül. Ezeknek azonban csak egy töredéke kap választ, ami kumulatív hatást vált ki. Az így keletkező e-mail halom elég ahhoz, hogy döntésképtelenséget okozzon, ami közvetlenül halogatáshoz vezet. Ráadásul a megfelelő nyelv és hangnem megtalálása az írásbeli kommunikáció megfogalmazása során egy másik akadály, amely megnehezíti az e-mailek könnyed áttekintését.

A szervezettség hiánya : Az e-mailek kézi szervezése átlagosan : Az e-mailek kézi szervezése átlagosan napi 14 percet vesz igénybe. Bár ez nem tűnik soknak, a szervezettség hiánya tovább súlyosbítja a beérkező levelek rendetlenségét. Az e-mailek általános csoportosítása megnehezíti a kritikus e-mailek prioritásainak meghatározását és megválaszolását. Ugyanakkor tudnia kell, hogy mely e-maileket kell később átnéznie, és melyek nem igényelnek további intézkedést.

Hírlevelek előfizetése : A sikeres e-mail marketing stratégia az olvasókat előfizetőkké alakítja. Eljön azonban az az idő, amikor ezek az e-mailek elveszítik értéküket. Vagy, még ha tartalmaznak is valami érdekeset, eltemetődnek a rendetlenségben, és a beérkező levelek között a romok és a törmelék részévé válnak. Ezért, ha nem iratkozik le az ilyen hírlevelekről, a beérkező levelek kezelése nehézkessé válik.

Feladatkezelés e-maileken keresztül: Sokan közülünk bűnösök vagyunk abban, hogy a beérkező leveleinket feladatkezelőként használjuk. Az olvasatlan levelek a teendőlistához tartoznak, míg az olvasott levelek azok, amelyekkel már foglalkoztunk. Egy ilyen Sokan közülünk bűnösök vagyunk abban, hogy a beérkező leveleinket feladatkezelőként használjuk. Az olvasatlan levelek a teendőlistához tartoznak, míg az olvasott levelek azok, amelyekkel már foglalkoztunk. Egy ilyen e-mail feladatkezelési rendszer ideiglenesen és rövid távon megfelelhet a célnak. Ha azonban továbbra is ezt használjuk, akkor a beérkező levelek között hamarosan elsöprő számú olvasatlan üzenet halmozódik fel, a kapcsolódó feladatok hosszától és bonyolultságától függően.

10 e-mailkezelési stratégia a beérkező levelek rendezéséhez

Az e-mailek kezelése könnyebbé válik a megfelelő e-mail termelékenységi eszközökkel és kiegészítő e-mailkezelési stratégiákkal. Íme 10 módszer, hogy a legjobban kihasználja őket:

1. Használjon e-mailkezelő eszközt

Az e-mailek átalakítása cselekvéssé a ClickUp segítségével Kezelje e-mailjeit és munkáját egy helyen – küldjön és fogadjon e-maileket bárhol a ClickUp-ban, hozzon létre feladatokat e-mailekből, állítson be automatizálásokat, csatoljon e-maileket bármely feladathoz és még sok más.

A teli beérkező levelek mappák napi 27 percet vesznek igénybe, és ez még optimista becslés. Manuálisan kell átnézni az e-maileket (vagy legalábbis a tárgyukat), eldönteni, hogy hasznosak-e, és a leveleket prioritás, feladó stb. szerint rendezni.

Rendkívül koncentráltnak (és emberfeletti képességekkel rendelkezőnek) kell lenned, hogy mindezt a megadott 27 perc alatt elvégezd!

Másrészt, a hatékony e-mailkezelő szoftvermegoldások, mint például a ClickUp által kínált, mindezt megteszik Ön helyett. Az e-mailkezelő eszközök forradalmasítják a beérkező levelek szervezését. Használja őket az e-mailek prioritás szerinti rendezéséhez, az értesítések elhalasztásához és az e-mailek intelligens kategorizálásához, hogy szakszerűen kezelje a beérkező leveleket.

Ráadásul, ha a ClickUp-ot használja az e-mailek kezeléséhez, nem kell átállnia egy ismeretlen felületre. Ugyanazt a kényelmet és egyszerűséget élvezheti, mint a bevált e-mail szolgáltatók által kínált standard elrendezésnél.

Használja ki az e-mail automatizálást, hogy azokra a dolgokra koncentrálhasson, amelyek valóban megérdemlik a figyelmét.

2. Alakítson ki e-mail rutinokat

Átlagosan az emberek 37 percenként, vagyis naponta 15-ször ellenőrzik az e-mailjeiket. Ez megszakítja a termelékenységet, és naponta körülbelül 21 percet vesz igénybe, ami több, mint amennyit az óránkénti e-mail ellenőrzés igénybe venne.

Még az óránkénti ellenőrzés is némileg csökkenti a termelékenységet, mivel az A feladatot végzi, miközben a B feladattal foglalkozik, amelyet éppen most kapott! A szakértők azt javasolják, hogy legfeljebb háromszor ellenőrizze az e-mailjeit naponta.

Először is, készítse el a napirendjét, amikor reggel megkezdi a napot. Másodszor, délután, az ebédszünet után foglalkozzon a sürgős ügyekkel és kövesse nyomon azokat. Végül, a munkanap vége előtt válaszoljon a nap folyamán érkezett üzenetekre, és készítse el a következő nap napirendjét.

Egy ilyen rutin követése kiküszöböli a figyelemelterelést, fenntartja a termelékenységet és nyugalmat biztosít.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások közel 42%-a az e-mailt részesíti előnyben a csapatkommunikációhoz. De ennek ára van. Mivel a legtöbb e-mail csak bizonyos csapattagokhoz jut el, a tudás fragmentált marad, ami akadályozza az együttműködést és a gyors döntéshozatalt. A láthatóság javítása és az együttműködés felgyorsítása érdekében használjon olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazást, mint a ClickUp, amely másodpercek alatt cselekvésre kész feladatokká alakítja az e-mailjeit!

3. Szervezze meg címkékkel, mappákkal és kategóriákkal

A legtöbb e-mail szolgáltató standard füleket kínál, amelyek segítenek a felhasználóknak a beérkező levelek rendszerezésében. Például a tipikus e-mailek alapértelmezés szerint az elsődleges fülre vagy a fő beérkező levelek mappába kerülnek, míg a marketing e-mailek a promóciós fülre, a közösségi fül pedig a Gmailben a közösségi médiából érkező értesítéseket tartalmazza. A többi a spam mappába kerül.

Ezenkívül a felhasználók szervezési eszközöket is kapnak, például címkéket, mappákat és kategóriákat, amelyekkel tovább egyszerűsíthetik a munkát. Mappák létrehozásakor kövesse a funkcionális vagy szerepkör alapú megközelítést, hogy könnyen rendezhesse és böngészhesse az e-mailjeit. Tegyük fel például, hogy Ön egy weboldalt építő projektmenedzser.

Az e-mail projektkezeléshez létrehozhat külön mappákat a fejlesztők, a tervezőcsapatok, a tesztelés és a telepítés, valamint az ügyfelek számára. Ezután a projekt prioritásától és a fejlesztés szakaszától függően először ellenőrizze a megfelelő mappát.

4. Az e-mailek kategorizálása szabályalapú szűrők segítségével

Mivel az e-mailek szervezéséről és kategorizálásáról van szó, beszéljünk a szabályalapú szűrőkről.

A szabályalapú szűrők egy gyors e-mail automatizálási trükk az üzenetek rendezéséhez. A beérkező e-maileket előre meghatározott kritériumok, például a feladó e-mail címe, a tárgy sorok és bizonyos kulcsszavak alapján értékelik.

Ezeket a feltételeket alapul véve automatikus műveleteket indítanak el, például címkék alkalmazását, mappákba való áthelyezést, szövegkiemelést, sőt e-mailek törlését is.

Például beállíthat egy szabályalapú szűrőt a kritikus ügyfelek nevére. Az ehhez a témához kapcsolódó e-mailek, mind a belső, mind a külső levelek, hatékonyan címkézve lesznek, és egy kijelölt mappába kerülnek, hogy könnyen hozzáférhetők legyenek.

Másrészt egy másik szabályalapú szűrő segítségével a promóciós e-maileket egy másik mappába helyezheti. Így csökkentheti a fő beérkező levelek mappájának vizuális zsúfoltságát, miközben teljes áttekintést kap a fontos e-mailekről.

Ráadásul, mivel a szakemberek naponta körülbelül 11 percet töltenek az e-mailek kézi rendezésével, időt és energiát is megtakaríthat.

A felesleges e-mailek törlése egy proaktív e-mailkezelési stratégia, amelynek célja a rendezett, egyszerűsített és szervezett beérkező levelek mappája.

A nem kívánt, irreleváns és elavult üzenetek eltávolítása nemcsak megakadályozza a felhalmozódást, hanem nagyon katartikus is. Ezzel ellenőrzése alá vonhatja az e-mailek beáramlását, és kevésbé érzi magát túlterheltnek.

A vizuális áttekinthetőség megkíméli Önt a kognitív terheléstől és a frusztrációtól, amit a nem fontos e-mailek átnézése és az üzenetek kereshetővé tétele jelent.

Ugyanez a filozófia vonatkozik a hírlevelek és e-mailes marketingkampányok leiratkozására is. Használja a leiratkozási linket, ha egy promóciós e-mail vagy hírlevél több mint két hétig olvasatlanul marad a beérkező levelek mappájában.

Nem tudja, hogy egy e-mailt érdemes-e megőrizni vagy törölni? Kövesse az OHIO (Only Hande It Once) modellt a döntéshez. Ez az egylépéses próbatétel az első benyomásokra támaszkodik, hogy intuitív döntést hozzon arról, hogy az e-mail értékes-e. Így megkímélheti magát attól a kínos helyzetektől, hogy folyamatosan mérlegelje, hogy egy e-mail „megéri-e”.

Ráadásul az e-mailek 30 napig a kukában maradhatnak, mint biztonsági háló. Szükség esetén visszaállíthatja őket – és ha automatikusan törlődnek, akkor úgyis feleslegesek voltak! Az archív mappát is használhatja az összes már elolvasott e-mail elhelyezésére.

6. Kevés e-mailt küldjön, keveset fogadjon

Az e-mailek egyre elterjedtebbé válnak, így sokkal könnyebb velük levelezni. Ha azonban hajlamos túl sok e-mailt küldeni, különösen apróbb ügyekben, akkor készüljön fel arra, hogy ugyanilyen bánásmódban részesül. Az e-mailek hosszú, bonyolult levelezési szálakat eredményeznek, amelyek könnyen kezelhetetlenné válhatnak.

Ezzel szemben a kimenő e-mailek mennyiségének csökkentése minimalizálja a beérkező válaszok és reakciók áradatát. Ezzel jót tesz a beérkező levelek mappájának, és hozzájárul egy koncentráltabb, szervezettebb digitális munkaterület kialakításához, amely az előrehozott értékre épül.

Az e-mail alternatíváira, például az azonnali üzenetküldésre, a projektmenedzsment eszközökre vagy akár a telefonhívásokra való áttérés előtérbe helyezi a tömör és egyértelmű kommunikációt. Többé nem kell hosszú e-maileket írnia üdvözlésekkel és hosszú bevezetővel, hanem egyből a lényegre térhet, és megbeszélheti a friss híreket.

Egy ilyen pozitív, céltudatos és értelmes kommunikációs kultúrával időt és energiát takaríthat meg, és kevesebb idő alatt többet tud elvégezni.

7. Állítson be sablonválaszokat

E-mail sablonok a ClickUp-ban

Gyakran ír és küld ugyanazokat (vagy hasonló) e-maileket? Ha igen, akkor itt az ideje, hogy áttérjen az e-mail sablonokra és a sablonos válaszokra.

Nem kell mesteri írókészségre lennie ahhoz, hogy sablonos válaszokat fogalmazzon meg a gyakori üzenetekre és kérdésekre. Végül is nem kell az e-maileket a semmiből írnia! Egyszerűen válasszon egy e-mail írási eszközt, adja meg a megfelelő utasításokat, és másodpercek alatt több sablonos válasz közül választhat!

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.

Ezek az eszközök nemcsak megkönnyítik és kevésbé időigényessé teszik ezt a feladatot, hanem biztosítják a márka egységességét és a hibák számának csökkentését is, miközben magas válaszadási arányt biztosítanak.

Az olyan eszközök, mint a ClickUp AI, szinte végtelen skálázhatóságot biztosítanak a vállalkozások számára, mivel intelligensen generálhatnak személyre szabott válaszokat nagy mennyiségű hasonló üzenetre és kérdésre.

A fClickUp AI rugalmasságot kínál az e-mailek megírásában konkrét felhasználási esetekhez és alkalmazásokhoz, tartalommarketinghez, rendezvénytervezéshez, felmérések írásához és egyebekhez. Használja, hogy e-mailjei világosabbak, tömörebbek és jól formázottak legyenek.

8. Kövesse a kétperces szabályt

Az e-mailkezelési stratégiák és a hatékony időgazdálkodás kéz a kézben járnak. Már bemutattuk, hogy a rossz beérkező levelek kezelése mennyire felemészti az időt és az erőforrásokat. Ezzel szemben, ha nagyon kevés időnk van, nehezebb hatékonyan kezelni az e-maileket.

A kétperces szabály tökéletesen egyensúlyba hozza az időt és a szervezést, hogy csökkentse a halogatásokat. Ezen elv szerint, ha egy feladat elvégzéséhez kevesebb mint két perc szükséges, akkor azonnal reagáljon, ne halogassa.

Az e-mailek kezelése esetében a kétperces szabály segít fenntartani a rendezett és rendetlenségmentes beérkező levelek mappát, miközben továbbra is reagálhat a levelekre.

Használja a kétperces szabályt az e-mailekre való válaszadáshoz, delegáláshoz, törléshez vagy intézkedéshez. Ha például az e-mail gyors visszaigazolást vagy rövid választ igényel, vagy egy egyszerű, azonnal elvégezhető feladathoz kapcsolódik, akkor az azonnali intézkedés megakadályozza a felhalmozódást.

Ne feledje, hogy a kétperces szabály csak egy termelékenységi trükk, amelyet eseti alapon, körültekintően kell alkalmazni. Csak bizonyos e-maileket lehet ugyanazokkal a paraméterekkel értékelni, mivel egyeseknél árnyaltabb megközelítésre lehet szükség.

Használja a gyors megoldást a kisebb e-mailek esetében, míg a bonyolultabbakat kategorizálja és ütemezze be.

9. Dolgozzon együtt megosztott beérkező levelek mappákkal

A megosztott beérkező levelek mappák olyan beérkező levelek kezelőeszközök, amelyek az e-maileket és a kapcsolódó adatokat központosítják. Ez egy tárolóhely, amely minden beérkező és kimenő e-mailt tartalmaz, és amely több beérkező levelek mappát egyesít a csapatok és osztályok együttműködése érdekében.

Egy ilyen egységes platform megfelelő hozzáférés-vezérléssel egyszerűsíti az adatok és a tudás megosztását anélkül, hogy kifejezetten e-maileket kellene váltani.

Ha valaha is CC-ben szerepelt egy e-mail láncban, hogy tájékozott maradjon, akkor megérti, milyen bosszantóak a folyamatos (néha nem kívánt) értesítések!

A megosztott beérkező levelek mappák nagy segítséget jelentenek az ügyfelekkel kapcsolatos tevékenységek, például a marketing, az értékesítés és az ügyfélszolgálat számára, mivel a vezetők gyorsan és hatékonyan oszthatják el az e-maileket a csapat tagjai között.

Ezzel biztosíthatja, hogy minden zökkenőmentesen működjön, és vállalkozása maximális szakértelemmel és minimális időráfordítással tudjon válaszolni a megkeresésekre.

Az olyan platformok, mint a ClickUp, olyan eszközökkel, mint a ClickUp Docs, új szintre emelik a megosztott beérkező levelek kezelését. Ez egy közös munkaterület, ahol a csapat tagjai gazdag dokumentumokat, wikiket és tudásbázisokat hozhatnak létre, megoszthatnak és közösen dolgozhatnak rajtuk.

Ezenkívül ezeket összekapcsolhatja a munkafolyamatokkal az automatizálás érdekében, valós időben szerkesztheti a dokumentumokat, megjegyzéseket fűzhet hozzájuk, feladatokat rendelhet hozzájuk, és sokkal többet tehet, mint hogy csak e-maileket fogalmazgat!

10. Integráljon mindent

Az integráció és a rendszerkonszolidáció az utolsó e-mailkezelési stratégiánk. Segítenek egyenlő feltételeket teremteni az egész vállalat technológiai rendszerének összehangolásával.

A különböző rendszerek és platformok összekapcsolása megkönnyíti az adatok és információk áramlását, miközben megszünteti a hiányosságokat, kiküszöböli a szűk keresztmetszeteket és egységes digitális környezetet biztosít. Emellett megakadályozza az adatsilók kialakulását, és kiegészítő hatással van a különböző üzleti tevékenységekre.

Küldjön és fogadjon e-maileket a ClickUp-on belül, hogy egyszerűsítse az e-mail kezelést.

Például az e-mailek naptárral és videokonferencia-alkalmazásokkal való integrálásával beállíthat figyelmeztetéseket a találkozókra szóló meghívásokra, és azonnal csatlakozhat azokhoz.

Hasonlóképpen, az e-mailek integrálása a ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) platformokkal hozzáférést biztosít a releváns ügyfélinformációkhoz, így platformváltás nélkül is személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat.

Szerencsére a ClickUp integrációi több mint 1000 eszközt ölelnek fel, amelyek natívan működnek együtt különböző CRM platformokkal, felhőalapú tárolási lehetőségekkel, naptáralkalmazásokkal, termelékenységi eszközökkel és még sok mással.

Röviden: a Gmail és az Outlook beérkező levelek mappájának integrálása a ClickUp-pal valóban tökéletes párosítás.

Hagyja lélegezni a beérkező levelek mappáját hatékony e-mailkezelési stratégiákkal

Ezzel befejeztük a 10 legjobb e-mailkezelési stratégiát.

Bár a fenti tippek segíthetnek, a hatékony e-mailkezelés művészetének elsajátítása nem statikus készség.

Ez egy átalakító megközelítést jelent, amelynek keretében folyamatosan újítania és fejlődnie kell, hogy jobban kézben tudja tartani a beérkező leveleit.

Sőt, ahelyett, hogy a beérkező levelek rendezésére koncentrálna, törekedjen egy olyan kommunikációs rendszer kidolgozására, amely előtérbe helyezi a hatékonyságot, a szervezettséget és a zökkenőmentes kommunikációt. Egy ilyen keretrendszer az e-maileket (vagy bármely más kommunikációs formát) a termelékenység és az értelmes munka katalizátoraként és elősegítőjeként fogja előtérbe helyezni.