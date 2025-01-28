Dolgozzon okosabban, ne keményebben: a 10 legjobb munkafolyamat-tervező szoftver 2025-ben

Miért elégedjen meg unalmas táblázatokkal, amikor egy kis izgalmat csempészhet a feladat- és projektmenedzsmentbe? A listák elvégzik a feladatot, de próbált már színes grafikonokat vagy dinamikus folyamatábrákat használni, hogy életet leheljen munkájába? T

Ezek nem csak eszközök – ezek a kulcsok egy vizuálisabb, együttműködőbb és vonzóbb feladatkezelési élményhez.

Itt jön be a képbe a munkafolyamat-tervező szoftver! Ez a megbízható segédeszköz a feladatok és folyamatok finom kidolgozásához, szervezéséhez és optimalizálásához. Hogyan működik, kérdezheti? Vizuális ábrázolásokkal egyszerűsíti a komplex feladatokat és automatizálja a folyamatokat, hogy időt és energiát takarítson meg Önnek.

A tökéletes munkafolyamat-tervező szoftver kiválasztása azonban önmagában is egy hosszú folyamat. Szerencséjére mi már elvégeztük a kutatást. Ebben a cikkben bemutatjuk a 10 legjobb munkafolyamat-tervező szoftvert előnyeikkel, hátrányaikkal és áraikkal együtt. Kezdjük is! ?

Mi az a munkafolyamat-tervező szoftver?

A munkafolyamat-tervező szoftver egy sokoldalú eszköz, amely vizuális formátumokat, például folyamatábrákat vagy folyamatdiagramokat használ a feladatok és folyamatok hatékony vázlatos ábrázolásához. A felhasználók a részletes lépések, a kiosztott szerepek és a szükséges jóváhagyások megadásával alapjaitól kezdve építhetik fel a munkafolyamatokat, így átfogó módszert biztosítva a munkafolyamatok létrehozásához.

Használja a ClickUp előre elkészített automatizálási receptjeit, vagy testreszabhatja azokat az igényeinek megfelelően, így csapata a legfontosabb feladatokra koncentrálhat.

Ez a szoftver áramvonalasítja és automatizálja a feladatokat, általában egymást követő sorrendben, biztosítva a feladatok pontos és rendezett végrehajtását. Gondosan nyomon követi az előrehaladást, és intuitív, világos munkafolyamat-megjelenítést kínál.

A munkafolyamat-tervező eszközök használatának fő előnyei a következők:

Átláthatóság: Lehetővé teszi a folyamatok könnyebb nyomon követését, a szűk keresztmetszetek azonosítását és a folyamatok javításához szükséges megalapozott döntések meghozatalát. Pontosság: Az automatizálás és a szabványosított folyamatok minimalizálják az emberi hibák lehetőségét, ami csökkenti a költséges hibák, az újramunkálások és a késések számát. Termelékenység: A feladatok és célok egyértelmű vizualizálása segít a csapatoknak hatékonyabban dolgozni, az automatizált munkafolyamatok pedig lehetővé teszik, hogy értékesebb feladatokra koncentráljanak.

Hogyan válasszuk ki a legjobb munkafolyamat-tervező szoftvert?

A munkafolyamat-tervező szoftver kiválasztásakor vegye figyelembe a következő alapvető funkciókat:

Feladatok kiosztása : A szoftvernek lehetővé kell tennie a feladatok egyszerű kiosztását, még olyan összetett helyzetekben is, mint a vezetői jóváhagyások vagy a képletalapú feladatok.

Különböző munkafolyamat-típusok : Válasszon olyan szoftvert, amely különböző munkafolyamat-típusokat támogat, például a szekvenciális és a párhuzamos munkafolyamatokat.

Al-munkafolyamatok : Az al-munkafolyamatok létrehozásának lehetősége rugalmasságot biztosít, egyszerűsíti a folyamatokat és javítja a szűk keresztmetszetek azonosítását célzó tesztelést.

Megosztás: Keressen olyan funkciókat, amelyekkel a munkafolyamatokat másolhatja, exportálhatja és megoszthatja, hogy azokat másolhassa, vagy könnyen hozzáférhetővé tehesse a csapat tagjai és az érdekelt felek számára.

A ClickUp 3.0 Docs segítségével a együttműködés kulcsfontosságú, így gyorsan megoszthat, jogosultságokat állíthat be, vagy exportálhat belső vagy külső felhasználóknak.

Kód nélküli építő : Győződjön meg arról, hogy a szoftver felhasználóbarát, kód nélküli felületet kínál, amely drag-and-drop funkciókkal rendelkezik a nem programozók számára.

Együttműködés : Válasszon olyan eszközt, amely támogatja az összes érintett fél hozzájárulását és együttműködését az átfogó munkafolyamatok létrehozásához.

Emlékeztetők és értesítések: Lehetővé kell tennie egyéni emlékeztetők hozzáadását a munkafolyamatok időbeni végrehajtásának biztosítása érdekében.

A 10 legjobb munkafolyamat-tervező szoftver

Megvizsgáljuk a piac legnépszerűbb szereplőit, hogy segítsünk Önnek megtalálni a vállalkozásának legmegfelelőbb munkafolyamat-tervező eszközt. Kezdjük hozzá! ⛏️

Használja a ClickUp szoftvert a munkafolyamatok tervezéséhez olyan praktikus funkciókkal, mint a táblák, gondolattérképek, automatizálások és számos sablon.

Ismerje meg a ClickUp-ot – egy all-in-one megoldást minden munkafolyamat-kezelési és -tervezési igényéhez! Ez a hatékony szoftver lehetővé teszi a munkafolyamatok nulláról történő létrehozását, és praktikus sablonokat kínál azoknak, akik időt szeretnének megtakarítani az előre megtervezett keretekre támaszkodva. ?

A ClickUp Whiteboards a csapatod kreatív menedéke. Végtelen testreszabási lehetőségeket és rugalmasságot kínálnak, így ideálisak a következő feladatokhoz:

Közös ötletelés Könnyítse meg az ötletek megosztását a csapatok között megjegyzések, jegyzetek, dokumentumok, linkek és médiafájlok beágyazásával. Kihívások leküzdése interaktív táblázatok, grafikonok és alakzatok segítségével

Használja a ClickUp Mind Maps programot vázlatként a kapcsolatok megrajzolásához, a munkafolyamatok feltérképezéséhez és ötleteinek megvalósításához egyszerű drag and drop műveletekkel. Feladatokat hozzáadhat, szerkeszthet vagy törölhet közvetlenül a Mind Map programban. Hozzon létre feladat alapú térképeket a ClickUp Tasks program mal a térképén, vagy készítse el vizuális remekművét csomópont alapú gondolattérképekkel.

Egyszerűsítse a projekt vizualizálását a munkafolyamatok világos és tömör áttekintésével a ClickUp Process Flow Whiteboard Template segítségével.

Akár teljesen új folyamatot hoz létre, akár egy meglévőt finomít, a ClickUp Process Flow Whiteboard Template segít Önnek. Egyszerűsíti a folyamatok vizualizálását, lefedve olyan szakaszokat, mint a tervezés, fejlesztés, végrehajtás és értékelés. Teljesen testreszabható, színkódolt alakzatokkal és egyszerű navigációt biztosító legenda funkcióval rendelkezik, ami garantálja a könnyű használatot és a hatékony munkavégzést.

A ClickUp Docs segítségével könnyedén együttműködhet valós időben. A szerkesztés során megjegyzésekben megjelölheti a csapattagokat, feladatokhoz rendelhet elemeket, sőt a szöveget is végrehajtható feladatokká alakíthatja, így munkája szervezett és hatékony marad. ⚡

Ráadásul a ClickUp Automations megkönnyíti az életét a munkafolyamatok optimalizálásával és a rutin feladatok kezelésével. Válasszon a előre elkészített automatizálások közül, vagy igazítsa azokat az igényeihez, így biztosítva, hogy csapata az igazán fontos dolgokra koncentrálhasson.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazás több funkcióval is kiegészülhetne.

A kezdőknek nehéz lehet a tanulási folyamat.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)

2. Trello

A Trello egy dinamikus digitális üzenőfal , amely életre kelti feladatait! Ez a vizuális projektmenedzsment eszköz lehetővé teszi, hogy több projektnézet, automatizálás és sablonok segítségével tetszés szerint szervezze és felügyelje munkáját.

A Trello-ban a feladatokat digitális jegyzetekként vagy kártyákként láthatja egy Kanban táblán, amelyeket egyszerűen áthelyezhet drag-and-drop funkcióval. Emellett különböző elrendezéseket is kínál, a klasszikus tábláktól a projektmenedzsment ütemtervekig, naptárakig, táblázatokig és térképekig, így minden egyedi projektigényt kielégít. ?

A Butlerrel, a Trello beépített automatizálási asszisztensével szabályokat, gombokat és parancsokat hozhat létre, hogy könnyedén megbirkózzon az ismétlődő feladatokkal. A munkafolyamat-kezelő szoftver még a természetes nyelv szabályait is megérti, és egyetlen kattintással automatizálási megoldásokat javasol.

A Trello legjobb funkciói

Több mint 100 sablon

Több projektnézet

Integrálható olyan szoftverekkel, mint a Jira, a Slack és a Miro.

Kódolás nélküli feladat-automatizálási asszisztens

A Trello korlátai

A felhasználók további beépített jelentések és elemzések előnyeit is kihasználhatják.

Leginkább 3–5 főt érintő kisebb feladatokhoz alkalmas

Trello árak

Ingyenes

Standard : 5 USD/hó felhasználónként

Prémium : 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Trello értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 22 000 értékelés)

3. Monday.com

Növelje csapata összehangoltságát, hatékonyságát és termelékenységét a monday.com segítségével, amely platform az Ön igényeinek megfelelően alakítható. Ez egy all-in-one központ a projektütemények, a csapat előrehaladásának nyomon követése és az átfogó projektmenedzsment számára.

Válasszon a különböző projektnézetek közül, mint például a Gantt-diagram, a Kanban-táblák és az idővonal-nézetek, hogy kezelje a projekt eredményeit. ⏳

A testreszabható irányítópultok segítségével áttekintheti szervezetét magas szintű szemszögből. Ez segít a döntéshozatalban és a munkafolyamatok igényeinek megfelelő, egyszerű méretezésében.

A munkafolyamat-kezelő eszközök automatizálási funkciói időigényes feladatokat, például e-mailes emlékeztetőket és projektjóváhagyási kérelmeket kezelnek, így több időt szabadíthat fel a nap folyamán. Ezenkívül számos szabadon testreszabható sablon áll rendelkezésre, többek között marketingkampányokhoz, szerkesztői naptárakhoz, rendezvénytervezéshez és CRM-diagramokhoz.

monday. com legjobb funkciói

Alkalmazkodó irányítópultok

Számos sablon

Skálázható projektnézetek

Integrálható olyan eszközökkel, mint a Trello és a Google Drive.

Feladatok automatizálása egy egyszerű munkafolyamat-kezelő rendszerhez

monday.com korlátai

A beállítás más munkafolyamat-kezelő eszközökhöz képest több időt vehet igénybe.

A főképernyő testreszabási rugalmasságának javítása előnyös lenne.

monday.com árak

Ingyenes

Alap 8 USD/hó felhasználónként

Standard : 10 USD/hó felhasználónként

Pro: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

monday.com értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

4. ProcessMaker

A ProcessMaker egy szoftvermegoldás az üzleti folyamatok automatizálásához (BPA) és a munkafolyamatok kezeléséhez. A munkafolyamat-automatizáló szoftver segítségével hatékonyan tervezheti, végrehajthatja, nyomon követheti és fejlesztheti üzleti folyamatait.

Előre konfigurált opciók segítségével összekapcsolhatja a népszerű alkalmazásokat, vagy API-k segítségével építheti fel munkafolyamatait.

A folyamat sablonok hasznos eszközök a folyamatok létrehozásának felgyorsításához. Mentse el egyedi folyamatait sablonként, hogy azokat kiindulási pontként használhassa jövőbeli projektekhez. Könnyedén módosíthatja és megoszthatja őket. Az üzleti felhasználók kifinomult űrlapokat és képernyőket tervezhetnek a munkafolyamat-integrációhoz.

A ProcessMaker az automatizálást egy szinttel magasabb szintre emeli az AI-vel való kombinálásával. Ez lehetővé teszi a csapatának, hogy stratégiai feladatokra koncentráljon, növelve ezzel a termelékenységet. ?

A ProcessMaker legjobb funkciói

Intelligens dokumentumfeldolgozás (IDP)

Mesterséges intelligenciával támogatott természetes nyelvű keresés

Teljes körű folyamat-automatizálás

Form integrációk, mint például a JotForm, Formstack és Typeform

A ProcessMaker korlátai

A komplex munkafolyamatok tervezése alkalmanként késleltetést okozhat.

Az újabb munkafolyamat-kezelési funkciók online hozzáférést igényelnek.

ProcessMaker árak

Platform : 1475 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

Pro : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ProcessMaker értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

5. Lucidchart

A Lucidchart egy vizuális munkaterület, egy dinamikus központ, amely ötvözi a diagramok készítését, az adatok vizualizálását és az együttműködést. Ez a felhőalapú munkafolyamat-tervező eszköz a legjobb segítőtárs az üzleti folyamatok kidolgozásában és a folyamatábrák megosztásában a csapattal. ?️

A sablonkönyvtár olyan kategóriákat ölel fel, mint a tartalommarketing munkafolyamatok, a támogatási folyamatok és a menedzsment munkafolyamatok. A felhasználóbarát testreszabási lehetőségek, például vonalak, alakzatok, betűtípusok és a feladatok vagy fázisok kijelölésére szolgáló praktikus úszósávok hozzáadása segítségével könnyedén testreszabhatja sablon diagramjait.

A platform kiválóan alkalmas szervezeti ábrák, folyamatábrák, vázlatok és hálózati diagramok készítésére. Ráadásul valós idejű együttműködési funkciója lehetővé teszi, hogy több felhasználó zökkenőmentesen dolgozzon együtt ugyanazon a dokumentumon.

A Lucidchart legjobb funkciói

Kiegészítők a Google Táblázatokhoz, a Google Dokumentumokhoz és a Google Prezentációkhoz

Számos sablon egyedi üzleti folyamatokhoz és munkamenedzsment megoldásokhoz

Valós idejű együttműködés

ChatGPT plugin és AI Prompt Flow a diagramok automatikus létrehozásához

Egyszerű üzleti folyamatok térképének létrehozása

A Lucidchart korlátai

A felhasználók betöltési problémákat tapasztalhatnak az alkalmazáson belül.

Egyes funkciók használatának elsajátítása időigényes lehet, szemben a listán szereplő más munkafolyamat-automatizáló szoftverekkel.

A Lucidchart árai

Ingyenes

Egyéni : 7,95 USD/hó felhasználónként

Csapat : 9 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Lucidchart értékelések és vélemények

GetApp : 4,5/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1500+ értékelés)

6. Smartsheet

A Smartsheet a hagyományos táblázatokból merít ihletet, és különböző nézetek, jelentések és irányítópultok segítségével segíti a felhasználókat a feladatok, folyamatok és ütemtervek szervezésében.

Ezen a platformon egy felhasználóbarát, alacsony kódszintű felületet talál, amelyen az üzleti folyamatokhoz igazított munkafolyamatokat hozhat létre. Ezeket a munkafolyamatokat események vagy ütemtervek indíthatják el, és rugalmasan beépíthetők a feladatblokkok. ?

A Smartsheet lehetővé teszi az adatok központosítását, rendezését és bemutatását egy teljesen testreszabható felületen. Személyre szabhatja a műszerfalakat , hogy azok tükrözzék stílusát vagy illeszkedjenek márkaidentitásához. Widgetek segítségével bemutathatja a táblázatokat, jelentéseket, diagramokat, űrlapokat és külső forrásokból származó tartalmakat, például a Google Docs és a Tableau anyagait.

Egy hasznos funkció, amelyet érdemes megemlíteni, a Smartsheet Bridge munkafolyamatai, amelyek automatizálást vezetnek be a manuális feladatok kiküszöbölése érdekében, biztosítva ezzel a hatékony működést nagyobb léptékben.

A Smartsheet legjobb funkciói

Alacsony kódszintű munkafolyamat-automatizálás

Lapok közötti adatmegosztás

Integrálható a Google Drive, Jira, Slack stb. szolgáltatásokkal.

A haladás vizualizálása Gantt-diagramok segítségével

Számos widget

A Smartsheet korlátai

Nehéz megtanulni

A munkafolyamat-automatizáló szoftver és funkciói némileg korlátozottak.

A Smartsheet árai

Ingyenes

Pro : 6 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 22 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Smartsheet értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 14 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

7. Creately

A Creately végtelen fehér táblája egy olyan vászon, ahol a brainstorming, a projekt vizualizálása, a tervezés és a stratégia kidolgozása életre kel. ?

A Creately segítségével egyetlen helyen készíthet diagramokat, folyamatábrákat és gondolattérképeket. 70 diagramkészítési szabványt és több mint 1000 alakzatot és összekötőt tartalmaz a gyors diagramkészítéshez.

Egyszerűsíti az illusztrációk és a megjegyzések készítését szabadkézi rajzolással és szövegformázással, markdown gyorsbillentyűk segítségével. Könnyedén összekapcsolhatja az alakzatokat, hogy navigációs struktúrákat építsen ki a munkaterületeken belül és között.

Valós időben együttműködhet számos résztvevővel, és olyan struktúrákat hozhat létre és szervezhet, amelyek összhangban vannak elképzeléseivel. Áthúzhat alakzatokat vagy adatkészleteket, integrálhat külső tartalmakat, és létrehozhat egy központi feladatkezelő központot egyetlen munkaterületen belül.

A Creately legjobb funkciói

Több mint 8000 professzionális sablon

Billentyűparancsok a PlusCreate funkcióval

Végtelen vászon

Számos diagram és alakzat

Kiváló alternatíva a Lucidchart programhoz

A Creately korlátai

A mobilalkalmazás felülete egyes felhasználók számára elavultnak tűnhet.

A munkafolyamat-kezelő eszközöknél alkalmanként késések és lassú betöltés előfordulhat.

Creately árak

Ingyenes

Személyes : 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 89 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Creately értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (150+ értékelés)

8. Cflow

A Cflow felhasználóbarát felületet kínál, amely lehetővé teszi az egyszerű vagy összetett fontos üzleti munkafolyamatok könnyed megtervezését. ?

Automatizálja az időigényes, ismétlődő folyamatokat, amelyek lassítják a munkát, a folyamatábra-alapú Visual Workflow Builder segítségével. A szoftver vizuális jelzéseket és folyamatokat használ a projektmenedzsment támogatásához.

Egy másik hasznos funkció a Visual Workflow Designer, egy webalapú eszköz, amely egyszerűsíti a munkafolyamatok modellezését és vizualizálását. Lehetővé teszi a különböző folyamatok szakaszainak húzását és elhelyezését, szabályok automatikus létrehozását és bármely folyamat egyszerű megvalósítását.

A Cflow rugalmassága kiterjed a előre megtervezett sablonokra is, amelyek széles körű folyamatokat fednek le. A vizuális drag-and-drop űrlapszerkesztővel perceken belül létrehozhat egyedi munkafolyamat-sablonokat kódolás nélkül.

A Cflow legjobb funkciói

Vizuális munkafolyamat-készítő és -tervező

Drag-and-drop felület

Kódolás nélküli munkafolyamat-tervezés

Könnyű integráció olyan eszközökkel, mint az Office 354 és a G Suite.

Előre elkészített sablonok a munka automatizálásához

A Cflow korlátai

A platform lassulhat nagyobb terhelés esetén.

A funkciók gyakran túlterhelik az új felhasználókat.

Cflow árak

Happy : 7 USD/hó felhasználónként

Joy : 11 USD/hó felhasználónként

Bliss: 16 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Cflow értékelések és vélemények

G2 : 5/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (10+ értékelés)

9. SmartDraw

A SmartDraw egyesíti a diagramok, a táblák és az adatok kezelését egy felhasználóbarát vállalati eszközben. Lehetővé teszi csapatának, hogy különböző vizuális elemeket hozzon létre, a folyamatábráktól és szervezeti ábráktól a részletes számítógépes tervezésű (CAD) rajzokig. ✍

A legjobb munkafolyamat-tervező eszközökkel ez a platform beépített automatizálással egyszerűsíti a diagramkészítési folyamatot. Amikor alakzatokat ad hozzá, töröl vagy mozgat, a diagram automatikusan alkalmazkodik és megőrzi a kapcsolatokat. Egyetlen kattintással összehangolt színsémát is alkalmazhat, így biztosítva a professzionális megjelenést.

A Whiteboarding AI funkcióval zökkenőmentes együttműködést valósíthat meg csapatával. A funkció automatikusan alkalmazkodik, bővül és átformázódik, ahogy Ön beírja ötleteit. Ez a platform ötvözi a szabad formájú ötletelést strukturált diagramokkal, például folyamatábrákkal és ütemtervekkel, amelyeket közvetlenül a tervrajzokból importál.

Ezenkívül a SmartDraw sablonokat tartalmaz különböző diagramtípusokhoz, például alaprajzokhoz, UML-hez és hálózati diagramokhoz.

A SmartDraw legjobb funkciói

Felhasználóbarát táblák

Diagramkészítés

Integrálható a Google Workspace, a Microsoft Teams stb. szoftverekkel.

Valós idejű együttműködés

Tér- és alaprajz-eszközök építészek számára

A SmartDraw korlátai

A távoli együttműködés nem elérhető.

Több objektum kiválasztása és mozgatása kihívást jelenthet.

SmartDraw árak

Egyéni : 9,95 USD/hó felhasználónként

Csapat : 8,25 USD/hó felhasználónként (minimum 3 felhasználó)

Webhely: 2995 USD/év

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

SmartDraw értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (100+ értékelés)

10. Gliffy

A Gliffy az eredeti Confluence-hez tervezett diagramkészítő alkalmazás, amely folyamatábrák és diagramok készítésére szolgáló szoftverként működik. Dolgozzon a Confluence és a Jira környezetben, vagy merüljön el az önálló diagramkészítő eszközben, a Gliffy Online-ban.

A Confluence-ban a Gliffy kiváló eszköz interaktív diagramok készítéséhez. Lehetővé teszi a nézők számára a diagramrétegek közötti váltást, különböző részletességi szintek megjelenítését, így ideális komplex struktúrák és folyamatok vizualizálásához.

A platform lehetővé teszi, hogy egyszerű drag-and-drop műveletekkel könnyedén professzionális megjelenésű UML-diagramokat, folyamatábrákat és entitás-kapcsolat diagramokat hozzon létre. Használjon sablonokat brainstorminghoz vagy koncepciótérképekhez, és szerkeszthető szervezeti ábrákat ágyazhat be zökkenőmentesen csapata eszközeibe. ?️

A Gliffy emellett lehetővé teszi a csapatok számára, hogy együttműködve pontos vizuális elemeket hozzanak létre a Confluence-ban, fehér tábla funkciókkal, pixel-tökéletes részletességgel és intuitív felülettel.

A Gliffy legjobb funkciói

Valós idejű együttműködés a Confluence felhőben

A Confluence és a Jira számára tervezve

A Gliffy Atlassian alkalmazásai a jobb dokumentáció elkészítéséhez

Drag-and-drop felület

Integrálható olyan alkalmazásokkal, mint a Slack, a Trello és a monday.com.

A Gliffy korlátai

A felhasználói felület javításra szorul.

Az új felhasználóknak tanulási görbe lehet tapasztalható.

Gliffy Online árak

Professzionális (1–9 felhasználó) : 8 USD/hó felhasználónként

Professzionális (10–50 felhasználó) : 6 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Gliffy értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (50+ értékelés)

Növelje termelékenységét a legjobb munkafolyamat-tervező szoftverrel

A csapatok akkor teljesítenek a legjobban, ha zökkenőmentesen tudnak együtt dolgozni, a munkafolyamatokat saját igényeik szerint testreszabhatják, és búcsút inthetnek az unalmas, ismétlődő feladatoknak. Ezek a csúcsminőségű munkafolyamat-tervező szoftverek a titkos fegyverei, amelyekkel csapata termelékenységét az egekbe repítheti, és a projektmenedzsmentet gyerekjátékká teheti.

Ha nincs kedve döntéseket hozni, próbálja ki ingyen a ClickUp-ot. Készüljön fel egy izgalmas utazásra, tele inspiráló táblákkal, valós idejű együttműködési eszközökkel és sablonok tárházával, amelyek készen állnak arra, hogy átalakítsák a munkáját. ✨